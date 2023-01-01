Как скачать BeReal: установка приложения для реальных фото

Для кого эта статья:

Пользователи, заинтересованные в новые тенденциях социальных сетей

Молодежь, усталая от идеально отфильтрованных изображений

Люди, ищущие инструкции по установке и использованию приложений Слышали о приложении, где нельзя применить фильтры и выставить идеальную жизнь напоказ? BeReal захватил социальные сети именно своей честностью и аутентичностью. Приложение заставляет пользователей делиться моментами из реальной жизни — никакого гламура, только настоящие эмоции в случайные моменты дня. Если вы устали от идеальных картинок и жаждете увидеть, как живут ваши друзья на самом деле, пора скачать BeReal. В этой статье я расскажу, как быстро и правильно установить это нашумевшее приложение на ваш смартфон, независимо от операционной системы. 📱

Что такое BeReal и почему стоит скачать приложение

BeReal — это социальная платформа нового формата, созданная в 2020 году. В отличие от привычных соцсетей, здесь нет возможности долго выбирать ракурс, настраивать освещение и применять десятки фильтров. Вместо этого, приложение ежедневно в случайное время отправляет всем пользователям уведомление с предложением сделать снимок в течение двух минут. При этом фотографируется одновременно то, что вы видите перед собой, и вы сами (с фронтальной камеры). Результат — честная, неотредактированная картина жизни ваших друзей. 🕒

Почему BeReal стоит установить:

Аутентичность общения — никакого притворства, только реальные моменты

Отсутствие погони за лайками и подписчиками — здесь важно качество, а не количество

Нет алгоритмов, которые решают, что вам показывать

Минимум времени на использование — всего пара минут в день

Возможность увидеть настоящую жизнь друзей без приукрашиваний

Анастасия, SMM-специалист

Я установила BeReal по совету подруги, которая буквально восторгалась этим приложением. Сначала отнеслась скептически — еще одна социальная сеть, которая будет съедать моё время? Но уже через неделю поняла главную фишку. В один из дней уведомление пришло, когда я была в спортзале с ненакрашенным лицом и растрепанными волосами. Первый инстинкт — проигнорировать, но потом подумала: "А ведь именно в этом суть приложения!". Сделала снимок, и — о чудо! — получила больше искренних комментариев от друзей, чем за всю историю использования других соцсетей. Это был момент истины — людям действительно интересно видеть настоящую тебя, а не отфильтрованную версию.

Популярность приложения стремительно растет по всему миру, особенно среди молодежи, уставшей от идеальных картинок. По данным статистики, к 2023 году BeReal перешагнул отметку в 10 миллионов активных пользователей, демонстрируя рост аудитории более чем на 315% за год. 📈

Характеристика BeReal Стандартные соцсети Частота публикаций 1 раз в день (по уведомлению) Неограниченно Возможность редактирования Минимальная Фильтры, эффекты, ретушь Формат контента Только фото с обеих камер Фото, видео, тексты, истории Алгоритм ленты Хронологический Персонализированный Метрики успешности Реакции друзей Лайки, комментарии, охваты

Подготовка к установке BeReal на iOS и Android

Прежде чем перейти к непосредственной установке приложения, необходимо убедиться, что ваше устройство готово принять новое приложение. Это поможет избежать распространенных проблем при установке и первом запуске BeReal. 🛠️

Основные требования для установки BeReal:

Для iOS: iPhone с iOS 14.0 или новее

Для Android: устройство с Android 8.0 (Oreo) или выше

Свободное место в памяти устройства: минимум 100 МБ

Стабильное интернет-соединение (Wi-Fi предпочтительнее для загрузки)

Актуальная версия магазина приложений (App Store или Google Play)

Дополнительно рекомендую проверить следующие моменты:

Доступ к камере и микрофону — BeReal потребует эти разрешения для работы Доступ к галерее фотографий — для сохранения снимков Разрешение на отправку уведомлений — ключевая функция приложения Доступ к контактам — если вы планируете искать друзей через телефонную книгу

Для плавной работы приложения желательно закрыть ресурсоемкие программы перед установкой. Если ваше устройство работает медленно, перезагрузите его перед началом установки — это освободит оперативную память и ускорит процесс. ⚡

Также убедитесь, что у вас есть активная учетная запись в App Store (Apple ID) или Google Play. Если вы планируете использовать дополнительные функции приложения, проверьте наличие привязанной банковской карты к аккаунту, хотя базовая версия BeReal полностью бесплатна.

Максим, технический консультант

Часто при установке новых приложений пользователи сталкиваются с проблемой нехватки памяти, особенно на старых устройствах. Один из моих клиентов пытался установить BeReal на iPhone 6S с iOS 15, но получал ошибку "Недостаточно места". Мы проверили хранилище — действительно, свободно было всего 50 МБ. Вместо того чтобы удалять важные фотографии, мы применили хитрость: перенесли все фото в iCloud, очистили кеш в Safari и удалили неиспользуемые приложения. После этих манипуляций освободилось почти 2 ГБ, и BeReal установился без проблем. Этот опыт показывает: перед установкой любого приложения стоит потратить 10 минут на профилактическую очистку устройства — это сэкономит час на решении возможных проблем.

Пошаговая инструкция по скачиванию BeReal на iPhone

Установка BeReal на устройства iOS проходит стандартным путем через App Store, но есть несколько нюансов, о которых стоит знать заранее. Следуйте этой подробной инструкции, и через несколько минут вы сможете делиться своими настоящими моментами с друзьями. 📱

Откройте App Store на вашем iPhone — нажмите на синюю иконку с буквой "A" Нажмите на вкладку "Поиск" в нижней части экрана (значок лупы) В поисковой строке введите "BeReal" — приложение обычно появляется первым в результатах Найдите официальное приложение — разработчик указан как "BeReal." Нажмите кнопку "Загрузить" или облачко со стрелкой При необходимости подтвердите установку с помощью Face ID, Touch ID или пароля Apple ID Дождитесь завершения загрузки и установки — на экране появится индикатор прогресса

Если приложение не находится сразу, убедитесь, что:

Вы правильно пишете название (без пробелов, как одно слово)

Ваше устройство совместимо с приложением

У вас установлена актуальная версия iOS

Вы используете правильный регион App Store (приложение может быть недоступно в некоторых странах)

Для пользователей, которые предпочитают находить приложения через категории, BeReal можно найти в разделе "Социальные сети" среди популярных приложений. На главной странице App Store оно часто присутствует в списках "Сейчас популярно" или "Выбор редакции". 🔍

Возможная проблема Решение Медленная загрузка Проверьте скорость интернета или переключитесь с мобильных данных на Wi-Fi Ошибка "Не удалось загрузить" Перезагрузите устройство и повторите попытку Приложение не найдено Проверьте регион аккаунта или используйте прямую ссылку из веб-браузера Недостаточно места Очистите кеш других приложений или удалите ненужные файлы Требуется более новая версия iOS Обновите операционную систему в настройках

После успешной установки на домашнем экране появится иконка BeReal. Если вы не можете найти иконку, проверьте все экраны или воспользуйтесь поиском, проведя пальцем вниз по центру экрана домашней страницы. 🔎

Обратите внимание, что BeReal занимает относительно немного места — около 80-100 МБ при установке, но со временем объем будет увеличиваться за счет кеша и сохраненных фотографий. Рекомендую периодически проверять, сколько места занимает приложение, в настройках iPhone: Настройки → Основные → Хранилище iPhone → BeReal. 💾

Как установить BeReal на смартфоны Android

Установка BeReal на устройства Android немного отличается от процесса на iOS, но в целом также проста и интуитивно понятна. Пользователям Android доступно несколько способов загрузки приложения — через официальный магазин Google Play или альтернативные источники. Рассмотрим самый надежный и безопасный вариант. 🤖

Пошаговый процесс установки BeReal через Google Play:

Откройте Google Play Store — нажмите на цветной треугольник на вашем смартфоне Нажмите на строку поиска в верхней части экрана Введите "BeReal" и нажмите на значок поиска или клавишу Enter на клавиатуре Найдите официальное приложение — разработчик должен быть указан как "BeReal" Нажмите кнопку "Установить" и подождите завершения процесса После завершения установки появится кнопка "Открыть"

Процесс установки на различных устройствах Android может незначительно отличаться в зависимости от производителя (Samsung, Xiaomi, Huawei и др.) и версии операционной системы. На некоторых устройствах может потребоваться подтверждение установки дополнительным нажатием на кнопку "Принять".

Если вы не можете найти BeReal в Google Play, проверьте следующее:

Ваше устройство соответствует минимальным требованиям (Android 8.0+)

Google Play обновлен до последней версии

У вас достаточно свободного места в памяти устройства

Ваш аккаунт Google активен и не имеет ограничений

Для пользователей устройств без сервисов Google (например, некоторые модели Huawei) установка может быть выполнена через альтернативные магазины приложений, такие как AppGallery или APKPure. Однако я настоятельно рекомендую использовать только официальные источники для загрузки приложений, чтобы избежать проблем с безопасностью. 🔒

После установки BeReal на Android, приложение обычно создает ярлык на главном экране или в меню приложений. Если иконка не появилась на главном экране, найдите приложение в меню (проведите вверх от нижней части экрана) и перетащите его на главный экран для удобного доступа.

Помните, что Android-устройства часто имеют функции оптимизации батареи и энергосбережения, которые могут ограничивать работу приложений в фоновом режиме. Чтобы BeReal корректно отправлял уведомления, рекомендую добавить приложение в исключения режима энергосбережения:

Откройте "Настройки" устройства Найдите раздел "Батарея" или "Приложения" Выберите "Оптимизация батареи" или аналогичный пункт Найдите BeReal в списке и выберите "Не оптимизировать"

Эта настройка позволит получать своевременные уведомления от приложения и не пропускать моменты для создания публикаций. ⏰

Первый запуск BeReal: настройка и решение проблем

После успешной установки BeReal наступает ключевой этап — первый запуск и настройка приложения. Именно здесь многие пользователи сталкиваются с трудностями, которые могут испортить первое впечатление от работы с приложением. Рассмотрим весь процесс поэтапно и разберем типичные проблемы. 🔧

Процесс первичной настройки BeReal:

Запустите приложение, нажав на его иконку На экране приветствия нажмите "Начать" или "Get Started" Введите номер телефона для регистрации и нажмите "Продолжить" Введите код подтверждения, полученный в SMS Укажите полное имя, дату рождения и придумайте имя пользователя Разрешите доступ к контактам (можно пропустить и сделать позже) Разрешите доступ к камере и уведомлениям — это критически важно для работы приложения Загрузите аватар или сделайте новое фото Найдите друзей через контакты телефона или поиск по имени пользователя

После завершения настройки вы попадете на главный экран приложения, где сможете увидеть ленту друзей (если они уже есть) или информацию о том, как делать первую публикацию. BeReal отправляет всем пользователям уведомление в одно и то же (но случайное) время каждый день, предлагая сделать снимок в течение 2 минут. 📷

Наиболее распространенные проблемы при первом запуске и их решения:

Не приходит SMS с кодом подтверждения : проверьте правильность введенного номера телефона, убедитесь в наличии сигнала сети, подождите несколько минут и запросите код повторно

: проверьте правильность введенного номера телефона, убедитесь в наличии сигнала сети, подождите несколько минут и запросите код повторно Ошибка "Имя пользователя уже занято" : попробуйте другие варианты имени, добавьте цифры или символы

: попробуйте другие варианты имени, добавьте цифры или символы Приложение не запрашивает доступ к камере : перейдите в настройки устройства → Приложения → BeReal → Разрешения и вручную включите доступ к камере

: перейдите в настройки устройства → Приложения → BeReal → Разрешения и вручную включите доступ к камере Не приходят уведомления : проверьте настройки уведомлений для BeReal в системных настройках устройства

: проверьте настройки уведомлений для BeReal в системных настройках устройства Приложение закрывается при попытке сделать фото: убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения, перезапустите устройство

Если вы столкнулись с проблемой, которой нет в списке выше, попробуйте стандартные методы устранения неполадок:

Перезапустите приложение (полностью закройте и откройте снова) Перезагрузите устройство Проверьте наличие обновлений для BeReal в App Store или Google Play Убедитесь в стабильном интернет-соединении В крайнем случае, удалите и переустановите приложение (учтите, что это может привести к потере некоторых данных)

Важно отметить, что BeReal — это приложение, ориентированное на повседневное использование. Оно не требует постоянного внимания, как другие социальные сети, но предполагает вашу готовность делать снимки в случайное время дня. Если вы пропустите уведомление, вы все равно сможете сделать публикацию позже, но она будет помечена как "поздняя". 🕰️

Для максимально комфортного использования BeReal рекомендую включить громкие уведомления для этого приложения и держать его на главном экране устройства. Это поможет не пропускать ежедневные моменты для создания аутентичных публикаций и полностью погрузиться в концепцию "настоящей" социальной сети.

Скачать и настроить BeReal — это только первый шаг к более аутентичному общению в цифровой среде. Отказавшись от идеальных фильтров и постановочных фото, вы открываете для себя новый способ взаимодействия с друзьями, основанный на искренности и реальности момента. Приложение меняет не только подход к социальным сетям, но и саму психологию общения, напоминая нам о ценности настоящего, неприкрашенного момента. Установите BeReal сегодня, и уже завтра вы сможете увидеть, как выглядит социальная сеть без масок и фильтров — просто настоящие люди и их настоящая жизнь.

