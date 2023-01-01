Как законно использовать музыку в соцсетях: избежать блокировки

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Блогеры и контент-креаторы, работающие в социальных сетях

Владельцы бизнеса, использующие социальные медиа для продвижения

Люди, заинтересованные в обучении основам SMM и авторскому праву на музыку Поставить трек Beyoncé в сторис или использовать хитовый сингл для рекламного ролика? Рискованно! 🚫 Неправильное использование музыки в соцсетях может обернуться блокировкой контента, штрафами и даже судебными исками. Ежедневно тысячи блогеров и брендов теряют видео из-за нарушений авторских прав. Однако существуют проверенные стратегии, позволяющие легально использовать музыкальное сопровождение без угрозы для вашего контента. Разберемся, как защитить свои публикации от блокировок и при этом сохранить их привлекательность.

Базовые правила использования музыки в социальных сетях

Начнем с главного: музыка в социальных сетях — это не бесплатный ресурс, который можно использовать по собственному усмотрению. Музыкальные композиции защищены авторским правом, и их свободное использование ограничено строгими рамками закона. 🎵

Базовые принципы легального использования музыки в соцсетях:

Принцип авторства — любая музыкальная композиция имеет владельца прав, и использование без разрешения является нарушением

— любая музыкальная композиция имеет владельца прав, и использование без разрешения является нарушением Принцип коммерческого использования — любое использование музыки в коммерческих целях (реклама, продвижение товаров/услуг) требует специальной лицензии

— любое использование музыки в коммерческих целях (реклама, продвижение товаров/услуг) требует специальной лицензии Принцип добросовестного использования — в некоторых случаях допускается ограниченное использование для образовательных, информационных или критических целей

— в некоторых случаях допускается ограниченное использование для образовательных, информационных или критических целей Принцип платформенных правил — каждая социальная сеть устанавливает свои правила для музыкального контента, которые могут быть строже общих законов

Особое внимание следует уделить различию между личным и коммерческим использованием. То, что допустимо в личном контенте, может быть запрещено для брендов и компаний.

Тип использования Личный аккаунт Бизнес-аккаунт Фоновая музыка в видео Часто разрешено (через библиотеки платформ) Требуется коммерческая лицензия Короткие клипы в сторис Разрешено через встроенные функции Ограниченно разрешено (зависит от платформы) Каверы песен Разрешено с ограничениями Требуется лицензия на публичное исполнение Ремиксы треков Часто запрещено без разрешения Строго запрещено без специальной лицензии

Михаил Ревенко, юрист по цифровым правам Недавно консультировал fashion-блогера с аудиторией 500 тысяч подписчиков. Её аккаунт заблокировали на две недели после публикации показа одежды под популярный трек. Самое неприятное, что блокировка совпала с запланированной рекламной интеграцией стоимостью 300 тысяч рублей. Доступ восстановили, но контракт был сорван. Мы провели аудит её контента и обнаружили системные нарушения: использование коммерческих треков для рекламных интеграций, отсутствие указания авторства в описаниях к видео и неправильное понимание встроенных библиотек музыки. После внедрения правильных практик и перехода на лицензионный контент, проблем с блокировками больше не возникало.

Авторское право в сфере музыкального контента

Музыкальные произведения защищены сразу несколькими слоями авторских прав. Именно сложность этой системы часто приводит к непреднамеренным нарушениям со стороны создателей контента. 📜

В музыкальном произведении защищаются:

Музыкальная композиция — мелодия, гармония и другие музыкальные элементы

— мелодия, гармония и другие музыкальные элементы Текст песни — литературная составляющая произведения

— литературная составляющая произведения Фонограмма — конкретная звукозапись исполнения

— конкретная звукозапись исполнения Исполнение — права исполнителей на конкретную интерпретацию

При использовании музыки в соцсетях необходимо учитывать два типа прав:

Авторские права — принадлежат создателям произведения (композиторам, авторам текста) Смежные права — принадлежат исполнителям, производителям фонограмм и вещательным организациям

Срок действия авторских прав на музыку составляет жизнь автора плюс 70 лет после его смерти. Для смежных прав срок обычно составляет 50 лет с момента первого исполнения или публикации. Только после истечения этих сроков произведение переходит в общественное достояние и может использоваться свободно.

Важно понимать, что даже короткий фрагмент защищённого произведения (сэмпл) или его переработка (ремикс) требуют получения разрешения от правообладателей.

Как избежать блокировки видео из-за музыки

Алгоритмы социальных сетей стали чрезвычайно эффективны в обнаружении нелегального использования музыки. Они способны идентифицировать даже фоновые звуки или сильно измененные треки. Чтобы избежать блокировки, нужен системный подход. 🛡️

Елена Сорокина, SMM-директор Мы запустили TikTok-кампанию для клиента из индустрии красоты, создав серию роликов под трендовую музыку. После первых успешных публикаций получили обращение от правообладателя — для коммерческого использования требовалась лицензия стоимостью $5000. Вместо того чтобы платить, мы полностью перестроили стратегию. Нашли композитора, который создал оригинальные треки, стилизованные под популярные звучания, но с уникальной мелодией. За $700 получили эксклюзивные права на 5 треков. Результат превзошел ожидания — наша уникальная музыка стала узнаваемым элементом бренда, и контент больше не блокировался. Более того, некоторые пользователи начали использовать нашу музыку для своих роликов, что создало дополнительный органический охват.

Практические методы защиты контента от блокировок:

Использование встроенных библиотек — большинство платформ предлагают собственные коллекции разрешенной музыки

— большинство платформ предлагают собственные коллекции разрешенной музыки Модификация треков — изменение темпа, тональности или наложение эффектов может помочь обойти автоматические системы распознавания (но не защитит от ручных проверок)

— изменение темпа, тональности или наложение эффектов может помочь обойти автоматические системы распознавания (но не защитит от ручных проверок) Указание источника — в некоторых случаях правильное указание авторства может смягчить последствия

— в некоторых случаях правильное указание авторства может смягчить последствия Использование кратких фрагментов — некоторые платформы более лояльны к кратким фрагментам, чем к полным трекам

— некоторые платформы более лояльны к кратким фрагментам, чем к полным трекам Оригинальная музыка — создание или заказ собственных треков, полностью принадлежащих вам

Если ваше видео все-таки было заблокировано, важно понимать процесс оспаривания. На большинстве платформ есть механизмы апелляции, но они требуют доказательства прав на использование.

Платформа Возможные последствия нарушения Процесс оспаривания YouTube Монетизация в пользу правообладателя, блокировка видео, страйк каналу Подача апелляции через Creator Studio, нужны доказательства прав TikTok Удаление звуковой дорожки, полная блокировка видео Форма обратной связи, результат в течение 48-72 часов Twitter Удаление медиафайла, временная блокировка аккаунта Форма DMCA counter-notice, рассмотрение до 10 дней LinkedIn Удаление контента, предупреждение Обращение в поддержку, низкая вероятность восстановления

Легальные источники музыки для коммерческого использования

Легальное использование музыки не означает полный отказ от качественного звукового сопровождения. Существует множество источников, где можно получить музыку для контента на законных основаниях. 🎧

Основные типы легальных источников музыки:

Библиотеки роялти-фри музыки — платформы с лицензионной музыкой по подписке или единоразовой оплате Музыка с Creative Commons лицензиями — треки, которые можно использовать на определенных условиях Встроенные библиотеки социальных сетей — музыка, предоставляемая самими платформами Музыка в общественном достоянии — произведения, срок защиты которых истек Оригинальная заказная музыка — треки, созданные специально для вашего проекта

Стоимость легальной музыки варьируется в широком диапазоне: от бесплатных треков с ограниченными правами до эксклюзивных композиций за тысячи долларов. Важно подбирать решение в соответствии с вашим бюджетом и потребностями.

Популярные платформы с роялти-фри музыкой:

Epidemic Sound — библиотека с более чем 35 000 треков и простыми лицензиями

— библиотека с более чем 35 000 треков и простыми лицензиями Artlist — неограниченная лицензия на все скачанные треки, даже после окончания подписки

— неограниченная лицензия на все скачанные треки, даже после окончания подписки PremiumBeat — качественная музыка с возможностью разовых покупок

— качественная музыка с возможностью разовых покупок AudioJungle — большой выбор треков по доступным ценам

— большой выбор треков по доступным ценам SoundCloud — платформа с музыкой независимых артистов, часть из которой доступна для использования

При выборе музыки обращайте внимание на тип лицензии. Некоторые треки могут быть доступны для личного использования, но запрещены для коммерческих проектов. Другие могут требовать указания автора или запрещать модификацию произведения.

Особенности правил разных платформ для создателей

Каждая социальная сеть имеет собственную политику в отношении музыкального контента. Понимание этих различий критически важно для успешного продвижения без риска блокировок. 📱

Особенности основных платформ:

YouTube:

Система Content ID автоматически сканирует все загружаемые видео

Правообладатели могут разрешить использование с монетизацией в свою пользу

Три страйка за нарушение авторских прав ведут к удалению канала

YouTube Audio Library предоставляет бесплатную музыку для использования в видео

TikTok:

Имеет обширную библиотеку коммерческих треков, доступных для личных аккаунтов

Бизнес-аккаунты имеют ограниченный доступ к коммерческой музыке

Система автоматически распознает и блокирует запрещенный контент

Предоставляет платформу TikTok Commercial Music Library специально для бизнес-аккаунтов

Twitter:

Не имеет встроенной библиотеки музыки

Активно реагирует на жалобы правообладателей

Может отключать звук в видео или полностью удалять контент

Рекомендуется использовать короткие фрагменты или роялти-фри музыку

LinkedIn:

Строгая политика в отношении коммерческого контента

Отсутствие встроенных музыкальных инструментов

Ориентация на профессиональный контент делает использование музыки менее распространенным

Рекомендуется использовать только оригинальную или лицензированную музыку

Чтобы максимально защитить свой контент, следуйте этим рекомендациям для каждой платформы:

Изучите правила конкретной платформы перед публикацией

Используйте встроенные инструменты и библиотеки, когда они доступны

Адаптируйте контент для разных платформ с учетом их особенностей

Отслеживайте изменения в правилах — они постоянно обновляются

В случае сомнений — консультируйтесь с юристом по цифровым правам

Важно помнить, что правила могут меняться, и то, что было разрешено вчера, может быть запрещено завтра. Регулярно проверяйте условия использования платформ и следите за обновлениями политик.

Знание правил использования музыки в социальных сетях — это не просто способ избежать блокировок, но и стратегическое преимущество для создателей контента. Правильный подход к музыкальному оформлению защищает вашу репутацию, сохраняет целостность контент-стратегии и открывает новые творческие возможности. Инвестируйте в легальные источники музыки, следите за изменениями в правилах платформ и помните: лучшая защита — это проактивный подход к соблюдению авторских прав.

