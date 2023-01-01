Как стать копирайтером с нуля: 7 шагов к первым заказам

Для кого эта статья:

Новички в копирайтинге, кто хочет начать карьеру без опыта

Люди, заинтересованные в фрилансе и удаленной работе

Читатели, желающие улучшить свои навыки написания текстов и найти первые заказы Переход в копирайтинг без опыта кажется сложным, но я помогла десяткам людей пройти этот путь за 2-3 месяца. Пока другие платят за дорогие курсы, умные новички используют проверенный алгоритм входа в профессию. В этой статье я разложу по полочкам 7 конкретных шагов, которые приведут вас к первым заказам и стабильному доходу в копирайтинге — без лишних трат и разочарований. 🚀

Кто такой копирайтер и почему это востребованная профессия

Копирайтер — это специалист, создающий тексты для решения бизнес-задач. В отличие от журналистов или писателей, копирайтеры пишут с конкретной целью: продать, убедить, проинформировать или побудить к действию. Они работают с разными форматами — от постов в социальных сетях до лендингов, email-рассылок и статей для блогов.

Профессия копирайтера стабильно востребована по трем причинам:

Бизнесу постоянно нужны тексты для маркетинговых материалов

Алгоритмы поисковых систем требуют регулярного обновления контента

Компании конкурируют за внимание аудитории через качественный контент

По данным исследований рынка труда, спрос на копирайтеров растет на 15-20% ежегодно. Это связано с развитием онлайн-бизнеса и увеличением количества контентных платформ. 📈

Тип копирайтинга Средняя оплата Основные форматы SEO-копирайтинг 700-2000 ₽/текст Статьи для сайтов, блоги Продающий копирайтинг 2000-7000 ₽/текст Лендинги, коммерческие предложения Информационный копирайтинг 800-2500 ₽/текст Обзоры, гайды, инструкции Креативный копирайтинг 3000-10000 ₽/текст Слоганы, рекламные концепции

Копирайтинг — одна из немногих профессий, где можно начать работать практически без вложений и предварительного опыта. Для старта нужен только компьютер с доступом в интернет и базовое владение языком.

Екатерина Смирнова, копирайтер-фрилансер с опытом 5 лет

Три года назад я работала офис-менеджером с окладом 35 000 рублей. Вечерами писала статьи для знакомого блогера за символическую плату. Через полгода такой подработки я решилась уйти во фриланс. Первый месяц был тяжелым — заказы приходилось буквально выхватывать на биржах по 200-300 рублей за текст. Но я упорно собирала портфолио и изучала основы SEO. Спустя три месяца у меня появились первые постоянные клиенты, а через полгода я уже зарабатывала больше 80 000 рублей в месяц. Сейчас мой средний чек — 5000 рублей за статью, и я работаю только с интересными проектами.

7 шагов как стать копирайтером с нуля: пошаговый план

Вход в профессию копирайтера не требует формального образования, но нуждается в системном подходе. Представляю проверенную дорожную карту, которая поможет вам начать карьеру без лишних сложностей. 🗺️

Шаг 1: Определите свою нишу

Выберите 1-2 направления копирайтинга, которые вам интересны и соответствуют вашему опыту. Узкая специализация поможет быстрее развить экспертность и найти клиентов.

SEO-копирайтинг — тексты с ключевыми словами для поисковых систем

Коммерческий копирайтинг — продающие описания товаров и услуг

Информационный копирайтинг — экспертные статьи и обзоры

SMM-копирайтинг — тексты для социальных сетей

Email-копирайтинг — письма для рассылок

Шаг 2: Изучите основы копирайтинга

Освойте базовые принципы создания эффективных текстов через бесплатные ресурсы и недорогие курсы. Главное — не тратить месяцы на теорию, а быстро переходить к практике.

Прочитайте 2-3 базовые книги по копирайтингу (например, "Копирайтинг: как не съесть собаку" Кота)

Изучите структуру разных типов текстов (заголовки, лиды, CTA)

Подпишитесь на профессиональные Telegram-каналы копирайтеров

Пройдите бесплатные вебинары по основам написания продающих текстов

Шаг 3: Создайте первые тексты для портфолио

Напишите 5-7 текстов разных форматов, даже если их никто не заказывал. Выберите реальные компании или продукты и создайте для них тексты, которые можно показывать потенциальным клиентам.

Шаг 4: Зарегистрируйтесь на биржах контента

Создайте профили на 2-3 биржах для копирайтеров. Начните с выполнения простых заданий, даже если оплата невысокая. Цель — набрать положительные отзывы и рейтинг.

Шаг 5: Определите адекватные стартовые расценки

Установите конкурентоспособные цены для начинающего специалиста. На старте лучше брать больше заказов по средним расценкам, чем ждать высокооплачиваемых проектов.

Шаг 6: Активно ищите первых клиентов

Используйте разные каналы для поиска заказчиков — от бирж до прямых обращений. Не бойтесь предлагать свои услуги и отправлять примеры работ.

Шаг 7: Постоянно улучшайте навыки

Регулярно анализируйте обратную связь от клиентов и совершенствуйте свой стиль. Изучайте новые форматы и инструменты для копирайтинга.

Где искать первые заказы: биржи и платформы для новичков

Поиск первых заказов — самый сложный этап для начинающего копирайтера. Я составила список проверенных источников, где можно найти работу даже без опыта. 🔍

Текстовые биржи

Биржи контента — лучший старт для новичков. Здесь много заказов разной сложности и тематики:

Etxt — низкий порог входа, подходит для самых начинающих

Advego — больше заказов по средним ставкам

Text.ru — преимущественно SEO-тексты

ContentMonster — проекты с более высокой оплатой

Workspace — заказы от прямых клиентов без посредников

На биржах важно быстро выполнить первые 10-15 заказов и получить положительные отзывы. Это повысит ваш рейтинг и откроет доступ к более высокооплачиваемым проектам.

Фриланс-платформы

Общие площадки для фрилансеров подходят для поиска более комплексных проектов:

FL.ru — старейшая российская биржа фриланса

Kwork — биржа с фиксированными ценами на услуги

Фрилансим — много заказов для новичков

Хабр Фриланс — проекты в сфере IT и технологий

На фриланс-платформах конкуренция выше, но и ставки обычно лучше, чем на текстовых биржах.

Telegram-каналы и чаты

Многие компании ищут копирайтеров через специализированные каналы:

Найму копирайтера

Копирайтеры и заказчики

Биржа копирайтинга

Работа для копирайтера

В Telegram важно быстро откликаться на заказы и предлагать релевантные примеры работ.

Площадка Плюсы Минусы Средняя оплата Текстовые биржи Много заказов, низкий порог входа Низкие ставки, высокие комиссии 200-500 ₽/1000 знаков Фриланс-платформы Прямой контакт с клиентами Высокая конкуренция 500-1000 ₽/1000 знаков Telegram-каналы Актуальные заказы, нет комиссий Нет гарантий оплаты 400-800 ₽/1000 знаков Прямые клиенты Долгосрочное сотрудничество Сложно найти без опыта 800-2000 ₽/1000 знаков

Нестандартные источники заказов

Помимо специализированных платформ, есть другие способы найти первых клиентов:

Предложите услуги знакомым предпринимателям (даже со скидкой для портфолио)

Напишите в компании из вашего города с предложением обновить тексты на сайте

Проанализируйте сайты конкурентов потенциальных клиентов и предложите улучшения

Участвуйте в профессиональных группах в социальных сетях, где часто публикуют заказы

Ключ к успеху — не зацикливаться на одном источнике заказов, а использовать разные каналы одновременно. Это увеличит ваши шансы на стабильный поток проектов. 💼

Как создать эффективное портфолио без опыта работы

Отсутствие портфолио — основной барьер для новичков в копирайтинге. Но эту проблему можно решить без долгих лет опыта. Я расскажу, как создать убедительное портфолио с нуля за 1-2 недели. 📝

Алексей Петров, руководитель контент-отдела

Когда я нанимаю копирайтеров, меня не интересует их трудовая книжка или диплом. Я смотрю только на тексты. Однажды взял на проект девушку, которая раньше была учителем, но собрала отличное портфолио из пробных текстов. Она написала несколько статей для нашего блога «как будто» по заказу, выбрав актуальные темы и сделав качественный анализ конкурентов. Эти материалы были настолько проработаны, что мы их даже опубликовали с минимальными правками. Сейчас она один из ключевых авторов нашей команды, хотя до этого не имела коммерческого опыта в копирайтинге.

Создайте тестовые проекты для воображаемых клиентов

Выберите 3-5 реальных брендов в интересной вам нише и напишите для них тексты, как будто это настоящие заказы:

Напишите продающее описание существующего продукта

Создайте информационную статью для блога компании

Разработайте email-рассылку для лояльных клиентов

Придумайте серию постов для социальных сетей

Переработайте существующий текст с сайта, сделав его более эффективным

Важно: всегда указывайте, что это проект-пример, не заказанный компанией. Это этично и избавит от потенциальных проблем.

Выполните бесплатные проекты для реальных клиентов

Предложите свои услуги некоммерческим организациям, начинающим предпринимателям или знакомым с бизнесом:

Напишите статьи для благотворительного фонда

Создайте описания товаров для небольшого интернет-магазина

Разработайте тексты для лендинга локального бизнеса

Даже несколько таких проектов дадут вам реальное портфолио и возможность получить отзывы.

Участвуйте в профессиональных конкурсах и челленджах

Многие компании и сообщества проводят контент-конкурсы, где можно продемонстрировать свои навыки:

Копирайтерские марафоны в социальных сетях

Конкурсы на написание текстов от брендов

Челленджи по созданию контента в профессиональных сообществах

Публикуйте результаты таких заданий в своем портфолио с указанием условий конкурса.

Оформите портфолио профессионально

Структурированное портфолио повышает доверие к начинающему копирайтеру:

Создайте Google-документ или простой сайт на Tilda для размещения работ

Разделите тексты по категориям (продающие, информационные, SEO и т.д.)

К каждому тексту добавьте краткое описание задачи и результата

Включите отзывы, даже если это знакомые или бесплатные клиенты

Обновляйте портфолио, заменяя ранние работы на более качественные

Помните: качество важнее количества. Лучше иметь 5-7 отличных текстов, чем 20 посредственных. Клиенты редко просматривают все портфолио, обычно ограничиваясь 2-3 примерами. 🌟

Развитие ключевых навыков и формирование расценок

Успешный копирайтер постоянно совершенствует как технические навыки, так и понимание рынка. Правильное ценообразование — не менее важный аспект профессионального роста. Рассмотрим, какие компетенции развивать и как определять справедливую стоимость своих услуг. 💰

Ключевые навыки копирайтера

Сосредоточьтесь на развитии пяти основных компетенций:

Грамотность — безупречное владение языком и пунктуацией

— безупречное владение языком и пунктуацией Исследовательские навыки — умение быстро погружаться в новые темы

— умение быстро погружаться в новые темы Структурирование информации — логичное построение текста

— логичное построение текста Понимание целевой аудитории — способность говорить на языке читателя

— способность говорить на языке читателя Маркетинговое мышление — ориентация на конкретные бизнес-цели

Для развития этих навыков используйте комбинацию методов:

Регулярно анализируйте тексты успешных компаний в вашей нише

Читайте книги по маркетингу и психологии восприятия

Просите детальную обратную связь от клиентов

Изучайте основы A/B-тестирования для оценки эффективности текстов

Ведите собственный блог для экспериментов со стилем и форматами

Определение справедливых расценок

Большинство новичков совершают две ошибки: либо сильно занижают цены, либо устанавливают нереалистично высокие ставки. Используйте следующий подход для определения разумных расценок:

Проведите анализ рынка — изучите биржи и профили конкурентов Определите минимальную комфортную ставку, исходя из своих затрат времени Разработайте гибкую систему ценообразования в зависимости от типа текста Планируйте повышение расценок с ростом опыта (примерно на 20-30% каждые 3-4 месяца)

Примерные ставки для начинающих копирайтеров в 2023 году:

Опыт Тип текста Стоимость за 1000 знаков Стоимость за проект Новичок (0-3 мес) Информационный 200-400 ₽ 1000-2000 ₽ Новичок (0-3 мес) SEO-текст 300-500 ₽ 1500-2500 ₽ Новичок (0-3 мес) Продающий 400-700 ₽ 2000-3500 ₽ С опытом (3-6 мес) Информационный 400-600 ₽ 2000-3000 ₽ С опытом (3-6 мес) SEO-текст 500-800 ₽ 2500-4000 ₽ С опытом (3-6 мес) Продающий 700-1200 ₽ 3500-6000 ₽

Стратегия роста дохода

Постепенно увеличивайте свой заработок, следуя этой стратегии:

Первые 1-2 месяца — работа на репутацию, даже по низким ставкам

3-4 месяц — отказ от низкооплачиваемых заказов, фокус на средний сегмент

5-6 месяц — поиск постоянных клиентов с ежемесячными заказами

7-12 месяц — специализация в конкретной нише и повышение экспертности

После года — переход на работу с прямыми клиентами без посредников

Помните, что ваша цель — не просто выполнять много заказов, а постепенно переходить к более качественным и высокооплачиваемым проектам. Регулярно анализируйте свою почасовую ставку — она должна расти с каждым месяцем работы. 📈

Путь в копирайтинг проще, чем кажется на первый взгляд. Не нужно годами учиться или искать стартовый капитал — достаточно следовать проверенному алгоритму. Начните с создания пробных текстов, зарегистрируйтесь на биржах, установите адекватные расценки и постоянно улучшайте свои навыки. Уже через 3-6 месяцев регулярной практики вы сможете зарабатывать от 30 до 60 тысяч рублей, а годовой опыт откроет двери к проектам с гонорарами от 100 тысяч в месяц. Главное — сделать первый шаг и не останавливаться на достигнутом.

Читайте также