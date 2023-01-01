Создание сайта на чистом HTML: пошаговое руководство для новичков

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Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке, желающие изучить основы HTML и создания сайтов с нуля.

Люди, интересующиеся карьерой в области веб-разработки и ищущие практические советы.

Студенты и самоучки, желающие получить реальные навыки и создать личный проект. Вы держите в руках ключи от мира веб-разработки, но не знаете, в какую дверь их вставить? HTML — фундамент, на котором стоят миллионы сайтов от простых блогов до сложных порталов. Создание своего первого сайта с нуля — это как собрать конструктор, где каждый тег имеет свое место и назначение. Без фреймворков, без конструкторов, только чистый код и ваша логика. Готовы почувствовать себя настоящим веб-архитектором и увидеть, как ваш цифровой дом обретает форму? Тогда начнем строительство прямо сейчас. 🏗️

Основы HTML: первые шаги в создании сайта

HTML (HyperText Markup Language) — это язык разметки, который браузеры используют для отображения веб-страниц. Представьте его как скелет вашего сайта, на который потом "нарастут" стили и функциональность. 🦴

Для создания HTML-страницы вам понадобится всего лишь текстовый редактор. Выберите из доступных вариантов:

Notepad++ (Windows) — лёгкий и удобный для начинающих

Visual Studio Code — мощный редактор с подсветкой синтаксиса и множеством плагинов

Sublime Text — быстрый редактор с минималистичным интерфейсом

Atom — настраиваемый редактор с открытым исходным кодом

Я рекомендую начать с Visual Studio Code — он бесплатный, поддерживает подсветку синтаксиса HTML и имеет встроенный предпросмотр веб-страниц.

Дмитрий Волков, старший веб-разработчик Когда я начинал изучать веб-разработку, я совершал классическую ошибку новичков — пытался сразу же создать сложный сайт с множеством функций. Моя первая попытка создать интернет-магазин на чистом HTML без понимания базовых принципов закончилась катастрофой — запутанным кодом и нечитаемой страницей. После нескольких неудач я решил вернуться к основам. Начал с создания простой страницы "Обо мне" с базовой информацией, фотографией и контактами. Это был однофайловый HTML-документ, без изысков, но он работал! Постепенно добавлял новые элементы, изучая их по одному. Этот опыт научил меня важному принципу в программировании — "сначала заставь работать, потом улучшай". Теперь, обучая новичков, я всегда предлагаю им начать с предельно простого проекта и постепенно его наращивать.

Давайте создадим наш первый HTML-документ. Откройте текстовый редактор и введите следующий код:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Мой первый сайт</title> </head> <body> <h1>Привет, мир!</h1> <p>Это мой первый сайт на HTML.</p> </body> </html>

Сохраните файл с расширением .html (например, index.html) и откройте его в браузере. Поздравляю! Вы создали свою первую веб-страницу. 🎉

HTML-тег Назначение Пример использования <h1> – <h6> Заголовки разных уровней <h1>Главный заголовок</h1> <p> Абзац текста <p>Это параграф текста.</p> <a> Гиперссылка <a href="https://example.com">Ссылка</a> <img> Изображение <img src="image.jpg" alt="Описание"> <ul> и <li> Маркированный список <ul><li>Элемент списка</li></ul>

Теперь, когда вы знаете основные теги, можете начать расширять вашу страницу. Добавьте больше текста, заголовков, изображений и ссылок, чтобы освоиться с синтаксисом HTML.

Структура HTML-документа: разметка будущего сайта

Чтобы создать полноценный сайт, необходимо понимать правильную структуру HTML-документа. Современный HTML5 предлагает семантические теги, которые делают код более понятным как для разработчиков, так и для поисковых систем. 📝

Вот базовая структура современного HTML5-документа:

<!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Название страницы</title> </head> <body> <header> <!-- Шапка сайта --> </header> <main> <!-- Основное содержимое --> </main> <footer> <!-- Подвал сайта --> </footer> </body> </html>

Разберем каждую часть документа:

<!DOCTYPE html> — объявление типа документа для HTML5

— объявление типа документа для HTML5 <html lang="ru"> — корневой элемент с указанием языка страницы

— корневой элемент с указанием языка страницы <head> — раздел с мета-информацией о странице

— раздел с мета-информацией о странице <meta charset="UTF-8"> — указание кодировки для корректного отображения символов

— указание кодировки для корректного отображения символов <meta name="viewport"...> — настройка отображения на мобильных устройствах

— настройка отображения на мобильных устройствах <title> — заголовок страницы, отображаемый во вкладке браузера

— заголовок страницы, отображаемый во вкладке браузера <body> — тело документа, содержащее всё видимое содержимое

Семантические теги помогают структурировать контент логически:

<header> — шапка сайта с логотипом и навигацией

— шапка сайта с логотипом и навигацией <nav> — навигационное меню

— навигационное меню <main> — основное содержимое страницы

— основное содержимое страницы <article> — независимый, самодостаточный контент

— независимый, самодостаточный контент <section> — логический раздел страницы

— логический раздел страницы <aside> — боковая панель, дополнительная информация

— боковая панель, дополнительная информация <footer> — подвал сайта с контактами, копирайтом и т.д.

Давайте создадим более детальную структуру для нашего сайта:

<!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Мой личный сайт</title> </head> <body> <header> <h1>Иван Иванов</h1> <nav> <ul> <li><a href="#about">Обо мне</a></li> <li><a href="#portfolio">Портфолио</a></li> <li><a href="#contact">Контакты</a></li> </ul> </nav> </header> <main> <section id="about"> <h2>Обо мне</h2> <p>Здесь информация обо мне...</p> </section> <section id="portfolio"> <h2>Портфолио</h2> <div class="project"> <h3>Проект 1</h3> <img src="project1.jpg" alt="Проект 1"> <p>Описание проекта...</p> </div> </section> <section id="contact"> <h2>Контакты</h2> <p>Email: example@mail.com</p> </section> </main> <footer> <p>© 2023 Иван Иванов. Все права защищены.</p> </footer> </body> </html>

Обратите внимание на атрибуты id у секций — они позволяют создавать якорные ссылки для навигации по странице. Такая структура делает ваш код более понятным и поддерживаемым. 🧩

Добавляем стиль: CSS для оформления вашего сайта

HTML задаёт структуру, но без CSS (Cascading Style Sheets) ваш сайт будет выглядеть как документ из 90-х — голый текст без оформления. Давайте добавим стили, чтобы сделать сайт привлекательным. 🎨

Существует три способа добавления CSS к HTML:

Встроенные стили (атрибут style) Внутренние стили (тег <style> в <head> ) Внешний файл CSS (подключается через <link> )

Для реальных проектов рекомендуется использовать внешний CSS-файл — это обеспечивает разделение структуры и оформления, а также позволяет переиспользовать стили на разных страницах.

Создайте файл style.css в той же папке, что и ваш HTML-файл, и добавьте следующую строку в раздел <head> :

<link rel="stylesheet" href="style.css">

Теперь напишем базовые стили в файле style.css:

/* Сброс стилей и базовые настройки */ * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; } body { font-family: 'Arial', sans-serif; line-height: 1.6; color: #333; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 20px; } /* Стили для шапки */ header { background-color: #f4f4f4; padding: 20px; margin-bottom: 20px; border-radius: 5px; text-align: center; } nav ul { list-style: none; display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 10px; } nav a { text-decoration: none; color: #333; font-weight: bold; } nav a:hover { color: #0088cc; } /* Стили для секций */ section { margin-bottom: 30px; padding: 20px; background-color: #fff; border-radius: 5px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); } h2 { color: #0088cc; margin-bottom: 15px; } /* Стили для футера */ footer { text-align: center; padding: 20px; background-color: #f4f4f4; border-radius: 5px; font-size: 0.9em; } /* Стили для портфолио */ .project { margin-bottom: 20px; } .project img { max-width: 100%; height: auto; border-radius: 5px; }

Это базовые стили, которые сделают ваш сайт более привлекательным и читаемым. CSS предлагает огромные возможности для оформления — от цветов и шрифтов до анимаций и трансформаций.

Анна Соколова, фронтенд-разработчик Когда я только начинала изучать CSS, самым сложным для меня было понять концепцию "потока" и позиционирования элементов. Я создала свой первый сайт-портфолио, и всё выглядело прекрасно на моем ноутбуке, но стоило открыть его на телефоне или планшете — всё "разваливалось". Переломным моментом стало знакомство с Flexbox. Я переписала весь CSS своего сайта, используя flex-контейнеры, и словно по волшебству мой сайт начал корректно отображаться на всех устройствах! Помню свой восторг, когда я впервые добавила медиа-запросы для адаптивного дизайна. Раньше я создавала отдельные версии сайтов для мобильных устройств, что было крайне неэффективно. Сейчас я советую новичкам сразу изучать современные подходы — Flexbox, Grid и CSS-переменные. Это избавит от множества проблем и сделает разработку более приятной.

Вот несколько важных CSS-свойств, которые стоит освоить в первую очередь:

Категория Свойство Пример Результат Текст color color: #0088cc; Задает цвет текста Текст font-size font-size: 16px; Задает размер шрифта Блоки margin margin: 10px; Задает внешние отступы Блоки padding padding: 20px; Задает внутренние отступы Фон background-color background-color: #f4f4f4; Задает цвет фона Позиционирование display display: flex; Определяет тип отображения Границы border border: 1px solid #ccc; Задает границы элемента

Для более сложного дизайна изучите Flexbox и CSS Grid — они значительно упрощают создание адаптивных макетов, которые корректно отображаются на разных устройствах. 📱💻

Создание многостраничного сайта на HTML

После создания одностраничного сайта самое время перейти к многостраничной структуре. Для этого нам нужно создать несколько HTML-файлов и связать их между собой с помощью ссылок. 📚

Типичная структура файлов для простого многостраничного сайта:

index.html — главная страница

— главная страница about.html — страница "Обо мне" или "О компании"

— страница "Обо мне" или "О компании" portfolio.html или services.html — портфолио или услуги

или — портфолио или услуги contact.html — контактная информация

— контактная информация style.css — общие стили для всех страниц

— общие стили для всех страниц images/ — папка для изображений

Создайте каждый из этих файлов, используя базовую структуру HTML, которую мы рассмотрели ранее. Важно сохранять единообразие между страницами, особенно в шапке и подвале.

Для навигации между страницами используем теги <a> с относительными путями:

<nav> <ul> <li><a href="index.html">Главная</a></li> <li><a href="about.html">Обо мне</a></li> <li><a href="portfolio.html">Портфолио</a></li> <li><a href="contact.html">Контакты</a></li> </ul> </nav>

Чтобы избежать дублирования кода (особенно в шапке и подвале), который повторяется на каждой странице, существуют следующие подходы:

Серверные технологии (PHP, Node.js и т.д.) — позволяют создавать шаблоны JavaScript — можно загружать повторяющиеся части страниц Статические генераторы сайтов (Jekyll, Hugo) — автоматизируют сборку страниц

Для начинающих проще всего использовать подход с копированием общей структуры между страницами, внося изменения только в основное содержимое.

Пример организации многостраничного сайта с единым стилем:

Файл index.html (главная страница)

<!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Главная – Мой сайт</title> <link rel="stylesheet" href="style.css"> </head> <body> <header> <h1>Мой сайт</h1> <nav> <ul> <li><a href="index.html" class="active">Главная</a></li> <li><a href="about.html">Обо мне</a></li> <li><a href="portfolio.html">Портфолио</a></li> <li><a href="contact.html">Контакты</a></li> </ul> </nav> </header> <main> <section> <h2>Добро пожаловать на мой сайт!</h2> <p>Это главная страница моего персонального сайта.</p> <!-- Содержимое главной страницы --> </section> </main> <footer> <p>© 2023 Мой сайт. Все права защищены.</p> </footer> </body> </html>

Файл about.html (страница "Обо мне")

<!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Обо мне – Мой сайт</title> <link rel="stylesheet" href="style.css"> </head> <body> <header> <h1>Мой сайт</h1> <nav> <ul> <li><a href="index.html">Главная</a></li> <li><a href="about.html" class="active">Обо мне</a></li> <li><a href="portfolio.html">Портфолио</a></li> <li><a href="contact.html">Контакты</a></li> </ul> </nav> </header> <main> <section> <h2>Обо мне</h2> <p>Здесь информация обо мне...</p> <!-- Уникальное содержимое страницы "Обо мне" --> </section> </main> <footer> <p>© 2023 Мой сайт. Все права защищены.</p> </footer> </body> </html>

Аналогично создайте страницы portfolio.html и contact.html, сохраняя общую структуру и меняя только основное содержимое и класс active в навигации.

Обратите внимание на класс active в навигации — его можно использовать в CSS для выделения текущей страницы:

nav a.active { color: #0088cc; border-bottom: 2px solid #0088cc; }

Такая структура создаст ощущение единого сайта с разными разделами, между которыми пользователь может легко перемещаться. 🔄

Публикация сайта: как разместить ваш проект в интернете

Создать сайт на локальном компьютере — это только половина дела. Чтобы ваш проект стал доступен всему миру, его нужно опубликовать в интернете. Существует несколько способов сделать это, от бесплатных до платных вариантов. 🌐

Вот наиболее популярные варианты публикации сайта:

GitHub Pages — бесплатный хостинг для статических сайтов Netlify — современная платформа для статических сайтов с бесплатным тарифом Vercel — платформа для размещения JAMstack-проектов Традиционные хостинги — платные услуги с FTP-доступом Firebase Hosting — платформа от Google для размещения веб-приложений

Для новичков наиболее удобным вариантом будет GitHub Pages или Netlify — они бесплатны, просты в настройке и обеспечивают надежный хостинг для статических сайтов на HTML и CSS.

Рассмотрим процесс публикации сайта на GitHub Pages:

Создайте аккаунт на GitHub (если у вас его еще нет) Создайте новый репозиторий с именем username.github.io, где username — ваше имя пользователя на GitHub Загрузите файлы вашего сайта в этот репозиторий (через веб-интерфейс или с помощью Git) Дождитесь публикации — обычно это занимает несколько минут Посетите https://username.github.io — ваш сайт теперь доступен по этому адресу

Для более продвинутых проектов вам может потребоваться собственный домен. Вот шаги для настройки собственного домена:

Купите домен у регистратора доменов (например, REG.RU, Namecheap) Настройте DNS-записи домена, чтобы они указывали на ваш хостинг Добавьте домен в настройках хостинга (для GitHub Pages это делается в настройках репозитория) Дождитесь распространения DNS-записей (может занять до 24 часов)

После публикации важно проверить работу сайта на различных устройствах и в разных браузерах. Обратите внимание на следующие аспекты:

Корректно ли отображаются все элементы?

Работают ли все ссылки?

Загружаются ли изображения?

Как выглядит сайт на мобильных устройствах?

Как быстро загружается сайт?

Для проверки скорости загрузки и других параметров можно использовать инструменты вроде Google PageSpeed Insights или GTmetrix.

Поздравляю! 🎉 Теперь ваш сайт доступен всему миру, и вы можете делиться ссылкой на него с друзьями, коллегами или потенциальными работодателями.

Создание сайта с нуля на HTML — это не просто изучение технической стороны веб-разработки, а ваш первый шаг к пониманию того, как устроен интернет. Начав с простого HTML-документа, вы прошли путь до полноценного многостраничного сайта с современным дизайном и публикацией в интернете. Это фундамент, на котором можно строить более сложные проекты с использованием JavaScript, PHP или современных фреймворков. Помните: каждая строчка кода, которую вы написали — это не просто текст, а шаг к вашему профессиональному росту как веб-разработчика. Продолжайте экспериментировать, изучать новое, и вскоре вы сможете создавать сайты любой сложности.

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