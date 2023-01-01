Tilda против Readymag: как выбрать идеальный конструктор сайтов

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Для кого эта статья:

Веб-дизайнеры и креативные специалисты

Бизнесмены и маркетологи

Студенты и начинающие разработчики веб-сайтов Создание сайта в 2024 году не требует глубоких знаний кода, но выбор конструктора может радикально повлиять на результат. Tilda и Readymag — два популярных инструмента с диаметрально противоположными подходами к веб-дизайну. Первая славится простотой и шаблонным подходом, вторая — креативной свободой и выразительностью. Какой инструмент позволит воплотить именно ваши идеи, не потеряв в функциональности? Давайте проведем детальный технический анализ, раскроем скрытые возможности и ограничения каждой платформы, которые не указаны в рекламных буклетах. 🔍

Ключевые отличия Tilda и Readymag для создания сайтов

Tilda и Readymag представляют два принципиально различных подхода к созданию сайтов. Tilda — это инструмент, ориентированный на скорость разработки и бизнес-результат, в то время как Readymag делает акцент на творческой свободе и эстетике. 💡

Основная философия Tilda заключается в модульном подходе — вы собираете сайт из готовых блоков (которых более 500), настраивая их под свои потребности. Это значительно ускоряет процесс создания макета сайта, но может ограничивать креативные решения рамками доступных модулей.

Readymag, напротив, предоставляет "чистый холст", где дизайнер работает с отдельными элементами, размещая их в любом месте и комбинируя по своему усмотрению. Этот подход требует больше времени и навыков веб-дизайна, но позволяет создавать уникальные, запоминающиеся проекты.

Характеристика Tilda Readymag Подход к дизайну Блочный (модульный) Свободный (холст) Целевая аудитория Бизнес, маркетологи, контент-менеджеры Дизайнеры, креативные агентства Скорость разработки Высокая Средняя (зависит от сложности) Уникальность результата Средняя (узнаваемость шаблонов) Высокая Порог входа Низкий Средний

В техническом плане обе платформы работают по принципу WYSIWYG (What You See Is What You Get), но их возможности для создания макета сайта существенно различаются:

Tilda предлагает обширную библиотеку шаблонов (>700) и предварительно настроенных блоков — идеально для тех, кто хочет быстро запустить проект

Readymag позволяет работать с пиксельной точностью, контролируя каждый аспект дизайна — удобно для разработки нестандартных интерфейсов

Tilda имеет встроенную CRM и маркетинговые инструменты — приоритет для бизнеса

Readymag делает акцент на анимациях и интерактивности — преимущество для медиа-проектов и портфолио

Оба конструктора поддерживают адаптивный дизайн, но реализуют его по-разному. Tilda использует автоматическую адаптацию блоков с возможностью ручной настройки, а Readymag требует создания отдельных версий для разных устройств, что дает больше контроля, но увеличивает время разработки.

Анна Ковалёва, арт-директор

После десятка однотипных лендингов на Tilda клиент попросил "что-то особенное". Я решила попробовать Readymag, хотя раньше только слышала о нем. Первые два часа ушли на борьбу с непривычным интерфейсом — никаких готовых блоков, только чистая страница. Но когда я наконец разобралась с логикой размещения элементов, пришло ощущение свободы. В Tilda я всегда чувствовала, что борюсь с платформой, пытаясь выйти за рамки её шаблонов. В Readymag я наконец могла реализовать те эффекты прокрутки и взаимодействия, которые раньше приходилось объяснять программистам. Конечный сайт получился настолько нестандартным, что клиент даже не поверил, что это сделано на конструкторе. Да, на разработку ушло в три раза больше времени, чем на Tilda, но для имиджевых проектов, где важна каждая деталь, Readymag теперь мой первый выбор.

Интерфейс и процесс разработки макета сайта

Интерфейс — это первое, с чем сталкивается пользователь при создании макета сайта онлайн бесплатно. Разница в подходах Tilda и Readymag проявляется уже на этом этапе. 🖥️

Tilda встречает пользователя интуитивно понятным интерфейсом с четкой структурой. Левая панель содержит библиотеку блоков, сгруппированных по категориям (заголовки, галереи, контактные формы и т.д.). Рабочая область в центре отображает страницу в том виде, в каком ее увидят посетители. Правая панель предназначена для настройки выбранного блока или элемента.

Readymag предлагает более минималистичный интерфейс, напоминающий профессиональные графические редакторы. Верхняя панель содержит основные инструменты (текст, изображения, формы, видео), а боковая — свойства выбранных элементов. Рабочая область представляет собой "холст", на котором элементы можно размещать с пиксельной точностью.

Процесс создания макета сайта в этих конструкторах выглядит так:

Tilda: выбор шаблона → добавление и настройка блоков → настройка дизайн-системы (цвета, шрифты) → публикация

выбор шаблона → добавление и настройка блоков → настройка дизайн-системы (цвета, шрифты) → публикация Readymag: создание страниц → добавление и позиционирование элементов → настройка переходов и анимаций → публикация

Ключевое отличие заключается в том, что в Tilda вы мыслите блоками и секциями, а в Readymag — отдельными элементами и их взаимодействием. Это влияет на скорость и подход к созданию макета сайта.

Аспект интерфейса Tilda Readymag Логика работы Вертикальная компоновка блоков Свободное расположение элементов Точность позиционирования Ограниченная (по сетке блоков) Абсолютная (до пикселя) Возможность создать макет сайта онлайн бесплатно Ограниченный функционал на бесплатном тарифе Ограниченное количество страниц и публикаций Обучающая кривая Пологая (можно освоить за 1-2 дня) Крутая (требуется больше времени)

Важный момент при создании макета сайта онлайн бесплатно — возможности предпросмотра. Tilda предлагает удобный режим превью для desktop, tablet и mobile версий прямо в редакторе. Readymag также имеет функцию предпросмотра, но для полноценного тестирования часто требуется предварительная публикация проекта.

Отдельно стоит отметить работу с изображениями. Tilda имеет встроенный фоторедактор с базовыми функциями (кадрирование, фильтры) и фотобанк. Readymag предлагает более продвинутые возможности для работы с графикой, включая маскирование изображений, эффекты наложения и точную настройку прозрачности.

Функциональные возможности и технические ограничения

Функциональность — решающий фактор при выборе платформы для профессиональных проектов. Tilda и Readymag предлагают разные наборы инструментов, каждый со своими сильными сторонами и ограничениями. ⚙️

Tilda выделяется обширным функционалом для бизнеса. Платформа предлагает:

Интеграцию с более чем 50 сервисами (CRM, аналитика, платёжные системы)

Встроенные формы с настраиваемой логикой

Функциональность электронной коммерции (корзина, оформление заказа)

Многоязычность (до 5 языков на платных тарифах)

SEO-настройки для каждой страницы

Readymag специализируется на визуальных и интерактивных возможностях:

Продвинутые анимации и переходы между страницами

Параллакс-эффекты и взаимодействия при прокрутке

SVG-анимация и интерактивные иллюстрации

Возможность встраивания кастомного JavaScript

Прецизионный контроль над типографикой

При создании макета сайта онлайн бесплатно в обоих конструкторах следует учитывать технические ограничения. Для Tilda это прежде всего жесткая структура блоков, ограничивающая нестандартные дизайнерские решения. Readymag, в свою очередь, не предлагает готовой CMS-системы и продвинутых маркетинговых инструментов.

С точки зрения адаптивности Tilda обеспечивает автоматическую адаптацию контента для мобильных устройств с возможностью ручной настройки. Readymag требует создания отдельных версий дизайна для разных устройств, что дает больше контроля, но увеличивает время разработки.

Производительность сайтов — еще один важный аспект. Tilda генерирует код с большим количеством библиотек, что может замедлять загрузку страницы. Readymag создает более чистый код, но сложные анимации и эффекты могут негативно влиять на производительность на слабых устройствах.

Михаил Соколов, веб-разработчик Нашей компании поручили разработать интерактивный отчет для крупного банка. Клиент хотел что-то "впечатляющее", с анимациями и переходами, но при этом с возможностью легкого обновления данных. Я предложил два варианта: Tilda и Readymag. Мы создали прототипы на обеих платформах. На Tilda отчет выглядел аккуратно, но шаблонно — несмотря на все наши усилия, он все равно напоминал корпоративный сайт. Readymag позволил создать впечатляющие интерактивные графики с плавными переходами между разделами. Но когда дело дошло до интеграции с базой данных, Readymag показал свои ограничения. Tilda легко подключилась к API банка через Zapier, а в Readymag нам пришлось писать кастомный JavaScript. В итоге мы выбрали компромиссное решение — основную часть отчета сделали на Readymag для впечатляющего визуального представления, а динамически обновляемую секцию с ключевыми показателями — на Tilda, встроив ее через iframe. Это решение объединило сильные стороны обеих платформ и удовлетворило клиента.

Ценовая политика и доступные тарифные планы

Стоимость — существенный фактор при выборе платформы для долгосрочных проектов. Tilda и Readymag предлагают разные ценовые модели, отражающие их позиционирование на рынке. 💰

Tilda предлагает три основных тарифных плана:

Free: позволяет создать макет сайта онлайн бесплатно с ограничением в 50 страниц и 1 сайт. Включает водяной знак и базовые блоки

позволяет создать макет сайта онлайн бесплатно с ограничением в 50 страниц и 1 сайт. Включает водяной знак и базовые блоки Personal: 700 ₽/месяц (при годовой оплате) — 1 сайт, 500 страниц, экспорт кода, отсутствие водяного знака

700 ₽/месяц (при годовой оплате) — 1 сайт, 500 страниц, экспорт кода, отсутствие водяного знака Business: 1400 ₽/месяц (при годовой оплате) — неограниченное количество сайтов, все блоки, API и CRM

Readymag также имеет три основных тарифа:

Starter: $16/месяц (при годовой оплате) — 3 проекта, водяной знак, базовая аналитика

$16/месяц (при годовой оплате) — 3 проекта, водяной знак, базовая аналитика Pro: $28/месяц (при годовой оплате) — 10 проектов, без водяного знака, расширенная аналитика

$28/месяц (при годовой оплате) — 10 проектов, без водяного знака, расширенная аналитика Team: $72/месяц (при годовой оплате) — 30 проектов, командный доступ, приоритетная поддержка

Важно отметить, что Readymag не предлагает полноценного бесплатного тарифа, хотя позволяет создать макет сайта онлайн бесплатно в пробном режиме. Их модель больше ориентирована на профессиональных дизайнеров и креативные агентства, что отражается в ценах.

При сравнении стоимости владения следует учитывать и косвенные расходы. Tilda может потребовать дополнительных затрат на приобретение премиум-шаблонов или дополнительных блоков из маркетплейса. Readymag включает все функциональные возможности в базовые тарифы, но из-за отсутствия готовых решений может потребовать больше времени на разработку, что увеличивает косвенные затраты.

Для коммерческих проектов важно также учитывать условия использования созданного контента. Tilda позволяет полностью экспортировать код сайта на платных тарифах, что даёт возможность перенести проект на собственный хостинг. Readymag такой возможности не предоставляет — проекты могут существовать только в рамках платформы.

Отдельно стоит отметить варианты для образовательных учреждений и некоммерческих организаций. Обе платформы предлагают специальные условия для этих категорий пользователей — скидки до 50% на Tilda и специальный образовательный тариф на Readymag.

От макета до готового сайта: практические кейсы

Теория хороша, но практические примеры демонстрируют реальные возможности каждой платформы. Рассмотрим, как происходит процесс создания сайта от макета до публикации на Tilda и Readymag, и какие проекты лучше реализовывать на каждой из них. 🚀

На Tilda оптимально создавать:

Корпоративные сайты с интеграцией CRM-систем

Интернет-магазины с каталогом товаров и корзиной

Лендинги для маркетинговых кампаний

Информационные порталы и блоги с регулярно обновляемым контентом

Readymag лучше подходит для:

Креативных портфолио и презентаций

Интерактивных годовых отчетов

Цифровых журналов и лонгридов

Экспериментальных медиа-проектов

Типичный процесс разработки на Tilda включает следующие этапы:

Выбор шаблона или создание сайта с нуля Настройка фирменного стиля (цвета, шрифты, отступы) в дизайн-системе Добавление и настройка блоков согласно макету Настройка адаптивности для мобильных устройств Подключение домена и публикация

Разработка на Readymag происходит иначе:

Создание новой публикации Настройка размеров страниц и начальных параметров Размещение элементов дизайна с точным позиционированием Создание анимаций и интерактивных элементов Настройка навигации между страницами и переходов Публикация и привязка домена

В процессе создания макета сайта важно учитывать особенности и ограничения каждой платформы. Например, если в дизайне предусмотрены сложные анимации или нестандартное расположение элементов, реализация на Tilda может потребовать компромиссов или дополнительного программирования. С другой стороны, если проект требует интеграции с CRM или создания сложных форм с логикой, Readymag может оказаться неподходящим решением.

Время на реализацию проекта также существенно различается. Типичный лендинг на Tilda можно создать за 1-2 дня, в то время как аналогичный проект на Readymag займет 3-5 дней из-за необходимости ручной настройки каждого элемента. Однако результат на Readymag будет более уникальным и запоминающимся.

При переходе от макета к готовому сайту важно также учитывать возможности последующего обновления контента. Tilda предлагает удобную CMS для контент-менеджеров, не требующую специальных навыков. В Readymag редактирование контента менее интуитивно и может потребовать участия дизайнера для сохранения визуальной целостности проекта.

При выборе между Tilda и Readymag необходимо честно оценить свои задачи и ресурсы. Tilda — швейцарский нож для бизнеса, способный быстро решить 90% типовых задач. Readymag — изысканный инструмент для создания дизайнерских проектов, где важна каждая деталь. Идеальным может стать сочетание обеих платформ: использование Tilda для основного сайта с обширным функционалом и Readymag для креативных спецпроектов, требующих нестандартного подхода. Помните, что технология — лишь инструмент, а конечный результат зависит от вашего видения и умения использовать возможности выбранной платформы.

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