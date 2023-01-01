Android-разработка с нуля: простое создание своего приложения

Для кого эта статья:

Для новичков в разработке мобильных приложений на Android

Для людей, интересующихся программированием и созданием приложений без предварительного опыта

Для тех, кто хочет получить пошаговые инструкции по созданию первого Android-приложения Помните тот момент, когда идея создать собственное приложение впервые пришла вам в голову? А потом вы начали искать информацию и сразу столкнулись с тоннами сложных терминов и понятий? Я сам через это проходил. Создание Android-приложений часто кажется сложной задачей для новичков, но на самом деле все гораздо проще, чем кажется. Если разбить процесс на понятные шаги, то даже без опыта программирования вы сможете создать свое первое работающее приложение буквально за несколько часов. 📱 Готовы начать путешествие в мир мобильной разработки?

Что нужно знать перед созданием приложения на Android

Прежде чем погрузиться в код и дизайн, важно понимать базовые концепции Android-разработки. Это как изучение правил дорожного движения перед тем, как сесть за руль — вроде можно и без этого, но вероятность аварии значительно выше.

Во-первых, вам необходимо определиться с языком программирования. Для Android-разработки доступны два основных языка:

Java — классический язык для Android, стабильный и проверенный временем;

— классический язык для Android, стабильный и проверенный временем; Kotlin — современный язык, официально поддерживаемый Google с 2017 года, более компактный и безопасный.

Новичкам я рекомендую начинать с Kotlin — он проще в освоении и позволяет писать меньше кода для достижения тех же результатов. Тем не менее, знание основ обоих языков не будет лишним.

Александр Петров, Senior Android Developer Когда я только начинал разрабатывать Android-приложения в 2015 году, Java была единственным вариантом, и я потратил месяцы на изучение всех её тонкостей. Помню свое первое приложение — простой калькулятор с ужасным интерфейсом и багами в расчетах. Но это было моё приложение, и я безумно им гордился! Сейчас новичкам гораздо проще — Kotlin интуитивно понятен, Android Studio стала намного мощнее и удобнее. Я консультировал начинающего разработчика, который за одни выходные смог создать рабочее приложение-заметку с сохранением данных — то, на что у меня ушли недели изучения документации.

Вот ключевые концепции, которые вам нужно понять перед началом разработки:

Концепция Описание Почему это важно Activity Экран приложения с пользовательским интерфейсом Основной компонент взаимодействия с пользователем Layout XML-файл, описывающий структуру интерфейса Определяет как будут расположены элементы на экране Intent Механизм для передачи сообщений между компонентами Позволяет переходить между экранами и передавать данные Manifest Конфигурационный файл приложения Описывает структуру приложения и его разрешения

Также полезно ознакомиться с принципами Material Design — это набор рекомендаций по дизайну от Google, который помогает создавать эстетичные и удобные интерфейсы. Соблюдение этих принципов сделает ваше приложение более профессиональным с первой версии. 🎨

Не стоит переживать, если эти термины кажутся сложными — мы разберем их подробнее на практике. Важно помнить, что даже самые сложные приложения состоят из простых элементов, которые вы вполне способны освоить.

Настройка рабочей среды и установка Android Studio

Настройка среды разработки — это фундамент вашего проекта. Правильно настроенное рабочее пространство сэкономит массу времени и нервов в будущем. Android Studio — это официальная IDE (интегрированная среда разработки) для создания Android-приложений, разработанная Google на базе IntelliJ IDEA.

Рассмотрим пошаговый процесс установки и настройки:

Скачайте Android Studio с официального сайта: developer.android.com/studio Запустите установщик и следуйте инструкциям. Выберите "Standard" при выборе типа установки. Дождитесь завершения установки и первоначальной настройки компонентов. Установите Android SDK через SDK Manager (Tools → SDK Manager). Рекомендую установить последнюю стабильную версию Android и как минимум одну более раннюю. Настройте эмулятор через AVD Manager (Tools → AVD Manager) для тестирования приложений без физического устройства.

Системные требования для комфортной работы с Android Studio:

Компонент Минимальные требования Рекомендуемые Операционная система Windows 8/10/11, macOS 10.14+, Linux Windows 10/11, macOS 12+ RAM 8 GB 16 GB или больше Дисковое пространство 8 GB SSD 256+ GB Процессор Любой современный многоядерный Intel i5/i7 или аналогичный AMD Разрешение экрана 1280 x 800 1920 x 1080 или выше

После установки Android Studio рекомендую потратить некоторое время на настройку среды под себя. 🛠️ Вот несколько полезных настроек:

Установите плагины : Kotlin, Material Theme UI для улучшения интерфейса, Rainbow Brackets для лучшей читаемости кода.

: Kotlin, Material Theme UI для улучшения интерфейса, Rainbow Brackets для лучшей читаемости кода. Настройте автосохранение : File → Settings → Appearance & Behavior → System Settings → Autosave.

: File → Settings → Appearance & Behavior → System Settings → Autosave. Измените тему на тёмную, если работаете в вечернее время: File → Settings → Appearance & Behavior → Appearance.

Важный момент: если вы работаете на Windows, обязательно активируйте виртуализацию в BIOS/UEFI вашего компьютера — это значительно ускорит работу эмулятора Android. На современных процессорах эта технология называется Intel VT-x или AMD-V.

Не беспокойтесь, если первый запуск Android Studio занимает много времени — система загружает компоненты и индексирует файлы. Последующие запуски будут значительно быстрее.

Создание первого проекта: структура и компоненты

Теперь, когда среда разработки готова, приступим к созданию вашего первого проекта. Android Studio предлагает различные шаблоны для быстрого старта, мы выберем самый простой — Empty Activity.

Следуйте этим шагам для создания нового проекта:

Запустите Android Studio и выберите "New Project". В галерее шаблонов выберите "Empty Activity" и нажмите "Next". Заполните данные о вашем проекте: Name: имя вашего приложения, например "MyFirstApp"

Package name: обычно это доменное имя в обратном порядке + имя приложения, например "com.example.myfirstapp"

Save location: место хранения проекта на вашем компьютере

Language: выберите Kotlin (рекомендовано для новичков)

Minimum SDK: API 21 (Android 5.0) подойдет для большинства случаев Нажмите "Finish" и дождитесь создания и инициализации проекта.

После создания проекта вы увидите структуру файлов. Давайте разберем основные компоненты:

app/src/main/java/ — каталог с исходным кодом на Kotlin или Java

— каталог с исходным кодом на Kotlin или Java app/src/main/res/ — ресурсы приложения (изображения, строки, цвета, макеты и т.д.)

— ресурсы приложения (изображения, строки, цвета, макеты и т.д.) app/src/main/AndroidManifest.xml — главный конфигурационный файл приложения

— главный конфигурационный файл приложения Gradle Scripts — файлы для сборки приложения и управления зависимостями

При первом открытии проекта Android Studio автоматически генерирует базовую структуру приложения. Посмотрим на основные файлы, созданные для шаблона Empty Activity:

MainActivity.kt — это основной файл активности, содержащий логику вашего приложения:

kotlin Скопировать код class MainActivity : AppCompatActivity() { override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { super.onCreate(savedInstanceState) setContentView(R.layout.activity_main) } }

activity_main.xml — файл макета, определяющий внешний вид вашего приложения:

xml Скопировать код <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" tools:context=".MainActivity"> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Hello World!" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Функция setContentView(R.layout.activity_main) связывает код активности с файлом макета, указывая, что при запуске MainActivity должен отображаться макет из activity_main.xml.

Перед тем как двигаться дальше, давайте запустим приложение, чтобы увидеть, как оно выглядит. Нажмите кнопку "Run" (зеленый треугольник) в верхней панели инструментов. Выберите эмулятор или подключенное устройство и дождитесь установки и запуска приложения. 📱

Вы должны увидеть простой экран с текстом "Hello World!" в центре. Поздравляю! Вы создали и запустили своё первое Android-приложение. 🎉

Разработка интерфейса и программирование функций

Теперь, когда базовая структура приложения готова, давайте превратим наше "Hello World" в нечто более полезное. Создадим простое приложение для ведения заметок, которое позволит добавлять и отображать текстовые заметки.

Михаил Соколов, Android-разработчик Помню свой первый коммерческий проект — приложение для местной доставки еды. Заказчик был уверен, что такой проект требует месяцы разработки и большой команды. Я построил прототип за неделю, используя простые компоненты Android: списки, формы ввода и локальную базу данных. Секрет был прост — я разбил сложную задачу на элементарные компоненты. Каждый экран состоял из базовых элементов: EditText для ввода, Button для действий, RecyclerView для списков. Точно так же вы можете подойти к созданию своего первого приложения — разбейте его на простые части, и сложность исчезнет.

Для начала изменим макет нашего приложения. Откройте файл activity_main.xml и переключитесь в режим "Design" в нижней части редактора для визуального редактирования.

Нам понадобятся следующие компоненты:

EditText — поле для ввода текста заметки

— поле для ввода текста заметки Button — кнопка для добавления заметки

— кнопка для добавления заметки ListView или RecyclerView — список для отображения заметок

Перетащите эти элементы из палитры компонентов на макет или измените XML-код напрямую:

xml Скопировать код <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="vertical" android:padding="16dp" tools:context=".MainActivity"> <EditText android:id="@+id/editTextNote" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:hint="Введите заметку" android:minHeight="48dp" /> <Button android:id="@+id/buttonAdd" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="Добавить заметку" android:layout_marginTop="8dp" /> <ListView android:id="@+id/listViewNotes" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:layout_marginTop="16dp" /> </LinearLayout>

Теперь добавим функциональность в нашем файле MainActivity.kt:

kotlin Скопировать код class MainActivity : AppCompatActivity() { private lateinit var editTextNote: EditText private lateinit var buttonAdd: Button private lateinit var listViewNotes: ListView private val notesList = ArrayList<String>() private lateinit var adapter: ArrayAdapter<String> override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { super.onCreate(savedInstanceState) setContentView(R.layout.activity_main) // Инициализация компонентов интерфейса editTextNote = findViewById(R.id.editTextNote) buttonAdd = findViewById(R.id.buttonAdd) listViewNotes = findViewById(R.id.listViewNotes) // Создание адаптера для списка adapter = ArrayAdapter(this, android.R.layout.simple_list_item_1, notesList) listViewNotes.adapter = adapter // Обработчик нажатия на кнопку buttonAdd.setOnClickListener { val note = editTextNote.text.toString() if (note.isNotEmpty()) { notesList.add(note) adapter.notifyDataSetChanged() editTextNote.text.clear() } else { Toast.makeText(this, "Введите текст заметки", Toast.LENGTH_SHORT).show() } } } }

Что происходит в этом коде:

Объявляем переменные для элементов интерфейса и списка заметок. Инициализируем компоненты через findViewById, связывая переменные с элементами из XML-макета. Создаем адаптер — специальный класс для связи данных (notesList) с элементом отображения (ListView). Устанавливаем обработчик нажатия на кнопку, который добавляет текст из EditText в список и обновляет отображение.

Запустите приложение и проверьте его работу — теперь вы можете вводить заметки и видеть их в списке! 📝

Давайте улучшим наше приложение, добавив возможность сохранения заметок после закрытия приложения. Для этого воспользуемся SharedPreferences — простым механизмом хранения данных в Android:

kotlin Скопировать код // Добавьте эти функции в класс MainActivity private fun saveNotes() { val prefs = getSharedPreferences("NotesApp", MODE_PRIVATE) val editor = prefs.edit() val gson = Gson() val json = gson.toJson(notesList) editor.putString("notes", json) editor.apply() } private fun loadNotes() { val prefs = getSharedPreferences("NotesApp", MODE_PRIVATE) val gson = Gson() val json = prefs.getString("notes", null) if (json != null) { val type = object : TypeToken<ArrayList<String>>() {}.type notesList.clear() notesList.addAll(gson.fromJson(json, type)) adapter.notifyDataSetChanged() } }

Для работы с JSON необходимо добавить библиотеку Gson. Откройте файл build.gradle (Module: app) и добавьте зависимость:

gradle Скопировать код dependencies { // Другие зависимости implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.9' }

Теперь вызовите функцию loadNotes() в методе onCreate() после инициализации адаптера, а saveNotes() в методе onPause():

kotlin Скопировать код override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { // Ранее написанный код // Загрузка сохраненных заметок loadNotes() } override fun onPause() { super.onPause() // Сохранение заметок при выходе из приложения saveNotes() }

Теперь ваше приложение будет сохранять заметки между запусками! Это базовая, но полностью функциональная версия приложения для заметок. 🚀

Тестирование и публикация приложения в Google Play

Создание приложения — это только половина дела. Прежде чем выпустить его в мир, необходимо тщательно протестировать и подготовить к публикации в Google Play.

Тестирование приложения можно разделить на несколько этапов:

Функциональное тестирование — проверка всех функций приложения

— проверка всех функций приложения Тестирование пользовательского интерфейса — проверка отображения на разных экранах

— проверка отображения на разных экранах Тестирование производительности — как приложение работает при длительном использовании

— как приложение работает при длительном использовании Тестирование на разных устройствах — эмуляторы или реальные устройства

Для нашего простого приложения заметок проведите следующие тесты:

Проверьте добавление заметок с разным содержимым (короткие и длинные тексты) Протестируйте сохранение заметок при закрытии и повторном открытии приложения Убедитесь, что интерфейс корректно отображается в портретной и ландшафтной ориентации Проверьте работу приложения на разных версиях Android (используйте разные эмуляторы)

Когда вы убедитесь, что приложение работает должным образом, можно приступать к подготовке для публикации в Google Play Store. Процесс публикации включает несколько шагов:

Создание подписанного APK или Android App Bundle Регистрация аккаунта разработчика в Google Play Console Настройка листинга приложения Загрузка APK или Bundle и прохождение проверок Публикация приложения

Рассмотрим процесс создания подписанного APK/AAB:

В Android Studio выберите Build → Generate Signed Bundle / APK. Выберите Android App Bundle или APK (рекомендуется App Bundle для новых приложений). Создайте новый ключ подписи (Create new...) или используйте существующий: Укажите путь и пароль для хранилища ключей

Заполните информацию о ключе (псевдоним, пароль, срок действия)

Заполните данные о себе или организации Выберите тип сборки (release) и нажмите "Finish".

⚠️ Важно: сохраните файл keystore и пароли в надежном месте! Потеря доступа к ключу подписи означает невозможность обновления приложения в будущем.

Для регистрации в Google Play Console:

Посетите play.google.com/console/signup Войдите с помощью аккаунта Google Оплатите регистрационный взнос ($25 — разовый платеж) Примите условия использования сервиса

После регистрации вы можете создать новое приложение и заполнить все необходимые данные:

Раздел Что заполнить App details Название, краткое описание, полное описание приложения Graphics Значок приложения, скриншоты, промо-графика Content rating Пройти опрос для определения возрастного рейтинга Pricing & distribution Выбрать страны для распространения, настроить цену (если приложение платное) App releases Загрузить созданный APK или AAB

После загрузки вашего приложения Google проведет автоматическую проверку на вирусы и соответствие правилам Google Play. Этот процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней.

Для начинающих разработчиков рекомендую сначала опубликовать приложение в режиме закрытого или открытого тестирования, чтобы собрать отзывы от ограниченного круга пользователей перед полноценным запуском. 🧪

После успешного прохождения проверок ваше приложение будет доступно в Google Play Store для установки пользователями со всего мира! 🌍

Создание Android-приложения — это навык, который открывает множество возможностей. Пройдя через все этапы — от идеи до публикации — вы получили бесценный опыт и основу для дальнейшего развития. Не останавливайтесь на достигнутом! Изучайте более сложные компоненты Android, экспериментируйте с дизайном, добавляйте новые функции. Помните: каждое сложное приложение когда-то начиналось с простого "Hello World". А ваше первое приложение — это только начало увлекательного путешествия в мир мобильной разработки. 📱

