ТОП-50 популярных треков TikTok: как найти и использовать вирусные звуки

Для кого эта статья:

Создатели контента и видеоблогеры на TikTok

Специалисты и начинающие SMM-менеджеры

Музыкальные исполнители и продюсеры, интересующиеся трендами в TikTok TikTok превратил музыку в цифровую валюту влияния. Правильный трек может выстрелить видео до миллионов просмотров, а неудачный — похоронить даже отличный контент. В 2023 году 67% успешных видеоблогеров признаются: половина успеха их роликов зависит именно от аудиодорожки. Но как найти эти магические треки и звуки, которые заставляют алгоритм продвигать ваш контент? Я собрал для вас ТОП-50 треков, которые сейчас разрывают TikTok, и расскажу, как их скачать и использовать по максимуму. 🔥

ТОП-50 популярных звуков и треков из TikTok

Выбор правильного аудио может превратить обычное видео в вирусный контент. Вот самые горячие треки TikTok, которые сейчас используют для видео с миллионами просмотров:

Название трека Исполнитель Тип контента Популярность (млн использований) Paint The Town Red Doja Cat Танцы, модные показы 14.7 vampire Olivia Rodrigo Эмоциональные истории 9.3 Cruel Summer Taylor Swift Летние видео, путешествия 8.5 Boy's a liar Pt. 2 PinkPantheress, Ice Spice Шуточные видео, реакции 7.8 Kill Bill SZA Челленджи, истории расставаний 7.2 Unholy Sam Smith, Kim Petras Драматичные переходы 6.9 ceilings Lizzy McAlpine Романтические моменты 5.4 Area Codes Kaliii Танцевальные челленджи 5.1 Espresso Sabrina Carpenter Утренние рутины 4.8 Makeba Jain Туториалы, процессы 4.5

Вторая десятка популярных треков TikTok, которые тоже обеспечат вашему контенту дополнительное внимание:

🎵 What Was I Made For? – Billie Eilish (идеален для эмоциональных и вдумчивых видео)

– Billie Eilish (идеален для эмоциональных и вдумчивых видео) 🎵 Woman – Doja Cat (танцевальный трек для демонстрации продуктов)

– Doja Cat (танцевальный трек для демонстрации продуктов) 🎵 Flowers – Miley Cyrus (подходит для историй о саморазвитии)

– Miley Cyrus (подходит для историй о саморазвитии) 🎵 Calm Down – Rema, Selena Gomez (идеален для танцевальных челленджей)

– Rema, Selena Gomez (идеален для танцевальных челленджей) 🎵 Meet Me At Our Spot – THE ANXIETY, WILLOW, Tyler Cole (для атмосферных моментов)

– THE ANXIETY, WILLOW, Tyler Cole (для атмосферных моментов) 🎵 Victoria's Secret – Jax (используют для видео о бодипозитиве)

– Jax (используют для видео о бодипозитиве) 🎵 As It Was – Harry Styles (универсальный трек для любого контента)

– Harry Styles (универсальный трек для любого контента) 🎵 Forget Me – Lewis Capaldi (для эмоциональных историй)

– Lewis Capaldi (для эмоциональных историй) 🎵 Monëy so big – Yeat (популярен в комедийных скетчах)

– Yeat (популярен в комедийных скетчах) 🎵 Made You Look – Meghan Trainor (для трансформаций и показов)

Третья десятка треков — эти звуки менее заезжены, но всё равно отлично работают на аудиторию:

🎵 Cupid – Twin Version – FIFTY FIFTY (популярен в парных видео)

– FIFTY FIFTY (популярен в парных видео) 🎵 Million Dollar Baby – Ava Max (для видео-переходов)

– Ava Max (для видео-переходов) 🎵 Bad Habit – Steve Lacy (для повседневных влогов)

– Steve Lacy (для повседневных влогов) 🎵 HOT HOT – GloRilla, Megan Thee Stallion (энергичные танцы)

– GloRilla, Megan Thee Stallion (энергичные танцы) 🎵 Golden Hour – JVKE (закатные видео, пейзажи)

– JVKE (закатные видео, пейзажи) 🎵 Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap, Shakira (расставания, перемены)

– Bizarrap, Shakira (расставания, перемены) 🎵 I'm Good (Blue) – David Guetta, Bebe Rexha (для видео о достижениях)

– David Guetta, Bebe Rexha (для видео о достижениях) 🎵 Anti-Hero – Taylor Swift (самоироничный контент)

– Taylor Swift (самоироничный контент) 🎵 Rich Flex – Drake, 21 Savage (демонстрация статуса, лайфстайл)

– Drake, 21 Savage (демонстрация статуса, лайфстайл) 🎵 On BS – Drake, 21 Savage (реакции и мемы)

Четвёртая десятка популярных звуков — здесь собраны популярные звуковые эффекты и короткие фразы:

🔊 "Into The Thick Of It!" (для комичных ситуаций и неудач)

(для комичных ситуаций и неудач) 🔊 "Oh No, Oh No, Oh No No No" (классика для неловких моментов)

(классика для неловких моментов) 🔊 "Nobody's Gonna Know" (для разоблачений и сюрпризов)

(для разоблачений и сюрпризов) 🔊 "Кошка, я не хочу с тобой расставаться" (русскоязычный хит для трогательных видео)

(русскоязычный хит для трогательных видео) 🔊 Смех ребёнка (для милых и смешных видео)

(для милых и смешных видео) 🔊 Оригинальный звук: "Что происходит?" (для внезапных поворотов сюжета)

(для внезапных поворотов сюжета) 🔊 "It's Corn!" (детская фраза для забавных обзоров)

(детская фраза для забавных обзоров) 🔊 Звук уведомления (для переходов и реакций)

(для переходов и реакций) 🔊 "Красота, вы посмотрите!" (для демонстрации результатов)

(для демонстрации результатов) 🔊 "Ой, девочки!" (для комичных женских видео)

Замыкающая десятка трендовых звуков — треки для специфических форматов:

🎵 Running Up That Hill – Kate Bush (видео с драматичными переходами)

– Kate Bush (видео с драматичными переходами) 🎵 Monkeys Spinning Monkeys (фоновая музыка для DIY и туториалов)

(фоновая музыка для DIY и туториалов) 🎵 Pope Is a Rockstar – SALES (слоумо видео и эстетика)

– SALES (слоумо видео и эстетика) 🎵 Jiggle Jiggle – Duke & Jones (танцевальные челленджи)

– Duke & Jones (танцевальные челленджи) 🎵 About Damn Time – Lizzo (видео с внезапными преображениями)

– Lizzo (видео с внезапными преображениями) 🎵 Sped Up – Toxic – Britney Spears (ускоренная версия для макияжа)

– Britney Spears (ускоренная версия для макияжа) 🎵 Sway – Pietro Lombardi (путешествия и прогулки)

– Pietro Lombardi (путешествия и прогулки) 🎵 Sunroof – Nicky Youre (летние влоги)

– Nicky Youre (летние влоги) 🎵 International Super Spy (для пародий и комедийного контента)

(для пародий и комедийного контента) 🎵 INDUSTRY BABY – Lil Nas X (для видео о трансформациях)

Алексей Никитин, TikTok-продюсер Ещё в 2021 году я работал с аккаунтом косметического бренда, который никак не мог набрать обороты. Месяцами мы снимали профессиональные ролики с дорогой техникой, но просмотры не превышали 2-3 тысячи. Однажды я просто переснял один из роликов под трендовый трек Doja Cat "Kiss Me More", который тогда набирал популярность в TikTok. Результат? Видео набрало 1,7 миллиона просмотров за три дня. Этот случай полностью изменил мой подход. Сейчас я начинаю работу над любым роликом с анализа звуковой библиотеки TikTok, определяя 5-7 самых горячих треков недели. Только после этого приступаю к съемке. Использование актуальных треков увеличило средний охват наших видео в 12 раз!

Как найти и скачать популярные треки из Тик Тока

Найти и скачать популярные треки из TikTok можно несколькими способами. Рассмотрим самые эффективные методы, которые работают в 2023 году:

Вирусные звуки TikTok: от челленджей до мемов

Вирусные звуки в TikTok — это особая категория аудио, которая часто становится основой для массовых челленджей и мемов. Такие звуки могут быть как полноценными треками, так и короткими фразами или звуковыми эффектами.

Тип вирусного звука Пример Характеристики Где применяется Трек-челлендж "Savage" – Megan Thee Stallion Запоминающийся бит, четкий ритм Танцевальные видео Звуковой мем "Oh No" – Kreepa Короткий, драматичный Видео с неудачами Фраза из фильма "Никогда такого не было и вот опять" Узнаваемая цитата, ирония Реакции на ситуации ASMR звуки Шепот, постукивания Успокаивающие, тихие Расслабляющий контент Ускоренные ремиксы "Sped Up – Toxic" – Britney Spears Повышенный темп, высокий тон Тайм-лапс видео

Каждый вирусный звук проходит определённый жизненный цикл в TikTok:

Возникновение — звук используется в нескольких креативных видео Взрывной рост — популярные тиктокеры подхватывают тренд Массовость — миллионы пользователей создают свои версии Трансформация — появляются вариации и переосмысления Затухание — интерес постепенно снижается

Самые популярные вирусные челленджи, основанные на звуках TikTok:

🔥 Savage Love Dance — танец под трек Jason Derulo

— танец под трек Jason Derulo 🔥 Silhouette Challenge — под "Put Your Head On My Shoulder" by Paul Anka

— под "Put Your Head On My Shoulder" by Paul Anka 🔥 Buss It Challenge — под трек Erica Banks

— под трек Erica Banks 🔥 Rasputin Challenge — под Funk Overload

— под Funk Overload 🔥 Внимание, розыск — под русский трек с полицейской сиреной

Что делает звук вирусным? Исследования показывают, что самые успешные аудиотреки в TikTok обычно имеют:

✓ Чёткий, запоминающийся хук в первые 3-5 секунд

✓ Темп 80-130 ударов в минуту (идеально для танцев)

✓ Яркую фразу или звуковой эффект, который легко пародировать

✓ Эмоциональный заряд — будь то юмор, грусть или удивление

✓ Простоту для синхронизации с визуальным контентом

Мария Волкова, SMM-специалист Когда я только начинала вести корпоративный TikTok крупного бьюти-бренда, мы долго не могли преодолеть планку в 10 тысяч подписчиков. Контент был качественный, но что-то не работало. Однажды мы решили рискнуть и создать серию видео под вирусный звук "Nobody's Gonna Know". Это был рискованный шаг — бренд с 30-летней историей и довольно консервативной аудиторией вдруг начинает снимать мемные видео с макияжем в стиле "до/после". Первое видео собрало 2 миллиона просмотров за неделю, а аккаунт вырос до 50 тысяч подписчиков. Секрет был прост: мы не просто использовали популярный звук, а адаптировали его под нашу аудиторию, сделав контент и смешным, и полезным одновременно. С тех пор анализ вирусных звуков — обязательная часть нашей контент-стратегии.

Музыкальные тренды TikTok: что качают пользователи

TikTok давно превратился в главный музыкальный барометр современности. Треки, взлетающие в этой соцсети, стабильно покоряют чарты стриминговых платформ. Разберём основные музыкальные тренды и жанры, которые сейчас доминируют в TikTok:

🎧 Hyperpop и гиперпоп-ремиксы — электронная музыка с экстремальной обработкой вокала и глитч-эффектами

— электронная музыка с экстремальной обработкой вокала и глитч-эффектами 🎧 Phonk — тяжелые басы и сэмплы из мемфисского рэпа, популярны в видео с автомобилями

— тяжелые басы и сэмплы из мемфисского рэпа, популярны в видео с автомобилями 🎧 Sped-up версии — ускоренные и повышенные по тону ремиксы известных песен

— ускоренные и повышенные по тону ремиксы известных песен 🎧 Jersey Club — быстрая танцевальная музыка с характерными повторяющимися сэмплами

— быстрая танцевальная музыка с характерными повторяющимися сэмплами 🎧 Y2K ностальгия — возрождение поп-звучания начала 2000-х

Интересно проследить, как поменялись музыкальные предпочтения TikTok-аудитории за последние годы:

2019 — доминировали хип-хоп треки и K-pop 2020 — рост популярности дрилл-музыки и ретро-треков 80-х 2021 — бум инди-поп и альтернативного R&B 2022 — расцвет phonk и гиперпопа 2023 — преобладание ускоренных ремиксов и Jersey Club

Наблюдается интересная закономерность: песни, которые становятся вирусными в TikTok, обычно имеют продолжительность от 15 до 30 секунд в используемом фрагменте. Именно этот отрезок становится "сердцем" трека и определяет его потенциал для распространения.

Музыканты и лейблы адаптируются к этому тренду, создавая треки с яркими "TikTok-моментами" — запоминающимися фрагментами, идеально подходящими для 15-секундных видео:

✅ Чёткие музыкальные фразы, которые легко зацикливаются

✅ Текстовые хуки с простой хореографией

✅ Звуковые эффекты, синхронизируемые с видеопереходами

✅ Эмоциональные мелодические моменты

Что качают пользователи после прослушивания в TikTok? По данным исследования, проведенного в 2023 году:

📊 73% пользователей TikTok открывают для себя новую музыку через платформу

📊 67% заинтересованы в прослушивании полной версии трека после ознакомления с фрагментом в TikTok

📊 80% пользователей добавляют понравившиеся треки из TikTok в свои плейлисты на стриминговых сервисах

Наблюдается также интересный феномен "TikTok-реанимации" — когда старые песни получают вторую жизнь благодаря платформе. Яркие примеры:

🔄 "Dreams" Fleetwood Mac (1977) — вернулась в чарты в 2020

🔄 "Rasputin" Boney M (1978) — стала основой популярного танца

🔄 "Running Up That Hill" Kate Bush (1985) — взлетела после использования в челлендже

Лайфхаки для использования популярных звуков тик ток

Правильное использование популярных звуков может кардинально повысить показатели ваших видео. Вот несколько проверенных лайфхаков, которые помогут вам максимизировать эффект от трендовых треков:

Используйте звук в первые 24-48 часов после его появления в трендах. Алгоритм TikTok отдает предпочтение новым видео с трендовыми звуками. Выбирайте правильный момент трека. Не обязательно использовать весь звук — найдите самый яркий фрагмент (обычно это 3-5 секунд), который легче всего синхронизировать с вашим видео. Синхронизируйте действия с битом. Видео, где движения или смены кадров совпадают с музыкальным ритмом, получают больше взаимодействий. Используйте креативный твист. Добавьте неожиданный поворот к стандартному использованию звука — это выделит ваше видео. Комбинируйте несколько трендовых звуков. TikTok позволяет соединять разные аудио — это отличный способ создать уникальный контент.

Продвинутые стратегии использования популярных звуков:

🧠 Контрастная техника : используйте энергичный звук для медленного видео или наоборот — такой контраст привлекает внимание

: используйте энергичный звук для медленного видео или наоборот — такой контраст привлекает внимание 🧠 Звуковая петля : создайте бесшовный переход, который заставит зрителей пересматривать видео несколько раз

: создайте бесшовный переход, который заставит зрителей пересматривать видео несколько раз 🧠 "Предскажи бит" : начните действие немного раньше кульминационного момента в музыке для создания эффекта ожидания

: начните действие немного раньше кульминационного момента в музыке для создания эффекта ожидания 🧠 Смысловое переосмысление: используйте популярный звук в совершенно новом контексте

Типичные ошибки при работе со звуками в TikTok, которых следует избегать:

❌ Использование устаревших трендов (старше 2-3 недель)

❌ Полное копирование существующих идей без добавления оригинальности

❌ Неправильная синхронизация действий со звуком

❌ Несоответствие звука и визуального контента по настроению

❌ Игнорирование локальных трендов вашей аудитории

Дополнительные советы по оптимизации звуков:

⚡ Если используете звук с текстом на иностранном языке, добавьте субтитры

⚡ Проверяйте вкладку "Звуки" в "Исследовать" ежедневно для отслеживания новых трендов

⚡ Подписывайтесь на аккаунты музыкальных лейблов для раннего доступа к новым трекам

⚡ Создавайте собственные ремиксы популярных звуков с помощью встроенных инструментов TikTok

⚡ Используйте звук как часть общей серии видео для усиления узнаваемости

TikTok превратился из простой развлекательной платформы в полноценный музыкальный инкубатор, где рождаются новые хиты и возрождаются забытые классические треки. Умение находить, скачивать и грамотно использовать популярные звуки — это уже не просто приятный навык, а необходимое условие для успеха в современном цифровом мире. Не бойтесь экспериментировать с трендовыми аудио, добавляйте свой уникальный стиль, и алгоритмы обязательно вознаградят вас расширенными охватами и новыми подписчиками. Главное помнить — в мире TikTok правильно подобранный звук иногда бывает важнее самого видеоряда.

Читайте также