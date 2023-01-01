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Как создать сайт без кода: выбор между лендингом и многостраничником
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Как создать сайт без кода: выбор между лендингом и многостраничником

#Веб-разработка  #SEO  #UI/UX  
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Для кого эта статья:

  • Предприниматели и фрилансеры, желающие создать собственный сайт
  • Студенты, интересующиеся веб-дизайном и разработкой сайтов

  • Люди, не имеющие технического образования, но желающие разобраться в конструировании сайтов

    Создание сайта сегодня перестало быть привилегией программистов и технических гуру. Любой предприниматель, фрилансер или студент может запустить профессионально выглядящий веб-проект за считанные часы без единой строчки кода! 🚀 Конструкторы сайтов полностью изменили правила игры, предлагая интуитивные интерфейсы и шаблоны для любых бизнес-задач. Но выбор между одностраничным лендингом и полноценным многостраничным сайтом часто становится первым камнем преткновения. Давайте разберемся, как создать идеальный сайт под ваши конкретные цели, не потратив на это месяцы работы и бюджет космического масштаба.

Одностраничный или многостраничный сайт: что выбрать для бизнеса

Выбор между одностраничным и многостраничным сайтом — это прежде всего стратегическое решение. Каждый формат имеет свои преимущества и ограничения, которые напрямую влияют на эффективность вашего онлайн-присутствия. 📊

Одностраничные сайты (лендинги) идеально подходят для:

  • Продвижения конкретного продукта или услуги
  • Проведения краткосрочных маркетинговых кампаний
  • Сбора лидов и конверсий по одному целевому действию
  • Стартапов, тестирующих бизнес-идеи с минимальными затратами
  • Событий, мероприятий и временных проектов

Многостраничные сайты становятся необходимостью, когда:

  • Вы предлагаете широкий ассортимент товаров или услуг
  • Требуется представить детальную информацию о компании
  • Необходима сложная структура навигации для разных аудиторий
  • Планируете развивать контент-маркетинг через блог
  • Хотите создать интернет-магазин с каталогом и фильтрами
Параметр Одностраничный сайт Многостраничный сайт
Скорость создания От нескольких часов до 1-2 дней От нескольких дней до 2-3 недель
Стоимость разработки $0-100 на конструкторе $50-500+ на конструкторе
SEO-потенциал Ограничен (1 страница = 1 набор ключевых слов) Высокий (много страниц = много возможностей ранжирования)
Конверсия Часто выше благодаря фокусу на одном целевом действии Может быть ниже из-за распыления внимания пользователя
Масштабируемость Низкая Высокая

Михаил Соколов, директор по маркетингу

Когда мы запускали новую линейку фитнес-браслетов, времени на разработку полноценного сайта просто не было. Я взял конструктор Tilda и за выходные собрал одностраничник с пятью блоками: проблема-решение, ключевые преимущества, отзывы первых пользователей, сравнительная таблица с конкурентами и форма предзаказа.

Результат превзошел все ожидания: конверсия составила 12,3% при средней по рынку 2-3%. Мы собрали 843 предзаказа за первую неделю, что позволило привлечь инвестиции и уже потом заказать профессиональный многостраничный сайт. Ключевым фактором успеха стала концентрация на одном сообщении без отвлекающих элементов — пользователь либо закрывал страницу, либо оставлял предзаказ. Никаких промежуточных действий.

Пошаговый план для смены профессии

Выбор конструктора сайтов: ключевые критерии и обзор платформ

Выбор конструктора сайтов — фундаментальное решение, которое определит ваши возможности, ограничения и бюджет на годы вперед. Среди десятков доступных платформ важно найти ту, что соответствует вашим техническим навыкам, бизнес-задачам и перспективам роста. 🔍

Ключевые критерии выбора конструктора сайтов:

  • Интуитивность интерфейса — насколько быстро вы сможете освоить платформу без дополнительного обучения
  • Разнообразие шаблонов — наличие готовых решений для вашей индустрии и типа сайта
  • Гибкость настройки — возможность изменять элементы дизайна без знания кода
  • Мобильная адаптивность — автоматическая оптимизация для просмотра на смартфонах
  • SEO-инструменты — встроенные возможности для поисковой оптимизации
  • Интеграции — совместимость с CRM, платежными системами, аналитикой
  • Ценовая политика — соотношение стоимости и функциональности
Конструктор Лучше для Особенности Цена/месяц
Tilda Дизайн-ориентированные проекты, лендинги 300+ блоков, визуальная свобода, Zero Block от $10
Wix Универсальные сайты с расширенным функционалом AI-конструктор, AppMarket, Wix ADI от $14
WordPress (с конструктором) Масштабные проекты с блогами Elementor/Divi, полный контроль, тысячи плагинов от $5 (хостинг)
Tilda E-commerce с небольшими каталогами Интеграции с CRM и платежными системами от $10
Webflow Профессиональные дизайн-проекты Анимации, взаимодействия, чистый код от $12

При выборе конструктора обратите внимание на его техническую составляющую. Например, скорость загрузки готовых сайтов критически важна для удержания пользователей — 53% посетителей покидают страницу, если она загружается дольше 3 секунд. Также проверьте возможности экспорта данных на случай, если захотите перенести сайт на другую платформу.

Важно оценить и качество технической поддержки. Некоторые конструкторы предлагают помощь 24/7 через чат, в то время как другие ограничиваются email-поддержкой с ответом через 1-2 дня. Для критически важных бизнес-проектов этот фактор может оказаться решающим.

Пошаговое создание одностраничного сайта на конструкторе

Создание эффективного одностраничного сайта на конструкторе — это процесс, сочетающий стратегическое планирование и технические навыки. Следуя четкому алгоритму, даже новичок сможет запустить профессиональный лендинг за один день. 🛠️

Шаг 1: Определение целей и структуры

Прежде чем открывать конструктор, четко сформулируйте:

  • Основную цель лендинга (продажа, сбор лидов, анонс)
  • Ключевое целевое действие пользователя (CTA)
  • Блоки информации, которые приведут к конверсии

Типичная структура эффективного одностраничника включает:

  1. Захватывающий первый экран с УТП и основным CTA
  2. Блок с решением проблемы клиента
  3. Преимущества продукта/услуги
  4. Социальные доказательства (отзывы, кейсы)
  5. Детали предложения
  6. Снятие возражений
  7. Повторный призыв к действию
  8. Контактная информация и футер

Шаг 2: Выбор шаблона и настройка базовых элементов

После регистрации на выбранном конструкторе:

  • Выберите шаблон одностраничного сайта, близкий к вашей концепции
  • Настройте логотип, цвета и шрифты в соответствии с брендингом
  • Загрузите необходимые изображения (оптимизированные для веба)
  • Настройте метаданные: заголовок страницы, описание для SEO

Шаг 3: Наполнение контентом и оптимизация блоков

Последовательно заполняйте каждый блок, соблюдая принципы:

  • Краткость и ясность текстов (one block = one message)
  • Использование заголовков H2-H3 для структурирования информации
  • Психологические триггеры в призывах к действию
  • Контраст между текстом и фоном для улучшения читабельности

Шаг 4: Настройка форм и интеграций

  • Создайте лаконичную форму сбора лидов (не больше 3-5 полей)
  • Подключите CRM-систему или email-сервис для обработки заявок
  • Настройте автоответчик с подтверждением получения заявки
  • Интегрируйте платежные системы, если это лендинг для продаж

Шаг 5: Тестирование и запуск

  • Проверьте корректность работы на всех устройствах (десктоп, планшет, мобильный)
  • Протестируйте скорость загрузки через PageSpeed Insights
  • Проверьте все ссылки, формы и кнопки
  • Подключите аналитику (Google Analytics, Яндекс.Метрика)
  • Опубликуйте сайт и настройте доменное имя

Алина Морозова, маркетолог-фрилансер

Клиент обратился ко мне с задачей срочно создать лендинг для нового курса по финансовой грамотности. Бюджет был ограничен, а времени оставалось всего 3 дня до запуска рекламной кампании.

Я выбрала конструктор Tilda и метод "обратной разработки": сначала спроектировала форму регистрации и проработала ключевое сообщение, а затем уже строила структуру лендинга. Вместо стандартных безликих заголовков использовала прямую речь от лица клиентов: "Как я научился откладывать 30% зарплаты, имея кредит и ипотеку".

Критически важным оказался блок "Почему именно сейчас?" — там я разместила таймер обратного отсчета до конца специального предложения и ограничила количество мест. В итоге конверсия составила 8,7%, что в три раза превысило ожидания клиента. Главный урок: лендинг должен решать одну конкретную задачу и содержать только ту информацию, которая приближает пользователя к целевому действию.

Разработка многостраничного сайта: структура и технические аспекты

Создание многостраничного сайта на конструкторе — это комплексный процесс, требующий более системного подхода и глубокого планирования, чем разработка лендинга. Но даже сложные веб-проекты становятся доступными непрофессионалам благодаря современным платформам. 🏗️

Этап 1: Планирование архитектуры сайта

Начните с разработки карты сайта, определив основные разделы и их взаимосвязи:

  • Главная страница (ключевое сообщение и навигация)
  • О компании (история, миссия, команда)
  • Услуги/Продукты (с детальными страницами для каждой категории)
  • Портфолио/Кейсы (примеры работ или успешных проектов)
  • Блог (если планируется контент-маркетинг)
  • Контакты (способы связи, карта, форма обратной связи)

Создайте визуальную схему навигации, определив:

  • Иерархию страниц (главные и второстепенные)
  • Перекрестные ссылки между разделами
  • Пути пользователя от входа до конверсии

Этап 2: Выбор и настройка шаблона

При выборе шаблона для многостраничного сайта обратите внимание на:

  • Наличие готовых шаблонов для всех типов страниц, которые вам нужны
  • Возможность создания единого стиля для всего сайта (глобальные стили)
  • Гибкость настройки шапки и подвала, которые будут повторяться на всех страницах
  • Вариативность макетов внутренних страниц под различный контент

Этап 3: Создание главной страницы и основных разделов

Начните с разработки главной страницы как центрального элемента навигации:

  • Создайте интуитивно понятное меню с основными разделами
  • Разместите ключевые сообщения и УТП в первом экране
  • Добавьте блоки-анонсы основных разделов с призывами к действию
  • Интегрируйте элементы доверия (логотипы клиентов, награды, сертификаты)

Этап 4: Настройка шаблонов повторяющихся страниц

Для однотипных страниц (например, карточки товаров или статьи блога) создайте шаблоны:

  • Разработайте базовый макет с общими элементами
  • Определите динамические области для уникального контента
  • Настройте хлебные крошки для улучшения навигации
  • Добавьте блоки перекрестных ссылок на релевантные разделы

Этап 5: Интеграция функциональных элементов

Многостраничные сайты часто требуют более сложного функционала:

  • Система поиска по сайту
  • Фильтры для каталогов продукции
  • Личный кабинет пользователя
  • Интерактивные формы с многоступенчатой логикой
  • Интеграция с CRM, складскими системами и платежными шлюзами

Этап 6: SEO-оптимизация и технические настройки

Для каждой страницы настройте:

  • Уникальный title и meta-description
  • Структурированные данные (Schema.org)
  • ЧПУ (человекопонятные URL)
  • Alt-теги для изображений
  • Внутреннюю перелинковку между страницами

Техническая оптимизация включает:

  • Сжатие изображений без потери качества
  • Настройку кэширования для ускорения загрузки
  • Создание карты сайта XML
  • Подключение SSL-сертификата

Продвижение и оптимизация сайтов, созданных на конструкторе

Многие ошибочно полагают, что сайты на конструкторах имеют ограниченные возможности для продвижения. Это миф. При правильном подходе такие сайты могут эффективно конкурировать в поисковой выдаче и обеспечивать высокую конверсию. 🚀

SEO-оптимизация для сайтов на конструкторе

Базовые шаги, доступные на большинстве платформ:

  • Настройка метатегов для каждой страницы (title, description)
  • Оптимизация заголовков h1-h6 с включением ключевых слов
  • Создание семантического ядра и распределение ключей по страницам
  • Оптимизация изображений (сжатие, alt-теги, осмысленные имена файлов)
  • Настройка микроразметки Schema.org для улучшения отображения в SERP

Технические аспекты SEO для конструкторов:

  • Проверка мобильной версии через Mobile-Friendly Test
  • Анализ и ускорение загрузки страниц (PageSpeed Insights)
  • Создание и отправка карты сайта в Google Search Console
  • Настройка 301-редиректов при изменении структуры
  • Регулярная проверка на наличие битых ссылок

Контент-маркетинг для конструкторов сайтов

Стратегии создания контента:

  • Разработка контент-плана с учетом поисковых запросов целевой аудитории
  • Создание экспертных статей для блога с глубоким раскрытием тем
  • Интеграция видеоконтента для увеличения времени на сайте
  • Разработка лид-магнитов (чек-листы, гайды, электронные книги)
  • Регулярное обновление существующего контента

Рекламные стратегии

Эффективные каналы продвижения для сайтов на конструкторах:

  • Контекстная реклама (Google Ads, Яндекс.Директ) с таргетингом на конкретные запросы
  • Таргетированная реклама в социальных сетях
  • Ретаргетинг по посетителям сайта, не совершившим целевое действие
  • Email-маркетинг для нагрева аудитории и повторных продаж
  • Партнерские программы и коллаборации с комплементарными брендами

Аналитика и оптимизация конверсии

Инструменты и методы анализа эффективности:

  • Настройка целей в Google Analytics и Яндекс.Метрике
  • Создание воронок продаж для выявления проблемных этапов
  • A/B-тестирование ключевых элементов (заголовки, кнопки, формы)
  • Анализ пользовательского поведения через тепловые карты
  • Регулярные пользовательские тесты для выявления UX-проблем

Типичные ошибки и их решения

Избегайте распространенных проблем с сайтами на конструкторах:

  • Перегруженность элементами — стремитесь к минимализму и фокусу на главном
  • Излишнее использование анимации, замедляющее загрузку страниц
  • Неоптимизированные изображения большого размера
  • Отсутствие четких призывов к действию на каждой странице
  • Игнорирование мобильной версии при тестировании

Помните: главное преимущество сайтов на конструкторах — возможность быстрого внесения изменений. Используйте это для постоянной оптимизации на основе аналитики и обратной связи от пользователей.

Создание сайта на конструкторе — это не просто техническая задача, а стратегический бизнес-инструмент. Одностраничный или многостраничный формат — лишь средство достижения ваших целей. Выбирайте решение исходя из задач бизнеса, а не технологических трендов. Помните: даже самый красивый сайт бесполезен, если он не решает проблему пользователя и не приводит к конверсиям. Возьмите лучшее из инструментария конструкторов, но сохраняйте фокус на пользовательском опыте и бизнес-результатах — тогда ваш проект обречен на успех независимо от выбранной платформы.

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Элина Баранова

разработчик Android

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