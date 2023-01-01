Как открыть DevTools в любом браузере: способы для всех платформ

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Для кого эта статья:

Начинающие разработчики и студенты, изучающие веб-разработку

Тестировщики и QA-инженеры, желающие оптимизировать свою работу

Любопытные пользователи, интересующиеся структурой и работой веб-сайтов Открытие DevTools — это первый шаг к пониманию того, что происходит «под капотом» любого сайта. Будь вы начинающим разработчиком, тестировщиком, или просто любопытным пользователем — эти инструменты позволяют заглянуть за красивый фасад веб-страниц и увидеть их истинную структуру. Однако многие новички не знают, как получить доступ к этому мощному инструменту в своём браузере, теряясь в горячих клавишах и поисках нужного пункта меню. Давайте расставим все точки над i и научимся открывать DevTools в любом браузере быстро и без лишних движений! 🛠️

Что такое панель разработчика DevTools и для чего она нужна

DevTools (Developer Tools) — это встроенный в браузер набор инструментов, который позволяет разработчикам исследовать, отлаживать и оптимизировать веб-страницы. По сути, это «рентген» для сайтов, показывающий их анатомию и работу внутренних систем. 🔍

Возможности DevTools выходят далеко за рамки простого просмотра HTML-кода. Вот основные функции, которые делают его незаменимым инструментом:

Инспектирование элементов — просмотр и редактирование HTML/CSS в реальном времени

— просмотр и редактирование HTML/CSS в реальном времени Консоль — отображение ошибок JavaScript и запуск команд

— отображение ошибок JavaScript и запуск команд Сеть — анализ всех сетевых запросов и их скорости

— анализ всех сетевых запросов и их скорости Производительность — оптимизация скорости загрузки страницы

— оптимизация скорости загрузки страницы Хранилища — просмотр и управление cookie, localStorage и другими хранилищами

— просмотр и управление cookie, localStorage и другими хранилищами Отладка JavaScript — установка точек останова, пошаговое выполнение кода

Мария Сергеева, тимлид команды фронтенд-разработки Недавно к нам в команду пришёл стажёр Максим. На первой же встрече я попросила его внести правку в вёрстку нашего проекта — подвинуть кнопку на 10 пикселей. Он растерянно начал открывать код в редакторе, вносить изменения, коммитить... На это ушло около 20 минут. Я остановила его и показала, как через DevTools можно за 30 секунд найти нужный элемент, изменить его стили и сразу увидеть результат. А затем просто скопировать измененные значения в код. Максим был в шоке — он не представлял, что можно работать настолько эффективно. С тех пор DevTools стал его главным помощником, а скорость работы выросла в несколько раз.

Каждая группа специалистов находит в DevTools свои полезные инструменты:

Специалист Как использует DevTools Ключевые функции Фронтенд-разработчик Отладка JavaScript, CSS-стилей Elements, Console, Sources Тестировщик Проверка интерфейса, поиск ошибок Console, Network, Application SEO-специалист Анализ страницы на соответствие требованиям Lighthouse, Network Дизайнер Изучение реализации элементов интерфейса Elements, Styles

DevTools — это не просто инструмент, а полноценная лаборатория для анализа и совершенствования веб-страниц. Каждый, кто так или иначе связан с веб-разработкой, непременно должен освоить хотя бы базовые функции этой панели.

Универсальные способы открытия DevTools в любом браузере

Существует несколько универсальных способов открытия панели разработчика, которые работают практически в любом современном браузере. Освоив их, вы сможете быстро получить доступ к инструментам разработчика независимо от того, какой браузер используете. 🌐

Правая кнопка мыши — кликните правой кнопкой по любому элементу страницы и выберите "Просмотреть код" (или аналогичный пункт)

— кликните правой кнопкой по любому элементу страницы и выберите "Просмотреть код" (или аналогичный пункт) Клавиша F12 — самый быстрый способ открыть DevTools в большинстве браузеров

— самый быстрый способ открыть DevTools в большинстве браузеров Комбинация Ctrl+Shift+I (для macOS: Cmd+Option+I) — универсальное сочетание клавиш

(для macOS: Cmd+Option+I) — универсальное сочетание клавиш Через меню браузера — обычно находится в разделе "Дополнительные инструменты" или "Разработка"

Важно понимать, что в зависимости от операционной системы и версии браузера, названия пунктов меню могут незначительно отличаться, но основная логика доступа остаётся неизменной.

Антон Петров, QA-инженер В моей практике был случай, когда нам срочно нужно было протестировать сайт клиента на мобильном устройстве, где не работали привычные сочетания клавиш для открытия DevTools. Ситуация усложнялась тем, что клиент находился на линии и ждал немедленного решения проблемы. Я попросил его ввести в адресной строке браузера Chrome "about:inspect" и нажать Enter. Этот секретный URL открыл нам доступ к удалённой отладке, и мы смогли подключиться к его устройству через наш компьютер. Проблема была решена за считанные минуты, а клиент был настолько впечатлён "хакерским" подходом, что порекомендовал нас ещё трём компаниям!

Существуют также специальные URL-адреса, которые могут помочь получить доступ к инструментам разработчика в нестандартных ситуациях:

Браузер Специальный URL Назначение Chrome/Edge about:inspect Удалённая отладка устройств Chrome chrome://flags Экспериментальные функции DevTools Firefox about:debugging Отладка расширений и удалённых устройств Edge edge://settings/help Версия браузера (полезно для совместимости DevTools)

Помните, что панель разработчика — это не только инструмент для профессионалов. Она может быть полезна любому пользователю, который хочет лучше понимать работу веб-сайтов, проверять безопасность соединения или даже обходить простейшие ограничения некоторых сайтов.

Как открыть DevTools в Chrome, Edge и других Chromium-браузерах

Браузеры на базе Chromium (Chrome, Edge, Opera, Vivaldi, Brave и другие) используют практически идентичные инструменты разработчика с похожими методами доступа. Это удобно, поскольку, освоив открытие DevTools в одном из них, вы автоматически будете знать, как это делать и в других. 🔧

В Google Chrome существует несколько способов открыть панель разработчика:

Клавиатура : нажмите F12 или Ctrl+Shift+I (для macOS: Cmd+Option+I)

: нажмите F12 или Ctrl+Shift+I (для macOS: Cmd+Option+I) Контекстное меню : кликните правой кнопкой мыши по элементу страницы и выберите "Просмотреть код" (Inspect)

: кликните правой кнопкой мыши по элементу страницы и выберите "Просмотреть код" (Inspect) Через меню : нажмите на три точки в правом верхнем углу → "Дополнительные инструменты" → "Инструменты разработчика"

: нажмите на три точки в правом верхнем углу → "Дополнительные инструменты" → "Инструменты разработчика" Для инспекции конкретного элемента: Ctrl+Shift+C (для macOS: Cmd+Option+C) — активирует режим выбора элемента

Microsoft Edge, несмотря на свой уникальный дизайн, использует те же комбинации клавиш и методы доступа к DevTools, что и Chrome:

Клавиатурные сочетания : F12 или Ctrl+Shift+I

: F12 или Ctrl+Shift+I Через контекстное меню : правый клик → "Просмотреть код"

: правый клик → "Просмотреть код" Через меню браузера: три точки → "Дополнительные инструменты" → "Средства разработчика"

Другие Chromium-браузеры, такие как Opera, Brave или Vivaldi, поддерживают те же методы доступа, хотя названия пунктов меню могут слегка отличаться. Если вы используете какой-то экзотический браузер на базе Chromium, попробуйте стандартные сочетания клавиш — они, скорее всего, будут работать.

Особенности DevTools в Chromium-браузерах:

Док-режимы : DevTools можно расположить внизу, справа или отдельным окном (используйте кнопку с тремя точками в DevTools → Dock side)

: DevTools можно расположить внизу, справа или отдельным окном (используйте кнопку с тремя точками в DevTools → Dock side) Тёмная тема : включается в настройках DevTools (F1 или кнопка с шестерёнкой)

: включается в настройках DevTools (F1 или кнопка с шестерёнкой) Эмуляция мобильных устройств : кнопка Toggle device toolbar или Ctrl+Shift+M

: кнопка Toggle device toolbar или Ctrl+Shift+M Сохранение изменений: в вкладке Sources можно настроить постоянное сохранение внесённых изменений через Workspaces

Полезный трюк для Chrome: если вы хотите открыть DevTools сразу в режиме консоли, используйте Ctrl+Shift+J (для macOS: Cmd+Option+J). Это сэкономит время, если вам нужно быстро проверить ошибки JavaScript или выполнить команды.

Открытие панели разработчика в Firefox и Safari

Firefox и Safari имеют свои уникальные версии инструментов разработчика, которые отличаются от Chromium-браузеров как визуально, так и функционально. Давайте разберёмся, как открыть DevTools в этих браузерах и какие особенности они предлагают. 🦊 🧭

Открытие DevTools в Firefox:

Клавиатура : F12 или Ctrl+Shift+I (для macOS: Cmd+Option+I)

: F12 или Ctrl+Shift+I (для macOS: Cmd+Option+I) Контекстное меню : правый клик → "Исследовать элемент"

: правый клик → "Исследовать элемент" Меню браузера : три полоски в правом верхнем углу → "Дополнительно" → "Инструменты веб-разработчика"

: три полоски в правом верхнем углу → "Дополнительно" → "Инструменты веб-разработчика" Только для консоли: Ctrl+Shift+K (для macOS: Cmd+Option+K)

Особенности DevTools в Firefox:

Инспектор шрифтов — уникальный инструмент для анализа типографики на странице

— уникальный инструмент для анализа типографики на странице Отладчик CSS Grid — более продвинутая визуализация сеток по сравнению с Chrome

— более продвинутая визуализация сеток по сравнению с Chrome Screenshot Node — возможность сделать скриншот отдельного элемента прямо из инспектора

— возможность сделать скриншот отдельного элемента прямо из инспектора Eyedropper — встроенный инструмент для определения цвета на странице

Открытие DevTools в Safari (macOS):

Клавиатура : Cmd+Option+I

: Cmd+Option+I Контекстное меню : правый клик → "Inspect Element" (требует предварительной активации)

: правый клик → "Inspect Element" (требует предварительной активации) Через меню Safari : Safari → Preferences → Advanced → "Show Develop menu in menu bar", затем Develop → Show Web Inspector

: Safari → Preferences → Advanced → "Show Develop menu in menu bar", затем Develop → Show Web Inspector Только для консоли: Cmd+Option+C

Важно! В Safari инструменты разработчика по умолчанию отключены. Прежде чем использовать их, необходимо включить меню разработчика в настройках браузера.

Особенности DevTools в Safari:

Timeline — подробный анализ производительности с детальной информацией о рендеринге

— подробный анализ производительности с детальной информацией о рендеринге Responsive Design Mode — удобный режим для тестирования адаптивного дизайна

— удобный режим для тестирования адаптивного дизайна Web Extensions — отладка расширений Safari

— отладка расширений Safari Canvas Inspection — детальный анализ Canvas-элементов

Сравнение особенностей DevTools в различных браузерах:

Функция Firefox Safari Chrome/Edge 3D-просмотр DOM Есть (3D View) Нет Нет (был удалён) Отдельное окно для DevTools Есть Есть Есть Инспектор CSS Grid/Flexbox Расширенный Базовый Стандартный Экономия трафика Нет Нет Есть (Network throttling) Редактирование локальных файлов Через дополнения Ограниченно Через Workspaces

Несмотря на различия, все современные браузеры предоставляют мощные инструменты разработчика. Выбор между ними часто сводится к личным предпочтениям и конкретным задачам. Многие профессиональные разработчики используют Firefox для отладки CSS из-за его превосходных инструментов визуализации, а Chrome — для работы с JavaScript благодаря его продвинутому отладчику.

Полезные комбинации клавиш для работы с DevTools

Освоение горячих клавиш — это то, что отличает новичка от профессионала при работе с DevTools. Правильные комбинации клавиш могут значительно ускорить вашу работу и сделать процесс отладки более эффективным. Давайте разберём ключевые сочетания для различных задач. ⌨️

Универсальные комбинации для всех вкладок DevTools:

Ctrl+Shift+P (Cmd+Shift+P на macOS) — командное меню для быстрого доступа к любой функции DevTools

(Cmd+Shift+P на macOS) — командное меню для быстрого доступа к любой функции DevTools Ctrl+[ и Ctrl+] — переключение между вкладками DevTools

и — переключение между вкладками DevTools Ctrl+Shift+D — смена положения панели DevTools (внизу/справа/в отдельном окне)

— смена положения панели DevTools (внизу/справа/в отдельном окне) F1 — открыть настройки DevTools

— открыть настройки DevTools Esc — открыть/закрыть мини-консоль в любой вкладке

Инспектирование элементов (вкладка Elements/Inspector):

Ctrl+F — поиск по HTML-коду

— поиск по HTML-коду H — скрыть выбранный элемент

— скрыть выбранный элемент Стрелки влево/вправо — свернуть/развернуть выбранный узел

— свернуть/развернуть выбранный узел Enter — редактировать HTML выбранного элемента

— редактировать HTML выбранного элемента Ctrl+Shift+C (Cmd+Shift+C на macOS) — включить режим выбора элемента на странице

Консоль (Console):

Стрелка вверх/вниз — навигация по истории команд

— навигация по истории команд Shift+Enter — многострочный ввод (вместо выполнения команды)

— многострочный ввод (вместо выполнения команды) Ctrl+L — очистить консоль

— очистить консоль $0 — обращение к текущему выбранному элементу (можно использовать в консоли)

— обращение к текущему выбранному элементу (можно использовать в консоли) $$('селектор') — быстрый поиск всех элементов по CSS-селектору

Сравнительная таблица горячих клавиш для разных вкладок DevTools:

Действие Elements/Inspector Console Sources/Debugger Network Поиск Ctrl+F Ctrl+F Ctrl+F Ctrl+F Копировать элемент Ctrl+C – – – Установка точки останова – – F9 или клик на номере строки – Пошаговое выполнение – – F10 (шаг), F11 (внутрь) – Очистить данные – Ctrl+L – Ctrl+E

Продвинутые техники:

document.designMode = "on" — введите эту команду в консоли, чтобы редактировать любой текст на странице прямо в браузере

— введите эту команду в консоли, чтобы редактировать любой текст на странице прямо в браузере monitor(функция) — отслеживает вызовы указанной функции с аргументами

— отслеживает вызовы указанной функции с аргументами copy($0) — копирует выбранный DOM-элемент в буфер обмена

— копирует выбранный DOM-элемент в буфер обмена debug(функция) и undebug(функция) — добавление/удаление точки останова на функцию

Важно помнить, что эти комбинации могут немного отличаться в зависимости от браузера и операционной системы. Также полезно знать, что в Chrome и Edge можно посмотреть все доступные сочетания клавиш, нажав на кнопку с шестерёнкой в DevTools и выбрав раздел «Shortcuts».

Освоение этих комбинаций клавиш не только ускорит вашу работу с DevTools, но и сделает процесс разработки и отладки более приятным и эффективным. Начните с запоминания наиболее полезных для вашей работы сочетаний, и постепенно добавляйте новые в свой арсенал. 🚀

Владение инструментами разработчика — это навык, отделяющий профессиональных веб-специалистов от любителей. Независимо от того, какой браузер вы предпочитаете, теперь у вас есть все необходимые знания для быстрого доступа к DevTools и начала исследования любой веб-страницы. Помните, что настоящее мастерство приходит с практикой — поэтому не стесняйтесь открывать DevTools на каждом интересном сайте, изучать его структуру, анализировать код и учиться у других разработчиков. Со временем это станет вашим рефлексом, а инструменты разработчика — незаменимым помощником в ежедневной работе.

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