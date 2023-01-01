RPG Maker без кода: создание своей ролевой игры на Steam – гайд

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики игр, не имеющие навыков программирования

Геймеры, желающие перейти к созданию собственных игровых проектов

Люди, интересующиеся инструментами и технологиями для разработки RPG игр Вы давно мечтаете создать собственную RPG, но отсутствие навыков программирования останавливает? Steam RPG Maker — ваш билет в мир разработки игр без единой строчки кода! Этот мощный инструмент позволяет воплотить фантазии в цифровой мир, создавая профессиональные игровые проекты даже без технического образования. От проектирования локаций до настройки боевых систем — всё через интуитивно понятный интерфейс. Готовы превратиться из геймера в геймдизайнера? Этот пошаговый гайд проведёт вас через все этапы создания вашей первой игры! 🎮

RPG Maker на Steam: возможности для начинающих разработчиков

RPG Maker — это серия программ для создания ролевых игр, доступная на платформе Steam в нескольких версиях. Каждая версия имеет собственный набор возможностей, графический стиль и особенности. Для новичков важно выбрать подходящую версию, соответствующую их творческим амбициям и техническим навыкам.

Главное преимущество RPG Maker — интуитивно понятный интерфейс, не требующий знаний программирования. Движок использует визуальную систему событий, позволяющую создавать сложные игровые механики через меню и диалоговые окна. Это делает его идеальным стартом для начинающих разработчиков.

Версия Стиль графики Особенности Сложность освоения RPG Maker MV Современный ретро (32x32) JavaScript, экспорт на мобильные Средняя RPG Maker MZ Улучшенный современный (48x48) Новая система плагинов, улучшенный редактор карт Средняя RPG Maker VX Ace Классический ретро (32x32) Ruby-скрипты, богатая библиотека ресурсов Низкая RPG Maker XP Гибкий ретро Полный доступ к коду на Ruby Высокая

С помощью RPG Maker вы сможете создать практически любой тип ролевой игры — от классического JRPG с пошаговыми боями до action-RPG с активными сражениями в реальном времени (с использованием плагинов). Движок включает все необходимые компоненты:

Редактор карт с возможностью создания многоуровневых локаций

Систему событий для программирования игровой логики

Редактор баз данных для персонажей, предметов, навыков

Готовые боевые системы с возможностью кастомизации

Визуальный редактор диалогов и сюжетных событий

Особую ценность представляет сообщество разработчиков на Steam Workshop, где можно найти тысячи дополнительных графических ресурсов, плагинов и руководств. Для начинающих разработчиков это невероятный источник знаний и готовых решений, которые можно интегрировать в собственный проект.

Алексей, преподаватель геймдизайна Один из моих студентов, Максим, пришел на курс с нулевым опытом в программировании. Он жаловался: "Я пробовал Unity, Godot, даже Unreal, но везде нужно писать код или работать с непонятными нодами." Я порекомендовал ему начать с RPG Maker MV на Steam. Через две недели Максим показал мне свой первый проект — небольшую игру про детектива, расследующего загадочные исчезновения в маленьком городке. Игра имела разветвленный сюжет, несколько концовок и продуманную боевую систему. "Самое удивительное, — признался Максим, — что я ни разу не написал ни одной строчки кода. Всё сделал через визуальные инструменты." Сейчас, спустя год, Максим выпустил свою первую коммерческую игру на Steam и работает над продолжением. RPG Maker стал для него идеальной стартовой площадкой в мире геймдева.

Первые шаги: настройка проекта и создание игрового мира

После приобретения RPG Maker в Steam, установите программу и запустите ее. Для создания нового проекта нажмите "File" → "New Project". Появится диалоговое окно с основными настройками игры. На этом этапе необходимо определиться с базовыми параметрами:

Название проекта — станет именем папки с файлами игры

Директория сохранения — путь, где будут храниться все ресурсы

Разрешение экрана — стандартное или кастомное (в зависимости от версии)

Набор графических ресурсов — стандартный или загруженный дополнительно

После создания проекта вы увидите главный интерфейс программы с несколькими ключевыми панелями: редактор карт, панель тайлсетов (графических элементов для построения мира), панель инструментов и панель проекта.

Начните с создания стартовой локации. Выберите "Map" → "New" и задайте размеры карты. Рекомендуемый размер для начинающих — 20×15 или 30×20 тайлов. Используя панель тайлсетов, начните строить свой мир — рисуйте ландшафт, расставляйте здания, создавайте дороги. 🏞️

Карты в RPG Maker построены по слоям:

Нижний слой A — базовый ландшафт (трава, вода, дороги)

Нижний слой B — детали ландшафта, переходы между типами местности

Верхний слой — объекты, возвышающиеся над персонажем (деревья, крыши)

Слой событий — интерактивные элементы, NPC, триггеры

Для добавления события (NPC, триггер перехода, сундук) щелкните правой кнопкой мыши на карте и выберите "Add Event". В открывшемся редакторе событий вы можете настроить внешний вид, условия срабатывания и действия, которые будут происходить при взаимодействии с событием.

Михаил, разработчик инди-игр Мой первый проект в RPG Maker чуть не стал последним из-за одной простой ошибки. Я создал огромный мир — более 50 карт, каждая размером 100×100 тайлов. Затем заполнил каждый квадратик уникальными деталями, разместил сотни событий. Когда пытался запустить игру на тестовом компьютере друга, она работала со скоростью улитки. Оказалось, я совершенно не учитывал оптимизацию! Большие карты с множеством слоев и событий требуют значительных ресурсов. Мне пришлось полностью переработать дизайн мира — разбить огромные локации на серию меньших карт, соединенных переходами. Убрал ненужные детали, оптимизировал события, использовал параллельные процессы только там, где действительно необходимо. Теперь я всегда советую новичкам: начинайте с малого. Создайте компактную, но насыщенную локацию. Лучше десять небольших, хорошо проработанных карт, чем одна гигантская, но пустая и лагающая. Качество всегда важнее количества.

Типичная структура игрового мира в RPG включает следующие локации:

Стартовая деревня или город — точка входа игрока в мир

Подземелья — локации с монстрами и сокровищами

Дома и внутренние помещения — места взаимодействия с NPC

Мировая карта — связующее звено между ключевыми локациями

Для создания переходов между картами используйте события типа "Transfer Player". Это позволит игроку перемещаться между локациями вашего мира. Важно продумать логику перемещений, чтобы игрок не заблудился.

Системы контроля проходимости определяют, где персонаж может ходить, а где нет. Настройте их на вкладке "Tileset" в базе данных. Корректно настроенные зоны проходимости — залог того, что игрок не застрянет в текстурах или не пройдет сквозь стены.

Разработка персонажей и сюжетных линий в Steam RPG Maker

Персонажи — сердце любой RPG. В Steam RPG Maker создание героев и NPC происходит через базу данных (Database). Нажмите F9 или выберите "Tools" → "Database" в верхнем меню. Откроется окно с вкладками для различных элементов игры.

Для создания игровых персонажей перейдите на вкладку "Actors" (Актеры). Здесь вы настраиваете:

Внешний вид (Face и Character) — портрет и спрайт персонажа

Базовые характеристики — HP, MP, атака, защита, ловкость, интеллект

Кривая развития — распределение характеристик по уровням

Экипировка — доступные слоты и начальное снаряжение

Обучаемые навыки — способности, получаемые на определенных уровнях

NPC (неигровые персонажи) создаются непосредственно на карте через систему событий. Каждый NPC может иметь собственную внешность, диалоги и поведение. Для добавления диалогов используйте команду "Show Text" в событии.

Тип персонажа Роль в сюжете Основные характеристики Как реализовать Главный герой Центральный персонаж, управляемый игроком Баланс характеристик, возможность развития Вкладка "Actors" в базе данных Соратники Помощники главного героя, часть команды Специализация на конкретных ролях (лекарь, маг, воин) Вкладка "Actors" + события для присоединения к группе Торговцы Предоставляют товары и услуги Инвентарь, цены, диалоги События с командой "Shop Processing" Квестодатели Предлагают задания, продвигают сюжет Условные диалоги, переменные для отслеживания прогресса События с условными ветками и переменными Антагонисты Противостоят главному герою, боссы Высокие характеристики, уникальные способности Вкладка "Enemies" + события для боевых сцен

Создание сюжета в RPG Maker происходит через комбинацию событий, переменных и переключателей. Основные инструменты сюжетного дизайна:

Переменные — числовые значения для отслеживания прогресса (например, количество убитых монстров)

Переключатели — булевы значения для отслеживания статусов (например, "квест принят")

Условные ветки — позволяют менять диалоги и события в зависимости от действий игрока

Самостоятельные переключатели — привязаны к конкретному событию (например, "сундук открыт")

Для создания разветвленного сюжета используйте условные ветки в событиях. Например, если игрок выбрал определенный ответ в диалоге, установите переключатель, а позже проверяйте его состояние для определения дальнейшего развития событий.

Диалоги — ключевой элемент повествования. Для их создания используйте команду "Show Text". Вы можете настраивать лицо говорящего, положение окна, скорость текста. Для создания выборов используйте команду "Show Choices", которая позволяет игроку выбрать один из нескольких вариантов ответа.

Кат-сцены — важные сюжетные моменты, где игрок наблюдает за происходящим. Создайте их с помощью последовательности команд "Move Event", "Show Animation", "Play SE" и т.д. Для более кинематографичного эффекта используйте команду "Tint Screen" для изменения цветовой гаммы экрана. 📽️

Системы боя и экономики: программирование без кодинга

Боевая система — один из фундаментальных элементов RPG. В базовой версии RPG Maker предлагает классическую пошаговую JRPG-систему боя, но её можно значительно модифицировать без написания кода.

Настройка боевой системы начинается в базе данных на вкладке "System". Здесь вы можете выбрать тип боя (пошаговый фронтальный или боковой), настроить шанс побега, определить формулы для расчета урона и других параметров.

Создание врагов происходит на вкладке "Enemies". Для каждого противника настраиваются:

Графическое представление — изображение монстра

Характеристики — HP, атака, защита, опыт, золото

Действия — навыки, которые может использовать враг

Предметы для дропа — вещи, выпадающие после победы

Группы врагов (Troops) объединяют монстров в боевые формации. На вкладке "Troops" вы можете настроить состав группы и создать боевые события — особые действия, происходящие в определенные моменты боя (например, диалог босса при потере половины здоровья).

Чтобы вызвать бой в игре, используйте команду "Battle Processing" в событии. Можно настроить случайные встречи на карте через свойства карты (Map Properties) — укажите частоту встреч и группы врагов.

Экономическая система в RPG Maker реализуется через предметы, магазины и валюту. На вкладке "Items" создайте расходные предметы (зелья, свитки), оружие (вкладка "Weapons") и броню (вкладка "Armors").

Для создания магазина используйте команду "Shop Processing" в событии. В настройках магазина выберите товары, которые будут доступны игроку. Вы можете создавать разные типы магазинов — оружейные, аптеки, магические лавки.

Продвинутые механики без кодирования:

Крафтинг — реализуется через события с проверкой наличия ресурсов и выдачей созданных предметов

Квестовые награды — выдаются через команду "Change Items" в событиях

Банковская система — использует переменные для хранения вкладов

Система репутации — переменные для отслеживания отношения фракций к игроку

Для создания уникальных боевых механик можно использовать дополнительные плагины из Steam Workshop. Они позволяют реализовать бои в реальном времени, тактические сражения на сетке, системы комбо и многое другое без написания кода.

Публикация и распространение вашей игры через Steam

Когда ваша игра готова, пришло время поделиться ею с миром. RPG Maker предоставляет несколько вариантов экспорта игры, включая публикацию на платформе Steam.

Прежде чем приступить к публикации, завершите все необходимые этапы разработки:

Проведите полное тестирование всех игровых механик и сюжетных линий

Исправьте обнаруженные ошибки и баги

Оптимизируйте производительность (особенно на больших картах)

Подготовьте маркетинговые материалы: скриншоты, трейлер, описание игры

Создайте иконку игры и титульный экран высокого качества

Для экспорта игры в RPG Maker используйте функцию "Deploy" или "Package" (название зависит от версии программы). Вы получите папку с готовым проектом, который можно запустить на любом компьютере с Windows без установки RPG Maker. Для создания инсталлятора можно использовать дополнительные программы, такие как NSIS или Inno Setup.

Чтобы опубликовать игру в Steam, необходимо пройти процесс регистрации в Steam Direct. Это требует:

Регистрации аккаунта Steam Partner

Заполнения налоговых форм

Оплаты регистрационного сбора ($100 за каждую игру)

Заполнения страницы магазина с описанием, скриншотами и системными требованиями

После прохождения регистрации вы получите доступ к инструментам Steamworks. С их помощью можно загрузить файлы игры, настроить достижения, торговые карточки и другие функции платформы Steam.

Альтернативные платформы для распространения игр, созданных в RPG Maker:

itch.io — популярная платформа для инди-разработчиков с гибкой моделью оплаты

Game Jolt — сообщество с фокусом на инди-игры и фангеймы

Собственный веб-сайт — с использованием веб-экспорта (доступно в некоторых версиях)

Социальные сети и форумы — для бесплатного распространения

Маркетинг играет ключевую роль в успехе вашей игры. Создайте сообщества в социальных сетях, регулярно публикуйте обновления о разработке, участвуйте в форумах RPG Maker и инди-разработчиков. Привлекайте бета-тестеров для получения обратной связи и формирования базы фанатов еще до релиза. 🚀

Многие успешные игры, созданные в RPG Maker, начинались как скромные проекты, но благодаря уникальной идее и хорошему маркетингу достигли коммерческого успеха. Примеры таких игр включают "To The Moon", "LISA", "OneShot" и "Corpse Party".

RPG Maker открывает двери в мир разработки игр для всех, независимо от технических навыков или опыта программирования. Этот инструмент демократизирует процесс создания, позволяя фокусироваться на творчестве, а не борьбе с техническими ограничениями. Помните: великая игра начинается не с продвинутых технологий, а с убедительной истории и увлекательного геймплея. Даже самый простой проект способен затронуть сердца игроков, если в него вложена душа. Так что не откладывайте мечту о создании собственной игры — ваша история уже ждет, когда вы начнёте её рассказывать.

Читайте также