Как начинающему копирайтеру найти заказы: 7 проверенных способов
Для кого эта статья:
- Начинающие копирайтеры, ищущие первые заказы
- Люди, интересующиеся карьерой в интернет-маркетинге и копирайтинге
Участники курсов по SEO и написанию текстов, желающие улучшить свои навыки поиска клиентов
Итак, вы освоили основы копирайтинга, изучили правила написания продающих текстов и SEO-статей. Теперь пора превратить знания в реальный доход. Но где найти первых клиентов, если в резюме пока пустота? Как получить первый заказ без опыта и рекомендаций? Разберём 7 проверенных площадок и методов, с которых стартуют 90% успешных копирайтеров. Эти варианты проверены сотнями авторов, которые сейчас зарабатывают от 100 000 рублей ежемесячно, но начинали с копеечных заказов на биржах контента. 🚀
Первые заказы для копирайтера-новичка: с чего начать
Поиск первых заказов — самый сложный этап в карьере копирайтера. Без портфолио вас не воспринимают серьезно, а без клиентов невозможно наполнить портфолио. Классический замкнутый круг, который предстоит разорвать.
Принципиальное правило: начинайте с площадок с низким порогом входа. На старте важнее получить первые проекты и отзывы, чем высокие гонорары.
Андрей Соколов, ведущий копирайтер Мой путь начался с биржи Etxt, где я брал заказы по 30 рублей за 1000 знаков. Первый месяц работал по 10-12 часов ежедневно, чтобы набить руку и получить рейтинг. Это было тяжело морально — писать про автозапчасти, строительные материалы и юридические услуги за копейки. Но через три месяца у меня появились первые постоянные клиенты вне биржи, которые платили уже 150-200 рублей за тот же объем. А через полгода я полностью отказался от биржевых заказов, сформировав клиентскую базу с оплатой от 350 рублей за 1000 знаков.
Чтобы начать получать заказы, вам понадобится:
- Базовое понимание типов текстов (информационные, продающие, SEO)
- Грамотная письменная речь без ошибок
- Умение следовать техническому заданию
- Компьютер с доступом в интернет
- Готовность работать за небольшие деньги на первых порах
Рассмотрим практические шаги для старта:
|Этап
|Действия
|Результат
|Подготовка
|Регистрация на 2-3 биржах контента, создание профиля
|Доступ к заказам
|Первые заказы
|Выполнение простых текстов с невысокой оплатой
|Первые отзывы, повышение рейтинга
|Расширение
|Регистрация на фриланс-биржах, создание портфолио
|Доступ к более оплачиваемым проектам
|Укрепление позиций
|Поиск постоянных клиентов, работа с прямыми заказчиками
|Стабильный доход, рост ставок
Главный секрет успешного старта: не распыляйтесь! Выберите 2-3 площадки и сконцентрируйтесь на них. Качественно выполняйте даже самые простые и низкооплачиваемые заказы — это инвестиции в вашу репутацию. 💼
Биржи копирайтинга: 3 площадки с простой регистрацией
Биржи контента — оптимальный старт для копирайтера без опыта. Они предлагают систему рейтингов, защиту от неоплаты и постоянный поток заказов разной сложности. Рассмотрим три проверенные площадки с минимальным порогом входа.
1. Etxt
Одна из старейших и крупнейших бирж копирайтинга в рунете. Главное преимущество — простая регистрация без тестов и верификации. Можно начать работать в день регистрации.
- Начальные ставки: 25-40 рублей за 1000 знаков
- Минимальная выплата: 50 рублей
- Типы заказов: информационные статьи, SEO-тексты, карточки товаров
- Система уровней, позволяющая со временем получать доступ к более оплачиваемым заказам
2. Text.ru
Биржа с более высокими требованиями к качеству, но и более высокими ставками. Здесь нужно пройти вступительный тест, но он несложный.
- Начальные ставки: 40-80 рублей за 1000 знаков
- Минимальная выплата: 200 рублей
- Типы заказов: информационные и коммерческие тексты, рерайтинг
- Встроенная проверка уникальности и грамматики
3. Advego
Универсальная биржа с большим количеством заказов разных типов. Подходит для новичков благодаря простой системе ранжирования.
- Начальные ставки: 30-60 рублей за 1000 знаков
- Минимальная выплата: 100 рублей
- Типы заказов: от простых описаний до сложных экспертных статей
- Дополнительные возможности: написание отзывов, комментариев, работа с соцсетями
|Биржа
|Преимущества для новичков
|Недостатки
|Потенциал роста
|Etxt
|Мгновенная регистрация, много простых заказов
|Низкие начальные ставки, высокая конкуренция
|Средний (до 100-150 руб/1000 зн)
|Text.ru
|Более высокие ставки, качественные заказы
|Требуется пройти тест, меньше заказов
|Высокий (до 200-300 руб/1000 зн)
|Advego
|Разнообразие заказов, быстрые выплаты
|Сложная система рейтингов, много конкурентов
|Выше среднего (до 150-250 руб/1000 зн)
Ключевые рекомендации для работы на биржах:
- Внимательно читайте требования в заказах — нарушение ТЗ ведет к отрицательным отзывам
- Сдавайте работы вовремя — пунктуальность ценится не меньше качества
- Используйте встроенные проверки на уникальность и грамматику перед сдачей
- Постепенно повышайте сложность заказов, не застревайте на простых текстах
Биржи контента — это не конечная точка карьеры, а трамплин для профессионального роста. Используйте их для наработки портфолио и повышения навыков. 📝
Фриланс-платформы для начинающих авторов текстов
Фриланс-платформы отличаются от бирж копирайтинга более широким спектром заказов и возможностью самостоятельно устанавливать цены. Здесь выше конкуренция, но и потенциальный заработок значительно выше.
Елена Карпова, контент-менеджер После трех месяцев работы на Text.ru я решила попробовать Kwork. Первую неделю было страшно — не понимала, как правильно составить предложение и какие цены ставить. Создала кворк "Напишу информационную статью 5000 знаков" за 500 рублей. Две недели было тихо, затем пришел первый заказ на пробную статью про фитнес. Клиент остался доволен и заказал еще 10 текстов. За два месяца я получила 5 постоянных заказчиков и повысила ставку до 1200 рублей за тот же объем. Ключевым фактором стали не столько мои тексты, сколько оперативная коммуникация и готовность вносить правки.
Вот 4 фриланс-платформы, где новичок может найти первые заказы:
1. Kwork Популярная российская биржа с упрощенной системой оформления услуг в виде "кворков" — фиксированных предложений.
- Особенности: простая система создания предложений, защита сделок
- Комиссия: 20% от стоимости заказа
- Типы заказов для копирайтеров: информационные статьи, SEO-тексты, посты для соцсетей, рекламные тексты
- Начальный ценник: от 500 рублей за услугу
2. FL.ru Крупнейшая русскоязычная фриланс-биржа с большим количеством заказов на копирайтинг.
- Особенности: система рейтингов и отзывов, PRO-аккаунт для продвинутых фрилансеров
- Комиссия: от 10% до 20% в зависимости от типа аккаунта
- Типы заказов: от простых текстов до комплексных контент-проектов
- Возможность участвовать в конкурсах проектов
3. YouDo Сервис поиска исполнителей с отдельной категорией для копирайтеров и контент-менеджеров.
- Особенности: геолокация заказов, мобильное приложение
- Комиссия: от 15% до 20% от стоимости заказа
- Типы заказов: описания товаров, статьи для сайтов, рекламные тексты
- Система страхования сделок
4. Хабр Фриланс Площадка для IT-специалистов, где также востребованы технические копирайтеры.
- Особенности: профессиональная аудитория, высокие требования к качеству
- Комиссия: 10% от стоимости проекта
- Типы заказов: технические статьи, документация, описания IT-продуктов
- Более высокие ставки для специализированного контента
Стратегия успеха на фриланс-платформах:
- Создайте детальный профиль с указанием ваших навыков и специализации
- Начните с конкурентных цен (ниже рыночных на 20-30%)
- Отвечайте на заказы оперативно, в течение первого часа после публикации
- Предлагайте небольшие бесплатные тестовые фрагменты для демонстрации стиля
- Запрашивайте отзывы после каждого успешного проекта
Фриланс-платформы позволяют быстрее выйти на уровень достойного заработка, но требуют более активного подхода к поиску заказов и продвижению своих услуг. Рассматривайте их как второй шаг после накопления базового опыта на биржах копирайтинга. 🔍
Как создать убедительное портфолио без опыта работы
Отсутствие портфолио — главный барьер для новичков в копирайтинге. Заказчики хотят видеть примеры работ прежде, чем доверить вам проект. Решение этой проблемы — создание качественного портфолио даже без коммерческого опыта.
Рассмотрим эффективные способы наполнения портфолио с нуля:
1. Создайте личный блог Заведите блог на платформе Medium, Яндекс.Дзен или Telegraph. Пишите на темы, в которых хотите специализироваться:
- Создайте 5-7 качественных статей разных форматов (информационные, обзоры, инструкции)
- Оформите тексты с подзаголовками, списками и визуальными элементами
- Обеспечьте грамотность и логическую структуру материалов
- Публикуйте контент регулярно, демонстрируя стабильность
2. Напишите тексты для вымышленных проектов Выберите реальные компании и создайте для них контент, который мог бы улучшить их маркетинг:
- Придумайте описания для 5-10 товаров интернет-магазина
- Разработайте продающий текст для лендинга
- Напишите информационную статью для корпоративного блога
- Создайте email-рассылку для потенциальных клиентов
3. Участвуйте в бесплатных проектах Найдите некоммерческие организации, стартапы или локальные бизнесы, которым нужна помощь с контентом:
- Предложите написать тексты для сайта местной благотворительной организации
- Помогите начинающему предпринимателю с описанием услуг
- Присоединитесь к волонтерским проектам, нуждающимся в копирайтерах
4. Переработайте существующий контент Найдите слабые тексты на сайтах компаний и создайте улучшенные версии:
- Выберите 3-5 сайтов с посредственным контентом
- Создайте более качественные, структурированные и убедительные версии
- Оформите как "до/после" для наглядности в портфолио
5. Создайте разные типы текстов Продемонстрируйте разнообразие своих навыков:
- SEO-статьи с ключевыми словами
- Продающие тексты (лендинги, коммерческие предложения)
- Информационные материалы (гайды, инструкции)
- Тексты для социальных сетей
- Email-рассылки
Как правильно оформить портфолио:
- Создайте PDF-документ или веб-страницу с удобной навигацией
- Разделите работы по категориям (продающие тексты, информационные статьи и т.д.)
- К каждому тексту добавьте краткое описание задачи и подхода к решению
- Укажите ключевые метрики, если они есть (CTR, конверсия, позиции в поиске)
- Следите за оформлением — ваше портфолио должно быть таким же качественным, как и тексты в нём
Помните: на начальном этапе важнее продемонстрировать навыки и понимание разных форматов текста, чем наличие громких имён клиентов в портфолио. Заказчики оценивают качество вашего письма, умение структурировать информацию и следовать целям текста. 📊
Стратегии поиска клиентов для начинающих копирайтеров
Поиск клиентов — не менее важный навык для копирайтера, чем умение писать тексты. Рассмотрим эффективные стратегии привлечения первых заказчиков вне стандартных бирж и фриланс-платформ.
1. Специализируйтесь в конкретной нише Вместо того чтобы быть "копирайтером широкого профиля", выберите 1-2 области, в которых у вас есть знания или интерес:
- Медицина и здоровье
- Финансы и инвестиции
- Технологии и IT
- Строительство и ремонт
- Туризм и путешествия
Специализация позволит быстрее наработать экспертность и претендовать на более высокие ставки.
2. Используйте социальные сети как инструмент продвижения Создайте профессиональные аккаунты и регулярно публикуйте полезный контент:
- Делитесь примерами своих работ
- Публикуйте советы по созданию эффективных текстов
- Разбирайте кейсы успешных рекламных кампаний
- Участвуйте в обсуждениях и отвечайте на вопросы в профильных группах
3. Предлагайте услуги напрямую потенциальным клиентам Не ждите, пока клиенты найдут вас — ищите их сами:
- Проанализируйте сайты компаний в вашей нише на предмет устаревшего или некачественного контента
- Подготовьте персонализированное предложение с указанием конкретных недостатков и путей улучшения
- Отправьте краткое, но информативное письмо руководителю маркетинга или владельцу бизнеса
- Предложите небольшой бесплатный тест (например, переписать один раздел сайта)
4. Посещайте отраслевые мероприятия и нетворкинг-встречи Онлайн и офлайн-события — отличный способ найти клиентов и партнёров:
- Конференции по маркетингу и рекламе
- Встречи предпринимателей и стартап-сообщества
- Вебинары и онлайн-курсы с активными чатами
- Митапы для фрилансеров
5. Сотрудничайте с маркетинговыми агентствами и веб-студиями Агентства часто привлекают внештатных копирайтеров для своих проектов:
- Составьте список агентств в вашем городе или работающих удаленно
- Изучите их клиентов и проекты
- Подготовьте персонализированное предложение о сотрудничестве
- Укажите вашу специализацию и ценовую политику
6. Используйте площадки с тематическими вакансиями Помимо общих бирж существуют специализированные ресурсы:
- Remote OK
- ProBlogger Job Board
- Telegram-каналы с вакансиями для копирайтеров
- Группы в социальных сетях, посвященные поиску авторов
7. Развивайте личный бренд Сильный личный бренд привлекает клиентов без активного поиска:
- Ведите блог о копирайтинге и маркетинге
- Выступайте на профильных мероприятиях
- Создавайте полезные материалы (чек-листы, шаблоны, гайды)
- Публикуйте кейсы с результатами ваших проектов
Ключевые принципы успешного поиска клиентов:
- Регулярность — уделяйте поиску клиентов фиксированное время каждый день
- Целенаправленность — ищите заказчиков в вашей специализации
- Профессионализм — даже в бесплатных тестовых заданиях показывайте максимальное качество
- Отслеживание результатов — анализируйте, какие каналы приносят лучших клиентов
Помните: поиск клиентов — это марафон, а не спринт. Наиболее успешные копирайтеры используют комбинацию различных подходов и постоянно расширяют свою сеть контактов. 🌐
Всего 7 эффективных способов получить первые заказы на копирайтинг — и ваша карьера начнет набирать обороты. Сочетайте работу на биржах контента с прямым поиском клиентов, создавайте убедительное портфолио и постоянно совершенствуйте навыки. Не бойтесь начинать с небольших проектов — каждый успешно выполненный заказ приближает вас к статусу востребованного копирайтера. Главное помнить: качество текстов, пунктуальность и умение слышать клиента важнее любых регалий и дипломов.
Инна Брагина
консультант по самозанятости