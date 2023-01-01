Как создать сайт без кода: выбор между лендингом и многостраничником

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Для кого эта статья:

Предприниматели и фрилансеры, желающие создать собственный сайт

Студенты, интересующиеся веб-дизайном и разработкой сайтов

Люди, не имеющие технического образования, но желающие разобраться в конструировании сайтов Создание сайта сегодня перестало быть привилегией программистов и технических гуру. Любой предприниматель, фрилансер или студент может запустить профессионально выглядящий веб-проект за считанные часы без единой строчки кода! 🚀 Конструкторы сайтов полностью изменили правила игры, предлагая интуитивные интерфейсы и шаблоны для любых бизнес-задач. Но выбор между одностраничным лендингом и полноценным многостраничным сайтом часто становится первым камнем преткновения. Давайте разберемся, как создать идеальный сайт под ваши конкретные цели, не потратив на это месяцы работы и бюджет космического масштаба.

Одностраничный или многостраничный сайт: что выбрать для бизнеса

Выбор между одностраничным и многостраничным сайтом — это прежде всего стратегическое решение. Каждый формат имеет свои преимущества и ограничения, которые напрямую влияют на эффективность вашего онлайн-присутствия. 📊

Одностраничные сайты (лендинги) идеально подходят для:

Продвижения конкретного продукта или услуги

Проведения краткосрочных маркетинговых кампаний

Сбора лидов и конверсий по одному целевому действию

Стартапов, тестирующих бизнес-идеи с минимальными затратами

Событий, мероприятий и временных проектов

Многостраничные сайты становятся необходимостью, когда:

Вы предлагаете широкий ассортимент товаров или услуг

Требуется представить детальную информацию о компании

Необходима сложная структура навигации для разных аудиторий

Планируете развивать контент-маркетинг через блог

Хотите создать интернет-магазин с каталогом и фильтрами

Параметр Одностраничный сайт Многостраничный сайт Скорость создания От нескольких часов до 1-2 дней От нескольких дней до 2-3 недель Стоимость разработки $0-100 на конструкторе $50-500+ на конструкторе SEO-потенциал Ограничен (1 страница = 1 набор ключевых слов) Высокий (много страниц = много возможностей ранжирования) Конверсия Часто выше благодаря фокусу на одном целевом действии Может быть ниже из-за распыления внимания пользователя Масштабируемость Низкая Высокая

Михаил Соколов, директор по маркетингу Когда мы запускали новую линейку фитнес-браслетов, времени на разработку полноценного сайта просто не было. Я взял конструктор Tilda и за выходные собрал одностраничник с пятью блоками: проблема-решение, ключевые преимущества, отзывы первых пользователей, сравнительная таблица с конкурентами и форма предзаказа. Результат превзошел все ожидания: конверсия составила 12,3% при средней по рынку 2-3%. Мы собрали 843 предзаказа за первую неделю, что позволило привлечь инвестиции и уже потом заказать профессиональный многостраничный сайт. Ключевым фактором успеха стала концентрация на одном сообщении без отвлекающих элементов — пользователь либо закрывал страницу, либо оставлял предзаказ. Никаких промежуточных действий.

Выбор конструктора сайтов: ключевые критерии и обзор платформ

Выбор конструктора сайтов — фундаментальное решение, которое определит ваши возможности, ограничения и бюджет на годы вперед. Среди десятков доступных платформ важно найти ту, что соответствует вашим техническим навыкам, бизнес-задачам и перспективам роста. 🔍

Ключевые критерии выбора конструктора сайтов:

Интуитивность интерфейса — насколько быстро вы сможете освоить платформу без дополнительного обучения

— насколько быстро вы сможете освоить платформу без дополнительного обучения Разнообразие шаблонов — наличие готовых решений для вашей индустрии и типа сайта

— наличие готовых решений для вашей индустрии и типа сайта Гибкость настройки — возможность изменять элементы дизайна без знания кода

— возможность изменять элементы дизайна без знания кода Мобильная адаптивность — автоматическая оптимизация для просмотра на смартфонах

— автоматическая оптимизация для просмотра на смартфонах SEO-инструменты — встроенные возможности для поисковой оптимизации

— встроенные возможности для поисковой оптимизации Интеграции — совместимость с CRM, платежными системами, аналитикой

— совместимость с CRM, платежными системами, аналитикой Ценовая политика — соотношение стоимости и функциональности

Конструктор Лучше для Особенности Цена/месяц Tilda Дизайн-ориентированные проекты, лендинги 300+ блоков, визуальная свобода, Zero Block от $10 Wix Универсальные сайты с расширенным функционалом AI-конструктор, AppMarket, Wix ADI от $14 WordPress (с конструктором) Масштабные проекты с блогами Elementor/Divi, полный контроль, тысячи плагинов от $5 (хостинг) Tilda E-commerce с небольшими каталогами Интеграции с CRM и платежными системами от $10 Webflow Профессиональные дизайн-проекты Анимации, взаимодействия, чистый код от $12

При выборе конструктора обратите внимание на его техническую составляющую. Например, скорость загрузки готовых сайтов критически важна для удержания пользователей — 53% посетителей покидают страницу, если она загружается дольше 3 секунд. Также проверьте возможности экспорта данных на случай, если захотите перенести сайт на другую платформу.

Важно оценить и качество технической поддержки. Некоторые конструкторы предлагают помощь 24/7 через чат, в то время как другие ограничиваются email-поддержкой с ответом через 1-2 дня. Для критически важных бизнес-проектов этот фактор может оказаться решающим.

Пошаговое создание одностраничного сайта на конструкторе

Создание эффективного одностраничного сайта на конструкторе — это процесс, сочетающий стратегическое планирование и технические навыки. Следуя четкому алгоритму, даже новичок сможет запустить профессиональный лендинг за один день. 🛠️

Шаг 1: Определение целей и структуры

Прежде чем открывать конструктор, четко сформулируйте:

Основную цель лендинга (продажа, сбор лидов, анонс)

Ключевое целевое действие пользователя (CTA)

Блоки информации, которые приведут к конверсии

Типичная структура эффективного одностраничника включает:

Захватывающий первый экран с УТП и основным CTA Блок с решением проблемы клиента Преимущества продукта/услуги Социальные доказательства (отзывы, кейсы) Детали предложения Снятие возражений Повторный призыв к действию Контактная информация и футер

Шаг 2: Выбор шаблона и настройка базовых элементов

После регистрации на выбранном конструкторе:

Выберите шаблон одностраничного сайта, близкий к вашей концепции

Настройте логотип, цвета и шрифты в соответствии с брендингом

Загрузите необходимые изображения (оптимизированные для веба)

Настройте метаданные: заголовок страницы, описание для SEO

Шаг 3: Наполнение контентом и оптимизация блоков

Последовательно заполняйте каждый блок, соблюдая принципы:

Краткость и ясность текстов (one block = one message)

Использование заголовков H2-H3 для структурирования информации

Психологические триггеры в призывах к действию

Контраст между текстом и фоном для улучшения читабельности

Шаг 4: Настройка форм и интеграций

Создайте лаконичную форму сбора лидов (не больше 3-5 полей)

Подключите CRM-систему или email-сервис для обработки заявок

Настройте автоответчик с подтверждением получения заявки

Интегрируйте платежные системы, если это лендинг для продаж

Шаг 5: Тестирование и запуск

Проверьте корректность работы на всех устройствах (десктоп, планшет, мобильный)

Протестируйте скорость загрузки через PageSpeed Insights

Проверьте все ссылки, формы и кнопки

Подключите аналитику (Google Analytics, Яндекс.Метрика)

Опубликуйте сайт и настройте доменное имя

Алина Морозова, маркетолог-фрилансер Клиент обратился ко мне с задачей срочно создать лендинг для нового курса по финансовой грамотности. Бюджет был ограничен, а времени оставалось всего 3 дня до запуска рекламной кампании. Я выбрала конструктор Tilda и метод "обратной разработки": сначала спроектировала форму регистрации и проработала ключевое сообщение, а затем уже строила структуру лендинга. Вместо стандартных безликих заголовков использовала прямую речь от лица клиентов: "Как я научился откладывать 30% зарплаты, имея кредит и ипотеку". Критически важным оказался блок "Почему именно сейчас?" — там я разместила таймер обратного отсчета до конца специального предложения и ограничила количество мест. В итоге конверсия составила 8,7%, что в три раза превысило ожидания клиента. Главный урок: лендинг должен решать одну конкретную задачу и содержать только ту информацию, которая приближает пользователя к целевому действию.

Разработка многостраничного сайта: структура и технические аспекты

Создание многостраничного сайта на конструкторе — это комплексный процесс, требующий более системного подхода и глубокого планирования, чем разработка лендинга. Но даже сложные веб-проекты становятся доступными непрофессионалам благодаря современным платформам. 🏗️

Этап 1: Планирование архитектуры сайта

Начните с разработки карты сайта, определив основные разделы и их взаимосвязи:

Главная страница (ключевое сообщение и навигация)

О компании (история, миссия, команда)

Услуги/Продукты (с детальными страницами для каждой категории)

Портфолио/Кейсы (примеры работ или успешных проектов)

Блог (если планируется контент-маркетинг)

Контакты (способы связи, карта, форма обратной связи)

Создайте визуальную схему навигации, определив:

Иерархию страниц (главные и второстепенные)

Перекрестные ссылки между разделами

Пути пользователя от входа до конверсии

Этап 2: Выбор и настройка шаблона

При выборе шаблона для многостраничного сайта обратите внимание на:

Наличие готовых шаблонов для всех типов страниц, которые вам нужны

Возможность создания единого стиля для всего сайта (глобальные стили)

Гибкость настройки шапки и подвала, которые будут повторяться на всех страницах

Вариативность макетов внутренних страниц под различный контент

Этап 3: Создание главной страницы и основных разделов

Начните с разработки главной страницы как центрального элемента навигации:

Создайте интуитивно понятное меню с основными разделами

Разместите ключевые сообщения и УТП в первом экране

Добавьте блоки-анонсы основных разделов с призывами к действию

Интегрируйте элементы доверия (логотипы клиентов, награды, сертификаты)

Этап 4: Настройка шаблонов повторяющихся страниц

Для однотипных страниц (например, карточки товаров или статьи блога) создайте шаблоны:

Разработайте базовый макет с общими элементами

Определите динамические области для уникального контента

Настройте хлебные крошки для улучшения навигации

Добавьте блоки перекрестных ссылок на релевантные разделы

Этап 5: Интеграция функциональных элементов

Многостраничные сайты часто требуют более сложного функционала:

Система поиска по сайту

Фильтры для каталогов продукции

Личный кабинет пользователя

Интерактивные формы с многоступенчатой логикой

Интеграция с CRM, складскими системами и платежными шлюзами

Этап 6: SEO-оптимизация и технические настройки

Для каждой страницы настройте:

Уникальный title и meta-description

Структурированные данные (Schema.org)

ЧПУ (человекопонятные URL)

Alt-теги для изображений

Внутреннюю перелинковку между страницами

Техническая оптимизация включает:

Сжатие изображений без потери качества

Настройку кэширования для ускорения загрузки

Создание карты сайта XML

Подключение SSL-сертификата

Продвижение и оптимизация сайтов, созданных на конструкторе

Многие ошибочно полагают, что сайты на конструкторах имеют ограниченные возможности для продвижения. Это миф. При правильном подходе такие сайты могут эффективно конкурировать в поисковой выдаче и обеспечивать высокую конверсию. 🚀

SEO-оптимизация для сайтов на конструкторе

Базовые шаги, доступные на большинстве платформ:

Настройка метатегов для каждой страницы (title, description)

Оптимизация заголовков h1-h6 с включением ключевых слов

Создание семантического ядра и распределение ключей по страницам

Оптимизация изображений (сжатие, alt-теги, осмысленные имена файлов)

Настройка микроразметки Schema.org для улучшения отображения в SERP

Технические аспекты SEO для конструкторов:

Проверка мобильной версии через Mobile-Friendly Test

Анализ и ускорение загрузки страниц (PageSpeed Insights)

Создание и отправка карты сайта в Google Search Console

Настройка 301-редиректов при изменении структуры

Регулярная проверка на наличие битых ссылок

Контент-маркетинг для конструкторов сайтов

Стратегии создания контента:

Разработка контент-плана с учетом поисковых запросов целевой аудитории

Создание экспертных статей для блога с глубоким раскрытием тем

Интеграция видеоконтента для увеличения времени на сайте

Разработка лид-магнитов (чек-листы, гайды, электронные книги)

Регулярное обновление существующего контента

Рекламные стратегии

Эффективные каналы продвижения для сайтов на конструкторах:

Контекстная реклама (Google Ads, Яндекс.Директ) с таргетингом на конкретные запросы

Таргетированная реклама в социальных сетях

Ретаргетинг по посетителям сайта, не совершившим целевое действие

Email-маркетинг для нагрева аудитории и повторных продаж

Партнерские программы и коллаборации с комплементарными брендами

Аналитика и оптимизация конверсии

Инструменты и методы анализа эффективности:

Настройка целей в Google Analytics и Яндекс.Метрике

Создание воронок продаж для выявления проблемных этапов

A/B-тестирование ключевых элементов (заголовки, кнопки, формы)

Анализ пользовательского поведения через тепловые карты

Регулярные пользовательские тесты для выявления UX-проблем

Типичные ошибки и их решения

Избегайте распространенных проблем с сайтами на конструкторах:

Перегруженность элементами — стремитесь к минимализму и фокусу на главном

Излишнее использование анимации, замедляющее загрузку страниц

Неоптимизированные изображения большого размера

Отсутствие четких призывов к действию на каждой странице

Игнорирование мобильной версии при тестировании

Помните: главное преимущество сайтов на конструкторах — возможность быстрого внесения изменений. Используйте это для постоянной оптимизации на основе аналитики и обратной связи от пользователей.

Создание сайта на конструкторе — это не просто техническая задача, а стратегический бизнес-инструмент. Одностраничный или многостраничный формат — лишь средство достижения ваших целей. Выбирайте решение исходя из задач бизнеса, а не технологических трендов. Помните: даже самый красивый сайт бесполезен, если он не решает проблему пользователя и не приводит к конверсиям. Возьмите лучшее из инструментария конструкторов, но сохраняйте фокус на пользовательском опыте и бизнес-результатах — тогда ваш проект обречен на успех независимо от выбранной платформы.

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