Как превратить HTML в шедевры: 15 приемов CSS для новичков#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Для кого эта статья:
- Новички в веб-разработке
- Студенты, интересующиеся изучением CSS и дизайна веб-страниц
Люди, стремящиеся улучшить навыки стилизации и оформления интерфейсов
Вы когда-нибудь пытались прочитать книгу, напечатанную одним шрифтом без абзацев и выделений? Или представьте себе приложение, где все кнопки выглядят одинаково — невозможно понять, какая из них удалит ваш аккаунт, а какая просто закроет окно! 😱 CSS — это именно тот инструмент, который превращает безликий HTML-скелет в привлекательный, интуитивно понятный интерфейс. Изучив всего 15 базовых приемов стилизации, вы удивитесь, насколько мощными станут ваши навыки веб-разработки.
Основы CSS-стилизации для новичков в веб-разработке
CSS (Cascading Style Sheets) — язык стилей, который определяет, как должны выглядеть HTML-элементы в браузере. Представьте, что HTML — это скелет сайта, а CSS — его кожа, одежда и макияж. 💄 Без CSS ваша страница выглядит как научная статья из 90-х — голый текст с минимальным форматированием.
Для подключения CSS к HTML-документу существует три способа:
- Встроенный стиль — добавление атрибута style непосредственно к HTML-тегу
- Внутренний стиль — размещение CSS в тегах
<style>в разделе
<head>
- Внешний стиль — создание отдельного CSS-файла и его подключение через тег
<link>
Последний вариант считается наиболее профессиональным, так как отделяет содержимое от представления и позволяет применять одни и те же стили к нескольким страницам.
Каждое CSS-правило состоит из селектора и блока объявлений:
Михаил Петров, старший фронтенд-разработчик Помню свой первый коммерческий проект — небольшой сайт для местной пекарни. Клиент хотел "что-нибудь красивое", но бюджет был минимальным. Я потратил часы на создание сложных анимаций и нестандартных эффектов, чтобы произвести впечатление. Результат? Сайт работал медленно, а на мобильных устройствах выглядел ужасно. Клиент был недоволен. После этого фиаско я начал с изучения базовых принципов — правильной типографики, сбалансированных цветовых схем и адаптивной верстки. Спустя месяц мы запустили новую версию с простым, но элегантным дизайном. Используя только базовые CSS-приемы, я создал сайт, который загружался быстро и отлично выглядел на всех устройствах. Продажи выросли на 30% в первый же месяц. Этот опыт научил меня главному: мастерство начинается с безупречного владения основами.
|Селектор
|Описание
|Пример
|Элемент
|Выбирает все элементы определенного типа
|
p { color: blue; }
|Класс
|Выбирает элементы с определенным классом
|
.highlight { background: yellow; }
|ID
|Выбирает элемент с определенным ID
|
#header { height: 80px; }
|Универсальный
|Выбирает все элементы
|
* { margin: 0; }
Базовые приемы оформления текста и фона на веб-странице
Начнем с самого очевидного — форматирования текста. Грамотная типографика может превратить сайт с базовым дизайном в профессиональный продукт. 📝
Пример 1: Основное форматирование текста
HTML:
<h1>Заголовок страницы</h1>
<p class="intro">Вводный текст с особым форматированием.</p>
<p>Обычный параграф текста для демонстрации стилей.</p>
CSS:
h1 {
font-family: 'Helvetica', sans-serif;
color: #333333;
font-size: 32px;
text-align: center;
margin-bottom: 20px;
}
.intro {
font-weight: bold;
font-size: 18px;
line-height: 1.6;
color: #0066cc;
}
p {
font-family: 'Georgia', serif;
line-height: 1.5;
color: #444444;
margin-bottom: 15px;
}
Пример 2: Оформление фона страницы и блоков
HTML:
<div class="container">
<div class="box">Блок с градиентным фоном</div>
<div class="box pattern">Блок с фоновым изображением</div>
</div>
CSS:
body {
background-color: #f5f5f5;
margin: 0;
padding: 0;
}
.container {
padding: 20px;
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
}
.box {
padding: 30px;
border-radius: 8px;
margin-bottom: 20px;
color: white;
text-align: center;
font-weight: bold;
}
.box:first-child {
background: linear-gradient(to right, #ff7e5f, #feb47b);
}
.box.pattern {
background-image: url('pattern.png');
background-repeat: repeat;
background-color: #3498db;
}
Пример 3: Создание теней и границ
HTML:
<div class="card">
<h2>Карточка продукта</h2>
<p>Описание продукта с важной информацией.</p>
</div>
CSS:
.card {
background-color: white;
border: 1px solid #dddddd;
border-radius: 10px;
padding: 20px;
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
}
.card:hover {
transform: translateY(-5px);
box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}
Стилизация кнопок, форм и навигационных элементов
Елена Сорокина, UI/UX дизайнер Работая над редизайном интернет-магазина одежды, я столкнулась с проблемой: конверсия в корзине была катастрофически низкой — всего 1.2%. Анализируя пользовательские сессии, заметила закономерность: многие посетители не могли найти кнопку "Добавить в корзину" или путались в навигации при оформлении заказа. Вместо кардинальной перестройки сайта я предложила простое решение — стилизацию ключевых элементов взаимодействия. Для кнопок "Добавить в корзину" мы использовали контрастный цвет с эффектом при наведении, а формы оформили с четкими границами и подсветкой активных полей. Меню навигации получило градиентное выделение активного раздела. Результат превзошел ожидания: конверсия выросла до 4.8% за первую неделю, а время, проведенное на странице оформления заказа, сократилось на 40%. Этот кейс убедительно доказывает, что иногда для значительного улучшения пользовательского опыта достаточно правильно настроенных CSS-стилей без сложных JavaScript-решений.
Пример 4: Стильные кнопки
HTML:
<button class="btn primary">Основная кнопка</button>
<button class="btn secondary">Дополнительная</button>
<button class="btn danger">Удалить</button>
CSS:
.btn {
padding: 10px 20px;
border: none;
border-radius: 4px;
font-size: 16px;
cursor: pointer;
transition: all 0.3s;
font-weight: bold;
margin-right: 10px;
}
.btn.primary {
background-color: #4CAF50;
color: white;
}
.btn.secondary {
background-color: #f0f0f0;
color: #333333;
border: 1px solid #dddddd;
}
.btn.danger {
background-color: #f44336;
color: white;
}
.btn:hover {
opacity: 0.9;
transform: translateY(-2px);
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
Пример 5: Форматирование форм
HTML:
<form class="contact-form">
<div class="form-group">
<label for="name">Имя</label>
<input type="text" id="name" name="name" placeholder="Введите ваше имя">
</div>
<div class="form-group">
<label for="email">Email</label>
<input type="email" id="email" name="email" placeholder="Введите ваш email">
</div>
<div class="form-group">
<label for="message">Сообщение</label>
<textarea id="message" name="message" placeholder="Введите ваше сообщение"></textarea>
</div>
<button type="submit" class="btn primary">Отправить</button>
</form>
CSS:
.contact-form {
max-width: 500px;
margin: 0 auto;
padding: 20px;
background-color: #f9f9f9;
border-radius: 8px;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
.form-group {
margin-bottom: 20px;
}
label {
display: block;
margin-bottom: 5px;
font-weight: bold;
color: #555555;
}
input, textarea {
width: 100%;
padding: 10px;
border: 1px solid #dddddd;
border-radius: 4px;
font-size: 16px;
transition: border-color 0.3s;
}
input:focus, textarea:focus {
outline: none;
border-color: #4CAF50;
box-shadow: 0 0 5px rgba(76, 175, 80, 0.3);
}
textarea {
min-height: 100px;
resize: vertical;
}
Пример 6: Навигационное меню
HTML:
<nav class="main-nav">
<ul>
<li><a href="#" class="active">Главная</a></li>
<li><a href="#">О нас</a></li>
<li><a href="#">Услуги</a></li>
<li><a href="#">Портфолио</a></li>
<li><a href="#">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
CSS:
.main-nav {
background-color: #333333;
padding: 0 20px;
}
.main-nav ul {
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 0;
display: flex;
}
.main-nav li {
position: relative;
}
.main-nav a {
color: white;
text-decoration: none;
display: block;
padding: 15px 20px;
transition: background-color 0.3s;
}
.main-nav a:hover, .main-nav a.active {
background-color: #555555;
}
.main-nav a.active::after {
content: '';
position: absolute;
bottom: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 3px;
background-color: #4CAF50;
}
Адаптивные элементы интерфейса через простые CSS-правила
Адаптивный дизайн необходим для обеспечения комфортного просмотра на различных устройствах — от десктопов до смартфонов. 📱 Создать базовую адаптивность можно без сложного JavaScript, используя только CSS.
Пример 7: Адаптивный контейнер с медиа-запросами
HTML:
<div class="responsive-container">
<div class="content">Содержимое сайта</div>
<aside class="sidebar">Боковая панель</aside>
</div>
CSS:
.responsive-container {
display: flex;
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
padding: 20px;
}
.content {
flex: 3;
background-color: #ffffff;
padding: 20px;
border-radius: 5px;
box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
.sidebar {
flex: 1;
margin-left: 20px;
background-color: #f0f0f0;
padding: 20px;
border-radius: 5px;
box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
/* Адаптивность для планшетов */
@media (max-width: 768px) {
.responsive-container {
flex-direction: column;
}
.sidebar {
margin-left: 0;
margin-top: 20px;
}
}
/* Адаптивность для мобильных */
@media (max-width: 480px) {
.content, .sidebar {
padding: 15px;
}
}
Пример 8: Адаптивная галерея изображений
HTML:
<div class="gallery">
<div class="gallery-item"><img src="image1.jpg" alt="Изображение 1"></div>
<div class="gallery-item"><img src="image2.jpg" alt="Изображение 2"></div>
<div class="gallery-item"><img src="image3.jpg" alt="Изображение 3"></div>
<div class="gallery-item"><img src="image4.jpg" alt="Изображение 4"></div>
<div class="gallery-item"><img src="image5.jpg" alt="Изображение 5"></div>
<div class="gallery-item"><img src="image6.jpg" alt="Изображение 6"></div>
</div>
CSS:
.gallery {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
gap: 20px;
padding: 20px;
}
.gallery-item {
overflow: hidden;
border-radius: 8px;
box-shadow: 0 3px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
transition: transform 0.3s;
}
.gallery-item:hover {
transform: scale(1.03);
}
.gallery-item img {
width: 100%;
height: auto;
display: block;
transition: transform 0.5s;
}
.gallery-item:hover img {
transform: scale(1.1);
}
@media (max-width: 900px) {
.gallery {
grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
}
}
@media (max-width: 600px) {
.gallery {
grid-template-columns: 1fr;
}
}
Пример 9: Адаптивное модальное окно
HTML:
<button class="modal-trigger">Открыть модальное окно</button>
<div class="modal">
<div class="modal-content">
<span class="close">×</span>
<h2>Заголовок модального окна</h2>
<p>Содержимое модального окна. Здесь может быть любая информация.</p>
<button class="btn primary">Подтвердить</button>
</div>
</div>
CSS:
.modal {
display: none; /* Скрыто по умолчанию */
position: fixed;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
z-index: 1000;
align-items: center;
justify-content: center;
}
.modal.active {
display: flex;
}
.modal-content {
background-color: white;
padding: 30px;
border-radius: 8px;
position: relative;
max-width: 500px;
width: 90%;
}
.close {
position: absolute;
top: 15px;
right: 20px;
font-size: 24px;
cursor: pointer;
color: #666666;
}
.modal-trigger {
padding: 10px 20px;
background-color: #4CAF50;
color: white;
border: none;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
font-size: 16px;
}
@media (max-width: 480px) {
.modal-content {
padding: 20px;
}
.modal-content h2 {
font-size: 18px;
}
}
Практические решения для создания современных макетов
Современные макеты требуют более сложных CSS-структур, но даже начинающие разработчики могут создавать профессиональные layouts с помощью Flexbox и Grid. 🎨
Пример 10: Карточки товаров с Flexbox
HTML:
<div class="products-container">
<div class="product-card">
<img src="product1.jpg" alt="Продукт 1">
<h3>Название продукта</h3>
<p class="price">$99.99</p>
<p class="description">Краткое описание продукта, его особенности и преимущества.</p>
<button class="btn primary">В корзину</button>
</div>
<!-- Повторите product-card для нескольких товаров -->
</div>
CSS:
.products-container {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
gap: 20px;
padding: 20px;
justify-content: center;
}
.product-card {
flex: 0 1 300px;
background-color: white;
border-radius: 10px;
overflow: hidden;
box-shadow: 0 3px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
display: flex;
flex-direction: column;
}
.product-card:hover {
transform: translateY(-5px);
box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
.product-card img {
width: 100%;
height: 200px;
object-fit: cover;
}
.product-card h3, .product-card p, .product-card button {
padding: 0 20px;
}
.product-card h3 {
margin-top: 15px;
color: #333333;
}
.product-card .price {
font-weight: bold;
color: #e63946;
font-size: 18px;
}
.product-card .description {
color: #666666;
font-size: 14px;
flex-grow: 1; /* Позволяет описанию занимать всё доступное пространство */
}
.product-card button {
margin: 15px 20px;
align-self: center;
width: calc(100% – 40px);
}
|Макетная техника
|Преимущества
|Сложность для новичка
|Лучшее применение
|Flexbox
|Одномерная компоновка, выравнивание, распределение пространства
|Средняя
|Навигационные меню, карточки товаров, центрирование
|Grid
|Двумерная компоновка, контроль строк и столбцов
|Высокая
|Сложные макеты, галереи, разделы страницы
|Float
|Простота использования, хорошая поддержка
|Низкая
|Обтекание изображений текстом, простые колонки
|Позиционирование
|Точный контроль расположения элементов
|Средняя
|Модальные окна, фиксированные элементы, наложения
Пример 11: Страница блога с CSS Grid
HTML:
<div class="blog-layout">
<header class="blog-header">
<h1>Мой блог о веб-разработке</h1>
</header>
<main class="blog-main">
<article class="post">
<h2>Заголовок статьи</h2>
<p class="meta">Опубликовано: 12 января 2023</p>
<p>Текст статьи...</p>
<a href="#" class="read-more">Читать далее</a>
</article>
<!-- Повторите article для нескольких статей -->
</main>
<aside class="blog-sidebar">
<div class="widget">
<h3>Последние статьи</h3>
<ul>
<li><a href="#">Статья 1</a></li>
<li><a href="#">Статья 2</a></li>
<li><a href="#">Статья 3</a></li>
</ul>
</div>
</aside>
<footer class="blog-footer">
<p>© 2023 Мой блог о веб-разработке</p>
</footer>
</div>
CSS:
.blog-layout {
display: grid;
grid-template-areas:
"header header header"
"main main sidebar"
"footer footer footer";
grid-template-columns: 1fr 1fr 300px;
grid-template-rows: auto 1fr auto;
min-height: 100vh;
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
gap: 20px;
}
.blog-header {
grid-area: header;
background-color: #3498db;
color: white;
padding: 20px;
text-align: center;
}
.blog-main {
grid-area: main;
padding: 20px;
}
.blog-sidebar {
grid-area: sidebar;
background-color: #f5f5f5;
padding: 20px;
border-radius: 5px;
}
.blog-footer {
grid-area: footer;
background-color: #333;
color: white;
text-align: center;
padding: 10px;
}
.post {
background-color: white;
padding: 20px;
border-radius: 5px;
margin-bottom: 20px;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
.post .meta {
color: #888;
font-size: 14px;
margin-bottom: 15px;
}
.read-more {
display: inline-block;
margin-top: 10px;
color: #3498db;
text-decoration: none;
font-weight: bold;
}
.widget h3 {
border-bottom: 2px solid #3498db;
padding-bottom: 5px;
margin-bottom: 10px;
}
.widget ul {
list-style-type: none;
padding: 0;
}
.widget li {
margin-bottom: 5px;
}
.widget a {
text-decoration: none;
color: #333;
}
/* Адаптивность */
@media (max-width: 768px) {
.blog-layout {
grid-template-areas:
"header"
"main"
"sidebar"
"footer";
grid-template-columns: 1fr;
}
}
Пример 12: Hero-секция для лендинга
HTML:
<section class="hero">
<div class="hero-content">
<h1>Добро пожаловать на наш сайт</h1>
<p>Предоставляем качественные услуги по веб-разработке и дизайну.</p>
<div class="hero-buttons">
<a href="#" class="btn primary">Узнать больше</a>
<a href="#" class="btn secondary">Связаться с нами</a>
</div>
</div>
</section>
CSS:
.hero {
height: 80vh;
background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.6), rgba(0, 0, 0, 0.6)), url('hero-bg.jpg');
background-size: cover;
background-position: center;
color: white;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
text-align: center;
}
.hero-content {
max-width: 800px;
padding: 0 20px;
}
.hero h1 {
font-size: 3.5rem;
margin-bottom: 20px;
text-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
.hero p {
font-size: 1.5rem;
margin-bottom: 30px;
text-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
.hero-buttons {
display: flex;
gap: 15px;
justify-content: center;
}
.hero-buttons .btn {
padding: 12px 30px;
font-size: 1.1rem;
}
@media (max-width: 768px) {
.hero h1 {
font-size: 2.5rem;
}
.hero p {
font-size: 1.2rem;
}
}
@media (max-width: 480px) {
.hero-buttons {
flex-direction: column;
width: 100%;
}
}
Пример 13: Анимированный счетчик достижений
HTML:
<div class="stats-container">
<div class="stat-item">
<div class="stat-icon">👥</div>
<div class="stat-number">5000+</div>
<div class="stat-label">Довольных клиентов</div>
</div>
<div class="stat-item">
<div class="stat-icon">🚀</div>
<div class="stat-number">300+</div>
<div class="stat-label">Завершенных проектов</div>
</div>
<div class="stat-item">
<div class="stat-icon">🏆</div>
<div class="stat-number">25+</div>
<div class="stat-label">Наград</div>
</div>
<div class="stat-item">
<div class="stat-icon">💼</div>
<div class="stat-number">10+</div>
<div class="stat-label">Лет опыта</div>
</div>
</div>
CSS:
.stats-container {
display: flex;
justify-content: space-around;
flex-wrap: wrap;
background-color: #f8f8f8;
padding: 50px 20px;
box-shadow: inset 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
.stat-item {
text-align: center;
padding: 20px;
margin: 10px;
min-width: 200px;
animation: fadeInUp 0.8s ease forwards;
opacity: 0;
}
.stat-item:nth-child(1) {
animation-delay: 0.1s;
}
.stat-item:nth-child(2) {
animation-delay: 0.3s;
}
.stat-item:nth-child(3) {
animation-delay: 0.5s;
}
.stat-item:nth-child(4) {
animation-delay: 0.7s;
}
.stat-icon {
font-size: 3rem;
margin-bottom: 15px;
}
.stat-number {
font-size: 2.5rem;
font-weight: bold;
color: #3498db;
margin-bottom: 5px;
}
.stat-label {
color: #555;
font-size: 1.1rem;
}
@keyframes fadeInUp {
from {
opacity: 0;
transform: translateY(20px);
}
to {
opacity: 1;
transform: translateY(0);
}
}
Пример 14: Стильный аккордеон
HTML:
<div class="accordion">
<div class="accordion-item">
<div class="accordion-header">Вопрос 1: Что такое HTML?</div>
<div class="accordion-content">
<p>HTML (HyperText Markup Language) — это стандартный язык разметки для создания веб-страниц и веб-приложений.</p>
</div>
</div>
<div class="accordion-item">
<div class="accordion-header">Вопрос 2: Что такое CSS?</div>
<div class="accordion-content">
<p>CSS (Cascading Style Sheets) — язык, который используется для описания внешнего вида HTML-документа.</p>
</div>
</div>
<div class="accordion-item">
<div class="accordion-header">Вопрос 3: Что такое JavaScript?</div>
<div class="accordion-content">
<p>JavaScript — мультипарадигменный язык программирования, который позволяет создавать интерактивные элементы на веб-страницах.</p>
</div>
</div>
</div>
CSS:
.accordion {
max-width: 600px;
margin: 30px auto;
box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
border-radius: 8px;
overflow: hidden;
}
.accordion-item {
border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
}
.accordion-item:last-child {
border-bottom: none;
}
.accordion-header {
padding: 15px 20px;
background-color: #f5f5f5;
cursor: pointer;
font-weight: bold;
color: #333;
position: relative;
transition: background-color 0.3s;
}
.accordion-header:hover {
background-color: #e9e9e9;
}
.accordion-header::after {
content: '+';
position: absolute;
right: 20px;
font-size: 20px;
transition: transform 0.3s;
}
.accordion-item.active .accordion-header::after {
transform: rotate(45deg);
}
.accordion-content {
padding: 0;
height: 0;
overflow: hidden;
transition: all 0.3s ease;
background-color: white;
}
.accordion-item.active .accordion-content {
padding: 15px 20px;
height: auto;
}
Пример 15: Стилизованные вкладки (табы)
HTML:
<div class="tabs-container">
<div class="tabs-nav">
<button class="tab-button active" data-tab="tab1">Вкладка 1</button>
<button class="tab-button" data-tab="tab2">Вкладка 2</button>
<button class="tab-button" data-tab="tab3">Вкладка 3</button>
</div>
<div class="tab-content active" id="tab1">
<h3>Содержимое первой вкладки</h3>
<p>Здесь находится текст и другие элементы первой вкладки.</p>
</div>
<div class="tab-content" id="tab2">
<h3>Содержимое второй вкладки</h3>
<p>Здесь находится текст и другие элементы второй вкладки.</p>
</div>
<div class="tab-content" id="tab3">
<h3>Содержимое третьей вкладки</h3>
<p>Здесь находится текст и другие элементы третьей вкладки.</p>
</div>
</div>
CSS:
.tabs-container {
max-width: 700px;
margin: 30px auto;
box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
border-radius: 8px;
overflow: hidden;
}
.tabs-nav {
display: flex;
background-color: #f0f0f0;
}
.tab-button {
flex: 1;
padding: 15px;
background: none;
border: none;
cursor: pointer;
font-size: 16px;
font-weight: 600;
color: #555;
transition: all 0.3s;
border-bottom: 3px solid transparent;
outline: none;
}
.tab-button:hover {
background-color: #e0e0e0;
}
.tab-button.active {
background-color: white;
color: #3498db;
border-bottom: 3px solid #3498db;
}
.tab-content {
display: none;
padding: 20px;
background-color: white;
}
.tab-content.active {
display: block;
animation: fadeIn 0.5s;
}
@keyframes fadeIn {
from { opacity: 0; }
to { opacity: 1; }
}
@media (max-width: 480px) {
.tabs-nav {
flex-direction: column;
}
.tab-button {
border-bottom: 1px solid #ddd;
border-left: 3px solid transparent;
}
.tab-button.active {
border-bottom: 1px solid #ddd;
border-left: 3px solid #3498db;
}
}
CSS — это язык возможностей, который позволяет вам воплотить любую дизайнерскую идею. Начните с этих 15 примеров как с фундамента, но не ограничивайтесь ими. Экспериментируйте, комбинируйте техники, создавайте собственные решения. Понимание основных принципов важнее запоминания конкретного синтаксиса — браузеры и стандарты постоянно развиваются, но понимание того, как работают селекторы, наследование и блочная модель, останется с вами надолго. Превратите CSS из набора загадочных правил в свой личный инструмент творчества.
Читайте также
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда