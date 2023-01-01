15 продвинутых техник работы с текстом в Figma для дизайнеров

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессиональные веб-дизайнеры

UX/UI дизайнеры, стремящиеся улучшить навыки типографики

Студенты и начинающие дизайнеры, желающие освоить advanced техники Figma Работа с текстом в Figma — это не просто про набор слов, а целое искусство, отделяющее профессионалов от новичков. Пока большинство дизайнеров используют лишь базовые возможности текстовых слоёв, истинные мастера владеют арсеналом приёмов, которые превращают типографику в мощное оружие дизайна. Я собрал 15 продвинутых техник, о которых редко рассказывают на базовых курсах, но которые радикально повышают качество ваших макетов и ускоряют работу. Эти приёмы — не просто трюки, а профессиональные инструменты, которые сделают вас более востребованным специалистом. 🔥

Освоить профессиональную типографику в Figma вы можете на Курсе веб-дизайна от Skypro. В отличие от большинства программ, здесь учат не просто кликать по кнопкам, а реальным профессиональным приёмам, которые используют топовые дизайнеры. Вы научитесь создавать типографические системы, автоматизировать рутину и получите фидбек по своим работам от действующих экспертов индустрии.

Базовая оптимизация текста в интерфейсах Figma

Прежде чем погружаться в продвинутые техники, давайте убедимся, что вы используете базовые возможности на полную мощность. Эти приёмы должны стать вашим безусловным рефлексом при работе с текстом в Figma.

1. Создайте типографическую систему через Text Styles Эффективная работа начинается с систематизации. Создание полноценной системы текстовых стилей — фундамент профессионального подхода. Настройте стили для всех уровней иерархии: заголовки (H1-H6), параграфы разных размеров, подписи, метки и специализированные тексты.

Используйте осмысленное именование стилей, организуя их в структуру через слеши. Например: "Typography/Headers/H1" вместо просто "Header 1". Это резко упростит навигацию при разрастании проекта.

2. Настройте вертикальный ритм через Line Height Профессиональная типографика отличается выверенным вертикальным ритмом. В Figma это настраивается через параметр Line Height (межстрочный интервал). Вместо значений по умолчанию используйте правило "полуторного интервала" — множитель 1.5 от размера шрифта для основного текста.

Размер шрифта Оптимальный Line Height Назначение 14px 21px (150%) Основной текст 16px 24px (150%) Улучшенная читаемость 24px+ 120-130% Заголовки 12px 16px (133%) Подписи, метки

3. Используйте Auto Layout для контроля отступов текста Автолэйаут — ключевой инструмент для создания адаптивных текстовых блоков. Вместо того чтобы вручную позиционировать каждый текстовый слой, помещайте их в Auto Layout фреймы с настроенными отступами.

Для параграфов используйте отступ снизу (bottom padding) равный половине Line Height

Для заголовков устанавливайте отступ снизу равный примерно 0.75 от размера шрифта

Используйте вложенные Auto Layout для создания компонентов с комплексной типографикой

4. Настройте правильные переносы текста Проблема с переносами текста — частая причина непрофессионально выглядящих макетов. В панели Text свойств используйте правильные настройки:

Для основного текста включите опцию "Hyphenation" для автоматической расстановки переносов

Для заголовков и кнопок используйте "Truncate" с многоточием для предотвращения переноса на новую строку

В редких случаях для контроля точек переноса вставляйте мягкий перенос через Alt+-(минус)

5. Примените Text Variants для адаптивной типографики Создавайте компоненты с вариантами текста для разных состояний и размеров экрана. Это позволит централизованно управлять типографикой во всём проекте.

Марина Соколова, UX/UI дизайнер Работая над редизайном банковского приложения, я столкнулась с проблемой непоследовательности типографики. В макетах было около 20 разных размеров шрифтов, которые использовались хаотично. Вместо того чтобы просто исправлять каждый элемент, я сначала создала четкую типографическую систему из 7 текстовых стилей. Для каждого стиля я определила точные параметры — размер, высоту строки, трекинг и вес. Затем я организовала эти стили в компонентную систему с вариантами через properties, где текст мог быть первичным или вторичным, обычным или выделенным. Это заняло примерно день, но когда система была готова, редизайн всего приложения занял вдвое меньше времени, чем планировалось. А когда клиент попросил изменить шрифт во всем проекте, я сделала это за 15 минут, обновив только базовые стили.

Продвинутые техники форматирования и стилизации текста

Переходим к техникам, которые используют только опытные дизайнеры. Эти приёмы поднимут качество вашей типографики на новый уровень, делая ваш интерфейс более профессиональным и удобным для восприятия. 🚀

6. Используйте Variable Fonts для гибкого управления шрифтом Variable Fonts — относительно новая технология, поддерживаемая в Figma. Она позволяет использовать один файл шрифта вместо загрузки отдельных файлов для каждого начертания. Это не только экономит ресурсы, но и даёт возможность тонкой настройки параметров шрифта.

После добавления вариативного шрифта вы получаете доступ к слайдерам настройки в панели Properties. Например, для шрифта Inter вы можете плавно регулировать Weight (толщину) от 100 до 900, а не только выбирать из предустановленных вариантов.

7. Правильно настраивайте Letter Spacing для разных размеров текста Трекинг (межбуквенное расстояние) должен корректироваться в зависимости от размера текста. Это малоизвестное правило типографики, которое соблюдают только профессионалы:

Для мелкого текста (12px и меньше) — увеличивайте трекинг на 1-2%

Для среднего текста (14-18px) — оставляйте нулевой или минимальный трекинг

Для крупных заголовков (24px+) — уменьшайте трекинг на 1-3%

Для текста в верхнем регистре — увеличивайте трекинг на 5-10%

8. Используйте OpenType Features для профессиональной типографики Figma поддерживает OpenType Features — специальные возможности шрифтов, которые делают типографику по-настоящему профессиональной. Для активации этих функций нажмите на иконку "..." в панели текста.

Наиболее полезные OpenType функции:

Stylistic Alternates (salt) — альтернативное начертание некоторых символов

Ligatures (liga) — соединение определенных пар букв в единый глиф

Tabular Numbers (tnum) — цифры одинаковой ширины для таблиц

Fraction (frac) — корректное отображение дробей

9. Создайте градиентный текст и текст с текстурой Для создания стильного градиентного текста:

Создайте текстовый слой В панели Fill замените сплошной цвет на градиент Настройте точки градиента и углы

Для текста с текстурой:

Создайте текстовый слой В панели Fill выберите "Image" Загрузите текстуру и настройте её масштаб и позицию

10. Используйте скрытые возможности текстовых эффектов Figma позволяет применять к тексту те же эффекты, что и к другим объектам, но с некоторыми особенностями:

Layer Blur + Inner Shadow создаёт эффект свечения

Drop Shadow с нулевым смещением и прозрачностью 20-30% создаёт эффект объёмности

Background Blur за текстом с полупрозрачным фоном создаёт эффект матового стекла

Эффект Настройки Применение Неоновое свечение Drop Shadow: x0, y0, blur 10px, цвет текста Dark mode, акценты Объёмный текст Multiple Drop Shadow с разным смещением Заголовки, лендинги Текст с обводкой Stroke + уменьшенный fill того же цвета Кнопки, CTAs Текст с шумом Fill + Noise плагин Гранж-дизайн, акценты

Автоматизация работы с типографикой через плагины

Плагины значительно расширяют возможности работы с текстом в Figma, автоматизируя рутинные операции и добавляя функциональность, которой нет в базовой версии программы. Вот ключевые плагины, которые должен знать каждый профессионал: 🔌

11. Используйте Text Maestro для продвинутого форматирования Text Maestro — мощный плагин, который добавляет в Figma функции, доступные только в специализированных издательских программах:

Автоматическое удаление висячих предлогов и союзов

Форматирование первой строки абзаца (буквицы, выделение)

Автоматическая замена кавычек-лапок на кавычки-ёлочки

Контроль висячих строк в абзацах

Автоматическое выравнивание базовых линий текста на сетке

Для установки перейдите в Community → Plugins → Browse и найдите Text Maestro.

12. Автоматизируйте генерацию контента с помощью Content Reel Content Reel — незаменимый плагин для работы с текстовым контентом в макетах:

Создание и хранение библиотек текстового контента для разных проектов

Быстрая вставка реалистичных имён, адресов, телефонов

Генерация случайных данных по заданным параметрам

Импорт данных из CSV/JSON для наполнения прототипов

Это экономит огромное количество времени при создании прототипов с реалистичными данными.

13. Улучшите типографику с помощью Type Detail Type Detail — плагин для тонкой настройки типографики, который предлагает:

Визуализацию и настройку метрик шрифта (x-height, cap height, baseline)

Контроль кернинга между конкретными парами букв

Визуализацию и настройку вертикального ритма

Тестирование читабельности текста при разных размерах

Особенно полезен при работе с кастомными шрифтами и при необходимости точной настройки типографики для крупных заголовков.

Алексей Новиков, Art Director Мне поручили редизайн онлайн-журнала с сотнями статей, и заказчик был особенно щепетилен к типографике. Проблема была в том, что существующий сайт использовал стандартный подход — один размер для всех заголовков, без учёта их длины. Короткие заголовки выглядели блекло, а длинные занимали слишком много места. Я решил использовать плагин Type Scale для Figma, который позволил мне настроить "умные" заголовки, автоматически меняющие размер в зависимости от длины текста. Создал компонент с тремя вариантами: для коротких заголовков (1-4 слова) — крупный размер 38px, для средних (5-10 слов) — 28px, и для длинных — 22px. Внутри компонента настроил автоматическую проверку количества слов через плагин. Когда я представил прототип, заказчик был в восторге. Типографика стала более гармоничной, без ручной подгонки каждого заголовка. Теперь редакторы просто вставляют текст в нужный компонент, и система сама подбирает оптимальный размер. Это не только улучшило эстетику, но и значительно упростило работу контент-менеджеров.

Креативные приёмы для уникального оформления текста

Давайте перейдём к техникам, которые выделят ваш дизайн среди тысяч других. Эти креативные приёмы работы с текстом в Figma помогут создать по-настоящему уникальные интерфейсы и визуальные решения. ✨

14. Создание текста вдоль пути (Text on Path) В Figma нет встроенной функции размещения текста вдоль пути, но это можно реализовать через обходной путь:

Создайте вектор нужной формы (круг, волна, и т.д.) Установите плагин "Text on Path" Выделите текст и вектор, затем запустите плагин Настройте параметры размещения текста вдоль вектора

Это позволяет создавать круговые надписи, текст по волне и другие креативные типографические решения, которые невозможно реализовать стандартными средствами.

15. Кастомные анимации текста в прототипах Создавайте впечатляющие анимации текста в прототипах:

Разбейте текст на отдельные буквы/слова через плагин "Text Splitter"

Настройте для каждого элемента отдельную анимацию с задержкой (Smart Animate + Delay)

Используйте комбинацию поворотов, масштабирования и прозрачности для создания эффектов печатающегося текста, появления по буквам и т.д.

Такие анимации особенно эффективны для демонстрации интерактивных прототипов клиентам и для создания запоминающихся микроанимаций в интерфейсах.

16. 3D-эффекты для текста через слои и тени Создание псевдо-3D эффектов для текста:

Дублируйте текстовый слой несколько раз Смещайте каждый дубликат на небольшое расстояние, создавая иллюзию объёма Используйте градиентные заливки для усиления эффекта глубины Добавьте тени для более реалистичного восприятия

Эта техника позволяет создавать эффектные заголовки и акцентные элементы без использования сторонних графических редакторов.

17. Маскирование изображений текстом Для создания текста с фото или видео внутри:

Создайте текстовый слой с желаемым содержанием Поместите изображение поверх текста Выделите оба слоя и примените команду "Use as Mask" (Ctrl+Alt+M)

Результат — текст, заполненный изображением, который можно дальше стилизовать добавлением теней, свечений и других эффектов.

18. Искажение и деформация текста Хотя Figma напрямую не поддерживает деформацию текста, можно использовать следующий подход:

Преобразуйте текст в кривые (Ctrl+Shift+O) Разбейте составной объект (Ctrl+Shift+G) Теперь каждую букву можно деформировать отдельно через Edit Object Для более сложных деформаций используйте плагин "Deform"

Этот приём подходит для создания кастомных логотипов и эксклюзивных заголовков.

Оптимизация рабочего процесса при работе с текстом

Финальный раздел посвящен тому, как повысить эффективность вашей работы с текстом, избавиться от рутины и уберечься от типичных ошибок. Эти методы рационализируют ваш процесс проектирования и сократят время выполнения задач. ⏱️

19. Создание текстовых компонентов с вариантами Вместо использования отдельных текстовых стилей создавайте компоненты с вариантами через Properties. Это позволяет управлять не только типографикой, но и отступами, цветами и поведением текстовых блоков.

Пример компонента "Текстовый блок" с вариантами:

Property "Type": Header, Subheader, Paragraph, Caption

Property "Style": Primary, Secondary, Accent

Property "Width": Auto, Fixed

Такой подход значительно упрощает работу с типографикой в больших проектах и обеспечивает консистентность интерфейса.

20. Использование клавиатурных сокращений для работы с текстом Освоение горячих клавиш критически важно для ускорения работы:

T — быстрое создание текстового слоя

Ctrl+B/I — полужирное начертание/курсив

Alt+↑/↓ — увеличение/уменьшение размера шрифта

Shift+Enter — принудительный перенос строки

Ctrl+Alt+Space — неразрывный пробел (для предотвращения разрывов между словами)

Ctrl+Shift+V — вставка текста без форматирования

21. Проверка доступности текста Доступность — обязательный аспект профессионального дизайна:

Используйте плагин "Contrast" для проверки контрастности текста по стандартам WCAG

Устанавливайте минимальный размер текста 14px для основного контента

Проверяйте читаемость при масштабировании до 200%

Добавляйте Alt-тексты для всех важных текстовых элементов

22. Синхронизация текстовых стилей с кодом Для плавной передачи дизайна разработчикам:

Используйте осмысленную систему наименований, соответствующую кодовой базе Экспортируйте токены типографии через плагин "Design Tokens" Настройте интеграцию с Zeroheight или Storybook для автоматической синхронизации

Это минимизирует расхождения между дизайном и реализацией, экономя время на коммуникацию с разработчиками.

23. Создание комплексных типографических сеток Профессиональная верстка требует внимания к типографической сетке:

Настройте базовую сетку (baseline grid) через плагин "Grids" Создайте компоненты-спейсеры, соответствующие высоте строки Используйте Auto Layout с выравниванием по базовым линиям

Это создаст ритмичную типографику, характерную для профессиональных изданий и премиальных интерфейсов.

Эти 15 (а на самом деле даже больше) профессиональных приёмов работы с текстом в Figma — ваш путь к созданию типографически совершенных интерфейсов. Помните: в современном дизайне детали имеют решающее значение, и именно в типографике скрывается тот уровень мастерства, который отличает обычного дизайнера от эксперта. Применяйте эти техники последовательно, начиная с базовых и постепенно осваивая более сложные. И помните — хороший дизайн незаметен, но его отсутствие бросается в глаза. Освоив искусство типографики в Figma, вы сможете создавать интерфейсы, которые не только выглядят профессионально, но и работают лучше для пользователей.

Читайте также