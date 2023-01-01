Как установить Unity: подробный гайд для начинающих разработчиков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в разработке игр, желающие установить Unity

Студенты и обучающиеся, интересующиеся программированием и играми

Независимые разработчики (инди-разработчики), ищущие простое руководство по установке и настройке Unity Вступая в мир разработки игр, вы сталкиваетесь с первым препятствием — установкой Unity. Этот движок открывает безграничные возможности для творчества, но только если вы правильно пройдёте начальный этап. Множество начинающих разработчиков спотыкаются именно здесь, теряясь в версиях, системных требованиях и настройках. Давайте разберём процесс установки Unity пошагово, чтобы вы могли без лишних проблем приступить к созданию своего первого проекта. 🎮

Что такое Unity и какие версии доступны новичкам

Unity — это кроссплатформенный движок для разработки игр и приложений с интерактивным контентом. Его популярность обусловлена интуитивным интерфейсом, обширной документацией и значительным сообществом разработчиков. Перед установкой важно понять, какая версия Unity подойдет именно вам.

На сегодняшний день Unity предлагает несколько планов лицензирования:

Unity Personal — бесплатная версия для начинающих разработчиков и небольших студий с доходом менее $100,000 в год. Идеальный выбор для новичков.

— бесплатная версия для начинающих разработчиков и небольших студий с доходом менее $100,000 в год. Идеальный выбор для новичков. Unity Plus — версия для растущих студий с расширенными функциями и приоритетной поддержкой.

— версия для растущих студий с расширенными функциями и приоритетной поддержкой. Unity Pro — профессиональная версия с полным набором инструментов для крупных компаний.

— профессиональная версия с полным набором инструментов для крупных компаний. Unity Enterprise — решение для организаций с крупномасштабными проектами, требующими индивидуального подхода.

Версия Unity Стоимость Ограничения Рекомендована для Personal Бесплатно Стартовый экран Unity, доход до $100K Новички, студенты, инди-разработчики Plus $40/месяц Доход до $200K Растущие инди-студии Pro $150/месяц Без ограничений по доходу Профессиональные разработчики Enterprise По запросу Без ограничений Крупные компании

Для начинающих разработчиков оптимальным выбором является Unity Personal. Эта версия предоставляет все необходимые инструменты для обучения и создания первых проектов без финансовых вложений.

Алексей Смирнов, технический писатель и разработчик игр Когда я только начинал знакомство с Unity, я попытался установить самую последнюю версию на свой старый ноутбук. Система откровенно не тянула — редактор постоянно зависал, а компиляция проектов занимала вечность. После консультации с опытными разработчиками я откатился к более ранней версии Unity (2019.4 LTS) и был удивлён, насколько плавнее стала работа. Урок, который я извлёк: новее не всегда значит лучше, особенно если ваше оборудование не соответствует рекомендуемым требованиям. Для новичков важнее стабильность работы и возможность беспрепятственно обучаться, чем самые последние функции, которыми вы, возможно, даже не воспользуетесь на начальном этапе.

Кроме разных планов, Unity также выпускает различные версии самого движка. Особенно стоит обратить внимание на LTS (Long-Term Support) версии, которые обеспечивают стабильную работу и длительную поддержку — идеально для долгосрочных проектов. 🛠️

Подготовка компьютера: системные требования и настройки

Прежде чем приступить к установке Unity, убедитесь, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям. Недостаточная производительность системы может привести к медленной работе редактора или даже невозможности запуска движка.

Компонент Минимальные требования Рекомендуемые требования Операционная система Windows 7 SP1+, macOS 10.13+, Ubuntu 18.04+ Windows 10/11, macOS 11+, Ubuntu 20.04+ Процессор x86_64 с поддержкой SSE2 Quad-core от 2.5 GHz Оперативная память 8 GB 16 GB или больше Видеокарта DX10, DX11 и DX12 с GPU Dedicated GPU с 4+ GB VRAM Дисковое пространство 2 GB + место для проектов SSD с 10+ GB свободного места

Для комфортной работы в Unity рекомендуется:

Использовать SSD вместо HDD для быстрой загрузки проектов и ассетов

Иметь достаточно свободного места на диске (минимум 10 ГБ)

Обновить драйверы видеокарты до последней версии

Отключить антивирус на время установки или добавить Unity в исключения

Дополнительно стоит проверить наличие необходимого программного обеспечения:

Visual Studio (рекомендуется 2019 или новее) или другая IDE для разработки

.NET Framework 4.7.1 или выше (для Windows-пользователей)

Xcode (для Mac-пользователей, особенно если планируете разработку под iOS)

Перед установкой Unity закройте все ресурсоемкие приложения и перезагрузите компьютер, чтобы освободить оперативную память и предотвратить возможные конфликты. 💻

Пошаговая инструкция загрузки и установки Unity Hub

Unity Hub — это центральный инструмент для управления вашими установками и проектами Unity. Его установка является первым шагом к работе с движком.

Шаг 1: Скачивание Unity Hub

Перейдите на официальный сайт Unity по адресу: unity.com/download

Нажмите кнопку "Download Unity Hub"

Сохраните установочный файл в удобном для вас месте

Шаг 2: Установка Unity Hub

Запустите скачанный файл (UnityHubSetup.exe для Windows или UnityHubSetup.dmg для macOS)

Примите лицензионное соглашение

Следуйте инструкциям мастера установки

При появлении запроса выберите путь установки (рекомендуется оставить по умолчанию)

Дождитесь завершения процесса установки

Шаг 3: Первый запуск и настройка Unity Hub

Запустите Unity Hub после установки

Вам будет предложено войти в аккаунт Unity или зарегистрироваться. Выполните вход или создайте новую учетную запись

Подтвердите свой email, если вы только что зарегистрировались

Выберите и активируйте лицензию (для новичков рекомендуется Unity Personal)

Примите условия использования и политику конфиденциальности

Основные ошибки при установке Unity Hub и их решения:

Ошибка "Недостаточно прав" — запустите установщик от имени администратора

— запустите установщик от имени администратора Проблемы с антивирусом — временно отключите антивирусное ПО или добавьте Unity Hub в исключения

— временно отключите антивирусное ПО или добавьте Unity Hub в исключения "Не удалось установить соединение" — проверьте подключение к интернету или настройки прокси

— проверьте подключение к интернету или настройки прокси Ошибки при входе в аккаунт — проверьте правильность учетных данных или используйте функцию восстановления пароля

Мария Воронцова, преподаватель программирования Недавно я проводила мастер-класс по Unity для группы студентов, и одна из учениц столкнулась с необычной проблемой при установке Unity Hub — система выдавала ошибку о невозможности создания директории для установки. Мы перепробовали все стандартные решения: запуск от имени администратора, отключение антивируса, даже переустановку Windows Installer. Ничего не помогало. Решение оказалось неожиданным: у ученицы был включен BitLocker на диске C, и некоторые системные защитные механизмы блокировали создание новых директорий. Мы временно отключили шифрование диска, установили Unity Hub без проблем, а затем снова включили BitLocker. Этот случай напомнил мне, что иногда проблемы при установке могут возникать из-за неочевидных факторов, особенно связанных с безопасностью системы. Теперь я всегда советую ученикам проверять настройки шифрования и защиты своих дисков перед установкой.

После успешной установки Unity Hub вы увидите пустое рабочее пространство с различными разделами: Projects, Learn, Community, Installs. Теперь вы готовы перейти к следующему этапу — установке самого движка Unity. 🚀

Добавление версии движка через Unity Hub

После установки Unity Hub следующим шагом является добавление конкретной версии движка Unity. Unity Hub позволяет устанавливать и управлять несколькими версиями одновременно, что особенно полезно при работе над разными проектами.

Шаг 1: Выбор версии Unity для установки

Откройте Unity Hub

Перейдите во вкладку "Installs" (Установки)

Нажмите кнопку "Add" (Добавить) или "Install Editor" (Установить редактор)

Откроется окно со списком доступных версий Unity

При выборе версии обратите внимание на следующие обозначения:

LTS (Long-Term Support) — версии с длительной поддержкой, наиболее стабильные

— версии с длительной поддержкой, наиболее стабильные TECH Stream — новейшие версии с последними функциями, но потенциально менее стабильные

— новейшие версии с последними функциями, но потенциально менее стабильные Beta/Alpha — предварительные версии для тестирования, не рекомендуются для серьезных проектов

Для начинающих рекомендуется выбрать последнюю LTS версию, так как она обеспечивает наилучший баланс между функциональностью и стабильностью.

Шаг 2: Выбор компонентов для установки После выбора версии вам будет предложено выбрать дополнительные компоненты. Ниже приведены основные модули, которые могут вам понадобиться:

Microsoft Visual Studio Community — интегрированная среда разработки для написания кода (рекомендуется установить)

— интегрированная среда разработки для написания кода (рекомендуется установить) Documentation — официальная документация (полезна для работы офлайн)

— официальная документация (полезна для работы офлайн) Модули для разных платформ:

Windows Build Support — для сборки проектов под Windows

— для сборки проектов под Windows Mac Build Support — для сборки проектов под macOS

— для сборки проектов под macOS Linux Build Support — для сборки проектов под Linux

— для сборки проектов под Linux Android Build Support — для разработки мобильных приложений под Android

— для разработки мобильных приложений под Android iOS Build Support — для разработки приложений под iOS (только для macOS)

— для разработки приложений под iOS (только для macOS) WebGL Build Support — для создания веб-приложений

Для начинающих разработчиков достаточно установить основной редактор, Visual Studio и поддержку платформы, для которой планируете создавать проекты (обычно Windows Build Support). Остальные модули можно добавить позже при необходимости.

Шаг 3: Процесс установки

После выбора всех необходимых компонентов нажмите "Next" (Далее)

Согласитесь с лицензионным соглашением

Выберите расположение для установки Unity (рекомендуется оставить путь по умолчанию)

Нажмите "Install" (Установить) для начала процесса

Дождитесь завершения загрузки и установки (это может занять от 30 минут до нескольких часов в зависимости от скорости интернета и выбранных компонентов)

Если процесс установки прерывается, попробуйте следующие решения:

Проверьте стабильность интернет-соединения

Временно отключите антивирус или брандмауэр

Освободите больше места на диске

Перезапустите Unity Hub и попробуйте установку снова

После успешной установки версия Unity появится в списке во вкладке "Installs". Теперь вы готовы к первому запуску редактора и началу работы с проектами. 🔧

Первый запуск Unity: настройка и проверка установки

После установки Unity через Unity Hub настало время первого запуска и базовой настройки среды разработки. Этот этап критически важен для начинающих разработчиков, так как здесь закладывается фундамент для комфортной работы с движком.

Шаг 1: Создание нового проекта

Откройте Unity Hub

Перейдите на вкладку "Projects" (Проекты)

Нажмите кнопку "New Project" (Новый проект)

Выберите установленную версию Unity из выпадающего списка

Выберите шаблон проекта:

2D — для создания двухмерных игр и приложений

— для создания двухмерных игр и приложений 3D — для трёхмерных проектов (классический вариант)

— для трёхмерных проектов (классический вариант) 3D (URP) — с использованием Universal Render Pipeline для оптимизации графики

— с использованием Universal Render Pipeline для оптимизации графики 3D (HDRP) — с High Definition Render Pipeline для высококачественной графики

— с High Definition Render Pipeline для высококачественной графики VR , AR и другие специализированные шаблоны

, и другие специализированные шаблоны Для начинающих рекомендуется выбрать простой 3D шаблон

Задайте имя проекта и выберите расположение

Нажмите "Create Project" (Создать проект)

Шаг 2: Ознакомление с интерфейсом редактора После загрузки проекта перед вами откроется интерфейс Unity. Вот основные элементы интерфейса, с которыми вам предстоит работать:

Scene View (Вид сцены) — центральное рабочее пространство, где вы создаете и редактируете сцены

— центральное рабочее пространство, где вы создаете и редактируете сцены Game View (Вид игры) — предварительный просмотр проекта, как он будет выглядеть при запуске

— предварительный просмотр проекта, как он будет выглядеть при запуске Hierarchy (Иерархия) — список всех объектов на сцене

— список всех объектов на сцене Project (Проект) — все ресурсы проекта (скрипты, модели, текстуры и т.д.)

— все ресурсы проекта (скрипты, модели, текстуры и т.д.) Inspector (Инспектор) — отображает и позволяет редактировать свойства выбранного объекта

— отображает и позволяет редактировать свойства выбранного объекта Console (Консоль) — выводит сообщения, предупреждения и ошибки

Шаг 3: Проверка корректности установки Чтобы убедиться, что Unity установлен правильно, выполните несколько простых тестов:

Создайте базовый объект: в меню выберите GameObject > 3D Object > Cube (или другой примитив)

Проверьте перемещение в редакторе: используйте инструменты Transform (кнопки Q, W, E, R) для манипуляции объектом

Запустите проект: нажмите кнопку Play (▶️) в верхней части редактора

Остановите проект: нажмите кнопку Play повторно

Шаг 4: Настройка среды разработки Для более комфортной работы с Unity рекомендуется выполнить следующие настройки:

Выберите подходящую тему интерфейса: Edit > Preferences > General > Editor Theme (Personal или Professional)

Настройте внешний редактор кода: Edit > Preferences > External Tools > External Script Editor (Visual Studio рекомендуется)

Установите автосохранение: Edit > Preferences > Auto Save > Enable Auto Save

Настройте макет редактора: Window > Layouts (выберите подходящий или создайте свой)

Шаг 5: Решение распространённых проблем при первом запуске Если вы столкнулись с проблемами, вот решения наиболее распространенных:

Unity не запускается: проверьте системные требования, переустановите редактор или обновите драйверы видеокарты

проверьте системные требования, переустановите редактор или обновите драйверы видеокарты Низкая производительность редактора: закройте ресурсоемкие приложения, уменьшите разрешение и качество графики в настройках

закройте ресурсоемкие приложения, уменьшите разрешение и качество графики в настройках Проблемы со скриптами: убедитесь, что Visual Studio или другой редактор кода правильно настроен и интегрирован

убедитесь, что Visual Studio или другой редактор кода правильно настроен и интегрирован Ошибки импорта пакетов: проверьте подключение к интернету, перезапустите Unity или попробуйте импортировать пакеты через Package Manager

Поздравляю! Вы успешно установили Unity, создали свой первый проект и ознакомились с основами интерфейса. Теперь вы готовы начать свой путь в разработке игр и интерактивных приложений. Не забудьте ознакомиться с обучающими материалами Unity, доступными во вкладке "Learn" в Unity Hub. 🎯

После освоения этого руководства вы успешно установили Unity и сделали первый шаг к реализации своих творческих идей в игровой индустрии. Помните, что установка — это лишь начало пути. Продолжайте исследовать возможности Unity через официальные учебные материалы и сообщество разработчиков. Как показывает практика, самые успешные проекты начинаются с правильной настройки рабочего окружения и последовательного изучения основ. Теперь вы полностью готовы приступить к увлекательному процессу создания своей первой игры!

Читайте также