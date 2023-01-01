Cypress, Selenium, Playwright: как выбрать инструмент тестирования

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Для кого эта статья:

QA-инженеры и специалисты по автоматизации тестирования

Разработчики, ищущие оптимальные инструменты для тестирования своих приложений

Менеджеры проектов и команды, принимающие решения о выборе технологий под конкретные задачи Выбор правильного инструмента автоматизации тестирования может кардинально изменить судьбу вашего проекта. Представьте: вы тратите месяцы на настройку тестов в Selenium, когда Playwright мог бы решить ваши задачи за недели, или внедряете Cypress там, где его архитектурные ограничения станут непреодолимым препятствием. Каждый фреймворк — это не просто набор функций, а экосистема с собственной философией, сильными сторонами и ограничениями. Давайте разберёмся, какой из них подходит именно вам. 🛠️

Cypress, Selenium, Playwright: обзор ключевых особенностей

Выбор инструмента автоматизации тестирования — фундаментальное решение, которое определит эффективность вашей стратегии обеспечения качества. Рассмотрим три ведущих фреймворка с их уникальными характеристиками.

Cypress: обзор ключевых особенностей

Cypress появился как современная альтернатива Selenium в 2014 году и быстро завоевал популярность благодаря своему инновационному подходу к тестированию.

Архитектура "всё в одном" — Cypress работает непосредственно в браузере, что позволяет ему контролировать всю сетевую активность, DOM-события и даже управлять временем.

— Cypress работает непосредственно в браузере, что позволяет ему контролировать всю сетевую активность, DOM-события и даже управлять временем. Автоматические ожидания — фреймворк автоматически ожидает доступности элементов, что значительно уменьшает количество ложных срабатываний тестов.

— фреймворк автоматически ожидает доступности элементов, что значительно уменьшает количество ложных срабатываний тестов. Снимки состояния приложения — возможность "перемотать" тест и просмотреть состояние приложения на каждом шаге.

— возможность "перемотать" тест и просмотреть состояние приложения на каждом шаге. Реальное время — изменения в тестах видны моментально без перезапуска.

Однако Cypress имеет существенные ограничения: отсутствие поддержки мультивкладок, ограниченная поддержка браузеров (изначально только Chromium-based, теперь добавлены Firefox и Edge) и сложности с навигацией между доменами.

Selenium: обзор ключевых особенностей

Selenium — ветеран автоматизации тестирования, разработанный в 2004 году, который остаётся индустриальным стандартом благодаря своей универсальности и масштабируемости.

Кросс-браузерное тестирование — поддержка всех основных браузеров, включая Internet Explorer.

— поддержка всех основных браузеров, включая Internet Explorer. Многоязычность — API доступно для Java, Python, C#, JavaScript, Ruby и других языков.

— API доступно для Java, Python, C#, JavaScript, Ruby и других языков. Расширяемость — богатая экосистема плагинов и интеграций.

— богатая экосистема плагинов и интеграций. Grid — возможность параллельного запуска тестов на различных конфигурациях.

Selenium требует отдельных драйверов для каждого браузера, что усложняет настройку и поддержку. Кроме того, он менее стабилен в обнаружении асинхронных изменений в современных веб-приложениях.

Playwright: обзор ключевых особенностей

Playwright — новейший инструмент, разработанный Microsoft в 2020 году, который учитывает ограничения предшественников и предлагает современный подход к тестированию.

Автоматическое ожидание — как и Cypress, но с большей гибкостью настройки.

— как и Cypress, но с большей гибкостью настройки. Поддержка множества браузеров — работает с Chromium, Firefox и WebKit (Safari) из коробки.

— работает с Chromium, Firefox и WebKit (Safari) из коробки. Изоляция контекста — каждый тест выполняется в собственном контексте браузера, что повышает стабильность и скорость.

— каждый тест выполняется в собственном контексте браузера, что повышает стабильность и скорость. Мощные селекторы — включая text=, css=, xpath= и другие, с цепочкой локаторов для сложных случаев.

— включая text=, css=, xpath= и другие, с цепочкой локаторов для сложных случаев. API для сети — перехват и модификация HTTP-запросов, мокирование ответов.

Playwright молод, поэтому его экосистема ещё развивается, а сообщество меньше, чем у конкурентов. Кроме того, интеграция с некоторыми устаревшими инструментами может быть затруднительной.

Характеристика Cypress Selenium Playwright Год выпуска 2014 2004 2020 Поддерживаемые языки JavaScript, TypeScript Java, Python, C#, JavaScript, Ruby и др. JavaScript, TypeScript, Python, Java, .NET Браузеры Chrome, Firefox, Edge Все основные браузеры Chromium, Firefox, WebKit Мультивкладки Нет Да Да Мобильное тестирование Ограничено Да (Appium) Да (эмуляция) Автоожидания Да Нет (требуются явные ожидания) Да Параллельное выполнение Ограничено Да (Grid) Да

Алексей Петров, Lead QA Engineer Когда я пришёл в команду, занимающуюся разработкой CRM-системы, тестирование было построено на Selenium. Запуск всех тестов занимал более 2 часов, а нестабильность была такой, что инженеры просто игнорировали уведомления о падениях. "Это же Selenium, он всегда падает", — говорили они. Я провёл анализ и обнаружил, что 80% проблем связаны с неверными ожиданиями элементов. Мы решили мигрировать на Cypress для внутренних модулей, где не требовалось межстраничное тестирование. Для комплексных сценариев, охватывающих несколько доменов, внедрили Playwright. Результаты превзошли все ожидания: время выполнения тестового набора сократилось до 40 минут, а стабильность выросла с 65% до 98%. Но главное — изменилось отношение команды. Теперь разработчики сами пишут базовые тесты, а QA-инженеры фокусируются на сложных сценариях и оптимизации тестовой инфраструктуры.

Архитектурные различия фреймворков автоматизации

Архитектурные решения определяют возможности и ограничения инструментов тестирования. Понимание этих различий помогает принять взвешенное решение при выборе фреймворка для конкретного проекта.

Cypress: архитектурные особенности

Cypress использует принципиально отличный от конкурентов подход к автоматизации. Вместо управления браузером через внешний драйвер, он встраивается непосредственно в браузер.

Единая среда выполнения — тесты выполняются в том же контексте, что и приложение, что позволяет напрямую взаимодействовать с JavaScript кодом и DOM.

— тесты выполняются в том же контексте, что и приложение, что позволяет напрямую взаимодействовать с JavaScript кодом и DOM. Прямой доступ к объектам приложения — возможность вызывать функции приложения и получать доступ к его состоянию.

— возможность вызывать функции приложения и получать доступ к его состоянию. Проксирование сетевых запросов — возможность перехватывать, модифицировать и имитировать API-запросы.

— возможность перехватывать, модифицировать и имитировать API-запросы. Отсутствие сериализации — нет необходимости преобразовывать данные при передаче между тестом и приложением.

Эта архитектура обеспечивает превосходную стабильность и отладку, но ограничивает гибкость: невозможно тестировать несколько доменов в одном тесте или работать с несколькими вкладками.

Selenium: архитектурные особенности

Selenium использует архитектуру клиент-сервер, где WebDriver выступает в роли посредника между тестовым скриптом и браузером.

Трёхуровневая архитектура — тестовый скрипт, WebDriver API, браузерный драйвер.

— тестовый скрипт, WebDriver API, браузерный драйвер. WebDriver протокол — стандартизированный HTTP-протокол для коммуникации между компонентами.

— стандартизированный HTTP-протокол для коммуникации между компонентами. Взаимодействие через браузерные драйверы — для каждого браузера требуется свой драйвер (ChromeDriver, GeckoDriver и т.д.).

— для каждого браузера требуется свой драйвер (ChromeDriver, GeckoDriver и т.д.). Сериализация команд — команды преобразуются в JSON, передаются драйверу и выполняются в браузере.

Такая архитектура обеспечивает максимальную гибкость и кросс-браузерность, но вносит задержки и дополнительные точки отказа, что снижает стабильность и усложняет отладку.

Playwright: архитектурные особенности

Playwright объединил лучшие идеи предшественников и добавил современные решения для повышения стабильности и производительности.

Единый драйвер — в отличие от Selenium, использует собственные модифицированные версии браузеров с унифицированным API.

— в отличие от Selenium, использует собственные модифицированные версии браузеров с унифицированным API. Контекстная изоляция — каждый тест выполняется в отдельном браузерном контексте, что предотвращает конфликты между тестами.

— каждый тест выполняется в отдельном браузерном контексте, что предотвращает конфликты между тестами. Архитектура CDP (Chrome DevTools Protocol) — использует низкоуровневый протокол для прямого взаимодействия с браузером, что повышает стабильность и скорость.

— использует низкоуровневый протокол для прямого взаимодействия с браузером, что повышает стабильность и скорость. Параллельное выполнение из коробки — архитектура изначально спроектирована для эффективного параллельного запуска тестов.

Playwright комбинирует преимущества прямого доступа к браузеру, как в Cypress, с гибкостью архитектуры Selenium, но без их недостатков. Однако это требует использования модифицированных версий браузеров, что может быть проблемой в некоторых сценариях.

Архитектурный аспект Cypress Selenium Playwright Модель выполнения Внутри браузера Клиент-сервер Клиент-сервер с CDP Взаимодействие с браузером Прямое (встроенное) Через WebDriver Через CDP / WebDriver Изоляция тестов Перезагрузка страницы Новый экземпляр браузера Контекстная изоляция Доступ к объектам приложения Прямой Через JavaScript инъекции Через CDP Асинхронная модель Собственная (chainable) Зависит от языка Promise-based Доступ к сетевым запросам Встроенный Через прокси (BrowserMob) Встроенный

Производительность и скорость выполнения тестов

Производительность инструмента тестирования напрямую влияет на время обратной связи в процессе разработки и стоимость поддержки тестовой инфраструктуры. Рассмотрим, как три фреймворка справляются с задачами производительности.

Факторы, влияющие на скорость тестирования

Общая производительность тестового фреймворка зависит от нескольких ключевых факторов:

Время запуска — сколько времени требуется для инициализации тестовой среды.

— сколько времени требуется для инициализации тестовой среды. Эффективность ожиданий — как фреймворк обрабатывает асинхронные действия в приложении.

— как фреймворк обрабатывает асинхронные действия в приложении. Параллелизм — возможность одновременного выполнения тестов.

— возможность одновременного выполнения тестов. Управление ресурсами — как фреймворк использует CPU и память.

— как фреймворк использует CPU и память. Стабильность выполнения — частота ложных срабатываний из-за проблем с таймингами.

Сравнительный анализ производительности

Проведём сравнение фреймворков по ключевым метрикам производительности:

Время запуска

Cypress : 5-10 секунд для запуска среды, но имеет режим "Time Travel", позволяющий быстро перезапускать тесты без перезагрузки браузера.

: 5-10 секунд для запуска среды, но имеет режим "Time Travel", позволяющий быстро перезапускать тесты без перезагрузки браузера. Selenium : 10-15 секунд на запуск браузера для каждого теста, если не используется постоянная сессия.

: 10-15 секунд на запуск браузера для каждого теста, если не используется постоянная сессия. Playwright: 2-5 секунд благодаря оптимизированным версиям браузеров и эффективному управлению контекстами.

Эффективность ожиданий

Cypress : Автоматические интеллектуальные ожидания с фиксированными таймаутами, что иногда приводит к излишним задержкам.

: Автоматические интеллектуальные ожидания с фиксированными таймаутами, что иногда приводит к излишним задержкам. Selenium : Требует явных ожиданий (Explicit Waits), что усложняет код, но позволяет тонко настраивать поведение.

: Требует явных ожиданий (Explicit Waits), что усложняет код, но позволяет тонко настраивать поведение. Playwright: Автоматические ожидания с гибкими настройками и возможностью тонкой настройки для конкретных случаев.

Параллельное выполнение

Cypress : Ограниченный параллелизм на уровне файлов, требует дополнительных инструментов (Cypress Dashboard или сторонних решений).

: Ограниченный параллелизм на уровне файлов, требует дополнительных инструментов (Cypress Dashboard или сторонних решений). Selenium : Полноценный параллелизм через Selenium Grid, но требует сложной настройки.

: Полноценный параллелизм через Selenium Grid, но требует сложной настройки. Playwright: Встроенный параллелизм с изоляцией контекстов, что обеспечивает высокую эффективность без дополнительной настройки.

Мария Соколова, QA Automation Lead Наш проект — высоконагруженный маркетплейс с десятками микросервисов — требовал надёжной и быстрой системы автоматизированного тестирования. Мы начали с Selenium Grid, но столкнулись с постоянными проблемами: время выполнения полного набора тестов превышало 4 часа, а каждое третье падение было ложным из-за проблем с синхронизацией. После пилотного внедрения Playwright мы увидели впечатляющие результаты. Тот же набор тестов выполнялся за 45 минут. Ключом к успеху стала контекстная изоляция: вместо запуска нового браузера для каждого теста, Playwright создавал новый контекст в существующем браузере, что экономило огромное количество ресурсов и времени. Интересный факт: мы обнаружили, что даже при запуске на одинаковой инфраструктуре (AWS EC2 c5.2xlarge) Playwright использовал на 40% меньше CPU и на 30% меньше памяти по сравнению с Selenium. Это позволило нам запускать больше параллельных потоков тестирования на тех же ресурсах. Когда бизнес потребовал тестирование под Safari, мы оценили главное преимущество Playwright — единый API для всех браузеров. Нам не пришлось писать отдельные хаки для WebKit, как это было с Selenium.

Результаты бенчмарков

По результатам тестирования идентичных сценариев на средней сложности веб-приложении:

Cypress : Самое быстрое выполнение единичного теста благодаря отсутствию накладных расходов на коммуникацию между процессами.

: Самое быстрое выполнение единичного теста благодаря отсутствию накладных расходов на коммуникацию между процессами. Selenium : Наиболее медленное выполнение из-за сериализации команд и задержек WebDriver протокола.

: Наиболее медленное выполнение из-за сериализации команд и задержек WebDriver протокола. Playwright: Наилучший общий результат благодаря эффективному параллельному выполнению и оптимизированным браузерным движкам.

Playwright демонстрирует особенно впечатляющие результаты при тестировании современных SPA-приложений с динамическим содержимым, где его интеллектуальная система ожиданий существенно сокращает время выполнения и повышает стабильность.

При этом важно понимать, что выбор инструмента должен основываться не только на "сырой" производительности, но и на соответствии архитектурным требованиям проекта и компетенциям команды. Превосходная производительность бесполезна, если инструмент не способен адекватно тестировать ключевые сценарии вашего приложения.

Интеграция с CI/CD и экосистема инструментов

Эффективность инструмента тестирования во многом определяется его способностью интегрироваться в существующую инфраструктуру разработки и CI/CD процессы. Рассмотрим, как Cypress, Selenium и Playwright взаимодействуют с экосистемой инструментов разработки.

Интеграция с CI/CD платформами

Современные инструменты тестирования должны бесшовно встраиваться в конвейеры непрерывной интеграции и доставки. Рассмотрим особенности интеграции каждого фреймворка.

Cypress в CI/CD

Docker-контейнеры : Официальный образ cypress/included содержит всё необходимое для запуска тестов.

: Официальный образ cypress/included содержит всё необходимое для запуска тестов. Cypress Dashboard : Платный сервис для параллельного запуска, хранения результатов и аналитики.

: Платный сервис для параллельного запуска, хранения результатов и аналитики. Готовые интеграции : Официальные плагины для GitHub Actions, CircleCI, GitLab CI и других платформ.

: Официальные плагины для GitHub Actions, CircleCI, GitLab CI и других платформ. Режим headless: Полноценный запуск без графического интерфейса для CI-сред.

Cypress предлагает наиболее простую настройку для базовых сценариев, но для масштабного параллельного запуска может потребовать платной подписки.

Selenium в CI/CD

Selenium Grid : Инфраструктура для параллельного запуска тестов на разных платформах.

: Инфраструктура для параллельного запуска тестов на разных платформах. Selenium Docker : Контейнеризованные решения для запуска Selenium Hub и Node.

: Контейнеризованные решения для запуска Selenium Hub и Node. Гибкая настройка : Возможность тонкой настройки под специфические требования.

: Возможность тонкой настройки под специфические требования. Интеграция с облачными платформами: Поддержка таких сервисов, как BrowserStack, Sauce Labs, LambdaTest для тестирования на реальных устройствах.

Selenium предоставляет максимальную гибкость, но требует значительных усилий для настройки эффективной инфраструктуры.

Playwright в CI/CD

Встроенный параллелизм : Не требует дополнительных инструментов для параллельного запуска.

: Не требует дополнительных инструментов для параллельного запуска. Docker-образы : Официальные образы с предустановленными браузерами.

: Официальные образы с предустановленными браузерами. Trace Viewer : Запись выполнения теста для последующего анализа.

: Запись выполнения теста для последующего анализа. Генерация отчётов: Встроенные механизмы для создания HTML, JSON, JUnit-совместимых отчётов.

Playwright предлагает современный подход с минимальной настройкой и встроенными инструментами для эффективной работы в CI/CD средах.

CI/CD платформа Cypress Selenium Playwright GitHub Actions Официальная интеграция Через скрипты/действия Официальная интеграция Jenkins Плагин Стандартная поддержка Через командную строку GitLab CI Готовые шаблоны Через Docker Готовые шаблоны CircleCI Официальный орб Через Docker Через команды/Docker Azure DevOps Расширение Через задачи Официальная интеграция TravisCI Поддерживается Поддерживается Поддерживается

Экосистема инструментов и интеграций

Помимо CI/CD, важно оценить, насколько хорошо инструмент тестирования интегрируется с другими компонентами процесса разработки.

Cypress: экосистема и интеграции

Плагины : Более 50 официальных и сотни сторонних плагинов для расширения функциональности.

: Более 50 официальных и сотни сторонних плагинов для расширения функциональности. Управление тестовыми данными : Интеграция с fixtures, поддержка API для создания тестовых данных.

: Интеграция с fixtures, поддержка API для создания тестовых данных. Отчёты : Интеграция с Mochawesome, Allure, и другими системами отчётности.

: Интеграция с Mochawesome, Allure, и другими системами отчётности. Тестирование API : Встроенная поддержка через cy.request(), интеграция с сервисами моков.

: Встроенная поддержка через cy.request(), интеграция с сервисами моков. Визуальное тестирование: Интеграции с Percy, Applitools и другими сервисами.

Экосистема Cypress ориентирована на веб-разработку и предлагает множество готовых решений для типичных задач фронтенд-тестирования.

Selenium: экосистема и интеграции

Фреймворки : Интеграция с TestNG, JUnit, NUnit, Mocha, pytest и другими тестовыми фреймворками.

: Интеграция с TestNG, JUnit, NUnit, Mocha, pytest и другими тестовыми фреймворками. Управление данными : Поддержка различных источников данных, включая Excel, CSV, базы данных.

: Поддержка различных источников данных, включая Excel, CSV, базы данных. Отчёты : Интеграция с Allure, ExtentReports, ReportPortal.

: Интеграция с Allure, ExtentReports, ReportPortal. Облачные платформы : Интеграция с BrowserStack, Sauce Labs, LambdaTest для тестирования на множестве конфигураций.

: Интеграция с BrowserStack, Sauce Labs, LambdaTest для тестирования на множестве конфигураций. Тестирование API: Интеграция с REST Assured, HttpClient, requests и другими HTTP-клиентами.

Selenium обладает самой широкой экосистемой благодаря своему возрасту и распространённости, особенно в корпоративной среде.

Playwright: экосистема и интеграции

Тестовые фреймворки : Интеграция с Jest, Mocha, Jasmine, pytest и другими.

: Интеграция с Jest, Mocha, Jasmine, pytest и другими. Встроенные инструменты : Codegen для записи действий, Inspector для отладки, Trace Viewer для анализа выполнения.

: Codegen для записи действий, Inspector для отладки, Trace Viewer для анализа выполнения. Отчёты : Встроенные генераторы отчётов HTML, JSON, JUnit.

: Встроенные генераторы отчётов HTML, JSON, JUnit. Тестирование API : Мощный API для работы с сетевыми запросами, включая перехват, модификацию и мокирование.

: Мощный API для работы с сетевыми запросами, включая перехват, модификацию и мокирование. Визуальное сравнение: Встроенное API для снимков экрана и сравнения изображений.

Экосистема Playwright быстро развивается, и многие инструменты встроены непосредственно во фреймворк, что уменьшает зависимость от сторонних интеграций.

Выбор оптимального инструмента для разных задач тестирования

Универсального инструмента тестирования, идеально подходящего для всех сценариев, не существует. Выбор оптимального фреймворка зависит от специфики проекта, требований к тестированию и компетенций команды. Рассмотрим, какой инструмент будет наиболее эффективен для различных задач тестирования. 🔍

Критерии выбора инструмента тестирования

При выборе между Cypress, Selenium и Playwright, следует учитывать следующие факторы:

Тип приложения : SPA, MPA, статический сайт, прогрессивное веб-приложение.

: SPA, MPA, статический сайт, прогрессивное веб-приложение. Требования к кросс-браузерности : количество и типы поддерживаемых браузеров.

: количество и типы поддерживаемых браузеров. Технический стек : используемые фреймворки и языки программирования.

: используемые фреймворки и языки программирования. Компетенции команды : опыт работы с определёнными инструментами.

: опыт работы с определёнными инструментами. Масштаб тестирования : количество тестов, частота запусков.

: количество тестов, частота запусков. Специфические требования: поддержка мобильных устройств, доступность, производительность.

Cypress: оптимальные сценарии применения

Cypress показывает наилучшие результаты в следующих сценариях:

Современные SPA на React, Vue, Angular : благодаря прямому доступу к React/Redux состоянию и DOM.

: благодаря прямому доступу к React/Redux состоянию и DOM. Компонентное тестирование : встроенная поддержка тестирования изолированных компонентов.

: встроенная поддержка тестирования изолированных компонентов. Быстрая итеративная разработка : режим реального времени с автоматической перезагрузкой.

: режим реального времени с автоматической перезагрузкой. JavaScript/TypeScript проекты : когда тесты пишут frontend-разработчики.

: когда тесты пишут frontend-разработчики. Проекты с ограниченным бюджетом: бесплатная версия достаточна для большинства небольших команд.

Cypress не подходит для сложных многодоменных сценариев, приложений с множеством вкладок или тестирования на широком спектре браузеров.

Selenium: оптимальные сценарии применения

Selenium остаётся лучшим выбором в следующих случаях:

Корпоративные многоуровневые приложения : где требуется тестирование на различных слоях.

: где требуется тестирование на различных слоях. Проекты на Java, C#, Python : когда JavaScript не является основным языком команды.

: когда JavaScript не является основным языком команды. Тестирование устаревших приложений : включая поддержку Internet Explorer.

: включая поддержку Internet Explorer. Интеграция с существующей инфраструктурой : где уже настроена Selenium Grid.

: где уже настроена Selenium Grid. Мобильное тестирование с Appium: для нативных, гибридных и мобильных веб-приложений.

Selenium не оптимален для быстрой итеративной разработки и требует значительных усилий для поддержания стабильности тестов.

Playwright: оптимальные сценарии применения

Playwright является лучшим выбором для:

Современные веб-приложения : особенно с сложной асинхронной логикой.

: особенно с сложной асинхронной логикой. Сквозное тестирование : охватывающее несколько страниц или доменов.

: охватывающее несколько страниц или доменов. Проекты, требующие высокой производительности : благодаря эффективной параллелизации.

: благодаря эффективной параллелизации. Кросс-браузерное тестирование : с унифицированным API для Chrome, Firefox и Safari.

: с унифицированным API для Chrome, Firefox и Safari. Приложения с сложной сетевой активностью : благодаря мощным возможностям управления сетью.

: благодаря мощным возможностям управления сетью. Многоязычные команды: с поддержкой JavaScript, TypeScript, Python, Java и .NET.

Playwright менее подходит для проектов, требующих обширной интеграции с существующей экосистемой инструментов тестирования из-за своей относительной молодости.

Рекомендации по выбору инструмента

Обобщим рекомендации по выбору инструмента в зависимости от типа проекта:

Для стартапов и небольших проектов : Cypress, если проект преимущественно фронтенд и нет сложных многодоменных сценариев.

: Cypress, если проект преимущественно фронтенд и нет сложных многодоменных сценариев. Для корпоративных приложений : Selenium, если требуется интеграция с существующей инфраструктурой и поддержка устаревших браузеров.

: Selenium, если требуется интеграция с существующей инфраструктурой и поддержка устаревших браузеров. Для новых средних и крупных проектов : Playwright, особенно если требуется баланс между скоростью разработки, производительностью и кросс-браузерностью.

: Playwright, особенно если требуется баланс между скоростью разработки, производительностью и кросс-браузерностью. Для проектов с многоязычной командой : Playwright или Selenium, в зависимости от предпочтительных языков программирования.

: Playwright или Selenium, в зависимости от предпочтительных языков программирования. Для проектов с жёсткими требованиями к стабильности тестов: Playwright, благодаря его надёжной системе автоматических ожиданий и контекстной изоляции.

Важно помнить, что в комплексных проектах может быть целесообразно использовать комбинацию инструментов для разных типов тестов. Например, Cypress для компонентного тестирования и Playwright для сквозных сценариев.

Выбор между Cypress, Selenium и Playwright — это не просто технический вопрос, но и стратегическое решение. Каждый инструмент имеет свои сильные стороны и оптимальные сценарии применения. Playwright активно развивается и предлагает современный подход с балансом между мощностью Selenium и удобством Cypress. Selenium сохраняет позиции в корпоративной среде благодаря зрелой экосистеме. Cypress остаётся превосходным выбором для фронтенд-ориентированных проектов. Вместо погони за трендами, сосредоточьтесь на потребностях вашего проекта и компетенциях команды — это ключ к успешной стратегии автоматизации тестирования.

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