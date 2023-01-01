Как создать анимацию в Unity: от статичных объектов к динамике

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики игр, заинтересованные в анимации в Unity

Студенты и участники курсов по программированию и разработке игр

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки в анимации и программировании игр Анимация превращает статичные объекты в живые, делая игровой мир динамичным и захватывающим. Будь то прыгающий персонаж, развевающийся флаг или сложная кат-сцена — все это оживает благодаря анимации в Unity. Многие начинающие разработчики боятся этой темы, считая ее сложной и запутанной. Но давайте разложим процесс на простые шаги и создадим работающую анимацию с нуля. Даже если вы только вчера установили Unity, к концу этой статьи вы сможете заставить свои объекты двигаться именно так, как задумали. 🎮

Основы анимации в Unity: подготовка проекта и ресурсов

Прежде чем погрузиться в мир анимации, необходимо правильно подготовить проект. Хороший фундамент избавит от многих проблем в будущем. 🏗️

Начнем с создания нового проекта в Unity. Выберите шаблон 2D или 3D в зависимости от типа вашей игры. Для этого руководства я буду использовать 2D-проект, но принципы работы с анимацией одинаковы для обоих типов.

После создания проекта важно организовать структуру файлов. Создайте следующие папки в вашем проекте:

Sprites/Models — для хранения графических ресурсов

— для хранения графических ресурсов Animations — для файлов анимаций

— для файлов анимаций AnimationControllers — для контроллеров анимаций

— для контроллеров анимаций Scripts — для скриптов управления анимацией

Следующий шаг — импортировать необходимые ресурсы. Для 2D-игры вам понадобятся спрайты для каждого кадра анимации. Для 3D — модели с готовым риггингом (скелетом). Unity поддерживает множество форматов: .png, .jpg для 2D и .fbx, .obj для 3D.

Антон Соколов, Technical Artist Помню свой первый проект в Unity — простой платформер. Я потратил три дня на создание анимаций бега и прыжка, но результат выглядел ужасно: персонаж дёргался и «телепортировался». Причина оказалась в неправильной подготовке спрайтов — я не учёл размер пикселей и точки привязки. Теперь я всегда следую золотому правилу: перед импортом убедитесь, что все спрайты имеют одинаковое разрешение и точку привязки (pivot point). Для персонажа платформера я устанавливаю pivot в центре нижней части спрайта — там, где ноги соприкасаются с землей. Это простое решение спасло меня от многих часов отладки впоследствии.

После импорта спрайтов необходимо правильно их настроить. Выделите импортированный файл и в инспекторе установите:

Texture Type : Sprite (2D and UI)

: Sprite (2D and UI) Sprite Mode : Multiple (если у вас спрайт-лист)

: Multiple (если у вас спрайт-лист) Pixels Per Unit : значение, соответствующее масштабу вашей игры

: значение, соответствующее масштабу вашей игры Filter Mode: Point для пиксельного искусства, Bilinear для сглаженной графики

Если вы используете спрайт-лист (набор кадров анимации в одном изображении), нажмите кнопку Sprite Editor для нарезки спрайтов. В открывшемся редакторе выберите метод нарезки (Grid для равномерной сетки, Automatic для автоматического определения).

Тип ресурса Формат Ключевые настройки Спрайты персонажей .png/.psd Transparent background, Point filtering, Pivot point в нижней центральной части Фоновые элементы .jpg/.png Bilinear filtering, Center pivot 3D-модели .fbx/.obj Правильный scale, включённый Animation Type: Humanoid/Generic Спрайт-листы .png Multiple Sprite Mode, равные расстояния между кадрами

Теперь, когда ресурсы готовы, создайте на сцене объект, который вы хотите анимировать. Для 2D-игры перетащите спрайт из папки Assets на сцену. Для 3D — модель. После размещения объекта на сцене, вы готовы перейти к созданию анимации. 🚀

Создание и настройка Animation Clips для персонажей

Animation Clips — это отдельные последовательности анимации, такие как "бег", "прыжок" или "атака". Каждый клип содержит информацию о том, как должны меняться определенные свойства объекта с течением времени. Давайте создадим наш первый Animation Clip! 📋

Существует два способа создания анимаций в Unity: через Animation Window (окно анимации) и путём импорта готовых анимаций из 3D-редакторов. Начнём с создания анимации через редактор Unity, так как это фундаментальный навык.

Выберите объект, который вы хотите анимировать Откройте окно Animation (Window > Animation > Animation) Нажмите кнопку "Create" для создания нового Animation Clip Выберите место для сохранения и назовите анимацию (например, "Player_Idle")

После создания клипа вы увидите timeline (временную шкалу) в окне Animation. Здесь будут записываться ключевые кадры анимации. Для 2D-персонажа основной тип анимации — это смена спрайтов.

Чтобы создать анимацию смены спрайтов:

Нажмите кнопку "Add Property" в окне Animation Выберите Sprite > Sprite На временной шкале щёлкните правой кнопкой мыши и выберите "Add Key" на нулевом кадре Выберите первый спрайт из серии Перейдите к следующей временной отметке (например, через 0.1 секунды) и добавьте второй спрайт Повторите для всех кадров анимации

Для 3D-моделей процесс отличается — вместо смены спрайтов вы будете анимировать положение, вращение и масштаб частей модели или её скелета. Если модель уже содержит анимации, вы увидите их в инспекторе модели в разделе "Animations".

Важные параметры Animation Clip:

Samples — количество кадров в секунду (для пиксельной игры часто используют 8-12, для более плавной — 24-60)

— количество кадров в секунду (для пиксельной игры часто используют 8-12, для более плавной — 24-60) Loop Time — если включено, анимация будет повторяться

— если включено, анимация будет повторяться Loop Pose — обеспечивает плавный переход между последним и первым кадром при зацикливании

— обеспечивает плавный переход между последним и первым кадром при зацикливании Wrap Mode — определяет поведение анимации при завершении (Loop, PingPong, Once и т.д.)

Елена Морозова, Lead Game Developer На одном из проектов нам требовалось создать более 50 анимаций для главного персонажа. Ручная настройка каждой заняла бы недели. Вместо этого мы использовали подход с шаблонами и скриптами. Мы создали базовую анимацию для каждого типа движения (ходьба, бег, атака) с идеальным таймингом и переходами. Затем написали редакторский скрипт, который создавал варианты этих анимаций с разными наборами спрайтов для разных типов экипировки персонажа. Результат? Процесс, который занял бы месяц, был выполнен за три дня. Главный урок: инвестируйте время в автоматизацию рутинных задач, особенно если ваша игра предполагает множество вариаций контента.

После создания базовой анимации важно протестировать её. Нажмите кнопку Play в окне Animation, чтобы увидеть результат. Если анимация воспроизводится слишком быстро или медленно, скорректируйте параметр Samples или расстояние между ключевыми кадрами.

Для более сложных анимаций вы можете использовать кривые. Они позволяют контролировать интерполяцию между ключевыми кадрами. Например, для анимации прыжка можно создать плавную кривую высоты вместо линейного движения.

Тип анимации Рекомендуемый FPS Типичная длительность Важные настройки Idle (ожидание) 8-12 0.5-1 сек. Loop Time: true, минимальные движения Walk (ходьба) 12-15 0.6-1 сек. Loop Time: true, равномерный шаг Run (бег) 15-24 0.4-0.8 сек. Loop Time: true, динамичные движения Jump (прыжок) 24-30 0.5-1.5 сек. Loop Time: false, важны переходы в начале и конце Attack (атака) 24-60 0.3-0.5 сек. Loop Time: false, четкие ключевые моменты

Повторите процесс для создания других анимаций вашего персонажа. Обычно базовый набор включает: Idle (ожидание), Walk (ходьба), Run (бег), Jump (прыжок), Attack (атака) и Death (смерть).

После создания всех Animation Clips пора связать их вместе с помощью Animator Controller. Но об этом поговорим в следующем разделе. 🎭

Работа с Animation Controller и State Machine в Unity

Animation Controller — это сердце анимационной системы Unity. Он представляет собой визуальную State Machine (машину состояний), которая управляет переходами между различными анимациями. Именно здесь вы определите, когда персонаж должен переключаться с ходьбы на бег или с ожидания на атаку. 🔄

Для начала нужно создать Animator Controller:

В проекте щёлкните правой кнопкой мыши в папке AnimationControllers Выберите Create > Animator Controller Назовите его (например, "PlayerController")

Теперь привяжем созданный контроллер к нашему персонажу:

Выберите объект персонажа на сцене В инспекторе добавьте компонент Animator, если он отсутствует Перетащите созданный Animator Controller в поле "Controller"

Двойной щелчок по Animator Controller откроет окно Animator. Здесь вы увидите пустую рабочую область — это и есть наша State Machine. Давайте добавим состояния и настроим переходы между ними.

Для добавления состояний (анимаций):

Перетащите Animation Clips из папки проекта в окно Animator Первое добавленное состояние автоматически становится состоянием по умолчанию (оранжевый цвет) Если нужно изменить состояние по умолчанию, щёлкните правой кнопкой мыши по нужному состоянию и выберите "Set as Default"

Теперь настроим переходы между состояниями. Для этого нам понадобятся параметры — переменные, которые будут управлять переходами.

Для создания параметров:

В окне Animator перейдите на вкладку Parameters Нажмите "+" и выберите тип параметра (Bool, Int, Float, Trigger) Назовите параметр понятно (например, "isRunning", "jumpTrigger")

Типы параметров:

Bool — для состояний вкл/выкл (бежит/не бежит)

— для состояний вкл/выкл (бежит/не бежит) Float/Int — для числовых значений (скорость, здоровье)

— для числовых значений (скорость, здоровье) Trigger — для однократных действий (прыжок, атака)

Создайте необходимые параметры для вашего персонажа. Например:

isRunning (Bool) — определяет, бежит ли персонаж

isGrounded (Bool) — стоит ли персонаж на земле

jumpTrigger (Trigger) — запускает анимацию прыжка

attackTrigger (Trigger) — запускает анимацию атаки

Теперь создадим переходы между состояниями:

Щелкните правой кнопкой мыши по состоянию-источнику (например, Idle) Выберите "Make Transition" Кликните на целевое состояние (например, Run) В инспекторе появится панель настройки перехода

Настройка перехода включает:

Conditions — условия, при которых происходит переход (например, isRunning = true)

— условия, при которых происходит переход (например, isRunning = true) Has Exit Time — ждать ли завершения текущей анимации перед переходом

— ждать ли завершения текущей анимации перед переходом Exit Time — момент анимации для перехода (от 0 до 1)

— момент анимации для перехода (от 0 до 1) Transition Duration — продолжительность перехода между анимациями

Важно правильно настроить переходы для естественного поведения персонажа. Например:

Переход Idle → Run: условие isRunning = true, Has Exit Time = false

Переход Run → Idle: условие isRunning = false, Has Exit Time = false

Переход Idle/Run → Jump: условие jumpTrigger, Has Exit Time = false

Переход Jump → Idle/Run: условие isGrounded = true, Has Exit Time = true, Exit Time = 0.8

Для более сложных State Machines можно использовать вложенные состояния и переходы между ними. Например, создать суперсостояние "Grounded" с вложенными Idle и Run, и суперсостояние "Air" с Jump и Fall.

После настройки всех переходов проверьте работу Animator Controller, запустив игру и изменяя параметры через скрипты (об этом в следующем разделе).

Продвинутые возможности Animator Controller:

Blend Trees — позволяют плавно смешивать несколько анимаций на основе параметров (например, для анимации движения в 8 направлениях)

— позволяют плавно смешивать несколько анимаций на основе параметров (например, для анимации движения в 8 направлениях) Sub-State Machines — создание вложенных машин состояний для более сложной логики

— создание вложенных машин состояний для более сложной логики Animation Layers — позволяют анимировать разные части персонажа независимо (например, верхняя часть тела стреляет, а нижняя бежит)

Теперь наша State Machine готова, и персонаж может плавно переходить между различными анимациями. Но как управлять этими переходами из кода? Об этом мы поговорим в следующем разделе. 🎯

Программное управление анимациями через C# скрипты

Создание анимаций и настройка State Machine — это только половина работы. Чтобы ваш персонаж реагировал на действия игрока и события в игре, необходимо управлять анимациями программно через C# скрипты. 💻

Начнем с создания базового скрипта для управления анимациями персонажа:

В папке Scripts создайте новый C# скрипт (например, "PlayerAnimationController") Прикрепите скрипт к объекту персонажа

Для работы с Animator из кода нам понадобится ссылка на компонент Animator. Вот базовый шаблон скрипта:

Базовый скрипт управления анимациями:

csharp Скопировать код using UnityEngine; public class PlayerAnimationController : MonoBehaviour { private Animator animator; // Кэшируем ссылки на хэши параметров для оптимизации private int isRunningHash; private int isGroundedHash; private int jumpTriggerHash; private int attackTriggerHash; void Start() { // Получаем компонент Animator animator = GetComponent<Animator>(); // Кэшируем хэши параметров isRunningHash = Animator.StringToHash("isRunning"); isGroundedHash = Animator.StringToHash("isGrounded"); jumpTriggerHash = Animator.StringToHash("jumpTrigger"); attackTriggerHash = Animator.StringToHash("attackTrigger"); } // Методы управления анимациями public void SetRunning(bool isRunning) { animator.SetBool(isRunningHash, isRunning); } public void SetGrounded(bool isGrounded) { animator.SetBool(isGroundedHash, isGrounded); } public void TriggerJump() { animator.SetTrigger(jumpTriggerHash); } public void TriggerAttack() { animator.SetTrigger(attackTriggerHash); } }

Обратите внимание на использование Animator.StringToHash() — этот метод преобразует строковое имя параметра в целочисленный хэш, что значительно ускоряет доступ к параметрам во время выполнения.

Теперь нужно вызывать эти методы в ответ на действия игрока. Для этого создадим или модифицируем скрипт управления персонажем:

Интеграция с управлением персонажа:

csharp Скопировать код using UnityEngine; public class PlayerController : MonoBehaviour { private PlayerAnimationController animController; private Rigidbody2D rb; [SerializeField] private float runSpeed = 5f; [SerializeField] private float jumpForce = 10f; private bool isGrounded; void Start() { animController = GetComponent<PlayerAnimationController>(); rb = GetComponent<Rigidbody2D>(); } void Update() { // Проверка нажатия клавиш float horizontalInput = Input.GetAxis("Horizontal"); bool isRunning = Mathf.Abs(horizontalInput) > 0.1f; // Установка направления персонажа if (horizontalInput != 0) { transform.localScale = new Vector3(Mathf.Sign(horizontalInput), 1, 1); } // Передвижение персонажа rb.velocity = new Vector2(horizontalInput * runSpeed, rb.velocity.y); // Обновление параметра бега animController.SetRunning(isRunning); // Обработка прыжка if (Input.GetButtonDown("Jump") && isGrounded) { rb.AddForce(new Vector2(0, jumpForce), ForceMode2D.Impulse); animController.TriggerJump(); isGrounded = false; animController.SetGrounded(false); } // Обработка атаки if (Input.GetMouseButtonDown(0) || Input.GetButtonDown("Fire1")) { animController.TriggerAttack(); } } // Проверка соприкосновения с землей void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) { if (collision.gameObject.CompareTag("Ground")) { isGrounded = true; animController.SetGrounded(true); } } }

Продвинутые техники управления анимациями:

Blend Trees через код — управление параметрами blend tree для плавных переходов

— управление параметрами blend tree для плавных переходов Animation Events — вызов методов в определённых точках анимации

— вызов методов в определённых точках анимации IK (Inverse Kinematics) — процедурная корректировка анимаций

— процедурная корректировка анимаций Animation Layers через код — управление весами слоёв анимации

Рассмотрим подробнее Animation Events — очень полезную функцию для синхронизации игровой логики с анимациями.

Animation Events позволяют вызывать методы в определенных кадрах анимации. Например, вы можете создать событие в анимации атаки, которое активирует коллайдер меча только в тот момент, когда персонаж действительно наносит удар.

Для добавления Animation Event:

Выберите Animation Clip в проекте Откройте Animation window (если не открыто, Window > Animation > Animation) На временной шкале перейдите к кадру, где нужно добавить событие Щелкните правой кнопкой и выберите Add Event В инспекторе укажите метод, который нужно вызвать

Затем добавьте соответствующий метод в ваш скрипт:

csharp Скопировать код // Этот метод будет вызван из анимации атаки public void ActivateWeaponCollider() { weaponCollider.enabled = true; } // А этот метод можно вызвать в конце анимации public void DeactivateWeaponCollider() { weaponCollider.enabled = false; }

Важно помнить, что методы, вызываемые из Animation Events, должны быть публичными и могут иметь не более одного параметра определенного типа (int, float, string, Object или AnimationEvent).

Использование Animation Events помогает решить проблему синхронизации игровой логики с визуальной составляющей, делая игровой процесс более точным и отзывчивым.

Грамотное программное управление анимациями позволяет создавать живых, отзывчивых персонажей, которые естественно реагируют на действия игрока. Однако важно помнить об оптимизации, чтобы анимационная система не становилась узким местом производительности вашей игры. 🚀

Оптимизация и отладка анимаций в готовом проекте

Когда все анимации созданы и интегрированы в проект, пора заняться оптимизацией и отладкой. Даже небольшие улучшения могут значительно повысить производительность, особенно на мобильных устройствах или при большом количестве анимированных объектов. 🔧

Начнем с основных методов оптимизации анимаций:

Culling Mode — настройте Animator для остановки обновления невидимых объектов

— настройте Animator для остановки обновления невидимых объектов Avatar Masks — анимируйте только необходимые части скелета

— анимируйте только необходимые части скелета Упрощение Animation Clips — удалите избыточные ключевые кадры

— удалите избыточные ключевые кадры LOD (Level of Detail) для анимаций — используйте разное качество анимаций на разных расстояниях

Настройка Culling Mode в Animator:

Выберите объект с компонентом Animator В инспекторе найдите параметр "Culling Mode" Установите одно из значений: Always Animate — анимация всегда обновляется (используйте только для критически важных объектов)

— анимация всегда обновляется (используйте только для критически важных объектов) Cull Update Transforms — останавливает обновление Transform, но продолжает обновлять State Machine

— останавливает обновление Transform, но продолжает обновлять State Machine Cull Completely — полностью останавливает анимацию, когда объект невидим

Для оптимизации производительности важно также минимизировать количество переходов между состояниями. Каждый переход требует вычислительных ресурсов, поэтому стремитесь к простой и эффективной State Machine.

Теперь рассмотрим инструменты для отладки анимаций:

Animator Window в режиме Play — позволяет видеть активные состояния и переходы

— позволяет видеть активные состояния и переходы Animation Profiler — показывает время, затрачиваемое на анимацию

— показывает время, затрачиваемое на анимацию Frame Debugger — помогает визуализировать процесс рендеринга

— помогает визуализировать процесс рендеринга Debug.Log с Animation Events — для трассировки временной последовательности анимаций

Для использования Animation Profiler:

Откройте Window > Analysis > Profiler Запустите игру В Profiler выберите категорию "CPU" Найдите секцию "Animation"

Наблюдая за профилировщиком, вы можете выявить анимации, которые потребляют слишком много ресурсов, и оптимизировать их.

Распространенные проблемы с анимациями и их решения:

Проблема Возможная причина Решение Анимации не запускаются Неправильно настроенные параметры или условия переходов Проверьте имена параметров и значения условий в Animator Window Персонаж "скользит" во время анимации Отсутствие Root Motion или неправильный Pivot Point Настройте Root Motion или скорректируйте скрипт движения Рывки при переходах между анимациями Слишком короткая продолжительность перехода Увеличьте Transition Duration или используйте Exit Time Проблемы производительности Слишком много анимированных объектов или сложные анимации Используйте Culling, уменьшите количество ключевых кадров Одновременное проигрывание нескольких анимаций Конфликты в условиях переходов Пересмотрите приоритеты переходов и условий

Для более сложных проектов полезно использовать Animation Layers с разными весами. Например, вы можете иметь базовый слой для движения и дополнительный слой для верхней части тела (стрельба, замах мечом и т.д.).

Настройка Animation Layers:

В Animator Controller перейдите на вкладку Layers Нажмите "+" для создания нового слоя Настройте параметры: Weight — вес слоя (0-1)

— вес слоя (0-1) Mask — Avatar Mask для ограничения анимации определенными костями

— Avatar Mask для ограничения анимации определенными костями Blending — способ смешивания с другими слоями

Чтобы управлять весами слоев из кода:

csharp Скопировать код // Установка веса слоя (например, для плавного включения анимации прицеливания) animator.SetLayerWeight(1, aimingWeight); // Плавное изменение веса в Update if (isAiming) aimingWeight = Mathf.Lerp(aimingWeight, 1f, Time.deltaTime * aimingSpeed); else aimingWeight = Mathf.Lerp(aimingWeight, 0f, Time.deltaTime * aimingSpeed);

Наконец, важно регулярно тестировать анимации на целевых платформах. То, что хорошо работает в редакторе Unity, может вызывать проблемы на мобильных устройствах или консолях. Создавайте сборки для тестирования и отслеживайте производительность с помощью встроенных профилировщиков.

С правильной оптимизацией и отладкой ваши анимации будут работать плавно даже на устройствах с ограниченными ресурсами, обеспечивая отличный игровой опыт для всех пользователей. 🏆

Анимация — это мощный инструмент, превращающий безжизненные объекты в динамичные элементы вашей игры. Следуя этому руководству, вы научились не только создавать отдельные анимации, но и объединять их в сложные последовательности через State Machine, управлять ими программно и оптимизировать для лучшей производительности. Не останавливайтесь на достигнутом — экспериментируйте с продвинутыми техниками, такими как Blend Trees и IK, и ваши персонажи будут двигаться реалистично и отзывчиво. Помните: хорошая анимация — это не только технический аспект, но и искусство, которое оживляет вашу игру и делает её по-настоящему запоминающейся. 🎮

