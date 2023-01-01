BeReal: руководство для начинающих – как использовать приложение

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Для кого эта статья:

Новички, интересующиеся использованием BeReal и стремящиеся разобраться в его функционале

Люди, усталые от традиционных социальных сетей и ищущие аутентичные способы самовыражения

Профессионалы в сфере SMM и маркетинга, желающие интегрировать BeReal в свои стратегии продвижения BeReal ворвался в мир социальных сетей с революционной идеей: показать жизнь без фильтров, именно такой, какая она есть. Но несмотря на кажущуюся простоту, у новичков возникает множество вопросов: когда публиковать фото, как добавлять друзей, почему приложение не всегда работает как ожидается? В этом руководстве я собрал ответы на самые распространенные вопросы о BeReal, которые помогут вам освоить приложение за считанные минуты и избежать типичных ошибок. Готовы к погружению в мир аутентичного контента без масок и прикрас? 📱✨

Что такое BeReal и как начать пользоваться приложением

BeReal — это социальная сеть нового поколения, созданная в 2020 году французскими разработчиками. Основной концепт приложения заключается в одновременной съемке с двух камер (фронтальной и основной) в случайный момент дня. Пользователи получают уведомление "Пора BeReal!" и у них есть 2 минуты, чтобы запечатлеть свой момент без фильтров и обработки.

Чтобы начать пользоваться BeReal, выполните следующие шаги:

Скачайте приложение из App Store (iOS) или Google Play (Android) Зарегистрируйтесь, указав номер телефона Придумайте имя пользователя и добавьте фото профиля Разрешите доступ к камере и уведомлениям Добавьте друзей из списка контактов или найдите их по имени пользователя

Алексей Воронцов, технический консультант

Моя 56-летняя мама долго сопротивлялась идее заводить аккаунт в очередной социальной сети. "Зачем мне это нужно?" — постоянно спрашивала она. Но когда я показал ей BeReal, она заинтересовалась: "Тут нет ретуши? Люди показывают свою реальную жизнь?" После первой недели использования она сказала: "Наконец-то я вижу, чем на самом деле занимаются мои подруги. Это совсем не то, что они публикуют в других сетях". Мама особенно оценила простоту приложения — одно уведомление, две минуты на публикацию, и никаких сложных настроек. Теперь она не пропускает ни одного BeReal-момента.

Одно из главных преимуществ BeReal — это отсутствие возможности редактировать фото и использовать фильтры. Приложение пропагандирует идею аутентичности, противопоставляя себя другим социальным платформам, где большинство контента тщательно обрабатывается и приукрашивается.

Особенность BeReal Преимущества Для кого подходит Ежедневные случайные уведомления Спонтанность, честность моментов Тех, кто устал от постановочного контента Двойная камера (селфи + окружение) Полноценный контекст момента Любителей рассказывать истории визуально Нет лайков, только RealMoji Меньше социального давления Пользователей, уставших от погони за одобрением Просмотр публикаций только после своего поста Стимулирует создавать контент Активных пользователей, а не пассивных наблюдателей

После регистрации BeReal будет отправлять вам ежедневное уведомление в случайное время. Когда вы его получите — это ваш сигнал сделать снимок того, что происходит вокруг вас прямо сейчас. Это основной принцип приложения: показывать жизнь такой, какая она есть, без подготовки и отбора идеальных моментов. 📸

Основные функции BeReal: уведомления и публикации фото

Центральная механика BeReal — это ежедневное уведомление "Пора BeReal!", которое приходит всем пользователям одновременно (в рамках одного часового пояса). Давайте разберём основные функции, связанные с публикациями и взаимодействием в приложении.

Как работают уведомления в BeReal:

Уведомление приходит один раз в день в случайное время

После получения у вас есть 2 минуты на публикацию (идеально)

Можно опубликовать снимок позже, но он будет помечен как "поздний"

Если вы не успели за день — придётся ждать завтрашнего уведомления

Когда вы получаете уведомление, приложение автоматически открывает камеру, которая одновременно снимает с фронтальной и основной камеры. Вы видите два изображения: то, что перед вами, и ваше лицо в этот момент.

Процесс публикации фото:

Нажмите на уведомление или откройте приложение Разрешите доступ к обеим камерам Найдите интересный ракурс (у вас всего несколько секунд) Нажмите круглую кнопку, чтобы сделать снимок Добавьте подпись (опционально) Выберите, кто может видеть ваш пост: только друзья или все пользователи Нажмите "Отправить"

Вместо традиционных лайков в BeReal используются RealMoji — это ваши реакции в виде селфи. Можно выбрать из стандартных эмоций (улыбка, удивление, смех) и сделать своё мини-селфи для этой эмоции.

Важно отметить, что в BeReal вы не можете просматривать публикации других пользователей, пока не опубликуете свой собственный снимок на текущий день. Это ключевое отличие от других социальных платформ, которое стимулирует активное участие, а не пассивное потребление контента. 👀

Функции взаимодействия с публикациями:

RealMoji — эмодзи с вашим лицом для реакции на фото друзей

Комментарии к публикациям друзей

Discovery — лента с публикациями пользователей со всего мира

Memories — архив ваших собственных BeReal-моментов

Повторная публикация (если вы не довольны первым снимком)

Публикации в BeReal хранятся 24 часа в общей ленте, но сохраняются в вашей личной истории Memories. Таким образом, через некоторое время у вас накопится своеобразный дневник повседневной жизни, показывающий, чем вы занимались в разные дни. 🗓️

Настройки приватности и друзья в BeReal

Приватность в BeReal организована просто и интуитивно понятно. Приложение предоставляет два основных режима видимости ваших публикаций: "Только друзья" и "Публично (Discovery)". Рассмотрим подробнее настройки приватности и управление списком друзей.

Управление приватностью публикаций:

При каждой публикации вы выбираете, кто может видеть ваш пост

"Только друзья" — пост видят только те, кого вы добавили в друзья

"Публично" — пост попадает в раздел Discovery, доступный всем пользователям

Даже при публичной публикации ваше имя и фамилия видны только друзьям

В отличие от многих других соцсетей, BeReal не имеет сложных настроек приватности — это соответствует философии приложения о простоте и честности. Вы не можете скрыть публикацию от конкретных друзей или создать группы с разными уровнями доступа.

Марина Соколова, SMM-специалист

Мой клиент, владелец небольшой кофейни, сначала скептически отнесся к идее использовать BeReal для бизнеса. "Но там же нельзя редактировать фотографии! У нас не всегда идеальный порядок," — говорил он. Я предложила ему показать именно закулисье — процесс приготовления кофе, утренние подготовки, вечернюю уборку. Через месяц регулярных публикаций несколько постоянных клиентов упомянули, что теперь чувствуют особую связь с кофейней, потому что видят настоящих людей за кадром и реальную работу. А один из посетителей даже выбрал эту кофейню для деловой встречи, потому что, по его словам, "здесь работают настоящие люди, а не идеальные роботы из красивых инстаграм-страниц". BeReal создал ощущение аутентичности, которое невозможно было бы добиться традиционным маркетингом.

Как управлять списком друзей:

Перейдите в раздел "Профиль" (иконка человека) Нажмите на "Друзья", чтобы увидеть всех добавленных пользователей Чтобы добавить новых друзей, нажмите на иконку "+" в верхнем углу Вы можете искать друзей по имени пользователя или номеру телефона Также можно пригласить друзей через другие приложения

Когда вы отправляете запрос в друзья, пользователь должен принять его, чтобы вы могли видеть публикации друг друга. Для удаления пользователя из друзей необходимо перейти в его профиль и нажать на три точки в правом верхнем углу.

В BeReal нет понятия "подписчиков" или "фолловеров" — есть только взаимные дружеские связи. Это создаёт более приватную и доверительную атмосферу по сравнению с другими социальными сетями. 🤝

Настройка приватности Что это значит Рекомендации по использованию Только друзья Посты видят только взаимные друзья Для личных моментов, которыми не хотите делиться публично Discovery (публично) Пост видят все пользователи BeReal Для интересных событий, которыми не стыдно поделиться с миром Доступность геолокации Отображение вашего местоположения на карте Отключайте для повседневных домашних снимков Уведомления о скриншотах Получение уведомлений, когда делают скриншот вашего поста Рекомендуется оставить включенным для контроля распространения

BeReal также уведомляет вас, когда кто-то делает скриншот вашей публикации. Это дополнительный уровень прозрачности, который помогает контролировать, как распространяется ваш контент. 🔒

Решение технических проблем с приложением BeReal

Несмотря на кажущуюся простоту, пользователи BeReal иногда сталкиваются с техническими неполадками. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения.

Проблема #1: Не приходят уведомления "Пора BeReal!"

Проверьте, разрешены ли уведомления для BeReal в настройках телефона

Убедитесь, что приложение не находится в режиме экономии батареи

Проверьте подключение к интернету — для получения уведомлений нужно стабильное соединение

Попробуйте переустановить приложение, предварительно сохранив логин и пароль

Проблема #2: Приложение зависает при попытке сделать снимок

Это одна из самых распространенных проблем, особенно на устройствах с ограниченной оперативной памятью:

Закройте все фоновые приложения, особенно использующие камеру Перезагрузите телефон перед открытием BeReal Убедитесь, что у вас достаточно свободного места в памяти устройства Обновите приложение до последней версии Если проблема повторяется, попробуйте очистить кеш приложения

Проблема #3: Не удается добавить друзей или найти пользователей

Проверьте правильность написания имени пользователя (учитывайте регистр)

Убедитесь, что у приложения есть доступ к вашим контактам

Попросите друга отправить вам прямую ссылку на его профиль

Проверьте подключение к интернету — поиск пользователей требует стабильного соединения

Проблема #4: Фотографии не загружаются или загружаются очень долго

Эта проблема часто возникает при плохом интернет-соединении или в момент пиковой нагрузки (когда все получают уведомление одновременно):

Переключитесь с мобильной сети на Wi-Fi или наоборот Подождите несколько минут и попробуйте снова — серверы могут быть перегружены Уменьшите качество фотографий в настройках приложения Если проблема повторяется постоянно, свяжитесь с поддержкой BeReal через форму в приложении

Для оптимальной работы BeReal рекомендуется иметь устройство с хорошей камерой, достаточным объемом памяти и стабильным интернет-соединением. Также полезно регулярно проверять наличие обновлений приложения. 🔄

Если вы столкнулись с проблемой, которой нет в этом списке, можно обратиться в официальную поддержку через приложение: Profile → Settings → Help/Feedback. Обычно команда отвечает в течение 48 часов. 📱

Секреты эффективного использования BeReal для новичков

Несмотря на кажущуюся простоту BeReal, существуют неочевидные приёмы, которые помогут вам получить максимум от приложения. Вот несколько советов для новичков, которые хотят использовать BeReal эффективно и интересно. 🌟

Настройте уведомления оптимальным образом

Включите звук уведомлений на максимальную громкость — у вас всего 2 минуты на реакцию

Разрешите "критические уведомления" для BeReal, чтобы не пропустить момент даже в режиме "Не беспокоить"

Если вы часто пропускаете уведомления, попросите друзей написать вам, когда они получают свои

Оптимизируйте использование двойной камеры

Двойная камера — уникальная особенность BeReal, которая позволяет показать и ваше лицо, и то, что вы видите. Используйте это креативно:

Экспериментируйте с ракурсами — попробуйте необычные углы съёмки Создавайте контраст между двумя кадрами для интересного эффекта Не бойтесь показывать реальность — в этом весь смысл приложения Для лучшего качества при слабом освещении используйте заднюю камеру для основного объекта внимания

Используйте лайфхаки для улучшения опыта

Сделайте скриншот чужого BeReal только после того, как прокомментируете его (так вы уже оставите след активности)

Просматривайте архив своих BeReal, чтобы отследить интересные паттерны в повседневной жизни

Экспериментируйте с подписями — они могут добавить контекст к фотографии

Используйте функцию повторной съемки (retake) разумно — не стремитесь к идеальному кадру

Развивайте сообщество вокруг своего профиля

BeReal более интересен, когда у вас есть активные друзья в приложении:

Регулярно комментируйте и реагируйте на BeReal друзей

Приглашайте друзей присоединиться к платформе

Создавайте "BeReal-челленджи" со своими друзьями

Не стесняйтесь показывать свои настоящие эмоции в RealMoji

BeReal особенно интересен тем, что позволяет увидеть повседневную жизнь друзей без прикрас. Используйте это преимущество — показывайте реальные моменты, а не постановочные сцены. 📸

Продвинутые настройки для опытных пользователей:

Функция Где найти Зачем использовать Отложенные BeReal Просто пропустите 2-минутное окно Когда момент неподходящий, но вы хотите поделиться чем-то позже Экспорт архива Профиль → Memories → Экспорт Создание резервной копии ваших моментов BeReal Управление видимостью геолокации Настройки → Приватность Контроль над тем, кто может видеть ваше местоположение Режим "Не беспокоить" Настройки → Уведомления Временное отключение уведомлений (но вы всё равно получите ежедневное)

Самый главный секрет BeReal — это аутентичность. Приложение создано не для идеальных кадров, а для честных моментов. Чем более искренними будут ваши публикации, тем интереснее будет ваш опыт использования этой платформы. Не стремитесь впечатлить — стремитесь быть настоящим. ✨

BeReal — это не просто еще одно приложение для публикации фотографий, а совершенно новый подход к социальным сетям. Оно переворачивает наши представления о том, какими должны быть социальные платформы, делая ставку на искренность вместо идеальности, на моменты вместо постановок, на реальных людей вместо их отретушированных версий. Освоив основные функции и решив типичные технические проблемы, вы получите уникальный инструмент для документирования своей жизни такой, какая она есть. В мире, одержимом идеальными кадрами, быть настоящим — это, пожалуй, самый радикальный акт самовыражения.

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