Топ-15 инструментов для создания шаблонов: выбор дизайнеров

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Дизайнеры, ищущие подходящие инструменты для создания шаблонов

Малые и средние бизнесы, интересующиеся эффективным маркетингом и дизайном

Новички в области дизайна, желающие узнать о лучших ресурсах для разработки материалов Шаблоны — незаменимые помощники для тех, кто хочет сэкономить время и создавать профессиональные материалы без привлечения дорогостоящих специалистов. Будь то визитки, презентации, посты для соцсетей или целые веб-сайты — правильно подобранный инструмент для создания шаблонов способен превратить мучительный процесс разработки в удовольствие. Я протестировал десятки программ и сервисов, чтобы составить актуальный на 2023 год рейтинг 15 лучших инструментов — от мощных профессиональных редакторов до интуитивно понятных онлайн-платформ для новичков. 🔍

Лучшие инструменты для создания шаблонов: обзор топ-15

Выбор правильного инструмента для создания шаблонов зависит от ваших конкретных задач, уровня навыков и бюджета. Представляю вам 15 проверенных решений, которые помогут вам создавать профессиональные шаблоны для любых целей. 🛠️

Adobe InDesign — золотой стандарт для создания печатных материалов и сложных многостраничных макетов. Canva — интуитивно понятный онлайн-редактор с обширной библиотекой готовых элементов для быстрого создания шаблонов. Figma — мощный инструмент для совместной работы над UI/UX дизайном и веб-шаблонами. Adobe Photoshop — универсальный графический редактор с широкими возможностями для создания визуальных шаблонов. VistaCreate (бывший Crello) — онлайн-платформа с акцентом на шаблоны для социальных сетей и маркетинговых материалов. Adobe Illustrator — идеальное решение для создания векторных шаблонов и логотипов. Affinity Publisher — доступная альтернатива InDesign с мощным функционалом для верстки. Visme — платформа для создания инфографики, презентаций и визуального контента. CorelDRAW — профессиональный векторный редактор с интуитивно понятным интерфейсом. DesignBold — онлайн-редактор с фокусом на быстрое создание маркетинговых материалов. Sketch — популярный среди дизайнеров инструмент для создания веб и мобильных интерфейсов. Microsoft Publisher — часть пакета Office, предназначенная для создания печатных материалов. Piktochart — специализированный инструмент для создания инфографики и визуализации данных. Gravit Designer — бесплатный векторный редактор с профессиональными возможностями. Scribus — бесплатная альтернатива InDesign с открытым исходным кодом.

Каждый из этих инструментов имеет свои сильные стороны и особенности, которые мы рассмотрим подробнее.

Инструмент Тип Лучше всего подходит для Уровень сложности Стоимость Adobe InDesign Десктопное приложение Многостраничные макеты, каталоги Продвинутый От $20.99/мес Canva Онлайн-платформа Социальные сети, презентации Начинающий Бесплатно/Pro от $12.99/мес Figma Онлайн + десктоп UI/UX, веб-шаблоны Средний Бесплатно/Pro от $12/мес Adobe Photoshop Десктопное приложение Сложная графика, манипуляции с изображениями Продвинутый От $20.99/мес Affinity Publisher Десктопное приложение Верстка, печатные материалы Средний $54.99 (разовая покупка)

Игорь Смирнов, арт-директор Для создания единого визуального стиля корпоративных материалов международной IT-компании я долго не мог выбрать между Adobe InDesign и Figma. Клиенту требовались шаблоны для презентаций, коммерческих предложений и ежемесячных отчетов — причем с возможностью их редактирования неопытными сотрудниками. После тестирования различных подходов мы остановились на комбинированном решении: создавали мастер-шаблоны в InDesign для сложных печатных материалов, а для презентаций и документов, требующих частого обновления, использовали Figma. Этот подход позволил сократить время создания новых материалов на 70% и обеспечил полную визуальную согласованность всех документов компании независимо от того, кто их создавал.

Онлайн-платформы для разработки профессиональных шаблонов

Онлайн-платформы для создания шаблонов открывают широкие возможности для дизайнеров и маркетологов, которым нужно быстро создавать профессионально выглядящие материалы без установки сложного программного обеспечения. Рассмотрим подробнее наиболее функциональные онлайн-решения. 🌐

1. Canva — лидер среди онлайн-платформ для создания шаблонов. Предлагает огромную библиотеку готовых шаблонов для различных задач: от презентаций до постов в социальных сетях. Главные преимущества: интуитивно понятный интерфейс, функция Brand Kit для сохранения фирменных элементов и возможность совместной работы над проектами в реальном времени.

2. Figma — универсальная платформа для проектирования интерфейсов, которая отлично подходит для создания веб-шаблонов и UI-компонентов. Предлагает мощные инструменты для прототипирования, организации компонентной системы и совместной работы. Особенно ценится возможность создавать гибкие и легко адаптируемые шаблоны с вариативными компонентами.

3. VistaCreate — специализируется на создании маркетинговых материалов и содержит более 75 000 готовых шаблонов. Отличается удобной функцией изменения размеров уже созданного дизайна для различных платформ, что значительно экономит время при подготовке контента для разных каналов.

4. Visme — выделяется среди аналогичных платформ возможностями для создания интерактивного контента, включая презентации и инфографику. Предлагает расширенные функции для визуализации данных и создания анимированных элементов в шаблонах.

5. DesignBold — платформа, ориентированная на скорость создания маркетинговых материалов. Содержит более 10 000 готовых шаблонов и позволяет быстро настраивать их под свои нужды. Удобна для создания материалов для социальных сетей и рекламных баннеров.

Ключевые преимущества онлайн-платформ для создания шаблонов:

Доступность из любой точки мира, где есть интернет

Отсутствие необходимости устанавливать и обновлять программное обеспечение

Автоматическое сохранение проектов в облаке

Упрощенный процесс совместной работы над шаблонами

Регулярное обновление библиотек шаблонов и графических элементов

При выборе онлайн-платформы для создания шаблонов стоит обратить внимание на специфику задач, которые вы планируете решать. Для маркетинговых материалов и социальных сетей лучше подойдут Canva и VistaCreate, для разработки сложных интерфейсов — Figma, а для создания инфографики и презентаций — Visme.

Платформа Особенности бесплатного плана Количество шаблонов Экспорт в форматы Специализация Canva 250+ тыс. бесплатных шаблонов 600 000+ JPG, PNG, PDF, MP4, GIF Универсальные материалы Figma 3 файла в бесплатном плане Зависит от сообщества PNG, JPG, SVG, PDF UI/UX дизайн VistaCreate 50 000 бесплатных шаблонов 75 000+ JPG, PNG, PDF Маркетинговые материалы Visme Ограниченный выбор шаблонов 40 000+ JPG, PNG, PDF, HTML5 Инфографика, презентации DesignBold Ограниченные функции экспорта 10 000+ JPG, PNG Быстрые решения для соцсетей

Десктопные программы для создания шаблонов любой сложности

Десктопные программы для создания шабlonов предлагают максимальный контроль и профессиональные инструменты для дизайнеров, которым необходимо разрабатывать сложные и детализированные шаблоны. Эти приложения обычно предоставляют более глубокие возможности настройки и не зависят от качества интернет-соединения. 💻

1. Adobe InDesign остается золотым стандартом в области верстки и создания многостраничных макетов. Этот мощный инструмент позволяет разрабатывать детальные шаблоны для печатных материалов с точным контролем над типографикой, сетками и стилями. Функция мастер-страниц делает его идеальным для создания последовательных шаблонов для каталогов, журналов и книг.

2. Adobe Photoshop — несмотря на то, что изначально разрабатывался для редактирования изображений, является мощным инструментом для создания графических шаблонов. Особенно полезен для разработки шаблонов, требующих сложных эффектов, многослойных композиций и точной работы с растровой графикой.

3. Adobe Illustrator — незаменим для создания векторных шаблонов любой сложности. Особенно ценится за возможность разработки масштабируемых элементов, которые можно использовать в различных форматах без потери качества — от визиток до билбордов.

4. Affinity Publisher — достойная альтернатива InDesign с однократной оплатой вместо подписки. Предлагает профессиональные инструменты для верстки и создания шаблонов с уникальной функцией StudioLink, позволяющей переключаться между Publisher, Designer и Photo, не покидая рабочего процесса.

5. CorelDRAW — графический редактор с обширным набором инструментов для создания как векторных, так и смешанных шаблонов. Отличается интуитивно понятным интерфейсом и мощными возможностями для типографики и работы с цветом.

Анна Петрова, фрилансер-дизайнер Работая с малым бизнесом, я столкнулась с проблемой: клиентам нужна была полноценная система фирменного стиля, но бюджеты были ограничены. Решение пришло, когда я начала создавать масштабируемые шаблоны в Affinity Designer. Для небольшой кофейни я разработала базовый пакет шаблонов: меню, визитки, карточки лояльности и шаблоны для социальных сетей. Всё было выполнено в едином стиле, но с возможностью легкого обновления. Вместо разработки каждого элемента с нуля, владельцы могли просто заменять текст и изображения, сохраняя профессиональный вид. Через три месяца клиент сообщил, что время на создание новых маркетинговых материалов сократилось на 80%, а узнаваемость бренда значительно выросла. Этот подход стал основой моего сервиса для малого бизнеса, и теперь я создаю подобные системы шаблонов для десятков клиентов ежегодно.

Преимущества десктопных программ для создания шаблонов:

Независимость от интернет-соединения и возможность работать офлайн

Более высокая производительность при работе со сложными проектами

Расширенные возможности настройки и точного контроля над элементами дизайна

Поддержка профессиональных цветовых пространств (CMYK, Pantone) для печатных материалов

Возможность автоматизации через скрипты и действия для повторяющихся задач

При выборе десктопного приложения для создания шаблонов важно учитывать не только функциональность, но и требования к аппаратному обеспечению. Профессиональные программы могут потребовать значительных ресурсов компьютера, особенно при работе с масштабными проектами.

Стоит отметить, что большинство профессиональных дизайнеров используют комбинацию из нескольких программ для максимальной эффективности: например, Adobe Illustrator для создания логотипов и векторных элементов, Photoshop для обработки изображений и InDesign для финальной верстки и создания многостраничных шаблонов. 🔄

Как выбрать идеальный инструмент для ваших дизайн-задач

Выбор идеального инструмента для создания шаблонов — это важное решение, которое может существенно повлиять на эффективность вашей работы и качество результата. Чтобы не ошибиться с выбором, рассмотрим ключевые критерии, которые стоит учесть. 🧐

Определите свои конкретные потребности

Начните с четкого понимания, какие типы шаблонов вам необходимо создавать:

Для печатных материалов (визитки, брошюры, каталоги) — лучше подойдут InDesign, Affinity Publisher или CorelDRAW

Для веб-дизайна и UI/UX — оптимальный выбор Figma, Sketch или Adobe XD

Для социальных сетей и цифрового маркетинга — Canva, VistaCreate или Visme

Для сложных графических работ — Adobe Photoshop или Affinity Photo

Для векторных иллюстраций и логотипов — Adobe Illustrator, CorelDRAW или Affinity Designer

Оцените свой уровень навыков

Не стоит начинать с самых сложных профессиональных инструментов, если вы только осваиваете основы дизайна:

Для начинающих: Canva, VistaCreate, Microsoft Publisher

Для среднего уровня: Figma, Affinity Suite, Gravit Designer

Для опытных дизайнеров: Adobe Creative Suite, CorelDRAW, Sketch

Учитывайте бюджет

Стоимость инструментов может существенно различаться:

Бесплатные или с широким бесплатным функционалом: Canva (базовый план), Figma (до 3 проектов), Gravit Designer, Scribus

Средняя ценовая категория: Affinity Suite (разовая покупка), VistaCreate Pro, Visme

Премиум: Adobe Creative Cloud, CorelDRAW Graphics Suite, Sketch

Оцените технические требования

Убедитесь, что выбранное программное обеспечение совместимо с вашей операционной системой и соответствует характеристикам вашего компьютера:

Для менее мощных компьютеров лучше выбирать онлайн-инструменты или легковесные приложения

Учитывайте, что некоторые программы доступны только для определенных ОС (например, Sketch только для macOS)

Проверьте требования к оперативной памяти и процессору для профессиональных программ

Важность совместной работы

Если вы работаете в команде, обратите внимание на возможности совместного редактирования и обмена файлами:

Лидеры в совместной работе: Figma, Canva, Adobe Creative Cloud с функцией Libraries

Средние возможности: VistaCreate, Visme, CorelDRAW с функцией CorelCLOUD

Ограниченные возможности: локальные программы без облачной интеграции

Форматы экспорта и совместимость

Убедитесь, что выбранный инструмент поддерживает необходимые форматы для вашей работы:

Для печати важна поддержка CMYK, PDF с высоким разрешением, поддержка метки обреза

Для веб-дизайна необходим экспорт в SVG, PNG с прозрачностью, возможно CSS-код

Для видеоконтента — поддержка экспорта в MP4, GIF или анимированные форматы

Возможности роста

Выбирайте инструмент, который сможет "расти" вместе с вашими навыками и потребностями:

Предпочтительны программы с различными уровнями сложности функций

Обратите внимание на наличие обучающих материалов и сообщества пользователей

Оцените регулярность обновлений и добавления новых функций

Помните, что идеальный инструмент — это тот, который помогает вам достигать ваших целей наиболее эффективным способом. Не бойтесь экспериментировать и комбинировать разные программы для различных задач. Многие профессиональные дизайнеры используют несколько инструментов в своем рабочем процессе, извлекая максимум из сильных сторон каждого. 🔄

Пошаговый гайд: создание шаблонов для разных целей бизнеса

Создание эффективных шаблонов — это процесс, который требует структурированного подхода независимо от выбранного инструмента. Следуя этому пошаговому руководству, вы сможете разработать профессиональные шаблоны для различных бизнес-задач. 📝

Шаг 1: Определение цели и целевой аудитории

Четко сформулируйте, для чего создается шаблон (презентация, социальные сети, коммерческое предложение)

Определите целевую аудиторию и контекст использования

Установите ключевые метрики успеха (конверсия, удобство использования, узнаваемость)

Шаг 2: Сбор и анализ исходных материалов

Соберите все необходимые элементы фирменного стиля (логотип, цвета, шрифты)

Изучите существующие материалы компании для обеспечения единства стиля

Подготовьте библиотеку фотографий, иконок и графических элементов

Шаг 3: Создание базовой структуры шаблона

Определите формат и размеры (A4, 1080x1080px для Instagram, 16:9 для презентаций)

Разработайте модульную сетку для правильного расположения элементов

Создайте мастер-страницы или базовые слои, которые будут повторяться

Шаг 4: Разработка стилевых правил

Настройте стили параграфов и символов для текстовых элементов

Создайте цветовую палитру и сохраните ее в программе

Определите правила использования визуальных элементов (отступы, выравнивание)

Шаг 5: Создание модульных компонентов

Разработайте повторяющиеся элементы (кнопки, блоки с информацией, заголовки)

Создайте варианты компонентов для разных ситуаций

Организуйте компоненты в библиотеку для удобного доступа

Шаг 6: Тестирование шаблона

Проверьте шаблон с разным контентом (короткие/длинные тексты, разные изображения)

Убедитесь в корректности отображения на разных устройствах (для цифровых шаблонов)

Проверьте удобство использования шаблона неопытными пользователями

Шаг 7: Создание документации и руководства по использованию

Опишите правила работы с шаблоном

Укажите допустимые и недопустимые варианты использования

Добавьте примеры правильного заполнения шаблона

Шаг 8: Экспорт и распространение

Экспортируйте шаблон в подходящих форматах (PDF, PPTX, файлы шаблонов)

Организуйте систему хранения и доступа к шаблонам

Настройте права доступа для разных пользователей при необходимости

Примеры шаблонов для разных бизнес-задач:

Шаблоны для социальных сетей — создаются преимущественно в Canva, VistaCreate или Photoshop: Используйте сетку 3x3 для правильного расположения ключевых элементов

Создавайте шаблоны с вариативными зонами для текста разной длины

Добавьте элементы фирменного стиля, которые будут узнаваемы при быстром скроллинге Шаблоны презентаций — лучше разрабатывать в PowerPoint, Figma или Visme: Создайте различные типы слайдов (титульный, с фото, с диаграммами)

Используйте мастер-слайды для единообразия оформления

Разработайте систему переходов между слайдами для логического повествования Шаблоны для печатных материалов — InDesign, Affinity Publisher или CorelDRAW: Учитывайте вылеты (bleed) и безопасные зоны

Настройте стили абзацев и символов для единообразия оформления

Используйте связанные текстовые фреймы для многостраничных документов

Регулярно обновляйте и совершенствуйте созданные шаблоны на основе отзывов пользователей и меняющихся потребностей бизнеса. Хорошо продуманные шаблоны не только экономят время, но и обеспечивают единообразие бренд-коммуникации. 🚀

Создание шаблонов — это искусство баланса между структурированностью и гибкостью. Идеальный шаблон должен обеспечивать узнаваемость бренда и при этом оставлять пространство для творческого самовыражения и адаптации к конкретным задачам. Выбирая инструменты из представленного топ-15, помните: важно не количество функций, а то, насколько эффективно они помогают решать ваши конкретные задачи. Регулярно экспериментируйте с новыми инструментами, но не бойтесь остановиться на тех, которые действительно работают для вас. В конечном счете, лучший инструмент — тот, который становится незаметным продолжением вашего творческого процесса.

