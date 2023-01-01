Visual Studio 2015: настройка, создание проектов и отладка кода

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в программировании, желающие освоить среду разработки Visual Studio 2015

Студенты и начинающие разработчики, желающие получить практические навыки программирования на языках от Microsoft

Профессионалы, ищущие инструменты для улучшения навыков отладки и управления проектами в Visual Studio 2015 Освоение профессиональной среды разработки — первый серьезный шаг в карьере программиста. Visual Studio 2015, несмотря на появление новых версий, остается мощным инструментом с оптимальным балансом производительности и функциональности. Это IDE, которую до сих пор используют тысячи компаний по всему миру для поддержки своих проектов. Погрузимся в детали настройки, создания первого проекта и освоим базовые приемы отладки — всё, что нужно для уверенного старта в разработке на C#, C++ или других языках от Microsoft. 🚀

Обзор интерфейса Visual Studio 2015 для новичков

Первое знакомство с Visual Studio 2015 может вызвать легкое замешательство — обилие панелей, меню и кнопок способно дезориентировать даже опытного разработчика. Однако интерфейс VS 2015 логично структурирован и после краткого знакомства становится интуитивно понятным. Разберем основные элементы интерфейса, с которыми предстоит работать ежедневно.

Интерфейс Visual Studio 2015 состоит из нескольких ключевых элементов:

Главное меню — горизонтальная панель в верхней части окна с выпадающими меню (File, Edit, View и т.д.)

— горизонтальная панель в верхней части окна с выпадающими меню (File, Edit, View и т.д.) Панель инструментов — расположена под главным меню и содержит кнопки быстрого доступа

— расположена под главным меню и содержит кнопки быстрого доступа Окно решения (Solution Explorer) — отображает структуру проекта, файлы и папки

— отображает структуру проекта, файлы и папки Редактор кода — центральная часть IDE, где происходит написание и редактирование кода

— центральная часть IDE, где происходит написание и редактирование кода Окно свойств (Properties) — позволяет настраивать параметры выбранных элементов

— позволяет настраивать параметры выбранных элементов Панель вывода (Output) — отображает результаты компиляции, сообщения об ошибках

— отображает результаты компиляции, сообщения об ошибках Панель ошибок (Error List) — показывает список ошибок и предупреждений

Для повышения эффективности работы важно освоить основные комбинации клавиш, которые значительно ускоряют навигацию и выполнение типовых операций.

Комбинация клавиш Действие Применение F5 Запуск программы с отладкой Основной способ запуска и тестирования приложения Ctrl+F5 Запуск программы без отладки Быстрый запуск без точек останова F9 Установка/снятие точки останова Базовый элемент отладки Ctrl+Space Вызов IntelliSense Автодополнение кода и подсказки Ctrl+K, Ctrl+C Закомментировать выделенный код Временное отключение участков кода Ctrl+K, Ctrl+U Раскомментировать выделенный код Возвращение закомментированного кода

Одно из ключевых преимуществ Visual Studio — возможность настройки интерфейса под конкретные задачи. Для этого используется концепция окон и панелей, которые можно перемещать, закреплять или скрывать. Например, если вы активно работаете с базой данных, имеет смысл открыть окно Server Explorer и закрепить его рядом с Solution Explorer.

Алексей Петров, технический тренер Помню, как проводил курс для новичков в программировании, и студенты часто терялись в интерфейсе Visual Studio. Я разработал особый подход к знакомству с IDE — мы "строили" интерфейс постепенно, начиная только с редактора кода и Solution Explorer. Затем добавляли по одному элементу, объясняя его назначение и связь с процессом разработки. Самым показательным был случай с Марией, которая имела художественное образование и решила стать разработчиком. Поначалу она паниковала от обилия панелей и опций, но после моего метода постепенного добавления элементов интерфейса через две недели она уже уверенно настраивала рабочее пространство под свои задачи и даже создала собственную цветовую схему, которую потом переняли другие студенты. Ключевой момент — не пытаться освоить всё сразу, а последовательно добавлять инструменты в свой арсенал.

Установка и настройка рабочей среды VS 2015

Корректная установка и настройка Visual Studio 2015 — фундамент для комфортной работы. Microsoft предлагает несколько редакций продукта: Community (бесплатная), Professional и Enterprise. Для начинающих разработчиков и студентов редакция Community предоставляет практически полный функционал Professional версии и более чем достаточна для обучения и разработки некоммерческих проектов.

Процесс установки Visual Studio 2015 включает следующие шаги:

Загрузите установщик Visual Studio 2015 с официального сайта Microsoft Запустите установщик с правами администратора Выберите опцию "Пользовательская установка" для большего контроля Выберите необходимые компоненты (C#, C++, веб-разработка и т.д.) При необходимости измените путь установки Нажмите "Установить" и дождитесь завершения процесса

При выборе компонентов ориентируйтесь на задачи, которые планируете решать. Например, если вы нацелены на разработку приложений для Windows, выберите компоненты "Desktop development with C#" или "Desktop development with C++".

Набор компонентов Что включает Когда выбирать Web Development ASP.NET, HTML/CSS инструменты, JavaScript редактор Для создания веб-приложений и сайтов Desktop Development with C# .NET Framework, WPF, Windows Forms Для разработки классических Windows-приложений Desktop Development with C++ Компиляторы C++, MFC, ATL, CLI Для высокопроизводительных приложений и игр Universal Windows Platform UWP SDK, эмуляторы, дизайнеры Для приложений Windows Store для всех устройств Mobile Development with .NET Xamarin, эмуляторы Android/iOS Для кроссплатформенных мобильных приложений

После установки критически важно выполнить первичную настройку среды разработки. Visual Studio 2015 позволяет гибко адаптировать рабочее пространство под свои предпочтения, что значительно повышает эффективность работы. 🔧

Рекомендуемые настройки для начинающих разработчиков:

Выбор цветовой схемы — большинство разработчиков предпочитают темную тему (Tools → Options → Environment → General → Color Theme → Dark)

— большинство разработчиков предпочитают темную тему (Tools → Options → Environment → General → Color Theme → Dark) Настройка автосохранения — активируйте функцию "Auto-recover unsaved files" (Tools → Options → Environment → AutoRecover)

— активируйте функцию "Auto-recover unsaved files" (Tools → Options → Environment → AutoRecover) Выбор языка интерфейса — если английский не является родным, можно установить языковой пакет

— если английский не является родным, можно установить языковой пакет Настройка редактора кода — настройте размер и тип шрифта, отступы, подсветку синтаксиса

Дополнительно стоит установить популярные расширения, которые значительно расширяют функциональность Visual Studio 2015:

ReSharper — платное, но незаменимое расширение для рефакторинга кода

— платное, но незаменимое расширение для рефакторинга кода Web Essentials — полезные инструменты для веб-разработчиков

— полезные инструменты для веб-разработчиков Productivity Power Tools — набор инструментов для повышения продуктивности

— набор инструментов для повышения продуктивности GitHub Extension for Visual Studio — интеграция с GitHub

Создание первого проекта в Visual Studio 2015

Создание проекта — отправная точка работы в Visual Studio 2015. Процесс организован интуитивно понятно и позволяет быстро приступить к написанию кода. При создании нового проекта VS предлагает широкий спектр шаблонов для различных типов приложений и языков программирования.

Для создания первого проекта выполните следующие шаги:

Запустите Visual Studio 2015 Выберите File → New → Project (или нажмите Ctrl+Shift+N) В диалоговом окне выберите тип проекта и язык программирования Укажите название проекта и расположение на диске Нажмите кнопку OK для создания проекта

Для первого знакомства оптимально выбрать консольное приложение (Console Application) на языке C#. Этот тип проекта минимален по структуре и позволяет сосредоточиться на освоении языка программирования и среды разработки без отвлечения на особенности графического интерфейса.

После создания проекта Visual Studio автоматически генерирует базовую структуру приложения. Для консольного приложения C# это файл Program.cs с методом Main(), который является точкой входа в программу.

Рассмотрим базовый пример консольного приложения:

Дмитрий Соколов, разработчик На курсах для начинающих я всегда подчеркиваю важность правильной организации проекта с самого начала. Показательный случай был с группой студентов-экономистов, решивших изучить программирование для автоматизации финансовых расчетов. Один из них, Игорь, пропустил первое занятие по организации проектов и решил самостоятельно создать консольное приложение для расчета налогов. Вместо стандартного подхода с созданием классов для разных типов налогов, он написал один гигантский метод Main() на 500 строк. Когда пришло время добавить новые функции, код стал неуправляемым. На консультации мы реорганизовали проект по принципу "один класс — одна ответственность": создали отдельные классы для разных типов налогов, сервисный класс для ввода-вывода данных и класс для бизнес-логики. После рефакторинга код стал не только более читаемым, но и расширяемым — добавление нового типа налога занимало всего 15 минут вместо нескольких часов. Этот пример наглядно показал, насколько важно с самого начала правильно структурировать даже небольшие проекты.

После создания проекта важно освоить базовую работу с файлами в решении (Solution). Используйте Solution Explorer для навигации по проекту, добавления новых файлов и управления существующими.

Чтобы добавить новый файл в проект:

Щелкните правой кнопкой мыши на проекте в Solution Explorer Выберите Add → New Item (или нажмите Ctrl+Shift+A) В диалоговом окне выберите тип файла (например, Class для класса) Укажите имя файла и нажмите Add

Важный аспект работы с проектами в Visual Studio — управление зависимостями. Для добавления сторонней библиотеки используйте NuGet Package Manager, который доступен через контекстное меню проекта (Manage NuGet Packages). 📦

Для компиляции и запуска проекта используйте следующие команды:

F5 — запуск с отладкой

Ctrl+F5 — запуск без отладки

F6 или Ctrl+Shift+B — только компиляция без запуска

Основы отладки кода в VS 2015: инструменты и приемы

Отладка (debugging) — критически важный навык в арсенале разработчика, позволяющий эффективно выявлять и устранять ошибки в коде. Visual Studio 2015 предоставляет мощный набор инструментов отладки, который считается одним из лучших в индустрии. Освоение базовых приемов отладки значительно ускоряет процесс разработки и повышает качество кода.

Ключевые инструменты отладки в Visual Studio 2015:

Точки останова (Breakpoints) — позволяют приостановить выполнение программы в указанном месте

— позволяют приостановить выполнение программы в указанном месте Пошаговое выполнение (Stepping) — возможность выполнять код по одной строке или функции

— возможность выполнять код по одной строке или функции Окна отладки (Debug Windows) — отображают значения переменных, стек вызовов и другую информацию

— отображают значения переменных, стек вызовов и другую информацию Наблюдение (Watch) — позволяет отслеживать значения конкретных выражений

— позволяет отслеживать значения конкретных выражений Условные точки останова — останавливают выполнение только при соблюдении указанных условий

Для начала отладки необходимо установить точку останова (breakpoint) в коде. Это можно сделать, щелкнув левую границу редактора кода напротив нужной строки или нажав F9, предварительно установив курсор на требуемой строке. Точка останова отображается как красный круг.

После установки точки останова запустите программу в режиме отладки, нажав F5. Выполнение программы приостановится при достижении точки останова, и Visual Studio перейдет в режим отладки, предоставляя доступ к различным инструментам исследования состояния программы.

В режиме отладки доступны следующие операции пошагового выполнения:

Команда Клавиша Описание Step Into F11 Переход к следующей строке; если строка содержит вызов метода, выполнение перейдет внутрь этого метода Step Over F10 Переход к следующей строке; если строка содержит вызов метода, метод будет выполнен полностью без погружения в него Step Out Shift+F11 Выполнение до конца текущего метода и возврат к вызывающему коду Continue F5 Продолжение выполнения до следующей точки останова или до завершения программы Restart Ctrl+Shift+F5 Перезапуск программы с сохранением установленных точек останова

Для анализа состояния программы во время отладки используйте следующие окна:

Locals — отображает все локальные переменные текущей области видимости

— отображает все локальные переменные текущей области видимости Watch — позволяет добавлять выражения для отслеживания их значений

— позволяет добавлять выражения для отслеживания их значений Call Stack — показывает последовательность вызовов методов

— показывает последовательность вызовов методов Immediate Window — позволяет выполнять выражения и видеть результаты

Одной из мощных функций Visual Studio является возможность изменять значения переменных во время отладки. Для этого просто щелкните по значению в окне Locals или Watch и введите новое значение. Это позволяет экспериментировать с различными сценариями без перезапуска программы. 🔍

Для более сложных сценариев отладки используйте условные точки останова. Щелкните правой кнопкой мыши по существующей точке останова и выберите "Conditions". Вы можете задать условие (например, x > 10), при котором программа приостановится, что особенно полезно при отладке циклов и условных конструкций.

Практические задачи для закрепления навыков работы

Теоретические знания о Visual Studio 2015 приобретают истинную ценность только при их практическом применении. Ниже представлен набор последовательных практических задач, которые помогут закрепить полученные навыки и освоить работу с IDE на реальных примерах. Рекомендуется выполнять их в указанном порядке, постепенно наращивая сложность.

Задача 1: Создание и настройка проекта консольного калькулятора

Создайте новый проект консольного приложения C# Настройте свойства проекта: измените имя сборки на "SimpleCalculator" Добавьте в проект новый класс Calculator.cs с базовыми арифметическими операциями Реализуйте в методе Main() простой пользовательский интерфейс для взаимодействия с калькулятором Запустите и протестируйте приложение

Эта задача поможет освоить базовые операции по созданию и настройке проекта, работе с классами и запуску программы.

Задача 2: Отладка приложения со списками

Создайте новый проект консольного приложения C# Реализуйте программу, которая создает список случайных чисел (100 элементов) Добавьте метод для поиска минимального, максимального значения и среднего арифметического Намеренно добавьте ошибку в алгоритм поиска (например, начинайте поиск минимума с 1-го элемента, а не с 0-го) Используя инструменты отладки, найдите и исправьте ошибку

Эта задача позволит применить навыки отладки на практике, использовать точки останова и пошаговое выполнение для выявления логических ошибок.

Задача 3: Разработка приложения с графическим интерфейсом

Создайте новый проект Windows Forms Application С помощью дизайнера форм создайте простой интерфейс текстового редактора Добавьте элементы управления: TextBox для редактирования, меню с командами Open, Save, Exit Реализуйте обработчики событий для загрузки и сохранения файлов Добавьте обработку исключений при работе с файлами

Данная задача расширит понимание возможностей Visual Studio для разработки приложений с графическим интерфейсом и работы с событиями.

Задача 4: Использование NuGet и внешних библиотек

Создайте новый проект консольного приложения C# Используя NuGet Package Manager, добавьте в проект библиотеку Newtonsoft.Json Создайте класс, представляющий информацию о книге (название, автор, год издания) Напишите код для сериализации объекта книги в JSON и обратно Сохраните и загрузите коллекцию книг из JSON-файла

Это задание научит работать с пакетным менеджером NuGet и интегрировать сторонние библиотеки в проект.

Задача 5: Комплексный проект с использованием изученных навыков

Создайте приложение "Менеджер задач" с возможностью добавления, редактирования и удаления задач Реализуйте сохранение данных в файл и загрузку из файла Добавьте функцию фильтрации задач по статусу (завершено/не завершено) Используйте LINQ для манипуляции данными Применяйте отладку для выявления и исправления ошибок в процессе разработки

Этот комплексный проект объединит все ранее изученные навыки и даст практический опыт разработки полноценного приложения в Visual Studio 2015. 🏆

Выполнение этих практических задач последовательно сформирует уверенные навыки работы в Visual Studio 2015 и создаст основу для дальнейшего профессионального роста в разработке программного обеспечения. При возникновении сложностей используйте официальную документацию Microsoft, которая содержит исчерпывающую информацию по всем аспектам работы с IDE.

Освоение Visual Studio 2015 — это не конечная цель, а стартовая площадка для вашего развития как разработчика. Эта среда разработки предоставляет инструменты для решения практически любой задачи программирования — от консольных утилит до корпоративных систем. Ключевой фактор успеха — регулярная практика и постепенное расширение используемого функционала IDE. Не пытайтесь освоить всё сразу — выберите область, наиболее актуальную для ваших текущих проектов, и углубляйтесь в нее. С каждым новым проектом вы будете открывать новые возможности Visual Studio, которые сделают ваш код более эффективным, а процесс разработки — более продуктивным.

Читайте также