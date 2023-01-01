Исправление отклоненной рекламы во ВКонтакте: 5 шагов к одобрению

Для кого эта статья:

Рекламодатели и маркетологи, работающие с таргетированной рекламой во ВКонтакте

Новички в области интернет-маркетинга, интересующиеся эффективными стратегиями создания рекламных объявлений

Владельцы бизнеса, желающие улучшить свои навыки в запуске и оптимизации рекламы в социальных сетях Отклоненная реклама во ВКонтакте — это не приговор, а всего лишь препятствие, которое можно преодолеть за 5 чётких шагов. Каждый день тысячи рекламных объявлений проходят через алгоритмы модерации, и далеко не все получают одобрение с первого раза. Умение быстро реагировать на отказы и эффективно корректировать рекламные материалы — это навык, отличающий профессионала от новичка. Зная основные причины отклонений и последовательность действий для их устранения, вы сэкономите бюджет и запустите кампанию в кратчайшие сроки. 🔍

Почему ВК отклоняет рекламу: основные причины и правила

Платформа ВКонтакте имеет довольно строгую, но логичную систему модерации рекламных объявлений. Понимание основных причин отклонения — первый шаг к созданию эффективной рекламы, которая будет одобрена с первого раза. 📋

Чаще всего реклама отклоняется по следующим причинам:

Нарушение правил оформления — использование заглавных букв, избыточное количество эмодзи, знаков восклицания или вопросов

— использование заглавных букв, избыточное количество эмодзи, знаков восклицания или вопросов Недостоверная информация — преувеличенные обещания, необоснованные заявления о продукте

— преувеличенные обещания, необоснованные заявления о продукте Запрещенные товары или услуги — алкоголь, табак, медицинские препараты без лицензии

— алкоголь, табак, медицинские препараты без лицензии Проблемы с посадочной страницей — несоответствие контента объявления и сайта, технические ошибки

— несоответствие контента объявления и сайта, технические ошибки Некорректные изображения — низкое качество, защищенный авторским правом контент, непристойные визуальные элементы

Категория нарушения Частота отклонений Сложность исправления Оформление текста Очень часто (35%) Легко Проблемы с изображениями Часто (25%) Средне Несоответствие посадочной страницы Регулярно (20%) Сложно Запрещенные товары/услуги Иногда (15%) Очень сложно/невозможно Другие причины Редко (5%) Варьируется

Многие рекламодатели задаются вопросом, почему реклама ВК запущена, а показов нет. Важно понимать, что даже после одобрения модерацией, объявление может не показываться из-за:

Слишком узкой целевой аудитории

Низкой ставки за показы/клики

Высокой конкуренции в выбранной тематике

Технических проблем с рекламным кабинетом

Алексей Кравцов, руководитель отдела таргетированной рекламы

Однажды к нам обратился клиент с косметическим брендом, чья реклама систематически отклонялась модерацией ВКонтакте. Они потеряли почти две недели, пытаясь понять причину. Когда мы проанализировали их объявления, то обнаружили, что они использовали фразу "избавит от морщин навсегда" — это классический пример необоснованных обещаний. После замены на "помогает уменьшить видимость морщин", реклама была одобрена в течение часа. Этот случай показывает, как важно внимательно читать правила и избегать громких заявлений, которые нельзя подтвердить.

Шаг 1: Анализ уведомления от модерации и выявление нарушений

Когда ваша реклама отклонена, первое, что нужно сделать — внимательно прочитать уведомление от модерации. В большинстве случаев ВКонтакте указывает конкретную причину отказа, хотя иногда формулировки могут быть расплывчатыми. 🔎

Как правильно анализировать уведомление об отклонении:

Откройте раздел "Объявления" в рекламном кабинете ВКонтакте Найдите отклоненное объявление (обычно помечено красным значком) Нажмите на объявление, чтобы увидеть детальную информацию Изучите комментарий модератора в разделе "Причина отклонения" Сопоставьте указанную причину с содержимым вашего объявления

Если формулировка причины слишком общая (например, "Нарушение правил рекламной платформы"), нужно самостоятельно провести аудит своего объявления по всем параметрам:

Проверьте текст на наличие запрещенных слов или фраз

Оцените изображение на соответствие требованиям

Убедитесь, что целевая страница работает и соответствует объявлению

Проверьте, не относится ли ваш продукт к запрещенным категориям

Формулировка в уведомлении Вероятное нарушение Приоритет проверки "Недопустимое оформление" Заглавные буквы, избыток эмодзи, опечатки Высокий "Недостоверная информация" Преувеличенные заявления, необоснованные обещания Высокий "Проблемы с изображением" Низкое качество, текст на картинке, защищенный контент Средний "Проблемы с целевой страницей" Недоступность сайта, несоответствие содержимого Средний "Нарушение правил рекламной платформы" Комплексное нарушение или запрещенная тематика Высокий

Помните, что иногда причиной отклонения может быть сразу несколько факторов. Необходимо методично проверить все аспекты объявления, чтобы не пропустить потенциальные проблемы. 🧐

Шаг 2: Корректировка текста и изображений согласно требованиям

После того как вы определили причину отклонения, пришло время вносить изменения. Начните с корректировки текста и изображений — это наиболее частые источники проблем. 📝

Исправление текстовых нарушений:

Замените ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ на обычный регистр (допустимо выделение 1-2 слов)

Уберите избыточные знаки препинания (!!!!, ????, ....)

Сократите количество эмодзи до 1-2 на объявление

Исключите субъективные превосходные степени ("лучший", "идеальный")

Перефразируйте категоричные утверждения ("гарантированно избавит" → "поможет справиться")

Проверьте орфографию и пунктуацию

Корректировка изображений:

Убедитесь, что качество изображения высокое (минимум 400x400 пикселей)

Удалите или сократите текст на изображении (не более 50% площади)

Замените изображения, содержащие шокирующий, пугающий или откровенный контент

Проверьте, что изображение не нарушает авторские права

Убедитесь, что изображение соответствует рекламируемому продукту

Марина Соколова, SMM-стратег

Работая с крупным интернет-магазином одежды, я столкнулась с постоянным отклонением их рекламных объявлений. Детальный анализ показал, что проблема была в визуальном контенте — они использовали модельные фото, скачанные из интернета без соответствующих прав. Мы провели собственную фотосессию с оригинальными изображениями товаров, и ситуация кардинально изменилась. Теперь 95% объявлений проходят модерацию с первого раза. Этот опыт научил меня, что вложение в качественный оригинальный контент всегда окупается, избавляя от постоянных проблем с модерацией и экономя драгоценное время рекламной кампании.

Важно помнить, что ВКонтакте ужесточает требования к рекламе, которая может вызвать эмоциональный дискомфорт у пользователей. Избегайте демонстрации:

Проблемной кожи до/после (например, в рекламе косметики)

Излишне откровенных изображений тела

Визуализации болезненных состояний или медицинских процедур

Изображений, вызывающих страх, тревогу или отвращение

Если ваша тематика сложная (например, медицина или косметология), используйте нейтральные изображения, инфографику или качественные фото только результатов, без демонстрации процесса. 🖼️

Шаг 3: Проверка ссылок и посадочных страниц рекламы

Даже если текст и изображения идеальны, проблемы с посадочной страницей могут стать причиной отклонения рекламы. Модераторы ВКонтакте тщательно проверяют, куда ведут рекламные ссылки. 🔗

Что нужно проверить на посадочной странице:

Техническая доступность — страница должна быстро загружаться и корректно отображаться на всех устройствах Соответствие содержания — информация на странице должна совпадать с обещаниями в рекламе Наличие контактной информации — телефон, адрес, реквизиты компании должны быть легкодоступны Отсутствие запрещенного контента — никаких нелегальных товаров/услуг или шокирующих материалов Корректность формы заказа/обратной связи — если есть форма, она должна работать

Особое внимание уделите наличию необходимых юридических документов:

Политика конфиденциальности

Пользовательское соглашение

Информация о доставке и оплате (для интернет-магазинов)

Лицензии и сертификаты (для определенных категорий товаров и услуг)

Если вы рекламируете товары с ограничениями (например, косметические процедуры, пищевые добавки), убедитесь, что на странице есть все необходимые предупреждения и противопоказания.

Частая проблема — несоответствие между рекламным объявлением и содержанием посадочной страницы. Если в рекламе вы обещаете "скидку 50% на все курсы", а на сайте указана скидка только 30% или она распространяется только на отдельные позиции, объявление будет отклонено.

Важный нюанс: если ваша реклама ведет на группу или событие ВКонтакте, проверьте, что группа не содержит запрещенного контента и соответствует правилам социальной сети. Особенно тщательно проверьте:

Закрепленные посты

Фотоальбомы

Обсуждения

Ссылки на внешние ресурсы

Помните, что почему ВК отклоняет рекламу часто связано именно с проблемами посадочной страницы, поэтому инвестируйте время в ее тщательную проверку. 🕵️‍♂️

Шаг 4: Повторная отправка и что делать, если показов нет

После внесения всех необходимых корректировок, пришло время повторно отправить объявление на модерацию. Существует два основных подхода к этому процессу: 🔄

Редактирование существующего объявления — подходит для незначительных изменений Создание нового объявления — предпочтительно при серьезных изменениях или множественных отклонениях

Если вы решили отредактировать существующее объявление:

Откройте рекламный кабинет ВКонтакте

Перейдите в раздел "Объявления"

Найдите отклоненное объявление

Нажмите "Редактировать"

Внесите необходимые изменения

Нажмите "Сохранить и отправить на модерацию"

Если после одобрения модерацией ваша реклама ВК запущена, а показов нет, проверьте следующие моменты:

Статус кампании — убедитесь, что кампания активна

— убедитесь, что кампания активна Бюджет — возможно, дневной или общий бюджет уже исчерпан

— возможно, дневной или общий бюджет уже исчерпан Таргетинг — слишком узкая аудитория может приводить к отсутствию показов

— слишком узкая аудитория может приводить к отсутствию показов Ставки — низкие ставки могут приводить к проигрышу в аукционе

— низкие ставки могут приводить к проигрышу в аукционе Расписание показов — проверьте, что выбрано корректное время

— проверьте, что выбрано корректное время Ограничения частоты — возможно, установлены слишком строгие ограничения

Что делать, если после исправления реклама снова отклонена:

Внимательно изучите новую причину отклонения (она может отличаться от первоначальной) Рассмотрите возможность полной переработки объявления с новым текстом и изображением Попробуйте создать несколько вариантов объявлений с разными подходами В крайнем случае, свяжитесь с технической поддержкой ВКонтакте для получения более детальной информации

Важно понимать, что процесс модерации может занимать от нескольких минут до 24 часов. В периоды высокой нагрузки (праздники, маркетинговые события) время модерации может увеличиваться. Планируйте запуск рекламных кампаний с учетом этого фактора. ⏱️

Для увеличения вероятности одобрения при повторной отправке:

Вносите изменения с запасом — лучше сделать объявление более нейтральным, чем рисковать повторным отклонением

Проверяйте объявление на соответствие всем правилам, а не только тем, которые были указаны в причине отклонения

Используйте успешные примеры конкурентов как ориентир (но не копируйте их напрямую)

Исправление отклоненной рекламы во ВКонтакте — это не просто технический процесс, а настоящее искусство балансирования между маркетинговой эффективностью и соблюдением правил платформы. Следуя пятиступенчатому подходу, вы не только решите текущую проблему, но и выработаете системный подход, который поможет избегать отклонений в будущем. Помните, что каждое отклонение — это не препятствие, а ценная обратная связь, которая делает вас более профессиональным рекламодателем. Внедрите полученные знания в свою практику, и вскоре создание рекламы, проходящей модерацию с первого раза, станет вашей обычной рутиной.

