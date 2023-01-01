Laravel: установка PHP-фреймворка с нуля для начинающих
Для кого эта статья:
- Начинающие разработчики PHP, желающие освоить Laravel
- Опытные программисты, планирующие переход на фреймворк Laravel
Представители компаний, занимающиеся обучением сотрудников веб-разработке
Laravel — самый популярный PHP-фреймворк в мире, который стал стандартом для современных веб-приложений. Начав с простого проекта в 2011 году, он превратился в мощный инструмент, вокруг которого выросла огромная экосистема. Многие разработчики, впервые сталкивающиеся с Laravel, теряются при первой установке. Я прошел этот путь со множеством начинающих PHP-программистов и могу с уверенностью сказать — все преграды преодолимы! Ваш первый Laravel-проект может быть запущен уже через час, если следовать проверенному пути. 🚀
Что такое Laravel и почему его выбирают разработчики PHP
Laravel — это PHP-фреймворк с открытым исходным кодом, созданный для разработки веб-приложений по архитектурному шаблону MVC (Model-View-Controller). Он был разработан Тейлором Отвеллом в 2011 году и стремительно приобрел популярность благодаря элегантному синтаксису и богатому функционалу.
Почему именно Laravel выбирают профессионалы и почему его стоит изучать начинающим разработчикам PHP? Причин несколько, и все они делают этот фреймворк выдающимся инструментом для создания современных веб-приложений:
- Элегантный синтаксис — код Laravel интуитивно понятен и легко читается даже новичками
- Мощные абстракции — работа с базами данных через Eloquent ORM, маршрутизация, шаблонизатор Blade
- Встроенная система аутентификации и авторизации — готовые решения для управления пользователями
- Artisan CLI — командная строка для автоматизации рутинных задач разработки
- Активное сообщество — тысячи разработчиков и обширная документация
- Пакетная система — возможность легко интегрировать сторонние библиотеки через Composer
|Особенность
|Преимущество для разработчика PHP
|Преимущество для проекта
|Eloquent ORM
|Удобная работа с БД без сложных SQL-запросов
|Защита от SQL-инъекций, поддержка разных СУБД
|Blade шаблонизатор
|Читаемый синтаксис, наследование шаблонов
|Чистое разделение логики и представления
|Миграции БД
|Контроль версий схемы базы данных
|Легкое развертывание и обновление проекта
|Автозагрузка классов
|Нет необходимости в require/include
|Более чистый код и удобная структура проекта
Максим Петров, Senior PHP Developer
Помню свой первый проект на Laravel — до этого я писал на чистом PHP годами. Клиент настаивал на использовании современного фреймворка для нового проекта интернет-магазина. У меня был всего день на изучение основ Laravel, прежде чем начать разработку.
Установка заняла не более 20 минут, и меня удивило, как много уже готово "из коробки" — аутентификация, валидация форм, работа с базой данных. За неделю я сделал то, что на чистом PHP занимало месяц. Клиент был впечатлен скоростью, а я — качеством и структурированностью кода.
С тех пор я перевел все свои проекты на Laravel и помог внедрить его в трех компаниях. Экономия времени на разработку в среднем составила 40%.
Подготовка окружения для работы с Laravel на PHP
Перед установкой Laravel необходимо убедиться, что ваше окружение соответствует всем требованиям фреймворка. Это критический этап, игнорирование которого может привести к непредсказуемым ошибкам в будущем. 🔍
Вот минимальные требования для Laravel 9 и выше:
- PHP версии 8.0 или выше
- Расширение PHP BCMath
- Расширение PHP Ctype
- Расширение PHP Fileinfo
- Расширение PHP JSON
- Расширение PHP Mbstring
- Расширение PHP OpenSSL
- Расширение PHP PDO
- Расширение PHP Tokenizer
- Расширение PHP XML
Для проверки текущей версии PHP используйте команду в терминале:
php -v
Для проверки установленных расширений PHP:
php -m
Существует несколько удобных вариантов настройки окружения для работы с Laravel:
|Инструмент
|Плюсы
|Минусы
|Рекомендация
|XAMPP / WAMP / MAMP
|Простая установка, графический интерфейс
|Сложнее настраивать под специфические требования
|Для новичков
|Docker
|Изолированное окружение, легко переносимое
|Требует базовых знаний Docker
|Для команд и серьезных проектов
|Laravel Homestead (Vagrant)
|Предварительно настроенное окружение для Laravel
|Требует Vagrant, может быть ресурсоемким
|Для средних проектов
|Laravel Sail (Docker)
|Разработано специально для Laravel, простые команды
|Требует Docker, новый инструмент
|Для новых проектов Laravel
Для новичков я рекомендую начать с XAMPP — это простое и надежное решение, которое включает Apache, MySQL, PHP и Perl. После установки XAMPP вам понадобится Composer — менеджер зависимостей для PHP, который необходим для установки Laravel и управления его пакетами.
Установка Composer:
- Перейдите на официальный сайт Composer
- Скачайте и запустите установщик для Windows или используйте команды для Linux/MacOS
- Проверьте установку командой:
composer --version
После установки Composer и настройки базового PHP-окружения, вы готовы к установке Laravel.
Установка Laravel через Composer – шаги для новичков
Установка Laravel через Composer — это стандартный и рекомендуемый способ начать новый проект. Composer автоматически загрузит все необходимые зависимости и настроит базовую структуру проекта. 📦
Существует два основных способа установки Laravel через Composer:
- Через глобальный установщик Laravel (рекомендуется для новичков)
- Напрямую через Composer create-project (предпочтительно для опытных разработчиков PHP)
Рассмотрим оба варианта пошагово:
Способ 1: Через глобальный установщик Laravel
Сначала установите глобальный установщик Laravel:
composer global require laravel/installer
После этого убедитесь, что директория глобальных пакетов Composer находится в вашей переменной PATH. Обычно это:
- Windows:
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Composer\vendor\bin
- MacOS/Linux:
$HOME/.composer/vendor/bin
Теперь вы можете создать новый проект Laravel простой командой:
laravel new имя-проекта
Где "имя-проекта" — название вашего будущего приложения.
Способ 2: Через Composer create-project
Если вы предпочитаете не устанавливать глобальный установщик, используйте прямую команду Composer:
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel имя-проекта
Эта команда создаст новый проект Laravel в указанной директории, загрузив последнюю стабильную версию фреймворка.
Для установки конкретной версии Laravel добавьте номер версии:
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel имя-проекта "9.*"
Игорь Соколов, DevOps-инженер
В нашей компании мы стандартизировали процесс настройки окружения для новых сотрудников. Раньше это был настоящий квест: кто-то устанавливал Laravel одним способом, кто-то другим, возникала несовместимость версий.
Мы решили документировать весь процесс, создав Docker-контейнеры для разработки. Новый разработчик PHP теперь запускает всего 3 команды:
- Клонирует репозиторий с Dockerfile
- Запускает
docker-compose up
- Выполняет
composer create-project laravel/laravel .
Время на настройку окружения сократилось с 2-3 часов до 15 минут. Более того, теперь все разработчики имеют идентичные среды, что устранило классическое "у меня работает, а у тебя нет".
Рекомендую даже новичкам потратить время на настройку Docker — это инвестиция, которая окупится уже на втором проекте.
После успешной установки Laravel вы увидите новую директорию с названием вашего проекта. Это основа вашего будущего приложения со всей необходимой структурой файлов и папок.
Теперь перейдите в директорию проекта:
cd имя-проекта
На этом этапе установка Laravel завершена, и вы готовы к настройке базовой конфигурации проекта. 🎉
Настройка файла .env и базовая конфигурация проекта
После установки Laravel необходимо настроить базовые параметры проекта. Основная конфигурация хранится в файле
.env, который содержит важные переменные окружения: подключение к базе данных, настройки почты, ключи API и другие чувствительные данные. 🔧
При создании проекта Laravel автоматически генерирует файл
.env.example, который нужно переименовать в
.env и отредактировать согласно вашим требованиям.
Вот основные параметры, которые необходимо настроить в файле
.env:
- APP_NAME — название вашего приложения
- APP_ENV — окружение (local для разработки, production для боевого сервера)
- APP_KEY — уникальный ключ для шифрования (генерируется автоматически)
- APP_DEBUG — режим отладки (true для разработки, false для production)
- APP_URL — URL вашего приложения
- Настройки базы данных (DBCONNECTION, DBHOST, DBPORT, DBDATABASE, DBUSERNAME, DBPASSWORD)
Если ключ приложения не был сгенерирован автоматически, выполните команду:
php artisan key:generate
Эта команда создаст уникальный ключ шифрования для вашего приложения и добавит его в файл
.env.
Пример базовой конфигурации файла
.env для локальной разработки:
APP_NAME=MyLaravelProject
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:generated_key_here
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel_db
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=password
Важно понимать, что файл
.env не должен попадать в систему контроля версий (например, Git), так как содержит конфиденциальную информацию. Laravel автоматически добавляет
.env в файл
.gitignore.
Помимо файла
.env, Laravel имеет множество конфигурационных файлов в директории
config/. Основные из них:
- app.php — общие настройки приложения
- database.php — настройки соединений с базами данных
- cache.php — конфигурация кеширования
- auth.php — параметры аутентификации
- mail.php — настройки отправки электронной почты
В большинстве случаев вам не нужно напрямую редактировать эти файлы, так как они автоматически используют значения из
.env.
Запуск первого проекта на Laravel для начинающих PHP-разработчиков
После успешной установки и настройки Laravel пришло время запустить ваш первый проект и убедиться, что все работает корректно. Laravel предоставляет встроенный сервер разработки, который идеально подходит для локальной работы над проектом. 🚀
Запуск встроенного сервера Laravel осуществляется через Artisan CLI — мощный инструмент командной строки, входящий в состав фреймворка. Выполните следующую команду из корневой директории вашего проекта:
php artisan serve
После выполнения этой команды вы увидите сообщение, подобное этому:
Starting Laravel development server: http://127.0.0.1:8000
Теперь ваше приложение доступно по адресу http://localhost:8000 в браузере. Если всё настроено правильно, вы увидите стартовую страницу Laravel с логотипом фреймворка и базовой информацией.
Давайте рассмотрим несколько базовых команд Artisan, которые помогут вам в разработке:
|Команда
|Описание
|Примеры использования
|php artisan list
|Отображает список доступных команд
|Изучение возможностей Artisan
|php artisan make:controller
|Создает новый контроллер
|
php artisan make:controller UserController
|php artisan make:model
|Создает новую модель Eloquent
|
php artisan make:model User
|php artisan make:migration
|Создает миграцию базы данных
|
php artisan make:migration create_users_table
|php artisan migrate
|Запускает миграции базы данных
|Создание таблиц в БД согласно миграциям
|php artisan route:list
|Показывает список маршрутов приложения
|Отладка маршрутизации
Чтобы создать простую страницу в вашем новом приложении Laravel, выполните следующие шаги:
- Откройте файл
routes/web.php
- Добавьте новый маршрут, например:
Route::get('/hello', function () {
return view('hello');
});
- Создайте новый файл представления
resources/views/hello.blade.phpсо следующим содержимым:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Мой первый Laravel проект</title>
</head>
<body>
<h1>Привет, Laravel!</h1>
<p>Это моя первая страница на Laravel.</p>
</body>
</html>
- Перейдите по адресу http://localhost:8000/hello в браузере
Поздравляю! Вы только что создали свою первую страницу в Laravel. 🎊
Для более продвинутой разработки вам понадобится настроить базу данных. После настройки параметров подключения в файле
.env выполните миграции:
php artisan migrate
Эта команда создаст необходимые таблицы в вашей базе данных, включая таблицы для пользователей и аутентификации.
Laravel предлагает полноценную систему аутентификации из коробки. Для её установки используйте:
composer require laravel/ui
php artisan ui bootstrap --auth
npm install && npm run dev
После этих команд у вас появятся готовые страницы регистрации, входа и восстановления пароля.
Установка и настройка Laravel — важный первый шаг на пути к освоению одного из самых мощных PHP-фреймворков. Не бойтесь экспериментировать и исследовать документацию Laravel, которая считается одной из лучших в мире веб-разработки. Помните, что сообщество Laravel огромно и всегда готово помочь начинающим разработчикам PHP. Стартовав с простой установки сегодня, вы можете стать опытным Laravel-разработчиком уже через несколько месяцев регулярной практики.
Элина Баранова
разработчик Android