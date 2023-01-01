Введение в Vue.js: пошаговое руководство для новичков с нуля

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Для кого эта статья:

Начинающие и промежуточные разработчики, интересующиеся фронтенд-технологиями

Технические писатели и специалисты, создающие документацию для разработчиков

Руководители проектов и команды разработчиков, ищущие доступные инструменты для разработки интерфейсов

Перед вами открывается мир Vue.js — JavaScript-фреймворк, покоривший разработчиков простотой и элегантностью. Выбрав Vue, вы получаете инструмент, объединяющий лучшие качества Angular и React, но с более пологой кривой обучения. Как технический писатель, работающий с десятками фронтенд-проектов, я провожу вас через каждый шаг: от понимания базовых принципов до создания первого приложения. После прочтения этого руководства вы не просто поймёте, что такое Vue.js — вы будете готовы писать код и применять его в реальных проектах. 🚀

Vue.js – что это такое и почему стоит выбрать этот фреймворк

Vue.js — прогрессивный JavaScript-фреймворк для создания пользовательских интерфейсов. В отличие от монолитных фреймворков, Vue спроектирован с нуля как инкрементально адаптируемый. Его ядро фокусируется исключительно на слое представления, что делает интеграцию с другими библиотеками или существующими проектами значительно проще. Vue также отлично подходит для создания сложных одностраничных приложений (SPA).

Почему стоит обратить внимание именно на Vue.js? Вот несколько убедительных причин:

Низкий порог вхождения — если вы знаете HTML, CSS и базовый JavaScript, вы уже готовы начать работу с Vue

— если вы знаете HTML, CSS и базовый JavaScript, вы уже готовы начать работу с Vue Прогрессивный подход — используйте только те части фреймворка, которые вам нужны

— используйте только те части фреймворка, которые вам нужны Высокая производительность — виртуальный DOM и оптимизации делают Vue невероятно быстрым

— виртуальный DOM и оптимизации делают Vue невероятно быстрым Детальная документация — официальная документация Vue.js охватывает все аспекты работы с фреймворком

— официальная документация Vue.js охватывает все аспекты работы с фреймворком Растущая экосистема — официальные библиотеки для маршрутизации, управления состоянием и сборки проектов

Михаил Петров, ведущий frontend-разработчик Когда наша команда получила проект по модернизации устаревшей CRM-системы, я стоял перед выбором технологического стека. Клиенту требовалось создать современный интерфейс без полной переработки серверной части. Решение пришло быстро — Vue.js. Вместо того чтобы убеждать команду из пяти разработчиков с разным опытом изучать сложные паттерны React или разбираться в громоздких конструкциях Angular, я предложил Vue. Через неделю даже джуниоры в команде создавали функциональные компоненты, а через месяц мы представили первую версию интерфейса. Vue позволил нам постепенно интегрировать новые элементы в существующий код. Мы начали с замены отдельных страниц, а затем плавно перешли к полностью компонентной архитектуре. Клиент был впечатлен скоростью разработки, а команда — отсутствием болезненного процесса обучения.

Сравнение Vue.js с другими популярными фреймворками:

Критерий Vue.js React Angular Размер библиотеки ~33KB (минимизированный) ~42KB (без Redux) ~143KB (основной пакет) Кривая обучения Низкая Средняя Высокая Шаблонизация HTML-шаблоны / JSX JSX HTML + директивы Популярность (GitHub stars) 200K+ 196K+ 85K+ Год создания 2014 2013 2010

Vue.js идеально подходит для проектов любого масштаба: от небольших вставок интерактивности на существующие страницы до полноценных SPA-приложений. Сообщество Vue стремительно растет, и многие крупные компании, включая Alibaba, Nintendo, и GitLab, выбирают его для своих проектов. 🔥

Установка и настройка Vue.js: первые шаги в разработке

Существует несколько способов начать работу с Vue.js, от простого подключения через CDN до создания полноценного проекта с использованием официального инструментария. Рассмотрим каждый вариант подробно.

Способ 1: Прямое подключение через CDN

Простейший способ попробовать Vue — подключить его через CDN. Добавьте следующую строку в ваш HTML-файл:

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@3/dist/vue.global.js"></script>

Этот метод идеален для быстрого прототипирования или добавления Vue к существующему проекту. После подключения создайте базовую структуру приложения:

<div id="app"> {{ message }} </div> <script> const { createApp } = Vue createApp({ data() { return { message: 'Привет, Vue!' } } }).mount('#app') </script>

Способ 2: Использование Vue CLI

Vue CLI (Command Line Interface) — это полноценная система для быстрого создания Vue-проектов. Установите его глобально с помощью npm:

npm install -g @vue/cli

После установки создайте новый проект командой:

vue create my-project

Vue CLI предложит выбрать пресет настроек — можно выбрать стандартный (с базовыми функциями) или настроить проект вручную, добавляя нужные функции.

Способ 3: Vite

Vite — современный инструмент сборки, созданный Эваном Ю (автором Vue.js). Он обеспечивает молниеносный старт разработки и горячую замену модулей:

npm create vite@latest my-vue-app -- --template vue cd my-vue-app npm install npm run dev

Сравнение инструментов для разработки Vue.js:

Инструмент Преимущества Недостатки Идеален для CDN Простота, без установки, мгновенный старт Отсутствие сборки, ограничения для крупных проектов Прототипы, небольшие проекты Vue CLI Полный контроль, экосистема плагинов, GUI Более медленный запуск разработки Средние и крупные проекты Vite Сверхбыстрый запуск, HMR, оптимизированная сборка Меньше плагинов по сравнению с Vue CLI Новые проекты любого размера Nuxt.js SSR, автоматическая маршрутизация, SEO Дополнительная сложность, больше концепций Проекты, требующие SEO и производительности

После установки убедитесь, что ваша среда разработки готова. Рекомендую использовать VS Code с расширением Volar для Vue 3 или Vetur для Vue 2 — они обеспечивают подсветку синтаксиса, автодополнение и проверку ошибок. 🛠️

Если у вас возникли проблемы с установкой, проверьте версию Node.js — для Vue 3 рекомендуется версия 12.0.0 или выше. Также убедитесь, что npm корректно настроен и не блокируется файрволами или прокси-серверами.

Основные концепции Vue.js: директивы, компоненты и циклы

Чтобы эффективно работать с Vue.js, необходимо понимать его фундаментальные концепции. Эти знания позволят вам структурировать код логично и создавать масштабируемые приложения.

Анна Соколова, фронтенд-архитектор Несколько лет назад я присоединилась к проекту, который представлял собой сложную административную панель для управления контентом медиа-ресурса. Изначально весь фронтенд был написан с использованием jQuery, что превратило код в неподдерживаемое месиво из селекторов и обработчиков событий. Мы решили постепенно переписывать систему на Vue.js. Первое, что поразило команду — это реактивность. Больше не нужно было вручную обновлять DOM при изменении данных. Мы начали с создания компонента для редактирования статей, используя двустороннее связывание (v-model). Самым сложным был переход от императивного мышления к декларативному. Помню, как один из разработчиков потратил полдня, пытаясь вручную манипулировать DOM внутри метода mounted(), пока не понял, что достаточно просто изменить реактивное свойство. Наиболее эффективным решением стало создание библиотеки переиспользуемых компонентов. Вместо копирования HTML-структур между страницами, мы создали абстрактные компоненты, которые адаптировались под разные сценарии через props. Это сократило код на 40% и ускорило разработку новых разделов.

1. Реактивность и система шаблонов

Реактивность — сердце Vue.js. Она обеспечивает автоматическое обновление DOM при изменении данных. Vue использует декларативный рендеринг: вы описываете, как должен выглядеть DOM в зависимости от состояния JavaScript.

<div id="counter"> Счетчик: {{ counter }} <button @click="increment">Увеличить</button> </div> <script> Vue.createApp({ data() { return { counter: 0 } }, methods: { increment() { this.counter++ } } }).mount('#counter') </script>

2. Директивы Vue

Директивы — специальные атрибуты с префиксом v-, которые добавляют реактивное поведение в HTML. Основные директивы:

v-bind (или сокращение :) — привязывает атрибут HTML к выражению JS

(или сокращение :) — привязывает атрибут HTML к выражению JS v-model — создает двустороннее связывание данных для форм

— создает двустороннее связывание данных для форм v-if / v-else / v-else-if — условный рендеринг элементов

— условный рендеринг элементов v-for — рендеринг списков на основе массива или объекта

— рендеринг списков на основе массива или объекта v-on (или сокращение @) — привязывает обработчики событий

(или сокращение @) — привязывает обработчики событий v-show — переключает видимость элемента (CSS display)

— переключает видимость элемента (CSS display) v-once — одноразовый рендеринг элемента

3. Компонентная архитектура

Компоненты — переиспользуемые элементы интерфейса с изолированной логикой и стилями. Они позволяют разбить приложение на логические блоки и упростить разработку:

JS Скопировать код // Определение компонента app.component('todo-item', { props: ['todo'], template: ` <li> {{ todo.text }} <button @click="$emit('remove')">Удалить</button> </li> ` }) // Использование компонента <todo-item v-for="(item, index) in todos" :key="index" :todo="item" @remove="todos.splice(index, 1)" ></todo-item>

4. Жизненный цикл компонента

Vue-компоненты проходят через серию этапов от создания до уничтожения. На каждом этапе срабатывают определенные хуки:

beforeCreate/created — инициализация компонента

— инициализация компонента beforeMount/mounted — монтирование DOM

— монтирование DOM beforeUpdate/updated — обновление при изменении данных

— обновление при изменении данных beforeUnmount/unmounted — удаление компонента

5. Вычисляемые свойства и наблюдатели

Vue предлагает два мощных механизма для работы с реактивными данными:

Computed properties — зависят от других данных и кэшируются

— зависят от других данных и кэшируются Watchers — выполняют действия при изменении определенных данных

JS Скопировать код computed: { fullName() { return this.firstName + ' ' + this.lastName } }, watch: { searchQuery(newValue, oldValue) { this.fetchResults(newValue) } }

Понимание этих концепций создает прочный фундамент для разработки на Vue.js. Практикуйтесь, создавая небольшие компоненты и постепенно объединяя их в более сложные системы. 🧩

Создаём первое приложение: пошаговая разработка на Vue.js

Теория — это хорошо, но практика незаменима. Давайте создадим простое, но функциональное приложение для управления задачами (Todo List), которое продемонстрирует ключевые возможности Vue.js. 📝

Шаг 1: Создание проекта

Начнем с создания нового проекта с помощью Vite:

npm create vite@latest todo-app -- --template vue cd todo-app npm install npm run dev

Vite запустит сервер разработки на localhost:3000 .

Шаг 2: Планирование структуры

Наше приложение будет состоять из следующих компонентов:

App.vue — корневой компонент

— корневой компонент TodoForm.vue — форма для добавления задач

— форма для добавления задач TodoList.vue — список задач

— список задач TodoItem.vue — отдельная задача

Шаг 3: Создание компонентов

Начнем с компонента TodoItem.vue :

vue Скопировать код // src/components/TodoItem.vue <template> <div class="todo-item" :class="{ completed: todo.completed }"> <input type="checkbox" :checked="todo.completed" @change="$emit('toggle-complete', todo.id)" > <span>{{ todo.text }}</span> <button @click="$emit('delete', todo.id)">Удалить</button> </div> </template> <script> export default { name: 'TodoItem', props: { todo: { type: Object, required: true } } } </script> <style scoped> .todo-item { display: flex; align-items: center; padding: 10px; margin-bottom: 5px; border-radius: 4px; background-color: #f8f9fa; } .completed span { text-decoration: line-through; color: #6c757d; } button { margin-left: auto; padding: 5px 10px; background-color: #dc3545; color: white; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer; } </style>

Теперь создадим TodoList.vue :

vue Скопировать код // src/components/TodoList.vue <template> <div class="todo-list"> <h2>Список задач</h2> <p v-if="todos.length === 0">Нет задач. Добавьте новую!</p> <TodoItem v-for="todo in todos" :key="todo.id" :todo="todo" @toggle-complete="$emit('toggle-complete', $event)" @delete="$emit('delete', $event)" /> </div> </template> <script> import TodoItem from './TodoItem.vue' export default { name: 'TodoList', components: { TodoItem }, props: { todos: { type: Array, default: () => [] } } } </script>

Далее, TodoForm.vue для добавления новых задач:

vue Скопировать код // src/components/TodoForm.vue <template> <div class="todo-form"> <input type="text" v-model="newTodo" placeholder="Добавьте новую задачу" @keyup.enter="addTodo" > <button @click="addTodo">Добавить</button> </div> </template> <script> export default { name: 'TodoForm', data() { return { newTodo: '' } }, methods: { addTodo() { if (this.newTodo.trim()) { this.$emit('add-todo', this.newTodo) this.newTodo = '' } } } } </script> <style scoped> .todo-form { display: flex; margin-bottom: 20px; } input { flex-grow: 1; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px 0 0 4px; font-size: 16px; } button { padding: 10px 15px; background-color: #28a745; color: white; border: none; border-radius: 0 4px 4px 0; cursor: pointer; font-size: 16px; } </style>

Шаг 4: Сборка приложения в App.vue

Теперь объединим все компоненты в главном файле:

vue Скопировать код // src/App.vue <template> <div class="app"> <h1>Vue Todo App</h1> <TodoForm @add-todo="addTodo" /> <TodoList :todos="todos" @toggle-complete="toggleComplete" @delete="deleteTodo" /> </div> </template> <script> import TodoForm from './components/TodoForm.vue' import TodoList from './components/TodoList.vue' export default { name: 'App', components: { TodoForm, TodoList }, data() { return { todos: [] } }, methods: { addTodo(text) { this.todos.push({ id: Date.now(), text, completed: false }) }, toggleComplete(id) { const todo = this.todos.find(todo => todo.id === id) if (todo) { todo.completed = !todo.completed } }, deleteTodo(id) { this.todos = this.todos.filter(todo => todo.id !== id) } } } </script> <style> .app { max-width: 600px; margin: 0 auto; padding: 20px; font-family: Arial, sans-serif; } h1 { text-align: center; color: #343a40; } </style>

Шаг 5: Добавление localStorage

Чтобы наши задачи сохранялись между сеансами, добавим persistance с помощью localStorage:

JS Скопировать код // В App.vue добавим: created() { const savedTodos = localStorage.getItem('todos') if (savedTodos) { this.todos = JSON.parse(savedTodos) } }, watch: { todos: { handler(newTodos) { localStorage.setItem('todos', JSON.stringify(newTodos)) }, deep: true } }

Шаг 6: Запуск и тестирование

Запустите проект командой npm run dev и откройте его в браузере. Вы должны увидеть функциональное приложение для управления задачами:

Добавление новых задач через форму

Отметка задач как выполненных

Удаление ненужных задач

Автоматическое сохранение в localStorage

Что мы изучили

Создав этот проект, мы применили на практике ключевые концепции Vue.js:

Компонентная композиция и передача данных через props

Обработка событий с помощью директивы v-on (@)

Условный рендеринг с v-if

Циклы с v-for для отображения списков

Двустороннее связывание с v-model

Жизненный цикл компонента (created)

Наблюдатели (watchers) для реакции на изменения данных

Это базовый пример, но он демонстрирует, насколько просто создавать интерактивные приложения с Vue.js. По мере изучения вы можете расширять функционал: добавить фильтрацию, категории, сроки выполнения и т.д. 💪

Дальнейшие пути изучения: экосистема Vue для разработчиков

Освоив основы Vue.js и создав первое приложение, вы готовы к изучению более продвинутых тем и инструментов экосистемы Vue. Погружение в эти технологии позволит вам создавать сложные, масштабируемые и производительные приложения. 🚀

Официальные библиотеки Vue

Библиотека Назначение Ключевые особенности Уровень сложности Vue Router Маршрутизация в SPA Динамические маршруты, охранники, ленивая загрузка Начальный Vuex Управление состоянием (Vue 2/3) Централизованное хранилище, мутации, действия Средний Pinia Управление состоянием (Vue 3) TypeScript, композиционный API, отказ от мутаций Средний Vue Test Utils Тестирование компонентов Модульные тесты, моки, снимки состояния Продвинутый Nuxt.js Фреймворк для Vue SSR, SSG, автомаршрутизация, SEO-оптимизации Продвинутый

1. Vue Router: создание многостраничных приложений

Vue Router позволяет создавать SPA с навигацией между "страницами" без перезагрузки всего приложения:

JS Скопировать код // Установка npm install vue-router@4 // Базовая настройка import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router' import Home from './views/Home.vue' import About from './views/About.vue' const router = createRouter({ history: createWebHistory(), routes: [ { path: '/', name: 'Home', component: Home }, { path: '/about', name: 'About', component: About } ] })

2. Vuex/Pinia: управление состоянием приложения

Для небольших приложений достаточно props и событий, но с ростом сложности требуется централизованное хранилище состояния:

JS Скопировать код // Pinia (рекомендуется для Vue 3) npm install pinia // Определение хранилища import { defineStore } from 'pinia' export const useTodosStore = defineStore('todos', { state: () => ({ todos: [] }), actions: { addTodo(text) { this.todos.push({ id: Date.now(), text, completed: false }) } }, getters: { completedTodos: (state) => state.todos.filter(todo => todo.completed) } })

3. Composition API: новый способ организации логики

Введенный в Vue 3, Composition API предоставляет альтернативу Options API для лучшей организации кода и повторного использования логики:

JS Скопировать код // Пример с Composition API import { ref, computed, watch } from 'vue' export default { setup() { const count = ref(0) const doubleCount = computed(() => count.value * 2) function increment() { count.value++ } watch(count, (newValue) => { console.log(`Count изменился: ${newValue}`) }) return { count, doubleCount, increment } } }

4. Интеграция с TypeScript

Vue 3 создан с учетом TypeScript и обеспечивает отличную типизацию, повышающую надежность кода:

JS Скопировать код // Компонент с TypeScript import { defineComponent, PropType } from 'vue' interface Todo { id: number text: string completed: boolean } export default defineComponent({ props: { todo: { type: Object as PropType<Todo>, required: true } }, methods: { toggleComplete(id: number): void { // реализация } } })

5. Nuxt.js: фреймворк на основе Vue

Nuxt.js дополняет Vue функциями, необходимыми для крупных проектов: серверный рендеринг (SSR), генерация статических сайтов (SSG), автоматическая маршрутизация и оптимизация производительности.

6. Тестирование Vue-приложений

Надежные приложения требуют тщательного тестирования. Vue предлагает инструменты для модульного и end-to-end тестирования:

Vue Test Utils — официальная библиотека для модульного тестирования

— официальная библиотека для модульного тестирования Jest или Vitest — фреймворки для запуска тестов

или — фреймворки для запуска тестов Cypress — популярное решение для end-to-end тестирования

7. Ресурсы для дальнейшего обучения

Официальная документация Vue.js — comprehensive guide with examples

— comprehensive guide with examples Vue Mastery и Vue School — премиум-курсы от экспертов

и — премиум-курсы от экспертов Awesome Vue — куратируемый список библиотек, компонентов и ресурсов

— куратируемый список библиотек, компонентов и ресурсов Vue Land Discord — активное сообщество разработчиков

Практические советы для продолжения обучения:

Переписывайте существующие проекты на Vue для закрепления знаний

Присоединяйтесь к опен-сорс проектам на Vue

Создайте собственную библиотеку компонентов

Регулярно следите за обновлениями фреймворка и экосистемы

Участвуйте в хакатонах и мероприятиях сообщества

Изучение Vue.js — это путешествие, а не пункт назначения. Начните с малого, постепенно расширяйте знания и не бойтесь экспериментировать. Прогрессивная природа Vue позволяет внедрять новые концепции по мере необходимости, не перегружая вас информацией с самого начала. 🌟

Vue.js предлагает уникальный баланс простоты и мощности, который делает его отличным выбором как для начинающих, так и для опытных разработчиков. Начав с базовых концепций и постепенно продвигаясь к более сложным темам, вы построите прочный фундамент для создания современных веб-приложений. Помните, что настоящее мастерство приходит с практикой — не останавливайтесь на теории, применяйте полученные знания в реальных проектах. Экосистема Vue постоянно развивается, открывая новые возможности для творчества и инноваций. Начните свой путь сегодня, и вскоре вы обнаружите, что создание интуитивных и производительных интерфейсов стало не только возможным, но и увлекательным процессом.

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