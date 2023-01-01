Создание сайта на HTML и CSS: пошаговое руководство для новичков

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Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке, желающие изучить основы HTML и CSS

Люди, стремящиеся создать свой первый сайт и входить в IT-индустрию

Студенты или обучающиеся на курсах программирования, интересующиеся практическими навыками разработки сайтов Погрузитесь в мир веб-разработки без лишних сложностей! 🚀 Создание собственного сайта с нуля — навык, открывающий двери в IT-индустрию и дающий безграничную свободу самовыражения в цифровом пространстве. HTML и CSS — это два мощных инструмента, которые позволят вам воплотить любые идеи на веб-странице. В этом пошаговом руководстве я раскрою все секреты, от базовой разметки до публикации готового проекта, которые помогут вам создать свой первый профессиональный сайт. Даже если вы никогда не писали ни строчки кода, к концу статьи у вас будут все необходимые знания для старта.

Создание сайта на HTML и CSS: что вам понадобится для начала

Перед погружением в код, необходимо подготовить рабочее окружение. Для создания сайта на HTML и CSS вам потребуется минимальный набор инструментов, который доступен абсолютно бесплатно. 💻

Прежде всего, вам необходим текстовый редактор, специально созданный для работы с кодом. Забудьте о стандартном Блокноте — он не предлагает подсветку синтаксиса и другие функции, критически важные для комфортного кодирования.

Текстовый редактор Преимущества Сложность освоения Visual Studio Code Огромное количество плагинов, подсветка синтаксиса, встроенный терминал Средняя Sublime Text Быстрая работа, минималистичный интерфейс Низкая Atom Кастомизация, интеграция с Git Средняя

Второй необходимый инструмент — современный веб-браузер. Я рекомендую использовать Chrome или Firefox, поскольку они предоставляют мощные инструменты разработчика, позволяющие тестировать и отлаживать код в режиме реального времени.

Для эффективного обучения и работы также потребуются:

Базовое понимание файловой системы компьютера

Изображения и другие медиа-файлы для вашего сайта

Четкое представление о структуре вашего будущего проекта

Терпение и готовность к экспериментам — первый блин часто бывает комом 😉

Иван Соколов, старший веб-разработчик Помню свой первый опыт создания сайта 10 лет назад. Я открыл Блокнот и пытался написать HTML-код, постоянно переключаясь между ним и браузером. Каждое изменение требовало сохранения файла и обновления страницы. Это было мучительно неэффективно! Когда я наконец установил нормальный редактор кода с подсветкой синтаксиса и автодополнением, моя производительность выросла в разы. Сегодня я рекомендую всем своим стажёрам начинать с правильной настройки рабочего окружения. VS Code с расширениями Live Server (для автоматического обновления страницы при изменении кода), HTML CSS Support и Prettier (для форматирования) превращают процесс обучения из пытки в удовольствие. Никогда не экономьте время на настройке инструментов — эти инвестиции окупятся многократно.

Прежде чем приступать к написанию кода, создайте на компьютере отдельную папку для вашего проекта. Внутри неё разместите файл index.html для HTML-кода и папку styles с файлом style.css для CSS. Такая структура — стандартная практика в веб-разработке, которая поможет вам поддерживать порядок в проекте даже когда он разрастётся.

Структура HTML-документа и основные теги для новичков

HTML (HyperText Markup Language) — это язык разметки, который определяет структуру вашего сайта. Представьте его как скелет человеческого тела — без него невозможно построить что-то функциональное. 🏗️

Каждый HTML-документ начинается с объявления типа документа и имеет четкую структуру. Вот базовый шаблон, с которого должна начинаться любая веб-страница:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Мой первый сайт</title> <link rel="stylesheet" href="styles/style.css"> </head> <body> <!-- Здесь размещается контент страницы --> </body> </html>

Давайте разберем каждый элемент этой структуры:

!DOCTYPE html — указывает браузеру, что мы используем HTML5

— указывает браузеру, что мы используем HTML5 html — корневой элемент страницы с атрибутом lang, определяющим язык

— корневой элемент страницы с атрибутом lang, определяющим язык head — содержит метаданные страницы (информацию, невидимую пользователю)

— содержит метаданные страницы (информацию, невидимую пользователю) meta charset — определяет кодировку символов

— определяет кодировку символов meta viewport — обеспечивает корректное отображение на мобильных устройствах

— обеспечивает корректное отображение на мобильных устройствах title — заголовок страницы, отображаемый во вкладке браузера

— заголовок страницы, отображаемый во вкладке браузера link — подключает внешний CSS-файл

— подключает внешний CSS-файл body — контейнер для всего видимого содержимого страницы

Теперь рассмотрим основные теги, которые необходимы для создания содержимого страницы:

Тег Назначение Пример использования h1-h6 Заголовки разных уровней <h1>Главный заголовок</h1> p Абзац текста <p>Текст абзаца</p> a Гиперссылка <a href="https://example.com">Ссылка</a> img Изображение <img src="image.jpg" alt="Описание"> div Блочный контейнер <div>Содержимое блока</div> span Строчный контейнер <span>Выделенный текст</span>

Для создания структуры страницы использование семантических тегов — обязательная практика современной веб-разработки. Они не только делают код более понятным, но и улучшают SEO и доступность:

header — шапка сайта или раздела

— шапка сайта или раздела nav — блок навигации

— блок навигации main — основное содержимое страницы

— основное содержимое страницы article — независимая часть содержимого

— независимая часть содержимого section — тематическая группировка контента

— тематическая группировка контента aside — боковая панель

— боковая панель footer — подвал сайта

Пример использования семантической структуры:

HTML Скопировать код <header> <h1>Мой первый сайт</h1> <nav> <ul> <li><a href="#home">Главная</a></li> <li><a href="#about">О нас</a></li> <li><a href="#contact">Контакты</a></li> </ul> </nav> </header> <main> <section id="about"> <h2>О нас</h2> <p>Информация о компании или проекте.</p> </section> </main> <footer> <p>© 2023 Мой первый сайт</p> </footer>

Такая структура не только делает код более читаемым, но и помогает поисковым системам и средствам для людей с ограниченными возможностями лучше понимать ваш контент.

Стилизация сайта с помощью CSS: базовые правила и селекторы

После создания HTML-структуры необходимо добавить стили, чтобы ваш сайт выглядел привлекательно. CSS (Cascading Style Sheets) — язык, отвечающий за визуальное представление HTML-элементов. 🎨

CSS-правило состоит из селектора и блока объявлений. Селектор указывает, к каким элементам применяются стили, а блок объявлений содержит свойства и их значения:

CSS Скопировать код селектор { свойство: значение; другое-свойство: другое-значение; }

Существует несколько типов селекторов, которые позволяют точно указать, к каким элементам применять стили:

Селектор тега : применяет стили ко всем элементам определенного типа

: применяет стили ко всем элементам определенного типа Селектор класса : применяет стили к элементам с указанным классом

: применяет стили к элементам с указанным классом Селектор ID : применяет стили к элементу с уникальным идентификатором

: применяет стили к элементу с уникальным идентификатором Селектор атрибута : применяет стили к элементам с определенным атрибутом

: применяет стили к элементам с определенным атрибутом Псевдоклассы: применяют стили к элементам в определенном состоянии

Рассмотрим примеры использования различных селекторов:

CSS Скопировать код /* Селектор тега */ p { color: #333333; font-size: 16px; line-height: 1.5; } /* Селектор класса */ .highlight { background-color: yellow; font-weight: bold; } /* Селектор ID */ #header { background-color: #1a1a1a; color: white; padding: 20px; } /* Селектор атрибута */ a[target="_blank"] { color: red; } /* Псевдокласс */ button:hover { background-color: lightblue; }

Для применения стилей к HTML-элементам, добавьте классы или идентификаторы в HTML-код:

HTML Скопировать код <p class="highlight">Этот текст будет выделен.</p> <div id="header">Это шапка сайта.</div>

Важно понимать каскадность и специфичность CSS — правила, определяющие, какие стили будут применены к элементу при конфликтах. Вот основные принципы:

Стили с более высокой специфичностью перекрывают стили с низкой

При равной специфичности применяется последнее объявление

Наследование позволяет дочерним элементам получать некоторые стили родителей

Базовые CSS-свойства, которые вам потребуются для начала:

color : цвет текста

: цвет текста background-color : цвет фона

: цвет фона font-family : шрифт

: шрифт font-size : размер шрифта

: размер шрифта margin : внешние отступы

: внешние отступы padding : внутренние отступы

: внутренние отступы border : границы элемента

: границы элемента width/height : ширина и высота

: ширина и высота display : тип отображения (block, inline, flex, grid)

: тип отображения (block, inline, flex, grid) position: метод позиционирования

Мария Васильева, фронтенд-разработчик Когда я только начинала изучать CSS, меня сбивала с толку концепция блочной модели — как именно padding, border и margin взаимодействуют с элементом. Я постоянно получала неожиданные результаты, особенно при работе с шириной элементов. Переломный момент наступил, когда я создала простой сайт-портфолио и столкнулась с проблемой: фотографии проектов выглядели по-разному в разных браузерах. Через мучительные часы отладки я открыла для себя box-sizing: border-box — свойство, которое заставляет браузер включать padding и border в указанную ширину элемента. Теперь я всегда начинаю свои проекты с универсального правила: CSS Скопировать код * { box-sizing: border-box; } Этот простой трюк сэкономил мне бесчисленные часы отладки и сделал вёрстку намного более предсказуемой. Я рекомендую всем новичкам начинать с этого правила, чтобы избежать распространённых "магических" ошибок в CSS.

Разработка адаптивного дизайна для разных устройств

В мире, где пользователи просматривают сайты на устройствах с различными размерами экрана — от смартфонов до широкоформатных мониторов — адаптивный дизайн стал не роскошью, а необходимостью. 📱💻

Адаптивный дизайн — это подход к веб-разработке, при котором сайт корректно отображается на любом устройстве, автоматически подстраиваясь под размеры экрана. Основные инструменты для создания адаптивного дизайна:

Гибкие единицы измерения (%, em, rem, vw, vh) вместо фиксированных (px)

(%, em, rem, vw, vh) вместо фиксированных (px) Media queries (медиа-запросы) для применения разных стилей при разных условиях

(медиа-запросы) для применения разных стилей при разных условиях Flexbox и Grid для создания гибких макетов

для создания гибких макетов Mobile-first подход — разработка сначала для мобильных устройств

Начнем с использования относительных единиц измерения. Вместо задания фиксированной ширины в пикселях, используйте проценты:

CSS Скопировать код .container { width: 90%; /* Занимает 90% ширины родителя */ max-width: 1200px; /* Ограничивает максимальную ширину */ margin: 0 auto; /* Центрирует контейнер */ }

Медиа-запросы — это условные правила, которые применяют определенные стили в зависимости от характеристик устройства. Вот пример простого медиа-запроса:

CSS Скопировать код /* Стили для экранов шириной менее 768px (типичные планшеты) */ @media screen and (max-width: 768px) { .container { width: 95%; } .sidebar { display: none; /* Скрываем боковую панель на узких экранах */ } } /* Стили для экранов шириной менее 480px (типичные смартфоны) */ @media screen and (max-width: 480px) { h1 { font-size: 1.5rem; /* Уменьшаем заголовок на мобильных */ } .nav-menu { flex-direction: column; /* Меняем направление меню */ } }

Flexbox — мощный инструмент для создания одномерных макетов (строк или столбцов). Он идеально подходит для навигационных меню, выравнивания элементов и распределения пространства:

CSS Скопировать код .nav-menu { display: flex; justify-content: space-between; /* Равномерно распределяет элементы */ align-items: center; /* Центрирует элементы по вертикали */ } /* На мобильных устройствах меняем направление на вертикальное */ @media screen and (max-width: 480px) { .nav-menu { flex-direction: column; } }

CSS Grid идеален для двумерных макетов (строки и столбцы одновременно). Он позволяет создавать сложные и гибкие структуры:

CSS Скопировать код .gallery { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; }

Этот код создаст галерею, где количество колонок будет автоматически адаптироваться под ширину экрана, при этом каждый элемент будет иметь ширину не менее 250px.

Важно тестировать ваш сайт на разных устройствах или с помощью инструментов разработчика в браузере, которые позволяют эмулировать различные размеры экрана.

Популярные контрольные точки для медиа-запросов:

Устройство Ширина экрана Медиа-запрос Крупные десктопы 1200px и выше @media (min-width: 1200px) Десктопы 992px – 1199px @media (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) Планшеты 768px – 991px @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) Смартфоны (горизонтально) 576px – 767px @media (min-width: 576px) and (max-width: 767px) Смартфоны (вертикально) до 575px @media (max-width: 575px)

Придерживайтесь подхода "Mobile First" — сначала создавайте стили для мобильных устройств, а затем добавляйте медиа-запросы для больших экранов. Это обеспечит лучшую производительность на мобильных устройствах и заставит вас сосредоточиться на действительно важном контенте.

Публикация готового сайта в интернете: хостинг и домен

После того как вы создали и протестировали свой сайт на локальном компьютере, наступает момент показать его миру. Для этого требуется разместить файлы на сервере и зарегистрировать домен — уникальное имя вашего сайта. 🌐

Сначала разберемся с основными понятиями:

Хостинг — услуга по предоставлению ресурсов для размещения сайта на сервере

— услуга по предоставлению ресурсов для размещения сайта на сервере Домен — адрес вашего сайта в интернете (например, example.com)

— адрес вашего сайта в интернете (например, example.com) DNS (Domain Name System) — система, связывающая домены с IP-адресами серверов

(Domain Name System) — система, связывающая домены с IP-адресами серверов FTP (File Transfer Protocol) — протокол для передачи файлов на сервер

Процесс публикации сайта включает несколько шагов:

Выбор и регистрация доменного имени Выбор хостинг-провайдера Настройка DNS для связи домена с хостингом Загрузка файлов сайта на хостинг Тестирование работоспособности сайта

При выборе хостинг-провайдера обратите внимание на следующие характеристики:

Время безотказной работы (uptime) — должно быть не менее 99.9%

Скорость загрузки страниц

Объем дискового пространства

Ограничения по трафику

Наличие SSL-сертификата для HTTPS

Техническая поддержка

Стоимость услуг

Для начинающих разработчиков существуют и бесплатные варианты размещения статических сайтов:

GitHub Pages — позволяет бесплатно хостить статические сайты из GitHub-репозитория

— позволяет бесплатно хостить статические сайты из GitHub-репозитория Netlify — предлагает бесплатный план для статических сайтов с интеграцией GitHub

— предлагает бесплатный план для статических сайтов с интеграцией GitHub Vercel — подходит для размещения фронтенд-проектов с автоматическим деплоем

Рассмотрим подробнее процесс публикации сайта на GitHub Pages, так как это один из самых простых способов для новичков:

Создайте аккаунт на GitHub.com, если у вас его ещё нет Создайте новый репозиторий с названием username.github.io (где username — ваше имя пользователя) Клонируйте репозиторий на компьютер или загрузите файлы через веб-интерфейс Поместите все файлы вашего сайта в репозиторий (HTML, CSS, изображения и т.д.) Отправьте изменения (commit и push) Дождитесь обработки (обычно занимает несколько минут) Ваш сайт будет доступен по адресу username.github.io

Если вы выбрали платный хостинг и зарегистрировали домен, процесс загрузки файлов обычно выглядит так:

Получите данные для FTP-доступа от хостинг-провайдера Используйте FTP-клиент (например, FileZilla) для подключения к серверу Загрузите все файлы вашего сайта в корневую директорию (обычно public_html или www) Проверьте работоспособность сайта, перейдя по вашему домену

После публикации сайта важно регулярно проверять его работоспособность и вносить необходимые изменения. Помните, что веб-разработка — это непрерывный процесс, и ваш сайт будет требовать обновлений и улучшений.

При обновлении уже опубликованного сайта используйте тот же метод, что и при первоначальной загрузке — FTP для традиционного хостинга или git для GitHub Pages.

Создание сайта с использованием HTML и CSS — это первый шаг к освоению обширного мира веб-разработки. Начав с основ, вы заложили фундамент для дальнейшего изучения JavaScript, фреймворков и серверных технологий. Помните, что практика — ключ к мастерству. Продолжайте экспериментировать, создавайте новые проекты и не бойтесь ошибок. Каждая строка кода, которую вы напишете, приблизит вас к профессиональному уровню разработки. И когда ваш первый сайт появится в сети — это станет не просто достижением, но и мощным стимулом для дальнейшего роста.

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