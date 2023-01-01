Создание сайта на чистом HTML: пошаговое руководство для новичков#Веб-разработка #Основы HTML #Практика верстки (кейсы)
Для кого эта статья:
- Новички в веб-разработке, желающие изучить основы HTML и создания сайтов с нуля.
- Люди, интересующиеся карьерой в области веб-разработки и ищущие практические советы.
Студенты и самоучки, желающие получить реальные навыки и создать личный проект.
Вы держите в руках ключи от мира веб-разработки, но не знаете, в какую дверь их вставить? HTML — фундамент, на котором стоят миллионы сайтов от простых блогов до сложных порталов. Создание своего первого сайта с нуля — это как собрать конструктор, где каждый тег имеет свое место и назначение. Без фреймворков, без конструкторов, только чистый код и ваша логика. Готовы почувствовать себя настоящим веб-архитектором и увидеть, как ваш цифровой дом обретает форму? Тогда начнем строительство прямо сейчас. 🏗️
Основы HTML: первые шаги в создании сайта
HTML (HyperText Markup Language) — это язык разметки, который браузеры используют для отображения веб-страниц. Представьте его как скелет вашего сайта, на который потом "нарастут" стили и функциональность. 🦴
Для создания HTML-страницы вам понадобится всего лишь текстовый редактор. Выберите из доступных вариантов:
- Notepad++ (Windows) — лёгкий и удобный для начинающих
- Visual Studio Code — мощный редактор с подсветкой синтаксиса и множеством плагинов
- Sublime Text — быстрый редактор с минималистичным интерфейсом
- Atom — настраиваемый редактор с открытым исходным кодом
Я рекомендую начать с Visual Studio Code — он бесплатный, поддерживает подсветку синтаксиса HTML и имеет встроенный предпросмотр веб-страниц.
Дмитрий Волков, старший веб-разработчик Когда я начинал изучать веб-разработку, я совершал классическую ошибку новичков — пытался сразу же создать сложный сайт с множеством функций. Моя первая попытка создать интернет-магазин на чистом HTML без понимания базовых принципов закончилась катастрофой — запутанным кодом и нечитаемой страницей. После нескольких неудач я решил вернуться к основам. Начал с создания простой страницы "Обо мне" с базовой информацией, фотографией и контактами. Это был однофайловый HTML-документ, без изысков, но он работал! Постепенно добавлял новые элементы, изучая их по одному. Этот опыт научил меня важному принципу в программировании — "сначала заставь работать, потом улучшай". Теперь, обучая новичков, я всегда предлагаю им начать с предельно простого проекта и постепенно его наращивать.
Давайте создадим наш первый HTML-документ. Откройте текстовый редактор и введите следующий код:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Мой первый сайт</title>
</head>
<body>
<h1>Привет, мир!</h1>
<p>Это мой первый сайт на HTML.</p>
</body>
</html>
Сохраните файл с расширением .html (например, index.html) и откройте его в браузере. Поздравляю! Вы создали свою первую веб-страницу. 🎉
|HTML-тег
|Назначение
|Пример использования
|
<h1> – <h6>
|Заголовки разных уровней
|
<h1>Главный заголовок</h1>
|
<p>
|Абзац текста
|
<p>Это параграф текста.</p>
|
<a>
|Гиперссылка
|
<a href="https://example.com">Ссылка</a>
|
<img>
|Изображение
|
<img src="image.jpg" alt="Описание">
|
<ul> и
<li>
|Маркированный список
|
<ul><li>Элемент списка</li></ul>
Теперь, когда вы знаете основные теги, можете начать расширять вашу страницу. Добавьте больше текста, заголовков, изображений и ссылок, чтобы освоиться с синтаксисом HTML.
Структура HTML-документа: разметка будущего сайта
Чтобы создать полноценный сайт, необходимо понимать правильную структуру HTML-документа. Современный HTML5 предлагает семантические теги, которые делают код более понятным как для разработчиков, так и для поисковых систем. 📝
Вот базовая структура современного HTML5-документа:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Название страницы</title>
</head>
<body>
<header>
<!-- Шапка сайта -->
</header>
<main>
<!-- Основное содержимое -->
</main>
<footer>
<!-- Подвал сайта -->
</footer>
</body>
</html>
Разберем каждую часть документа:
<!DOCTYPE html>— объявление типа документа для HTML5
<html lang="ru">— корневой элемент с указанием языка страницы
<head>— раздел с мета-информацией о странице
<meta charset="UTF-8">— указание кодировки для корректного отображения символов
<meta name="viewport"...>— настройка отображения на мобильных устройствах
<title>— заголовок страницы, отображаемый во вкладке браузера
<body>— тело документа, содержащее всё видимое содержимое
Семантические теги помогают структурировать контент логически:
<header>— шапка сайта с логотипом и навигацией
<nav>— навигационное меню
<main>— основное содержимое страницы
<article>— независимый, самодостаточный контент
<section>— логический раздел страницы
<aside>— боковая панель, дополнительная информация
<footer>— подвал сайта с контактами, копирайтом и т.д.
Давайте создадим более детальную структуру для нашего сайта:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Мой личный сайт</title>
</head>
<body>
<header>
<h1>Иван Иванов</h1>
<nav>
<ul>
<li><a href="#about">Обо мне</a></li>
<li><a href="#portfolio">Портфолио</a></li>
<li><a href="#contact">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
</header>
<main>
<section id="about">
<h2>Обо мне</h2>
<p>Здесь информация обо мне...</p>
</section>
<section id="portfolio">
<h2>Портфолио</h2>
<div class="project">
<h3>Проект 1</h3>
<img src="project1.jpg" alt="Проект 1">
<p>Описание проекта...</p>
</div>
</section>
<section id="contact">
<h2>Контакты</h2>
<p>Email: example@mail.com</p>
</section>
</main>
<footer>
<p>© 2023 Иван Иванов. Все права защищены.</p>
</footer>
</body>
</html>
Обратите внимание на атрибуты id у секций — они позволяют создавать якорные ссылки для навигации по странице. Такая структура делает ваш код более понятным и поддерживаемым. 🧩
Добавляем стиль: CSS для оформления вашего сайта
HTML задаёт структуру, но без CSS (Cascading Style Sheets) ваш сайт будет выглядеть как документ из 90-х — голый текст без оформления. Давайте добавим стили, чтобы сделать сайт привлекательным. 🎨
Существует три способа добавления CSS к HTML:
- Встроенные стили (атрибут style)
- Внутренние стили (тег
<style>в
<head>)
- Внешний файл CSS (подключается через
<link>)
Для реальных проектов рекомендуется использовать внешний CSS-файл — это обеспечивает разделение структуры и оформления, а также позволяет переиспользовать стили на разных страницах.
Создайте файл style.css в той же папке, что и ваш HTML-файл, и добавьте следующую строку в раздел
<head>:
<link rel="stylesheet" href="style.css">
Теперь напишем базовые стили в файле style.css:
/* Сброс стилей и базовые настройки */
* {
margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box;
}
body {
font-family: 'Arial', sans-serif;
line-height: 1.6;
color: #333;
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
padding: 20px;
}
/* Стили для шапки */
header {
background-color: #f4f4f4;
padding: 20px;
margin-bottom: 20px;
border-radius: 5px;
text-align: center;
}
nav ul {
list-style: none;
display: flex;
justify-content: center;
gap: 20px;
margin-top: 10px;
}
nav a {
text-decoration: none;
color: #333;
font-weight: bold;
}
nav a:hover {
color: #0088cc;
}
/* Стили для секций */
section {
margin-bottom: 30px;
padding: 20px;
background-color: #fff;
border-radius: 5px;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
}
h2 {
color: #0088cc;
margin-bottom: 15px;
}
/* Стили для футера */
footer {
text-align: center;
padding: 20px;
background-color: #f4f4f4;
border-radius: 5px;
font-size: 0.9em;
}
/* Стили для портфолио */
.project {
margin-bottom: 20px;
}
.project img {
max-width: 100%;
height: auto;
border-radius: 5px;
}
Это базовые стили, которые сделают ваш сайт более привлекательным и читаемым. CSS предлагает огромные возможности для оформления — от цветов и шрифтов до анимаций и трансформаций.
Анна Соколова, фронтенд-разработчик Когда я только начинала изучать CSS, самым сложным для меня было понять концепцию "потока" и позиционирования элементов. Я создала свой первый сайт-портфолио, и всё выглядело прекрасно на моем ноутбуке, но стоило открыть его на телефоне или планшете — всё "разваливалось". Переломным моментом стало знакомство с Flexbox. Я переписала весь CSS своего сайта, используя flex-контейнеры, и словно по волшебству мой сайт начал корректно отображаться на всех устройствах! Помню свой восторг, когда я впервые добавила медиа-запросы для адаптивного дизайна. Раньше я создавала отдельные версии сайтов для мобильных устройств, что было крайне неэффективно. Сейчас я советую новичкам сразу изучать современные подходы — Flexbox, Grid и CSS-переменные. Это избавит от множества проблем и сделает разработку более приятной.
Вот несколько важных CSS-свойств, которые стоит освоить в первую очередь:
|Категория
|Свойство
|Пример
|Результат
|Текст
|color
|color: #0088cc;
|Задает цвет текста
|Текст
|font-size
|font-size: 16px;
|Задает размер шрифта
|Блоки
|margin
|margin: 10px;
|Задает внешние отступы
|Блоки
|padding
|padding: 20px;
|Задает внутренние отступы
|Фон
|background-color
|background-color: #f4f4f4;
|Задает цвет фона
|Позиционирование
|display
|display: flex;
|Определяет тип отображения
|Границы
|border
|border: 1px solid #ccc;
|Задает границы элемента
Для более сложного дизайна изучите Flexbox и CSS Grid — они значительно упрощают создание адаптивных макетов, которые корректно отображаются на разных устройствах. 📱💻
Создание многостраничного сайта на HTML
После создания одностраничного сайта самое время перейти к многостраничной структуре. Для этого нам нужно создать несколько HTML-файлов и связать их между собой с помощью ссылок. 📚
Типичная структура файлов для простого многостраничного сайта:
- index.html — главная страница
- about.html — страница "Обо мне" или "О компании"
- portfolio.html или services.html — портфолио или услуги
- contact.html — контактная информация
- style.css — общие стили для всех страниц
- images/ — папка для изображений
Создайте каждый из этих файлов, используя базовую структуру HTML, которую мы рассмотрели ранее. Важно сохранять единообразие между страницами, особенно в шапке и подвале.
Для навигации между страницами используем теги
<a> с относительными путями:
<nav>
<ul>
<li><a href="index.html">Главная</a></li>
<li><a href="about.html">Обо мне</a></li>
<li><a href="portfolio.html">Портфолио</a></li>
<li><a href="contact.html">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
Чтобы избежать дублирования кода (особенно в шапке и подвале), который повторяется на каждой странице, существуют следующие подходы:
- Серверные технологии (PHP, Node.js и т.д.) — позволяют создавать шаблоны
- JavaScript — можно загружать повторяющиеся части страниц
- Статические генераторы сайтов (Jekyll, Hugo) — автоматизируют сборку страниц
Для начинающих проще всего использовать подход с копированием общей структуры между страницами, внося изменения только в основное содержимое.
Пример организации многостраничного сайта с единым стилем:
- Файл index.html (главная страница)
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Главная – Мой сайт</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<header>
<h1>Мой сайт</h1>
<nav>
<ul>
<li><a href="index.html" class="active">Главная</a></li>
<li><a href="about.html">Обо мне</a></li>
<li><a href="portfolio.html">Портфолио</a></li>
<li><a href="contact.html">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
</header>
<main>
<section>
<h2>Добро пожаловать на мой сайт!</h2>
<p>Это главная страница моего персонального сайта.</p>
<!-- Содержимое главной страницы -->
</section>
</main>
<footer>
<p>© 2023 Мой сайт. Все права защищены.</p>
</footer>
</body>
</html>
- Файл about.html (страница "Обо мне")
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Обо мне – Мой сайт</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<header>
<h1>Мой сайт</h1>
<nav>
<ul>
<li><a href="index.html">Главная</a></li>
<li><a href="about.html" class="active">Обо мне</a></li>
<li><a href="portfolio.html">Портфолио</a></li>
<li><a href="contact.html">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
</header>
<main>
<section>
<h2>Обо мне</h2>
<p>Здесь информация обо мне...</p>
<!-- Уникальное содержимое страницы "Обо мне" -->
</section>
</main>
<footer>
<p>© 2023 Мой сайт. Все права защищены.</p>
</footer>
</body>
</html>
Аналогично создайте страницы portfolio.html и contact.html, сохраняя общую структуру и меняя только основное содержимое и класс active в навигации.
Обратите внимание на класс active в навигации — его можно использовать в CSS для выделения текущей страницы:
nav a.active {
color: #0088cc;
border-bottom: 2px solid #0088cc;
}
Такая структура создаст ощущение единого сайта с разными разделами, между которыми пользователь может легко перемещаться. 🔄
Публикация сайта: как разместить ваш проект в интернете
Создать сайт на локальном компьютере — это только половина дела. Чтобы ваш проект стал доступен всему миру, его нужно опубликовать в интернете. Существует несколько способов сделать это, от бесплатных до платных вариантов. 🌐
Вот наиболее популярные варианты публикации сайта:
- GitHub Pages — бесплатный хостинг для статических сайтов
- Netlify — современная платформа для статических сайтов с бесплатным тарифом
- Vercel — платформа для размещения JAMstack-проектов
- Традиционные хостинги — платные услуги с FTP-доступом
- Firebase Hosting — платформа от Google для размещения веб-приложений
Для новичков наиболее удобным вариантом будет GitHub Pages или Netlify — они бесплатны, просты в настройке и обеспечивают надежный хостинг для статических сайтов на HTML и CSS.
Рассмотрим процесс публикации сайта на GitHub Pages:
- Создайте аккаунт на GitHub (если у вас его еще нет)
- Создайте новый репозиторий с именем username.github.io, где username — ваше имя пользователя на GitHub
- Загрузите файлы вашего сайта в этот репозиторий (через веб-интерфейс или с помощью Git)
- Дождитесь публикации — обычно это занимает несколько минут
- Посетите https://username.github.io — ваш сайт теперь доступен по этому адресу
Для более продвинутых проектов вам может потребоваться собственный домен. Вот шаги для настройки собственного домена:
- Купите домен у регистратора доменов (например, REG.RU, Namecheap)
- Настройте DNS-записи домена, чтобы они указывали на ваш хостинг
- Добавьте домен в настройках хостинга (для GitHub Pages это делается в настройках репозитория)
- Дождитесь распространения DNS-записей (может занять до 24 часов)
После публикации важно проверить работу сайта на различных устройствах и в разных браузерах. Обратите внимание на следующие аспекты:
- Корректно ли отображаются все элементы?
- Работают ли все ссылки?
- Загружаются ли изображения?
- Как выглядит сайт на мобильных устройствах?
- Как быстро загружается сайт?
Для проверки скорости загрузки и других параметров можно использовать инструменты вроде Google PageSpeed Insights или GTmetrix.
Поздравляю! 🎉 Теперь ваш сайт доступен всему миру, и вы можете делиться ссылкой на него с друзьями, коллегами или потенциальными работодателями.
Создание сайта с нуля на HTML — это не просто изучение технической стороны веб-разработки, а ваш первый шаг к пониманию того, как устроен интернет. Начав с простого HTML-документа, вы прошли путь до полноценного многостраничного сайта с современным дизайном и публикацией в интернете. Это фундамент, на котором можно строить более сложные проекты с использованием JavaScript, PHP или современных фреймворков. Помните: каждая строчка кода, которую вы написали — это не просто текст, а шаг к вашему профессиональному росту как веб-разработчика. Продолжайте экспериментировать, изучать новое, и вскоре вы сможете создавать сайты любой сложности.
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Ксения Сорокина
веб-техредактор