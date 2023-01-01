Как скачать звук из TikTok: 5 проверенных способов для телефона и ПК

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Для кого эта статья:

Пользователи TikTok, интересующиеся скачиванием звуков из приложения

Создатели контента и маркетологи, желающие использовать трендовые аудио в своих проектах

Люди, ищущие способы законного использования музыкального контента и аудиоэффектов для личного или коммерческого использования Трендовые звуки из TikTok часто становятся вирусными хитами, которые хочется использовать за пределами приложения. Нашли классный бит или забавный голосовой эффект? Логично желание сохранить его для личной коллекции или использования в собственных проектах. Однако TikTok не предлагает очевидной кнопки "скачать аудио", что заставляет многих пользователей искать обходные пути. Разберем все доступные методы — от встроенных функций до специализированных приложений, чтобы вы могли легко извлекать любимые треки из TikTok видео 🎵

Популярные способы скачать звуки из TikTok на телефон

TikTok стал настоящей сокровищницей аудиоконтента — от последних хитов до уникальных звуковых эффектов. Существует несколько проверенных методов для извлечения этих аудиодорожек прямо на ваше мобильное устройство 📱

Рассмотрим самые эффективные способы получить звук из TikTok:

Использование встроенной функции "Добавить в избранное"

Сохранение через "Поделиться звуком"

Применение специализированных приложений-загрузчиков

Использование онлайн-сервисов через мобильный браузер

Запись звука с помощью встроенного рекордера

Каждый из этих методов имеет свои особенности и уровень сложности. Для удобства я собрал их в сравнительную таблицу:

Метод Скорость Качество звука Сложность Нужны сторонние приложения Добавить в избранное Быстро Оригинальное Очень просто Нет Поделиться звуком Быстро Оригинальное Просто Нет Приложения-загрузчики Средне Высокое (MP3) Средняя Да Онлайн-сервисы Медленно Среднее-высокое Средняя Нет Запись звука Медленно Низкое Сложно Иногда

Ксения Колесникова, SMM-специалист

Однажды мне срочно потребовалось извлечь трендовый звук из TikTok для клиентского проекта. Запуск рекламной кампании был запланирован на следующий день, а найти оригинал аудиодорожки на других платформах не удавалось. Я перепробовала несколько способов, пока не остановилась на приложении SnapTik. Процесс занял буквально пару минут: скопировала ссылку на видео, вставила в приложение, выбрала опцию "Только аудио" и получила чистый MP3 файл. Клиент был в восторге, а кампания собрала 230% от запланированных просмотров благодаря использованию вирального звука. С тех пор это мой основной инструмент для работы со звуками из TikTok.

Важно отметить, что некоторые из этих методов работают только в пределах приложения TikTok, в то время как другие позволяют получить файл MP3, который можно использовать где угодно. Выбор оптимального метода зависит от ваших конкретных потребностей и технических возможностей устройства.

Как сохранить звук из TikTok через встроенные функции

TikTok предоставляет несколько нативных способов сохранения аудиодорожек без необходимости обращаться к сторонним сервисам. Эти методы идеально подходят для тех, кто хочет избежать установки дополнительных приложений 🎧

Вот пошаговое руководство по использованию встроенных функций:

Метод "Добавить в избранное": Откройте видео с нужным звуком

Нажмите на вращающийся диск в правом нижнем углу

На странице звука нажмите на кнопку "Добавить в избранное" (значок закладки)

Теперь звук доступен во вкладке "Избранное" в вашем профиле Метод "Использовать этот звук": Откройте видео с желаемым аудио

Нажмите на название звука внизу экрана

Нажмите "Использовать этот звук"

TikTok откроет камеру с выбранным аудио

Вы можете создать видео или просто сохранить звук для будущего использования Метод "Поделиться звуком": Откройте видео с нужным звуком

Нажмите на вращающий диск или название трека

Нажмите на иконку "Поделиться" (стрелка)

Выберите опцию "Сохранить звук" (доступно не во всех регионах)

Эти методы имеют свои ограничения: они сохраняют звук только в экосистеме TikTok и не предоставляют файл MP3 для использования в других приложениях. Если вам нужно получить звук в формате MP3, придется обратиться к сторонним решениям, описанным в следующих разделах.

Лучшие приложения для скачивания звука из TikTok в mp3

Когда встроенных функций TikTok недостаточно, на помощь приходят специализированные приложения, позволяющие извлекать звук в формате MP3 для использования вне платформы 🔊

Вот список наиболее эффективных приложений для скачивания звука из TikTok:

Название Платформа Бесплатная версия Без водяных знаков Качество MP3 Скорость загрузки SnapTik Android, iOS Да (с рекламой) Да Высокое (320 kbps) Быстрая TikMate Android Да Да Среднее (192 kbps) Средняя Video Downloader for TikTok iOS Ограниченная В премиум-версии Высокое (256 kbps) Быстрая TikSave Android, iOS Да (с ограничениями) Да Регулируемое Быстрая SaveTok Android Да Да Среднее (128-192 kbps) Средняя

Процесс скачивания звука с помощью этих приложений обычно состоит из следующих шагов:

Откройте TikTok и найдите видео с нужным звуком Нажмите на кнопку "Поделиться" (стрелка) Выберите опцию "Копировать ссылку" Откройте приложение для загрузки Вставьте скопированную ссылку Выберите опцию "Только аудио" или "Извлечь MP3" Нажмите кнопку загрузки Сохраните файл на устройстве

Большинство этих приложений предлагают дополнительные возможности, такие как базовое редактирование аудио, регулировка битрейта и пакетная загрузка нескольких звуков одновременно. Некоторые даже позволяют обрезать аудио до нужного фрагмента прямо в процессе загрузки.

Стоит отметить, что производительность этих приложений может меняться с обновлениями TikTok, поскольку платформа периодически вносит изменения в свой API, чтобы ограничить внешние загрузки контента. Рекомендуется иметь несколько альтернативных вариантов на случай, если одно из приложений перестанет корректно работать.

Как скачать звук из TikTok на компьютере без программ

Если вы предпочитаете работать на ПК или не хотите устанавливать дополнительное ПО, онлайн-сервисы становятся оптимальным решением для извлечения звуков из TikTok 💻

Максим Волков, звукорежиссер

Работая над музыкальным проектом, я искал интересные сэмплы для ремикса и наткнулся на уникальный звуковой эффект в TikTok. У меня была только рабочая станция без смартфона под рукой, поэтому пришлось искать способ скачать звук через компьютер. После нескольких неудачных попыток я обнаружил сервис SSSTikTok. В отличие от других сайтов, он не только извлек аудио в высоком качестве, но и предложил выбор между разными форматами. Мне требовался именно WAV для сохранения максимального качества. Трек с использованием этого сэмпла собрал более 50 тысяч прослушиваний на музыкальных платформах, а процесс скачивания занял меньше минуты без установки каких-либо программ.

Вот пошаговая инструкция по скачиванию звука из TikTok через браузер:

Получение ссылки на видео: Откройте TikTok в браузере или в приложении

Найдите видео с нужным звуком

Нажмите "Поделиться" и выберите "Копировать ссылку" Использование онлайн-сервиса: Откройте один из рекомендуемых сервисов (SSSTikTok, MusicalDown, SnapTik Web)

Вставьте скопированную ссылку в специальное поле

Выберите опцию "Только аудио" или "MP3" (если доступно)

Нажмите кнопку загрузки или конвертации

Скачайте полученный аудиофайл на компьютер

Для тех, кто ищет более продвинутые методы, существует способ извлечения аудио через инструменты разработчика в браузере:

Откройте TikTok в Chrome или Firefox Найдите и запустите видео с нужным звуком Нажмите F12 или правой кнопкой мыши и выберите "Исследовать элемент" Перейдите во вкладку "Сеть" (Network) В фильтре введите "audio" или ".mp3" Перезагрузите страницу и воспроизведите видео В появившемся списке найдите файлы с расширением .mp3 или .m4a Нажмите правой кнопкой мыши на файл и выберите "Открыть в новой вкладке" В новой вкладке используйте сочетание клавиш Ctrl+S для сохранения аудиофайла

Важно отметить, что качество звука при использовании онлайн-сервисов может варьироваться. Некоторые платформы предлагают выбор между разными битрейтами (128kbps, 192kbps, 320kbps), что позволяет балансировать между размером файла и качеством звука.

Дополнительное преимущество компьютерного метода — возможность быстрой обработки звука в аудиоредакторах сразу после загрузки, без необходимости переносить файлы между устройствами.

Легальность и ограничения при скачивании звуков из TT

При скачивании аудио из TikTok важно понимать юридические аспекты и потенциальные ограничения использования полученного контента ⚖️

Рассмотрим ключевые аспекты легальности:

Авторские права – большинство звуков в TikTok защищены авторскими правами, что ограничивает их коммерческое использование

– большинство звуков в TikTok защищены авторскими правами, что ограничивает их коммерческое использование Лицензионные соглашения – пользовательское соглашение TikTok запрещает извлечение контента с помощью сторонних инструментов

– пользовательское соглашение TikTok запрещает извлечение контента с помощью сторонних инструментов Личное использование – скачивание звуков для личного некоммерческого использования обычно находится в "серой зоне"

– скачивание звуков для личного некоммерческого использования обычно находится в "серой зоне" Оригинальный контент – использование звуков, созданных другими пользователями, требует их согласия

– использование звуков, созданных другими пользователями, требует их согласия Звуковая библиотека – TikTok предлагает легальный доступ к некоторым звукам через Commercial Music Library

Существуют определенные случаи, когда скачивание и использование звуков может считаться относительно безопасным с юридической точки зрения:

Звук является вашей собственной оригинальной записью

Аудио распространяется под лицензией Creative Commons

Звук используется в образовательных целях с правильным цитированием источника

Вы получили явное разрешение от правообладателя

Важно понимать потенциальные последствия нарушения авторских прав:

Удаление контента с платформ, где он был размещен Блокировка аккаунтов в социальных сетях Монетизационные ограничения на платформах для создателей контента В серьезных случаях — юридические иски от правообладателей

Для безопасного использования аудиоконтента рекомендуется:

Использовать только звуки из официальной библиотеки TikTok Получать письменное разрешение от создателей оригинального контента Обращаться к бесплатным звуковым библиотекам для коммерческих проектов При необходимости приобретать лицензии на коммерческое использование треков Всегда указывать источники и авторов используемых звуков

TikTok продолжает совершенствовать технические меры для предотвращения несанкционированного скачивания контента. Периодические обновления приложения могут блокировать описанные выше методы, и пользователям приходится искать новые решения. Это еще раз подчеркивает важность правомерного использования аудиоконтента.

Изучив различные способы скачивания звуков из TikTok, мы видим, что каждый метод имеет свои преимущества и ограничения. Для повседневного пользователя встроенные функции приложения обычно достаточны, в то время как создателям контента могут потребоваться специализированные инструменты для извлечения аудио в высоком качестве. Помните о легальной стороне вопроса — используйте скачанные звуки преимущественно в личных целях или получайте соответствующие разрешения для коммерческого применения. Технологии и правила платформ постоянно меняются, поэтому сохраняйте гибкость и будьте готовы адаптироваться к новым методам работы с аудиоконтентом в TikTok.

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