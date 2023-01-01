Microsoft Project: управление задачами, ресурсами, сроками – полный гид

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в проектном управлении, которые хотят освоить Microsoft Project

Практикующие проектные менеджеры, стремящиеся улучшить свои навыки и методы управления проектами

Люди, интересующиеся изучением проектного управления и приемами работы с программным обеспечением для планирования задач Microsoft Project — это не просто программа, а ваш надёжный союзник в джунглях проектного управления. За видимой сложностью интерфейса скрывается мощный инструмент, способный превратить хаос задач в упорядоченную систему со сроками, ответственными и бюджетами. Независимо от того, планируете ли вы запуск нового продукта или ремонт квартиры — MS Project поможет держать руку на пульсе проекта и предвидеть проблемы до их возникновения. Давайте разберёмся, как укротить этого зверя и заставить его работать на вас! 🚀

Начало работы с Microsoft Project: интерфейс программы

Первое знакомство с Microsoft Project может вызвать легкий шок — количество кнопок, вкладок и опций способно обескуражить даже опытного пользователя Office. Но не стоит паниковать — интерфейс имеет логичную структуру, схожую с другими продуктами Microsoft.

При запуске программы вы увидите главное окно с лентой инструментов в верхней части (по аналогии с Word или Excel). Основные элементы интерфейса включают:

Лента — содержит основные инструменты, сгруппированные по вкладкам (Файл, Задача, Ресурс, Отчет и т.д.)

— содержит основные инструменты, сгруппированные по вкладкам (Файл, Задача, Ресурс, Отчет и т.д.) Представления — различные способы отображения данных проекта (Диаграмма Ганта, Календарь, Сетевой график и др.)

— различные способы отображения данных проекта (Диаграмма Ганта, Календарь, Сетевой график и др.) Рабочая область — основное пространство, где отображается содержимое проекта

— основное пространство, где отображается содержимое проекта Строка состояния — отображает текущий режим работы и полезные подсказки

По умолчанию MS Project открывается в представлении "Диаграмма Ганта", которое состоит из двух частей: таблицы со списком задач слева и временной шкалы с визуальным отображением задач справа. Это наиболее универсальное представление, подходящее для большинства проектов.

Михаил Петров, руководитель проектного офиса

Помню свой первый опыт с Microsoft Project — это был настоящий кошмар. Меня попросили составить план разработки мобильного приложения для крупного банка, а я даже не понимал, где находится кнопка создания новой задачи! Решил действовать методично: выписал на бумаге все вкладки и изучил содержимое каждой. Через два часа я уже уверенно ориентировался в интерфейсе, а через неделю мог создавать проекты с закрытыми глазами. Мой совет новичкам: не пытайтесь освоить все функции сразу. Начните с базовых операций, создайте тестовый проект и постепенно добавляйте новые элементы.

Чтобы быстро освоиться, полезно знать некоторые горячие клавиши:

Сочетание клавиш Действие F1 Вызов справки Ctrl+N Создание нового проекта Ctrl+S Сохранение проекта F2 Редактирование поля Insert Вставка новой задачи Delete Удаление выделенной задачи F9 Перерасчет проекта

Не переживайте, если сразу не удастся запомнить все кнопки и опции. Со временем работа в MS Project станет интуитивно понятной, особенно если вы уже знакомы с другими продуктами Microsoft Office.

Создание нового проекта: основные настройки и параметры

Создать новый проект в MS Project можно несколькими способами: через меню "Файл → Создать", с помощью сочетания клавиш Ctrl+N или выбрав соответствующий шаблон на стартовой странице. После этого важно правильно настроить календарь проекта и другие базовые параметры, которые повлияют на все последующие расчеты. 📅

Первым делом настройте основные параметры проекта, перейдя в "Проект → Сведения о проекте":

Дата начала или дата окончания проекта — выберите, от какой точки вы планируете (обычно выбирают дату начала, если нет жестких дедлайнов)

— выберите, от какой точки вы планируете (обычно выбирают дату начала, если нет жестких дедлайнов) Календарь — стандартный (рабочее время с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу), 24 часа или ночная смена

— стандартный (рабочее время с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу), 24 часа или ночная смена Приоритет — если у вас несколько проектов, можно установить их относительную важность

Следующий шаг — настройка рабочего календаря проекта. Перейдите в "Проект → Изменить рабочее время", чтобы указать нерабочие дни (праздники, отпуска) и настроить рабочие часы.

Важным этапом является настройка способа расчета проекта. В Microsoft Project есть два основных метода:

Параметр Описание Когда использовать Прямое планирование Расчет от даты начала проекта к дате окончания Когда известна дата начала, но нет жесткого дедлайна Обратное планирование Расчет от даты окончания проекта к дате начала Когда есть фиксированный срок сдачи проекта Ручное планирование Даты задач устанавливаются вручную пользователем Когда нужен полный контроль над сроками задач Автоматическое планирование Даты задач рассчитываются автоматически с учетом зависимостей В большинстве случаев, когда важны зависимости между задачами

После настройки базовых параметров важно задать параметры отображения. Перейдите в "Файл → Параметры", чтобы настроить:

Единицы измерения длительности задач (часы, дни, недели)

Валюту для расчета затрат

Формат дат и времени

Способ расчета процента завершения задач

Не забудьте сохранить проект в удобном месте, выбрав "Файл → Сохранить как". По умолчанию Microsoft Project сохраняет файлы в формате .mpp, который можно открыть только в MS Project.

Анна Соколова, сертифицированный специалист по MS Project

Однажды наша команда чуть не сорвала крупный проект из-за неправильных настроек календаря. Мы готовили запуск нового образовательного портала для компании, работающей в 5 странах. Когда начали вносить в план национальные праздники, возникла путаница: некоторые задачи планировались на нерабочие дни, а срок сдачи постоянно сдвигался. Решение нашлось в создании отдельных базовых календарей для каждой страны и назначении их соответствующим ресурсам. Это позволило MS Project автоматически учитывать все нюансы при планировании. Теперь я всегда начинаю любой международный проект с тщательной настройки календарей — это экономит массу времени на последующих этапах.

Добавление и организация задач в Microsoft Project

После настройки проекта пришло время наполнить его задачами — основными строительными блоками любого проекта. В MS Project задачи можно добавлять, группировать, связывать и настраивать различными способами. 🔄

Чтобы добавить новую задачу, просто кликните в поле "Название задачи" и введите её название. После этого можно указать длительность задачи (по умолчанию это 1 день) и при необходимости скорректировать даты начала и окончания.

Для создания структуры проекта используйте суммарные задачи и подзадачи:

Создайте суммарную задачу (например, "Этап 1: Проектирование") Под ней добавьте подзадачи ("Анализ требований", "Создание прототипа" и т.д.) Выделите подзадачи и нажмите кнопку "Отступ" на вкладке "Задача", чтобы преобразовать их в подзадачи

Суммарные задачи автоматически отображаются жирным шрифтом и включают в себя все параметры входящих в них подзадач.

Один из ключевых аспектов планирования — создание зависимостей между задачами. В MS Project существует четыре типа зависимостей:

Окончание-начало (ОН) — последующая задача начинается после завершения предыдущей (наиболее распространенный тип)

— последующая задача начинается после завершения предыдущей (наиболее распространенный тип) Начало-начало (НН) — задачи начинаются одновременно

— задачи начинаются одновременно Окончание-окончание (ОО) — задачи заканчиваются одновременно

— задачи заканчиваются одновременно Начало-окончание (НО) — предыдущая задача начинается после завершения последующей (используется редко)

Чтобы создать связь между задачами:

Выделите две задачи, удерживая Ctrl Нажмите кнопку "Связать задачи" на вкладке "Задача" Для изменения типа связи дважды кликните на линию связи между задачами на диаграмме Ганта

Для точной настройки взаимосвязей между задачами используйте запаздывание и опережение:

Запаздывание — положительное число, указывающее задержку между задачами (например, "ОН+2д" означает, что вторая задача начнется через 2 дня после завершения первой)

— положительное число, указывающее задержку между задачами (например, "ОН+2д" означает, что вторая задача начнется через 2 дня после завершения первой) Опережение — отрицательное число, позволяющее начать вторую задачу до завершения первой (например, "ОН-1д" означает, что вторая задача начнется за день до завершения первой)

Для повторяющихся задач (например, еженедельные совещания) используйте функцию "Повторяющаяся задача". Выберите "Задача → Вставить → Повторяющаяся задача" и укажите параметры повторения.

Microsoft Project позволяет также устанавливать ограничения на задачи:

Как можно раньше — задача начинается, как только доступны все ресурсы и выполнены все предшествующие задачи (по умолчанию)

— задача начинается, как только доступны все ресурсы и выполнены все предшествующие задачи (по умолчанию) Как можно позже — задача начинается как можно позже, не задерживая проект

— задача начинается как можно позже, не задерживая проект Фиксированное начало — задача должна начаться в указанную дату

— задача должна начаться в указанную дату Фиксированное окончание — задача должна завершиться в указанную дату

Для более эффективной организации задач используйте вехи — задачи с нулевой длительностью, обозначающие важные события или достижения в проекте (например, "Утверждение концепции", "Запуск первой версии" и т.д.).

Управление ресурсами и назначение исполнителей

Когда структура задач готова, следующий шаг — определить, кто и с помощью чего будет выполнять эти задачи. В MS Project ресурсы делятся на три основных типа: трудовые (люди), материальные (расходные материалы) и затратные (финансы). Правильное управление ресурсами — залог реалистичного планирования проекта. 👨‍💼

Чтобы создать список ресурсов, перейдите на вкладку "Вид" и выберите "Лист ресурсов". Здесь вы можете добавлять новые ресурсы, указывая для них следующие параметры:

Название — имя сотрудника или название ресурса

— имя сотрудника или название ресурса Тип — трудовой, материальный или затратный

— трудовой, материальный или затратный Группа — категория ресурса (например, "Разработчики", "Дизайнеры")

— категория ресурса (например, "Разработчики", "Дизайнеры") Максимум единиц — доступность ресурса (100% для полной занятости)

— доступность ресурса (100% для полной занятости) Стандартная ставка — стоимость использования ресурса за единицу времени

— стоимость использования ресурса за единицу времени Сверхурочная ставка — стоимость сверхурочной работы

— стоимость сверхурочной работы Затраты на использование — фиксированная стоимость привлечения ресурса

После создания списка ресурсов можно назначить их на задачи. Для этого:

Выделите задачу в представлении Диаграмма Ганта На вкладке "Ресурс" выберите "Назначить ресурсы" В появившемся окне выберите нужные ресурсы и укажите их загрузку Нажмите "Назначить"

MS Project автоматически рассчитывает трудозатраты по формуле: Трудозатраты = Длительность × Единицы назначения. При изменении одного из параметров другие пересчитываются автоматически в зависимости от типа задачи:

Тип задачи Что происходит при изменении длительности Что происходит при изменении единиц назначения Что происходит при изменении трудозатрат Фиксированная длительность Трудозатраты пересчитываются Трудозатраты пересчитываются Единицы назначения пересчитываются Фиксированные трудозатраты Единицы назначения пересчитываются Длительность пересчитывается Длительность или единицы назначения пересчитываются Фиксированные единицы Трудозатраты пересчитываются Трудозатраты пересчитываются Длительность пересчитывается

Для анализа загрузки ресурсов используйте представление "Использование ресурсов", которое показывает, сколько часов назначено каждому ресурсу в разные дни. Это помогает выявить перегрузку ресурсов — ситуацию, когда сотрудникам назначено более 100% рабочего времени.

Если обнаружена перегрузка ресурсов, можно:

Вручную перераспределить задачи между сотрудниками Использовать функцию "Выравнивание загрузки ресурсов" (Ресурс → Выровнять) Добавить дополнительные ресурсы для выполнения критических задач

Сергей Иванов, проектный менеджер

Мой первый опыт управления большой командой разработчиков был катастрофическим из-за неправильного распределения ресурсов в MS Project. Я спланировал задачи для 12 человек, но забыл учесть, что большинство из них были задействованы одновременно в нескольких проектах. В результате план показывал, что мы завершим разработку за 3 месяца, хотя реально потребовалось 5. Теперь я всегда начинаю с точного определения доступности каждого ресурса — для сотрудников, работающих на полставки, указываю максимум единиц 50%, для тех, кто участвует в трех проектах — 33%. Это небольшое изменение в настройках ресурсов сразу делает план реалистичным и защищает от неприятных сюрпризов в будущем.

Для материальных ресурсов (таких как строительные материалы, канцтовары и т.д.) нужно указывать единицы измерения (метры, штуки, литры) и количество, необходимое для выполнения задачи.

Затратные ресурсы помогают учитывать финансовые затраты, не связанные напрямую с трудозатратами или материалами — например, командировочные расходы, лицензионные платежи и т.д.

Грамотное управление ресурсами не только делает план проекта более реалистичным, но и позволяет точнее оценить бюджет, избежать перегрузки сотрудников и обеспечить своевременное выполнение всех задач.

Отслеживание проекта: контроль сроков и бюджета

После запуска проекта наступает этап, требующий постоянного внимания — мониторинг выполнения задач и контроль над расходованием ресурсов. Microsoft Project предлагает множество инструментов для отслеживания прогресса и своевременного реагирования на отклонения от плана. 📊

Первый шаг в отслеживании — сохранение базового плана, который будет служить эталоном для сравнения. Выберите "Проект → Задать базовый план" и сохраните текущую версию. Базовый план фиксирует даты начала и окончания, длительность, затраты и трудозатраты по всем задачам проекта.

Для регулярного обновления статуса задач используйте следующие методы:

Процент завершения — укажите, какая часть работы уже выполнена (0-100%)

— укажите, какая часть работы уже выполнена (0-100%) Фактическое начало и окончание — введите реальные даты начала и завершения задач

— введите реальные даты начала и завершения задач Фактические трудозатраты — отметьте, сколько времени уже потрачено на задачу

— отметьте, сколько времени уже потрачено на задачу Фактические затраты — укажите реальные расходы по задаче

Для массового обновления статуса используйте функцию "Обновление проекта" на вкладке "Проект". Это особенно удобно для обновления статуса по состоянию на определенную дату.

Microsoft Project предлагает различные представления для анализа хода выполнения проекта:

Отслеживание Ганта — показывает базовый и текущий план на одной диаграмме График ресурсов — отображает загрузку ресурсов с учетом фактических данных Диаграмма отклонений — наглядно показывает разницу между плановыми и фактическими датами Панель диаграммы — визуализирует процент выполнения задач

Для анализа финансовой стороны проекта используйте отчеты о затратах, доступные на вкладке "Отчет". Они показывают плановые, фактические и оставшиеся затраты по проекту, а также распределение затрат по ресурсам и задачам.

При обнаружении отклонений от плана MS Project помогает оценить их влияние на проект и принять корректирующие меры:

Анализ критического пути — выделяет задачи, задержка которых приведет к срыву сроков всего проекта

— выделяет задачи, задержка которых приведет к срыву сроков всего проекта Анализ освоенного объема — сравнивает фактические затраты с плановыми с учетом выполненного объема работ

— сравнивает фактические затраты с плановыми с учетом выполненного объема работ Анализ рисков — помогает оценить вероятность срыва сроков или превышения бюджета

Для эффективного контроля над изменениями в проекте используйте функцию промежуточных планов. В отличие от базового плана, который обычно создается один раз, промежуточные планы можно создавать регулярно, чтобы отслеживать эволюцию проекта со временем.

Microsoft Project позволяет настраивать автоматические уведомления о проблемах, таких как:

Задачи, выполнение которых задерживается

Задачи, по которым превышен бюджет

Перегруженные ресурсы

Конфликты в расписании

Для совместной работы над проектом и информирования заинтересованных сторон используйте функции экспорта и обмена данными:

Экспорт в Excel для дополнительного анализа Создание PDF-отчетов для руководства Публикация проекта на SharePoint для командного доступа Интеграция с Microsoft Teams для обсуждения задач

Помните, что отслеживание — не просто фиксация фактов, а активное управление. Регулярно проводите анализ данных, выявляйте тенденции и принимайте упреждающие меры для обеспечения успеха проекта.

Microsoft Project — не просто инструмент для создания красивых диаграмм Ганта, а мощная система управления проектами любой сложности. Освоив основные функции программы — от настройки календаря до отслеживания прогресса и управления ресурсами — вы получаете в руки эффективный способ превращать хаос задач в структурированные планы с четкими сроками и бюджетами. Самое важное — регулярно обновлять статус проекта и не бояться корректировать планы, когда реальность вносит свои коррективы. Помните: даже идеально спланированный в MS Project план — лишь гипотеза, которая постоянно проверяется практикой.

