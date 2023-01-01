Топ-15 инструментов для создания шаблонов: выбор дизайнеров#Figma #Визуальный маркетинг #Дизайн слайдов
Для кого эта статья:
- Дизайнеры, ищущие подходящие инструменты для создания шаблонов
- Малые и средние бизнесы, интересующиеся эффективным маркетингом и дизайном
Новички в области дизайна, желающие узнать о лучших ресурсах для разработки материалов
Шаблоны — незаменимые помощники для тех, кто хочет сэкономить время и создавать профессиональные материалы без привлечения дорогостоящих специалистов. Будь то визитки, презентации, посты для соцсетей или целые веб-сайты — правильно подобранный инструмент для создания шаблонов способен превратить мучительный процесс разработки в удовольствие. Я протестировал десятки программ и сервисов, чтобы составить актуальный на 2023 год рейтинг 15 лучших инструментов — от мощных профессиональных редакторов до интуитивно понятных онлайн-платформ для новичков. 🔍
Лучшие инструменты для создания шаблонов: обзор топ-15
Выбор правильного инструмента для создания шаблонов зависит от ваших конкретных задач, уровня навыков и бюджета. Представляю вам 15 проверенных решений, которые помогут вам создавать профессиональные шаблоны для любых целей. 🛠️
- Adobe InDesign — золотой стандарт для создания печатных материалов и сложных многостраничных макетов.
- Canva — интуитивно понятный онлайн-редактор с обширной библиотекой готовых элементов для быстрого создания шаблонов.
- Figma — мощный инструмент для совместной работы над UI/UX дизайном и веб-шаблонами.
- Adobe Photoshop — универсальный графический редактор с широкими возможностями для создания визуальных шаблонов.
- VistaCreate (бывший Crello) — онлайн-платформа с акцентом на шаблоны для социальных сетей и маркетинговых материалов.
- Adobe Illustrator — идеальное решение для создания векторных шаблонов и логотипов.
- Affinity Publisher — доступная альтернатива InDesign с мощным функционалом для верстки.
- Visme — платформа для создания инфографики, презентаций и визуального контента.
- CorelDRAW — профессиональный векторный редактор с интуитивно понятным интерфейсом.
- DesignBold — онлайн-редактор с фокусом на быстрое создание маркетинговых материалов.
- Sketch — популярный среди дизайнеров инструмент для создания веб и мобильных интерфейсов.
- Microsoft Publisher — часть пакета Office, предназначенная для создания печатных материалов.
- Piktochart — специализированный инструмент для создания инфографики и визуализации данных.
- Gravit Designer — бесплатный векторный редактор с профессиональными возможностями.
- Scribus — бесплатная альтернатива InDesign с открытым исходным кодом.
Каждый из этих инструментов имеет свои сильные стороны и особенности, которые мы рассмотрим подробнее.
|Инструмент
|Тип
|Лучше всего подходит для
|Уровень сложности
|Стоимость
|Adobe InDesign
|Десктопное приложение
|Многостраничные макеты, каталоги
|Продвинутый
|От $20.99/мес
|Canva
|Онлайн-платформа
|Социальные сети, презентации
|Начинающий
|Бесплатно/Pro от $12.99/мес
|Figma
|Онлайн + десктоп
|UI/UX, веб-шаблоны
|Средний
|Бесплатно/Pro от $12/мес
|Adobe Photoshop
|Десктопное приложение
|Сложная графика, манипуляции с изображениями
|Продвинутый
|От $20.99/мес
|Affinity Publisher
|Десктопное приложение
|Верстка, печатные материалы
|Средний
|$54.99 (разовая покупка)
Игорь Смирнов, арт-директор
Для создания единого визуального стиля корпоративных материалов международной IT-компании я долго не мог выбрать между Adobe InDesign и Figma. Клиенту требовались шаблоны для презентаций, коммерческих предложений и ежемесячных отчетов — причем с возможностью их редактирования неопытными сотрудниками. После тестирования различных подходов мы остановились на комбинированном решении: создавали мастер-шаблоны в InDesign для сложных печатных материалов, а для презентаций и документов, требующих частого обновления, использовали Figma. Этот подход позволил сократить время создания новых материалов на 70% и обеспечил полную визуальную согласованность всех документов компании независимо от того, кто их создавал.
Онлайн-платформы для разработки профессиональных шаблонов
Онлайн-платформы для создания шаблонов открывают широкие возможности для дизайнеров и маркетологов, которым нужно быстро создавать профессионально выглядящие материалы без установки сложного программного обеспечения. Рассмотрим подробнее наиболее функциональные онлайн-решения. 🌐
1. Canva — лидер среди онлайн-платформ для создания шаблонов. Предлагает огромную библиотеку готовых шаблонов для различных задач: от презентаций до постов в социальных сетях. Главные преимущества: интуитивно понятный интерфейс, функция Brand Kit для сохранения фирменных элементов и возможность совместной работы над проектами в реальном времени.
2. Figma — универсальная платформа для проектирования интерфейсов, которая отлично подходит для создания веб-шаблонов и UI-компонентов. Предлагает мощные инструменты для прототипирования, организации компонентной системы и совместной работы. Особенно ценится возможность создавать гибкие и легко адаптируемые шаблоны с вариативными компонентами.
3. VistaCreate — специализируется на создании маркетинговых материалов и содержит более 75 000 готовых шаблонов. Отличается удобной функцией изменения размеров уже созданного дизайна для различных платформ, что значительно экономит время при подготовке контента для разных каналов.
4. Visme — выделяется среди аналогичных платформ возможностями для создания интерактивного контента, включая презентации и инфографику. Предлагает расширенные функции для визуализации данных и создания анимированных элементов в шаблонах.
5. DesignBold — платформа, ориентированная на скорость создания маркетинговых материалов. Содержит более 10 000 готовых шаблонов и позволяет быстро настраивать их под свои нужды. Удобна для создания материалов для социальных сетей и рекламных баннеров.
Ключевые преимущества онлайн-платформ для создания шаблонов:
- Доступность из любой точки мира, где есть интернет
- Отсутствие необходимости устанавливать и обновлять программное обеспечение
- Автоматическое сохранение проектов в облаке
- Упрощенный процесс совместной работы над шаблонами
- Регулярное обновление библиотек шаблонов и графических элементов
При выборе онлайн-платформы для создания шаблонов стоит обратить внимание на специфику задач, которые вы планируете решать. Для маркетинговых материалов и социальных сетей лучше подойдут Canva и VistaCreate, для разработки сложных интерфейсов — Figma, а для создания инфографики и презентаций — Visme.
|Платформа
|Особенности бесплатного плана
|Количество шаблонов
|Экспорт в форматы
|Специализация
|Canva
|250+ тыс. бесплатных шаблонов
|600 000+
|JPG, PNG, PDF, MP4, GIF
|Универсальные материалы
|Figma
|3 файла в бесплатном плане
|Зависит от сообщества
|PNG, JPG, SVG, PDF
|UI/UX дизайн
|VistaCreate
|50 000 бесплатных шаблонов
|75 000+
|JPG, PNG, PDF
|Маркетинговые материалы
|Visme
|Ограниченный выбор шаблонов
|40 000+
|JPG, PNG, PDF, HTML5
|Инфографика, презентации
|DesignBold
|Ограниченные функции экспорта
|10 000+
|JPG, PNG
|Быстрые решения для соцсетей
Десктопные программы для создания шаблонов любой сложности
Десктопные программы для создания шабlonов предлагают максимальный контроль и профессиональные инструменты для дизайнеров, которым необходимо разрабатывать сложные и детализированные шаблоны. Эти приложения обычно предоставляют более глубокие возможности настройки и не зависят от качества интернет-соединения. 💻
1. Adobe InDesign остается золотым стандартом в области верстки и создания многостраничных макетов. Этот мощный инструмент позволяет разрабатывать детальные шаблоны для печатных материалов с точным контролем над типографикой, сетками и стилями. Функция мастер-страниц делает его идеальным для создания последовательных шаблонов для каталогов, журналов и книг.
2. Adobe Photoshop — несмотря на то, что изначально разрабатывался для редактирования изображений, является мощным инструментом для создания графических шаблонов. Особенно полезен для разработки шаблонов, требующих сложных эффектов, многослойных композиций и точной работы с растровой графикой.
3. Adobe Illustrator — незаменим для создания векторных шаблонов любой сложности. Особенно ценится за возможность разработки масштабируемых элементов, которые можно использовать в различных форматах без потери качества — от визиток до билбордов.
4. Affinity Publisher — достойная альтернатива InDesign с однократной оплатой вместо подписки. Предлагает профессиональные инструменты для верстки и создания шаблонов с уникальной функцией StudioLink, позволяющей переключаться между Publisher, Designer и Photo, не покидая рабочего процесса.
5. CorelDRAW — графический редактор с обширным набором инструментов для создания как векторных, так и смешанных шаблонов. Отличается интуитивно понятным интерфейсом и мощными возможностями для типографики и работы с цветом.
Анна Петрова, фрилансер-дизайнер
Работая с малым бизнесом, я столкнулась с проблемой: клиентам нужна была полноценная система фирменного стиля, но бюджеты были ограничены. Решение пришло, когда я начала создавать масштабируемые шаблоны в Affinity Designer. Для небольшой кофейни я разработала базовый пакет шаблонов: меню, визитки, карточки лояльности и шаблоны для социальных сетей. Всё было выполнено в едином стиле, но с возможностью легкого обновления. Вместо разработки каждого элемента с нуля, владельцы могли просто заменять текст и изображения, сохраняя профессиональный вид. Через три месяца клиент сообщил, что время на создание новых маркетинговых материалов сократилось на 80%, а узнаваемость бренда значительно выросла. Этот подход стал основой моего сервиса для малого бизнеса, и теперь я создаю подобные системы шаблонов для десятков клиентов ежегодно.
Преимущества десктопных программ для создания шаблонов:
- Независимость от интернет-соединения и возможность работать офлайн
- Более высокая производительность при работе со сложными проектами
- Расширенные возможности настройки и точного контроля над элементами дизайна
- Поддержка профессиональных цветовых пространств (CMYK, Pantone) для печатных материалов
- Возможность автоматизации через скрипты и действия для повторяющихся задач
При выборе десктопного приложения для создания шаблонов важно учитывать не только функциональность, но и требования к аппаратному обеспечению. Профессиональные программы могут потребовать значительных ресурсов компьютера, особенно при работе с масштабными проектами.
Стоит отметить, что большинство профессиональных дизайнеров используют комбинацию из нескольких программ для максимальной эффективности: например, Adobe Illustrator для создания логотипов и векторных элементов, Photoshop для обработки изображений и InDesign для финальной верстки и создания многостраничных шаблонов. 🔄
Как выбрать идеальный инструмент для ваших дизайн-задач
Выбор идеального инструмента для создания шаблонов — это важное решение, которое может существенно повлиять на эффективность вашей работы и качество результата. Чтобы не ошибиться с выбором, рассмотрим ключевые критерии, которые стоит учесть. 🧐
Определите свои конкретные потребности
Начните с четкого понимания, какие типы шаблонов вам необходимо создавать:
- Для печатных материалов (визитки, брошюры, каталоги) — лучше подойдут InDesign, Affinity Publisher или CorelDRAW
- Для веб-дизайна и UI/UX — оптимальный выбор Figma, Sketch или Adobe XD
- Для социальных сетей и цифрового маркетинга — Canva, VistaCreate или Visme
- Для сложных графических работ — Adobe Photoshop или Affinity Photo
- Для векторных иллюстраций и логотипов — Adobe Illustrator, CorelDRAW или Affinity Designer
Оцените свой уровень навыков
Не стоит начинать с самых сложных профессиональных инструментов, если вы только осваиваете основы дизайна:
- Для начинающих: Canva, VistaCreate, Microsoft Publisher
- Для среднего уровня: Figma, Affinity Suite, Gravit Designer
- Для опытных дизайнеров: Adobe Creative Suite, CorelDRAW, Sketch
Учитывайте бюджет
Стоимость инструментов может существенно различаться:
- Бесплатные или с широким бесплатным функционалом: Canva (базовый план), Figma (до 3 проектов), Gravit Designer, Scribus
- Средняя ценовая категория: Affinity Suite (разовая покупка), VistaCreate Pro, Visme
- Премиум: Adobe Creative Cloud, CorelDRAW Graphics Suite, Sketch
Оцените технические требования
Убедитесь, что выбранное программное обеспечение совместимо с вашей операционной системой и соответствует характеристикам вашего компьютера:
- Для менее мощных компьютеров лучше выбирать онлайн-инструменты или легковесные приложения
- Учитывайте, что некоторые программы доступны только для определенных ОС (например, Sketch только для macOS)
- Проверьте требования к оперативной памяти и процессору для профессиональных программ
Важность совместной работы
Если вы работаете в команде, обратите внимание на возможности совместного редактирования и обмена файлами:
- Лидеры в совместной работе: Figma, Canva, Adobe Creative Cloud с функцией Libraries
- Средние возможности: VistaCreate, Visme, CorelDRAW с функцией CorelCLOUD
- Ограниченные возможности: локальные программы без облачной интеграции
Форматы экспорта и совместимость
Убедитесь, что выбранный инструмент поддерживает необходимые форматы для вашей работы:
- Для печати важна поддержка CMYK, PDF с высоким разрешением, поддержка метки обреза
- Для веб-дизайна необходим экспорт в SVG, PNG с прозрачностью, возможно CSS-код
- Для видеоконтента — поддержка экспорта в MP4, GIF или анимированные форматы
Возможности роста
Выбирайте инструмент, который сможет "расти" вместе с вашими навыками и потребностями:
- Предпочтительны программы с различными уровнями сложности функций
- Обратите внимание на наличие обучающих материалов и сообщества пользователей
- Оцените регулярность обновлений и добавления новых функций
Помните, что идеальный инструмент — это тот, который помогает вам достигать ваших целей наиболее эффективным способом. Не бойтесь экспериментировать и комбинировать разные программы для различных задач. Многие профессиональные дизайнеры используют несколько инструментов в своем рабочем процессе, извлекая максимум из сильных сторон каждого. 🔄
Пошаговый гайд: создание шаблонов для разных целей бизнеса
Создание эффективных шаблонов — это процесс, который требует структурированного подхода независимо от выбранного инструмента. Следуя этому пошаговому руководству, вы сможете разработать профессиональные шаблоны для различных бизнес-задач. 📝
Шаг 1: Определение цели и целевой аудитории
- Четко сформулируйте, для чего создается шаблон (презентация, социальные сети, коммерческое предложение)
- Определите целевую аудиторию и контекст использования
- Установите ключевые метрики успеха (конверсия, удобство использования, узнаваемость)
Шаг 2: Сбор и анализ исходных материалов
- Соберите все необходимые элементы фирменного стиля (логотип, цвета, шрифты)
- Изучите существующие материалы компании для обеспечения единства стиля
- Подготовьте библиотеку фотографий, иконок и графических элементов
Шаг 3: Создание базовой структуры шаблона
- Определите формат и размеры (A4, 1080x1080px для Instagram, 16:9 для презентаций)
- Разработайте модульную сетку для правильного расположения элементов
- Создайте мастер-страницы или базовые слои, которые будут повторяться
Шаг 4: Разработка стилевых правил
- Настройте стили параграфов и символов для текстовых элементов
- Создайте цветовую палитру и сохраните ее в программе
- Определите правила использования визуальных элементов (отступы, выравнивание)
Шаг 5: Создание модульных компонентов
- Разработайте повторяющиеся элементы (кнопки, блоки с информацией, заголовки)
- Создайте варианты компонентов для разных ситуаций
- Организуйте компоненты в библиотеку для удобного доступа
Шаг 6: Тестирование шаблона
- Проверьте шаблон с разным контентом (короткие/длинные тексты, разные изображения)
- Убедитесь в корректности отображения на разных устройствах (для цифровых шаблонов)
- Проверьте удобство использования шаблона неопытными пользователями
Шаг 7: Создание документации и руководства по использованию
- Опишите правила работы с шаблоном
- Укажите допустимые и недопустимые варианты использования
- Добавьте примеры правильного заполнения шаблона
Шаг 8: Экспорт и распространение
- Экспортируйте шаблон в подходящих форматах (PDF, PPTX, файлы шаблонов)
- Организуйте систему хранения и доступа к шаблонам
- Настройте права доступа для разных пользователей при необходимости
Примеры шаблонов для разных бизнес-задач:
Шаблоны для социальных сетей — создаются преимущественно в Canva, VistaCreate или Photoshop:
- Используйте сетку 3x3 для правильного расположения ключевых элементов
- Создавайте шаблоны с вариативными зонами для текста разной длины
- Добавьте элементы фирменного стиля, которые будут узнаваемы при быстром скроллинге
Шаблоны презентаций — лучше разрабатывать в PowerPoint, Figma или Visme:
- Создайте различные типы слайдов (титульный, с фото, с диаграммами)
- Используйте мастер-слайды для единообразия оформления
- Разработайте систему переходов между слайдами для логического повествования
Шаблоны для печатных материалов — InDesign, Affinity Publisher или CorelDRAW:
- Учитывайте вылеты (bleed) и безопасные зоны
- Настройте стили абзацев и символов для единообразия оформления
- Используйте связанные текстовые фреймы для многостраничных документов
Регулярно обновляйте и совершенствуйте созданные шаблоны на основе отзывов пользователей и меняющихся потребностей бизнеса. Хорошо продуманные шаблоны не только экономят время, но и обеспечивают единообразие бренд-коммуникации. 🚀
Создание шаблонов — это искусство баланса между структурированностью и гибкостью. Идеальный шаблон должен обеспечивать узнаваемость бренда и при этом оставлять пространство для творческого самовыражения и адаптации к конкретным задачам. Выбирая инструменты из представленного топ-15, помните: важно не количество функций, а то, насколько эффективно они помогают решать ваши конкретные задачи. Регулярно экспериментируйте с новыми инструментами, но не бойтесь остановиться на тех, которые действительно работают для вас. В конечном счете, лучший инструмент — тот, который становится незаметным продолжением вашего творческого процесса.
