ООП в PHP: мощные возможности классов и объектов для разработки

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// Интерфейс для оповещений interface NotificationService { public function send($message, $recipient); } // Реализация email-уведомлений class EmailNotification implements NotificationService { public function send($message, $recipient) { // Логика отправки email return "Email sent to $recipient: $message"; } } // Реализация SMS-уведомлений class SmsNotification implements NotificationService { public function send($message, $recipient) { // Логика отправки SMS return "SMS sent to $recipient: $message"; } } // Абстрактный класс для товаров abstract class Product { protected $id; protected $name; protected $price; public function __construct($id, $name, $price) { $this->id = $id; $this->name = $name; $this->price = $price; } public function getId() { return $this->id; } public function getName() { return $this->name; } public function getPrice() { return $this->price; } // Абстрактный метод для расчёта стоимости доставки abstract public function calculateShippingCost(): float; } // Физический товар class PhysicalProduct extends Product { private $weight; public function __construct($id, $name, $price, $weight) { parent::__construct($id, $name, $price); $this->weight = $weight; } public function calculateShippingCost(): float { // Расчёт стоимости доставки на основе веса return $this->weight * 5.0; } } // Цифровой товар class DigitalProduct extends Product { public function calculateShippingCost(): float { // Цифровые товары не требуют доставки return 0.0; } } // Класс корзины class Cart { private $items = []; public function addItem(Product $product, $quantity) { $this->items[] = [ 'product' => $product, 'quantity' => $quantity ]; } public function removeItem($productId) { foreach ($this->items as $key => $item) { if ($item['product']->getId() === $productId) { unset($this->items[$key]); break; } } } public function getTotalPrice() { $total = 0; foreach ($this->items as $item) { $total += $item['product']->getPrice() * $item['quantity']; } return $total; } public function getItems() { return $this->items; } } // Класс заказа class Order { private $orderId; private $customer; private $items; private $totalPrice; private $notificationService; public function __construct($orderId, $customer, Cart $cart, NotificationService $notificationService) { $this->orderId = $orderId; $this->customer = $customer; $this->items = $cart->getItems(); $this->totalPrice = $cart->getTotalPrice(); $this->notificationService = $notificationService; } public function process() { // Логика обработки заказа // Отправка уведомления $message = "Your order #$this->orderId for $$this->totalPrice has been processed."; return $this->notificationService->send($message, $this->customer); } } // Использование: // Создание товаров $phone = new PhysicalProduct(1, "Smartphone", 499.99, 0.3); $ebook = new DigitalProduct(2, "Programming PHP", 29.99); // Создание корзины $cart = new Cart(); $cart->addItem($phone, 1); $cart->addItem($ebook, 1); // Выбор способа уведомления $notificationService = new EmailNotification(); // Создание и обработка заказа $order = new Order(12345, "john.doe@example.com", $cart, $notificationService); echo $order->process();