Центр карьеры ВШЭ: как найти работу мечты еще до выпуска

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Для кого эта статья:

Студенты и выпускники ВШЭ

Будущие специалисты и соискатели стажировок

Работодатели, ищущие молодых талантов для своих компаний Представьте: выпускник ВШЭ получает предложение от ведущей компании еще до защиты диплома. Это не случайность и не исключение — это результат системной работы Центра развития карьеры ВШЭ. Каждый третий студент Вышки находит работу мечты через центр, который ежегодно проводит более 300 карьерных мероприятий и сотрудничает с 500+ работодателями. Разберем, какие конкретные инструменты и возможности вы можете использовать, чтобы оказаться среди тех, кто строит карьеру целенаправленно и эффективно. 🚀

Центр развития карьеры ВШЭ: миссия и основные задачи

Центр развития карьеры ВШЭ создан для системного решения вопросов профессионального становления студентов и выпускников. В отличие от традиционных университетских служб по трудоустройству, он фокусируется не только на поиске работы, но и на формировании карьерного мышления с первого курса. 🎯

Миссия центра определяется тремя ключевыми направлениями:

Формирование профессиональной идентичности студентов через осознанный выбор карьерного пути

Развитие востребованных компетенций для повышения конкурентоспособности на рынке труда

Создание экосистемы взаимодействия между студентами и работодателями

Ежегодно центр обслуживает более 15 000 запросов от студентов и выпускников. Согласно внутренней статистике ВШЭ, студенты, активно использующие ресурсы центра, трудоустраиваются в среднем на 2,5 месяца быстрее, чем их однокурсники.

Показатель эффективности Данные 2022 года Данные 2023 года Количество проведенных карьерных консультаций 2450 3180 Число компаний-партнеров 430 520 Процент трудоустройства выпускников в течение 6 месяцев после окончания вуза 83% 89% Средняя стартовая зарплата выпускника 85 000 ₽ 110 000 ₽

Задачи центра выходят далеко за рамки классического трудоустройства:

Диагностика карьерных интересов и профессиональных склонностей

Формирование индивидуальных карьерных траекторий

Обучение навыкам позиционирования на рынке труда

Организация нетворкинга с представителями индустрий

Создание баз знаний по профессиональным областям

Анна Соколова, руководитель направления карьерного консультирования

К нам пришла Мария, студентка 2 курса факультета бизнеса и менеджмента. Она выбрала образовательную программу по совету родителей, но постепенно осознала, что управленческая карьера не вызывает у неё энтузиазма. После серии консультаций и профориентационного тестирования мы выявили её сильный интерес к анализу данных и визуализации информации. Мы скорректировали её учебный план, добавив курсы по data science и аналитике, организовали стажировку в аналитическом отделе IT-компании. Сегодня Мария — младший аналитик данных с зарплатой выше среднерыночной для выпускников, а главное — она занимается тем, что действительно любит.

Ключевые услуги центра для студентов на всех этапах

Центр развития карьеры ВШЭ предоставляет дифференцированные услуги в зависимости от курса обучения студента. Это позволяет выстроить логичную прогрессию карьерного развития от понимания своих профессиональных интересов до получения конкретных предложений о работе. 📈

Для студентов 1-2 курсов предусмотрены:

Карьерная диагностика с использованием международных методик оценки

Воркшопы по составлению карьерного плана развития

Экскурсии в компании для знакомства с профессиональной средой

Программа "Карьерный наставник" с представителями индустрий

Студенты 3-4 курсов могут воспользоваться:

Тренингами по написанию эффективного резюме и сопроводительного письма

Симуляцией собеседований с реальными HR-специалистами

Консультациями по выбору программ магистратуры и дополнительного образования

Программами стажировок с возможностью получения кредитов

Выпускникам и магистрантам предлагаются:

Индивидуальный карьерный консалтинг по вопросам развития в профессии

Доступ к закрытым вакансиям от компаний-партнеров

Программы ускоренного карьерного роста

Нетворкинг-сессии с выпускниками ВШЭ, достигшими значительных результатов

Каждая из этих услуг доступна в различных форматах: очные встречи, онлайн-консультации, групповые мероприятия и цифровые инструменты самодиагностики. Важно отметить, что большинство сервисов предоставляются бесплатно в рамках образовательной программы ВШЭ.

Дмитрий Волков, карьерный консультант

Алексей обратился к нам на 4 курсе факультета экономики с конкретным запросом — помочь пройти отбор в престижную консалтинговую компанию. У него были отличные академические показатели, но не хватало практического опыта и навыков прохождения сложных многоэтапных интервью. Мы разработали план подготовки: еженедельные mock-интервью, решение бизнес-кейсов, тренировки презентационных навыков. Параллельно мы связали его с выпускником ВШЭ, работающим в целевой компании. Через 2,5 месяца интенсивной подготовки Алексей успешно прошел все 7 этапов отбора и получил оффер на позицию бизнес-аналитика с зарплатой, превышающей среднерыночные предложения для выпускников на 30%.

Карьерные мероприятия и программы взаимодействия

Центр развития карьеры ВШЭ реализует комплексную программу карьерных мероприятий, направленных на расширение профессионального кругозора студентов и создание точек соприкосновения с потенциальными работодателями. 🗓️

Ключевые ежегодные события включают:

HSE Career Fair — крупнейшая ярмарка вакансий, привлекающая более 100 компаний из различных индустрий

— крупнейшая ярмарка вакансий, привлекающая более 100 компаний из различных индустрий Industry Days — тематические недели, посвященные конкретным профессиональным областям (финансы, маркетинг, IT, консалтинг)

— тематические недели, посвященные конкретным профессиональным областям (финансы, маркетинг, IT, консалтинг) Career Week — интенсивная программа мастер-классов и воркшопов по развитию карьерных навыков

— интенсивная программа мастер-классов и воркшопов по развитию карьерных навыков Future Leaders Program — конкурс талантов с участием топ-менеджеров ведущих компаний в жюри

Помимо масштабных мероприятий, центр организует регулярные форматы взаимодействия:

Формат Периодичность Особенности Доступность Карьерные завтраки с представителями компаний Еженедельно Неформальное общение в малых группах По предварительной регистрации Мастер-классы по hard и soft skills 2-3 раза в неделю Практические навыки от экспертов индустрии Открыто для всех студентов Case Championship Ежеквартально Решение реальных бизнес-задач от компаний Конкурсный отбор Карьерные консультации Ежедневно Индивидуальная работа с карьерным трекером По записи

Особое внимание центр уделяет программам нетворкинга, создавая экосистему профессиональных связей:

Alumni Mentoring Program — система наставничества, где выпускники ВШЭ делятся опытом с нынешними студентами

— система наставничества, где выпускники ВШЭ делятся опытом с нынешними студентами HSE Career Club — сообщество карьерно-ориентированных студентов с регулярными встречами и закрытыми мероприятиями

— сообщество карьерно-ориентированных студентов с регулярными встречами и закрытыми мероприятиями Industry Connect — программа визитов в офисы компаний с экскурсиями и мастер-классами

— программа визитов в офисы компаний с экскурсиями и мастер-классами Professional Shadowing — возможность провести день с профессионалом, наблюдая за его работой

Эффективность этих мероприятий подтверждается статистикой: 42% студентов, активно участвующих в карьерных программах ВШЭ, получают предложения о стажировке или работе напрямую в результате таких взаимодействий. Для многих компаний мероприятия центра становятся основным каналом привлечения молодых талантов.

Стажировки и вакансии через партнерскую сеть ВШЭ

Партнерская сеть ВШЭ — одно из ключевых преимуществ Центра развития карьеры. Университет выстроил долгосрочные отношения с ведущими работодателями, что позволяет студентам получать доступ к эксклюзивным предложениям стажировок и вакансий. 🤝

Структура партнерской сети включает:

Стратегических партнеров (крупнейшие международные и российские компании)

Программных партнеров (компании, сотрудничающие с конкретными факультетами)

Проектных партнеров (организации, предлагающие студентам решать реальные кейсы)

Стартап-партнеров (молодые компании с высоким потенциалом роста)

Центр реализует несколько форматов стажировок, отвечающих различным потребностям студентов:

Академические стажировки — интегрированы в учебный план и позволяют получить кредиты

— интегрированы в учебный план и позволяют получить кредиты Летние стажировки — интенсивные программы продолжительностью 2-3 месяца

— интенсивные программы продолжительностью 2-3 месяца Долгосрочные стажировки — частичная занятость в течение учебного года

— частичная занятость в течение учебного года Исследовательские стажировки — для студентов, ориентированных на академическую карьеру

Уникальная особенность системы стажировок ВШЭ — интеграция с образовательным процессом. Студенты могут получить от 3 до 12 кредитов за прохождение стажировки, включив ее в свой индивидуальный учебный план. Это решает распространенную проблему выбора между учебой и получением практического опыта.

Процесс отбора на стажировки построен по принципу подготовки к реальному трудоустройству:

Публикация предложений в закрытой базе HSE Career Center Подготовка резюме и сопроводительного письма с поддержкой консультантов Прохождение предварительного отбора внутри университета Участие в собеседованиях и оценочных мероприятиях компании Получение обратной связи от работодателя независимо от результата

По статистике центра, 68% студентов, успешно прошедших стажировку через партнерскую сеть ВШЭ, получают предложение о постоянной работе в той же компании. Средний уровень конверсии из стажера в штатного сотрудника составляет около 70%, что значительно выше среднерыночных показателей.

Помимо стажировок, центр предлагает доступ к эксклюзивной базе вакансий, которая включает:

Позиции начального уровня, специально созданные для выпускников ВШЭ

Предложения с гибким графиком, совместимые с учебой

Стартовые позиции с перспективой быстрого роста

Международные вакансии от глобальных компаний-партнеров

Индивидуальная поддержка и ресурсы для саморазвития

Индивидуальный подход к карьерному развитию каждого студента — основополагающий принцип работы Центра развития карьеры ВШЭ. Персонализированное сопровождение начинается с первого курса и продолжается даже после выпуска. 🔍

Ключевые элементы индивидуальной поддержки:

Персональные карьерные консультации — глубинный анализ профессиональных интересов, компетенций и возможных карьерных траекторий

— глубинный анализ профессиональных интересов, компетенций и возможных карьерных траекторий Карьерное трекерство — долгосрочное сопровождение развития студента с регулярной обратной связью

— долгосрочное сопровождение развития студента с регулярной обратной связью Тестирование профессиональных склонностей — использование валидированных международных методик

— использование валидированных международных методик Аудит резюме и профилей в профессиональных сетях — детальный разбор и рекомендации по улучшению

Для эффективного саморазвития центр предоставляет доступ к обширной цифровой экосистеме:

HSE Career Hub — онлайн-платформа с персонализированными рекомендациями по карьерному развитию

— онлайн-платформа с персонализированными рекомендациями по карьерному развитию Библиотека карьерных ресурсов — подборка литературы, видеокурсов и методических материалов

— подборка литературы, видеокурсов и методических материалов Skills Assessment Tools — инструменты самодиагностики профессиональных и личностных компетенций

— инструменты самодиагностики профессиональных и личностных компетенций Career Development Tracker — система отслеживания прогресса в достижении карьерных целей

Особое внимание уделяется студентам с нетипичными карьерными запросами:

Тип карьерного запроса Специализированная поддержка Результаты Предпринимательская карьера Программа "HSE Startup Track", менторство от успешных предпринимателей-выпускников 35+ успешных стартапов, основанных студентами за последние 3 года Академическая карьера Консультации по поступлению в зарубежные PhD программы, подготовка исследовательского портфолио Более 120 выпускников поступили в топ-100 мировых университетов Международная карьера Специализированные консультации по трудоустройству за рубежом, легализации документов 18% выпускников успешно начинают карьеру в международных компаниях Карьера в госсекторе Программа "Государственный лидер", встречи с представителями органов власти Сформирован пул молодых специалистов для министерств и ведомств

Для повышения эффективности самостоятельной работы над карьерой центр разработал методологию "5P" (Plan, Prepare, Practice, Promote, Perform), которая включает:

Plan — формирование детального карьерного плана с учетом личных интересов и рыночных трендов Prepare — системное развитие необходимых компетенций, закрытие профессиональных пробелов Practice — получение практического опыта через проекты, волонтерство, стажировки Promote — выстраивание личного бренда и профессионального позиционирования Perform — демонстрация результатов и достижений потенциальным работодателям

Ресурсы центра доступны студентам в режиме 24/7 через личный кабинет, а специалисты проводят консультации как в очном формате, так и онлайн. Важным элементом поддержки является система напоминаний и уведомлений о ключевых карьерных возможностях, подобранных с учетом профиля конкретного студента.

Центр развития карьеры ВШЭ — это не просто служба трудоустройства, а полноценная экосистема карьерного развития, работающая на принципах опережающей подготовки к требованиям рынка труда. Студенты, систематически использующие возможности центра, формируют осознанную карьерную траекторию и получают значительное преимущество при трудоустройстве. Инвестируйте время в работу с центром с первого курса — и результат превзойдет ваши ожидания не только в виде первого рабочего места, но и долгосрочной карьерной стратегии.

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