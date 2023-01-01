Как начинающему копирайтеру найти заказы: 7 проверенных способов

Для кого эта статья:

Начинающие копирайтеры, ищущие первые заказы

Люди, интересующиеся карьерой в интернет-маркетинге и копирайтинге

Участники курсов по SEO и написанию текстов, желающие улучшить свои навыки поиска клиентов Итак, вы освоили основы копирайтинга, изучили правила написания продающих текстов и SEO-статей. Теперь пора превратить знания в реальный доход. Но где найти первых клиентов, если в резюме пока пустота? Как получить первый заказ без опыта и рекомендаций? Разберём 7 проверенных площадок и методов, с которых стартуют 90% успешных копирайтеров. Эти варианты проверены сотнями авторов, которые сейчас зарабатывают от 100 000 рублей ежемесячно, но начинали с копеечных заказов на биржах контента. 🚀

Первые заказы для копирайтера-новичка: с чего начать

Поиск первых заказов — самый сложный этап в карьере копирайтера. Без портфолио вас не воспринимают серьезно, а без клиентов невозможно наполнить портфолио. Классический замкнутый круг, который предстоит разорвать.

Принципиальное правило: начинайте с площадок с низким порогом входа. На старте важнее получить первые проекты и отзывы, чем высокие гонорары.

Андрей Соколов, ведущий копирайтер Мой путь начался с биржи Etxt, где я брал заказы по 30 рублей за 1000 знаков. Первый месяц работал по 10-12 часов ежедневно, чтобы набить руку и получить рейтинг. Это было тяжело морально — писать про автозапчасти, строительные материалы и юридические услуги за копейки. Но через три месяца у меня появились первые постоянные клиенты вне биржи, которые платили уже 150-200 рублей за тот же объем. А через полгода я полностью отказался от биржевых заказов, сформировав клиентскую базу с оплатой от 350 рублей за 1000 знаков.

Чтобы начать получать заказы, вам понадобится:

Базовое понимание типов текстов (информационные, продающие, SEO)

Грамотная письменная речь без ошибок

Умение следовать техническому заданию

Компьютер с доступом в интернет

Готовность работать за небольшие деньги на первых порах

Рассмотрим практические шаги для старта:

Этап Действия Результат Подготовка Регистрация на 2-3 биржах контента, создание профиля Доступ к заказам Первые заказы Выполнение простых текстов с невысокой оплатой Первые отзывы, повышение рейтинга Расширение Регистрация на фриланс-биржах, создание портфолио Доступ к более оплачиваемым проектам Укрепление позиций Поиск постоянных клиентов, работа с прямыми заказчиками Стабильный доход, рост ставок

Главный секрет успешного старта: не распыляйтесь! Выберите 2-3 площадки и сконцентрируйтесь на них. Качественно выполняйте даже самые простые и низкооплачиваемые заказы — это инвестиции в вашу репутацию. 💼

Биржи копирайтинга: 3 площадки с простой регистрацией

Биржи контента — оптимальный старт для копирайтера без опыта. Они предлагают систему рейтингов, защиту от неоплаты и постоянный поток заказов разной сложности. Рассмотрим три проверенные площадки с минимальным порогом входа.

1. Etxt

Одна из старейших и крупнейших бирж копирайтинга в рунете. Главное преимущество — простая регистрация без тестов и верификации. Можно начать работать в день регистрации.

Начальные ставки: 25-40 рублей за 1000 знаков

Минимальная выплата: 50 рублей

Типы заказов: информационные статьи, SEO-тексты, карточки товаров

Система уровней, позволяющая со временем получать доступ к более оплачиваемым заказам

2. Text.ru

Биржа с более высокими требованиями к качеству, но и более высокими ставками. Здесь нужно пройти вступительный тест, но он несложный.

Начальные ставки: 40-80 рублей за 1000 знаков

Минимальная выплата: 200 рублей

Типы заказов: информационные и коммерческие тексты, рерайтинг

Встроенная проверка уникальности и грамматики

3. Advego

Универсальная биржа с большим количеством заказов разных типов. Подходит для новичков благодаря простой системе ранжирования.

Начальные ставки: 30-60 рублей за 1000 знаков

Минимальная выплата: 100 рублей

Типы заказов: от простых описаний до сложных экспертных статей

Дополнительные возможности: написание отзывов, комментариев, работа с соцсетями

Биржа Преимущества для новичков Недостатки Потенциал роста Etxt Мгновенная регистрация, много простых заказов Низкие начальные ставки, высокая конкуренция Средний (до 100-150 руб/1000 зн) Text.ru Более высокие ставки, качественные заказы Требуется пройти тест, меньше заказов Высокий (до 200-300 руб/1000 зн) Advego Разнообразие заказов, быстрые выплаты Сложная система рейтингов, много конкурентов Выше среднего (до 150-250 руб/1000 зн)

Ключевые рекомендации для работы на биржах:

Внимательно читайте требования в заказах — нарушение ТЗ ведет к отрицательным отзывам

Сдавайте работы вовремя — пунктуальность ценится не меньше качества

Используйте встроенные проверки на уникальность и грамматику перед сдачей

Постепенно повышайте сложность заказов, не застревайте на простых текстах

Биржи контента — это не конечная точка карьеры, а трамплин для профессионального роста. Используйте их для наработки портфолио и повышения навыков. 📝

Фриланс-платформы для начинающих авторов текстов

Фриланс-платформы отличаются от бирж копирайтинга более широким спектром заказов и возможностью самостоятельно устанавливать цены. Здесь выше конкуренция, но и потенциальный заработок значительно выше.

Елена Карпова, контент-менеджер После трех месяцев работы на Text.ru я решила попробовать Kwork. Первую неделю было страшно — не понимала, как правильно составить предложение и какие цены ставить. Создала кворк "Напишу информационную статью 5000 знаков" за 500 рублей. Две недели было тихо, затем пришел первый заказ на пробную статью про фитнес. Клиент остался доволен и заказал еще 10 текстов. За два месяца я получила 5 постоянных заказчиков и повысила ставку до 1200 рублей за тот же объем. Ключевым фактором стали не столько мои тексты, сколько оперативная коммуникация и готовность вносить правки.

Вот 4 фриланс-платформы, где новичок может найти первые заказы:

1. Kwork Популярная российская биржа с упрощенной системой оформления услуг в виде "кворков" — фиксированных предложений.

Особенности: простая система создания предложений, защита сделок

Комиссия: 20% от стоимости заказа

Типы заказов для копирайтеров: информационные статьи, SEO-тексты, посты для соцсетей, рекламные тексты

Начальный ценник: от 500 рублей за услугу

2. FL.ru Крупнейшая русскоязычная фриланс-биржа с большим количеством заказов на копирайтинг.

Особенности: система рейтингов и отзывов, PRO-аккаунт для продвинутых фрилансеров

Комиссия: от 10% до 20% в зависимости от типа аккаунта

Типы заказов: от простых текстов до комплексных контент-проектов

Возможность участвовать в конкурсах проектов

3. YouDo Сервис поиска исполнителей с отдельной категорией для копирайтеров и контент-менеджеров.

Особенности: геолокация заказов, мобильное приложение

Комиссия: от 15% до 20% от стоимости заказа

Типы заказов: описания товаров, статьи для сайтов, рекламные тексты

Система страхования сделок

4. Хабр Фриланс Площадка для IT-специалистов, где также востребованы технические копирайтеры.

Особенности: профессиональная аудитория, высокие требования к качеству

Комиссия: 10% от стоимости проекта

Типы заказов: технические статьи, документация, описания IT-продуктов

Более высокие ставки для специализированного контента

Стратегия успеха на фриланс-платформах:

Создайте детальный профиль с указанием ваших навыков и специализации

Начните с конкурентных цен (ниже рыночных на 20-30%)

Отвечайте на заказы оперативно, в течение первого часа после публикации

Предлагайте небольшие бесплатные тестовые фрагменты для демонстрации стиля

Запрашивайте отзывы после каждого успешного проекта

Фриланс-платформы позволяют быстрее выйти на уровень достойного заработка, но требуют более активного подхода к поиску заказов и продвижению своих услуг. Рассматривайте их как второй шаг после накопления базового опыта на биржах копирайтинга. 🔍

Как создать убедительное портфолио без опыта работы

Отсутствие портфолио — главный барьер для новичков в копирайтинге. Заказчики хотят видеть примеры работ прежде, чем доверить вам проект. Решение этой проблемы — создание качественного портфолио даже без коммерческого опыта.

Рассмотрим эффективные способы наполнения портфолио с нуля:

1. Создайте личный блог Заведите блог на платформе Medium, Яндекс.Дзен или Telegraph. Пишите на темы, в которых хотите специализироваться:

Создайте 5-7 качественных статей разных форматов (информационные, обзоры, инструкции)

Оформите тексты с подзаголовками, списками и визуальными элементами

Обеспечьте грамотность и логическую структуру материалов

Публикуйте контент регулярно, демонстрируя стабильность

2. Напишите тексты для вымышленных проектов Выберите реальные компании и создайте для них контент, который мог бы улучшить их маркетинг:

Придумайте описания для 5-10 товаров интернет-магазина

Разработайте продающий текст для лендинга

Напишите информационную статью для корпоративного блога

Создайте email-рассылку для потенциальных клиентов

3. Участвуйте в бесплатных проектах Найдите некоммерческие организации, стартапы или локальные бизнесы, которым нужна помощь с контентом:

Предложите написать тексты для сайта местной благотворительной организации

Помогите начинающему предпринимателю с описанием услуг

Присоединитесь к волонтерским проектам, нуждающимся в копирайтерах

4. Переработайте существующий контент Найдите слабые тексты на сайтах компаний и создайте улучшенные версии:

Выберите 3-5 сайтов с посредственным контентом

Создайте более качественные, структурированные и убедительные версии

Оформите как "до/после" для наглядности в портфолио

5. Создайте разные типы текстов Продемонстрируйте разнообразие своих навыков:

SEO-статьи с ключевыми словами

Продающие тексты (лендинги, коммерческие предложения)

Информационные материалы (гайды, инструкции)

Тексты для социальных сетей

Email-рассылки

Как правильно оформить портфолио:

Создайте PDF-документ или веб-страницу с удобной навигацией

Разделите работы по категориям (продающие тексты, информационные статьи и т.д.)

К каждому тексту добавьте краткое описание задачи и подхода к решению

Укажите ключевые метрики, если они есть (CTR, конверсия, позиции в поиске)

Следите за оформлением — ваше портфолио должно быть таким же качественным, как и тексты в нём

Помните: на начальном этапе важнее продемонстрировать навыки и понимание разных форматов текста, чем наличие громких имён клиентов в портфолио. Заказчики оценивают качество вашего письма, умение структурировать информацию и следовать целям текста. 📊

Стратегии поиска клиентов для начинающих копирайтеров

Поиск клиентов — не менее важный навык для копирайтера, чем умение писать тексты. Рассмотрим эффективные стратегии привлечения первых заказчиков вне стандартных бирж и фриланс-платформ.

1. Специализируйтесь в конкретной нише Вместо того чтобы быть "копирайтером широкого профиля", выберите 1-2 области, в которых у вас есть знания или интерес:

Медицина и здоровье

Финансы и инвестиции

Технологии и IT

Строительство и ремонт

Туризм и путешествия

Специализация позволит быстрее наработать экспертность и претендовать на более высокие ставки.

2. Используйте социальные сети как инструмент продвижения Создайте профессиональные аккаунты и регулярно публикуйте полезный контент:

Делитесь примерами своих работ

Публикуйте советы по созданию эффективных текстов

Разбирайте кейсы успешных рекламных кампаний

Участвуйте в обсуждениях и отвечайте на вопросы в профильных группах

3. Предлагайте услуги напрямую потенциальным клиентам Не ждите, пока клиенты найдут вас — ищите их сами:

Проанализируйте сайты компаний в вашей нише на предмет устаревшего или некачественного контента

Подготовьте персонализированное предложение с указанием конкретных недостатков и путей улучшения

Отправьте краткое, но информативное письмо руководителю маркетинга или владельцу бизнеса

Предложите небольшой бесплатный тест (например, переписать один раздел сайта)

4. Посещайте отраслевые мероприятия и нетворкинг-встречи Онлайн и офлайн-события — отличный способ найти клиентов и партнёров:

Конференции по маркетингу и рекламе

Встречи предпринимателей и стартап-сообщества

Вебинары и онлайн-курсы с активными чатами

Митапы для фрилансеров

5. Сотрудничайте с маркетинговыми агентствами и веб-студиями Агентства часто привлекают внештатных копирайтеров для своих проектов:

Составьте список агентств в вашем городе или работающих удаленно

Изучите их клиентов и проекты

Подготовьте персонализированное предложение о сотрудничестве

Укажите вашу специализацию и ценовую политику

6. Используйте площадки с тематическими вакансиями Помимо общих бирж существуют специализированные ресурсы:

Remote OK

ProBlogger Job Board

Telegram-каналы с вакансиями для копирайтеров

Группы в социальных сетях, посвященные поиску авторов

7. Развивайте личный бренд Сильный личный бренд привлекает клиентов без активного поиска:

Ведите блог о копирайтинге и маркетинге

Выступайте на профильных мероприятиях

Создавайте полезные материалы (чек-листы, шаблоны, гайды)

Публикуйте кейсы с результатами ваших проектов

Ключевые принципы успешного поиска клиентов:

Регулярность — уделяйте поиску клиентов фиксированное время каждый день

Целенаправленность — ищите заказчиков в вашей специализации

Профессионализм — даже в бесплатных тестовых заданиях показывайте максимальное качество

Отслеживание результатов — анализируйте, какие каналы приносят лучших клиентов

Помните: поиск клиентов — это марафон, а не спринт. Наиболее успешные копирайтеры используют комбинацию различных подходов и постоянно расширяют свою сеть контактов. 🌐

Всего 7 эффективных способов получить первые заказы на копирайтинг — и ваша карьера начнет набирать обороты. Сочетайте работу на биржах контента с прямым поиском клиентов, создавайте убедительное портфолио и постоянно совершенствуйте навыки. Не бойтесь начинать с небольших проектов — каждый успешно выполненный заказ приближает вас к статусу востребованного копирайтера. Главное помнить: качество текстов, пунктуальность и умение слышать клиента важнее любых регалий и дипломов.

