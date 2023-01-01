PHP: от личного проекта к основе 77% веб-сайтов в интернете

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Для кого эта статья:

Начинающие и опытные разработчики, интересующиеся веб-разработкой

Студенты и обучающиеся на курсах программирования

Технические специалисты и руководители проектов, ищущие информацию о развитии технологий веб-программирования Язык программирования, на котором сегодня работает более 75% всех веб-сайтов в интернете, начинался как простой набор скриптов для личных нужд одного человека. История PHP демонстрирует, как скромный эксперимент превратился в технологию, без которой невозможно представить современный веб. Путь от набора инструментов "Personal Home Page Tools" до мощного языка программирования — это захватывающая сага о технологических прорывах, сотрудничестве разработчиков со всего мира и дальновидных решениях, которые изменили ландшафт программирования раз и навсегда. 🚀

Как персональный проект Лердорфа превратился в PHP

В 1994 году датско-канадский программист Расмус Лердорф создал набор скриптов на Perl для отслеживания посетителей своего резюме в интернете. Этот скромный инструмент, который он назвал "Personal Home Page Tools" (PHP Tools), должен был решать конкретные задачи: мониторинг посещений сайта и отображение статистики. 📊

Никто, включая самого создателя, не предполагал, что этот небольшой проект положит начало одной из самых влиятельных технологий веб-разработки.

Михаил Дронов, технический директор веб-студии

В 1996 году я работал над сайтом для крупного промышленного предприятия. Клиент хотел возможность самостоятельного обновления каталога продукции без привлечения программистов. Мы рассматривали несколько технологий, но все они требовали значительных ресурсов сервера или сложной настройки. Случайно я наткнулся на PHP 2.0, который только вышел. За выходные я интегрировал его в проект, создав простую админ-панель для управления каталогом. Когда в понедельник продемонстрировал решение клиенту, он был в восторге от простоты использования. Но настоящее удивление ждало нас через месяц: системный администратор клиента сумел самостоятельно добавить несколько функций в админку, несмотря на то, что раньше никогда не программировал. Именно тогда я понял, что PHP — это нечто большее, чем просто очередной скриптовый язык. Его доступность для новичков в сочетании с мощностью стали ключевыми факторами его будущего успеха.

К 1995 году Лердорф переписал PHP Tools на языке C, добавив функциональность для работы с формами и базами данных MySQL. Этот пакет получил название PHP/FI (Personal Home Page/Form Interpreter). Важно отметить, что в тот момент PHP не был задуман как язык программирования — это был просто набор инструментов для веб-мастеров.

Год Версия Ключевые особенности 1994 PHP Tools Набор скриптов на Perl для отслеживания посещений 1995 PHP/FI (PHP 1.0) Переписан на C, добавлена работа с формами и базами данных 1997 PHP/FI 2.0 Поддержка базовых функций языка программирования

Распространение ранних версий PHP происходило через открытый исходный код. Это позволило разработчикам со всего мира не только использовать технологию, но и совершенствовать ее. Вскоре вокруг PHP сформировалось активное сообщество, которое способствовало быстрому развитию проекта.

Главными преимуществами PHP перед конкурирующими технологиями стали:

Простота интеграции HTML-кода и скриптов на одной странице

Низкий порог входа для новичков

Встроенная поддержка популярных баз данных

Возможность быстрого прототипирования

К 1998 году PHP использовали уже около 50 000 доменов — впечатляющая цифра для технологии, созданной одним человеком. Растущая популярность привлекла внимание других программистов, которые увидели потенциал PHP и предложили помощь в его развитии.

Трансформация PHP в язык программирования

Поворотный момент в истории PHP наступил, когда два израильских разработчика — Зеев Сураски и Анди Гутманс — заинтересовались проектом Лердорфа. Будучи студентами Техниона (Израильского технологического института), они пытались использовать PHP/FI 2.0 для университетского проекта электронной коммерции, но обнаружили серьезные ограничения этого инструмента. 🛠️

Вместо того чтобы отказаться от PHP, Сураски и Гутманс решили полностью переписать его ядро. Результат их работы — PHP 3.0, выпущенный в 1998 году — стал настоящим прорывом, который трансформировал набор инструментов в полноценный язык программирования.

Ключевые усовершенствования PHP 3.0 включали:

Новый парсер, значительно улучшивший производительность

Более последовательный синтаксис и семантика языка

Улучшенная архитектура, позволяющая разработчикам расширять функциональность через модули

Расширенная поддержка объектно-ориентированного программирования

Более богатый набор функций для работы с базами данных, строками и массивами

PHP 3.0 произвел революцию в веб-разработке, сделав доступным создание динамических веб-сайтов с минимальными затратами и техническими знаниями. К концу 1998 года PHP использовался уже на более чем 10% всех веб-серверов Apache, что составляло около 1 миллиона доменов.

Но разработчики на этом не остановились. Понимая ограничения PHP 3.0, Сураски и Гутманс начали работу над следующим поколением языка, получившим название "Zend Engine" (комбинация их имен — Zeev и Andi).

Версия PHP Год выпуска Ключевые нововведения Доля рынка (приблизительно) PHP 3.0 1998 Полностью переписанное ядро, улучшенный синтаксис 10% веб-серверов Apache PHP 4.0 2000 Zend Engine, поддержка сессий, буферизация вывода ~20% всех веб-сайтов PHP 5.0 2004 Zend Engine 2, улучшенное ООП, PDO, исключения ~30% всех веб-сайтов PHP 7.0 2015 Zend Engine 3, типизация, в 2 раза выше производительность ~80% всех веб-сайтов PHP 8.0 2020 JIT-компиляция, именованные аргументы, атрибуты ~78% всех веб-сайтов

PHP 4.0, выпущенный в 2000 году на базе Zend Engine, ознаменовал переход к профессиональному уровню разработки. Он принес значительные улучшения производительности, поддержку HTTP-сессий, буферизацию вывода и множество других функций, востребованных разработчиками сложных веб-приложений.

С выходом PHP 5.0 в 2004 году язык получил полноценную поддержку объектно-ориентированного программирования, интерфейсы, абстрактные классы и другие особенности, характерные для "взрослых" языков программирования. Это привлекло внимание корпоративного сектора и способствовало появлению крупных фреймворков, таких как Symfony, Laravel и Zend Framework.

Алексей Соколов, руководитель отдела разработки В 2005 году наша команда столкнулась с серьезным вызовом. Мы разрабатывали систему онлайн-банкинга для регионального банка, и первоначально проект был построен на Java. Несмотря на мощь Java, разработка шла медленно, а внедрение изменений требовало длительных циклов компиляции и развертывания. После выхода PHP 5 с улучшенной объектно-ориентированной моделью мы решились на эксперимент: переписать модуль личного кабинета на PHP. Многие коллеги крутили пальцем у виска — использовать "скриптовый язык" для финансовой системы казалось безумием. Результаты превзошли все ожидания. Мы завершили разработку модуля на PHP в три раза быстрее, чем планировали на Java. Производительность оказалась достаточной для всех операций, а главное — мы смогли гораздо оперативнее реагировать на изменения требований клиента. Через год вся система была мигрирована на PHP. Банк сэкономил около 40% бюджета на разработку и получил значительно более гибкую систему. Этот случай полностью изменил мое представление о PHP — я увидел, как язык, начинавшийся как простой инструмент, превратился в платформу корпоративного уровня.

Ключевые фигуры в развитии языка PHP

История успеха PHP неразрывно связана с людьми, чьи идеи, код и руководство сформировали его эволюцию. Хотя сообщество PHP насчитывает тысячи участников, несколько ключевых фигур сыграли особенно важную роль в становлении языка. 👨‍💻

Расмус Лердорф — основатель и первый разработчик PHP. Датчанин, выросший в Гренландии и Канаде, Лердорф работал в Yahoo! и других технологических компаниях, продолжая совершенствовать свое детище. Его практический подход к программированию и акцент на решении реальных задач, а не теоретическом совершенстве, задал тон всему развитию PHP.

Знаменитая цитата Лердорфа: "Я ненавижу программирование, но я люблю решать проблемы" отражает философию PHP — это практический инструмент, созданный для решения конкретных задач веб-разработки.

Зеев Сураски и Анди Гутманс — израильские разработчики, преобразовавшие PHP из простого инструмента в полноценный язык программирования. После создания PHP 3.0 и Zend Engine они основали компанию Zend Technologies, которая стала центральным элементом экосистемы PHP, предоставляя коммерческие решения и поддержку.

Никита Попов — один из наиболее активных современных разработчиков ядра PHP. Начав вносить вклад в PHP еще будучи подростком, Попов стал автором многих важных улучшений, включая генераторы, асинхронное программирование и статический анализ типов.

Фабьен Потенсье — хотя и не входит в основную команду разработчиков PHP, его вклад через создание фреймворка Symfony трудно переоценить. Symfony не только стал одним из самых популярных фреймворков, но и многие его компоненты были интегрированы в ядро PHP, улучшая стандартную библиотеку языка.

Вот список ключевых разработчиков PHP и их основной вклад:

Расмус Лердорф — создание PHP, руководство ранними версиями

— создание PHP, руководство ранними версиями Зеев Сураски и Анди Гутманс — PHP 3.0, Zend Engine, основание Zend Technologies

— PHP 3.0, Zend Engine, основание Zend Technologies Стен Васильев — инструменты сборки, интеграция с Windows

— инструменты сборки, интеграция с Windows Шейн Кэрью — FastCGI Process Manager (FPM), улучшения производительности

— FastCGI Process Manager (FPM), улучшения производительности Никита Попов — генераторы, типизация, асинхронное программирование

— генераторы, типизация, асинхронное программирование Сара Големон — криптография, безопасность, стандартизация

— криптография, безопасность, стандартизация Дерик Ретанс — документация, тестирование, инфраструктура сообщества

Уникальность PHP в том, что его разработка всегда была открытым и демократичным процессом. Решения о направлении развития языка принимаются голосованием через RFC (Request for Comments) процесс, где каждый разработчик может предложить изменения и улучшения.

Эта открытость позволила PHP адаптироваться к меняющимся требованиям веб-разработки и оставаться актуальным на протяжении десятилетий — редкое достижение в мире технологий, где жизненный цикл многих инструментов измеряется годами, а не десятилетиями.

Переломные моменты в эволюции PHP

История PHP — это не плавная кривая развития, а серия важных скачков и поворотных моментов, которые определили его судьбу. Каждый переломный момент отвечал на вызовы своего времени, сохраняя актуальность языка и расширяя сферу его применения. 🔄

PHP 4 (2000): Производительность и масштабируемость

Выход PHP 4 в 2000 году стал первым серьезным переломным моментом. Внедрение Zend Engine принесло значительное увеличение производительности и добавило критически важные функции для создания сложных веб-приложений:

Поддержка HTTP-сессий для сохранения состояния между запросами

Буферизация вывода для более эффективной генерации страниц

Расширенная поддержка COM-объектов в Windows

Более надежный интерфейс к базам данных

Эти улучшения позволили PHP выйти за рамки простых скриптов и стать платформой для создания полноценных веб-приложений. В этот период появились первые фреймворки и CMS на PHP, включая WordPress (2003), который позже стал самой популярной CMS в мире.

PHP 5 (2004): Объектно-ориентированная революция

PHP 5, выпущенный в 2004 году, коренным образом изменил позиционирование языка. Новый Zend Engine 2 принес революционные изменения в объектно-ориентированную модель:

Передача объектов по ссылке вместо копирования

Поддержка абстрактных классов и интерфейсов

Исключения и механизм обработки ошибок try-catch

PDO (PHP Data Objects) для унифицированного доступа к базам данных

Улучшенная поддержка XML и веб-сервисов

Эти изменения привлекли внимание корпоративного сектора и способствовали появлению профессиональных фреймворков, таких как Symfony (2005), Zend Framework (2006) и позже Laravel (2011). PHP начал конкурировать с Java и .NET в сегменте корпоративных приложений.

PHP 5.3-5.6: Современные языковые возможности

Серия обновлений PHP 5.x, выпущенных между 2009 и 2014 годами, добавила множество современных языковых конструкций:

Пространства имен для организации кода (5.3)

Замыкания и анонимные функции (5.3)

Позднее статическое связывание (5.3)

Трейты для повторного использования кода (5.4)

Генераторы для эффективной обработки больших наборов данных (5.5)

Конструкция finally для обработки исключений (5.5)

Константы массивов и аргументы функций с типами (5.6)

Эти улучшения значительно сократили разрыв между PHP и другими современными языками программирования, сделав его более привлекательным для разработчиков, привыкших к Python, Ruby или JavaScript.

PHP 7 (2015): Производительность и типизация

После PHP 5.6 разработчики решили пропустить версию 6 (из-за неудачной попытки создания PHP 6 с нативной поддержкой Unicode) и перешли сразу к PHP 7. Это было, возможно, самое значительное обновление в истории языка:

Новый парсер PHPNG, удвоивший производительность

Строгая типизация для параметров функций и возвращаемых значений

Оператор объединения с null (null coalescing operator ??)

Оператор космический корабль (<=>) для сравнений

Анонимные классы и групповые операторы use

PHP 7 стал ответом на растущую конкуренцию со стороны Node.js и других платформ, которые привлекали разработчиков высокой производительностью. Удвоение скорости работы позволило PHP остаться конкурентоспособным и даже вернуть часть разработчиков, которые начали отходить от языка.

PHP 8 (2020): JIT-компиляция и функциональное программирование

PHP 8, выпущенный в конце 2020 года, ознаменовал новую эру в развитии языка:

JIT-компиляция для еще большей производительности

Именованные аргументы функций

Атрибуты (аннотации) для метаданных

Оператор объединения с null с присваиванием (??=)

Улучшенная система типов и проверки типов

Функции-стрелки и другие функциональные возможности

Эти изменения сблизили PHP с такими языками, как TypeScript и Python, сделав его более выразительным и безопасным. JIT-компиляция открыла возможности для использования PHP не только для веб-разработки, но и для более широкого спектра приложений.

PHP как фундамент современной веб-разработки

Несмотря на постоянно появляющихся конкурентов и предсказания о "скорой смерти PHP", язык продолжает доминировать в веб-разработке. По данным W3Techs, в 2023 году PHP используется на более чем 77% всех веб-сайтов, серверный язык программирования которых известен. Это поразительная статистика для технологии, которой почти 30 лет. 🌐

Причины такой устойчивой популярности PHP многогранны:

Экосистема : PHP может похвастаться одной из самых богатых экосистем среди языков программирования. Composer, менеджер зависимостей PHP, по состоянию на 2023 год содержит более 300 000 пакетов, что делает разработку быстрой и эффективной.

: PHP может похвастаться одной из самых богатых экосистем среди языков программирования. Composer, менеджер зависимостей PHP, по состоянию на 2023 год содержит более 300 000 пакетов, что делает разработку быстрой и эффективной. Фреймворки : Laravel, Symfony, CodeIgniter, Yii, Laminas (бывший Zend Framework) и другие фреймворки предоставляют современные инструменты для разработки приложений любой сложности.

: Laravel, Symfony, CodeIgniter, Yii, Laminas (бывший Zend Framework) и другие фреймворки предоставляют современные инструменты для разработки приложений любой сложности. CMS : WordPress, Drupal, Joomla — самые популярные системы управления контентом, написанные на PHP, обеспечивают работу миллионов сайтов.

: WordPress, Drupal, Joomla — самые популярные системы управления контентом, написанные на PHP, обеспечивают работу миллионов сайтов. Хостинг : PHP поддерживается практически всеми хостинг-провайдерами, часто по самым доступным тарифам.

: PHP поддерживается практически всеми хостинг-провайдерами, часто по самым доступным тарифам. Сообщество: Огромное сообщество разработчиков означает быстрое решение проблем и постоянное развитие языка.

Современные версии PHP опровергают многие устаревшие стереотипы о языке. PHP 8 с его системой типизации, JIT-компиляцией и функциональными возможностями — это мощный инструмент для создания высокопроизводительных, масштабируемых и безопасных приложений.

Интересно сравнить PHP с другими популярными языками веб-разработки:

Технология Преимущества Ограничения Типичные применения PHP Простота изучения, богатая экосистема, доступный хостинг Не так хорош для реального времени и микросервисов CMS, корпоративные порталы, e-commerce Node.js Асинхронное I/O, JavaScript на сервере и клиенте Выше порог входа, меньше стабильности при долгих вычислениях Реалтайм-приложения, API, микросервисы Python Чистый синтаксис, силен в машинном обучении, аналитике Медленнее PHP в веб-сценариях, более дорогой хостинг Научные проекты, бэкенды с ML-функциями Ruby (Rails) Выразительность, Convention over Configuration Меньше экосистема, сложнее масштабирование Стартапы, прототипы, MVP

Важно отметить, что современная веб-разработка все больше движется в сторону многоязычной экосистемы, где PHP отлично взаимодействует с JavaScript-фреймворками на фронтенде, микросервисами на Go или Node.js и другими технологиями через API.

Будущее PHP выглядит уверенным. Планы развития включают:

Дальнейшее усовершенствование JIT-компилятора для конкуренции по скорости с компилируемыми языками

Более глубокую интеграцию с асинхронным программированием

Усиление системы типов для еще большей безопасности кода

Развитие инструментов для работы с контейнерами и микросервисами

PHP доказал свою устойчивость и способность адаптироваться к меняющимся требованиям веб-разработки. От простого набора скриптов для личного сайта до мощного языка, обеспечивающего работу миллионов веб-приложений — история PHP продолжает вдохновлять и удивлять, демонстрируя, как скромный проект с открытым исходным кодом может изменить мир.

История PHP демонстрирует важнейший урок для всех технологий: способность адаптироваться ценнее технического совершенства. Проект, который начался как набор скриптов для отслеживания посещений резюме, превратился в фундамент современной веб-разработки благодаря открытому сообществу и прагматичным решениям. PHP показывает, что технология может эволюционировать далеко за пределы первоначальной концепции, если сохраняет фокус на решении реальных проблем разработчиков. В мире, где технологии появляются и исчезают с головокружительной скоростью, тридцатилетний путь PHP от идеи до мирового стандарта — убедительное доказательство ценности открытого исходного кода и сообщества.

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