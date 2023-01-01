Белый фон на Wildberries: как увеличить продажи на 40% фотографиями

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Продавцы на маркетплейсе Wildberries

Графические дизайнеры и фотографы, работающие с продуктовой съемкой

Владельцы интернет-магазинов, желающие улучшить свои карточки товаров Фон для карточки товара на Wildberries — это не просто белый задник, а мощный инструмент продаж. Правильно подобранный фон может увеличить конверсию до 40%, а неудачный — отправить ваш товар в пучину низких продаж. Согласно статистике маркетплейса, товары с качественным фоном получают на 27% больше кликов и в 1,5 раза чаще добавляются в корзину. Давайте разберемся, какие требования предъявляет Wildberries к фонам и как использовать их для увеличения продаж 📈

Фоны для карточек Wildberries: основные требования

Wildberries предъявляет строгие требования к фонам для карточек товаров. Соблюдение этих стандартов — не просто формальность, а необходимое условие для прохождения модерации и эффективных продаж.

Ключевые требования к фонам на Wildberries:

Белый фон (RGB: 255, 255, 255) без оттенков и теней

Отсутствие посторонних объектов, водяных знаков и надписей

Равномерное освещение без бликов и теней

Размер изображения: рекомендуется 1200×1600 пикселей

Соотношение сторон для горизонтальных фото — 3:4

Формат файла: JPG или PNG

Максимальный размер файла: 5 МБ

Особое внимание стоит обратить на то, что Wildberries требует, чтобы товар занимал не менее 80% площади изображения. Это правило имеет двойное значение: с одной стороны, оно обеспечивает хорошую видимость товара для покупателя, с другой — позволяет алгоритмам маркетплейса корректно классифицировать и отображать ваш товар в поисковой выдаче.

Анна Левченко, фотограф-предметник с опытом работы на маркетплейсах более 5 лет

Однажды ко мне обратился клиент, продающий премиальную посуду. Его продажи были низкими, несмотря на качественный товар и конкурентную цену. Проблема оказалась в фоне карточек — он использовал бежевый "элегантный" фон, считая, что это подчеркнет премиальность. Мы переснятили весь каталог на идеально белом фоне, оптимизировали размеры и освещение. Результат превзошел ожидания: за первый месяц продажи выросли на 78%, а позиции в поисковой выдаче поднялись в среднем на 23 пункта. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно следовать требованиям маркетплейса, даже если они кажутся ограничивающими творческий потенциал.

Для разных категорий товаров существуют дополнительные нюансы, которые стоит учитывать при подготовке фона:

Категория товара Особенности требований к фону Одежда Предпочтительна съемка на манекене или модели с последующей обтравкой Обувь Необходимо показать товар со всех сторон, включая подошву Косметика Допускается использование минималистичных теней для придания объема Украшения Требуется идеальная обтравка без "рваных" краев Электроника Важно показать все порты и функциональные элементы

Соблюдение этих требований — не просто техническая формальность. По данным исследований, проведенных аналитиками e-commerce, карточки товаров, соответствующие всем требованиям маркетплейса, имеют на 32% больше шансов попасть в топ поисковой выдачи 🔍

Белый фон на Вайлдберриз: почему это стандарт продаж

Многие продавцы задаются вопросом: почему Wildberries настаивает именно на белом фоне? Причины этого требования выходят далеко за рамки простой унификации внешнего вида маркетплейса.

Белый фон на карточках товаров решает сразу несколько критически важных задач:

Обеспечивает максимальную фокусировку на товаре, исключая отвлекающие элементы

Создает единообразие интерфейса, упрощая навигацию для покупателей

Позволяет покупателям точнее оценить цвет и детали товара

Улучшает работу алгоритмов распознавания и классификации товаров

Оптимизирует загрузку страниц (белые области занимают меньше места)

Статистика показывает, что товары на белом фоне имеют на 23% более высокий уровень конверсии по сравнению с товарами на цветных или текстурированных фонах. Это связано с тем, что белый фон создает ощущение профессионализма и доверия у покупателей.

Интересно, что белый фон — это не просто технический стандарт, а психологический инструмент. Исследования в области нейромаркетинга показывают, что на белом фоне покупатели быстрее принимают решение о покупке, так как их мозг тратит меньше ресурсов на обработку визуальной информации.

Еще один важный аспект — кросс-платформенность. Белый фон одинаково хорошо выглядит на всех устройствах: от компьютеров и планшетов до мобильных телефонов с разными настройками яркости и контрастности. Учитывая, что более 70% покупок на Wildberries совершается с мобильных устройств, это критически важный фактор 📱

Как создать идеальный фон для товарных карточек

Создание идеального белого фона для товарных карточек — это целое искусство, требующее внимания к деталям и определенных технических навыков. Рассмотрим несколько проверенных методов, которые помогут вам достичь профессиональных результатов.

1. Профессиональная фотостудия

Наиболее надежный способ — съемка в профессиональной фотостудии с циклорамой (бесшовным белым фоном). Преимущества этого метода:

Равномерное освещение без теней

Идеально белый фон без необходимости постобработки

Профессиональное оборудование для передачи текстуры и деталей

Возможность создания серии однотипных фотографий для всего каталога

2. Домашняя фотостудия

Если бюджет ограничен, можно создать мини-студию самостоятельно:

Используйте лайтбокс (световой куб) — недорогое и эффективное решение для небольших товаров

Организуйте две-три софтбокса для равномерного освещения

Приобретите рулон белой бумаги для фотофона (не меньше 2,7 м шириной)

Используйте штативы для стабилизации камеры и источников света

Михаил Степанов, фотограф e-commerce проектов

Работая с производителем детских игрушек, мы столкнулись с интересной дилеммой. Клиент настаивал на "красочных" фонах, считая, что они лучше продадут яркие игрушки. Мы провели A/B-тестирование: запустили две идентичные рекламные кампании с разными карточками — на белом фоне и на цветных. Результаты были однозначными: карточки на белом фоне получили CTR на 43% выше и конверсию в покупку на 31% выше. Оказалось, что на белом фоне сами игрушки выглядели ярче и привлекательнее, тогда как цветной фон отвлекал внимание и создавал визуальный шум. После этого эксперимента клиент полностью пересмотрел концепцию визуального представления своих товаров.

3. Постобработка в графических редакторах

Даже при качественной съемке часто требуется финальная доработка в графических редакторах:

Используйте Adobe Photoshop для профессиональной обтравки товара

Примените инструменты коррекции цвета для достижения чистого белого (RGB: 255, 255, 255)

Устраните мелкие дефекты и шумы на изображении

Настройте яркость и контрастность для лучшей передачи деталей товара

Важно помнить о балансе между обработкой и реалистичностью. Покупатель должен видеть товар таким, какой он есть в реальности, без излишней идеализации.

4. Техническая оптимизация готовых изображений

После создания идеального фона необходимо технически оптимизировать изображения:

Обрежьте изображение до нужных пропорций (оптимально 3:4)

Сохраните в формате JPG с оптимальным сжатием (баланс между качеством и размером)

Убедитесь, что размер файла не превышает 5 МБ

Проверьте корректность цветопередачи на разных устройствах

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам создать идеальный фон для карточек товаров, который не только пройдет модерацию Wildberries, но и будет эффективно презентовать ваш товар потенциальным покупателям 🛍️

Распространенные ошибки в оформлении фона для WB

Даже опытные продавцы допускают ошибки при подготовке фонов для карточек товаров. Знание этих подводных камней поможет вам избежать задержек при модерации и повысить эффективность ваших карточек.

Вот наиболее распространенные ошибки и способы их избежать:

Ошибка Последствия Как исправить Не чисто белый фон (наличие оттенков) Отклонение модерацией, товар выглядит непрофессионально Использовать цветокоррекцию, настроить баланс белого в графическом редакторе Наличие теней и градиентов Снижение внимания к товару, отклонение модерацией Равномерное освещение при съемке, удаление теней в постобработке Посторонние элементы на фоне Отвлечение внимания, отклонение карточки Тщательная проверка и обтравка изображения Неправильное соотношение сторон Некорректное отображение в каталоге Обрезка до соотношения 3:4 для горизонтальных фото Товар занимает менее 80% площади Товар плохо различим в поисковой выдаче Правильное кадрирование или пересъемка с более крупным планом

Особенно важно обратить внимание на качество обтравки — процесса отделения товара от фона. Распространенная ошибка — "рваные" края и неаккуратные контуры, которые создают впечатление непрофессионального подхода.

Еще одна частая проблема — неравномерное освещение, создающее градиенты на белом фоне. Для исправления используйте мягкий рассеянный свет и отражатели для заполнения теневых участков.

Избыточная постобработка также может негативно сказаться на восприятии товара. Чрезмерная цветокоррекция и ретушь могут привести к тому, что покупатель получит товар, визуально отличающийся от изображения, что повысит вероятность возврата.

Не забывайте о технических параметрах: изображения слишком низкого разрешения будут выглядеть размытыми, а слишком тяжелые файлы могут замедлить загрузку страницы, что отрицательно влияет на конверсию 🐢

Лайфхаки для увеличения конверсии с правильным фоном

Выполнение базовых требований Wildberries — это только начало. Чтобы максимизировать конверсию, опытные продавцы используют дополнительные приемы, остающиеся в рамках правил маркетплейса, но значительно повышающие привлекательность карточек.

1. Микротени для объема

Легкая, едва заметная тень под товаром (при условии, что фон остается чисто белым) создает ощущение объема и реалистичности. Для этого:

Используйте очень мягкую тень с низкой непрозрачностью (10-15%)

Размещайте тень строго под товаром, а не по сторонам

Делайте тень нейтрально-серой, без цветовых оттенков

2. Стратегическое расположение товара

Исследования айтрекинга (отслеживания движения глаз) показывают, что расположение товара влияет на вероятность покупки:

Размещайте товар немного выше центра изображения — это соответствует естественному фокусу внимания

Учитывайте "направление" товара — если есть лицевая сторона, она должна быть обращена к центру

Для товаров с выраженной передней частью (например, техника) лучше размещать фронтальный вид в первом изображении

3. Контекстная съемка как дополнительное изображение

Хотя основное изображение должно быть на белом фоне, в дополнительных кадрах можно использовать контекстную съемку:

Показывайте товар в процессе использования (лайфстайл-фото)

Демонстрируйте масштаб предмета относительно известных объектов

Включайте изображения с демонстрацией функциональности

4. Оптическая оптимизация

Некоторые оптические приемы могут значительно улучшить восприятие товара:

Используйте легкий боковой свет для подчеркивания текстуры материалов

Для блестящих поверхностей (украшения, гаджеты) применяйте технику световых акцентов

Для одежды используйте невидимые манекены или технику "призрак" (ghost mannequin)

5. Семантическая целостность каталога

Все товары одного продавца должны иметь визуальную согласованность:

Поддерживайте одинаковый стиль освещения и экспозиции

Используйте один и тот же ракурс для однотипных товаров

Соблюдайте единую цветокоррекцию для всего каталога

По данным аналитики e-commerce, карточки товаров с оптимизированным размещением и правильным световым акцентированием могут увеличить CTR (показатель кликабельности) до 18%, а конверсию — до 12%. При этом важно помнить, что все эти приемы должны работать на подчеркивание реальных качеств товара, а не на создание ложных ожиданий 💯

Профессиональный подход к созданию фонов для карточек товаров на Wildberries — это не просто техническое требование, а мощный инструмент увеличения продаж. Белый фон — это не ограничение творчества, а чистый холст, который позволяет вашему товару говорить самому за себя. Соблюдая требования маркетплейса и применяя рассмотренные лайфхаки, вы создаете не просто карточку товара, а эффективный канал коммуникации с потенциальным покупателем. Помните: в e-commerce первое впечатление формируется за доли секунды, и качественный фон — это ваш шанс сделать его безупречным.

