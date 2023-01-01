ТОП-50 популярных треков TikTok: как найти и использовать вирусные звуки
TikTok превратил музыку в цифровую валюту влияния. Правильный трек может выстрелить видео до миллионов просмотров, а неудачный — похоронить даже отличный контент. В 2023 году 67% успешных видеоблогеров признаются: половина успеха их роликов зависит именно от аудиодорожки. Но как найти эти магические треки и звуки, которые заставляют алгоритм продвигать ваш контент? Я собрал для вас ТОП-50 треков, которые сейчас разрывают TikTok, и расскажу, как их скачать и использовать по максимуму. 🔥
ТОП-50 популярных звуков и треков из TikTok
Выбор правильного аудио может превратить обычное видео в вирусный контент. Вот самые горячие треки TikTok, которые сейчас используют для видео с миллионами просмотров:
|Название трека
|Исполнитель
|Тип контента
|Популярность (млн использований)
|Paint The Town Red
|Doja Cat
|Танцы, модные показы
|14.7
|vampire
|Olivia Rodrigo
|Эмоциональные истории
|9.3
|Cruel Summer
|Taylor Swift
|Летние видео, путешествия
|8.5
|Boy's a liar Pt. 2
|PinkPantheress, Ice Spice
|Шуточные видео, реакции
|7.8
|Kill Bill
|SZA
|Челленджи, истории расставаний
|7.2
|Unholy
|Sam Smith, Kim Petras
|Драматичные переходы
|6.9
|ceilings
|Lizzy McAlpine
|Романтические моменты
|5.4
|Area Codes
|Kaliii
|Танцевальные челленджи
|5.1
|Espresso
|Sabrina Carpenter
|Утренние рутины
|4.8
|Makeba
|Jain
|Туториалы, процессы
|4.5
Вторая десятка популярных треков TikTok, которые тоже обеспечат вашему контенту дополнительное внимание:
- 🎵 What Was I Made For? – Billie Eilish (идеален для эмоциональных и вдумчивых видео)
- 🎵 Woman – Doja Cat (танцевальный трек для демонстрации продуктов)
- 🎵 Flowers – Miley Cyrus (подходит для историй о саморазвитии)
- 🎵 Calm Down – Rema, Selena Gomez (идеален для танцевальных челленджей)
- 🎵 Meet Me At Our Spot – THE ANXIETY, WILLOW, Tyler Cole (для атмосферных моментов)
- 🎵 Victoria's Secret – Jax (используют для видео о бодипозитиве)
- 🎵 As It Was – Harry Styles (универсальный трек для любого контента)
- 🎵 Forget Me – Lewis Capaldi (для эмоциональных историй)
- 🎵 Monëy so big – Yeat (популярен в комедийных скетчах)
- 🎵 Made You Look – Meghan Trainor (для трансформаций и показов)
Третья десятка треков — эти звуки менее заезжены, но всё равно отлично работают на аудиторию:
- 🎵 Cupid – Twin Version – FIFTY FIFTY (популярен в парных видео)
- 🎵 Million Dollar Baby – Ava Max (для видео-переходов)
- 🎵 Bad Habit – Steve Lacy (для повседневных влогов)
- 🎵 HOT HOT – GloRilla, Megan Thee Stallion (энергичные танцы)
- 🎵 Golden Hour – JVKE (закатные видео, пейзажи)
- 🎵 Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap, Shakira (расставания, перемены)
- 🎵 I'm Good (Blue) – David Guetta, Bebe Rexha (для видео о достижениях)
- 🎵 Anti-Hero – Taylor Swift (самоироничный контент)
- 🎵 Rich Flex – Drake, 21 Savage (демонстрация статуса, лайфстайл)
- 🎵 On BS – Drake, 21 Savage (реакции и мемы)
Четвёртая десятка популярных звуков — здесь собраны популярные звуковые эффекты и короткие фразы:
- 🔊 "Into The Thick Of It!" (для комичных ситуаций и неудач)
- 🔊 "Oh No, Oh No, Oh No No No" (классика для неловких моментов)
- 🔊 "Nobody's Gonna Know" (для разоблачений и сюрпризов)
- 🔊 "Кошка, я не хочу с тобой расставаться" (русскоязычный хит для трогательных видео)
- 🔊 Смех ребёнка (для милых и смешных видео)
- 🔊 Оригинальный звук: "Что происходит?" (для внезапных поворотов сюжета)
- 🔊 "It's Corn!" (детская фраза для забавных обзоров)
- 🔊 Звук уведомления (для переходов и реакций)
- 🔊 "Красота, вы посмотрите!" (для демонстрации результатов)
- 🔊 "Ой, девочки!" (для комичных женских видео)
Замыкающая десятка трендовых звуков — треки для специфических форматов:
- 🎵 Running Up That Hill – Kate Bush (видео с драматичными переходами)
- 🎵 Monkeys Spinning Monkeys (фоновая музыка для DIY и туториалов)
- 🎵 Pope Is a Rockstar – SALES (слоумо видео и эстетика)
- 🎵 Jiggle Jiggle – Duke & Jones (танцевальные челленджи)
- 🎵 About Damn Time – Lizzo (видео с внезапными преображениями)
- 🎵 Sped Up – Toxic – Britney Spears (ускоренная версия для макияжа)
- 🎵 Sway – Pietro Lombardi (путешествия и прогулки)
- 🎵 Sunroof – Nicky Youre (летние влоги)
- 🎵 International Super Spy (для пародий и комедийного контента)
- 🎵 INDUSTRY BABY – Lil Nas X (для видео о трансформациях)
Алексей Никитин, TikTok-продюсер
Ещё в 2021 году я работал с аккаунтом косметического бренда, который никак не мог набрать обороты. Месяцами мы снимали профессиональные ролики с дорогой техникой, но просмотры не превышали 2-3 тысячи. Однажды я просто переснял один из роликов под трендовый трек Doja Cat "Kiss Me More", который тогда набирал популярность в TikTok.
Результат? Видео набрало 1,7 миллиона просмотров за три дня. Этот случай полностью изменил мой подход. Сейчас я начинаю работу над любым роликом с анализа звуковой библиотеки TikTok, определяя 5-7 самых горячих треков недели. Только после этого приступаю к съемке. Использование актуальных треков увеличило средний охват наших видео в 12 раз!
Как найти и скачать популярные треки из Тик Тока
Найти и скачать популярные треки из TikTok можно несколькими способами. Рассмотрим самые эффективные методы, которые работают в 2023 году:
Вирусные звуки TikTok: от челленджей до мемов
Вирусные звуки в TikTok — это особая категория аудио, которая часто становится основой для массовых челленджей и мемов. Такие звуки могут быть как полноценными треками, так и короткими фразами или звуковыми эффектами.
|Тип вирусного звука
|Пример
|Характеристики
|Где применяется
|Трек-челлендж
|"Savage" – Megan Thee Stallion
|Запоминающийся бит, четкий ритм
|Танцевальные видео
|Звуковой мем
|"Oh No" – Kreepa
|Короткий, драматичный
|Видео с неудачами
|Фраза из фильма
|"Никогда такого не было и вот опять"
|Узнаваемая цитата, ирония
|Реакции на ситуации
|ASMR звуки
|Шепот, постукивания
|Успокаивающие, тихие
|Расслабляющий контент
|Ускоренные ремиксы
|"Sped Up – Toxic" – Britney Spears
|Повышенный темп, высокий тон
|Тайм-лапс видео
Каждый вирусный звук проходит определённый жизненный цикл в TikTok:
- Возникновение — звук используется в нескольких креативных видео
- Взрывной рост — популярные тиктокеры подхватывают тренд
- Массовость — миллионы пользователей создают свои версии
- Трансформация — появляются вариации и переосмысления
- Затухание — интерес постепенно снижается
Самые популярные вирусные челленджи, основанные на звуках TikTok:
- 🔥 Savage Love Dance — танец под трек Jason Derulo
- 🔥 Silhouette Challenge — под "Put Your Head On My Shoulder" by Paul Anka
- 🔥 Buss It Challenge — под трек Erica Banks
- 🔥 Rasputin Challenge — под Funk Overload
- 🔥 Внимание, розыск — под русский трек с полицейской сиреной
Что делает звук вирусным? Исследования показывают, что самые успешные аудиотреки в TikTok обычно имеют:
- ✓ Чёткий, запоминающийся хук в первые 3-5 секунд
- ✓ Темп 80-130 ударов в минуту (идеально для танцев)
- ✓ Яркую фразу или звуковой эффект, который легко пародировать
- ✓ Эмоциональный заряд — будь то юмор, грусть или удивление
- ✓ Простоту для синхронизации с визуальным контентом
Мария Волкова, SMM-специалист
Когда я только начинала вести корпоративный TikTok крупного бьюти-бренда, мы долго не могли преодолеть планку в 10 тысяч подписчиков. Контент был качественный, но что-то не работало. Однажды мы решили рискнуть и создать серию видео под вирусный звук "Nobody's Gonna Know".
Это был рискованный шаг — бренд с 30-летней историей и довольно консервативной аудиторией вдруг начинает снимать мемные видео с макияжем в стиле "до/после". Первое видео собрало 2 миллиона просмотров за неделю, а аккаунт вырос до 50 тысяч подписчиков.
Секрет был прост: мы не просто использовали популярный звук, а адаптировали его под нашу аудиторию, сделав контент и смешным, и полезным одновременно. С тех пор анализ вирусных звуков — обязательная часть нашей контент-стратегии.
Музыкальные тренды TikTok: что качают пользователи
TikTok давно превратился в главный музыкальный барометр современности. Треки, взлетающие в этой соцсети, стабильно покоряют чарты стриминговых платформ. Разберём основные музыкальные тренды и жанры, которые сейчас доминируют в TikTok:
- 🎧 Hyperpop и гиперпоп-ремиксы — электронная музыка с экстремальной обработкой вокала и глитч-эффектами
- 🎧 Phonk — тяжелые басы и сэмплы из мемфисского рэпа, популярны в видео с автомобилями
- 🎧 Sped-up версии — ускоренные и повышенные по тону ремиксы известных песен
- 🎧 Jersey Club — быстрая танцевальная музыка с характерными повторяющимися сэмплами
- 🎧 Y2K ностальгия — возрождение поп-звучания начала 2000-х
Интересно проследить, как поменялись музыкальные предпочтения TikTok-аудитории за последние годы:
- 2019 — доминировали хип-хоп треки и K-pop
- 2020 — рост популярности дрилл-музыки и ретро-треков 80-х
- 2021 — бум инди-поп и альтернативного R&B
- 2022 — расцвет phonk и гиперпопа
- 2023 — преобладание ускоренных ремиксов и Jersey Club
Наблюдается интересная закономерность: песни, которые становятся вирусными в TikTok, обычно имеют продолжительность от 15 до 30 секунд в используемом фрагменте. Именно этот отрезок становится "сердцем" трека и определяет его потенциал для распространения.
Музыканты и лейблы адаптируются к этому тренду, создавая треки с яркими "TikTok-моментами" — запоминающимися фрагментами, идеально подходящими для 15-секундных видео:
- ✅ Чёткие музыкальные фразы, которые легко зацикливаются
- ✅ Текстовые хуки с простой хореографией
- ✅ Звуковые эффекты, синхронизируемые с видеопереходами
- ✅ Эмоциональные мелодические моменты
Что качают пользователи после прослушивания в TikTok? По данным исследования, проведенного в 2023 году:
- 📊 73% пользователей TikTok открывают для себя новую музыку через платформу
- 📊 67% заинтересованы в прослушивании полной версии трека после ознакомления с фрагментом в TikTok
- 📊 80% пользователей добавляют понравившиеся треки из TikTok в свои плейлисты на стриминговых сервисах
Наблюдается также интересный феномен "TikTok-реанимации" — когда старые песни получают вторую жизнь благодаря платформе. Яркие примеры:
- 🔄 "Dreams" Fleetwood Mac (1977) — вернулась в чарты в 2020
- 🔄 "Rasputin" Boney M (1978) — стала основой популярного танца
- 🔄 "Running Up That Hill" Kate Bush (1985) — взлетела после использования в челлендже
Лайфхаки для использования популярных звуков тик ток
Правильное использование популярных звуков может кардинально повысить показатели ваших видео. Вот несколько проверенных лайфхаков, которые помогут вам максимизировать эффект от трендовых треков:
- Используйте звук в первые 24-48 часов после его появления в трендах. Алгоритм TikTok отдает предпочтение новым видео с трендовыми звуками.
- Выбирайте правильный момент трека. Не обязательно использовать весь звук — найдите самый яркий фрагмент (обычно это 3-5 секунд), который легче всего синхронизировать с вашим видео.
- Синхронизируйте действия с битом. Видео, где движения или смены кадров совпадают с музыкальным ритмом, получают больше взаимодействий.
- Используйте креативный твист. Добавьте неожиданный поворот к стандартному использованию звука — это выделит ваше видео.
- Комбинируйте несколько трендовых звуков. TikTok позволяет соединять разные аудио — это отличный способ создать уникальный контент.
Продвинутые стратегии использования популярных звуков:
- 🧠 Контрастная техника: используйте энергичный звук для медленного видео или наоборот — такой контраст привлекает внимание
- 🧠 Звуковая петля: создайте бесшовный переход, который заставит зрителей пересматривать видео несколько раз
- 🧠 "Предскажи бит": начните действие немного раньше кульминационного момента в музыке для создания эффекта ожидания
- 🧠 Смысловое переосмысление: используйте популярный звук в совершенно новом контексте
Типичные ошибки при работе со звуками в TikTok, которых следует избегать:
- ❌ Использование устаревших трендов (старше 2-3 недель)
- ❌ Полное копирование существующих идей без добавления оригинальности
- ❌ Неправильная синхронизация действий со звуком
- ❌ Несоответствие звука и визуального контента по настроению
- ❌ Игнорирование локальных трендов вашей аудитории
Дополнительные советы по оптимизации звуков:
- ⚡ Если используете звук с текстом на иностранном языке, добавьте субтитры
- ⚡ Проверяйте вкладку "Звуки" в "Исследовать" ежедневно для отслеживания новых трендов
- ⚡ Подписывайтесь на аккаунты музыкальных лейблов для раннего доступа к новым трекам
- ⚡ Создавайте собственные ремиксы популярных звуков с помощью встроенных инструментов TikTok
- ⚡ Используйте звук как часть общей серии видео для усиления узнаваемости
TikTok превратился из простой развлекательной платформы в полноценный музыкальный инкубатор, где рождаются новые хиты и возрождаются забытые классические треки. Умение находить, скачивать и грамотно использовать популярные звуки — это уже не просто приятный навык, а необходимое условие для успеха в современном цифровом мире. Не бойтесь экспериментировать с трендовыми аудио, добавляйте свой уникальный стиль, и алгоритмы обязательно вознаградят вас расширенными охватами и новыми подписчиками. Главное помнить — в мире TikTok правильно подобранный звук иногда бывает важнее самого видеоряда.
