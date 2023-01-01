Сроки модерации рекламы ВКонтакте: как планировать кампании

Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты по таргетированной рекламе

Владельцы бизнеса, запускающие рекламные кампании в ВКонтакте

Люди, заинтересованные в обучении и улучшении навыков в области онлайн-рекламы Любой маркетолог, запускающий рекламную кампанию ВКонтакте, сталкивался с тревожным ожиданием: пройдет ли модерацию созданное объявление и когда именно? Особенно это критично при запуске срочных акций или сезонных предложений, когда каждый час на счету. Понимание стандартных сроков проверки рекламы и факторов, влияющих на этот процесс, позволяет грамотно планировать рекламные активности и избегать неприятных сюрпризов. Давайте разберемся, что влияет на скорость модерации в ВК и как правильно учитывать эти временные рамки в своей работе. 🕒

Стандартные сроки проверки рекламы ВКонтакте

Стандартные сроки проверки рекламы в ВКонтакте составляют от 30 минут до 24 часов. Этот диапазон официально заявлен платформой и в большинстве случаев соблюдается. Однако реальные сроки модерации могут существенно варьироваться в зависимости от различных факторов.

По статистике, собранной на основе более 1000 запусков рекламных кампаний, средний срок проверки составляет около 4 часов в рабочие дни. В выходные и праздничные дни этот показатель увеличивается до 8-12 часов.

Период Средний срок проверки Максимальный срок Рабочие дни (будни) 4 часа 24 часа Выходные/праздники 8-12 часов 48 часов Пиковые периоды (декабрь, ноябрь) 12-16 часов 72 часа

Важно понимать, что указанное время — это именно проверка модераторами, а не время от создания объявления до его показа аудитории. После одобрения модераторами обычно требуется еще 15-30 минут на активацию кампании в системе.

Андрей Петров, руководитель отдела таргетированной рекламы Однажды мы запускали срочную рекламную кампанию для клиента из ритейла — распродажу к "Черной пятнице". Материалы были готовы заранее, но клиент внес критические изменения в последний момент. Мы отправили обновленные объявления на проверку утром пятницы, рассчитывая, что они пройдут стандартную модерацию за 3-4 часа. Но система показала, что ожидаемое время проверки — до 24 часов! Оказалось, в предпраздничный период нагрузка на модераторов ВКонтакте выросла в несколько раз. Мы были вынуждены запустить "план Б" — промопосты в сообществе клиента с закрепленной записью. К счастью, основная реклама прошла проверку примерно через 12 часов, и мы успели перехватить вечернюю аудиторию. С тех пор мы всегда закладываем минимум 24 часа на модерацию в пиковые периоды и готовим альтернативные варианты продвижения.

Стоит отметить, что ВКонтакте использует комбинированную систему модерации: сначала объявление проходит автоматическую проверку (занимает секунды), а затем — ручную модерацию (основное время). Некоторые простые объявления могут пройти модерацию за 30-40 минут, если не вызывают вопросов у системы.

Как меняется время модерации для разных форматов рекламы

Формат рекламного объявления напрямую влияет на время проверки. Чем сложнее формат и больше элементов нужно проверить модератору, тем дольше будет идти модерация. 📊

Рассмотрим время модерации для основных форматов рекламы ВКонтакте:

Стандартные объявления с изображением — 2-4 часа

— 2-4 часа Карусели и объявления с несколькими изображениями — 3-6 часов

— 3-6 часов Видеореклама — 4-8 часов (зависит от длительности видео)

— 4-8 часов (зависит от длительности видео) Динамическая реклама — 5-10 часов

— 5-10 часов Реклама мобильных приложений — 6-12 часов

— 6-12 часов Промопосты в сообществах — 1-2 часа

Промопосты обычно проходят модерацию быстрее других форматов, что делает их отличным выбором для срочных рекламных кампаний. Видеореклама и динамическая реклама требуют больше времени на проверку из-за необходимости анализировать движущийся контент или множество вариантов объявлений.

Мария Соколова, таргетолог-практик Я занимаюсь продвижением интернет-магазинов косметики и регулярно сталкиваюсь с разницей в сроках модерации. В прошлом месяце мы запускали комплексную кампанию для нового бренда с использованием разных форматов рекламы. Простые баннеры с изображением и текстом прошли проверку за 2,5 часа. Карусель с 5 карточками товаров проверялась почти 5 часов. А вот видеореклама с демонстрацией эффекта от применения продукта заняла целых 9 часов! Самое интересное, что все материалы были загружены одновременно и соответствовали требованиям. Теперь я всегда советую клиентам закладывать на модерацию видеорекламы минимум рабочий день, особенно если видео длится больше минуты или содержит "до/после" эффекты, которые модераторы проверяют особенно тщательно.

Важный нюанс: при использовании ретаргетинга и похожих аудиторий время модерации может увеличиваться еще на 1-2 часа, так как система дополнительно проверяет настройки таргетинга.

Факторы, влияющие на скорость проверки рекламы в ВК

На длительность модерации рекламных объявлений в ВКонтакте влияет целый ряд факторов. Понимание этих факторов поможет лучше планировать запуск рекламных кампаний. 🔍

Ключевые факторы, влияющие на скорость проверки:

Фактор Влияние на скорость Рекомендации Тематика рекламы Высокое Некоторые тематики (финансы, здоровье, БАДы) проверяются дольше Время суток Среднее В рабочие часы (10:00-18:00 МСК) модерация быстрее День недели Среднее В выходные и праздники скорость модерации снижается Сезонность Высокое В пиковые периоды (ноябрь-декабрь) время увеличивается в 1,5-2 раза История аккаунта Высокое Новые аккаунты и аккаунты с историей отклонений проверяются дольше Объем рекламной кампании Среднее Кампании с большим количеством объявлений проверяются дольше

Тематика рекламы — один из наиболее значимых факторов. Категории, требующие более тщательной проверки:

Финансовые услуги и инвестиции

Медицинские услуги и фармацевтика

БАДы и товары для здоровья

Политическая реклама

Азартные игры и ставки

Алкогольная продукция

Также существенное влияние оказывает история рекламного аккаунта. Если ранее ваши объявления часто отклонялись или аккаунт получал предупреждения, модераторы будут проверять новые объявления более тщательно, что увеличит время модерации.

Интересный факт: объявления, созданные через API или с использованием сторонних сервисов, иногда проверяются дольше, чем созданные напрямую через рекламный кабинет ВКонтакте. Разница может составлять до 20% по времени модерации.

Как ускорить процесс модерации рекламного объявления

Существуют проверенные способы ускорить процесс модерации и избежать отклонений рекламных объявлений. Следуя этим рекомендациям, вы существенно увеличите шансы на быстрое прохождение проверки. ⚡

Эффективные стратегии для ускорения модерации:

Строгое соблюдение правил рекламной платформы. Изучите актуальные требования ВКонтакте к рекламным материалам и убедитесь, что ваше объявление полностью им соответствует. Использование проверенных формулировок. Избегайте спорных утверждений, суперлативов (самый, лучший, единственный) без подтверждения. Оптимизация визуальных материалов. Используйте изображения высокого качества, соблюдайте требования к соотношению текста и картинки (не более 20% текста на изображении). Отправка на модерацию в оптимальное время. Лучше всего отправлять объявления на проверку в первой половине рабочего дня (10:00-14:00) в будние дни. Создание шаблонов на основе одобренных объявлений. Если у вас уже есть успешно прошедшие модерацию объявления, используйте их как шаблон, внося минимальные изменения.

Особое внимание стоит уделить целевой странице (лендингу). Модераторы проверяют не только само объявление, но и страницу, на которую оно ведет. Убедитесь, что:

Содержимое страницы соответствует тексту и изображениям в объявлении

На странице есть контактная информация

Страница корректно работает на всех устройствах

Нет вводящих в заблуждение элементов или агрессивных pop-up окон

Предварительная проверка объявлений перед отправкой на модерацию может сэкономить вам много времени. Создайте внутренний чек-лист на основе требований ВКонтакте и опыта предыдущих запусков.

Если вам нужно запустить рекламу максимально быстро, рассмотрите возможность использования промопостов — они проходят модерацию быстрее других форматов. Также можно начать с минимального количества объявлений, а после их одобрения добавлять новые варианты в уже запущенную кампанию.

Что делать, если проверка рекламы затянулась

Даже при соблюдении всех рекомендаций иногда проверка рекламы может затянуться сверх стандартных сроков. В таких ситуациях важно знать, какие шаги предпринять, чтобы ускорить процесс или получить информацию о статусе вашего объявления. 🆘

Алгоритм действий при затянувшейся модерации:

Подождите стандартный срок. Не стоит беспокоиться, если не прошло еще 24 часа с момента отправки объявления на модерацию в рабочие дни. Проверьте статус объявления. Иногда система может не отображать обновленный статус автоматически. Обновите страницу рекламного кабинета. Проверьте уведомления и электронную почту. ВКонтакте может отправить вам сообщение с запросом дополнительной информации или объяснением причин задержки. Обратитесь в службу поддержки. Если прошло более 24 часов, вы можете написать в поддержку рекламного кабинета ВКонтакте. Создайте дубликат объявления. Иногда помогает создание точной копии объявления и повторная отправка на модерацию (особенно если оригинал "застрял" в системе).

При обращении в службу поддержки рекомендуется предоставить следующую информацию:

ID рекламного кабинета

ID объявления или кампании

Время отправки на модерацию

Скриншот статуса объявления

Четкий вопрос о причине задержки

Нередко длительная модерация связана с нюансами конкретного объявления. Если вы столкнулись с систематическими задержками, проанализируйте свои объявления на предмет следующих моментов:

Использование специфических слов, которые могут быть в списке "триггеров" для дополнительной проверки

Визуальные элементы, требующие особого внимания (например, изображения людей в медицинской рекламе)

Несоответствие между обещанием в объявлении и содержанием целевой страницы

В экстренных случаях, когда запуск рекламы критически важен, рассмотрите альтернативные каналы продвижения — например, таргетированные посты в сообществах или размещение рекламы у блогеров, пока ваше основное объявление проходит модерацию.

Понимание процесса модерации рекламы ВКонтакте — ключевой навык для современного маркетолога. Зная стандартные сроки проверки и факторы, влияющие на них, вы можете эффективно планировать свои рекламные кампании, избегая срывов дедлайнов и финансовых потерь. Главное правило успешного запуска — всегда закладывать дополнительное время на модерацию, особенно в пиковые периоды и для сложных форматов рекламы. А соблюдение всех рекомендаций и требований платформы не только ускорит проверку, но и повысит эффективность ваших рекламных объявлений.

