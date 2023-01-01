Создание игр в GameMaker Studio: руководство для начинающих
Для кого эта статья:
- Начинающие разработчики игр, интересующиеся созданием собственных проектов
- Люди без опыта программирования, желающие научиться основам геймдизайна
Студенты и любители, желающие освоить GameMaker Studio для реализации своих идей в играх
Создание собственной игры — мечта, которая становится реальностью благодаря интуитивно понятным инструментам разработки. GameMaker Studio — это не просто среда для программирования, а настоящий трамплин в мир геймдизайна даже для тех, кто никогда не писал код. Через 15-20 часов работы с этим руководством вы сможете запустить свою первую игру и показать её друзьям. Готовы? Давайте начнём путешествие от идеи к готовому продукту! 🎮
Основы GameMaker Studio для начинающих разработчиков
GameMaker Studio — это мощный, но доступный инструмент для разработки 2D-игр, который успешно используется как начинающими, так и профессиональными разработчиками. Платформа обрела популярность благодаря своему интуитивному интерфейсу и возможности создавать игры без глубоких знаний программирования.
Вот что делает GameMaker Studio идеальным выбором для новичков:
- Визуальное программирование через систему Drag&Drop (D&D) — создавайте логику без написания кода
- Собственный язык программирования GML (GameMaker Language) — упрощённая версия C с понятным синтаксисом
- Встроенный редактор для создания спрайтов, анимаций и других визуальных элементов
- Возможность экспорта игр на множество платформ: Windows, macOS, iOS, Android и консоли
Перед погружением в разработку полезно понять ключевые концепции GameMaker Studio:
|Термин
|Описание
|Пример использования
|Спрайты (Sprites)
|Графические элементы игры
|Персонаж, враг, элемент интерфейса
|Объекты (Objects)
|Игровые сущности с поведением
|Игрок, препятствие, триггер события
|Комнаты (Rooms)
|Игровые уровни или сцены
|Уровень игры, меню, экран паузы
|События (Events)
|Триггеры для выполнения действий
|Создание, столкновение, нажатие кнопки
|Действия (Actions)
|Поведения, привязанные к событиям
|Движение, изменение переменных, звуки
Антон Петров, преподаватель геймдизайна
Помню своего студента Максима, который пришёл на первое занятие с мечтой создать свою RPG. Он никогда не программировал и считал, что разработка игр — это что-то из области фантастики. Мы начали с простейшей игры-платформера в GameMaker. Уже через неделю у него был работающий прототип, где персонаж мог бегать и прыгать по платформам. "Я никогда не думал, что смогу увидеть на экране то, что создал своими руками так быстро," — сказал он мне тогда. К концу курса Максим не только разработал несколько мини-игр, но и выпустил свой первый проект в Steam. GameMaker стал для него не просто инструментом, а настоящим стартом в индустрии.
Установка и настройка рабочего пространства GameMaker
Прежде чем приступить к созданию игры, необходимо правильно установить и настроить GameMaker Studio. Процесс установки достаточно прост, но требует внимания к деталям. 🖥️
Шаг 1: Выбор и загрузка версии
GameMaker Studio представлен в нескольких версиях с разными ценовыми моделями:
- GameMaker Studio 2 Trial — бесплатная пробная версия с ограничением в 30 дней
- Creator — базовая платная версия для публикации игр на ПК
- Developer — расширенная версия с дополнительными платформами экспорта
- Console — полная версия с возможностью публикации на консолях
Для начинающих оптимально начать с Trial-версии, которую можно скачать на официальном сайте YoYo Games.
Шаг 2: Процесс установки
- Запустите скачанный установщик
- Примите лицензионное соглашение
- Выберите директорию для установки (рекомендуется оставить стандартную)
- Дождитесь завершения установки и создания ярлыков
- Запустите GameMaker Studio и войдите в учетную запись YoYo Games (или создайте новую)
Шаг 3: Настройка рабочего пространства
После первого запуска важно настроить рабочее пространство под свои нужды:
|Раздел настроек
|Рекомендуемые изменения
|Зачем это нужно
|General
|Включить автосохранение (каждые 5-10 минут)
|Предотвращает потерю данных при сбоях
|Code Editor
|Настроить подсветку синтаксиса, размер шрифта
|Улучшает читабельность кода
|Projects
|Указать стандартную директорию для проектов
|Структурирует хранение ваших игр
|Preferences
|Настроить горячие клавиши
|Ускоряет рабочий процесс
|Resource Browser
|Выбрать компактный или подробный режим отображения
|Оптимизирует навигацию
Шаг 4: Изучение интерфейса
Интерфейс GameMaker Studio 2 состоит из нескольких ключевых областей:
- Workspace — центральная область для работы с ресурсами
- Resource Tree — дерево всех ресурсов проекта (спрайты, объекты, комнаты)
- Properties — панель свойств выбранного ресурса
- Toolbox — набор инструментов для текущего редактора
- Output — консоль для отладочной информации и ошибок
Потратьте время на изучение расположения этих элементов — это значительно ускорит вашу работу в будущем.
Создание первого проекта: спрайты, объекты и комнаты
Теперь, когда GameMaker Studio установлен и настроен, пора приступить к созданию первого проекта. Мы разработаем простую игру, где игрок управляет персонажем, собирает монеты и избегает врагов. 🎯
Шаг 1: Создание нового проекта
- Запустите GameMaker Studio и выберите "Create New Project"
- Выберите шаблон "GML Project" (для большей гибкости в будущем)
- Назовите проект (например, "MyFirstGame") и выберите место сохранения
- Нажмите "Create" для создания пустого проекта
Шаг 2: Создание спрайтов
Спрайты — это визуальные представления объектов в игре. Давайте создадим базовый набор:
- В Resource Tree нажмите правой кнопкой мыши на папку "Sprites" и выберите "Create Sprite"
- Назовите первый спрайт "sprplayer" (префикс "spr" помогает организовать ресурсы)
- В открывшемся редакторе спрайтов нарисуйте простого персонажа или импортируйте изображение
- Установите точку origin (обычно центр для персонажа) — это точка, вокруг которой спрайт вращается и позиционируется
- Создайте аналогичным образом спрайты для монеты ("sprcoin") и препятствия ("sprenemy")
Совет: Для начала используйте простые формы — круг для монеты, квадрат для врага. Это упростит разработку механики.
Шаг 3: Создание объектов
Объекты в GameMaker — это сущности, которые содержат логику поведения и используют спрайты для визуализации:
- Правой кнопкой по папке "Objects" и выберите "Create Object"
- Назовите объект "objplayer" и выберите спрайт "sprplayer"
- Добавьте событие "Create" (инициализация объекта при создании)
- Добавьте в это событие код или действие Drag&Drop для установки начальных свойств:
- Скорость движения:
speed = 0;
- Направление:
direction = 0;
- Счет игрока:
score = 0;
- Добавьте событие "Step" (выполняется каждый кадр) для обработки управления
- Аналогично создайте объекты "objcoin" и "objenemy" с соответствующими спрайтами
Шаг 4: Создание комнаты
Комната — это игровой уровень, где размещаются объекты:
- Правой кнопкой по папке "Rooms" и выберите "Create Room"
- Установите размеры комнаты (например, 1024×768 пикселей)
- В панели слева выберите объект "obj_player" и разместите его в комнате
- Разместите несколько экземпляров "obj_coin" по комнате
- Добавьте несколько "obj_enemy" в качестве препятствий
Шаг 5: Предварительный запуск
Нажмите F5 или кнопку "Run" в верхней панели для предварительного запуска игры. На данный момент объекты будут статичны, но вы уже можете видеть их на экране.
Мария Иванова, гейм-дизайнер
На своём первом геймджеме я столкнулась с тем, что у нас было всего 48 часов на создание игры с нуля. В команде кроме меня был только художник, и нам срочно нужно было что-то, что позволило бы быстро собрать прототип без глубоких знаний программирования. GameMaker стал нашим спасением. Мы потратили первые 3 часа на освоение базовых принципов и уже к концу первого дня имели рабочий прототип с основными механиками. Даже с минимальным опытом мы смогли создать полноценную игру "Космический уборщик", где игрок собирал космический мусор, уворачиваясь от астероидов. К нашему удивлению, игра заняла третье место на джеме! Это доказало мне, что GameMaker — идеальный инструмент для быстрого прототипирования и обучения основам геймдева.
Программирование игровой механики на GML и Drag&Drop
GameMaker Studio предлагает два основных подхода к программированию: визуальный Drag&Drop (D&D) и текстовый Game Maker Language (GML). Начинающим разработчикам я рекомендую начать с D&D для понимания концепций, а затем перейти к GML для более сложной логики. 💻
Управление игроком с помощью Drag&Drop
Добавим управление персонажем с использованием визуальных блоков:
- Откройте объект "obj_player" и выберите событие "Step"
- В панели Actions (справа) найдите раздел "Movement"
- Перетащите блок "Keyboard Check" в рабочую область
- Настройте его для проверки клавиши "Right"
- Добавьте действие "Move Fixed" со скоростью 4 и направлением 0 (вправо)
- Аналогично настройте управление для других направлений (влево, вверх, вниз)
Переход от Drag&Drop к GML
Хотя D&D удобен для начинающих, GML предоставляет гораздо больше возможностей. Вот эквивалентный код управления персонажем на GML:
Событие "Step" объекта "obj_player":
// Горизонтальное движение
var move_h = keyboard_check(vk_right) – keyboard_check(vk_left);
// Вертикальное движение
var move_v = keyboard_check(vk_down) – keyboard_check(vk_up);
// Нормализация диагонального движения
if (move_h != 0 && move_v != 0) {
move_h *= 0.7;
move_v *= 0.7;
}
// Применение движения
x += move_h * 4;
y += move_v * 4;
Программирование сбора монет
Теперь добавим механику сбора монет при столкновении с игроком:
- Откройте объект "obj_player"
- Добавьте событие "Collision" с "obj_coin"
- Добавьте GML-код:
// Увеличиваем счёт
score += 1;
// Воспроизводим звук (если добавлен)
// audio_play_sound(snd_collect, 1, false);
// Уничтожаем монету
instance_destroy(other);
Программирование врагов
Добавим простое движение врагов и обработку столкновений с ними:
В событии "Create" объекта "obj_enemy":
// Задаём случайное направление
direction = irandom_range(0, 359);
// Устанавливаем скорость
speed = 2;
В событии "Step" объекта "obj_enemy":
// Проверяем выход за границы комнаты
if (x < 0 || x > room_width || y < 0 || y > room_height) {
// Отражаем от стены
direction = point_direction(0, 0, room_width/2 – x, room_height/2 – y);
}
В объекте "obj_player" добавим событие столкновения с врагом:
// Событие Collision с obj_enemy
game_restart(); // Перезапускаем игру при столкновении
Сравнение подходов программирования
|Характеристика
|Drag&Drop (D&D)
|Game Maker Language (GML)
|Сложность освоения
|Низкая — интуитивно понятные блоки
|Средняя — требует базовых знаний программирования
|Гибкость
|Ограниченная — только предустановленные действия
|Высокая — полный контроль над логикой
|Скорость разработки
|Быстрая для простых механик
|Эффективнее для сложных систем
|Производительность
|Ниже — есть накладные расходы
|Выше — прямые инструкции процессору
|Поддержка
|Сложнее поддерживать большие проекты
|Лучше масштабируется и структурируется
Советы по оптимизации кода
- Используйте переменные для хранения часто используемых значений
- Группируйте связанную функциональность в скрипты
- Избегайте тяжёлых вычислений в событии Step
- Используйте структуры данных (массивы, списки) для управления множеством объектов
- Комментируйте код для лучшего понимания в будущем
Публикация и распространение вашей первой игры
После создания игры наступает важный этап — подготовка к публикации и распространение вашего творения. Этот процесс включает полировку игры, тестирование, экспорт для различных платформ и размещение на игровых площадках. 🚀
Подготовка игры к публикации
Прежде чем экспортировать игру, необходимо выполнить ряд важных шагов:
- Тестирование — пригласите друзей протестировать вашу игру и соберите обратную связь
- Оптимизация — устраните лаги, утечки памяти и другие технические проблемы
- Добавление финальных элементов:
- Стартовое меню
- Экран "Game Over"
- Система сохранения/загрузки
- Настройки звука и графики
- Таблица рекордов
- Финальная полировка — добавьте визуальные эффекты, улучшите анимации, доработайте звуковое сопровождение
Экспорт игры в исполняемый файл
GameMaker Studio позволяет экспортировать игры для различных платформ в зависимости от вашей лицензии:
- Выберите меню "Build" в верхней панели
- Выберите платформу (например, Windows Desktop)
- Настройте параметры сборки:
- Иконка приложения
- Информация о версии
- Включение/исключение отладочной информации
- Настройки компрессии
- Нажмите "Create Executable" для создания готового файла
Площадки для распространения инди-игр
Существует множество платформ, где можно разместить свою первую игру:
- itch.io — идеальная площадка для начинающих разработчиков:
- Бесплатное размещение
- Гибкая модель оплаты (Pay What You Want)
- Простая настройка страницы игры
- Дружелюбное сообщество
- Game Jolt — платформа с акцентом на инди-игры и активное сообщество
- Steam — крупнейшая платформа дистрибуции, требует регистрационный взнос в $100
- Мобильные магазины (Google Play, App Store) — для публикации мобильных версий игры
Продвижение вашей игры
Даже лучшая игра не найдет свою аудиторию без продвижения:
- Создайте привлекательную страницу игры:
- Качественные скриншоты
- Трейлер игрового процесса
- Четкое описание с ключевыми особенностями
- Расскажите о своей игре:
- Используйте социальные сети (Twitter, TikTok)
- Разместите информацию на форумах для разработчиков (r/gamedev, GameDev.net)
- Свяжитесь с игровыми блогерами и ютуберами
- Участвуйте в мероприятиях:
- Game jams (игровые марафоны)
- Инди-фестивали
- Стримы разработки
Обновления и поддержка после выпуска
Выпуск игры — это только начало:
- Собирайте отзывы игроков и исправляйте обнаруженные ошибки
- Выпускайте обновления с исправлениями и улучшениями
- Взаимодействуйте с сообществом через комментарии и форумы
- Рассмотрите возможность добавления нового контента на основе пожеланий игроков
Что дальше?
После выпуска первой игры:
- Проанализируйте весь процесс разработки и выделите места для улучшения
- Изучите более продвинутые функции GameMaker Studio
- Расширяйте свои навыки в смежных областях (звуковой дизайн, 2D-графика)
- Начните работу над более амбициозным проектом, используя полученный опыт
Создание и выпуск собственной игры — это не просто технический навык, а целое путешествие. GameMaker Studio предоставляет именно тот баланс между простотой и функциональностью, который необходим начинающим разработчикам. Не бойтесь экспериментировать, учиться на ошибках и, самое главное, получать удовольствие от процесса. Помните, что каждый успешный разработчик когда-то создал свою первую простую игру. Теперь ваша очередь присоединиться к этому увлекательному миру и реализовать свои творческие идеи!
Василий Долгов
геймдизайнер