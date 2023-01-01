Шаблоны PowerPoint: как установить и использовать в презентациях

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Для кого эта статья:

Учащиеся и студенты, нуждающиеся в эффективных способах создания презентаций

Профессионалы и бизнесмены, стремящиеся улучшить качество своих презентаций

Люди, интересующиеся графическим дизайном и желающие научиться работать со шаблонами PowerPoint Помните тот момент, когда вам поручили подготовить презентацию, а дедлайн уже завтра? Вы открываете PowerPoint, и перед вами — белый слайд, требующий часы работы по его оформлению. А ведь можно значительно ускорить процесс и улучшить результат, если знать, как правильно использовать шаблоны! Установка готового шаблона может превратить обыденную презентацию в профессиональный проект за считанные минуты. Давайте разберемся, как быстро и эффективно найти, загрузить и применить шаблоны в PowerPoint, сэкономив время без ущерба для качества. 🚀

Что такое шаблоны в PowerPoint и для чего они нужны

Шаблон PowerPoint — это готовый макет презентации с предустановленными параметрами дизайна: цветовыми схемами, шрифтами, стилями графики и фоновыми изображениями. По сути, это фундамент, на котором строится ваша презентация, позволяющий сохранять визуальную согласованность между всеми слайдами.

Шаблоны в PowerPoint решают несколько ключевых задач:

Экономят время на разработке дизайна с нуля

Обеспечивают профессиональный внешний вид презентации

Поддерживают единый стиль оформления всех слайдов

Помогают структурировать контент логично и наглядно

Повышают восприятие информации аудиторией

В технической терминологии Microsoft различают два типа файлов шаблонов:

Тип файла Расширение Особенности Шаблон PowerPoint .potx Содержит только макеты и оформление без контента Тема PowerPoint .thmx Включает цветовые схемы, шрифты и эффекты без макетов Шаблон с содержимым .potx Содержит макеты и примерный контент для определенных типов презентаций

Михаил Воронов, руководитель отдела презентаций Однажды мне пришлось готовить квартальный отчет для совета директоров всего за ночь. Проект был критически важным для компании, и времени на создание дизайна презентации просто не было. Я нашел профессиональный шаблон финансовой отчетности, и это полностью изменило ситуацию. Установка заняла буквально 3 минуты — я скачал файл, открыл его и сохранил как шаблон. Благодаря этому я сосредоточился на контенте, а не на дизайне. Когда утром я представил отчет, директор по маркетингу даже спросил, когда мы успели нанять дизайнера для презентаций. Качественный шаблон помог нам не только сэкономить время, но и произвести нужное впечатление на руководство.

Где найти качественные шаблоны для PowerPoint

Существует множество ресурсов для поиска шаблонов PowerPoint — от официальных источников Microsoft до специализированных дизайнерских платформ. Рассмотрим основные каналы поиска качественных шаблонов. 🔎

Официальные ресурсы Microsoft:

Встроенная библиотека шаблонов PowerPoint

Microsoft 365 (Office 365) — доступ к премиум-шаблонам для подписчиков

Сайт Microsoft Office Templates — обширная коллекция бесплатных шаблонов

Сторонние платформы с бесплатными шаблонами:

SlidesCarnival — коллекция современных, элегантных шаблонов

SlideModel — библиотека профессиональных шаблонов (часть бесплатно)

Canva — онлайн-инструмент дизайна с экспортом в PowerPoint

SlideMaster — минималистичные дизайны для деловых презентаций

24Slides — премиум-шаблоны с акцентом на бизнес-презентации

Платные ресурсы для профессиональных шаблонов:

Envato Elements — подписка с неограниченным доступом к тысячам шаблонов

GraphicRiver — покупка отдельных шаблонов премиум-качества

PoweredTemplate — специализированный ресурс для презентаций

SlideTeam — библиотека бизнес-шаблонов с инфографикой

При выборе шаблона обращайте внимание на несколько ключевых факторов:

Критерий выбора На что обратить внимание Соответствие тематике Шаблон должен соответствовать теме и тону вашей презентации Разнообразие макетов Наличие различных вариантов слайдов для разных типов контента Читаемость Шрифты и контраст должны обеспечивать хорошую читаемость текста Адаптивность Возможность легко адаптировать шаблон под ваши нужды Совместимость Работоспособность в вашей версии PowerPoint

Загрузка шаблонов из разных источников: официальные и сторонние

Процесс загрузки шаблонов может отличаться в зависимости от источника. Рассмотрим основные способы получения шаблонов из различных ресурсов. 📥

Загрузка встроенных шаблонов Microsoft:

Запустите PowerPoint На стартовом экране выберите опцию «Новый» Просмотрите доступные шаблоны или воспользуйтесь строкой поиска Выберите понравившийся шаблон и нажмите «Создать»

Загрузка с сайта Microsoft Office Templates:

Перейдите на сайт templates.office.com Используйте фильтры для поиска шаблонов PowerPoint Выберите нужный шаблон и нажмите кнопку «Скачать» Файл будет сохранен в формате .pptx или .potx

Загрузка с платформ Envato, GraphicRiver и аналогичных:

Зарегистрируйтесь на выбранной платформе Приобретите шаблон или оформите подписку Скачайте архив с шаблоном (обычно .zip) Распакуйте архив в удобное место на компьютере

Елена Соколова, бизнес-тренер Я провожу корпоративные тренинги для крупных компаний, и качество презентаций напрямую влияет на восприятие материала. Раньше я тратила не менее 2-3 часов на оформление каждой новой презентации. Однажды коллега посоветовал мне использовать Envato Elements. Я оформила подписку и была поражена разнообразием профессиональных шаблонов. Для загрузки я выбрала категорию "Образование и обучение", нашла идеальный шаблон с инфографикой и скачала zip-архив. После распаковки я открыла файл в PowerPoint, адаптировала под свой контент и сохранила как шаблон. Теперь создание новой презентации занимает у меня максимум 30 минут, а отзывы участников о визуальной составляющей стали значительно лучше. Качественный шаблон позволяет мне сосредоточиться на содержании тренинга, а не тратить время на дизайн.

При загрузке шаблонов из сторонних источников важно соблюдать меры безопасности:

Скачивайте файлы только с проверенных ресурсов

Проверяйте загруженные файлы антивирусом перед открытием

Обращайте внимание на формат файла — легитимные шаблоны имеют расширения .potx, .pptx или .thmx

Изучите лицензионные соглашения, особенно для коммерческого использования

Шаблоны с различных ресурсов могут содержать разные файлы. Обычно в комплекте вы найдете:

Основной файл шаблона (.potx или .pptx)

Инструкцию по установке и использованию

Дополнительные материалы — изображения, иконки, шрифты

Файл лицензии с информацией об условиях использования

Пошаговая установка шаблона в PowerPoint на разных устройствах

Процесс установки шаблона может отличаться в зависимости от версии PowerPoint и операционной системы. Рассмотрим основные способы для наиболее распространенных конфигураций. 🖥️

Установка шаблона в PowerPoint для Windows (версии 2016-2021 и Microsoft 365):

Откройте PowerPoint Выберите меню «Файл» → «Открыть» Найдите и выберите скачанный файл шаблона (.potx, .pptx, .thmx) После открытия шаблона перейдите в меню «Файл» → «Сохранить как» В выпадающем списке «Тип файла» выберите «Шаблон PowerPoint (.potx)» В адресной строке перейдите к папке шаблонов по умолчанию: C:\Users[Имя пользователя]\Documents\Custom Office Templates Присвойте шаблону узнаваемое имя и нажмите «Сохранить»

Установка шаблона в PowerPoint для Mac:

Откройте PowerPoint на Mac Выберите меню «Файл» → «Открыть» Найдите и выберите скачанный файл шаблона Перейдите в меню «Файл» → «Сохранить как» В поле «Формат файла» выберите «Шаблон PowerPoint (.potx)» Перейдите к папке шаблонов по умолчанию: ~/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User Content/Templates Присвойте шаблону имя и нажмите «Сохранить»

Альтернативный способ для всех версий:

Просто откройте скачанный файл шаблона двойным щелчком PowerPoint создаст новую презентацию на основе этого шаблона Сразу начинайте работать с презентацией, добавляя свой контент Сохраните файл как обычную презентацию (.pptx)

Для PowerPoint Online (веб-версия):

Войдите в свой аккаунт Microsoft на office.com Откройте PowerPoint Online Загрузите файл шаблона в OneDrive, используя кнопку «Загрузить» Найдите загруженный файл в списке документов и откройте его PowerPoint Online создаст копию презентации для редактирования

Для PowerPoint на мобильных устройствах:

Установите приложение PowerPoint на ваше устройство Загрузите файл шаблона в облачное хранилище (OneDrive, Google Drive) Откройте приложение PowerPoint Перейдите в облачное хранилище и выберите нужный файл Приложение создаст новую презентацию на основе шаблона

Если у вас возникают проблемы при установке шаблона, проверьте следующие моменты:

Совместимость версий — некоторые новые шаблоны могут не работать в старых версиях PowerPoint

Права доступа — убедитесь, что у вас есть права на запись в папку шаблонов

Целостность файла — возможно, файл был поврежден при загрузке

Встроенные шрифты — некоторые шаблоны требуют установки дополнительных шрифтов

Использование установленного шаблона в презентациях

После успешной установки шаблона необходимо правильно применить его к существующим или новым презентациям. Рассмотрим различные сценарии использования шаблонов в PowerPoint. ✨

Создание новой презентации на основе шаблона:

Запустите PowerPoint На стартовой странице выберите «Новый» Перейдите на вкладку «Персональные» Найдите установленный шаблон в списке и выберите его PowerPoint создаст новую презентацию на основе выбранного шаблона

Применение шаблона к существующей презентации:

Откройте существующую презентацию Перейдите на вкладку «Дизайн» на ленте В правой части группы «Темы» нажмите на кнопку «Еще» (с изображением стрелки вниз) Выберите «Обзор тем...» Найдите и выберите файл вашего шаблона Нажмите «Применить ко всем слайдам» или «Применить к выбранным слайдам»

Настройка отдельных элементов шаблона:

Образец слайдов — для глубокой настройки перейдите на вкладку «Вид» → «Образец слайдов»

— для глубокой настройки перейдите на вкладку «Вид» → «Образец слайдов» Цветовая схема — на вкладке «Дизайн» выберите «Варианты» → «Цвета»

— на вкладке «Дизайн» выберите «Варианты» → «Цвета» Шрифты — на вкладке «Дизайн» выберите «Варианты» → «Шрифты»

— на вкладке «Дизайн» выберите «Варианты» → «Шрифты» Фоны — на вкладке «Дизайн» выберите «Варианты» → «Фоны» или щелкните правой кнопкой мыши по слайду и выберите «Формат фона»

Эффективные приемы использования шаблонов:

Адаптируйте контент под макеты шаблона, а не наоборот

Соблюдайте цветовую схему шаблона для сохранения визуальной гармонии

Используйте предусмотренные в шаблоне места для размещения фотографий и графики

Не перегружайте слайды дополнительными элементами, если они не согласуются с дизайном

Создайте несколько мастер-слайдов на основе одного шаблона для различных типов контента

Для регулярного использования шаблонов можно создать личную библиотеку:

Создайте специальную папку для хранения всех ваших шаблонов Организуйте подпапки по категориям (бизнес, образование, маркетинг и т.д.) Присваивайте шаблонам понятные имена с указанием назначения Ведите текстовый файл с описанием каждого шаблона и особенностями его применения

Помните, что даже лучший шаблон требует адаптации под ваши конкретные нужды. Не бойтесь изменять элементы дизайна, если это помогает лучше представить вашу информацию. Качественная презентация — это гармоничное сочетание профессионального дизайна и релевантного контента.

Освоение навыков работы с шаблонами PowerPoint — это инвестиция в вашу профессиональную эффективность. Правильно подобранный и установленный шаблон может превратить стандартную презентацию в мощный инструмент коммуникации, позволяя сосредоточиться на содержании, а не на технических аспектах оформления. Независимо от того, работаете ли вы со встроенными шаблонами Microsoft или премиальными дизайнерскими решениями, ключевым фактором остаётся умение адаптировать их под конкретные задачи. Помните, что лучший шаблон — тот, который незаметно усиливает ваше сообщение, а не конкурирует с ним за внимание аудитории.

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