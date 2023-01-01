Как использовать изображения в HTML: теги, атрибуты, оптимизация

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Для кого эта статья:

Для начинающих и среднеопытных веб-разработчиков

Для дизайнеров, желающих улучшить навыки работы с графикой на веб-страницах

Для специалистов, интересующихся оптимизацией производительности сайтов через управление изображениями Графика на веб-страницах — это не просто украшение, а мощный инструмент коммуникации. Умелое использование изображений может превратить скучный текстовый документ в привлекательный сайт, который пользователи захотят изучать. Но для того, чтобы изображения работали на вас, а не против вас, необходимо знать правильные способы их интеграции в HTML-код. В этом руководстве мы разберем все аспекты работы с изображениями: от базового синтаксиса до продвинутых техник оптимизации. 🖼️

Основы добавления изображений через тег img

Тег img — это самостоятельный элемент HTML, который не требует закрывающего тега. Его основная функция — встраивание изображений на веб-страницу. Базовый синтаксис выглядит следующим образом:

<img src="путь_к_изображению.jpg" alt="Альтернативный текст">

Путь к изображению может быть абсолютным (полный URL) или относительным (от текущего документа). Рассмотрим оба варианта:

Абсолютный путь: <img src="https://example.com/images/photo.jpg" alt="Фотография природы">

Относительный путь: <img src="images/photo.jpg" alt="Фотография природы">

Относительные пути удобнее использовать при локальной разработке и когда структура проекта не меняется. Они делают код более переносимым между разными серверами. Абсолютные пути необходимы, когда изображение находится на другом домене.

Алексей Петров, frontend-разработчик Однажды я работал над сайтом для клиента, который хотел разместить фотогалерею своих работ. Когда я закончил верстку и показал ему результат, он был в ужасе: все изображения загружались медленно, а на мобильных устройствах галерея выглядела ужасно. Проблема была в том, что я использовал изображения в оригинальном размере (около 5-7 МБ каждое), не оптимизировал их и не настроил адаптивность. Мне пришлось полностью переработать галерею: создать несколько версий каждого изображения разных размеров, сжать их без потери качества и использовать атрибуты srcset и sizes для адаптивной загрузки. После оптимизации страница загружалась за 2 секунды вместо 15, а галерея выглядела отлично на любом устройстве. Это был хороший урок о том, насколько важно правильно работать с изображениями в HTML.

Для тега img существуют несколько полезных правил, которые помогут избежать распространенных ошибок:

Всегда указывайте атрибут alt — это улучшает доступность сайта и SEO

Используйте изображения подходящего размера и разрешения

Избегайте встраивания слишком большого количества тяжелых изображений на одну страницу

Указывайте width и height, чтобы браузер мог зарезервировать место для изображения до его загрузки

При добавлении изображения убедитесь, что оно действительно доступно по указанному пути. Если браузер не может найти файл, вместо изображения будет отображаться иконка "сломанного изображения" и альтернативный текст. 🔍

Обязательные и дополнительные атрибуты изображений

Для корректной работы с изображениями в HTML необходимо знать все основные атрибуты тега img и их назначение. Рассмотрим их подробнее.

Атрибут Обязательность Описание Пример src Обязательный Указывает путь к изображению src="images/logo.png" alt Обязательный* Альтернативный текст, описывающий изображение alt="Логотип компании" width Рекомендуемый Ширина изображения в пикселях или процентах width="300" height Рекомендуемый Высота изображения в пикселях или процентах height="200" loading Опциональный Управляет загрузкой изображения (eager/lazy) loading="lazy" title Опциональный Всплывающая подсказка при наведении title="Наш новый логотип"

* Атрибут alt технически не обязателен, но крайне рекомендуется для соответствия стандартам доступности и улучшения SEO.

Атрибут alt заслуживает особого внимания. Он выполняет несколько важных функций:

Помогает пользователям с ослабленным зрением, которые используют программы чтения с экрана

Отображается, когда изображение не может быть загружено

Помогает поисковым системам понять содержание изображения

Улучшает доступность сайта и соответствие стандартам WCAG

При написании альтернативного текста стоит придерживаться следующих принципов:

Описывайте содержание и функцию изображения, а не просто его наличие

Избегайте фраз вроде "изображение", "картинка" — это избыточно

Для декоративных изображений используйте пустой атрибут alt="", чтобы скринридеры их пропускали

Не превышайте 125 символов для оптимального восприятия

Современные браузеры поддерживают атрибут loading, который может значительно улучшить производительность страницы:

loading="eager" — изображение загружается немедленно (поведение по умолчанию)

— изображение загружается немедленно (поведение по умолчанию) loading="lazy" — изображение загружается только когда оно приближается к области видимости

Пример использования нескольких атрибутов вместе:

<img src="team-photo.jpg" alt="Наша команда на корпоративном мероприятии" width="800" height="600" loading="lazy" title="Корпоратив 2023">

Грамотное использование этих атрибутов не только улучшает пользовательский опыт, но и повышает технические показатели вашего сайта. 🛠️

Размеры и позиционирование графики на странице

Управление размерами и позицией изображений — ключевой аспект хорошей верстки. В HTML существует несколько подходов к заданию размеров изображений.

Задание размеров через HTML-атрибуты:

<img src="photo.jpg" alt="Фотография" width="400" height="300">

Задание размеров через CSS:

<img src="photo.jpg" alt="Фотография" style="width: 400px; height: 300px;">

Обратите внимание на важное различие: указание размеров в HTML-атрибутах позволяет браузеру зарезервировать место для изображения ещё до его загрузки, что предотвращает "прыжки" контента при загрузке страницы.

При работе с размерами изображений есть несколько распространенных подходов:

Фиксированные размеры — точное указание ширины и высоты в пикселях

— точное указание ширины и высоты в пикселях Процентные размеры — размер относительно родительского элемента

— размер относительно родительского элемента Автоматическая высота — указание только ширины для сохранения пропорций

— указание только ширины для сохранения пропорций Максимальные размеры — ограничение максимальной ширины для адаптивности

Примеры различных подходов:

<img src="logo.png" alt="Логотип" width="200" height="80"> — фиксированный размер

— фиксированный размер <img src="banner.jpg" alt="Баннер" style="width: 100%; height: auto;"> — адаптивная ширина

— адаптивная ширина <img src="photo.jpg" alt="Фото" style="max-width: 600px; height: auto;"> — ограниченная максимальная ширина

Для позиционирования изображений используются различные CSS-свойства:

float — обтекание изображения текстом (left/right)

— обтекание изображения текстом (left/right) margin — отступы вокруг изображения

— отступы вокруг изображения position — абсолютное или относительное позиционирование

— абсолютное или относительное позиционирование display: block/inline-block — управление способом отображения

— управление способом отображения object-fit — управление заполнением контейнера при сохранении пропорций

Одно из самых мощных свойств — object-fit, которое позволяет указать, как изображение должно заполнять свой контейнер:

object-fit: contain — изображение целиком помещается в контейнер с сохранением пропорций

— изображение целиком помещается в контейнер с сохранением пропорций object-fit: cover — изображение заполняет контейнер полностью, части могут быть обрезаны

— изображение заполняет контейнер полностью, части могут быть обрезаны object-fit: fill — изображение растягивается, заполняя контейнер (без сохранения пропорций)

— изображение растягивается, заполняя контейнер (без сохранения пропорций) object-fit: none — изображение не изменяет размер

— изображение не изменяет размер object-fit: scale-down — меньшее из значений none и contain

Пример использования object-fit:

<img src="portrait.jpg" alt="Портрет" style="width: 300px; height: 300px; object-fit: cover;">

Этот код создаст квадратное изображение размером 300×300 пикселей, при этом пропорции фото будут сохранены, а лишние части будут обрезаны. Это идеально подходит для создания галерей с изображениями одинакового размера, но разных пропорций. 📐

Адаптивные изображения для разных устройств

Современные веб-сайты должны хорошо выглядеть на любом устройстве: от огромных мониторов до маленьких смартфонов. Адаптивные изображения — ключевой компонент такого подхода.

Мария Соколова, веб-дизайнер Работая над редизайном сайта туристической компании, я столкнулась с серьезной проблемой: сайт был переполнен высококачественными фотографиями курортов, каждая размером около 4-5 МБ. На десктопах всё работало приемлемо, но на мобильных устройствах пользователи просто закрывали сайт, не дождавшись загрузки. Решение было найдено в создании адаптивной системы изображений. Мы подготовили каждую фотографию в трёх версиях: для мобильных (640px), планшетов (1200px) и десктопов (2000px). Затем внедрили srcset и sizes, а для изображений-героев использовали тег picture с несколькими источниками. Результаты превзошли ожидания: время загрузки на мобильных устройствах сократилось с 12 до 3 секунд, bounce rate уменьшился на 60%, а конверсия выросла на 23%. Клиент был настолько доволен, что заказал дополнительные работы по оптимизации всего сайта.

HTML предлагает несколько мощных инструментов для создания адаптивных изображений:

Атрибуты srcset и sizes для тега img Элемент picture для еще более точного контроля CSS-медиазапросы для стилизации изображений

Рассмотрим использование srcset и sizes:

HTML Скопировать код <img src="photo-800w.jpg" alt="Фотография природы" srcset="photo-400w.jpg 400w, photo-800w.jpg 800w, photo-1200w.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, (max-width: 1200px) 50vw, 33vw">

Здесь:

srcset определяет список доступных изображений и их реальную ширину (w)

определяет список доступных изображений и их реальную ширину (w) sizes указывает, какой размер изображение займет в вьюпорте при разных условиях

указывает, какой размер изображение займет в вьюпорте при разных условиях Браузер самостоятельно выберет наиболее подходящее изображение

Для случаев, когда нужно полностью изменить изображение (например, показать его кадрированную версию на мобильных устройствах), используется элемент picture:

HTML Скопировать код <picture> <source media="(max-width: 600px)" srcset="photo-mobile.jpg"> <source media="(max-width: 1200px)" srcset="photo-tablet.jpg"> <img src="photo-desktop.jpg" alt="Фотография природы"> </picture>

Элемент picture работает по принципу "первое совпадение": браузер проверяет каждый source сверху вниз и использует первый подходящий. Если ни один не подходит или браузер не поддерживает picture, используется стандартный img.

Помимо адаптации к размеру экрана, можно использовать разные форматы изображений в зависимости от поддержки браузером:

HTML Скопировать код <picture> <source type="image/webp" srcset="photo.webp"> <source type="image/jpeg" srcset="photo.jpg"> <img src="photo.jpg" alt="Фотография природы"> </picture>

Таблица соответствия разрешений экранов и рекомендуемых размеров изображений:

Тип устройства Типичное разрешение Рекомендуемая ширина изображения Фактор плотности пикселей Смартфоны 320px – 480px 640px – 960px 2x Планшеты 768px – 1024px 1536px – 2048px 2x Ноутбуки 1366px – 1440px 1366px – 2880px 1x – 2x Десктопы 1920px – 2560px 1920px – 5120px 1x – 2x

При внедрении адаптивных изображений помните о нескольких ключевых рекомендациях:

Всегда указывайте атрибут alt для базового тега img

для базового тега Размер файла имеет большее значение, чем его размеры в пикселях

Тестируйте адаптивные изображения на разных устройствах и при разной скорости соединения

Используйте современные форматы изображений (WebP, AVIF) с запасными вариантами

Правильная реализация адаптивных изображений значительно улучшает пользовательский опыт и производительность сайта. 📱💻🖥️

Оптимизация и форматы файлов для быстрой загрузки

Скорость загрузки сайта напрямую влияет на конверсию, пользовательский опыт и ранжирование в поисковых системах. Изображения часто составляют большую часть "веса" страницы, поэтому их оптимизация критически важна.

Рассмотрим основные форматы изображений и их применение:

JPEG/JPG — идеален для фотографий и изображений с плавными переходами цвета

— идеален для фотографий и изображений с плавными переходами цвета PNG — подходит для графики с прозрачностью и резкими краями

— подходит для графики с прозрачностью и резкими краями GIF — для простых анимаций и изображений с ограниченной цветовой палитрой

— для простых анимаций и изображений с ограниченной цветовой палитрой SVG — векторный формат для логотипов, иконок и иллюстраций, масштабируемых без потери качества

— векторный формат для логотипов, иконок и иллюстраций, масштабируемых без потери качества WebP — современный формат с высокой степенью сжатия, поддерживающий как потери качества, так и прозрачность

— современный формат с высокой степенью сжатия, поддерживающий как потери качества, так и прозрачность AVIF — новейший формат с еще лучшим сжатием, постепенно получающий поддержку браузеров

Выбор формата зависит от типа изображения и требований к нему:

Для фотографий: JPEG → WebP → AVIF (в порядке убывания размера файла)

Для графики с прозрачностью: PNG → WebP → AVIF

Для логотипов и иконок: SVG (предпочтительно) или PNG

Для простых анимаций: GIF → WebP (с анимацией)

Основные стратегии оптимизации изображений:

Выбор правильного формата для каждого типа изображений Сжатие без видимой потери качества (обычно можно сократить размер на 30-70%) Изменение размеров до фактически используемых на странице Удаление метаданных (EXIF и др.), которые не видны пользователю Использование современных форматов с запасными вариантами Ленивая загрузка для изображений, не видимых сразу

Пример использования WebP с запасным вариантом:

HTML Скопировать код <picture> <source type="image/webp" srcset="image.webp"> <img src="image.jpg" alt="Описание изображения" loading="lazy"> </picture>

Для оптимизации изображений существует множество инструментов:

Онлайн-сервисы : TinyPNG, Squoosh, Kraken.io

: TinyPNG, Squoosh, Kraken.io Графические редакторы : Photoshop, GIMP (функция "Save for Web")

: Photoshop, GIMP (функция "Save for Web") Инструменты командной строки : ImageMagick, MozJPEG, WebP Tools

: ImageMagick, MozJPEG, WebP Tools Автоматизация : Gulp/Webpack плагины для оптимизации при сборке

: Gulp/Webpack плагины для оптимизации при сборке CMS-плагины: для WordPress, Drupal и других систем

Помимо оптимизации самих файлов, можно использовать дополнительные техники:

CDN (Content Delivery Network) для быстрой доставки изображений

для быстрой доставки изображений Кэширование через заголовки HTTP для уменьшения повторных загрузок

через заголовки HTTP для уменьшения повторных загрузок Предзагрузка критических изображений : <link rel="preload" as="image" href="critical-image.jpg">

: Пропорциональные заполнители для улучшения восприятия загрузки

Важно найти баланс между качеством изображений и их размером. Слишком сильное сжатие может привести к видимым артефактам и ухудшить впечатление от сайта. 🚀

Работа с изображениями в HTML — это намного больше, чем простое добавление тега img. Это целое искусство балансирования между визуальной привлекательностью и производительностью. Правильно оптимизированные и структурированные изображения не только делают сайт красивым, но и обеспечивают быструю загрузку, хорошую доступность и отличный пользовательский опыт на любых устройствах. Владея техниками, описанными в этом руководстве, вы сможете создавать веб-страницы, которые одновременно впечатляют и работают эффективно.

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