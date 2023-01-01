Создание интерактивных прототипов в Adobe XD: от основ к мастерству

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные дизайнеры интерфейсов, стремящиеся улучшить свои навыки в создании прототипов.

Студенты и участники курсов по веб-дизайну, желающие изучить Adobe XD и получить практические знания.

Профессионалы в области UI/UX-дизайна, ищущие новые инструменты и методологии для оптимизации своей работы. Думаю, каждый дизайнер хоть раз сталкивался с ситуацией, когда нужно быстро создать прототип интерфейса и продемонстрировать его клиенту. Adobe XD — это именно тот инструмент, который превращает эту задачу из мучительного марафона в приятную прогулку. Пусть вас не пугает новый интерфейс или кажущаяся сложность — я проведу вас по всему пути от пустого холста до полноценного интерактивного прототипа, который впечатлит даже самого требовательного заказчика. 🚀

Основы работы с Adobe XD: интерфейс и инструменты

Прежде чем мы начнем создавать дизайн, давайте познакомимся с интерфейсом Adobe XD. Если вы ранее работали с другими продуктами Adobe, вы быстро освоитесь — разработчики сделали всё, чтобы сохранить привычную логику, но при этом максимально упростить рабочее пространство. 🖌️

При первом запуске программы перед вами откроется стартовый экран, где можно выбрать шаблон для работы или открыть существующий файл. Давайте создадим новый документ, выбрав из предложенных размеров. Для начинающих я рекомендую опцию "Web 1920", так как это стандартный размер для веб-дизайна.

После открытия нового проекта вы увидите основной интерфейс Adobe XD, который разделен на несколько ключевых зон:

Панель инструментов — расположена вертикально слева и содержит основные инструменты для рисования и манипуляций с объектами

— расположена вертикально слева и содержит основные инструменты для рисования и манипуляций с объектами Рабочая область — центральное пространство, где размещаются ваши артборды (отдельные экраны)

— центральное пространство, где размещаются ваши артборды (отдельные экраны) Панель свойств — находится справа и меняется в зависимости от выбранного инструмента или объекта

— находится справа и меняется в зависимости от выбранного инструмента или объекта Строка меню — в верхней части интерфейса, содержит доступ к основным функциям программы

Давайте разберем основные инструменты, с которыми вам предстоит работать:

Инструмент Горячая клавиша Назначение Select (Выделение) V Выделение и перемещение объектов Rectangle (Прямоугольник) R Создание прямоугольников и квадратов Ellipse (Эллипс) E Создание кругов и овалов Line (Линия) L Рисование прямых линий Pen (Перо) P Создание векторных путей Text (Текст) T Добавление текстовых блоков Artboard (Артборд) A Создание новых экранов

Одной из уникальных особенностей Adobe XD является наличие двух режимов работы: Design (Дизайн) и Prototype (Прототип). Переключение между ними осуществляется в верхней части интерфейса. В режиме Design вы создаете визуальные элементы, а в режиме Prototype настраиваете их интерактивность.

Николай Петров, старший UI/UX дизайнер Когда я впервые открыл Adobe XD, меня поразила его лаконичность. После сложных интерфейсов других программ это было как глоток свежего воздуха. Помню свой первый коммерческий проект в XD — дизайн приложения для доставки еды. Клиент просил показать прототип уже через два дня после брифа, что казалось невыполнимой задачей. Я решил рискнуть и использовать Adobe XD, хотя раньше работал в Sketch. К моему удивлению, интуитивность интерфейса позволила мне не только уложиться в дедлайн, но и превзойти ожидания заказчика — я смог создать полноценный интерактивный прототип с анимациями переходов между экранами. Клиент был настолько впечатлен, что сразу утвердил концепцию без правок. С тех пор Adobe XD стал моим основным инструментом. Совет новичкам: первое время держите открытой шпаргалку с горячими клавишами — это ускорит вашу работу в несколько раз!

Создание макета с нуля: работа с сетками и элементами

Теперь, когда мы освоились с интерфейсом, приступим к созданию первого макета. Хороший дизайн начинается с правильно выстроенной сетки. Adobe XD предлагает два типа сеток: обычная (Grid) и базовая линия (Layout Grid). Давайте настроим их для нашего проекта. 📏

Чтобы добавить сетку на ваш артборд, выберите его и перейдите на панель свойств справа. В нижней части найдите раздел "Grid" и включите его с помощью переключателя. Я рекомендую использовать сетку с 12 колонками, так как это стандартная практика в веб-дизайне.

Настройте следующие параметры сетки:

Колонки: 12

Размер отступа (gutter): 20px

Поля (margins): по 40px с каждой стороны

Теперь давайте создадим базовую структуру нашей веб-страницы. Вот пошаговый процесс, который поможет вам структурировать макет:

Используя инструмент Rectangle (R), создайте прямоугольник в верхней части экрана для шапки сайта. Добавьте логотип с помощью инструмента Text (T) или импортируйте его через File > Import. С помощью того же инструмента Rectangle создайте основные секции страницы: героический блок, раздел особенностей, блок с преимуществами и футер. Используйте инструмент Line (L), чтобы добавить разделители между секциями, если необходимо.

При работе с элементами в Adobe XD очень полезно использовать функцию Repeat Grid (повторяющаяся сетка). Она позволяет создать один элемент и повторить его множество раз, сохраняя возможность редактирования всех копий одновременно. Например, если вам нужно создать галерею изображений или список карточек товаров.

Для использования Repeat Grid:

Создайте один элемент (например, карточку товара) Выделите его и нажмите на иконку Repeat Grid в панели свойств (или используйте сочетание клавиш Ctrl/Cmd + R) Растяните появившиеся зеленые ручки, чтобы создать нужное количество повторений по горизонтали и вертикали Настройте отступы между элементами, просто растягивая розовые полосы между ними

Для эффективной работы с макетом необходимо также понимать, как работают базовые принципы выравнивания в Adobe XD. Программа предоставляет удобные инструменты для точного позиционирования объектов:

Функция выравнивания Как использовать Применение Smart Guides Активны по умолчанию при перемещении объектов Помогают выравнивать элементы относительно других объектов Align to Selection Выделите несколько объектов и используйте опции на панели свойств Выравнивает объекты относительно друг друга Align to Artboard Выделите объекты и включите опцию "Align to Artboard" перед выравниванием Выравнивает объекты относительно границ артборда Distribute Spacing Выделите три или более объекта и используйте опции распределения Создаёт равные отступы между объектами

При создании макетов не забывайте о мобильной версии. Adobe XD позволяет легко создавать адаптивные дизайны. Просто создайте новый артборд с мобильными размерами (например, 375px × 812px для iPhone X) рядом с десктопной версией и начните адаптировать ваши элементы.

Дизайн UI компонентов и их стилизация в Adobe XD

Создание привлекательного интерфейса невозможно без хорошо спроектированных UI компонентов. Adobe XD предлагает мощный инструментарий для их разработки и стилизации. Давайте рассмотрим, как создать основные элементы интерфейса и настроить их внешний вид. 🎨

Начнем с создания базовой кнопки, которая будет использоваться по всему нашему дизайну:

Выберите инструмент Rectangle (R) и нарисуйте прямоугольник размером примерно 160px × 50px В панели свойств справа настройте скругление углов (Corner Radius) — рекомендую значение 4-8px для современного вида Задайте цвет заливки — используйте яркий цвет, который соответствует вашему бренду Добавьте текст с помощью инструмента Text (T) — например, "Подробнее" или "Заказать" Выровняйте текст по центру кнопки, используя инструменты выравнивания

Теперь давайте превратим эту кнопку в компонент, чтобы использовать её повторно и при необходимости быстро обновлять во всём проекте:

Выделите все элементы кнопки (прямоугольник и текст) Щёлкните правой кнопкой мыши и выберите "Make Component" или нажмите Ctrl/Cmd + K Дайте компоненту понятное имя, например "Primary Button"

После создания компонента вы можете копировать его на другие артборды. Любые изменения, внесенные в мастер-компонент, автоматически применятся ко всем его экземплярам. Это особенно удобно при обновлении дизайн-системы или внесении правок.

Для создания состояний компонента (например, наведение курсора или нажатие) используйте функцию Component States:

Выделите мастер-компонент В панели свойств найдите раздел "Component States" и нажмите "+" Назовите новое состояние (например, "Hover") Измените стиль кнопки для этого состояния — например, сделайте цвет темнее или добавьте тень

Помимо кнопок, давайте создадим другие важные UI компоненты для нашего дизайна:

Поле ввода (Input field) — прямоугольник с меньшей высотой, чем кнопка, и светлым фоном. Добавьте плейсхолдер текст внутри и превратите в компонент.

— прямоугольник с меньшей высотой, чем кнопка, и светлым фоном. Добавьте плейсхолдер текст внутри и превратите в компонент. Карточка (Card) — создайте прямоугольник большего размера с тенью, добавьте внутрь изображение, заголовок и описание, затем превратите всю группу в компонент.

— создайте прямоугольник большего размера с тенью, добавьте внутрь изображение, заголовок и описание, затем превратите всю группу в компонент. Чекбокс (Checkbox) — нарисуйте маленький квадрат, добавьте текст рядом и создайте два состояния: отмеченное и неотмеченное.

Елена Соколова, UX-дизайнер На одном из проектов для крупной страховой компании мне пришлось создать целую дизайн-систему с нуля. Клиент хотел обновить свой устаревший интерфейс, но при этом сохранить узнаваемость бренда. Сроки были сжатыми, а команда разработки уже ждала макеты. Я решила использовать Adobe XD именно из-за возможности работы с компонентами. Сначала я создала основную цветовую палитру и типографику, затем разработала базовые UI-элементы — кнопки, поля ввода, селекты, чекбоксы. Превратив их в компоненты, я могла легко поддерживать консистентность дизайна на всех 60+ экранах приложения. Настоящим спасением стали Component States — я смогла быстро создать все состояния для интерактивных элементов (hover, active, disabled) и наглядно показать их разработчикам. Когда на середине проекта маркетинг решил изменить основной цвет бренда, мне понадобилось всего 20 минут, чтобы обновить все экраны — я просто изменила мастер-компоненты, и изменения автоматически применились ко всем их экземплярам. В результате мы запустили проект на две недели раньше срока, а дизайн-система, созданная в Adobe XD, до сих пор используется командой для поддержания единого стиля при развитии продукта.

Для стилизации компонентов Adobe XD предлагает различные инструменты. Вот некоторые из ключевых эффектов, которые помогут вашему дизайну выглядеть современно и профессионально:

Тени (Shadow) — добавляют объем и помогают создать иерархию элементов. Найдите раздел "Shadow" на панели свойств.

— добавляют объем и помогают создать иерархию элементов. Найдите раздел "Shadow" на панели свойств. Градиенты (Gradient) — делают дизайн более живым. Вместо сплошного цвета выберите Linear или Radial Gradient на панели выбора цвета.

— делают дизайн более живым. Вместо сплошного цвета выберите Linear или Radial Gradient на панели выбора цвета. Размытие фона (Background Blur) — создаёт эффект матового стекла для оверлеев. Найдите опцию "Background Blur" в панели свойств.

— создаёт эффект матового стекла для оверлеев. Найдите опцию "Background Blur" в панели свойств. Прозрачность (Opacity) — регулируйте непрозрачность для создания визуальной иерархии.

Управление стилями в Adobe XD также возможно через создание Assets (активов). Откройте панель Assets (нажав Alt+3) и добавьте туда ваши цвета, текстовые стили и компоненты для быстрого доступа к ним в процессе работы над проектом. Это значительно повысит вашу продуктивность при создании сложных интерфейсов.

Превращение статичного макета в интерактивный прототип

Теперь, когда мы создали все необходимые UI-компоненты и завершили дизайн страниц, пора превратить статичные макеты в интерактивный прототип. Именно в этом Adobe XD особенно силен — вы можете легко добавить интерактивность без написания кода. 🔄

Переключитесь в режим Prototype, нажав на соответствующую вкладку в верхней части интерфейса. В этом режиме вы можете создавать связи между артбордами и настраивать переходы между ними.

Вот как создать базовую навигацию между экранами:

Выберите элемент, который будет триггером действия (например, кнопку или ссылку) Появится синяя стрелка — перетащите её на артборд, на который должен вести этот элемент В появившемся меню настроек выберите тип действия (Tap/Click для большинства случаев) Настройте анимацию перехода (Transition) — например, Slide Left или Dissolve При желании настройте время анимации (Duration) — рекомендую 0.3-0.5 секунд для плавных переходов

Помимо простых переходов между экранами, Adobe XD позволяет создавать более сложные взаимодействия. Давайте рассмотрим, как настроить выпадающее меню:

Создайте два артборда: один с закрытым меню, другой с открытым В режиме Prototype выберите кнопку меню и перетащите стрелку на артборд с открытым меню Выберите действие "Tap" Вместо стандартного перехода выберите "Overlay" в выпадающем списке "Action" Настройте позицию оверлея (Position) и анимацию появления (например, Slide Down) Не забудьте добавить кнопку закрытия на оверлее, связав её с основным экраном

Для создания более реалистичных прототипов используйте функцию Component States вместе с функцией Auto-Animate. Это позволит вам создавать плавные микроанимации интерфейса:

Кнопка с эффектом нажатия — создайте для компонента кнопки состояние "Pressed", немного уменьшите её размер и сделайте цвет темнее. При настройке взаимодействия выберите тип перехода "Auto-Animate".

— создайте для компонента кнопки состояние "Pressed", немного уменьшите её размер и сделайте цвет темнее. При настройке взаимодействия выберите тип перехода "Auto-Animate". Переключатель (Toggle) — создайте два состояния переключателя и анимируйте переход между ними с помощью Auto-Animate.

— создайте два состояния переключателя и анимируйте переход между ними с помощью Auto-Animate. Раскрывающийся список — создайте анимацию плавного раскрытия списка, используя два артборда с разными состояниями и Auto-Animate между ними.

Вот основные типы взаимодействий, которые можно настроить в Adobe XD:

Тип взаимодействия Когда использовать Пример применения Tap/Click Базовое взаимодействие для большинства элементов Кнопки, ссылки, карточки товаров Drag Для элементов, которые можно перетаскивать Слайдеры, карусели, сортировка элементов Voice Для голосового взаимодействия Голосовой поиск, голосовые команды Time Для автоматического запуска действия через определенное время Автослайдеры, всплывающие уведомления Keyboard/Gamepad Для взаимодействия с клавиатурой или геймпадом Навигация по интерфейсу с помощью клавиатуры

Для создания более сложных прототипов в Adobe XD существует функция "Prototype Settings" (настройки прототипа). Здесь вы можете настроить различные параметры вашего прототипа:

Home Artboard — артборд, с которого начинается демонстрация прототипа

— артборд, с которого начинается демонстрация прототипа Background Color — цвет фона вокруг артбордов при просмотре прототипа

— цвет фона вокруг артбордов при просмотре прототипа Device Frame — добавление рамки устройства для мобильных прототипов

Когда прототип готов, вы можете проверить его работу, нажав кнопку Play в правом верхнем углу или используя сочетание клавиш Ctrl/Cmd + Enter. Откроется режим предварительного просмотра, где вы сможете протестировать все созданные взаимодействия и убедиться, что они работают так, как задумано.

Экспорт и презентация проекта: форматы и возможности

После завершения работы над дизайном и прототипом наступает важный этап — презентация результатов клиенту или команде разработки. Adobe XD предлагает несколько способов поделиться вашей работой, каждый из которых имеет свои преимущества в зависимости от ситуации. 📤

Давайте рассмотрим основные методы экспорта и презентации проектов:

Публикация прототипа — самый быстрый способ поделиться интерактивным прототипом Экспорт дизайн-спецификаций — для передачи проекта разработчикам Экспорт отдельных ассетов — для использования в разработке или других программах Создание видеозаписи прототипа — для презентаций или включения в портфолио

Чтобы опубликовать интерактивный прототип, нажмите кнопку "Share" в правом верхнем углу интерфейса. Появится диалоговое окно с настройками публикации. Здесь вы можете выбрать, что именно хотите опубликовать:

Design Review — для получения комментариев к дизайну

— для получения комментариев к дизайну Development — для передачи дизайн-спецификаций разработчикам

— для передачи дизайн-спецификаций разработчикам Prototype — для демонстрации интерактивного прототипа

После выбора нужных опций нажмите "Create Link", и Adobe XD сгенерирует ссылку на ваш проект. Эту ссылку можно отправить клиенту или коллегам, и они смогут просмотреть ваш прототип в браузере без необходимости устанавливать Adobe XD.

Для разработчиков особенно полезен режим Development. Он предоставляет доступ к CSS-свойствам, размерам элементов и другим техническим деталям дизайна. Разработчики могут просматривать и копировать код, что значительно упрощает процесс верстки.

Если вам нужно экспортировать отдельные элементы дизайна (иконки, изображения, логотипы), Adobe XD предлагает несколько форматов экспорта:

Формат Назначение Поддержка прозрачности PNG Для веб-графики, иконок, интерфейсных элементов Да JPG Для фотографий и изображений без прозрачности Нет SVG Для векторной графики, масштабируемых элементов Да PDF Для печатной продукции или документации Да

Для экспорта элемента:

Выделите объект или группу объектов, которые хотите экспортировать В панели свойств справа найдите раздел "Export" Выберите нужный формат и настройте параметры (масштаб, качество) Нажмите кнопку "Export Selected"

Adobe XD также позволяет создать автоматические наборы экспорта. Например, вы можете настроить экспорт одного элемента в нескольких форматах и размерах одновременно. Это особенно полезно при подготовке иконок для разных платформ (iOS, Android, Web).

Для более наглядной демонстрации работы прототипа вы можете записать видео с его использованием. Для этого:

Запустите прототип, нажав кнопку Play или Ctrl/Cmd + Enter Нажмите кнопку Record в правом верхнем углу Выполните все необходимые взаимодействия с прототипом Нажмите Stop для завершения записи Сохраните видеофайл на компьютере

При презентации проекта клиенту рекомендую использовать комбинацию методов: отправьте ссылку на интерактивный прототип заранее и подготовьте краткое видео с обзором ключевых функций. Во время презентации демонстрируйте прототип в режиме реального времени, позволяя клиенту видеть, как пользователь будет взаимодействовать с продуктом.

Не забывайте также о возможности экспорта для передачи дизайна другим дизайнерам. Adobe XD позволяет экспортировать проекты в форматы других программ, включая Sketch (.sketch) и Photoshop (.psd), что обеспечивает гибкость при работе в команде с разными инструментами.

Adobe XD превращает процесс создания дизайна интерфейсов из утомительной рутины в увлекательное творчество. Сочетая простоту освоения с мощным функционалом, этот инструмент позволяет дизайнерам любого уровня быстро переходить от идеи к рабочему прототипу. Освоив все этапы работы — от базовых элементов до интерактивных прототипов и профессиональной презентации — вы получаете не просто новый навык, а полноценную суперсилу, способную трансформировать вашу карьеру в UI/UX дизайне. Не останавливайтесь на достигнутом — экспериментируйте, пробуйте новые подходы и техники, и ваши проекты будут становиться все более впечатляющими!

