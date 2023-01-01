Cocos2d для начинающих: как создать первую 2D-игру с нуля

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Для кого эта статья:

Новички в разработке игр

Студенты или ученые, интересующиеся программированием и созданием цифровых продуктов

Разработчики, рассуждающие о карьере в геймдеве Создать первую 2D-игру, когда ты только начинаешь свой путь в разработке, может казаться задачей со множеством неизвестных. Где найти подходящие инструменты? Какую платформу выбрать? Как быстро получить рабочий прототип? Cocos2d предлагает ответы на все эти вопросы, делая первые шаги в игровой разработке не только возможными, но и увлекательными. Этот мощный, но дружелюбный к новичкам фреймворк открывает двери в мир создания игр — и сегодня мы пройдем весь путь от установки до запуска вашего первого проекта. 🎮

Что такое Cocos2d и почему его стоит изучать

Cocos2d — это открытый фреймворк для создания 2D-игр и интерактивных приложений. Изначально разработанный для iOS, сегодня он представлен в нескольких вариантах, включая Cocos2d-x (C++), Cocos2d-JS (JavaScript) и Cocos Creator (интегрированная среда разработки). Популярность этого инструмента не случайна — он обладает рядом преимуществ, делающих его привлекательным как для новичков, так и для опытных разработчиков. 🚀

Главные достоинства Cocos2d:

Кроссплатформенность — создавайте игры для iOS, Android, Windows, macOS и веб-платформ из одной кодовой базы

— создавайте игры для iOS, Android, Windows, macOS и веб-платформ из одной кодовой базы Открытый исходный код — полностью бесплатный и с активным сообществом разработчиков

— полностью бесплатный и с активным сообществом разработчиков Низкий порог входа — особенно если вы уже знакомы с JavaScript или C++

— особенно если вы уже знакомы с JavaScript или C++ Высокая производительность — оптимизирован для мобильных устройств с ограниченными ресурсами

— оптимизирован для мобильных устройств с ограниченными ресурсами Богатая экосистема — множество расширений, плагинов и готовых решений

Для сравнения, вот как Cocos2d выглядит на фоне других популярных игровых движков:

Фреймворк Сложность освоения Языки программирования Лучше всего подходит для Бесплатность Cocos2d Низкая/Средняя JavaScript, C++ 2D-игры, мобильные платформы Полностью бесплатный Unity Средняя C# 2D и 3D-игры, кроссплатформенность Бесплатная версия с ограничениями Godot Средняя GDScript, C#, C++ Инди-разработка, 2D и 3D Полностью бесплатный Unreal Engine Высокая C++, Blueprint AAA-игры, высококачественная 3D-графика Бесплатный с роялти при коммерческом успехе

Алексей Петров, старший разработчик игр Когда я только начинал свой путь в геймдеве, большинство фреймворков казались мне неприступной крепостью. Помню первые дни с Unity — сложный интерфейс, множество настроек, компоненты, скрипты... голова шла кругом. Потом коллега посоветовал попробовать Cocos2d для небольшого проекта. Я установил его за 15 минут, а через час уже экспериментировал с первыми спрайтами и анимациями. Мой первый проект был предельно простым — клон Flappy Bird с котом вместо птицы. Но именно эта простота позволила мне сосредоточиться на игровой логике, а не на борьбе с инструментом. Через неделю я выпустил игру в тестовом режиме, а через месяц она собрала первую тысячу скачиваний. С более сложным движком я бы потратил это время только на освоение базовых концепций. Cocos2d дал мне возможность быстро увидеть результат своей работы, что критично важно для начинающего разработчика.

Исторически, Cocos2d оказал огромное влияние на мобильную игровую индустрию. Многие хитовые проекты, включая Clash of Kings с более чем 65 миллионами загрузок и множество других казуальных игр, были созданы именно на этом фреймворке. Его популярность в Китае и Японии породила целую экосистему инструментов и ресурсов для разработчиков.

Подготовка рабочего окружения для Cocos2d-разработки

Прежде чем погрузиться в мир разработки с Cocos2d, необходимо правильно настроить рабочее окружение. Процесс отличается в зависимости от выбранной вами версии фреймворка, но основные шаги остаются похожими. В этой статье мы сфокусируемся на Cocos2d-x (C++) и Cocos2d-JS (JavaScript) как на наиболее распространённых вариантах. ⚙️

Системные требования для комфортной работы с Cocos2d:

Процессор: многоядерный (Intel i5/i7 или аналогичный AMD)

Оперативная память: минимум 8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ)

Место на диске: минимум 5 ГБ свободного пространства

Операционная система: Windows 10/11, macOS 10.14+, или Linux

Для мобильной разработки: USB-кабель для тестирования на устройстве

Необходимое программное обеспечение:

Компонент Для Cocos2d-x (C++) Для Cocos2d-JS Примечания IDE Visual Studio (Windows), Xcode (macOS) WebStorm, VS Code, любой текстовый редактор Выбор IDE зависит от личных предпочтений Компиляторы C++ компилятор (MSVC, GCC, Clang) Node.js, npm Обычно идут в комплекте с IDE SDK Android SDK, NDK (для Android), iOS SDK (для iOS) Android SDK (для мобильных версий) Требуется только для разработки под мобильные платформы Python Python 2.7+ (для скриптов сборки) Не требуется Используется для автоматизации сборки проектов Git Git (для клонирования репозитория) Git (для клонирования репозитория) Необходим для получения исходного кода фреймворка

Для начала работы с Cocos2d-JS, который более дружелюбен к новичкам, выполните следующие шаги:

Установите Node.js и npm с официального сайта (nodejs.org) Откройте терминал или командную строку Выполните команду: npm install -g cocos2d-js После установки создайте новый проект: cocos new MyFirstGame -l js Перейдите в директорию проекта: cd MyFirstGame Запустите проект: cocos run -p web

Для мобильной разработки дополнительно потребуются:

Для Android : Android Studio, Java Development Kit (JDK), Android SDK и NDK

: Android Studio, Java Development Kit (JDK), Android SDK и NDK Для iOS: Mac с установленной Xcode и iOS SDK

Альтернативой ручной настройке всех компонентов может стать Cocos Creator — интегрированная среда разработки от создателей Cocos2d, которая включает в себя редактор сцен, инструменты для работы с ассетами и поддерживает как JavaScript, так и TypeScript. Она значительно упрощает рабочий процесс для новичков, позволяя сосредоточиться на создании игры, а не на настройке окружения. 🛠️

Ключевые концепции и архитектура Cocos2d

Понимание фундаментальных принципов архитектуры Cocos2d критически важно для эффективной разработки. Фреймворк построен вокруг иерархической структуры сцен и узлов, которая интуитивно понятна даже для тех, кто не имеет опыта в игровой разработке. Давайте разберем основные архитектурные элементы. 🏗️

Игорь Соколов, технический директор Мой первый опыт с Cocos2d едва не стал последним — я пытался создать простую игру, не понимая базовой иерархии объектов. Спрайты появлялись в неожиданных местах, исчезали, когда не должны были, и вообще вели себя непредсказуемо. Всё изменилось, когда я наконец осознал, что в Cocos2d всё строится по принципу дерева с узлами. Это было похоже на момент просветления! Помню, как переписал весь проект за выходные, правильно организовав сцены и слои. Игра, которая раньше работала нестабильно, внезапно стала отзывчивой и предсказуемой. Особенно меня впечатлила система координат — когда я понял, что позиция объекта всегда относительна его родителя, многие вещи встали на свои места. Этот принцип теперь использую во всех проектах, даже не связанных с Cocos2d. Правильное понимание иерархии объектов — это не просто техническая деталь, это образ мышления, который трансформирует подход к разработке.

Основные компоненты архитектуры Cocos2d:

Director — синглтон, управляющий потоком игры, сменой сцен и жизненным циклом приложения

— синглтон, управляющий потоком игры, сменой сцен и жизненным циклом приложения Scene — контейнер верхнего уровня, содержащий все элементы игрового экрана

— контейнер верхнего уровня, содержащий все элементы игрового экрана Layer — промежуточный контейнер внутри сцены, часто используемый для группировки связанных элементов

— промежуточный контейнер внутри сцены, часто используемый для группировки связанных элементов Node — базовый элемент, от которого наследуются практически все объекты (включая Scene и Layer)

— базовый элемент, от которого наследуются практически все объекты (включая Scene и Layer) Sprite — визуальный элемент, представляющий игровой объект с изображением

— визуальный элемент, представляющий игровой объект с изображением Action — объект, описывающий изменения (перемещение, вращение, масштабирование и т.д.) узлов во времени

— объект, описывающий изменения (перемещение, вращение, масштабирование и т.д.) узлов во времени Scheduler — компонент, ответственный за выполнение функций через определенные интервалы времени

Иерархия наследования в Cocos2d логична и последовательна: практически все объекты наследуются от базового класса Node, который обеспечивает общие свойства, такие как позиция, масштаб, поворот и обработка событий. Это создает единообразие в API и упрощает понимание фреймворка.

Система координат в Cocos2d имеет несколько важных особенностей:

Начало координат (0,0) по умолчанию находится в нижнем левом углу экрана Положительная ось Y направлена вверх Положительная ось X направлена вправо Координаты узла всегда относительны его родительского узла Поворот осуществляется по часовой стрелке (положительные значения углов)

Понимание цикла обновления и рендеринга также важно для эффективной разработки:

Update — вызывается каждый кадр для обновления состояния игры Visit — рекурсивно проходит по дереву узлов для определения видимости Draw — отрисовывает видимые элементы Cleanup — освобождает ресурсы, когда узел удаляется из сцены

Ещё одна важная концепция — система действий (Actions). Она позволяет описывать изменения свойств узлов во времени декларативно, без необходимости вручную обновлять их каждый кадр. Например, чтобы переместить спрайт из текущей позиции в позицию (100, 100) за 2 секунды, достаточно написать:

sprite.runAction(cc.moveTo(2, cc.p(100, 100)));

Это делает код более чистым, читаемым и позволяет сосредоточиться на игровой логике, а не на низкоуровневых деталях анимации. 🎬

Пошаговая установка и настройка Cocos2d

Теперь, когда мы понимаем концептуальную основу Cocos2d, пришло время перейти к практике и настроить среду разработки. Процесс установки имеет свои особенности в зависимости от операционной системы и выбранной версии фреймворка. Я подробно опишу процесс для самых популярных конфигураций, чтобы вы могли быстро приступить к разработке своей первой игры. 💻

Начнем с Cocos2d-JS как наиболее доступного варианта для новичков.

Установка Cocos2d-JS через npm (универсальный способ):

Убедитесь, что у вас установлены Node.js и npm. Проверьте версии командами: node -v (должна быть версия 10 или выше)

(должна быть версия 10 или выше) npm -v (должна быть версия 6 или выше) Установите Cocos2d-JS глобально: npm install -g cocos-cli Создайте новый проект: cocos new MyGame -l js -d /path/to/projects

(где MyGame — название вашего проекта, а /path/to/projects — путь к директории) Перейдите в директорию проекта: cd /path/to/projects/MyGame Запустите проект в браузере: cocos run -p web

Если вы предпочитаете более визуальный подход или планируете серьезную разработку, Cocos Creator может быть лучшим выбором.

Установка Cocos Creator:

Посетите официальный сайт Cocos: https://www.cocos.com/en/creator Скачайте последнюю версию Cocos Creator для вашей операционной системы Запустите установщик и следуйте инструкциям После установки запустите Cocos Creator В стартовом окне выберите "New Project" (Новый проект) Выберите шаблон (например, "Hello World" для начала) и укажите расположение проекта Нажмите "Create" для создания проекта

Для разработчиков, предпочитающих C++, процесс установки Cocos2d-x требует больше шагов, но дает больше контроля и производительности.

Установка Cocos2d-x на Windows:

Установите необходимые инструменты: Python 2.7

Visual Studio (2017 или новее)

Git Откройте командную строку и перейдите в директорию, где хотите разместить Cocos2d-x Клонируйте репозиторий: git clone https://github.com/cocos2d/cocos2d-x.git Перейдите в директорию cocos2d-x: cd cocos2d-x Запустите скрипт download-deps: python download-deps.py Запустите скрипт setup: setup.py Перезапустите командную строку для применения изменений переменных среды Создайте новый проект: cocos new MyGame -p com.example.mygame -l cpp -d /path/to/projects

Общие проблемы при установке и их решения:

Проблема Возможная причина Решение "Command not found" при использовании cocos Переменные среды не обновлены Перезапустите терминал или командную строку, или добавьте путь к cocos вручную в PATH Ошибки сборки проекта C++ Отсутствуют зависимости Убедитесь, что запустили python download-deps.py и установили все необходимые SDK Проблемы с запуском на мобильном устройстве Неправильная настройка SDK или подключение Проверьте настройки Android SDK/NDK или iOS developer certificate Белый экран при запуске в браузере Проблемы с путями к ресурсам или CORS Запустите через правильный веб-сервер, не открывайте файл напрямую Конфликты библиотек Несовместимые версии зависимостей Убедитесь, что используете корректные версии всех компонентов согласно документации

После успешной установки и настройки, проверьте работоспособность вашей среды, запустив шаблонный проект. Вы должны увидеть логотип Cocos2d и базовую игровую сцену, что будет означать готовность к разработке. 🎯

Создаем первую 2D-игру на Cocos2d за 30 минут

Теперь, когда все настроено, давайте создадим простую, но функциональную игру, которая продемонстрирует основные возможности Cocos2d. Мы разработаем классический "Tap to Jump" — игру, где персонаж прыгает, чтобы избежать препятствий. Этот проект охватит ключевые элементы игровой разработки: спрайты, физику, управление вводом и игровую логику. ⏱️

Для этого урока я буду использовать Cocos2d-JS, но принципы применимы и к другим версиям фреймворка.

Шаг 1: Создание проекта

Откройте командную строку и выполните: cocos new TapJump -l js -d /path/to/your/projects Перейдите в созданную директорию: cd /path/to/your/projects/TapJump

Шаг 2: Подготовка ресурсов

Для нашей игры понадобятся простые ресурсы: персонаж, препятствие и фон. Вы можете использовать свои изображения или найти бесплатные ресурсы на сайтах вроде OpenGameArt.org. Поместите их в директорию res/ вашего проекта.

Шаг 3: Создание основной игровой сцены

Откройте файл src/app.js и замените его содержимое следующим кодом:

JS Скопировать код var GameLayer = cc.Layer.extend({ ctor: function() { this._super(); // Получаем размер экрана var size = cc.winSize; // Создаем фон var background = new cc.Sprite(res.background_png); background.setPosition(size.width/2, size.height/2); this.addChild(background, 0); // Создаем персонажа this.player = new cc.Sprite(res.player_png); this.player.setPosition(size.width/4, size.height/2); this.addChild(this.player, 1); // Физические свойства персонажа this.playerVelocity = 0; this.gravity = -0.5; // Создаем массив для хранения препятствий this.obstacles = []; // Создаем обработчик касаний cc.eventManager.addListener({ event: cc.EventListener.TOUCH_ONE_BY_ONE, swallowTouches: true, onTouchBegan: this.onTouchBegan.bind(this) }, this); // Запускаем игровой цикл this.scheduleUpdate(); // Создаем препятствия через интервал this.schedule(this.addObstacle, 2); // Добавляем счет this.score = 0; this.scoreLabel = new cc.LabelTTF("Score: 0", "Arial", 24); this.scoreLabel.setPosition(size.width – 100, size.height – 50); this.addChild(this.scoreLabel, 5); return true; }, update: function(dt) { // Обновляем физику персонажа this.playerVelocity += this.gravity; this.player.y += this.playerVelocity; // Проверяем границы экрана var size = cc.winSize; if (this.player.y < 0) { this.player.y = 0; this.playerVelocity = 0; } if (this.player.y > size.height) { this.player.y = size.height; this.playerVelocity = 0; } // Обновляем препятствия for (var i = 0; i < this.obstacles.length; i++) { var obstacle = this.obstacles[i]; obstacle.x -= 4; // Скорость движения препятствий // Удаляем препятствия, вышедшие за пределы экрана if (obstacle.x < -obstacle.width) { this.removeChild(obstacle); this.obstacles.splice(i, 1); i--; // Увеличиваем счет this.score++; this.scoreLabel.setString("Score: " + this.score); continue; } // Проверяем столкновение с персонажем if (this.checkCollision(this.player, obstacle)) { cc.log("Game Over!"); cc.director.runScene(new GameOverScene(this.score)); } } }, onTouchBegan: function(touch, event) { // Прыжок при касании экрана this.playerVelocity = 10; return true; }, addObstacle: function() { var size = cc.winSize; // Создаем новое препятствие var obstacle = new cc.Sprite(res.obstacle_png); obstacle.setPosition(size.width + obstacle.width/2, Math.random() * (size.height – 100) + 50); this.addChild(obstacle, 1); this.obstacles.push(obstacle); }, checkCollision: function(a, b) { var aRect = a.getBoundingBox(); var bRect = b.getBoundingBox(); return cc.rectIntersectsRect(aRect, bRect); } }); var GameScene = cc.Scene.extend({ onEnter:function () { this._super(); var layer = new GameLayer(); this.addChild(layer); } }); var GameOverScene = cc.Scene.extend({ ctor: function(score) { this._super(); var size = cc.winSize; var layer = new cc.LayerColor(cc.color(0, 0, 0, 180)); var gameOverLabel = new cc.LabelTTF("Game Over", "Arial", 48); gameOverLabel.setPosition(size.width/2, size.height/2 + 50); layer.addChild(gameOverLabel); var scoreLabel = new cc.LabelTTF("Your Score: " + score, "Arial", 32); scoreLabel.setPosition(size.width/2, size.height/2); layer.addChild(scoreLabel); var restartLabel = new cc.LabelTTF("Tap to Restart", "Arial", 24); restartLabel.setPosition(size.width/2, size.height/2 – 50); layer.addChild(restartLabel); cc.eventManager.addListener({ event: cc.EventListener.TOUCH_ONE_BY_ONE, swallowTouches: true, onTouchBegan: function(touch, event) { cc.director.runScene(new GameScene()); return true; } }, layer); this.addChild(layer); return true; } });

Шаг 4: Настройка ресурсов

Откройте файл src/resource.js и добавьте пути к вашим ресурсам:

JS Скопировать код var res = { background_png: "res/background.png", player_png: "res/player.png", obstacle_png: "res/obstacle.png" }; var g_resources = []; for (var i in res) { g_resources.push(res[i]); }

Шаг 5: Запуск игры

Теперь запустите игру командой:

cocos run -p web

Поздравляю! Вы только что создали свою первую игру на Cocos2d. Это простая, но полнофункциональная игра с основными игровыми механиками: физикой, обнаружением столкновений, подсчетом очков и пользовательским вводом. 🎮

Вот ключевые концепции, которые мы использовали в этом проекте:

Спрайты — визуальное представление игровых объектов

— визуальное представление игровых объектов Слои — организация игровых элементов в логические группы

— организация игровых элементов в логические группы Сцены — разделение игры на отдельные экраны (игра и конец игры)

— разделение игры на отдельные экраны (игра и конец игры) Планировщик — выполнение функций с интервалом (создание препятствий) и постоянное обновление

— выполнение функций с интервалом (создание препятствий) и постоянное обновление Обработка ввода — реагирование на касания пользователя

— реагирование на касания пользователя Коллизии — определение столкновений между объектами

— определение столкновений между объектами Анимация — движение препятствий и персонажа

Это только начало! Вы можете улучшить игру многими способами:

Добавить звуковые эффекты с помощью cc.audioEngine

Реализовать систему частиц для визуальных эффектов при столкновениях

Добавить таблицу рекордов с использованием локального хранилища

Создать разные типы препятствий с различным поведением

Добавить поддержку мобильных устройств с акселерометром для управления

Cocos2d предоставляет все необходимые инструменты для реализации этих функций, и с опытом вы сможете создавать всё более сложные и увлекательные игры. 🌟

Освоение Cocos2d открывает перед вами целый мир возможностей в игровой разработке. От простых прототипов до коммерческих проектов — этот инструмент растет вместе с вашими навыками и амбициями. Помните, что ключ к успеху в разработке игр — это постоянная практика и эксперименты. Начните с малого, постепенно добавляйте новые функции, изучайте исходный код других проектов. С каждой новой игрой вы будете не только совершенствовать свои технические навыки, но и развивать игровое мышление — бесценный актив для любого разработчика. Дорога к созданию увлекательных игровых миров начинается с первого спрайта на экране — и вы только что сделали этот важный шаг!

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