Создание Android-приложения: пошаговая инструкция для новичков

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Для кого эта статья:

Для людей, интересующихся разработкой мобильных приложений на Android

Для начинающих или тех, кто хочет сменить карьеру на IT-сферу

Для студентов или участников курсов, стремящихся получить практические навыки в программировании Вы держите в руках смартфон, пользуетесь десятками приложений, но мысль "а могу ли я создать своё?" постоянно возвращается? Да, можете — и это проще, чем кажется! Разработка Android-приложений открывает целый мир возможностей: от реализации собственных идей до перспектив трудоустройства в IT-гиганты. Хватит просто мечтать — давайте создадим ваше первое работающее приложение прямо сейчас. Я проведу вас от установки необходимых инструментов до запуска готового продукта на эмуляторе. Готовы превратиться из пользователя в разработчика? 🚀

Настройка среды разработки для Android приложений

Прежде чем писать первую строчку кода, необходимо правильно подготовить рабочее окружение. Android Studio — официальная интегрированная среда разработки (IDE) для создания Android-приложений, предоставляющая все необходимые инструменты "из коробки".

Процесс установки Android Studio включает несколько ключевых шагов:

Загрузка Android Studio — посетите официальный сайт developer.android.com и скачайте последнюю версию Android Studio. Установка IDE — запустите скачанный файл и следуйте инструкциям установщика. Настройка SDK — после первого запуска Android Studio автоматически предложит установить Android SDK (Software Development Kit). Установка компонентов разработки — выберите и установите необходимые компоненты, включая актуальную версию Android.

Минимальные системные требования критически важны — недостаточно мощный компьютер превратит разработку в мучение:

Компонент Минимальные требования Рекомендуемые требования Операционная система Windows 7/8/10 (64-bit)<br>macOS 10.14+<br>Linux Windows 10/11 (64-bit)<br>macOS 11+<br>Ubuntu 20.04+ Оперативная память (RAM) 8 ГБ 16 ГБ или больше Процессор Intel Core i3 или аналог Intel Core i5/i7 или аналог Свободное место 4 ГБ 8 ГБ и более

Алексей, Lead Android Developer Помню свой первый опыт настройки среды для Android-разработки в 2015 году — это был настоящий кошмар. Запутанная установка Eclipse, настройка плагинов, отдельная установка SDK... Я потратил почти два дня на то, чтобы просто запустить "Hello World". Сегодня всё иначе. Недавно проводил воркшоп для новичков — 25 человек с разными ноутбуками установили Android Studio и запустили первое приложение за 40 минут. Если вы столкнулись с трудностями при установке — это не ваша вина. Просто перезапустите процесс, внимательно читайте сообщения установщика и не бойтесь гуглить ошибки. Каждый разработчик через это проходил.

После установки Android Studio рекомендую настроить эмулятор — виртуальное Android-устройство для тестирования приложений без физического смартфона. В Android Studio выберите "AVD Manager" (Android Virtual Device) и создайте новое устройство, выбрав модель телефона и версию Android. 📱

Для тех, кто предпочитает тестировать на реальном устройстве, потребуется активировать режим разработчика на смартфоне:

Перейдите в "Настройки" > "О телефоне" Нажмите 7 раз на пункт "Номер сборки" Вернитесь назад и найдите появившийся раздел "Для разработчиков" Активируйте "Отладка по USB"

Подключите устройство к компьютеру и разрешите отладку при появлении запроса на телефоне.

Создание нового проекта в Android Studio

После успешной настройки среды разработки переходим к созданию первого проекта — фундамента будущего приложения. Android Studio предлагает несколько шаблонов, значительно облегчающих старт разработки.

Для создания нового проекта выполните следующие шаги:

Запустите Android Studio Выберите "New Project" на стартовом экране Выберите шаблон "Empty Activity" — оптимальный вариант для знакомства с основами Нажмите "Next" и заполните параметры проекта

При заполнении параметров проекта обратите внимание на следующие поля:

Name : название вашего приложения (например, "MyFirstApp")

: название вашего приложения (например, "MyFirstApp") Package name : уникальный идентификатор в формате обратного доменного имени (com.example.myfirstapp)

: уникальный идентификатор в формате обратного доменного имени (com.example.myfirstapp) Save location : директория для хранения проекта

: директория для хранения проекта Language : Java или Kotlin (для новичков рекомендую Java как более знакомый язык)

: Java или Kotlin (для новичков рекомендую Java как более знакомый язык) Minimum SDK: версия Android, которую будет поддерживать ваше приложение

Выбор минимальной версии SDK — стратегически важное решение. Чем ниже версия, тем больше устройств смогут запустить ваше приложение, но тем меньше современных функций будет доступно без дополнительных библиотек.

Версия Android API уровень Доля устройств Ключевые особенности Android 5.0 (Lollipop) 21 ~98% Material Design, ART runtime Android 6.0 (Marshmallow) 23 ~96% Динамические разрешения, Doze mode Android 8.0 (Oreo) 26 ~85% Picture-in-picture, Notification channels Android 10 29 ~70% Dark theme, Gesture navigation

После заполнения всех полей нажмите "Finish". Android Studio создаст проект и подготовит базовую структуру файлов. Первая сборка проекта может занять несколько минут — система загружает необходимые библиотеки и компоненты. ⏳

Важно понимать, что происходит при создании проекта: Android Studio генерирует множество файлов, формирующих скелет приложения. Не пугайтесь сложной структуры — для начала достаточно сфокусироваться на нескольких ключевых файлах.

Структура Android-приложения: основные компоненты

Понимание структуры Android-приложения необходимо для эффективной разработки. После создания проекта вы увидите множество директорий и файлов — разберемся в ключевых элементах.

Android-проект в Android Studio организован следующим образом:

app/ — основная директория с исходным кодом приложения

— основная директория с исходным кодом приложения manifests/ — содержит AndroidManifest.xml, описывающий основные компоненты приложения

— содержит AndroidManifest.xml, описывающий основные компоненты приложения java/ — директория с файлами исходного кода на Java или Kotlin

— директория с файлами исходного кода на Java или Kotlin res/ — ресурсы приложения (изображения, макеты, строки и пр.)

— ресурсы приложения (изображения, макеты, строки и пр.) Gradle Scripts — скрипты для сборки приложения

Файл AndroidManifest.xml — один из важнейших файлов проекта, своего рода "паспорт" приложения. Он содержит основную информацию:

Имя пакета приложения

Компоненты приложения (активити, сервисы, ресиверы)

Разрешения, которые требует приложение

Минимальная версия Android для запуска

Иконка и название приложения

В директории res/ находятся все ресурсы приложения:

drawable/ — графические элементы (PNG, JPEG, XML-векторы)

— графические элементы (PNG, JPEG, XML-векторы) layout/ — XML-файлы макетов экранов

— XML-файлы макетов экранов values/ — строки, цвета, размеры и стили

— строки, цвета, размеры и стили mipmap/ — иконки приложения в разных разрешениях

Основными компонентами Android-приложения являются:

Activities (Активности) — экраны приложения с пользовательским интерфейсом Services (Сервисы) — компоненты, выполняющие длительные операции в фоне Broadcast Receivers (Приемники широковещательных сообщений) — обработчики событий системы Content Providers (Контент-провайдеры) — интерфейс для обмена данными между приложениями

Жизненный цикл активности (Activity) — основополагающая концепция в Android-разработке. Активность проходит через несколько состояний от создания до уничтожения:

onCreate() — вызывается при создании активности onStart() — активность становится видимой onResume() — активность начинает взаимодействие с пользователем onPause() — активность частично перекрыта другой активностью onStop() — активность больше не видна onDestroy() — активность уничтожается

Понимание жизненного цикла критически важно для предотвращения утечек памяти и корректного сохранения состояния приложения. 🔄

Разработка интерфейса: создаем первый экран

Марина, UI/UX дизайнер для Android Когда я только начинала работать с Android, самым сложным казалось создание интерфейсов. XML-разметка с непонятными атрибутами, разные размеры экранов, плотности пикселей... На моём первом коммерческом проекте заказчик попросил "просто добавить кнопку" на экран авторизации. Я потратила полдня на борьбу с констрейнтами, пытаясь разместить эту "простую кнопку" так, чтобы она корректно отображалась на всех устройствах. После многочисленных попыток я наконец поняла принцип работы ConstraintLayout. Сейчас я создаю сложные адаптивные интерфейсы за считанные минуты. Не расстраивайтесь, если с первого раза не получится идеальный интерфейс — каждая ошибка приближает вас к мастерству.

Интерфейс Android-приложения создается с помощью XML-файлов в директории res/layout/ . По умолчанию в новом проекте уже создан файл activity_main.xml — он определяет внешний вид главного экрана приложения.

Android Studio предлагает два режима работы с макетами:

Design — визуальный редактор с возможностью перетаскивания элементов

— визуальный редактор с возможностью перетаскивания элементов Code — прямое редактирование XML-кода

Начнем с создания простого пользовательского интерфейса. Откройте файл activity_main.xml и перейдите в режим Design. Вы увидите пустой экран с текстовым элементом "Hello World!".

Давайте создадим интерфейс приложения-счетчика с кнопкой и текстовым полем:

Удалите существующий TextView (выделите и нажмите Delete) Из палитры компонентов (обычно справа) перетащите на экран элемент TextView Разместите TextView в верхней части экрана В свойствах TextView установите id: @+id/counterTextView и text: "0" Добавьте кнопку (Button) под TextView Установите для кнопки id: @+id/incrementButton и text: "Нажми меня"

Чтобы элементы корректно располагались на экране, необходимо настроить их ограничения (constraints). В ConstraintLayout каждый элемент должен быть привязан к родительскому контейнеру или другим элементам с помощью линий привязки.

Для TextView установите следующие ограничения:

Верхняя сторона — к верху родительского элемента

Левая и правая стороны — к соответствующим сторонам родительского элемента

Отступ сверху — 64dp

Для Button настройте ограничения:

Верхняя сторона — к нижней стороне TextView

Левая и правая стороны — к соответствующим сторонам родительского элемента

Отступ сверху — 16dp

Визуальные атрибуты TextView можно улучшить:

textSize: 32sp

textAlignment: center

textStyle: bold

XML-код макета должен выглядеть примерно так:

xml Скопировать код <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" tools:context=".MainActivity"> <TextView android:id="@+id/counterTextView" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="64dp" android:text="0" android:textSize="32sp" android:textStyle="bold" app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> <Button android:id="@+id/incrementButton" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="16dp" android:text="Нажми меня" app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/counterTextView" /> </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

После создания интерфейса можно проверить, как он будет выглядеть на разных устройствах, используя инструменты предварительного просмотра в Android Studio. Выберите различные размеры экрана и ориентации в выпадающем меню предварительного просмотра. 📱

Добавление функционала: пишем код для Android-приложения

Теперь, когда интерфейс готов, добавим функциональность нашему приложению. Мы напишем код, который будет увеличивать счетчик при каждом нажатии на кнопку. Откройте файл MainActivity.java (или MainActivity.kt , если вы выбрали Kotlin).

Исходный код файла MainActivity.java выглядит примерно так:

Java Скопировать код package com.example.myfirstapp; import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; import android.os.Bundle; public class MainActivity extends AppCompatActivity { @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); } }

Метод onCreate вызывается при создании активности. Строка setContentView(R.layout.activity_main) устанавливает макет из файла activity_main.xml в качестве интерфейса для этой активности.

Для реализации функционала счетчика нам нужно:

Объявить переменные для хранения элементов интерфейса Создать переменную-счетчик Настроить обработчик нажатия на кнопку Обновлять текст в TextView при изменении счетчика

Вот как будет выглядеть доработанный код MainActivity:

Java Скопировать код package com.example.myfirstapp; import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; import android.os.Bundle; import android.view.View; import android.widget.Button; import android.widget.TextView; import android.widget.Toast; public class MainActivity extends AppCompatActivity { private TextView counterTextView; private Button incrementButton; private int counter = 0; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); // Инициализация элементов интерфейса counterTextView = findViewById(R.id.counterTextView); incrementButton = findViewById(R.id.incrementButton); // Восстановление состояния при перевороте экрана if (savedInstanceState != null) { counter = savedInstanceState.getInt("counter_value", 0); counterTextView.setText(String.valueOf(counter)); } // Настройка обработчика нажатия на кнопку incrementButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View view) { // Увеличиваем счетчик counter++; // Обновляем текст в TextView counterTextView.setText(String.valueOf(counter)); // Показываем всплывающее сообщение при достижении 10 if (counter == 10) { Toast.makeText(MainActivity.this, "Вы нажали кнопку 10 раз!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } }); } // Сохранение состояния при перевороте экрана @Override protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) { super.onSaveInstanceState(outState); outState.putInt("counter_value", counter); } }

Разберем ключевые элементы кода:

findViewById() — метод для получения ссылки на элемент интерфейса по его id

— метод для получения ссылки на элемент интерфейса по его id setOnClickListener() — установка обработчика нажатия на кнопку

— установка обработчика нажатия на кнопку onSaveInstanceState() — сохранение состояния при изменении конфигурации (например, при повороте экрана)

— сохранение состояния при изменении конфигурации (например, при повороте экрана) Toast.makeText() — создание и отображение всплывающего сообщения

После внесения изменений запустите приложение, нажав на зеленый треугольник в верхней панели Android Studio или используя комбинацию Shift+F10. Android Studio скомпилирует код, установит APK на эмулятор или подключенное устройство и запустит приложение. 🚀

Тестирование — важный этап разработки. Проверьте следующие сценарии:

Счетчик увеличивается при каждом нажатии на кнопку Всплывающее сообщение появляется при достижении значения 10 Состояние счетчика сохраняется при повороте экрана

Поздравляю! Вы успешно создали свое первое Android-приложение. Несмотря на простоту, этот проект демонстрирует основные концепции Android-разработки:

Создание пользовательского интерфейса с помощью XML

Программное взаимодействие с элементами интерфейса

Обработка событий (нажатий)

Сохранение и восстановление состояния

Отображение уведомлений пользователю

Создание первого Android-приложения — только начало увлекательного путешествия в мир мобильной разработки. Каждый следующий проект будет открывать новые горизонты: работу с сетью, базы данных, мультимедиа, датчики устройства. Продолжайте экспериментировать, изучать документацию и писать код. Не бойтесь ошибок — они неизбежная часть обучения. И помните: даже самые сложные приложения начинались с простого "Hello World". Когда-нибудь ваше приложение может оказаться в Google Play и помогать тысячам людей ежедневно.

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