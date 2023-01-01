Как начать карьеру копирайтера: лучшие биржи для старта без опыта

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Для кого эта статья:

Начинающие копирайтеры, ищущие первую работу

Люди, интересующиеся фрилансом и заработком на написании текстов

Учащиеся и профессионалы, заинтересованные в интернет-маркетинге и копирайтинге Желание заработать на написании текстов часто разбивается о простой вопрос: где именно искать первые заказы? Биржи копирайтинга — идеальный старт для новичков, но выбор платформы может стать настоящей головоломкой. Одни предлагают низкие ставки, другие требуют обширного портфолио, которого у начинающих авторов просто нет. Разбираемся, какие биржи действительно открыты для новичков, как правильно начать работу и построить карьеру копирайтера — без разочарований и с постепенным ростом дохода. 💰✍️

Какие биржи копирайтинга подходят новичкам

Начинающим авторам важно выбрать платформу, где низкий порог входа сочетается с реальными возможностями заработка и профессионального роста. Рассмотрим биржи, которые открывают двери перед новичками без опыта и портфолио. 🔍

Название биржи Порог входа Ставки для новичков Тип текстов Advego Низкий 30-150 руб./1000 знаков Информационные, SEO, обзоры Text.ru Средний 50-200 руб./1000 знаков Информационные, статьи для сайтов Etxt Очень низкий 20-100 руб./1000 знаков Простые информационные тексты ContentMonster Средний 100-300 руб./1000 знаков Коммерческие, контент для бизнеса Votimenno Низкий 40-150 руб./1000 знаков Информационные, обзоры

Advego — настоящая классика для начинающих копирайтеров. Биржа не требует особых навыков при регистрации, достаточно пройти простой тест на грамотность. Здесь можно найти заказы даже без рейтинга и отзывов, а система уровней мотивирует развиваться и повышать квалификацию.

Text.ru предлагает более качественные проекты по сравнению с многими другими биржами. Для новичков доступна категория "Легкие тексты", где можно набить руку и получить первые отзывы. Платформа также предоставляет встроенную проверку уникальности, что облегчает работу над заказами.

Etxt имеет репутацию биржи с самым низким порогом входа. Здесь можно найти множество простых заданий, но стоит быть готовым к невысоким ставкам. Однако именно на Etxt многие копирайтеры получили свой первый опыт и научились базовым принципам работы.

Марина Соколова, копирайтер-фрилансер с опытом 5 лет Мой путь в копирайтинге начался на Advego три года назад. Первые две недели я брала абсолютно все заказы, которые могла выполнить — от описаний товаров до простых информационных статей. Ставки были смешными — 40-50 рублей за 1000 знаков, но это был необходимый этап. После 20-30 выполненных работ я получила первые положительные отзывы и смогла претендовать на более интересные проекты. Ключевым моментом стало формирование личного стиля и специализации. Вместо распыления на разные темы я сфокусировалась на текстах о здоровье и медицине (благо, первое образование позволяло). Уже через 3 месяца мои ставки выросли до 150-200 рублей, а некоторые заказчики начали работать со мной напрямую, минуя биржу. Сейчас я зарабатываю в 5-6 раз больше, чем на старте, но тот опыт на Advego был бесценным.

ContentMonster позиционируется как биржа более высокого уровня, но для новичков здесь тоже есть место. Платформа ориентирована на коммерческие тексты и контент для бизнеса, что означает более высокие ставки и требования к качеству. Новичкам придется постараться при выполнении тестового задания, но результат стоит усилий.

Votimenno — относительно молодая биржа, где можно начать карьеру копирайтера с нуля. Система рейтингов здесь более лояльна к новичкам, а заказчики часто готовы дать шанс авторам без опыта, если они демонстрируют желание развиваться.

Как выбрать первую биржу: критерии для начинающих копирайтеров

Выбор первой биржи копирайтинга — решение, которое может определить ваш дальнейший путь в профессии. Чтобы не разочароваться и получить ценный опыт, учитывайте следующие критерии при выборе платформы. 🧐

Доступность регистрации — отсутствие сложных требований к портфолио и опыту

— отсутствие сложных требований к портфолио и опыту Наличие заказов для новичков — специальные разделы или фильтры для начинающих авторов

— специальные разделы или фильтры для начинающих авторов Прозрачность условий — понятная система оплаты и взаимодействия с заказчиками

— понятная система оплаты и взаимодействия с заказчиками Регулярность выплат — стабильность финансовых операций и минимальная сумма для вывода

— стабильность финансовых операций и минимальная сумма для вывода Система обучения и поддержки — наличие учебных материалов и помощи новичкам

— наличие учебных материалов и помощи новичкам Перспективы роста — возможность повышения рейтинга и ставок со временем

Первостепенное значение для новичка имеет баланс между доступностью заказов и их оплатой. Слишком низкие ставки демотивируют, но и слишком высокие требования могут стать непреодолимым барьером. Идеальный вариант — биржа, где можно начать с простых текстов по адекватным ставкам, постепенно повышая сложность и стоимость работы.

Обратите внимание на отзывы опытных копирайтеров о биржах. Они часто делятся информацией о внутренней кухне площадок на профессиональных форумах и в специализированных сообществах. Ищите не только положительные, но и критические мнения — они помогут составить объективную картину.

Важный аспект — тип контента, с которым предстоит работать. Для новичков оптимальны информационные статьи, обзоры и простые описания. Продающие тексты, технические инструкции и специализированный контент лучше оставить на будущее, когда появится опыт и уверенность в своих силах.

Система защиты авторов — еще один ключевой критерий выбора биржи. Убедитесь, что платформа имеет механизмы решения спорных ситуаций и предотвращения мошенничества со стороны заказчиков. Для новичка важно чувствовать себя защищенным, особенно на этапе освоения профессии.

Критерий На что обратить внимание Признаки хорошей биржи Система регистрации Сложность процедуры, требуемые документы Простая регистрация, минимум документов Тестирование Сложность тестов, возможность пересдачи Адекватные тесты, понятные инструкции Комиссия биржи Процент от заработка, дополнительные сборы Прозрачная система комиссий, отсутствие скрытых платежей Минимальная выплата Сумма для вывода средств Низкий порог вывода (500-1000 руб.) Коммуникация с заказчиками Система обмена сообщениями, обратная связь Удобный интерфейс, возможность уточнения задачи

Регистрация и создание профиля: шаги к успеху на бирже

Грамотное оформление профиля на бирже копирайтинга значительно повышает шансы получить первые заказы. Следуйте пошаговой инструкции, чтобы создать привлекательную презентацию ваших навыков даже без опыта работы. 📝

Регистрация аккаунта — используйте реальные данные и надежный email Верификация личности — подтвердите аккаунт через документы или другие способы Заполнение профиля — укажите образование, навыки и области знаний Загрузка фотографии — используйте деловое фото, вызывающее доверие Составление описания — кратко расскажите о себе и своих сильных сторонах Указание ставок — начните с адекватных для новичка цен Создание портфолио — добавьте примеры текстов (даже если они учебные)

При составлении описания профиля избегайте общих фраз вроде "ответственный и пунктуальный". Вместо этого сделайте акцент на конкретных навыках: "Пишу тексты без грамматических ошибок, соблюдаю дедлайны, быстро погружаюсь в новые темы". Если у вас есть профильное образование или опыт в определенной сфере — обязательно упомяните это.

Начинающим копирайтерам сложно сформировать портфолио, но эту проблему можно решить. Напишите несколько текстов "для себя" на темы, в которых вы разбираетесь. Это могут быть обзоры продуктов, информационные статьи или даже рецензии на фильмы. Главное — продемонстрировать стиль письма и умение структурировать информацию.

Алексей Петров, редактор контент-агентства Когда я только начинал работать на биржах копирайтинга, моей главной проблемой было отсутствие портфолио. Я зарегистрировался на Text.ru и увидел, что конкуренция огромная — сотни авторов претендуют на одни и те же заказы. Чтобы выделиться, я создал необычный профиль: вместо стандартного "пишу качественные тексты" я детально описал свой опыт в туризме (работал гидом) и указал, что специализируюсь на текстах о путешествиях и активном отдыхе. В портфолио я добавил три статьи о малоизвестных туристических маршрутах, которые написал специально для биржи. Ставки поставил невысокие — 80 рублей за 1000 знаков. Стратегия сработала: уже через два дня я получил первый заказ на серию статей о европейских достопримечательностях. Заказчик искал именно автора с опытом путешествий, а не просто копирайтера.

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