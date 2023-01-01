Автоматизация Linux-систем: эффективные bash-скрипты для задач

Для кого эта статья:

Системные администраторы

Разработчики, работающие с Linux

ИТ-специалисты, желающие повысить продуктивность через автоматизацию Если вы хоть раз просыпались в холодном поту от мысли о предстоящем дне, наполненном монотонными задачами в Linux-системах, этот материал — ваш спасательный круг. Bash-скрипты — мощнейший инструмент, превращающий часы утомительного щелканья по клавиатуре в секунды автоматического выполнения. Готовы избавиться от рутины и вывести свою продуктивность на новый уровень? Продолжайте чтение — я поделюсь скриптами, которые меняют правила игры. 🚀

Основы скриптов bash в Linux: время автоматизировать

Bash-скрипты — это последовательности команд, которые интерпретатор командной строки bash выполняет так, словно они были введены вручную. Однако вместо многократного набора одних и тех же команд, вы запускаете файл, содержащий эти инструкции. Простая концепция с революционным эффектом для продуктивности.

Каждый bash-скрипт начинается с шебанга — специальной строки, указывающей системе, какой интерпретатор использовать:

#!/bin/bash

Для создания базового скрипта достаточно выполнить следующие шаги:

Создать текстовый файл с расширением .sh (например, myscript.sh) Добавить шебанг в первую строку Написать необходимые команды Сделать файл исполняемым: chmod +x myscript.sh Запустить скрипт: ./myscript.sh

Вот пример простейшего скрипта, который выводит информацию о системе:

#!/bin/bash echo "Привет, $(whoami)!" echo "Сегодня $(date)" echo "Информация о системе:" uname -a echo "Использование диска:" df -h

Эффективность bash-скриптов раскрывается через использование переменных, условных конструкций и циклов. Например, переменные объявляются просто:

USERNAME="admin" echo "Привет, $USERNAME"

Условные конструкции позволяют принимать решения:

if [ $DISK_USAGE -gt 90 ]; then echo "Предупреждение: диск заполнен более чем на 90%" fi

А циклы автоматизируют повторяющиеся действия:

for SERVER in server1 server2 server3; do ssh $SERVER "uptime" done

Конструкция Назначение Пример использования if/else Условное выполнение Проверка доступности сервиса for Итерация по списку Обработка файлов в директории while Выполнение, пока условие истинно Ожидание завершения процесса case Множественный выбор Обработка аргументов командной строки

Александр Петров, DevOps-инженер Однажды мне поручили настройку 50 новых серверов для проекта с жесткими сроками запуска. Ручная настройка каждого заняла бы дни. Я написал bash-скрипт, который автоматически устанавливал необходимые пакеты, настраивал сетевые интерфейсы, конфигурировал службы и добавлял системы мониторинга. Скрипт включал проверки успешности каждой операции и логировал результаты. Развертывание всей инфраструктуры заняло 3 часа вместо планируемых 2-3 дней. Клиент был в восторге, а я получил повышение. Этот случай убедил меня в необходимости автоматизировать абсолютно всё, что выполняется более одного раза.

Управление файлами: скрипты bash для работы с данными

Управление файлами — одна из самых распространенных задач системного администратора. Bash предоставляет мощные инструменты для работы с файлами и каталогами, которые можно объединить в эффективные скрипты. 📂

Вот скрипт для организации файлов по типам, который автоматически сортирует файлы в указанной директории по расширениям:

#!/bin/bash SOURCE_DIR="$1" if [ -z "$SOURCE_DIR" ]; then SOURCE_DIR="." fi # Создаем директории для разных типов файлов mkdir -p "$SOURCE_DIR/images" "$SOURCE_DIR/documents" "$SOURCE_DIR/videos" "$SOURCE_DIR/archives" "$SOURCE_DIR/other" # Перемещаем файлы по соответствующим директориям find "$SOURCE_DIR" -maxdepth 1 -type f | while read file; do case "$file" in *.jpg|*.jpeg|*.png|*.gif|*.bmp) mv "$file" "$SOURCE_DIR/images/" ;; *.doc|*.docx|*.txt|*.pdf|*.odt) mv "$file" "$SOURCE_DIR/documents/" ;; *.mp4|*.avi|*.mov|*.mkv) mv "$file" "$SOURCE_DIR/videos/" ;; *.zip|*.tar|*.gz|*.rar) mv "$file" "$SOURCE_DIR/archives/" ;; *) # Игнорируем сам скрипт if [ "$file" != "./$0" ]; then mv "$file" "$SOURCE_DIR/other/" fi ;; esac done echo "Файлы успешно отсортированы!"

Для поиска дубликатов файлов можно использовать следующий скрипт:

#!/bin/bash DIRECTORY="$1" if [ -z "$DIRECTORY" ]; then DIRECTORY="." fi echo "Поиск дубликатов в $DIRECTORY..." find "$DIRECTORY" -type f -exec md5sum {} \; | sort | uniq -w32 -d --all-repeated=separate

А этот скрипт массово переименовывает файлы, заменяя пробелы на подчеркивания:

#!/bin/bash DIRECTORY="$1" if [ -z "$DIRECTORY" ]; then DIRECTORY="." fi find "$DIRECTORY" -type f -name "* *" | while read file; do newname=$(echo "$file" | tr ' ' '_') if [ "$file" != "$newname" ]; then mv "$file" "$newname" echo "Переименован: $file -> $newname" fi done

Один из моих любимых скриптов — очистка директории от старых файлов:

#!/bin/bash DIRECTORY="$1" DAYS="$2" if [ -z "$DIRECTORY" ] || [ -z "$DAYS" ]; then echo "Использование: $0 <директория> <количество_дней>" exit 1 fi echo "Удаление файлов старше $DAYS дней из $DIRECTORY..." find "$DIRECTORY" -type f -mtime +$DAYS -exec rm {} \; echo "Готово!"

Для анализа размера директорий можно использовать:

#!/bin/bash DIRECTORY="$1" if [ -z "$DIRECTORY" ]; then DIRECTORY="." fi echo "Топ 10 самых больших директорий в $DIRECTORY:" du -h --max-depth=1 "$DIRECTORY" | sort -hr | head -n 10

Преимущества автоматизации файловых операций: – Сокращение времени на рутинные операции – Минимизация человеческих ошибок – Возможность запуска по расписанию (через cron) – Единообразная обработка файлов – Возможность легко масштабировать операции на большое количество файлов

Мониторинг системы: bash-скрипты для контроля ресурсов

Мониторинг — критически важный аспект администрирования Linux-систем. Своевременное обнаружение проблем с ресурсами может предотвратить сбои в работе сервисов. Bash-скрипты позволяют создать простые, но эффективные системы мониторинга. 📊

Вот универсальный скрипт для мониторинга основных параметров системы:

#!/bin/bash LOG_FILE="/var/log/system_monitor.log" MAIL_TO="admin@example.com" HOSTNAME=$(hostname) DATE=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') # Проверка использования CPU CPU_USAGE=$(top -bn1 | grep "Cpu(s)" | awk '{print $2 + $4}') # Проверка использования ОЗУ MEMORY_USAGE=$(free -m | awk 'NR==2{printf "%.2f%%", $3*100/$2 }') MEMORY_FREE=$(free -m | awk 'NR==2{print $4}') # Проверка использования диска DISK_USAGE=$(df -h / | awk 'NR==2{print $5}') DISK_FREE=$(df -h / | awk 'NR==2{print $4}') # Проверка загрузки системы LOAD=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/,//g') # Запись в лог echo "$DATE – CPU: $CPU_USAGE%, RAM: $MEMORY_USAGE (Free: $MEMORY_FREE MB), Disk: $DISK_USAGE (Free: $DISK_FREE), Load: $LOAD" >> $LOG_FILE # Проверка на превышение пороговых значений if (( $(echo "$CPU_USAGE > 80" | bc -l) )) || [[ ${DISK_USAGE%?} -gt 90 ]] || [[ ${MEMORY_USAGE%?} -gt 90 ]]; then echo "ALERT: High resource usage on $HOSTNAME at $DATE CPU: $CPU_USAGE% RAM: $MEMORY_USAGE (Free: $MEMORY_FREE MB) Disk: $DISK_USAGE (Free: $DISK_FREE) Load: $LOAD" | mail -s "System Alert: High Resource Usage on $HOSTNAME" $MAIL_TO fi

Для мониторинга работоспособности критичных сервисов подойдет такой скрипт:

#!/bin/bash # Список сервисов для проверки SERVICES=("nginx" "mysql" "apache2" "postgresql" "ssh") LOG_FILE="/var/log/service_monitor.log" MAIL_TO="admin@example.com" check_service() { local service=$1 systemctl is-active $service >/dev/null 2>&1 if [ $? -ne 0 ]; then echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') – КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА: Сервис $service не запущен!" >> $LOG_FILE echo "Сервис $service на сервере $(hostname) не запущен! Требуется вмешательство." | mail -s "ALERT: $service DOWN on $(hostname)" $MAIL_TO # Попытка перезапуска сервиса systemctl restart $service if [ $? -eq 0 ]; then echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') – ИНФОРМАЦИЯ: Сервис $service успешно перезапущен" >> $LOG_FILE else echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') – ОШИБКА: Не удалось перезапустить сервис $service!" >> $LOG_FILE fi else echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') – ИНФОРМАЦИЯ: Сервис $service работает нормально" >> $LOG_FILE fi } for service in "${SERVICES[@]}"; do if systemctl list-unit-files | grep -q "$service"; then check_service $service else echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') – ИНФОРМАЦИЯ: Сервис $service не установлен на этой системе" >> $LOG_FILE fi done

Для мониторинга сетевых подключений и выявления аномальной активности:

#!/bin/bash LOG_FILE="/var/log/network_monitor.log" THRESHOLD=100 # Порог числа подключений для уведомления echo "=== Проверка сетевых подключений $(date) ===" >> $LOG_FILE # Подсчет активных соединений по портам echo "Топ 10 портов по числу соединений:" >> $LOG_FILE netstat -ant | awk '{print $4}' | grep -o ":[0-9]\+" | cut -d: -f2 | sort | uniq -c | sort -nr | head -n 10 >> $LOG_FILE # Проверка числа соединений в состоянии ESTABLISHED ESTABLISHED=$(netstat -ant | grep ESTABLISHED | wc -l) echo "Количество установленных соединений: $ESTABLISHED" >> $LOG_FILE # Проверка числа соединений в состоянии CLOSE_WAIT CLOSE_WAIT=$(netstat -ant | grep CLOSE_WAIT | wc -l) echo "Количество соединений в состоянии CLOSE_WAIT: $CLOSE_WAIT" >> $LOG_FILE # Проверка на подозрительно большое число соединений if [ $ESTABLISHED -gt $THRESHOLD ] || [ $CLOSE_WAIT -gt $THRESHOLD ]; then echo "ВНИМАНИЕ: Обнаружено большое количество соединений!" >> $LOG_FILE # Вывод информации о подозрительных соединениях echo "Подробная информация о соединениях:" >> $LOG_FILE netstat -anp | head -n 50 >> $LOG_FILE # Здесь можно добавить отправку уведомления fi

Параметр мониторинга Команда для проверки Безопасный порог Критический порог Использование CPU top -bn1 grep "Cpu(s)" < 70% > 90% Использование ОЗУ free -m < 75% > 90% Использование диска df -h / < 80% > 95% Средняя загрузка (Load Average) uptime < число ядер > 2 * число ядер IOWAIT iostat < 10% > 25%

Одним из наиболее полезных скриптов для повседневного мониторинга является комплексный анализ производительности:

#!/bin/bash echo "==== Анализ производительности системы ====" echo "Дата: $(date)" echo "Хост: $(hostname)" echo echo "--- Общая информация ---" uptime echo echo "--- Загрузка CPU ---" mpstat 1 5 echo echo "--- Топ процессов по CPU ---" ps aux --sort=-%cpu | head -n 6 echo echo "--- Использование памяти ---" free -m echo echo "--- Топ процессов по памяти ---" ps aux --sort=-%mem | head -n 6 echo echo "--- Использование диска ---" df -h echo echo "--- Активность диска ---" iostat -dx 1 5 echo echo "--- Сетевая активность ---" netstat -s | grep -E 'segments received|segments send' echo echo "--- Открытые порты ---" ss -tuln echo echo "=== Анализ завершен ==="

Резервное копирование: автоматизация с помощью bash

Михаил Сорокин, Системный администратор Ночь пятницы. Я готовился к заслуженным выходным, когда раздался звонок от директора по развитию. Их команда случайно удалила каталог с данными за три месяца работы — проект находился на грани срыва. Я мог бы паниковать, но за месяц до этого настроил автоматическое инкрементное резервное копирование с помощью bash-скрипта. Скрипт каждую ночь упаковывал изменившиеся данные, шифровал их и отправлял на удаленное хранилище. Более того, каждое воскресенье делался полный бэкап. Я зашел на сервер резервных копий, нашел последний инкрементный архив и восстановил данные за 15 минут. Директор был в шоке, команда — в восторге. С тех пор скрипты резервного копирования я внедрил во всех проектах компании. Это был тот случай, когда несколько часов работы над автоматизацией спасли недели труда целой команды.

Резервное копирование — фундаментальный аспект управления системами. Bash-скрипты делают этот процесс надежным и полностью автоматизированным. 💾

Вот скрипт для создания полного резервного копирования директории с датированием и ротацией:

#!/bin/bash # Конфигурация SOURCE_DIR="/var/www/html" BACKUP_DIR="/backup/www" MAX_BACKUPS=7 # Хранить не более 7 резервных копий DATE=$(date +"%Y-%m-%d_%H-%M-%S") BACKUP_FILE="$BACKUP_DIR/www_backup_$DATE.tar.gz" LOG_FILE="/var/log/backup.log" # Создаем директорию для резервных копий, если она не существует mkdir -p $BACKUP_DIR # Запись в лог echo "$(date): Начало резервного копирования $SOURCE_DIR в $BACKUP_FILE" >> $LOG_FILE # Создание резервной копии tar -czf $BACKUP_FILE $SOURCE_DIR # Проверка результата if [ $? -eq 0 ]; then echo "$(date): Резервное копирование успешно завершено" >> $LOG_FILE # Удаление старых резервных копий ls -1t $BACKUP_DIR/www_backup_*.tar.gz | tail -n +$((MAX_BACKUPS+1)) | xargs -r rm echo "$(date): Старые резервные копии удалены, оставлено последних $MAX_BACKUPS" >> $LOG_FILE else echo "$(date): ОШИБКА при создании резервной копии!" >> $LOG_FILE fi # Вывод статистики BACKUP_SIZE=$(du -h $BACKUP_FILE | cut -f1) echo "$(date): Размер резервной копии: $BACKUP_SIZE" >> $LOG_FILE echo "$(date): Список актуальных резервных копий:" >> $LOG_FILE ls -lh $BACKUP_DIR | grep www_backup | tail -n $MAX_BACKUPS >> $LOG_FILE echo "------------------------------------" >> $LOG_FILE

Для создания инкрементных резервных копий, сохраняющих только изменения с последнего бэкапа:

#!/bin/bash # Конфигурация SOURCE_DIR="/home/user/documents" BACKUP_DIR="/backup/incremental" LAST_BACKUP_FILE="$BACKUP_DIR/last_backup.tar.gz" SNAPSHOT_DIR="$BACKUP_DIR/snapshots" LAST_SNAPSHOT="$SNAPSHOT_DIR/last_snapshot.dat" CURRENT_SNAPSHOT="$SNAPSHOT_DIR/snapshot_$(date +"%Y%m%d").dat" LOG_FILE="/var/log/incremental_backup.log" # Создание необходимых директорий mkdir -p $BACKUP_DIR $SNAPSHOT_DIR # Запись в лог echo "$(date): Начало инкрементного резервного копирования $SOURCE_DIR" >> $LOG_FILE # Если это первое резервное копирование if [ ! -f "$LAST_SNAPSHOT" ]; then echo "$(date): Создание полного резервного копирования (первый запуск)" >> $LOG_FILE # Создание снимка текущего состояния find $SOURCE_DIR -type f -print0 | xargs -0 sha1sum > $CURRENT_SNAPSHOT # Создание полного бэкапа tar -czf "$BACKUP_DIR/full_backup_$(date +"%Y%m%d").tar.gz" $SOURCE_DIR # Копирование снимка как последний cp $CURRENT_SNAPSHOT $LAST_SNAPSHOT echo "$(date): Полное резервное копирование завершено" >> $LOG_FILE exit 0 fi # Создание снимка текущего состояния find $SOURCE_DIR -type f -print0 | xargs -0 sha1sum > $CURRENT_SNAPSHOT # Нахождение измененных файлов CHANGED_FILES=$(diff $LAST_SNAPSHOT $CURRENT_SNAPSHOT | grep ">" | awk '{print $3}') # Если нет изменений if [ -z "$CHANGED_FILES" ]; then echo "$(date): Изменений не обнаружено, резервное копирование не требуется" >> $LOG_FILE exit 0 fi # Создание временного файла со списком изменений TEMP_FILE=$(mktemp) echo "$CHANGED_FILES" > $TEMP_FILE # Создание инкрементного бэкапа INCREMENTAL_BACKUP="$BACKUP_DIR/incremental_$(date +"%Y%m%d_%H%M%S").tar.gz" tar -czf $INCREMENTAL_BACKUP -T $TEMP_FILE # Очистка rm $TEMP_FILE # Обновление последнего снимка cp $CURRENT_SNAPSHOT $LAST_SNAPSHOT echo "$(date): Инкрементное резервное копирование завершено. Создан файл $INCREMENTAL_BACKUP" >> $LOG_FILE echo "$(date): Количество измененных файлов: $(echo "$CHANGED_FILES" | wc -l)" >> $LOG_FILE

Для автоматического резервного копирования базы данных MySQL/MariaDB:

#!/bin/bash # Конфигурация DB_USER="root" DB_PASS="your_password" BACKUP_DIR="/backup/mysql" DATE=$(date +"%Y-%m-%d") MYSQLDUMP_OPTS="--single-transaction --quick --lock-tables=false" LOG_FILE="/var/log/mysql_backup.log" # Создание директории для бэкапов mkdir -p $BACKUP_DIR # Запись в лог echo "$(date): Начало резервного копирования баз данных MySQL" >> $LOG_FILE # Получение списка всех баз данных, исключая системные databases=$(mysql -u$DB_USER -p$DB_PASS -e "SHOW DATABASES;" | grep -Ev "(Database|information_schema|performance_schema|mysql)") # Резервное копирование каждой базы данных for db in $databases; do # Имя файла бэкапа BACKUP_FILE="$BACKUP_DIR/${db}_${DATE}.sql.gz" echo "$(date): Создание резервной копии базы данных $db" >> $LOG_FILE # Создание бэкапа и сжатие на лету mysqldump -u$DB_USER -p$DB_PASS $MYSQLDUMP_OPTS $db | gzip > $BACKUP_FILE if [ $? -eq 0 ]; then echo "$(date): Резервное копирование базы данных $db успешно завершено" >> $LOG_FILE # Установка прав доступа chmod 600 $BACKUP_FILE else echo "$(date): ОШИБКА при создании резервной копии базы данных $db!" >> $LOG_FILE fi done # Удаление бэкапов старше 30 дней find $BACKUP_DIR -name "*.sql.gz" -mtime +30 -delete echo "$(date): Удалены резервные копии старше 30 дней" >> $LOG_FILE echo "$(date): Резервное копирование баз данных MySQL завершено" >> $LOG_FILE

Интегрируйте эти скрипты с cron для полной автоматизации процесса резервного копирования:

Ежедневное инкрементное резервирование: 0 1 * /path/to/incremental_backup.sh

Еженедельное полное резервирование: 0 2 0 /path/to/full_backup.sh

Ежедневное резервирование базы данных: 0 3 * /path/to/mysql_backup.sh

Оптимизация рабочего процесса: продвинутые скрипты bash

Продвинутые скрипты bash способны существенно оптимизировать рабочий процесс, позволяя автоматизировать комплексные задачи и интегрировать различные системы. Рассмотрим несколько мощных примеров, которые поднимут ваш уровень автоматизации. 🔄

Вот скрипт для автоматического развертывания веб-приложения:

#!/bin/bash # Конфигурация APP_NAME="myapp" GIT_REPO="git@github.com:username/repo.git" DEPLOY_DIR="/var/www/$APP_NAME" BACKUP_DIR="/backup/deployments" LOG_FILE="/var/log/deployment.log" SLACK_WEBHOOK="https://hooks.slack.com/services/your/webhook/url" # Функция для отправки уведомлений в Slack send_notification() { local message="$1" local status="$2" # success или failure curl -s -X POST --data-urlencode "payload={\"text\": \"$message\", \"username\": \"DeployBot\", \"icon_emoji\": \":rocket:\"}" $SLACK_WEBHOOK } # Логирование log() { local message="$1" echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') – $message" >> $LOG_FILE echo "$message" } # Начало развертывания log "Начало развертывания $APP_NAME из репозитория $GIT_REPO" send_notification "🚀 Начато развертывание $APP_NAME" "success" # Создание резервной копии текущей версии if [ -d "$DEPLOY_DIR" ]; then BACKUP_FILE="$BACKUP_DIR/${APP_NAME}_$(date +"%Y%m%d_%H%M%S").tar.gz" mkdir -p $BACKUP_DIR log "Создание резервной копии текущей версии в $BACKUP_FILE" tar -czf $BACKUP_FILE $DEPLOY_DIR if [ $? -ne 0 ]; then log "ОШИБКА: Не удалось создать резервную копию!" send_notification "❌ Ошибка развертывания $APP_NAME: сбой при создании резервной копии" "failure" exit 1 fi fi # Клонирование репозитория во временную директорию TEMP_DIR=$(mktemp -d) log "Клонирование репозитория во временную директорию $TEMP_DIR" git clone $GIT_REPO $TEMP_DIR if [ $? -ne 0 ]; then log "ОШИБКА: Не удалось клонировать репозиторий!" send_notification "❌ Ошибка развертывания $APP_NAME: сбой при клонировании репозитория" "failure" rm -rf $TEMP_DIR exit 1 fi # Запуск тестов log "Запуск тестов" cd $TEMP_DIR if [ -f "./run_tests.sh" ]; then bash ./run_tests.sh if [ $? -ne 0 ]; then log "ОШИБКА: Тесты не пройдены!" send_notification "❌ Ошибка развертывания $APP_NAME: тесты не пройдены" "failure" rm -rf $TEMP_DIR exit 1 fi fi # Сборка проекта (если требуется) if [ -f "./build.sh" ]; then log "Запуск процесса сборки" bash ./build.sh if [ $? -ne 0 ]; then log "ОШИБКА: Сборка не удалась!" send_notification "❌ Ошибка развертывания $APP_NAME: сборка не удалась" "failure" rm -rf $TEMP_DIR exit 1 fi fi # Обновление кода log "Обновление кода в $DEPLOY_DIR" mkdir -p $DEPLOY_DIR rsync -av --delete $TEMP_DIR/ $DEPLOY_DIR/ --exclude='.git' if [ $? -ne 0 ]; then log "ОШИБКА: Не удалось обновить код!" send_notification "❌ Ошибка развертывания $APP_NAME: не удалось обновить код" "failure" rm -rf $TEMP_DIR exit 1 fi # Обновление зависимостей if [ -f "$DEPLOY_DIR/requirements.txt" ]; then log "Обновление Python зависимостей" pip install -r $DEPLOY_DIR/requirements.txt elif [ -f "$DEPLOY_DIR/package.json" ]; then log "Обновление Node.js зависимостей" cd $DEPLOY_DIR && npm install fi # Перезапуск сервисов log "Перезапуск сервисов" if [ -f "$DEPLOY_DIR/restart.sh" ]; then bash $DEPLOY_DIR/restart.sh else # Стандартный перезапуск для популярных сервисов systemctl restart nginx [ -f "/etc/systemd/system/$APP_NAME.service" ] && systemctl restart $APP_NAME fi # Очистка rm -rf $TEMP_DIR # Завершение log "Развертывание $APP_NAME успешно завершено" send_notification "✅ Развертывание $APP_NAME успешно завершено" "success"

Скрипт для автоматического обновления системы с проверкой и уведомлением:

#!/bin/bash LOG_FILE="/var/log/system_update.log" EMAIL="admin@example.com" HOSTNAME=$(hostname) # Функция для логирования log() { echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') – $1" >> $LOG_FILE } log "Начало процесса обновления системы" # Проверка, запущен ли скрипт от имени root if [ "$(id -u)" != "0" ]; then log "Этот скрипт должен быть запущен от имени root" exit 1 fi # Создание снимка системы перед обновлением (если используется LVM) if command -v lvcreate &> /dev/null && lvs | grep -q "root"; then log "Создание LVM-снимка перед обновлением" SNAPSHOT_NAME="rootvol_snapshot_$(date +%Y%m%d%H%M)" lvcreate -L 2G -s -n $SNAPSHOT_NAME /dev/mapper/vg-root if [ $? -eq 0 ]; then log "LVM-снимок $SNAPSHOT_NAME успешно создан" else log "ОШИБКА: Не удалось создать LVM-снимок" fi fi # Обновление списка пакетов log "Обновление списка пакетов" apt-get update if [ $? -ne 0 ]; then log "ОШИБКА: Не удалось обновить список пакетов" echo "Ошибка обновления списка пакетов на сервере $HOSTNAME" | mail -s "Ошибка обновления системы на $HOSTNAME" $EMAIL exit 1 fi # Получение списка пакетов, которые будут обновлены UPDATES=$(apt-get -s upgrade | grep -P '^Inst' | wc -l) SECURITY_UPDATES=$(apt-get -s upgrade | grep -P '^Inst.*security' | wc -l) log "Доступно обновлений: $UPDATES (из них обновлений безопасности: $SECURITY_UPDATES)" if [ $UPDATES -eq 0 ]; then log "Нет доступных обновлений. Завершение работы." exit 0 fi # Создание списка пакетов для обновления PACKAGE_LIST=$(apt-get -s upgrade | grep -P '^Inst' | awk '{print $2}') log "Список пакетов для обновления:<br>$PACKAGE_LIST" # Обновление системы log "Начало процесса обновления пакетов" apt-get -y upgrade if [ $? -ne 0 ]; then log "ОШИБКА: Процесс обновления завершился с ошибками" echo "Ошибка при обновлении системы на сервере $HOSTNAME" | mail -s "Ошибка обновления системы на $HOSTNAME" $EMAIL exit 1 fi # Проверка необходимости перезагрузки if [ -f /var/run/reboot-required ]; then log "Требуется перезагрузка системы" echo "Система $HOSTNAME обновлена, но требуется перезагрузка." | mail -s "Обновление системы $HOSTNAME: требуется перезагрузка" $EMAIL else log "Перезагрузка системы не требуется" echo "Система $HOSTNAME успешно обновлена. Установлено $UPDATES обновлений (из них $SECURITY_UPDATES обновлений безопасности)." | mail -s "Система $HOSTNAME успешно обновлена" $EMAIL fi # Очистка log "Удаление ненужных пакетов" apt-get -y autoremove apt-get -y autoclean log "Процесс обновления системы успешно завершен"

Скрипты bash превосходны для создания комплексных сценариев автоматизации, которые охватывают несколько систем и сервисов. Вот примеры задач, которые можно эффективно автоматизировать:

Автоматическое развертывание приложений с настройкой окружения

Обновление множества серверов с контролем процесса

Интеграция с системами CI/CD для автоматической доставки обновлений

Создание комплексных систем мониторинга и оповещения

Автоматизированное тестирование инфраструктуры и безопасности

Миграция данных между системами с валидацией результатов

Для оптимизации рабочих процессов рекомендую следующие практики:

Разделяйте скрипты на модули для повторного использования функций Используйте версионный контроль для скриптов (Git) Документируйте назначение и параметры скриптов Добавляйте логирование и механизмы обработки ошибок Внедряйте механизмы уведомления об успешном/неуспешном выполнении

Использование скриптов bash для автоматизации рутинных задач — не просто экономия времени, а полноценная стратегия управления инфраструктурой. Автоматизация минимизирует человеческие ошибки, обеспечивает стабильность работы систем и позволяет вам сосредоточиться на действительно важных задачах. Помните: если вы делаете что-то более двух раз — это кандидат на автоматизацию. Превратите скрипты в свою суперсилу, и ваша система будет работать как отлаженный механизм, требующий минимума вмешательства.

