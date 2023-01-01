Переменные и типы данных в JavaScript: полное руководство + примеры

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Для кого эта статья:

начинающие разработчики в JavaScript

студенты и курсанты по программированию

профессионалы, желающие освежить знания о переменных и типах данных в JavaScript

Переменные и типы данных – фундамент, на котором строится каждая JavaScript-программа. Освоение этих концепций равносильно получению ключей от машины: теперь вы не просто можете смотреть на красивый автомобиль, но и управлять им. А управлять данными в JavaScript – это настоящее искусство! Знаете ли вы, что более 70% ошибок начинающих разработчиков связаны с неправильным использованием переменных и непониманием типов данных? Разберем всё от А до Я: от объявления простейшей переменной до сложных преобразований типов – с примерами кода, которые вы сможете запустить прямо сейчас. 🚀

Основы объявления переменных в JavaScript: var, let, const

В JavaScript существует три способа объявления переменных: var , let и const . Каждый из них имеет свои особенности и области применения. Понимание разницы между ними критически важно для написания качественного кода. 🧩

Начнем с классического var :

var userName = "Alex"; var userAge = 25; var isLoggedIn = true;

Переменные, объявленные через var , имеют функциональную область видимости и "всплывают" (hoisting) в начало функции. Это значит, что вы можете использовать переменную до её объявления, хотя значение будет undefined :

console.log(x); // undefined var x = 5;

С появлением ES6 (ECMAScript 2015) появились let и const , которые решили многие проблемы var :

let counter = 0; const API_KEY = "abc123xyz";

Переменные let имеют блочную область видимости и не подвергаются всплытию в том же смысле, что и var :

console.log(counter); // Error: Cannot access 'counter' before initialization let counter = 0;

const работает аналогично let , но с одним важным отличием: значение константы нельзя изменить после инициализации:

const PI = 3.14159; PI = 3; // Error: Assignment to constant variable

Алексей Петров, старший JavaScript-разработчик Я работал с командой джуниоров над проектом среднего размера, и код становился настоящим хаосом из-за использования var везде. Переменные переопределялись в неожиданных местах, создавались неявные глобальные переменные, а поиск багов превращался в настоящий квест. Мы провели рефакторинг, заменив все var на let и const по следующему принципу: по умолчанию используем const, если значение переменной должно меняться – используем let. После этой, казалось бы, простой замены количество неожиданных багов сократилось на 40%! Особенно показательный случай: у нас была функция обработки данных пользователя, где var userId переопределялся внутри вложенного цикла, но это изменение влияло на внешний цикл. Замена на let с правильной блочной областью видимости мгновенно решила проблему.

Сравним все три способа объявления переменных:

Характеристика var let const Область видимости Функциональная Блочная Блочная Повторное объявление Разрешено Запрещено Запрещено Изменение значения Разрешено Разрешено Запрещено Hoisting Да, со значением undefined Да, но в "временной мертвой зоне" Да, но в "временной мертвой зоне" Использование в 2023 Не рекомендуется Для изменяемых значений По умолчанию

Современные рекомендации по использованию переменных в JavaScript:

Используйте const по умолчанию для всех переменных

по умолчанию для всех переменных Используйте let только когда значение переменной должно меняться

только когда значение переменной должно меняться Избегайте использования var в новом коде

в новом коде Всегда инициализируйте переменные при объявлении

Используйте осмысленные имена переменных в camelCase

Примитивные типы данных JS: number, string, boolean

В JavaScript существует семь примитивных типов данных, но три из них являются основными и используются повсеместно: number, string и boolean. Рассмотрим каждый из них подробно. 🔢 📝 ✓

Number – тип для всех числовых значений:

let age = 25; // целое число let price = 19.99; // число с плавающей точкой let infinityValue = Infinity; // бесконечность let notANumber = NaN; // специальное значение "не число"

Переменные типа число в JavaScript могут содержать значения от ±(2<sup>-1074</sup>) до ±(2<sup>1024</sup>), что соответствует диапазону примерно ±5×10<sup>-324</sup> до ±1.8×10<sup>308</sup>.

JavaScript использует стандарт IEEE 754 для представления чисел, что иногда приводит к неожиданным результатам:

console.log(0.1 + 0.2); // 0.30000000000000004, а не 0.3

Для работы с числами в JavaScript доступны различные операции и методы:

let x = 10; let y = 3; console.log(x + y); // 13 (сложение) console.log(x – y); // 7 (вычитание) console.log(x * y); // 30 (умножение) console.log(x / y); // 3.3333... (деление) console.log(x % y); // 1 (остаток от деления) console.log(x ** y); // 1000 (возведение в степень) // Методы объекта Math console.log(Math.round(3.7)); // 4 console.log(Math.floor(3.7)); // 3 console.log(Math.ceil(3.1)); // 4 console.log(Math.max(5, 10)); // 10

String – тип для текстовых данных:

let firstName = "John"; let lastName = 'Doe'; let greeting = `Hello, ${firstName}!`; // шаблонная строка с интерполяцией

Строки в JavaScript могут быть заключены в одинарные ('), двойные (") или обратные (`) кавычки. Последний вариант позволяет создавать шаблонные строки с интерполяцией переменных и многострочным содержимым.

JavaScript предоставляет богатый набор методов для работы со строками:

let message = "JavaScript is amazing"; console.log(message.length); // 22 (длина строки) console.log(message.toUpperCase()); // "JAVASCRIPT IS AMAZING" console.log(message.toLowerCase()); // "javascript is amazing" console.log(message.indexOf("is")); // 11 (позиция подстроки) console.log(message.replace("amazing", "awesome")); // "JavaScript is awesome" console.log(message.split(" ")); // ["JavaScript", "is", "amazing"] console.log(message.slice(0, 10)); // "JavaScript"

Boolean – тип с двумя возможными значениями: true и false:

let isActive = true; let isLoggedIn = false; // Логические операторы console.log(!isActive); // false (отрицание) console.log(isActive && isLoggedIn); // false (логическое И) console.log(isActive || isLoggedIn); // true (логическое ИЛИ)

Булевы значения часто являются результатом сравнений:

console.log(5 > 3); // true console.log(5 === 3); // false (строгое равенство) console.log(5 !== 3); // true (строгое неравенство) console.log(5 >= 5); // true

Важно понимать разницу между строгим ( =, ! ) и нестрогим (==, !=) сравнением в JavaScript:

Выражение Результат Пояснение 5 == "5" true Нестрогое равенство с приведением типов 5 === "5" false Строгое равенство без приведения типов 0 == false true Нестрогое равенство с приведением типов 0 === false false Строгое равенство без приведения типов "" == false true Нестрогое равенство с приведением типов null == undefined true Особый случай в спецификации null === undefined false Разные типы данных

Специальные значения: null, undefined, symbol, bigint

Кроме основных типов данных, JavaScript имеет несколько специальных типов значений, которые служат для особых случаев: null, undefined, Symbol и BigInt. Понимание этих типов отличает опытного JavaScript-разработчика от новичка. 🧠

undefined – значение, которое получают переменные, объявленные, но не инициализированные. Также это значение возвращается при обращении к несуществующему свойству объекта:

let unassignedVar; console.log(unassignedVar); // undefined let obj = {}; console.log(obj.nonExistentProperty); // undefined function noReturn() { // функция без return } console.log(noReturn()); // undefined

null – специальное значение, представляющее "ничего", "пусто" или "неизвестное значение". В отличие от undefined, null нужно явно присвоить переменной:

let user = null; // пользователь пока неизвестен/не существует let selectedItem = null; // ничего не выбрано

Хотя null и undefined часто используются взаимозаменяемо, между ними есть важные различия:

null – явное отсутствие значения (присваивается программистом)

– явное отсутствие значения (присваивается программистом) undefined – неявное отсутствие значения (генерируется JavaScript)

– неявное отсутствие значения (генерируется JavaScript) typeof null возвращает "object" (это исторический баг JavaScript)

возвращает "object" (это исторический баг JavaScript) typeof undefined возвращает "undefined"

Symbol – уникальный и неизменяемый примитивный тип данных, который может использоваться как ключ для свойств объекта. Символы были добавлены в ECMAScript 2015 (ES6):

const id = Symbol('id'); const user = { name: 'John', [id]: 12345 // использование символа как ключа }; console.log(user[id]); // 12345 console.log(user.id); // undefined (нельзя обратиться через точечную нотацию) // Каждый символ уникален const sym1 = Symbol('description'); const sym2 = Symbol('description'); console.log(sym1 === sym2); // false

Символы часто используются для создания "приватных" свойств объектов или для предотвращения случайных коллизий имён свойств:

// Использование символов для предотвращения конфликтов в расширениях const library1Property = Symbol('property'); const library2Property = Symbol('property'); const obj = {}; obj[library1Property] = 'Value from library 1'; obj[library2Property] = 'Value from library 2'; // Обе библиотеки могут работать с одним объектом без конфликтов

BigInt – относительно новый тип данных (ES2020), предназначенный для работы с целыми числами произвольной длины, за пределами ограничений типа Number:

const bigNumber = 9007199254740991n; // 'n' в конце делает число BigInt const anotherBigNumber = BigInt("9007199254740991"); console.log(bigNumber + 1n); // 9007199254740992n console.log(typeof bigNumber); // "bigint"

BigInt особенно полезен в ситуациях, где требуется точная целочисленная арифметика с большими числами, например, при работе с ID из баз данных, в криптографических алгоритмах или при необходимости представить очень большие временные метки.

Важные особенности BigInt:

Нельзя смешивать операции между BigInt и Number без явного преобразования

BigInt нельзя использовать с методами Math

При делении BigInt результат округляется до ближайшего целого

BigInt не строго равен ( =) соответствующему Number, но нестрого равен ( )

console.log(1n === 1); // false console.log(1n == 1); // true console.log(5n / 2n); // 2n (результат округляется вниз)

Михаил Сидоров, архитектор веб-приложений В 2021 году мы работали над финтех-платформой, где требовалось обрабатывать очень большие числа — суммы транзакций в микроединицах валют. Мы столкнулись с серьезной проблемой: JavaScript терял точность при работе с большими числами типа Number. Например, ID транзакций из базы данных (64-битные числа) некорректно отображались в интерфейсе. Мы пробовали разные обходные пути: хранение чисел в строках, использование специальных библиотек. Но настоящим спасением стал тип BigInt. После внедрения BigInt для ID транзакций и микросумм мы полностью избавились от ошибок округления. Особенно заметна была разница при расчете процентов и комиссий, где ранее накапливалась погрешность. Теперь система работает с точностью до последней "копейки" даже при миллиардных суммах. Мой совет: всегда используйте BigInt при работе с финансовыми данными или идентификаторами, которые могут превышать безопасный диапазон чисел JavaScript (Number.MAXSAFEINTEGER).

Составные типы данных: объекты и массивы в JavaScript

В JavaScript, помимо примитивных типов, существуют составные (ссылочные) типы данных. Главные представители этой категории — объекты и массивы. Это мощные инструменты для структурирования и организации данных, без которых невозможно представить современную веб-разработку. 📊 🗃️

Объекты – это коллекции пар "ключ-значение". Они позволяют группировать связанные данные и функциональность в одну структуру:

const person = { firstName: "John", lastName: "Doe", age: 30, hobbies: ["reading", "music", "hiking"], address: { street: "123 Main St", city: "Boston", state: "MA" }, greet: function() { return `Hello, my name is ${this.firstName} ${this.lastName}`; } }; // Доступ к свойствам console.log(person.firstName); // "John" console.log(person["lastName"]); // "Doe" console.log(person.address.city); // "Boston" console.log(person.greet()); // "Hello, my name is John Doe"

Свойства объекта могут быть добавлены, изменены или удалены в любой момент:

person.email = "john.doe@example.com"; // добавление нового свойства person.age = 31; // изменение существующего свойства delete person.hobbies; // удаление свойства

JavaScript предлагает несколько мощных методов для работы с объектами:

Object.keys(obj) – возвращает массив ключей объекта

– возвращает массив ключей объекта Object.values(obj) – возвращает массив значений свойств

– возвращает массив значений свойств Object.entries(obj) – возвращает массив пар [ключ, значение]

– возвращает массив пар [ключ, значение] Object.assign(target, ...sources) – копирует свойства из исходных объектов в целевой

– копирует свойства из исходных объектов в целевой Object.freeze(obj) – делает объект неизменяемым

– делает объект неизменяемым Object.seal(obj) – запрещает добавление/удаление свойств, но разрешает изменение значений

Массивы – это специальный тип объектов, оптимизированный для хранения упорядоченных коллекций данных:

const colors = ["red", "green", "blue"]; const mixed = [42, "hello", true, null, { name: "object" }]; // Доступ к элементам по индексу (нумерация с 0) console.log(colors[0]); // "red" console.log(colors[2]); // "blue" console.log(colors.length); // 3

JavaScript предоставляет богатый набор методов для работы с массивами:

// Методы, изменяющие исходный массив colors.push("yellow"); // добавляет элемент в конец colors.pop(); // удаляет и возвращает последний элемент colors.unshift("black"); // добавляет элемент в начало colors.shift(); // удаляет и возвращает первый элемент colors.splice(1, 1, "purple"); // удаляет 1 элемент с индекса 1 и вставляет "purple" colors.sort(); // сортирует массив // Методы, возвращающие новый массив const sliced = colors.slice(1, 3); // подмассив от индекса 1 до 3 (не включая 3) const doubled = colors.map(color => color + color); // применяет функцию к каждому элементу const longColors = colors.filter(color => color.length > 3); // фильтрует элементы

Обход массивов и объектов — частая операция в JavaScript:

// Обход массива for (let i = 0; i < colors.length; i++) { console.log(colors[i]); } // Более современный способ for (const color of colors) { console.log(color); } // Функциональный подход colors.forEach((color, index) => { console.log(`${index}: ${color}`); }); // Обход объекта for (const key in person) { if (person.hasOwnProperty(key)) { console.log(`${key}: ${person[key]}`); } } // С использованием Object.entries Object.entries(person).forEach(([key, value]) => { console.log(`${key}: ${value}`); });

Важно понимать, что объекты и массивы в JavaScript передаются по ссылке, а не по значению:

const original = [1, 2, 3]; const copy = original; // copy и original указывают на один и тот же массив copy.push(4); console.log(original); // [1, 2, 3, 4] – исходный массив тоже изменился! // Правильное копирование (поверхностное) const properCopy = [...original]; // с использованием spread оператора const anotherCopy = Array.from(original); const yetAnotherCopy = original.slice();

Для глубокого копирования вложенных структур можно использовать:

const deepObject = { a: 1, b: { c: 2 } }; const deepCopy = JSON.parse(JSON.stringify(deepObject)); // с ограничениями // или использовать структуры данных JS вроде structuredClone() в новых версиях

Преобразование типов данных и практические задачи

Динамическая типизация JavaScript означает, что типы данных могут автоматически преобразовываться при необходимости. Однако понимание и контроль этих преобразований критически важны для предотвращения ошибок. Рассмотрим основные принципы и практические примеры работы с типами данных. 🔄

Явное преобразование типов

JavaScript предоставляет встроенные функции для явного преобразования данных из одного типа в другой:

// Строковое преобразование let num = 42; let str1 = String(num); // "42" let str2 = num.toString(); // "42" let str3 = num + ""; // "42" (неявное преобразование) // Числовое преобразование let str = "42"; let num1 = Number(str); // 42 let num2 = parseInt(str, 10); // 42 (второй аргумент – система счисления) let num3 = parseFloat("42.5"); // 42.5 let num4 = +"42"; // 42 (неявное преобразование) // К логическому типу let bool1 = Boolean(1); // true let bool2 = Boolean(""); // false let bool3 = !!0; // false (неявное преобразование через двойное отрицание)

Неявное преобразование типов

JavaScript автоматически преобразует типы в определенных контекстах. Понимание этих правил поможет избежать неожиданного поведения:

// При использовании операторов сравнения console.log("5" == 5); // true (строка преобразуется в число) console.log("5" === 5); // false (строгое сравнение, типы разные) // При использовании математических операторов console.log("5" + 2); // "52" (число преобразуется в строку) console.log("5" – 2); // 3 (строка преобразуется в число) console.log("5" * "2"); // 10 (обе строки преобразуются в числа) // В логических операциях console.log(0 || "default"); // "default" (0 преобразуется в false) console.log(5 && "value"); // "value" (5 преобразуется в true)

Таблица преобразования типов в различных контекстах:

Значение К String К Number К Boolean undefined "undefined" NaN false null "null" 0 false true "true" 1 – false "false" 0 – "" – 0 false "123" – 123 true 0 "0" – false [] "" 0 true {} "[object Object]" NaN true

Практические задачи и решения

Проверка типа данных

console.log(typeof 42); // "number" console.log(typeof "hello"); // "string" console.log(typeof true); // "boolean" console.log(typeof undefined); // "undefined" console.log(typeof null); // "object" (это баг JavaScript) console.log(typeof []); // "object" (массивы – это объекты) console.log(typeof {}); // "object" // Для массивов лучше использовать Array.isArray() console.log(Array.isArray([])); // true console.log(Array.isArray({})); // false

Проверка на пустоту

const isEmpty = str => str.trim().length === 0; // Проверка пустого объекта const isEmptyObject = obj => Object.keys(obj).length === 0; // Проверка пустого массива const isEmptyArray = arr => arr.length === 0;

Безопасное получение значений

// Проблема: получение вложенных свойств может вызвать ошибку const user = { profile: { address: { city: "New York" } } }; // const user = {}; // если структура не та, что ожидается // Решение 1: проверка на каждом уровне const city1 = user && user.profile && user.profile.address && user.profile.address.city; // Решение 2: оператор опциональной цепочки (ES2020) const city2 = user?.profile?.address?.city; // Решение 3: с установкой значения по умолчанию const city3 = (user?.profile?.address?.city) || "Unknown";

Приведение к числу с валидацией

function safeParseNumber(value) { const num = Number(value); if (isNaN(num)) { return { success: false, error: "Invalid number" }; } return { success: true, value: num }; } console.log(safeParseNumber("42")); // { success: true, value: 42 } console.log(safeParseNumber("abc")); // { success: false, error: "Invalid number" }

Объединение массивов и объектов

// Объединение массивов const arr1 = [1, 2, 3]; const arr2 = [4, 5, 6]; const combined = [...arr1, ...arr2]; // [1, 2, 3, 4, 5, 6] // Объединение объектов const obj1 = { a: 1, b: 2 }; const obj2 = { b: 3, c: 4 }; // b перезапишет значение из obj1 const mergedObj = { ...obj1, ...obj2 }; // { a: 1, b: 3, c: 4 }

Деструктуризация данных

// Деструктуризация объекта const user = { name: "John", age: 30, city: "New York" }; const { name, age, city = "Unknown" } = user; console.log(name, age, city); // "John", 30, "New York" // Деструктуризация массива const rgb = [255, 128, 0]; const [red, green, blue] = rgb; console.log(red, green, blue); // 255, 128, 0

Валидация типов данных для функций

function calculateArea(width, height) { // Проверка типов аргументов if (typeof width !== 'number' || typeof height !== 'number') { throw new TypeError('Both width and height must be numbers'); } // Проверка валидности значений if (width <= 0 || height <= 0) { throw new RangeError('Dimensions must be positive'); } return width * height; } try { console.log(calculateArea(5, 10)); // 50 console.log(calculateArea("5", 10)); // Ошибка TypeError console.log(calculateArea(-5, 10)); // Ошибка RangeError } catch (error) { console.error(error.message); }

Создание типобезопасных структур данных

// Простая реализация типизированного массива function TypedArray(type) { const validTypes = ['string', 'number', 'boolean']; if (!validTypes.includes(type)) { throw new Error(`Type must be one of: ${validTypes.join(', ')}`); } const array = []; return { push(item) { if (typeof item !== type) { throw new TypeError(`Item must be of type ${type}`); } array.push(item); return array.length; }, get(index) { return array[index]; }, getAll() { return [...array]; } }; } const numbers = TypedArray('number'); numbers.push(1); numbers.push(2); // numbers.push("3"); // Ошибка TypeError console.log(numbers.getAll()); // [1, 2]

Правильное понимание переменных и типов данных в JavaScript — фундамент для построения стабильных и эффективных веб-приложений. Динамическая типизация языка даёт гибкость, но требует от разработчика большей осознанности и внимания к деталям. Используйте const по умолчанию для всех переменных, прибегайте к let только когда значение должно меняться, и полностью откажитесь от var в современном коде. Помните о разнице между примитивными и ссылочными типами, особенно когда работаете с объектами и массивами. Явно преобразовывайте типы данных там, где это необходимо, не полагаясь на автоматическое преобразование. И самое главное — практикуйтесь в решении реальных задач, ведь настоящее мастерство приходит только с опытом.

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