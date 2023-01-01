Иконки для карточек Wildberries: повышаем конверсию визуализацией

Для кого эта статья:

Продавцы товаров на маркетплейсе Wildberries

Специалисты по маркетингу и дизайну

Владельцы и менеджеры интернет-магазинов Карточки товаров на Wildberries — ваша главная точка контакта с потенциальным покупателем. В условиях жёсткой конкуренции маркетплейса выигрывает тот, кто умеет эффективно визуализировать преимущества продукта за доли секунды. Иконки стали незаменимым инструментом в этой борьбе за внимание клиента. Они мгновенно передают ключевую информацию о товаре, структурируют описание и выделяют ваше предложение среди тысяч других. Грамотное использование графических элементов может увеличить конверсию до 23% — и сегодня мы разберём, где брать качественные иконки и как их правильно применять на WB. 🚀

Роль иконок в карточках товаров на Wildberries

Иконки на карточках товаров — это не просто декоративные элементы. Они выполняют несколько критически важных функций, напрямую влияющих на конверсию и объём продаж на маркетплейсе. 📊

Прежде всего, иконки помогают покупателям быстрее сканировать информацию. По данным исследований в области UX-дизайна, человеческий мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 000 раз быстрее, чем текст. Когда потенциальный клиент просматривает десятки карточек товаров, ваши иконки могут стать решающим фактором для привлечения внимания.

Александр Каменев, руководитель отдела визуального мерчендайзинга Работая с клиентом, продающим детские игрушки на Wildberries, мы столкнулись с типичной проблемой — конверсия карточек была ниже средней по категории на 18%. Анализ показал, что описание товаров содержало важную информацию о возрастных ограничениях, материалах и образовательных преимуществах, но она терялась в сплошном тексте. Мы внедрили систему иконок, выделив ключевые характеристики: безопасные материалы, рекомендуемый возраст, развиваемые навыки. После редизайна карточек CTR вырос на 27% всего за две недели, а конверсия увеличилась на 14%. Самое удивительное — мы не изменили ни описание, ни фотографии, только добавили понятные иконки, структурирующие информацию.

Иконки на Wildberries решают следующие задачи:

Улучшают сканируемость текста — помогают покупателю быстрее находить нужную информацию

— помогают покупателю быстрее находить нужную информацию Выделяют конкурентные преимущества товара — акцентируют внимание на ключевых характеристиках

— акцентируют внимание на ключевых характеристиках Повышают доверие к продукту — профессионально оформленная карточка вызывает больше доверия

— профессионально оформленная карточка вызывает больше доверия Создают узнаваемый визуальный язык бренда — последовательное использование фирменных иконок усиливает брендинг

— последовательное использование фирменных иконок усиливает брендинг Преодолевают языковые барьеры — универсальный визуальный язык понятен любому покупателю

Эффективность использования иконок подтверждается данными из различных исследований:

Показатель Карточки без иконок Карточки с иконками Прирост Среднее время, проведенное на странице 18 сек 27 сек +50% Коэффициент конверсии 3.2% 4.7% +47% Количество добавлений в корзину 8.5% 11.3% +33% Возврат к карточке товара 22% 35% +59%

Важно понимать, что иконки для Wildberries должны быть не просто красивыми, а функциональными. Они должны мгновенно считываться и иметь очевидное значение для пользователя. Перегруженные деталями или непонятные иконки могут создать обратный эффект, запутав покупателя. 🤔

Где найти качественные иконки для Вайлдберриз

Поиск подходящих иконок часто становится камнем преткновения для продавцов. Существует несколько категорий источников, каждый со своими преимуществами и недостатками. Рассмотрим основные варианты для поиска иконок, подходящих для карточек товаров на Wildberries. 🔍

Бесплатные библиотеки иконок — отличный старт для новичков и бюджетных решений

— отличный старт для новичков и бюджетных решений Платные стоковые сервисы — более качественные и уникальные варианты

— более качественные и уникальные варианты Маркетплейсы для дизайнеров — готовые наборы иконок по тематикам

— готовые наборы иконок по тематикам Индивидуальное создание иконок — заказ у фрилансеров или дизайн-студий

— заказ у фрилансеров или дизайн-студий Собственноручное создание — при наличии базовых навыков работы с графическими редакторами

Давайте рассмотрим каждый источник подробнее:

Источник Преимущества Недостатки Подходит для Flaticon.com Огромная бесплатная библиотека, различные стили, возможность редактирования цвета Требуется указание авторства для бесплатного использования Начинающих продавцов, тестирования Icons8.com Единый стиль, многочисленные категории, API для разработчиков Ограниченный бесплатный доступ Малого и среднего бизнеса Iconfinder.com Высококачественные платные наборы, уникальный дизайн Высокая стоимость для отдельных иконок Крупных брендов, премиум-товаров Envato Elements Подписка с доступом к миллионам ресурсов, включая иконки Требуется ежемесячная оплата Постоянно развивающихся магазинов Индивидуальный заказ Полное соответствие брендбуку, уникальность Высокая стоимость, длительное время исполнения Устоявшихся брендов с собственным стилем

Мария Соколова, UX-дизайнер Когда я консультировала крупный косметический бренд по выходу на Wildberries, клиент был уверен, что его стандартные маркетинговые материалы прекрасно подойдут для маркетплейса. Мы загрузили первую партию товаров с красивыми, но сложными иконками из их рекламных буклетов. Результаты были катастрофическими. Тонкие линии и мелкие детали совершенно терялись в интерфейсе Wildberries, особенно на мобильных устройствах. Некоторые иконки выглядели как размытые пятна. После анализа данных мы полностью переработали визуальный язык, используя библиотеку Icons8 с их четкими, лаконичными иконками. Мы выбрали единый стиль, увеличили толщину линий и упростили детали. Результат? Узнаваемость характеристик выросла на 64%, а время, проводимое на странице товара, увеличилось вдвое. Главный урок: красивые иконки и функциональные иконки — это часто разные вещи, особенно в условиях ограничений маркетплейса.

При выборе источника иконок для Wildberries обратите внимание на следующие моменты:

Лицензия на коммерческое использование — убедитесь, что выбранные иконки можно использовать для продажи товаров

— убедитесь, что выбранные иконки можно использовать для продажи товаров Масштабируемость — векторные иконки (SVG, AI) лучше растровых (PNG, JPG), так как не теряют качества при изменении размера

— векторные иконки (SVG, AI) лучше растровых (PNG, JPG), так как не теряют качества при изменении размера Единство стиля — все иконки в вашей карточке должны выглядеть как часть единого набора

— все иконки в вашей карточке должны выглядеть как часть единого набора Простота и понятность — избегайте сложных, неочевидных метафор

— избегайте сложных, неочевидных метафор Возможность модификации — иногда требуется изменить цвет или добавить элементы в базовую иконку

Для начинающих продавцов оптимальным вариантом является комбинированный подход: использование бесплатных библиотек для тестирования различных стилей с постепенным переходом на платные или кастомные решения по мере роста продаж. 💼

Требования к иконкам для карточек на маркетплейсе

Wildberries, как и любой крупный маркетплейс, имеет свои технические и визуальные требования к графическим элементам. Соблюдение этих требований критически важно для корректного отображения иконок и общего восприятия карточки товара. 📏

Технические требования к иконкам для карточек товаров на Wildberries:

Формат файлов — PNG или JPG с прозрачным фоном (PNG предпочтительнее)

— PNG или JPG с прозрачным фоном (PNG предпочтительнее) Размер — оптимально 40-60px, максимально до 100px

— оптимально 40-60px, максимально до 100px Разрешение — минимум 72 dpi, рекомендуется 144 dpi для ретина-дисплеев

— минимум 72 dpi, рекомендуется 144 dpi для ретина-дисплеев Вес файла — не более 20 КБ для одной иконки

— не более 20 КБ для одной иконки Цветовая модель — RGB (не CMYK)

Помимо технических параметров, существуют визуальные требования, которые помогают иконкам эффективно выполнять свою функцию:

Контрастность — иконки должны хорошо выделяться на белом фоне карточки

— иконки должны хорошо выделяться на белом фоне карточки Читаемость в малых размерах — все детали должны быть различимы даже при минимальном размере

— все детали должны быть различимы даже при минимальном размере Визуальная согласованность — все иконки должны принадлежать к одному стилю

— все иконки должны принадлежать к одному стилю Соответствие аудитории — иконки должны быть интуитивно понятны целевой аудитории

— иконки должны быть интуитивно понятны целевой аудитории Соответствие бренду — цвета и стиль иконок желательно согласовать с вашим брендбуком

Особенно важно учитывать специфику мобильной версии Wildberries, через которую совершается более 80% покупок. На небольших экранах смартфонов детализированные иконки могут стать нечитаемыми. 📱

Распространенные ошибки при выборе иконок для Wildberries:

Излишняя детализация — слишком сложные иконки с множеством мелких элементов

— слишком сложные иконки с множеством мелких элементов Использование тонких линий — они могут исчезать при масштабировании на мобильных устройствах

— они могут исчезать при масштабировании на мобильных устройствах Низкая контрастность — светлые иконки на белом фоне теряются

— светлые иконки на белом фоне теряются Смешение стилей — комбинирование контурных иконок с заливными в одной карточке

— комбинирование контурных иконок с заливными в одной карточке Неочевидные метафоры — использование символов, непонятных без дополнительных пояснений

Существует несколько базовых стилей иконок, каждый из которых имеет свои преимущества:

Стиль иконок Особенности Лучше всего подходит для Линейный (контурный) Простые контуры без заливки, минималистичный стиль Технологичных продуктов, электроники, современных брендов Плоский (flat) Сплошная заливка без градиентов и объема Универсальный стиль, подходит большинству категорий Объемный (glyph) С элементами теней и градиентов, создающими объем Премиальных продуктов, косметики, аксессуаров Изометрический 3D-перспектива под углом 45° Технических товаров, где важно показать объем и форму Рукописный Имитация ручного рисунка Детских товаров, хендмейда, натуральных продуктов

Важно помнить, что Wildberries периодически обновляет свой интерфейс и требования, поэтому регулярно проверяйте актуальность информации в справочном центре маркетплейса. 🔄

Как правильно размещать иконки в карточке товара

Правильное размещение иконок в карточке товара на Wildberries — это искусство баланса между информативностью и визуальной гармонией. Недостаточное количество иконок не позволит выделить преимущества товара, а избыточное — создаст визуальный шум и отпугнет покупателя. 🧩

Основные принципы размещения иконок в карточке товара:

Приоритизация информации — располагайте иконки в порядке важности характеристик для покупателя

— располагайте иконки в порядке важности характеристик для покупателя Группировка по смыслу — объединяйте логически связанные характеристики

— объединяйте логически связанные характеристики Визуальная иерархия — выделяйте самые важные иконки размером или цветом

— выделяйте самые важные иконки размером или цветом Согласованность — соблюдайте единообразие стиля и размера всех иконок

— соблюдайте единообразие стиля и размера всех иконок Баланс текста и изображений — иконка должна дополнять текст, а не дублировать его полностью

В карточке товара на Wildberries существует несколько ключевых зон для размещения иконок:

Галерея изображений — иконки можно добавлять как отдельные слайды в карусель Блок "Описание" — часто используется для основных характеристик товара Блок "Характеристики" — дополнение табличных данных наглядными иконками Инфографика — специально подготовленное изображение с комбинацией иконок и текста

Оптимальное количество иконок зависит от категории товара. В среднем, эффективно работают 5-7 иконок, выделяющих ключевые преимущества. При этом исследования показывают, что более 10 иконок начинают создавать визуальную перегрузку и снижать эффективность каждой из них. 🔢

Рекомендуемый порядок работы с иконками при создании карточки товара:

Определите 3-5 ключевых преимуществ вашего товара Выберите соответствующие им иконки в едином стиле Создайте краткие подписи к иконкам (до 2-3 слов) Разместите иконки с подписями в порядке важности Протестируйте читаемость на разных устройствах

Особенно эффективны иконки для выделения следующих характеристик товара:

Технические параметры (мощность, объем, размеры)

Материалы изготовления

Экологичность и безопасность

Особенности использования

Соответствие стандартам и сертификация

Условия гарантии и обслуживания

Стоит избегать следующих ошибок при размещении иконок:

Несоответствие иконки описываемой характеристике

Непоследовательность в размерах и стиле

Слишком мелкий текст в подписях к иконкам

Размещение иконок без пояснительного текста

Перегруженность одной зоны карточки большим количеством иконок

Интересный подход — создание инфографики, объединяющей несколько иконок в единую композицию. Такой формат особенно хорошо работает для сложных технических товаров, где важно показать взаимосвязь различных характеристик. 📊

Оценка эффективности использования иконок на WB

После внедрения иконок в карточки товаров необходимо измерить их влияние на продажи. Без объективных данных невозможно понять, работают ли ваши визуальные решения или требуют корректировки. Wildberries предоставляет продавцам аналитические инструменты, позволяющие отслеживать эффективность изменений. 📈

Ключевые метрики для оценки эффективности использования иконок:

CTR (Click-Through Rate) — как часто пользователи кликают на вашу карточку товара в поисковой выдаче

— как часто пользователи кликают на вашу карточку товара в поисковой выдаче Конверсия — процент покупателей, завершивших покупку после просмотра карточки

— процент покупателей, завершивших покупку после просмотра карточки Время на странице — сколько времени пользователи проводят, изучая ваш товар

— сколько времени пользователи проводят, изучая ваш товар Глубина просмотра — количество просмотренных фотографий товара

— количество просмотренных фотографий товара Показатель отказов — процент пользователей, покинувших карточку без взаимодействия

Для корректного измерения эффекта от внедрения иконок рекомендуется использовать A/B-тестирование. Создайте две версии карточки: с иконками и без них, или с разными наборами иконок, и отслеживайте, какой вариант показывает лучшие результаты. 🧪

Примерный план A/B-тестирования иконок:

Создайте контрольную версию (без иконок) и тестовую версию (с иконками) Разделите трафик между двумя версиями карточки Соберите данные в течение не менее 7-14 дней Проанализируйте результаты по ключевым метрикам Выберите лучший вариант и внедрите его на постоянной основе

По данным аналитических исследований, влияние правильно подобранных иконок на конверсию карточек товаров может быть весьма существенным:

Категория товаров Средний рост конверсии при использовании иконок Наиболее эффективные типы иконок Электроника +15-22% Технические характеристики, гарантия, сертификаты Одежда и обувь +8-14% Материалы, уход, размерная сетка Косметика +17-25% Состав, эффект, тип кожи Детские товары +19-27% Возраст, безопасность, развивающие функции Товары для дома +12-18% Материалы, размеры, функциональность

Помимо количественных метрик, полезно собирать и качественные данные. Проведите опросы покупателей, анализируйте отзывы и комментарии, касающиеся удобства восприятия информации о товаре. 🗣️

Важно также учитывать сезонные изменения в поведении покупателей. Например, в период акций и распродаж пользователи проводят меньше времени на изучение карточек товаров, поэтому роль иконок в быстрой передаче ключевой информации возрастает.

Периодически проводите ревизию используемых иконок. Отказывайтесь от неэффективных, усиливайте внимание на тех, что действительно влияют на конверсию. Визуальные тренды меняются, поэтому важно обновлять стиль иконок минимум раз в год. 🔄

Иконки — ваше секретное оружие в битве за внимание покупателя на Wildberries. Правильно подобранные, размещенные и протестированные, они способны существенно увеличить конверсию ваших карточек товаров. Не бойтесь экспериментировать, но всегда опирайтесь на данные аналитики при принятии решений. Помните: лучшие иконки — это те, которые покупатель даже не замечает, но информацию из них получает мгновенно. Начните с небольших изменений, измерьте результат и масштабируйте успешные решения на весь ваш ассортимент. В итоге выигрывает тот, кто делает покупку максимально простой и понятной.

