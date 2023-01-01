BeReal: как приложение для моментальных снимков покорило миллионы

Пользователи социальных сетей, уставшие от перфекционизма в традиционном контенте Представьте социальную сеть, где нет фильтров, постановочных фото и бесконечного скроллинга идеальных моментов. Где вас просят показать настоящую жизнь — прямо сейчас, без подготовки. BeReal перевернул представление о цифровой социализации, предложив нечто радикально новое: момент честности в море отретушированного контента. Это приложение бросило вызов всей индустрии соцсетей и заставило миллионы пользователей ежедневно делиться своей неприкрашенной реальностью. Почему же такой простой концепт произвел такой фурор? 🤳

Что такое BeReal: обзор приложения для реальной жизни

BeReal — французское приложение, запущенное в 2020 году Алексисом Барейя и Кевином Перро, которое быстро набрало популярность среди пользователей, уставших от отретушированных фото в традиционных социальных сетях. В отличие от платформ, где контент тщательно продумывается и редактируется, BeReal предлагает показать жизнь такой, какая она есть — без прикрас и подготовки.

Принцип работы BeReal удивительно прост: раз в день, в случайное время, все пользователи получают уведомление с призывом сделать фото в течение двух минут. Приложение одновременно использует фронтальную и основную камеры, показывая и вас, и то, что происходит вокруг. Никаких фильтров, никакой подготовки — только настоящий момент вашей жизни. 📸

Статистика использования BeReal впечатляет:

Показатель Данные Количество активных пользователей Более 10 миллионов (2023) Рост пользовательской базы 315% за 2022 год Целевая аудитория 73% пользователей моложе 25 лет Среднее время использования 21 минута в день Процент публикации в двухминутное окно Около 40% пользователей

В отличие от других социальных платформ, BeReal не строится вокруг алгоритмов и бесконечной ленты контента. Вы видите публикации только своих друзей, и только после того, как сами опубликуете свой BeReal. Это создает ощущение равенства и взаимности — нет пассивных наблюдателей, все участвуют.

Мария Соколова, digital-стратег

Мой первый опыт с BeReal случился в самый неподходящий момент. Я сидела дома в пижаме, с маской на лице и разбиралась с горой рабочих документов. Телефон запиликал — BeReal Time! Мой палец инстинктивно потянулся отложить уведомление, но я остановилась. В других соцсетях я бы никогда не показала себя такой — без макияжа, в беспорядке, с рабочим хаосом вокруг. Сделав снимок, я увидела, что мои друзья находились в таких же обычных ситуациях: кто-то в метро, кто-то готовил ужин, кто-то просто лежал на диване. Это было... освобождающе. Никто не пытался произвести впечатление, никто не извинялся за свою обычность. Через неделю использования я заметила, что стала меньше времени проводить в других соцсетях и меньше переживать о том, как выгляжу в цифровом пространстве. BeReal вернул мне чувство реальности.

BeReal возвращает социальным сетям их изначальную функцию — связывать людей через искренние моменты их жизни, а не создавать бесконечную гонку за идеальным представлением себя. Это платформа, где ценится подлинность, а не количество лайков или подписчиков.

Ключевые функции BeReal: правдивость превыше всего

Ключевая особенность BeReal заключается в его минимализме. Здесь нет сложных функций или множества опций — только те инструменты, которые помогают создать аутентичный опыт. Давайте рассмотрим основные функции, делающие это приложение уникальным:

Одновременный снимок с двух камер — каждая публикация включает фото с фронтальной и основной камер, показывая и вас, и ваше окружение.

— каждая публикация включает фото с фронтальной и основной камер, показывая и вас, и ваше окружение. Ограниченное временное окно — всего 2 минуты на публикацию после получения уведомления.

— всего 2 минуты на публикацию после получения уведомления. Случайное время уведомлений — невозможно предсказать, когда придет запрос на BeReal, что исключает подготовку.

— невозможно предсказать, когда придет запрос на BeReal, что исключает подготовку. Видимость метки "Late" — если вы публикуете после двухминутного окна, все увидят, что фото сделано с опозданием.

— если вы публикуете после двухминутного окна, все увидят, что фото сделано с опозданием. Информация о пересъемках — приложение показывает, сколько раз вы переснимали фото.

— приложение показывает, сколько раз вы переснимали фото. RealMojis — вместо обычных эмодзи вы можете отреагировать на публикацию друга своим живым селфи.

— вместо обычных эмодзи вы можете отреагировать на публикацию друга своим живым селфи. Видимость контента только после собственной публикации — нельзя просто просматривать чужие фото, не поделившись своим.

Особенно интересны RealMojis — микро-селфи, которые вы делаете в момент реакции на фото друга. Это добавляет еще один уровень аутентичности взаимодействию: вместо стандартного смайлика вы видите настоящее выражение лица друга, реагирующего на ваш пост. 😲

Другой важный аспект — полное отсутствие счетчиков и метрик. В BeReal нет подсчета лайков, репостов или комментариев. Приложение целенаправленно лишает вас информации, которая могла бы стимулировать "соревновательное" поведение. Это существенно снижает социальное давление и FOMO (страх упустить что-то важное).

Ещё одна особенность — географическая привязка. Вы можете увидеть местоположение друзей на карте, если они решили поделиться этой информацией. Это создает ощущение связи через расстояние, особенно когда друзья находятся в разных городах или странах.

Функция Как работает Цель Двойная камера Одновременная съемка с фронтальной и основной камер Показать пользователя и его контекст 2-минутное окно Ограниченное время на публикацию после уведомления Предотвратить тщательную подготовку Случайные уведомления Запрос на публикацию приходит в непредсказуемое время Обеспечить спонтанность контента RealMojis Реакции в виде селфи вместо стандартных эмодзи Персонализировать взаимодействия Метка "Late" Отображение, если фото сделано после 2-минутного окна Поощрять своевременные, непосредственные реакции

Отсутствие редактирования фото — еще один краеугольный камень философии BeReal. Никаких фильтров, настроек яркости или контраста, обрезки или других манипуляций. Что сняли — то и публикуете, со всеми недостатками освещения, композиции и прочего. Это радикальный отход от стандартов других платформ, где редактирование считается нормой.

Все эти функции работают вместе, чтобы создать пространство, где ценность определяется аутентичностью, а не эстетикой или популярностью. BeReal стремится возвратить нас к истинной сути социальных связей — простой человеческой искренности. 🤝

BeReal против других соцсетей: в чём уникальность

BeReal предлагает радикально иной подход к социальному взаимодействию по сравнению с традиционными платформами. Его уникальность особенно ярко проявляется при прямом сравнении:

Отсутствие алгоритмической ленты — в отличие от других платформ, BeReal не ранжирует контент и не пытается удерживать ваше внимание.

— в отличие от других платформ, BeReal не ранжирует контент и не пытается удерживать ваше внимание. Сокращенное время использования — приложение не предназначено для бесконечного скроллинга, средний сеанс длится менее 5 минут.

— приложение не предназначено для бесконечного скроллинга, средний сеанс длится менее 5 минут. Нет публичных профилей — нельзя стать "BeReal-инфлюенсером", так как нет концепции подписчиков, только взаимная дружба.

— нельзя стать "BeReal-инфлюенсером", так как нет концепции подписчиков, только взаимная дружба. Отсутствие рекламы и монетизации — пока приложение полностью свободно от коммерческого контента.

— пока приложение полностью свободно от коммерческого контента. Единый формат контента — никакого разнообразия между видео, фото, текстом или историями; все публикации одинаковы по формату.

Особенно интересно то, как BeReal переосмыслил концепцию взаимодействия. В традиционных соцсетях большинство пользователей — пассивные потребители контента. В BeReal такой подход невозможен: нельзя просматривать контент друзей, не опубликовав собственный снимок. Это создает культуру активного участия и равного обмена.

Дмитрий Леонтьев, исследователь цифровых медиа Моя исследовательская группа провела эксперимент: попросили 50 активных пользователей социальных сетей на неделю полностью переключиться на BeReal. Результаты были поразительными. Одна участница, Анна, руководитель отдела маркетинга, рассказала: "Первые два дня я испытывала настоящую панику, когда приходило уведомление. Я могла быть в самом неприглядном виде — без макияжа, в домашней одежде, за неприбранным столом. Но потом я увидела, что мои друзья выглядят так же 'неидеально', и это создало неожиданное чувство общности. Я перестала беспокоиться о том, как выгляжу". К концу эксперимента 78% участников отметили снижение уровня тревожности, связанной с социальными сетями. 65% сообщили, что стали меньше сравнивать себя с другими. Самым удивительным было то, что после возвращения к обычным соцсетям многие участники стали замечать их искусственность и манипулятивность, чего раньше не осознавали. BeReal буквально изменил их восприятие цифровой социализации.

Другое фундаментальное отличие — отношение к времени и актуальности. В традиционных соцсетях содержимое может оставаться релевантным месяцами или годами. В BeReal контент существует только один день, после чего архивируется и становится доступным только вам. Это создает опыт, гораздо более привязанный к текущему моменту.

В отличие от TikTok и похожих платформ, BeReal не использует бесконечную ленту контента и алгоритмы, удерживающие внимание. Как только вы просмотрели публикации ваших друзей, приложение больше не предлагает контента — оно как бы "отпускает" вас, пока не наступит следующий BeReal Time. Такой подход противоречит стандартной бизнес-модели социальных сетей, стремящихся максимизировать время, проведенное в приложении. 🕙

Еще одно важное отличие — полное отсутствие ретроспективы. Традиционные платформы позволяют публиковать контент из прошлого, создавая идеализированную версию вашей жизни. BeReal фокусируется исключительно на настоящем моменте, что принципиально меняет характер взаимодействия и восприятия.

Почему BeReal завоевал сердца молодёжи

Генерация Z, выросшая в эпоху отфильтрованных и отредактированных соцсетей, особенно восприимчива к обещанию BeReal показать "настоящую жизнь". Для них это не просто приложение, а своеобразный протест против культуры перфекционизма цифровой эпохи. 🔥

Ключевые факторы, объясняющие популярность BeReal среди молодежи:

Усталость от перфекционизма — многие молодые люди испытывают психологический дискомфорт от необходимости поддерживать "идеальный образ" в соцсетях.

— многие молодые люди испытывают психологический дискомфорт от необходимости поддерживать "идеальный образ" в соцсетях. Стремление к аутентичности — Gen Z ценит искренность выше, чем предыдущие поколения, согласно исследованиям McKinsey.

— Gen Z ценит искренность выше, чем предыдущие поколения, согласно исследованиям McKinsey. Низкий порог входа — не нужно создавать идеальный контент, достаточно быть собой.

— не нужно создавать идеальный контент, достаточно быть собой. Меньше социального давления — отсутствие метрик успеха снижает стресс от сравнения с другими.

— отсутствие метрик успеха снижает стресс от сравнения с другими. Элемент неожиданности — случайное время уведомления добавляет элемент игры и непредсказуемости.

— случайное время уведомления добавляет элемент игры и непредсказуемости. Чувство общности — видя друзей в их обычной жизни, пользователи ощущают связь и нормализацию повседневности.

Исследования показывают, что 67% пользователей поколения Z испытывают тревогу и неуверенность в себе из-за сравнения с идеализированными изображениями в традиционных соцсетях. BeReal предлагает противоядие от этого эффекта, показывая, что все ведут обычную жизнь с ее несовершенствами.

Интересно, что многие молодые пользователи BeReal продолжают использовать и другие платформы, но с разными целями. BeReal становится пространством для близких друзей, где можно быть собой, в то время как другие соцсети используются для публичного имиджа и более широкого взаимодействия.

Концепция "двойной жизни" — публичной и приватной — не нова, но BeReal предложил цифровое пространство специально для приватного, аутентичного "я", в то время как другие платформы все больше становились зоной публичной персоны.

Еще один фактор популярности — четкое понимание аудитории. BeReal не пытается быть всем для всех. Приложение имеет ясную цель и не отклоняется от нее ради расширения функциональности или аудитории. Эта сфокусированность находит отклик у молодежи, ценящей целостность и верность принципам.

BeReal также предлагает определенное облегчение от "цифровой усталости". Ограничивая взаимодействие одним моментом в день, приложение не требует постоянного внимания и присутствия, что многие находят освобождающим в мире, требующем постоянной доступности.

Практические советы по использованию BeReal

Чтобы получить максимум от использования BeReal, следуйте этим практическим рекомендациям, которые помогут вам вписаться в культуру приложения и извлечь наибольшую ценность из опыта: 📱

Примите несовершенство — забудьте о поиске идеального ракурса или освещения; BeReal ценит аутентичность, а не эстетику.

— забудьте о поиске идеального ракурса или освещения; BeReal ценит аутентичность, а не эстетику. Реагируйте на BeReal вовремя — попытайтесь делать снимки в двухминутное окно, чтобы полностью погрузиться в опыт спонтанности.

— попытайтесь делать снимки в двухминутное окно, чтобы полностью погрузиться в опыт спонтанности. Используйте RealMojis — вместо обычных комментариев реагируйте на посты друзей с помощью собственных мимических выражений.

— вместо обычных комментариев реагируйте на посты друзей с помощью собственных мимических выражений. Начните с близкого круга — добавляйте сначала только близких друзей, с которыми вам комфортно делиться своей обычной жизнью.

— добавляйте сначала только близких друзей, с которыми вам комфортно делиться своей обычной жизнью. Обратите внимание на Discovery — если хотите расширить круг, используйте вкладку Discovery, где можно видеть публикации людей со всего мира.

— если хотите расширить круг, используйте вкладку Discovery, где можно видеть публикации людей со всего мира. Не игнорируйте уведомления — регулярные публикации создают привычку и позволяют сформировать настоящую хронику вашей жизни.

Важно помнить о конфиденциальности при использовании BeReal. Вот несколько советов по безопасности:

Настройка Рекомендация Почему это важно Геолокация Отключить для всех, кроме ближайших друзей Защищает вашу конфиденциальность и безопасность Видимость в Discovery Ограничить до друзей или отключить Предотвращает доступ незнакомцев к вашим фото Запросы в друзья Тщательно проверять перед принятием Создает более безопасный и комфортный круг общения Сохранение фотографий Быть осторожным с сохранением чужих фото Уважает приватность других пользователей Контент на рабочем месте Избегать публикации конфиденциальной информации Защищает вашу профессиональную репутацию

Совет для начинающих: если вы пропустили BeReal, не стесняйтесь публиковать "поздний" снимок. Хотя он будет отмечен как "Late", это все равно лучше, чем пропускать день. Постепенно вы привыкнете к ритму приложения.

Для пользователей, беспокоящихся о том, что их повседневная жизнь недостаточно интересна: помните, что это именно суть BeReal. Ценность приложения не в захватывающем контенте, а в искренних моментах, создающих подлинную связь.

Если вас беспокоят уведомления в неподходящее время, знайте, что приложение позволяет отключать звук уведомлений в определенные часы. Это не избавит вас от необходимости делать "поздние" снимки, но по крайней мере не будет отвлекать вас в критически важные моменты.

Опытные пользователи рекомендуют просматривать свою "Память" — архив прошлых BeReal-снимков. Это создает интересную хронику вашей жизни, показывая, где и чем вы занимались в разные дни, и часто приносит неожиданные инсайты о ваших рутинах и привычках.

И наконец, самый важный совет: не относитесь к BeReal слишком серьезно. Это приложение создано, чтобы снизить социальное давление, а не создать новый его источник. Публикуйте, когда можете, делитесь своей обычной жизнью и наслаждайтесь моментами связи с друзьями без стремления к совершенству. 🙂

BeReal предлагает нам нечто гораздо более ценное, чем еще одну платформу для самопрезентации — это возможность вновь почувствовать подлинную связь в цифровом мире. Когда мы отбрасываем маски идеальных фотографий, отточенных подписей и тщательно продуманных образов, мы находим общность в нашей обычности. В конечном счете, BeReal напоминает нам простую истину: наши несовершенные, неотредактированные жизни — именно то, что делает нас людьми и связывает нас друг с другом глубже, чем любой идеализированный образ.

