Laravel: установка PHP-фреймворка с нуля для начинающих

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики PHP, желающие освоить Laravel

Опытные программисты, планирующие переход на фреймворк Laravel

Представители компаний, занимающиеся обучением сотрудников веб-разработке Laravel — самый популярный PHP-фреймворк в мире, который стал стандартом для современных веб-приложений. Начав с простого проекта в 2011 году, он превратился в мощный инструмент, вокруг которого выросла огромная экосистема. Многие разработчики, впервые сталкивающиеся с Laravel, теряются при первой установке. Я прошел этот путь со множеством начинающих PHP-программистов и могу с уверенностью сказать — все преграды преодолимы! Ваш первый Laravel-проект может быть запущен уже через час, если следовать проверенному пути. 🚀

Что такое Laravel и почему его выбирают разработчики PHP

Laravel — это PHP-фреймворк с открытым исходным кодом, созданный для разработки веб-приложений по архитектурному шаблону MVC (Model-View-Controller). Он был разработан Тейлором Отвеллом в 2011 году и стремительно приобрел популярность благодаря элегантному синтаксису и богатому функционалу.

Почему именно Laravel выбирают профессионалы и почему его стоит изучать начинающим разработчикам PHP? Причин несколько, и все они делают этот фреймворк выдающимся инструментом для создания современных веб-приложений:

Элегантный синтаксис — код Laravel интуитивно понятен и легко читается даже новичками

— код Laravel интуитивно понятен и легко читается даже новичками Мощные абстракции — работа с базами данных через Eloquent ORM, маршрутизация, шаблонизатор Blade

— работа с базами данных через Eloquent ORM, маршрутизация, шаблонизатор Blade Встроенная система аутентификации и авторизации — готовые решения для управления пользователями

— готовые решения для управления пользователями Artisan CLI — командная строка для автоматизации рутинных задач разработки

— командная строка для автоматизации рутинных задач разработки Активное сообщество — тысячи разработчиков и обширная документация

— тысячи разработчиков и обширная документация Пакетная система — возможность легко интегрировать сторонние библиотеки через Composer

Особенность Преимущество для разработчика PHP Преимущество для проекта Eloquent ORM Удобная работа с БД без сложных SQL-запросов Защита от SQL-инъекций, поддержка разных СУБД Blade шаблонизатор Читаемый синтаксис, наследование шаблонов Чистое разделение логики и представления Миграции БД Контроль версий схемы базы данных Легкое развертывание и обновление проекта Автозагрузка классов Нет необходимости в require/include Более чистый код и удобная структура проекта

Максим Петров, Senior PHP Developer Помню свой первый проект на Laravel — до этого я писал на чистом PHP годами. Клиент настаивал на использовании современного фреймворка для нового проекта интернет-магазина. У меня был всего день на изучение основ Laravel, прежде чем начать разработку. Установка заняла не более 20 минут, и меня удивило, как много уже готово "из коробки" — аутентификация, валидация форм, работа с базой данных. За неделю я сделал то, что на чистом PHP занимало месяц. Клиент был впечатлен скоростью, а я — качеством и структурированностью кода. С тех пор я перевел все свои проекты на Laravel и помог внедрить его в трех компаниях. Экономия времени на разработку в среднем составила 40%.

Подготовка окружения для работы с Laravel на PHP

Перед установкой Laravel необходимо убедиться, что ваше окружение соответствует всем требованиям фреймворка. Это критический этап, игнорирование которого может привести к непредсказуемым ошибкам в будущем. 🔍

Вот минимальные требования для Laravel 9 и выше:

PHP версии 8.0 или выше

Расширение PHP BCMath

Расширение PHP Ctype

Расширение PHP Fileinfo

Расширение PHP JSON

Расширение PHP Mbstring

Расширение PHP OpenSSL

Расширение PHP PDO

Расширение PHP Tokenizer

Расширение PHP XML

Для проверки текущей версии PHP используйте команду в терминале:

php -v

Для проверки установленных расширений PHP:

php -m

Существует несколько удобных вариантов настройки окружения для работы с Laravel:

Инструмент Плюсы Минусы Рекомендация XAMPP / WAMP / MAMP Простая установка, графический интерфейс Сложнее настраивать под специфические требования Для новичков Docker Изолированное окружение, легко переносимое Требует базовых знаний Docker Для команд и серьезных проектов Laravel Homestead (Vagrant) Предварительно настроенное окружение для Laravel Требует Vagrant, может быть ресурсоемким Для средних проектов Laravel Sail (Docker) Разработано специально для Laravel, простые команды Требует Docker, новый инструмент Для новых проектов Laravel

Для новичков я рекомендую начать с XAMPP — это простое и надежное решение, которое включает Apache, MySQL, PHP и Perl. После установки XAMPP вам понадобится Composer — менеджер зависимостей для PHP, который необходим для установки Laravel и управления его пакетами.

Установка Composer:

Перейдите на официальный сайт Composer Скачайте и запустите установщик для Windows или используйте команды для Linux/MacOS Проверьте установку командой: composer --version

После установки Composer и настройки базового PHP-окружения, вы готовы к установке Laravel.

Установка Laravel через Composer – шаги для новичков

Установка Laravel через Composer — это стандартный и рекомендуемый способ начать новый проект. Composer автоматически загрузит все необходимые зависимости и настроит базовую структуру проекта. 📦

Существует два основных способа установки Laravel через Composer:

Через глобальный установщик Laravel (рекомендуется для новичков) Напрямую через Composer create-project (предпочтительно для опытных разработчиков PHP)

Рассмотрим оба варианта пошагово:

Способ 1: Через глобальный установщик Laravel

Сначала установите глобальный установщик Laravel:

composer global require laravel/installer

После этого убедитесь, что директория глобальных пакетов Composer находится в вашей переменной PATH. Обычно это:

Windows: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Composer\vendor\bin

MacOS/Linux: $HOME/.composer/vendor/bin

Теперь вы можете создать новый проект Laravel простой командой:

laravel new имя-проекта

Где "имя-проекта" — название вашего будущего приложения.

Способ 2: Через Composer create-project

Если вы предпочитаете не устанавливать глобальный установщик, используйте прямую команду Composer:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel имя-проекта

Эта команда создаст новый проект Laravel в указанной директории, загрузив последнюю стабильную версию фреймворка.

Для установки конкретной версии Laravel добавьте номер версии:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel имя-проекта "9.*"

Игорь Соколов, DevOps-инженер В нашей компании мы стандартизировали процесс настройки окружения для новых сотрудников. Раньше это был настоящий квест: кто-то устанавливал Laravel одним способом, кто-то другим, возникала несовместимость версий. Мы решили документировать весь процесс, создав Docker-контейнеры для разработки. Новый разработчик PHP теперь запускает всего 3 команды: Клонирует репозиторий с Dockerfile Запускает docker-compose up Выполняет composer create-project laravel/laravel . Время на настройку окружения сократилось с 2-3 часов до 15 минут. Более того, теперь все разработчики имеют идентичные среды, что устранило классическое "у меня работает, а у тебя нет". Рекомендую даже новичкам потратить время на настройку Docker — это инвестиция, которая окупится уже на втором проекте.

После успешной установки Laravel вы увидите новую директорию с названием вашего проекта. Это основа вашего будущего приложения со всей необходимой структурой файлов и папок.

Теперь перейдите в директорию проекта:

cd имя-проекта

На этом этапе установка Laravel завершена, и вы готовы к настройке базовой конфигурации проекта. 🎉

Настройка файла .env и базовая конфигурация проекта

После установки Laravel необходимо настроить базовые параметры проекта. Основная конфигурация хранится в файле .env , который содержит важные переменные окружения: подключение к базе данных, настройки почты, ключи API и другие чувствительные данные. 🔧

При создании проекта Laravel автоматически генерирует файл .env.example , который нужно переименовать в .env и отредактировать согласно вашим требованиям.

Вот основные параметры, которые необходимо настроить в файле .env :

APP_NAME — название вашего приложения APP_ENV — окружение (local для разработки, production для боевого сервера) APP_KEY — уникальный ключ для шифрования (генерируется автоматически) APP_DEBUG — режим отладки (true для разработки, false для production) APP_URL — URL вашего приложения Настройки базы данных (DBCONNECTION, DBHOST, DBPORT, DBDATABASE, DBUSERNAME, DBPASSWORD)

Если ключ приложения не был сгенерирован автоматически, выполните команду:

php artisan key:generate

Эта команда создаст уникальный ключ шифрования для вашего приложения и добавит его в файл .env .

Пример базовой конфигурации файла .env для локальной разработки:

APP_NAME=MyLaravelProject APP_ENV=local APP_KEY=base64:generated_key_here APP_DEBUG=true APP_URL=http://localhost DB_CONNECTION=mysql DB_HOST=127.0.0.1 DB_PORT=3306 DB_DATABASE=laravel_db DB_USERNAME=root DB_PASSWORD=password

Важно понимать, что файл .env не должен попадать в систему контроля версий (например, Git), так как содержит конфиденциальную информацию. Laravel автоматически добавляет .env в файл .gitignore .

Помимо файла .env , Laravel имеет множество конфигурационных файлов в директории config/ . Основные из них:

app.php — общие настройки приложения

— общие настройки приложения database.php — настройки соединений с базами данных

— настройки соединений с базами данных cache.php — конфигурация кеширования

— конфигурация кеширования auth.php — параметры аутентификации

— параметры аутентификации mail.php — настройки отправки электронной почты

В большинстве случаев вам не нужно напрямую редактировать эти файлы, так как они автоматически используют значения из .env .

Запуск первого проекта на Laravel для начинающих PHP-разработчиков

После успешной установки и настройки Laravel пришло время запустить ваш первый проект и убедиться, что все работает корректно. Laravel предоставляет встроенный сервер разработки, который идеально подходит для локальной работы над проектом. 🚀

Запуск встроенного сервера Laravel осуществляется через Artisan CLI — мощный инструмент командной строки, входящий в состав фреймворка. Выполните следующую команду из корневой директории вашего проекта:

php artisan serve

После выполнения этой команды вы увидите сообщение, подобное этому:

Starting Laravel development server: http://127.0.0.1:8000

Теперь ваше приложение доступно по адресу http://localhost:8000 в браузере. Если всё настроено правильно, вы увидите стартовую страницу Laravel с логотипом фреймворка и базовой информацией.

Давайте рассмотрим несколько базовых команд Artisan, которые помогут вам в разработке:

Команда Описание Примеры использования php artisan list Отображает список доступных команд Изучение возможностей Artisan php artisan make:controller Создает новый контроллер php artisan make:controller UserController php artisan make:model Создает новую модель Eloquent php artisan make:model User php artisan make:migration Создает миграцию базы данных php artisan make:migration create_users_table php artisan migrate Запускает миграции базы данных Создание таблиц в БД согласно миграциям php artisan route:list Показывает список маршрутов приложения Отладка маршрутизации

Чтобы создать простую страницу в вашем новом приложении Laravel, выполните следующие шаги:

Откройте файл routes/web.php Добавьте новый маршрут, например:

Route::get('/hello', function () { return view('hello'); });

Создайте новый файл представления resources/views/hello.blade.php со следующим содержимым:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Мой первый Laravel проект</title> </head> <body> <h1>Привет, Laravel!</h1> <p>Это моя первая страница на Laravel.</p> </body> </html>

Перейдите по адресу http://localhost:8000/hello в браузере

Поздравляю! Вы только что создали свою первую страницу в Laravel. 🎊

Для более продвинутой разработки вам понадобится настроить базу данных. После настройки параметров подключения в файле .env выполните миграции:

php artisan migrate

Эта команда создаст необходимые таблицы в вашей базе данных, включая таблицы для пользователей и аутентификации.

Laravel предлагает полноценную систему аутентификации из коробки. Для её установки используйте:

composer require laravel/ui

php artisan ui bootstrap --auth

npm install && npm run dev

После этих команд у вас появятся готовые страницы регистрации, входа и восстановления пароля.

Установка и настройка Laravel — важный первый шаг на пути к освоению одного из самых мощных PHP-фреймворков. Не бойтесь экспериментировать и исследовать документацию Laravel, которая считается одной из лучших в мире веб-разработки. Помните, что сообщество Laravel огромно и всегда готово помочь начинающим разработчикам PHP. Стартовав с простой установки сегодня, вы можете стать опытным Laravel-разработчиком уже через несколько месяцев регулярной практики.

Читайте также