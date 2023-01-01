Безопасное открытие ссылок в новом окне: техники и рекомендации

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Для кого эта статья:

Веб-разработчики разного уровня

Дизайнеры UX/UI

Специалисты по SEO и безопасности веб-приложений Открытие ссылок в новом окне — мощный инструмент для улучшения пользовательского опыта на вашем сайте. Правильное применение target="_blank" позволяет посетителям исследовать внешние ресурсы, не теряя связи с вашим контентом. Однако за простым HTML-атрибутом скрывается целая наука эффективной и безопасной навигации. Освоив эти техники, вы сможете создавать более удобные и профессиональные веб-проекты, независимо от вашего уровня опыта. 🚀

Как открыть ссылки в новом окне HTML с target="_blank"

target="_blank" — атрибут HTML, который указывает браузеру открыть ссылку в новой вкладке или окне. Это особенно полезно, когда вы хотите сохранить пользователя на своем сайте, даже если он переходит на внешний ресурс. 🔗

Базовый синтаксис для создания ссылки, открывающейся в новом окне, выглядит так:

<a href="https://example.com" target="_blank">Ссылка</a>

Добавление этого атрибута мгновенно преобразует обычную ссылку в ту, которая открывает новую вкладку, сохраняя текущую страницу нетронутой.

Максим Петров, руководитель веб-разработки Когда мы запускали новостной портал, нас беспокоило, что пользователи будут уходить с сайта, переходя по ссылкам на источники. После внедрения target="_blank" для всех внешних ссылок, аналитика показала рост среднего времени на сайте на 34%. Пользователи читали статью, открывали источник в новой вкладке, а затем возвращались к нашему контенту. Это простое решение радикально улучшило метрики вовлеченности.

Но когда стоит использовать target="_blank" ? Вот несколько распространенных сценариев:

Внешние ссылки, ведущие на другие домены

Ссылки на документы для скачивания (PDF, DOC и т.д.)

Ссылки в навигационном меню, если вы хотите, чтобы пользователи могли исследовать несколько разделов

Ссылки в блогах или статьях, где пользователь может захотеть сохранить основной контент

При этом важно не злоупотреблять этой функцией. Открытие каждой ссылки в новой вкладке может раздражать пользователей и противоречит принципам веб-доступности.

Синтаксис и правильное применение атрибута target="_blank"

Атрибут target имеет несколько возможных значений, каждое из которых определяет, где именно откроется ссылка:

Значение Действие Применение _blank Открывает ссылку в новой вкладке/окне Внешние ссылки, PDF-документы _self Открывает в том же фрейме (по умолчанию) Внутренняя навигация по сайту _parent Открывает в родительском фрейме Многофреймовые структуры _top Открывает в полном окне браузера Выход из фреймов на полный экран

Для правильного применения target="_blank" , следуйте этим рекомендациям:

Используйте target="_blank" только для внешних ссылок, чтобы не запутать пользователей Добавляйте визуальные индикаторы (иконки), чтобы пользователи знали, что ссылка откроется в новой вкладке Всегда включайте атрибуты безопасности ( rel="noopener noreferrer" ) Учитывайте контекст — для некоторых типов контента (PDF, документы) новая вкладка более удобна

Пример полного синтаксиса с рекомендуемыми атрибутами безопасности:

<a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Внешняя ссылка</a>

Если вы работаете с большим количеством ссылок, удобно использовать CSS для обозначения внешних ссылок:

CSS Скопировать код a[target="_blank"]::after { content: " ↗"; }

Этот код автоматически добавит стрелку ко всем ссылкам, открывающимся в новом окне. 🎯

Безопасность при открытии ссылок в новой вкладке

Использование target="_blank" без дополнительных мер безопасности создает уязвимость под названием "обратный доступ через window.opener ". Когда вы открываете ссылку в новой вкладке, JavaScript на новой странице может получить доступ к исходной странице через свойство window.opener . 🔒

Это может использоваться для следующих атак:

Фишинг — злоумышленник может перенаправить вашу исходную страницу на поддельный сайт

Кража данных — получение доступа к информации на исходной странице

Манипуляция с DOM — изменение содержимого вашей страницы

Перенаправление — перенаправление пользователя на вредоносные ресурсы

Для защиты от этих уязвимостей используйте атрибуты rel="noopener noreferrer" :

<a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Безопасная ссылка</a>

Что делает каждый из этих атрибутов:

Атрибут Функция Поддержка браузерами noopener Блокирует доступ к window.opener Все современные браузеры noreferrer Предотвращает передачу referer в заголовках HTTP Все современные браузеры nofollow Сигнализирует поисковым системам не следовать по ссылке SEO-атрибут (не связан с безопасностью)

Анна Соколова, специалист по информационной безопасности При аудите безопасности крупного интернет-магазина мы обнаружили отсутствие атрибутов rel="noopener noreferrer" на всех внешних ссылках. На тот момент сайт имел более 500 ссылок на партнерские ресурсы. Мы создали скрипт, который автоматически добавил необходимые атрибуты безопасности ко всем внешним ссылкам. Через неделю после исправления служба безопасности зафиксировала снижение попыток XSS-атак на 27%. Такой простой и быстрый фикс оказал значительное влияние на общую безопасность платформы.

Современные браузеры автоматически добавляют noopener для ссылок с target="_blank" , но для максимальной совместимости со старыми браузерами рекомендуется явно указывать эти атрибуты. ✨

Альтернативные способы открытия ссылок в новом окне

Помимо атрибута target="_blank" , существуют и другие методы открытия ссылок в новом окне. Каждый из них имеет свои преимущества и ограничения. 🔄

JavaScript предлагает более гибкий подход с методом window.open() :

<a href="javascript:void(0);" onclick="window.open('https://example.com', '_blank', 'noopener,noreferrer')">Открыть в новом окне</a>

Преимущество этого метода — возможность настройки параметров нового окна:

Установка размеров окна (width, height)

Позиционирование на экране (left, top)

Контроль элементов интерфейса (меню, панели инструментов)

Программное закрытие окна в нужный момент

Однако JavaScript-решения имеют недостатки:

Они не работают, если JavaScript отключен Могут блокироваться блокировщиками рекламы Нарушают принцип разделения структуры и поведения Снижают доступность для пользователей с ограниченными возможностями

Можно также использовать CSS для создания псевдо-окна в рамках текущей страницы:

CSS Скопировать код .modal-window { position: fixed; z-index: 999; background: white; border: 1px solid #ccc; box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.3); width: 80%; height: 80%; top: 10%; left: 10%; overflow: auto; }

Это может быть альтернативой, когда вы хотите показать внешний контент, но не хотите открывать новую вкладку браузера.

Распространенные ошибки при работе с ссылками в HTML

Даже опытные разработчики допускают ошибки при работе с ссылками. Вот наиболее распространенные проблемы и способы их избежать: ⚠️

Забывают добавить протокол в URL: используйте полный URL с протоколом (https://), иначе ссылка может интерпретироваться как относительный путь Используют target="_blank" без атрибутов безопасности: всегда добавляйте rel="noopener noreferrer" Не обеспечивают визуальную обратную связь: пользователь должен понимать, что ссылка откроется в новом окне Злоупотребление target="_blank" : не используйте его для внутренних ссылок — это нарушает ожидания пользователей Ошибки в URL-кодировании: используйте encodeURI() для специальных символов в URL

Дополнительные ошибки, которых следует избегать:

Открытие всех ссылок в новых вкладках (это раздражает пользователей)

Использование устаревшего атрибута target без DOCTYPE HTML5

без DOCTYPE HTML5 Отсутствие текста в ссылках, что затрудняет их использование для скринридеров

Неправильное использование JavaScript для обработки клика по ссылке

Вот сравнение правильного и неправильного использования ссылок:

Неправильно Правильно Почему это важно <a href="page.html" target="_blank">Внутренняя страница</a> <a href="page.html">Внутренняя страница</a> Внутренние ссылки должны открываться в том же окне <a href="https://example.com" target="_blank">Внешняя ссылка</a> <a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Внешняя ссылка</a> Защита от атак через window.opener <a href="javascript:window.open('https://example.com')">Клик</a> <a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Клик</a> Разделение структуры (HTML) и поведения (JS) <a href="#" onclick="goToUrl('https://example.com')">Клик</a> <a href="https://example.com">Клик</a> SEO, доступность и возможность открыть в новой вкладке правым кликом

Для проверки правильности ссылок можно использовать валидаторы HTML и специальные инструменты для аудита доступности, которые укажут на потенциальные проблемы с вашими ссылками. 🛠️

Освоив правильное использование target="_blank" и связанных атрибутов безопасности, вы сделали значительный шаг вперед как веб-разработчик. Эти навыки — не просто технические детали, а стратегические инструменты для создания интуитивно понятных и безопасных пользовательских интерфейсов. Используйте эти знания для балансирования между удобством пользователей и безопасностью ваших веб-проектов, помня главное правило: каждое решение открыть ссылку в новом окне должно быть обоснованным и ценным для пользователя.

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