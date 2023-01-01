Безопасное скачивание BeReal: как избежать мошеннических клонов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Пользователи социальных сетей, интересующиеся приложением BeReal

Люди, заботящиеся о безопасности своих данных и устройства

Специалисты по маркетингу и кибербезопасности, ищущие информацию о рисках и защитных мерах Приложение BeReal выстрелило так, что ежемесячная аудитория превысила 20 миллионов пользователей. Но с популярностью растут и риски — мошенники активно создают клоны приложений, ворующие данные и заражающие устройства вредоносным ПО. Один неверный шаг при скачивании — и вместо честных фото для друзей вы получаете троян, крадущий банковские реквизиты. Я расскажу, как гарантированно скачать оригинальный BeReal, избежать мошеннических копий и защитить свои данные от компрометации. 🔒

Хотите защитить не только свои устройства, но и репутацию бренда? Курс интернет-маркетинга от Skypro научит вас не только безопасно использовать социальные платформы, но и превращать их в мощные инструменты продвижения. Студенты курса осваивают современные техники защиты данных при работе с диджитал-каналами, что критически важно в эпоху массовых утечек информации и репутационных рисков.

Что такое BeReal и зачем нужно официальное приложение

BeReal — это социальная платформа, разработанная французским стартапом, которая предлагает принципиально новый подход к контенту. Вместо бесконечного потока отретушированных фотографий, BeReal присылает всем пользователям одновременное уведомление раз в день в случайное время. У вас есть всего 2 минуты, чтобы сделать снимок — причем приложение одновременно использует фронтальную и основную камеру, показывая и вас, и то, что вы видите. Никаких фильтров, никакого позирования — только настоящие моменты из жизни. 📱

По данным аналитического агентства Sensor Tower, BeReal вошел в топ-5 самых скачиваемых социальных приложений 2022-2023 года, опередив многих устоявшихся конкурентов. Его концепция "подлинности" привлекла более 20 миллионов активных пользователей ежемесячно.

Характеристика BeReal Традиционные соцсети Фото в день 1 (по уведомлению) Неограниченно Время на публикацию 2 минуты Без ограничений Фильтры Отсутствуют Множество вариантов Видимость публикации Только после вашего поста В любое время Лайки и комментарии Только реакции "RealMojis" Стандартные лайки/комментарии

Почему принципиально важно скачивать BeReal исключительно из официальных источников? Давайте разберем три ключевых риска неофициальных версий:

Кража учетных данных — фейковые версии BeReal часто содержат вредоносные скрипты, которые перехватывают ваши логины и пароли не только от самого приложения, но и от других сервисов, если вы используете одинаковые учетные данные.

— фейковые версии BeReal часто содержат вредоносные скрипты, которые перехватывают ваши логины и пароли не только от самого приложения, но и от других сервисов, если вы используете одинаковые учетные данные. Доступ к камере и микрофону — поддельные приложения могут тайно активировать камеру и микрофон устройства, шпионя за вами в любое время.

— поддельные приложения могут тайно активировать камеру и микрофон устройства, шпионя за вами в любое время. Финансовые риски — некоторые вредоносные клоны встраивают скрытые платежи или собирают банковскую информацию, что приводит к несанкционированным списаниям.

Антон Сафонов, специалист по кибербезопасности Клиент обратился ко мне после странных списаний с карты. При проверке устройства я обнаружил вредоносную версию BeReal, скачанную через стороннее хранилище APK. Приложение выглядело идентично оригиналу, но содержало скрытый модуль, который фиксировал нажатия на клавиатуре — так называемый кейлоггер. Мошенники получили не только доступ к аккаунту BeReal, но и к почте, мессенджерам и банковскому приложению. Восстановление доступа к сервисам заняло более недели, а возврат средств через банк был частичным. Всё это можно было предотвратить, если бы приложение было установлено из официального магазина. Помните: экономия времени на поиск альтернативных источников может стоить вам гораздо дороже в перспективе.

Скачать BeReal в App Store для пользователей iOS

Для владельцев iPhone и iPad процесс установки BeReal максимально прост и безопасен — Apple славится своей жесткой политикой проверки приложений, попадающих в App Store. Каждая программа проходит многоуровневую модерацию, что минимизирует риск появления вредоносного софта. 🍏

Чтобы скачать официальное приложение BeReal для iOS, следуйте этой пошаговой инструкции:

Откройте приложение App Store на вашем устройстве Apple Нажмите на иконку поиска (лупа) в нижней панели навигации Введите в строке поиска "BeReal" В результатах поиска найдите приложение с названием "BeReal. Your friends for real" от разработчика BeReal Нажмите кнопку "Загрузить" или значок облака, если вы устанавливали приложение ранее При необходимости пройдите аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля от Apple ID

Важные моменты, на которые стоит обратить внимание при скачивании BeReal для iOS:

Официальный разработчик приложения — именно "BeReal", а не какие-либо другие наименования

Текущая версия приложения требует iOS 14.0 или новее

Размер приложения — около 50 МБ, что важно учитывать при ограниченном объеме памяти или использовании мобильного интернета

Приложение бесплатное, и все основные функции доступны без внутренних покупок

Дополнительный уровень безопасности обеспечивает система рейтингов и отзывов App Store. Перед установкой рекомендую просмотреть актуальные отзывы — резкое падение оценок может сигнализировать о проблемах с последним обновлением. В случае с BeReal средний рейтинг держится на уровне 4+ звезд из 5 возможных.

Если у вас возникли проблемы с поиском BeReal в App Store, проверьте регион вашего Apple ID. Хотя приложение доступно во многих странах мира, некоторые региональные версии App Store могут не содержать определенных приложений из-за местных ограничений.

Где скачать BeReal для Android устройств в Google Play

Пользователям Android-устройств следует быть особенно внимательными при установке приложений — экосистема более открытая, что создает дополнительные риски. Единственным гарантированно безопасным источником для скачивания BeReal является официальный Google Play Store. 🤖

Процесс установки официального приложения BeReal для Android выполняется следующим образом:

Откройте приложение Google Play на вашем Android-устройстве Нажмите на строку поиска в верхней части экрана Введите запрос "BeReal" В результатах найдите приложение с названием "BeReal. Your friends for real" от разработчика BeReal Нажмите кнопку "Установить" Дождитесь завершения загрузки и автоматической установки приложения

При установке BeReal на Android обратите внимание на следующие детали безопасности:

Проверьте количество загрузок — у официального приложения BeReal их более 10 миллионов

Изучите запрашиваемые разрешения — официальное приложение требует доступ к камере, геолокации и контактам для основной функциональности

Посмотрите дату последнего обновления — регулярные обновления свидетельствуют об активной поддержке приложения

Убедитесь, что разработчик именно "BeReal", а не другие компании с похожими названиями

Мария Дубровина, маркетолог-аналитик Наша компания запускала кампанию с привлечением инфлюенсеров для нового косметического бренда. Одна из участниц кампании, имевшая более 500 тысяч подписчиков, предупредила нас о возможной задержке с публикацией контента из-за проблем с приложением. Как выяснилось, она установила BeReal с неофициального источника, пытаясь обойти региональные ограничения. В результате её аккаунт был скомпрометирован, а личные фотографии и материалы для рекламных кампаний, хранившиеся в галерее, попали в руки мошенников. Нам пришлось экстренно менять стратегию запуска, поскольку эксклюзивные материалы были слиты в сеть раньше официального релиза. Ущерб для бренда составил около 2 миллионов рублей в упущенной выгоде и затратах на корректировку кампании. После этого случая мы внедрили обязательный инструктаж по цифровой безопасности для всех партнёров, с которыми работаем.

Существуют ситуации, когда приложение может быть недоступно в Google Play для вашего региона или устройства. В таком случае категорически не рекомендуется искать APK-файлы на сторонних ресурсах — это основной вектор распространения вредоносного ПО. Вместо этого рассмотрите возможность использования официального сайта или измените регион в настройках Google Play, если это технически возможно.

Характеристика Официальная версия BeReal Неофициальные версии (APK) Безопасность данных Гарантирована разработчиком Не гарантирована, высокий риск Автоматические обновления Да, через Google Play Нет или небезопасные Проверка на вредоносное ПО Play Protect от Google Отсутствует Риск блокировки аккаунта Отсутствует Высокий Соответствие устройству Адаптировано под ваше устройство Не гарантировано

Официальный сайт BeReal: безопасная загрузка приложения

Официальный сайт BeReal представляет собой дополнительный, проверенный канал для скачивания приложения. Хотя разработчики всегда рекомендуют использовать официальные магазины приложений, веб-сайт может быть полезен, когда возникают проблемы с доступом к App Store или Google Play. 🌐

Для загрузки BeReal с официального сайта следуйте этой инструкции:

Откройте браузер на вашем устройстве Перейдите на официальный сайт BeReal по адресу bere.al На главной странице найдите кнопку "Download" или "Get App" Сайт автоматически определит ваше устройство и предложит подходящий вариант скачивания Для iOS-устройств вы будете перенаправлены в App Store Для Android-устройств предоставляется либо ссылка на Google Play, либо прямая ссылка на APK-файл (только если это официальный APK)

Важные правила безопасности при скачивании с официального сайта:

Всегда проверяйте URL-адрес — официальный сайт имеет адрес bere.al, любые другие домены могут быть фишинговыми

Убедитесь в наличии защищенного соединения — в адресной строке должен отображаться значок замка, а адрес должен начинаться с "https://"

При скачивании APK-файла непосредственно с сайта включите в настройках Chrome опцию "Play Protect" для сканирования файла на вредоносный код

После установки APK-файла рекомендуется включить в настройках BeReal опцию автоматического обновления, когда приложение станет доступно в Google Play для вашего устройства

Официальный сайт BeReal обычно содержит дополнительную информацию о приложении: пользовательское соглашение, политику конфиденциальности, часто задаваемые вопросы и контактные данные для обращения в службу поддержки. Эти документы стоит изучить перед установкой, чтобы понимать, как приложение обрабатывает ваши персональные данные.

Если вы не уверены в подлинности сайта, с которого собираетесь скачать приложение, воспользуйтесь официальными социальными каналами BeReal — ссылки на официальный сайт и магазины приложений обычно закреплены в профилях компании в основных социальных сетях.

Как избежать фейковых версий BeReal при установке

С ростом популярности BeReal увеличилось и количество его поддельных клонов. Мошенники используют схожие названия, иконки и интерфейс, чтобы обмануть пользователей и получить доступ к их личным данным. Рассмотрим подробно, как идентифицировать фейковые версии приложения и защитить себя. 🕵️

Основные признаки поддельных версий BeReal, на которые следует обратить внимание:

Несоответствие имени разработчика — официальный разработчик приложения именуется просто "BeReal", любые другие названия сигнализируют о подделке Ошибки в названии — фейковые версии часто используют похожие названия с небольшими изменениями, например "BReal", "BeReel" или "Be-Real" Несоответствие логотипа — официальное приложение имеет простой иконку с букварным обозначением "BR" в определенном шрифте Избыточные разрешения — если приложение запрашивает доступ к данным, не требующимся для его работы (например, SMS, журнал вызовов или историю браузера), это должно насторожить Подозрительно малое количество загрузок и отзывов — у официального приложения миллионы загрузок и тысячи отзывов

Техники проверки подлинности приложения BeReal:

Проверьте цифровую подпись APK-файла — для этого существуют специальные сервисы и приложения, такие как APK Verifier

Используйте антивирусное ПО с функцией проверки приложений перед установкой

Сравните размер файла — официальное приложение имеет определенный размер (около 50 МБ), значительные отклонения могут указывать на модифицированную версию

Проверьте разрешения, запрашиваемые приложением — подлинное приложение BeReal запрашивает только необходимые разрешения: камера, геолокация, контакты, уведомления

Обратите внимание на отзывы — множество негативных комментариев с упоминанием рекламы или странного поведения приложения должны насторожить

Помимо очевидных рисков безопасности, использование фейковых версий BeReal несет дополнительные проблемы для пользователей:

Несовместимость с экосистемой оригинального приложения — невозможность подключиться к официальным серверам

Отсутствие обновлений или небезопасные обновления, не проверенные официальными магазинами

Риск блокировки вашего аккаунта BeReal за использование неофициального клиента

Потенциальное нарушение работы других приложений на устройстве из-за конфликтов с вредоносным кодом

Если вы обнаружили фейковую версию BeReal в официальных магазинах приложений, сообщите об этом через систему обратной связи магазина. Это поможет защитить других пользователей и очистить цифровую среду от потенциально опасного софта.

Безопасность цифровой жизни — вопрос не только знаний, но и внимательности. Скачивание приложений исключительно из официальных источников — это базовое правило кибергигиены, которое защитит вас от большинства рисков. Помните, что настоящая ценность BeReal заключается не в самом приложении, а в подлинных моментах, которыми вы делитесь с друзьями. Не позволяйте фейковым версиям и мошенникам поставить под угрозу ваши воспоминания и безопасность ваших данных. Всегда проверяйте источник, изучайте отзывы и доверяйте только официальным каналам распространения.

Читайте также