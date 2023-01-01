React Testing Library: тестирование компонентов глазами пользователя

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Для кого эта статья:

Разработчики фронтенд-приложений, использующие React

Люди, желающие улучшить навыки тестирования и качества кода

Специалисты и команды, стремящиеся внедрить практики тестирования в свои проекты Тестирование фронтенд-приложений – область, где каждый разработчик сталкивается с выбором инструментария. React Testing Library разработана специально для решения ключевой проблемы: создания надёжных тестов, имитирующих поведение реальных пользователей. В отличие от тестирования изолированных функций и состояний, RTL заставляет вас смотреть на приложение глазами людей, которые будут им пользоваться. Эта философия коренным образом меняет подход к качеству кода и устойчивости всего приложения. 🧪

Что такое React Testing Library и ее философия

React Testing Library (RTL) — это набор утилит, предоставляющих виртуальное DOM-окружение для тестирования React-компонентов. RTL не является полноценным тестовым фреймворком, а скорее дополнением к таким инструментам, как Jest, Mocha или Jasmine, предоставляя API для взаимодействия с React-компонентами в тестах.

Ключевая философия RTL заключена в её слогане: "Чем больше ваши тесты напоминают способ использования вашего программного обеспечения, тем больше уверенности они могут вам дать". Иными словами, RTL побуждает тестировать то, что видит пользователь, а не внутренние механизмы компонентов. 🔍

Алексей Морозов, Lead Frontend Developer Когда я впервые столкнулся с React Testing Library, наша команда использовала Enzyme для тестирования React-компонентов. Мы постоянно сталкивались с проблемой, когда тесты проходили успешно, но приложение всё равно ломалось. Причина была в том, что мы тестировали внутреннее состояние компонентов и их методы, а не то, что реально видит пользователь. Переход на RTL был нетривиальным — пришлось переписать более 200 тестов. Однако результаты превзошли ожидания: количество "ложноположительных" тестов сократилось на 70%, а новые тесты стали намного проще в поддержке. Самое главное — теперь, когда пользователи сообщают о проблемах, наши тесты действительно их обнаруживают, а не проходят успешно, игнорируя реальные ошибки в интерфейсе.

В отличие от других библиотек тестирования React, таких как Enzyme, RTL не предоставляет доступ к экземплярам компонентов или их состоянию. Вместо этого, RTL позволяет взаимодействовать с компонентами так, как это делают пользователи: находить элементы по тексту, ярлыкам, ролям или атрибутам доступности, кликать по кнопкам и ссылкам, вводить текст в поля ввода и проверять результаты этих действий.

Подход React Testing Library Enzyme Философия тестирования Тестирование пользовательского опыта Тестирование реализации компонентов Доступ к props и state Нет прямого доступа Полный доступ Устойчивость к рефакторингу Высокая (тесты не ломаются при изменении внутренней структуры) Низкая (тесты часто нужно переписывать) Основной фокус Доступность и восприятие пользователями Внутренняя структура и логика компонентов

Этот подход обеспечивает несколько ключевых преимуществ:

Тесты становятся более устойчивыми к рефакторингу, поскольку они не привязаны к деталям реализации

Фокус на доступности (accessibility) поощряет создание более инклюзивных интерфейсов

Тесты точнее отражают реальное использование приложения

Упрощение поддержки тестов, так как они меньше зависят от внутренних деталей компонентов

Основные принципы и преимущества RTL

React Testing Library построена вокруг нескольких ключевых принципов, которые отражают её подход к тестированию фронтенд-приложений:

Тестирование поведения, а не реализации. RTL фокусируется на тестировании того, что компоненты делают, а не как они это делают. Это означает, что тесты не должны знать о внутренней структуре компонентов. Приоритет доступности. Библиотека поощряет поиск элементов по ролям ARIA, ярлыкам и текстовому содержимому — тем же способом, которым пользователи взаимодействуют с приложением. Минимальные предположения. RTL предоставляет только необходимые инструменты для тестирования, избегая соблазна тестировать всё подряд. Удобочитаемые ошибки. Когда тест не проходит, RTL предоставляет подробные и понятные сообщения об ошибках, которые помогают быстро выявить проблему.

Основные преимущества использования React Testing Library включают:

💪 Устойчивость к рефакторингу : тесты не ломаются при изменении внутренней структуры компонентов, если внешнее поведение остаётся прежним

: тесты не ломаются при изменении внутренней структуры компонентов, если внешнее поведение остаётся прежним 🧠 Интуитивность : тесты пишутся с точки зрения пользователя, что делает их более понятными и естественными

: тесты пишутся с точки зрения пользователя, что делает их более понятными и естественными ♿ Улучшение доступности : RTL поощряет разработчиков учитывать вопросы доступности при создании компонентов

: RTL поощряет разработчиков учитывать вопросы доступности при создании компонентов ⚡ Простота и лаконичность : API библиотеки минималистичен и прост в использовании

: API библиотеки минималистичен и прост в использовании 🔄 Поддержка асинхронных операций: библиотека предлагает удобные методы для работы с асинхронными событиями

Сравним RTL с другими популярными решениями для тестирования:

Характеристика React Testing Library Enzyme Jest DOM Основной подход Тестирование с точки зрения пользователя Тестирование состояний и реализации Расширение Jest для работы с DOM Сложность настройки Низкая Средняя Низкая (часть RTL) Интеграция с React Hooks Встроенная Требует дополнительных настроек Не предназначен для этого Кривая обучения Пологая Крутая Пологая Поддержка сообщества Высокая и растущая Стабильная, но стагнирующая Высокая (как часть экосистемы Jest)

Настройка среды для работы с React Testing Library

Настройка React Testing Library для работы с вашим React-проектом — это относительно простой процесс, особенно если вы используете Create React App, который уже включает в себя все необходимые зависимости. Однако, если вы настраиваете проект с нуля или добавляете RTL в существующий проект, вам понадобится выполнить несколько шагов.

Для начала, установите необходимые пакеты:

npm install --save-dev @testing-library/react @testing-library/jest-dom @testing-library/user-event

Где:

@testing-library/react — основная библиотека для тестирования React-компонентов

— основная библиотека для тестирования React-компонентов @testing-library/jest-dom — расширения для Jest с дополнительными матчерами для DOM

— расширения для Jest с дополнительными матчерами для DOM @testing-library/user-event — библиотека для имитации действий пользователя

После установки пакетов создайте файл конфигурации Jest (jest.config.js), если он еще не создан:

module.exports = { testEnvironment: 'jsdom', setupFilesAfterEnv: ['@testing-library/jest-dom/extend-expect'], testMatch: ['**/__tests__/**/*.js', '**/?(*.)+(spec|test).js'], moduleNameMapper: { '\\.(css|less|scss|sass)$': 'identity-obj-proxy' } };

Если вы используете TypeScript, убедитесь, что у вас установлены типы для библиотек тестирования:

npm install --save-dev @types/testing-library__react @types/testing-library__jest-dom

Для эффективного тестирования я рекомендую создать вспомогательный файл setup, который будет содержать общие утилиты и настройки. Например, создайте файл src/setupTests.js :

JS Скопировать код // Импортируем расширения Jest DOM для дополнительных матчеров import '@testing-library/jest-dom'; // Устанавливаем уровень логирования import { configure } from '@testing-library/react'; configure({ testIdAttribute: 'data-testid' }); // Здесь вы можете добавить глобальные моки для fetch, localStorage и т.д.

Для проектов с маршрутизацией (React Router) вам также понадобится специальная настройка. Создайте вспомогательную функцию для рендеринга компонентов с маршрутизацией:

JS Скопировать код // src/test-utils.js import { render } from '@testing-library/react'; import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'; // Пользовательский рендерер export const renderWithRouter = (ui, { route = '/' } = {}) => { window.history.pushState({}, 'Test page', route); return { ...render(ui, { wrapper: BrowserRouter }), }; };

Для компонентов, использующих Redux, создайте аналогичную утилиту:

JS Скопировать код // src/test-utils.js import { render } from '@testing-library/react'; import { Provider } from 'react-redux'; import { createStore } from 'redux'; import rootReducer from './your-reducers-path'; export function renderWithRedux( ui, { initialState, store = createStore(rootReducer, initialState) } = {} ) { return { ...render(<Provider store={store}>{ui}</Provider>), store, }; }

После этих настроек вы готовы писать тесты с использованием React Testing Library. Каждый тест обычно следует структуре "Arrange-Act-Assert" (Подготовка-Действие-Проверка):

JS Скопировать код import { render, screen, fireEvent } from '@testing-library/react'; import Counter from './Counter'; test('should increment counter on click', () => { // Arrange render(<Counter />); // Act fireEvent.click(screen.getByText(/increment/i)); // Assert expect(screen.getByText(/count: 1/i)).toBeInTheDocument(); });

Практические методы тестирования с помощью RTL

Используя React Testing Library, вы можете эффективно тестировать различные аспекты поведения ваших React-компонентов. Рассмотрим основные методы и подходы, которые помогут вам создавать надёжные и эффективные тесты. 🧪

Марина Соколова, Frontend Team Lead В моей команде мы долго спорили о подходах к тестированию: одни разработчики предпочитали TDD (Test-Driven Development), другие считали его излишне трудозатратным. Переход на React Testing Library стал компромиссным решением. Мы начали с простого правила: каждый новый компонент должен иметь базовый тест рендеринга и как минимум один тест взаимодействия. На удивление, разработчики, изначально скептически относившиеся к тестированию, стали добровольно расширять тестовое покрытие. Причина оказалась в том, что RTL делает тесты похожими на пользовательские сценарии, которые понятны даже не-техническим специалистам. Через три месяца количество регрессий при выпуске новых версий снизилось на 65%, а команда начала воспринимать тестирование не как бремя, а как инструмент, помогающий писать лучший код. RTL изменила саму культуру разработки в нашей команде.

1. Рендеринг компонентов

Основой любого теста с RTL является рендеринг компонента:

JS Скопировать код import { render } from '@testing-library/react'; import MyComponent from './MyComponent'; test('renders component', () => { const { container } = render(<MyComponent />); // Дальнейшее тестирование... });

Функция render возвращает объект с несколькими полезными свойствами:

container – DOM-элемент, в который был рендерен компонент

– DOM-элемент, в который был рендерен компонент getByText , getByRole , getByLabelText и другие методы для поиска элементов

, , и другие методы для поиска элементов rerender – метод для повторного рендеринга компонента с новыми props

– метод для повторного рендеринга компонента с новыми props unmount – метод для размонтирования компонента

2. Поиск элементов

RTL предоставляет различные методы для поиска элементов в DOM. Они делятся на три категории в зависимости от их поведения при отсутствии элемента:

getBy* – возвращает элемент или выбрасывает исключение, если элемент не найден

– возвращает элемент или выбрасывает исключение, если элемент не найден queryBy* – возвращает элемент или null, если элемент не найден

– возвращает элемент или null, если элемент не найден findBy* – возвращает Promise, который разрешается в элемент, когда он появляется в DOM

Каждая категория включает различные методы поиска элементов:

JS Скопировать код // По тексту const element = screen.getByText('Hello, world'); // По роли (ARIA role) и имени const button = screen.getByRole('button', { name: /submit/i }); // По атрибуту data-testid const input = screen.getByTestId('username-input'); // По тексту метки (label) const passwordInput = screen.getByLabelText('Password'); // По placeholder const searchInput = screen.getByPlaceholderText('Search...'); // По значению const selectedOption = screen.getByDisplayValue('Option 1');

3. Имитация взаимодействия пользователя

Для имитации действий пользователя RTL предоставляет два основных модуля: fireEvent и userEvent . Рекомендуется использовать userEvent , поскольку он более точно имитирует реальное поведение пользователя:

JS Скопировать код import { render, screen } from '@testing-library/react'; import userEvent from '@testing-library/user-event'; import LoginForm from './LoginForm'; test('submits form with username and password', async () => { render(<LoginForm onSubmit={jest.fn()} />); // Ввод текста await userEvent.type(screen.getByLabelText(/username/i), 'testuser'); await userEvent.type(screen.getByLabelText(/password/i), 'password123'); // Клик по кнопке await userEvent.click(screen.getByRole('button', { name: /log in/i })); // Проверки... });

4. Проверка результатов

Для проверки результатов тестов RTL использует матчеры Jest, расширенные матчерами @testing-library/jest-dom :

JS Скопировать код // Проверка наличия элемента в DOM expect(screen.getByText('Welcome back!')).toBeInTheDocument(); // Проверка, что кнопка отключена expect(screen.getByRole('button')).toBeDisabled(); // Проверка видимости элемента expect(screen.getByTestId('error-message')).toBeVisible(); // Проверка значения input expect(screen.getByLabelText('Email')).toHaveValue('test@example.com'); // Проверка атрибута expect(screen.getByRole('checkbox')).toBeChecked(); // Проверка содержимого элемента expect(screen.getByTestId('user-info')).toHaveTextContent('John Doe'); // Проверка стиля expect(screen.getByText('Error')).toHaveStyle('color: red');

5. Тестирование асинхронного поведения

Для тестирования асинхронного поведения, такого как загрузка данных или отложенный рендеринг, используйте методы findBy* и waitFor :

JS Скопировать код test('loads and displays user data', async () => { render(<UserProfile userId="123" />); // Проверка отображения состояния загрузки expect(screen.getByText('Loading...')).toBeInTheDocument(); // Ожидание загрузки данных const userName = await screen.findByText('John Doe'); expect(userName).toBeInTheDocument(); // Или с использованием waitFor для более сложных условий await waitFor(() => { expect(screen.getByText('Email: john@example.com')).toBeInTheDocument(); }); });

6. Моки и шпионы

Используйте моки и шпионы Jest для изоляции тестируемых компонентов от внешних зависимостей:

JS Скопировать код test('calls onSubmit with form data', async () => { const mockSubmit = jest.fn(); render(<ContactForm onSubmit={mockSubmit} />); await userEvent.type(screen.getByLabelText('Name'), 'Test User'); await userEvent.type(screen.getByLabelText('Email'), 'test@example.com'); await userEvent.click(screen.getByRole('button', { name: /submit/i })); expect(mockSubmit).toHaveBeenCalledWith({ name: 'Test User', email: 'test@example.com' }); });

Реальные примеры тестов React-компонентов с RTL

Рассмотрим несколько реальных примеров тестирования типичных React-компонентов с использованием React Testing Library. Эти примеры охватывают различные сценарии, с которыми вы скорее всего столкнётесь в своих проектах. 📝

Пример 1: Тестирование формы авторизации

Предположим, у нас есть форма авторизации с полями для электронной почты и пароля, кнопкой входа и обработкой ошибок:

JS Скопировать код // LoginForm.test.js import { render, screen } from '@testing-library/react'; import userEvent from '@testing-library/user-event'; import LoginForm from './LoginForm'; test('submits correct credentials', async () => { const mockLogin = jest.fn(); render(<LoginForm onLogin={mockLogin} />); await userEvent.type(screen.getByLabelText(/email/i), 'test@example.com'); await userEvent.type(screen.getByLabelText(/password/i), 'password123'); await userEvent.click(screen.getByRole('button', { name: /sign in/i })); expect(mockLogin).toHaveBeenCalledWith({ email: 'test@example.com', password: 'password123' }); }); test('shows validation errors for empty fields', async () => { render(<LoginForm onLogin={jest.fn()} />); // Пытаемся отправить пустую форму await userEvent.click(screen.getByRole('button', { name: /sign in/i })); // Проверяем, что появились сообщения об ошибках expect(screen.getByText(/email is required/i)).toBeInTheDocument(); expect(screen.getByText(/password is required/i)).toBeInTheDocument(); // Убеждаемся, что функция onLogin не была вызвана expect(onLogin).not.toHaveBeenCalled(); }); test('displays server error message', async () => { // Имитируем серверную ошибку const mockLogin = jest.fn().mockRejectedValue(new Error('Invalid credentials')); render(<LoginForm onLogin={mockLogin} />); await userEvent.type(screen.getByLabelText(/email/i), 'test@example.com'); await userEvent.type(screen.getByLabelText(/password/i), 'wrongpassword'); await userEvent.click(screen.getByRole('button', { name: /sign in/i })); // Проверяем отображение ошибки const errorMessage = await screen.findByText(/invalid credentials/i); expect(errorMessage).toBeInTheDocument(); });

Пример 2: Тестирование компонента списка задач с фильтрацией

Представим компонент TodoList, который отображает список задач, позволяет добавлять новые задачи, отмечать их выполненными и фильтровать по статусу:

JS Скопировать код // TodoList.test.js import { render, screen } from '@testing-library/react'; import userEvent from '@testing-library/user-event'; import TodoList from './TodoList'; test('adds new todo item', async () => { render(<TodoList />); const input = screen.getByPlaceholderText(/add new task/i); await userEvent.type(input, 'Buy groceries{enter}'); // Проверяем, что новая задача добавлена expect(screen.getByText('Buy groceries')).toBeInTheDocument(); }); test('marks todo item as completed', async () => { render(<TodoList initialTodos={[{ id: 1, text: 'Write tests', completed: false }]} />); // Находим чекбокс рядом с задачей и нажимаем на него const checkbox = screen.getByRole('checkbox', { name: /write tests/i }); await userEvent.click(checkbox); // Проверяем, что задача помечена как выполненная expect(checkbox).toBeChecked(); expect(screen.getByText('Write tests')).toHaveStyle('text-decoration: line-through'); }); test('filters todo items', async () => { const todos = [ { id: 1, text: 'Task 1', completed: false }, { id: 2, text: 'Task 2', completed: true }, { id: 3, text: 'Task 3', completed: false } ]; render(<TodoList initialTodos={todos} />); // Изначально все задачи видны expect(screen.getAllByRole('listitem')).toHaveLength(3); // Фильтруем только активные задачи await userEvent.click(screen.getByRole('button', { name: /active/i })); const activeItems = screen.getAllByRole('listitem'); expect(activeItems).toHaveLength(2); expect(screen.getByText('Task 1')).toBeInTheDocument(); expect(screen.getByText('Task 3')).toBeInTheDocument(); expect(screen.queryByText('Task 2')).not.toBeInTheDocument(); // Фильтруем только выполненные задачи await userEvent.click(screen.getByRole('button', { name: /completed/i })); const completedItems = screen.getAllByRole('listitem'); expect(completedItems).toHaveLength(1); expect(screen.getByText('Task 2')).toBeInTheDocument(); });

Пример 3: Тестирование компонента с асинхронной загрузкой данных

Предположим, у нас есть компонент UserProfile, который загружает данные пользователя с сервера:

JS Скопировать код // UserProfile.test.js import { render, screen, waitForElementToBeRemoved } from '@testing-library/react'; import userEvent from '@testing-library/user-event'; import { rest } from 'msw'; import { setupServer } from 'msw/node'; import UserProfile from './UserProfile'; // Имитируем сервер с помощью MSW (Mock Service Worker) const server = setupServer( rest.get('/api/user/123', (req, res, ctx) => { return res( ctx.json({ id: 123, name: 'John Doe', email: 'john@example.com', bio: 'Frontend developer' }) ); }) ); beforeAll(() => server.listen()); afterEach(() => server.resetHandlers()); afterAll(() => server.close()); test('loads and displays user data', async () => { render(<UserProfile userId="123" />); // Проверяем, что отображается индикатор загрузки expect(screen.getByText(/loading/i)).toBeInTheDocument(); // Ожидаем загрузки данных await waitForElementToBeRemoved(() => screen.queryByText(/loading/i)); // Проверяем отображаемые данные expect(screen.getByText('John Doe')).toBeInTheDocument(); expect(screen.getByText('john@example.com')).toBeInTheDocument(); expect(screen.getByText('Frontend developer')).toBeInTheDocument(); }); test('shows error message on API failure', async () => { // Переопределяем обработчик для имитации ошибки server.use( rest.get('/api/user/123', (req, res, ctx) => { return res(ctx.status(500), ctx.json({ message: 'Server error' })); }) ); render(<UserProfile userId="123" />); // Ожидаем исчезновения индикатора загрузки await waitForElementToBeRemoved(() => screen.queryByText(/loading/i)); // Проверяем сообщение об ошибке expect(screen.getByText(/error loading user data/i)).toBeInTheDocument(); }); test('allows editing user profile', async () => { render(<UserProfile userId="123" isEditable={true} />); // Ожидаем загрузки данных await waitForElementToBeRemoved(() => screen.queryByText(/loading/i)); // Нажимаем на кнопку редактирования await userEvent.click(screen.getByRole('button', { name: /edit/i })); // Редактируем имя пользователя const nameInput = screen.getByLabelText(/name/i); await userEvent.clear(nameInput); await userEvent.type(nameInput, 'Jane Doe'); // Сохраняем изменения await userEvent.click(screen.getByRole('button', { name: /save/i })); // Проверяем, что новое имя отображается expect(screen.getByText('Jane Doe')).toBeInTheDocument(); });

При написании тестов с помощью React Testing Library следуйте этим рекомендациям:

Фокусируйтесь на пользовательском опыте и взаимодействии, а не на внутренних деталях реализации Используйте наиболее специфичные и стабильные селекторы (предпочтительный порядок: роли с именами → текст → тестовые идентификаторы) Используйте userEvent вместо fireEvent для более реалистичной имитации взаимодействий Применяйте принцип "изоляции" тестов: каждый тест должен быть независим от других Тестируйте только публичное API компонентов, а не их внутренние методы Уделяйте особое внимание тестированию доступности ваших компонентов Избегайте чрезмерного тестирования очевидного поведения React

React Testing Library кардинально меняет подход к тестированию фронтенд-приложений, заставляя разработчиков взглянуть на свой код глазами пользователей. Следуя философии "тестируй так, как пользователь взаимодействует с приложением", вы создаете не просто тесты, а гарантию того, что пользовательский опыт останется высоким при любых изменениях в кодовой базе. Начните с малого — протестируйте один ключевой компонент вашего приложения, и вы увидите, насколько проще становится поддерживать и развивать ваш код, когда у вас есть надежная система автоматических тестов.

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