Создание игр в GameMaker Studio: руководство для начинающих

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики игр, интересующиеся созданием собственных проектов

Люди без опыта программирования, желающие научиться основам геймдизайна

Студенты и любители, желающие освоить GameMaker Studio для реализации своих идей в играх Создание собственной игры — мечта, которая становится реальностью благодаря интуитивно понятным инструментам разработки. GameMaker Studio — это не просто среда для программирования, а настоящий трамплин в мир геймдизайна даже для тех, кто никогда не писал код. Через 15-20 часов работы с этим руководством вы сможете запустить свою первую игру и показать её друзьям. Готовы? Давайте начнём путешествие от идеи к готовому продукту! 🎮

Основы GameMaker Studio для начинающих разработчиков

GameMaker Studio — это мощный, но доступный инструмент для разработки 2D-игр, который успешно используется как начинающими, так и профессиональными разработчиками. Платформа обрела популярность благодаря своему интуитивному интерфейсу и возможности создавать игры без глубоких знаний программирования.

Вот что делает GameMaker Studio идеальным выбором для новичков:

Визуальное программирование через систему Drag&Drop (D&D) — создавайте логику без написания кода

Собственный язык программирования GML (GameMaker Language) — упрощённая версия C с понятным синтаксисом

Встроенный редактор для создания спрайтов, анимаций и других визуальных элементов

Возможность экспорта игр на множество платформ: Windows, macOS, iOS, Android и консоли

Перед погружением в разработку полезно понять ключевые концепции GameMaker Studio:

Термин Описание Пример использования Спрайты (Sprites) Графические элементы игры Персонаж, враг, элемент интерфейса Объекты (Objects) Игровые сущности с поведением Игрок, препятствие, триггер события Комнаты (Rooms) Игровые уровни или сцены Уровень игры, меню, экран паузы События (Events) Триггеры для выполнения действий Создание, столкновение, нажатие кнопки Действия (Actions) Поведения, привязанные к событиям Движение, изменение переменных, звуки

Антон Петров, преподаватель геймдизайна Помню своего студента Максима, который пришёл на первое занятие с мечтой создать свою RPG. Он никогда не программировал и считал, что разработка игр — это что-то из области фантастики. Мы начали с простейшей игры-платформера в GameMaker. Уже через неделю у него был работающий прототип, где персонаж мог бегать и прыгать по платформам. "Я никогда не думал, что смогу увидеть на экране то, что создал своими руками так быстро," — сказал он мне тогда. К концу курса Максим не только разработал несколько мини-игр, но и выпустил свой первый проект в Steam. GameMaker стал для него не просто инструментом, а настоящим стартом в индустрии.

Установка и настройка рабочего пространства GameMaker

Прежде чем приступить к созданию игры, необходимо правильно установить и настроить GameMaker Studio. Процесс установки достаточно прост, но требует внимания к деталям. 🖥️

Шаг 1: Выбор и загрузка версии

GameMaker Studio представлен в нескольких версиях с разными ценовыми моделями:

GameMaker Studio 2 Trial — бесплатная пробная версия с ограничением в 30 дней

Creator — базовая платная версия для публикации игр на ПК

Developer — расширенная версия с дополнительными платформами экспорта

Console — полная версия с возможностью публикации на консолях

Для начинающих оптимально начать с Trial-версии, которую можно скачать на официальном сайте YoYo Games.

Шаг 2: Процесс установки

Запустите скачанный установщик Примите лицензионное соглашение Выберите директорию для установки (рекомендуется оставить стандартную) Дождитесь завершения установки и создания ярлыков Запустите GameMaker Studio и войдите в учетную запись YoYo Games (или создайте новую)

Шаг 3: Настройка рабочего пространства

После первого запуска важно настроить рабочее пространство под свои нужды:

Раздел настроек Рекомендуемые изменения Зачем это нужно General Включить автосохранение (каждые 5-10 минут) Предотвращает потерю данных при сбоях Code Editor Настроить подсветку синтаксиса, размер шрифта Улучшает читабельность кода Projects Указать стандартную директорию для проектов Структурирует хранение ваших игр Preferences Настроить горячие клавиши Ускоряет рабочий процесс Resource Browser Выбрать компактный или подробный режим отображения Оптимизирует навигацию

Шаг 4: Изучение интерфейса

Интерфейс GameMaker Studio 2 состоит из нескольких ключевых областей:

Workspace — центральная область для работы с ресурсами

— центральная область для работы с ресурсами Resource Tree — дерево всех ресурсов проекта (спрайты, объекты, комнаты)

— дерево всех ресурсов проекта (спрайты, объекты, комнаты) Properties — панель свойств выбранного ресурса

— панель свойств выбранного ресурса Toolbox — набор инструментов для текущего редактора

— набор инструментов для текущего редактора Output — консоль для отладочной информации и ошибок

Потратьте время на изучение расположения этих элементов — это значительно ускорит вашу работу в будущем.

Создание первого проекта: спрайты, объекты и комнаты

Теперь, когда GameMaker Studio установлен и настроен, пора приступить к созданию первого проекта. Мы разработаем простую игру, где игрок управляет персонажем, собирает монеты и избегает врагов. 🎯

Шаг 1: Создание нового проекта

Запустите GameMaker Studio и выберите "Create New Project" Выберите шаблон "GML Project" (для большей гибкости в будущем) Назовите проект (например, "MyFirstGame") и выберите место сохранения Нажмите "Create" для создания пустого проекта

Шаг 2: Создание спрайтов

Спрайты — это визуальные представления объектов в игре. Давайте создадим базовый набор:

В Resource Tree нажмите правой кнопкой мыши на папку "Sprites" и выберите "Create Sprite" Назовите первый спрайт "sprplayer" (префикс "spr" помогает организовать ресурсы) В открывшемся редакторе спрайтов нарисуйте простого персонажа или импортируйте изображение Установите точку origin (обычно центр для персонажа) — это точка, вокруг которой спрайт вращается и позиционируется Создайте аналогичным образом спрайты для монеты ("sprcoin") и препятствия ("sprenemy")

Совет: Для начала используйте простые формы — круг для монеты, квадрат для врага. Это упростит разработку механики.

Шаг 3: Создание объектов

Объекты в GameMaker — это сущности, которые содержат логику поведения и используют спрайты для визуализации:

Правой кнопкой по папке "Objects" и выберите "Create Object" Назовите объект "objplayer" и выберите спрайт "sprplayer" Добавьте событие "Create" (инициализация объекта при создании) Добавьте в это событие код или действие Drag&Drop для установки начальных свойств: Скорость движения: speed = 0;

Направление: direction = 0;

Счет игрока: score = 0; Добавьте событие "Step" (выполняется каждый кадр) для обработки управления Аналогично создайте объекты "objcoin" и "objenemy" с соответствующими спрайтами

Шаг 4: Создание комнаты

Комната — это игровой уровень, где размещаются объекты:

Правой кнопкой по папке "Rooms" и выберите "Create Room" Установите размеры комнаты (например, 1024×768 пикселей) В панели слева выберите объект "obj_player" и разместите его в комнате Разместите несколько экземпляров "obj_coin" по комнате Добавьте несколько "obj_enemy" в качестве препятствий

Шаг 5: Предварительный запуск

Нажмите F5 или кнопку "Run" в верхней панели для предварительного запуска игры. На данный момент объекты будут статичны, но вы уже можете видеть их на экране.

Мария Иванова, гейм-дизайнер На своём первом геймджеме я столкнулась с тем, что у нас было всего 48 часов на создание игры с нуля. В команде кроме меня был только художник, и нам срочно нужно было что-то, что позволило бы быстро собрать прототип без глубоких знаний программирования. GameMaker стал нашим спасением. Мы потратили первые 3 часа на освоение базовых принципов и уже к концу первого дня имели рабочий прототип с основными механиками. Даже с минимальным опытом мы смогли создать полноценную игру "Космический уборщик", где игрок собирал космический мусор, уворачиваясь от астероидов. К нашему удивлению, игра заняла третье место на джеме! Это доказало мне, что GameMaker — идеальный инструмент для быстрого прототипирования и обучения основам геймдева.

Программирование игровой механики на GML и Drag&Drop

GameMaker Studio предлагает два основных подхода к программированию: визуальный Drag&Drop (D&D) и текстовый Game Maker Language (GML). Начинающим разработчикам я рекомендую начать с D&D для понимания концепций, а затем перейти к GML для более сложной логики. 💻

Управление игроком с помощью Drag&Drop

Добавим управление персонажем с использованием визуальных блоков:

Откройте объект "obj_player" и выберите событие "Step" В панели Actions (справа) найдите раздел "Movement" Перетащите блок "Keyboard Check" в рабочую область Настройте его для проверки клавиши "Right" Добавьте действие "Move Fixed" со скоростью 4 и направлением 0 (вправо) Аналогично настройте управление для других направлений (влево, вверх, вниз)

Переход от Drag&Drop к GML

Хотя D&D удобен для начинающих, GML предоставляет гораздо больше возможностей. Вот эквивалентный код управления персонажем на GML:

Событие "Step" объекта "obj_player":

gml Скопировать код // Горизонтальное движение var move_h = keyboard_check(vk_right) – keyboard_check(vk_left); // Вертикальное движение var move_v = keyboard_check(vk_down) – keyboard_check(vk_up); // Нормализация диагонального движения if (move_h != 0 && move_v != 0) { move_h *= 0.7; move_v *= 0.7; } // Применение движения x += move_h * 4; y += move_v * 4;

Программирование сбора монет

Теперь добавим механику сбора монет при столкновении с игроком:

Откройте объект "obj_player" Добавьте событие "Collision" с "obj_coin" Добавьте GML-код:

gml Скопировать код // Увеличиваем счёт score += 1; // Воспроизводим звук (если добавлен) // audio_play_sound(snd_collect, 1, false); // Уничтожаем монету instance_destroy(other);

Программирование врагов

Добавим простое движение врагов и обработку столкновений с ними:

В событии "Create" объекта "obj_enemy":

gml Скопировать код // Задаём случайное направление direction = irandom_range(0, 359); // Устанавливаем скорость speed = 2;

В событии "Step" объекта "obj_enemy":

gml Скопировать код // Проверяем выход за границы комнаты if (x < 0 || x > room_width || y < 0 || y > room_height) { // Отражаем от стены direction = point_direction(0, 0, room_width/2 – x, room_height/2 – y); }

В объекте "obj_player" добавим событие столкновения с врагом:

gml Скопировать код // Событие Collision с obj_enemy game_restart(); // Перезапускаем игру при столкновении

Сравнение подходов программирования

Характеристика Drag&Drop (D&D) Game Maker Language (GML) Сложность освоения Низкая — интуитивно понятные блоки Средняя — требует базовых знаний программирования Гибкость Ограниченная — только предустановленные действия Высокая — полный контроль над логикой Скорость разработки Быстрая для простых механик Эффективнее для сложных систем Производительность Ниже — есть накладные расходы Выше — прямые инструкции процессору Поддержка Сложнее поддерживать большие проекты Лучше масштабируется и структурируется

Советы по оптимизации кода

Используйте переменные для хранения часто используемых значений

Группируйте связанную функциональность в скрипты

Избегайте тяжёлых вычислений в событии Step

Используйте структуры данных (массивы, списки) для управления множеством объектов

Комментируйте код для лучшего понимания в будущем

Публикация и распространение вашей первой игры

После создания игры наступает важный этап — подготовка к публикации и распространение вашего творения. Этот процесс включает полировку игры, тестирование, экспорт для различных платформ и размещение на игровых площадках. 🚀

Подготовка игры к публикации

Прежде чем экспортировать игру, необходимо выполнить ряд важных шагов:

Тестирование — пригласите друзей протестировать вашу игру и соберите обратную связь Оптимизация — устраните лаги, утечки памяти и другие технические проблемы Добавление финальных элементов: Стартовое меню

Экран "Game Over"

Система сохранения/загрузки

Настройки звука и графики

Таблица рекордов Финальная полировка — добавьте визуальные эффекты, улучшите анимации, доработайте звуковое сопровождение

Экспорт игры в исполняемый файл

GameMaker Studio позволяет экспортировать игры для различных платформ в зависимости от вашей лицензии:

Выберите меню "Build" в верхней панели Выберите платформу (например, Windows Desktop) Настройте параметры сборки: Иконка приложения

Информация о версии

Включение/исключение отладочной информации

Настройки компрессии Нажмите "Create Executable" для создания готового файла

Площадки для распространения инди-игр

Существует множество платформ, где можно разместить свою первую игру:

itch.io — идеальная площадка для начинающих разработчиков:

— идеальная площадка для начинающих разработчиков: Бесплатное размещение

Гибкая модель оплаты (Pay What You Want)

Простая настройка страницы игры

Дружелюбное сообщество

Game Jolt — платформа с акцентом на инди-игры и активное сообщество

— платформа с акцентом на инди-игры и активное сообщество Steam — крупнейшая платформа дистрибуции, требует регистрационный взнос в $100

— крупнейшая платформа дистрибуции, требует регистрационный взнос в $100 Мобильные магазины (Google Play, App Store) — для публикации мобильных версий игры

Продвижение вашей игры

Даже лучшая игра не найдет свою аудиторию без продвижения:

Создайте привлекательную страницу игры :

: Качественные скриншоты

Трейлер игрового процесса

Четкое описание с ключевыми особенностями

Расскажите о своей игре :

: Используйте социальные сети (Twitter, TikTok)

Разместите информацию на форумах для разработчиков (r/gamedev, GameDev.net)

Свяжитесь с игровыми блогерами и ютуберами

Участвуйте в мероприятиях :

: Game jams (игровые марафоны)

Инди-фестивали

Стримы разработки

Обновления и поддержка после выпуска

Выпуск игры — это только начало:

Собирайте отзывы игроков и исправляйте обнаруженные ошибки Выпускайте обновления с исправлениями и улучшениями Взаимодействуйте с сообществом через комментарии и форумы Рассмотрите возможность добавления нового контента на основе пожеланий игроков

Что дальше?

После выпуска первой игры:

Проанализируйте весь процесс разработки и выделите места для улучшения

Изучите более продвинутые функции GameMaker Studio

Расширяйте свои навыки в смежных областях (звуковой дизайн, 2D-графика)

Начните работу над более амбициозным проектом, используя полученный опыт

Создание и выпуск собственной игры — это не просто технический навык, а целое путешествие. GameMaker Studio предоставляет именно тот баланс между простотой и функциональностью, который необходим начинающим разработчикам. Не бойтесь экспериментировать, учиться на ошибках и, самое главное, получать удовольствие от процесса. Помните, что каждый успешный разработчик когда-то создал свою первую простую игру. Теперь ваша очередь присоединиться к этому увлекательному миру и реализовать свои творческие идеи!

