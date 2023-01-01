Работа за границей: 10 признаков мошенничества и способы защиты#Мошенничество и защита #Трудовое право #Релокация
Для кого эта статья:
- Люди, планирующие искать работу за границей
- Специалисты в области HR и рекрутинга
Заинтересованные в защите своих данных при трудоустройстве
Мечта о работе за границей может превратиться в настоящий кошмар, если попасться на удочку мошенников. Только за последний год более 15 000 соискателей стали жертвами аферистов в сфере международного трудоустройства, потеряв в среднем по $2500 каждый. Я сам консультировал десятки людей, которые едва не поплатились всеми сбережениями за призрачный шанс работать в Европе или США. Хорошая новость: мошенников можно распознать, если знать ключевые признаки обмана. 🕵️♂️
10 тревожных признаков мошенничества при поиске работы за рубежом
Распознать недобросовестного работодателя или агента по трудоустройству можно по характерным признакам, которые повторяются из раза в раз. Предлагаю вам чек-лист из 10 главных "красных флагов", на которые стоит обратить внимание. 🚩
Слишком привлекательные условия. Зарплата значительно выше рыночной, минимальные требования к кандидату при высокой оплате, обещания моментального карьерного роста — классические приманки мошенников.
Требование предоплаты. Любые платежи до подписания официального контракта, особенно за "оформление документов", "бронирование рабочего места" или "гарантированное трудоустройство" — повод насторожиться.
Отсутствие собеседования или поверхностное интервью. Если вас готовы нанять без тщательной проверки квалификации, это странно для серьезной международной компании.
Общение только по электронной почте. Отказ от видеозвонков или телефонных разговоров может указывать на попытку скрыть реальную личность или местоположение "работодателя".
Подозрительный домен электронной почты. Легитимные компании используют корпоративную почту (@companyname.com), а не бесплатные сервисы вроде Gmail или Hotmail с добавлением названия компании.
Отсутствие юридического адреса или несуществующий адрес. Проверяйте указанное местоположение компании через Google Maps и уличный вид (Street View).
Грамматические ошибки в официальной коммуникации. Профессиональные HR-специалисты крупных компаний редко допускают множественные опечатки и ошибки в деловой переписке.
Требование личных данных на раннем этапе. Запрос паспортных данных, банковской информации или иных конфиденциальных сведений до официального предложения о работе должен вызывать подозрения.
Давление и спешка. Настойчивые требования принять решение "прямо сейчас", иначе "место займет другой кандидат" — классическая тактика создания искусственного дефицита.
Непрозрачные условия контракта. Отсутствие четкого описания обязанностей, размытые формулировки об оплате или отказ предоставить контракт для изучения юристом — серьезный повод для беспокойства.
Екатерина Волкова, руководитель отдела международного рекрутинга
Ко мне обратилась Алина, программист с пятилетним опытом. Она получила "золотое" предложение от якобы швейцарской IT-компании: зарплата €8000, релокационный пакет, минимальная бюрократия. Единственное условие — внести €2000 за ускоренное оформление визы и рабочего разрешения. Что насторожило: компания существовала всего 3 месяца, на официальном сайте отсутствовали контакты реальных сотрудников, а домен был зарегистрирован за неделю до начала "набора персонала". Мы провели проверку и обнаружили, что указанный швейцарский адрес принадлежал почтовому отделению. После нашего запроса "рекрутер" исчез. Алина избежала потери денег, но многие попадаются на эту удочку.
|Признак мошенничества
|Как проявляется
|Как проверить
|Нереалистичная зарплата
|В 1,5-2 раза выше рыночной для данной позиции
|Сравните с данными на Glassdoor, PayScale, Indeed
|Молодой домен сайта
|Сайт компании создан недавно
|Проверьте через сервисы whois.com, who.is
|Отсутствие цифрового следа
|Нет упоминаний в СМИ, отзывов сотрудников
|Поиск в LinkedIn, Glassdoor, Google News
|Несуществующий адрес
|Указан виртуальный офис или общий бизнес-центр
|Проверка через Google Maps, запрос фото офиса
Проверка надежности: как оценить легитимность зарубежного работодателя
Международное трудоустройство требует дополнительной бдительности при проверке потенциального работодателя. Давайте рассмотрим надежные методы верификации компаний. 🔍
Проверка юридического статуса компании. В каждой стране существуют официальные реестры юридических лиц. Например, в Великобритании это Companies House, в Германии — Handelsregister, в США — Secretary of State веб-сайты для каждого штата. Через эти ресурсы можно проверить дату регистрации компании, ее юридический адрес и действующий статус.
Изучение цифрового следа. Легитимный бизнес обычно имеет знач
