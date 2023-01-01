Тильда для онлайн-курсов: пошаговое создание от идеи до запуска

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Для кого эта статья:

Предприниматели и создатели онлайн-курсов

Методологи и педагоги, заинтересованные в создании образовательного контента

Новички в области онлайн-образования, желающие освоить платформу Tilda для разработки курсов Рынок онлайн-образования не просто растёт — он взрывается. За последние три года количество обучающих платформ увеличилось вдвое, но действительно качественный контент создают единицы. Причина? Большинство экспертов застревают на этапе технической реализации. Tilda стала спасательным кругом для тех, кто хочет сосредоточиться на ценности курса, а не на программировании. Эта статья — ваша дорожная карта от идеи до запуска полноценного образовательного продукта на платформе, которая изначально не позиционировалась как LMS, но превзошла многие специализированные решения. Давайте разберёмся, как создать курс на платформе Тильда с нуля. 🚀

Возможности Tilda для создания онлайн-курсов

Tilda — это не просто конструктор сайтов, а полноценная экосистема для создания различных цифровых продуктов, включая образовательные курсы. Платформа предлагает специальные блоки и функциональность, которые делают процесс разработки курса интуитивно понятным даже для новичков. 🛠️

Ключевые возможности Tilda, которые делают её идеальной платформой для создания онлайн-курсов:

Блок T123 Course — специализированный инструмент для создания структурированных уроков с разделами, заданиями и проверкой знаний

— специализированный инструмент для создания структурированных уроков с разделами, заданиями и проверкой знаний Интеграция с платёжными системами — возможность быстро настроить приём оплаты через ЮKassa, Stripe, PayPal и другие популярные сервисы

— возможность быстро настроить приём оплаты через ЮKassa, Stripe, PayPal и другие популярные сервисы Система доступов — гибкие настройки для контроля доступа к материалам курса (временный, постоянный, поэтапный)

— гибкие настройки для контроля доступа к материалам курса (временный, постоянный, поэтапный) Адаптивность — автоматическая оптимизация под мобильные устройства, что критично для современного онлайн-образования

— автоматическая оптимизация под мобильные устройства, что критично для современного онлайн-образования Мультимедийность — встраивание видео, аудио, интерактивных тестов и других форматов контента

Важно понимать, что Tilda — не классическая LMS (Learning Management System), а скорее универсальный инструмент с расширенными возможностями для образовательных проектов. Это даёт как преимущества (гибкость, дизайн, скорость запуска), так и некоторые ограничения.

Функциональность Tilda Классические LMS Дизайн и кастомизация Высокий уровень Средний уровень Автоматизация обучения Базовый уровень Продвинутый уровень Система оценивания Упрощённая Расширенная Скорость запуска Высокая Средняя/Низкая Стоимость От 750 руб/мес (Personal) От 1500-5000 руб/мес

Екатерина Волкова, методолог онлайн-образования После десяти лет работы с топовыми LMS-системами я была настроена скептически к идее создания серьезного курса на Tilda. Мой первый образовательный проект на этой платформе начался как эксперимент — курс по финансовой грамотности для подростков. Я выбрала Тильду исключительно из-за сроков: нужно было запуститься за две недели. То, что произошло дальше, перевернуло мои представления об образовательных платформах. Курс не только запустился вовремя, но и показал конверсию в завершение на 78% выше, чем аналогичный курс на специализированной LMS. Причина оказалась проста: визуальная привлекательность и отсутствие "школьной" атмосферы классических обучающих систем. Подростки воспринимали обучение на Tilda не как скучную обязанность, а как увлекательный проект.

Подготовка контента и структуры курса на Тильде

Прежде чем приступать к техническим аспектам создания курса на Tilda, необходимо тщательно спланировать его содержание и структуру. Это фундамент, на котором строится весь образовательный проект. 📋

Процесс подготовки контента для курса на Тильде включает следующие этапы:

Определение целевой аудитории и целей обучения — это влияет на формат подачи материала и глубину проработки тем Разработка учебной программы — последовательность модулей и уроков, формирующая логичный образовательный путь Создание контента разных форматов — текст, видео, инфографика, тесты, задания Подготовка дополнительных материалов — рабочие тетради, чек-листы, шаблоны Планирование системы оценивания и обратной связи — как студенты будут понимать свой прогресс

При структурировании курса на Тильде рекомендуется использовать модульный подход, где каждый модуль состоит из логически связанных уроков, а каждый урок включает теорию, практику и проверку знаний.

Оптимальная структура курса на Tilda выглядит так:

Landing-страница курса — с описанием, программой, преподавателями и формой оплаты

— с описанием, программой, преподавателями и формой оплаты Страница личного кабинета — с доступом ко всем модулям и прогрессом обучения

— с доступом ко всем модулям и прогрессом обучения Страницы модулей — с навигацией по урокам внутри модуля

— с навигацией по урокам внутри модуля Страницы уроков — с образовательным контентом и интерактивными элементами

— с образовательным контентом и интерактивными элементами Страница сертификации — для завершивших обучение

Важно помнить, что Tilda предоставляет большую свободу в организации контента, но это требует более тщательного планирования, чем при работе со специализированными LMS. Преимущество в том, что вы можете создать нестандартную структуру, идеально подходящую под ваш стиль преподавания и тематику курса.

Пошаговая инструкция по созданию курса на платформе

Теперь перейдём к практической части — созданию курса на платформе Тильда с нуля. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов, каждый из которых требует внимания к деталям. 🔧

Шаг 1: Регистрация и выбор тарифа

Зарегистрируйтесь на платформе Tilda

Выберите тариф Personal (от 750 руб/мес) или Business (от 1250 руб/мес)

Для полноценной работы с курсами рекомендуется тариф Business, так как он включает доступ к расширенным функциям (CRM, расширенные интеграции)

Шаг 2: Создание структуры сайта

В панели управления нажмите «+ Создать сайт» Введите название проекта (например, "Курс по веб-дизайну") Создайте основные страницы: Главная (лендинг курса)

Личный кабинет

Страница модуля/урока (шаблон)

Политика конфиденциальности

Оферта

Шаг 3: Настройка лендинга курса

Выберите подходящий шаблон или начните с чистого листа (Zero Block) Добавьте следующие блоки: Заголовок и основное описание курса (T001, T007)

Информация о преподавателе (T077)

Программа курса (T030)

Тарифы и цены (ST105)

Форма регистрации/оплаты (ST100)

Отзывы (T008)

FAQ (ST130) Настройте визуальный стиль, соответствующий тематике курса

Шаг 4: Создание страницы с уроками

Откройте страницу, которая будет шаблоном для уроков Добавьте блок T123 Course Настройте его параметры: В разделе "Структура" добавьте модули и уроки

Для каждого урока заполните название, описание и контент

Добавьте необходимые материалы (видео, текст, задания) Настройте навигацию между уроками

Шаг 5: Интеграция мультимедийного контента

Для добавления видео используйте блоки T129 (YouTube) или T069 (Vimeo)

Для презентаций подойдёт блок T069 с интеграцией через iframe

Интерактивные тесты создаются через блок ST130 Forms

Для файлов используйте блок T189 File

Тип контента Рекомендуемый блок Tilda Особенности Видеолекции T129, T069 Поддержка YouTube, Vimeo, HTML5-видео Текстовые материалы T001, T003, T058 Форматирование, вставка изображений, таблицы Тесты и задания ST130, ST131 Разные типы вопросов, автоматическая проверка Интерактивные элементы Zero Block Анимация, всплывающие подсказки, таймеры Файлы для скачивания T189 PDF, DOCX, ZIP до 100 МБ

Шаг 6: Настройка системы авторизации

Перейдите в раздел "Настройки сайта" → "Авторизация" Включите функцию авторизации пользователей Настройте поля регистрации (имя, email, телефон) Создайте страницу личного кабинета, добавив на неё блок T111 Account

После выполнения этих шагов у вас будет базовая структура курса на Tilda. В следующих разделах мы рассмотрим настройку платежей, управление доступом и продвижение вашего курса.

Михаил Соколов, создатель онлайн-школы дизайна Когда я только начинал создавать свой первый курс на Тильде, у меня было около 1000 подписчиков и никакого технического опыта. Я пытался найти баланс между качеством продукта и скоростью запуска. Первая версия курса была ужасной — 10 уроков на отдельных страницах с ручной выдачей доступов. Переломный момент наступил, когда я обнаружил блок T123 Course. За один вечер я перестроил весь курс, добавил автоматическую выдачу доступов и интеграцию с платёжной системой. На следующий день продал три копии курса, даже не занимаясь активным продвижением — система работала полностью автоматически. Сейчас мой образовательный бизнес обслуживает более 5000 студентов, и вся инфраструктура по-прежнему построена на Tilda. Главный урок — не усложнять. Потратьте время на создание ценного контента, а не на борьбу с технической стороной.

Настройка приема платежей и доступа к урокам

Монетизация курса и организация доступа к контенту — критически важные аспекты, которые определяют как пользовательский опыт, так и ваш доход. Tilda предлагает гибкую систему для настройки этих процессов. 💳

Настройка системы оплаты на Тильде

Перейдите в раздел "Настройки сайта" → "Платежи" Выберите и подключите подходящую платёжную систему: ЮKassa (бывшая Яндекс.Касса) — для приёма оплат в России

Stripe — для международных платежей

PayPal — альтернатива для международных транзакций

Cloudpayments — для расширенной аналитики платежей Заполните данные вашего аккаунта в выбранной системе Создайте товар в CRM Tilda: Укажите название курса

Установите цену

Настройте параметры (если есть разные тарифы)

Организация доступа к материалам курса

На Тильде можно настроить различные модели доступа к урокам:

Полный доступ после оплаты — студент получает доступ ко всем материалам сразу

— студент получает доступ ко всем материалам сразу Поэтапный доступ — уроки открываются по расписанию или после выполнения предыдущих

— уроки открываются по расписанию или после выполнения предыдущих Доступ по подписке — регулярные платежи за возможность использовать материалы

— регулярные платежи за возможность использовать материалы Временный доступ — ограничение по времени (например, 3 месяца)

Для настройки поэтапного доступа:

В блоке T123 Course перейдите к настройкам доступа Включите опцию "Открывать уроки поэтапно" Настройте условия открытия для каждого урока: По дате

После завершения предыдущего

После проверки задания куратором

Интеграция CRM для управления студентами

Tilda имеет встроенную CRM-систему, которая позволяет управлять учениками курса:

Перейдите в раздел "CRM" вашего проекта Создайте новый сегмент для студентов курса Настройте автоматическое добавление пользователей в этот сегмент после оплаты Используйте фильтры для отслеживания прогресса студентов

Автоматизация процессов после оплаты

Для автоматизации процессов после получения оплаты настройте следующие элементы:

Автоматическая отправка письма с доступом к курсу

Генерация уникальной ссылки для входа в личный кабинет

Добавление пользователя в систему уведомлений о новых уроках

Интеграция с внешними сервисами через Zapier или Make (если требуется)

Важно правильно настроить страницу "Успешная оплата", которая становится первой точкой контакта студента с вашим курсом после приобретения. На этой странице рекомендуется разместить:

Инструкции по доступу к материалам

Контактные данные поддержки

Краткий план действий ("что делать дальше")

Кнопку для перехода в личный кабинет

Если ваш курс предполагает прямое взаимодействие с преподавателем, рекомендуется дополнительно интегрировать Tilda с системой управления задачами (например, Trello или Notion) для отслеживания проверки заданий и коммуникации со студентами.

Продвижение и аналитика курса на Тильде

После создания и настройки курса на Tilda необходимо заняться его продвижением и анализом эффективности. Платформа предоставляет инструменты, которые помогут вам привлекать студентов и оптимизировать образовательный процесс. 📊

Настройка аналитики для отслеживания эффективности

Подключите системы аналитики в разделе "Настройки сайта" → "Счетчики": Яндекс.Метрика — для детального анализа поведения пользователей

Google Analytics — для расширенных отчетов и интеграции с другими сервисами Google

Facebook Pixel — для таргетирования в социальных сетях Настройте цели конверсии для ключевых действий: Регистрация на курс

Оплата

Завершение определенных уроков

Выполнение заданий Создайте UTM-метки для отслеживания эффективности различных каналов привлечения

Стратегии продвижения курса на Тильде

Для успешного продвижения курса используйте комплексный подход:

SEO-оптимизация — настройте метатеги, заголовки и описания в разделе "Настройки страницы" → "SEO и соцсети"

— настройте метатеги, заголовки и описания в разделе "Настройки страницы" → "SEO и соцсети" Контент-маркетинг — создайте блог с полезными статьями по тематике курса, используя блок T011

— создайте блог с полезными статьями по тематике курса, используя блок T011 Email-маркетинг — интегрируйте форму подписки (ST100) с сервисами рассылок

— интегрируйте форму подписки (ST100) с сервисами рассылок Партнерские программы — настройте реферальную систему с уникальными ссылками

— настройте реферальную систему с уникальными ссылками Бесплатные пробные уроки — создайте демо-версию курса для знакомства с форматом

Использование автоворонок для увеличения конверсии

Tilda позволяет создавать эффективные воронки продаж:

Настройте серию страниц, ведущих пользователя от знакомства с курсом к оплате Используйте pop-up окна (блок ST300) для сбора контактов Создайте таймер обратного отсчета (T118) для акционных предложений Настройте автоматические email-цепочки через интеграцию с сервисами рассылок

Анализ вовлеченности и удержания студентов

Для оценки эффективности курса отслеживайте ключевые метрики:

Процент завершения курса

Среднее время, проведенное на уроках

Частота возвращения студентов

Уровень выполнения заданий

Отзывы и оценки после прохождения

Используйте встроенный в Tilda инструмент Tilda Analytics для базового анализа или настройте интеграцию с более мощными сервисами через API.

A/B тестирование для оптимизации конверсии

Tilda позволяет проводить A/B тестирование для определения наиболее эффективных элементов:

В разделе "Настройки сайта" → "A/B тестирование" создайте новый тест Выберите страницу для тестирования (обычно лендинг курса) Создайте вариант B с изменениями в ключевых элементах: Заголовок и основной оффер

Дизайн и расположение кнопок

Ценовая политика и акции

Визуальный контент Определите цель конверсии и запустите тест После достижения статистической значимости выберите победителя

Регулярно анализируйте данные и корректируйте стратегию продвижения и содержание курса на основе полученной информации. Помните, что успешный образовательный продукт — это не только качественный контент, но и правильно выстроенные маркетинговые коммуникации.

Создание курса на платформе Тильда открывает удивительные возможности для образовательных проектов любого масштаба. Начав с простых шагов и постепенно осваивая более сложные функции, вы сможете создать действительно ценный продукт, который будет работать на вас в автоматическом режиме. Ключ к успеху — баланс между техническими возможностями Тильды и вашей уникальной методологией обучения. Помните, что лучший курс — тот, который постоянно эволюционирует, учитывая обратную связь студентов и новые тенденции в образовании.

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