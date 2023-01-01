GDevelop без кода: создаём и публикуем игру для новичков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в разработке игр, желающие создать свою первую игру без программирования

Педагоги и студенты, интересующиеся использованием визуального программирования в обучении

Люди, стремящиеся перейти от создания игр к профессиональной разработке программного обеспечения Мечтаете создать свою игру, но не знаете, с чего начать? GDevelop — это ваш билет в мир гейм-девелопмента без необходимости изучать сложные языки программирования! 🎮 Эта бесплатная и открытая платформа превращает разработку игр из пугающего лабиринта кода в увлекательное приключение с визуальными инструментами. В этой пошаговой инструкции я проведу вас от установки программы до публикации вашего первого игрового шедевра, который вы сможете с гордостью показать друзьям и семье.

Хотите перейти от создания игр к профессиональной разработке веб-приложений? Обучение веб-разработке от Skypro — идеальный следующий шаг после освоения GDevelop. Вы уже понимаете логику интерактивных приложений, теперь пора применить эти знания в разработке веб-сайтов и сервисов, которые могут принести вам не только удовольствие, но и стабильный доход в востребованной профессии. Учитесь создавать не только игры, но и будущее интернета!

Что такое GDevelop и его преимущества для новичков

GDevelop — это кросс-платформенный инструмент для создания игр, который использует визуальное программирование вместо традиционного написания кода. Он идеально подходит для начинающих разработчиков, творческих людей и педагогов, желающих воплотить свои игровые идеи без глубоких технических знаний.

Основное преимущество GDevelop — его система событий (Events), которая позволяет определять логику игры через простые правила "если-то". Например, "если игрок нажимает стрелку вправо, то персонаж движется вправо". Эта интуитивная система делает создание игровой логики доступным даже для детей школьного возраста.

Преимущество Описание Почему это важно для новичков Без программирования Визуальная система событий вместо кода Устраняет страх перед синтаксисом и снижает порог вхождения Бесплатный и открытый исходный код Нет скрытых платежей или ограничений Позволяет экспериментировать без финансовых затрат Многоплатформенность Публикация игр на Windows, Mac, Android, iOS и в вебе Одна разработка — множество платформ для выпуска Встроенные ресурсы Библиотека готовых спрайтов, звуков и шаблонов Можно создать игру даже без навыков художника Активное сообщество Форумы, документация и видеоуроки Помощь всегда доступна, когда возникают вопросы

GDevelop также поддерживает физику, анимации, частицы и множество других эффектов, которые раньше требовали серьезных навыков программирования. Фактически, вы получаете функциональность профессиональных игровых движков в более доступной форме.

Анна Петрова, преподаватель курсов по гейм-дизайну для подростков В прошлом году я столкнулась с проблемой: нужно было научить группу 12-летних детей основам создания игр за 2-недельный летний лагерь. Unity был слишком сложным, Scratch — слишком простым для их амбиций. GDevelop стал идеальным решением. Мы начали с простой игры-платформера, где персонаж собирал монетки и избегал врагов. Дети были в восторге, когда всего за три дня смогли создать полноценную игру с уровнями, анимациями и звуками. Особенно запомнился момент, когда Миша, самый тихий мальчик в группе, показал свой проект родителям — игру про космонавта на далекой планете. Родители не могли поверить, что их сын сам это сделал. А у Миши в глазах было столько гордости! Именно тогда я поняла, что GDevelop — не просто инструмент, а окно в новый мир для многих детей.

Установка и настройка GDevelop на вашем устройстве

Прежде чем погрузиться в мир разработки игр, давайте установим GDevelop на ваш компьютер. Процесс установки прост и интуитивно понятен, независимо от того, какую операционную систему вы используете.

Посетите официальный сайт GDevelop (gdevelop.io) и нажмите кнопку "Скачать". Сайт автоматически определит вашу операционную систему и предложит соответствующую версию программы. Доступны версии для Windows, macOS и Linux, а также облачная версия, которая работает прямо в браузере без установки.

После загрузки установочного файла:

Для Windows: запустите .exe файл и следуйте инструкциям мастера установки. Для macOS: откройте .dmg файл и перетащите приложение в папку "Приложения". Для Linux: используйте .AppImage файл или установите через репозиторий.

При первом запуске GDevelop предложит выбрать язык интерфейса и тему оформления (светлую или темную). Также вы увидите окно приветствия с обучающими материалами и примерами проектов, которые можно изучить для лучшего понимания возможностей программы.

Системные требования GDevelop весьма демократичны, что делает его доступным практически на любом современном компьютере:

Процессор: двухъядерный с частотой 2 ГГц или выше

Оперативная память: минимум 2 ГБ (рекомендуется 4 ГБ)

Дисковое пространство: около 500 МБ для программы

Графика: любая дискретная или интегрированная с поддержкой OpenGL 2.0

Важный этап настройки — создание учетной записи GDevelop. Хотя это не обязательно для работы с программой локально, аккаунт понадобится для публикации игр в интернете и использования облачных сервисов. Регистрация бесплатна и занимает менее минуты. 🔑

Создаём простую платформенную игру в GDevelop

Теперь, когда GDevelop установлен, давайте создадим нашу первую платформенную игру! Мы разработаем простой, но увлекательный платформер, где игрок будет управлять персонажем, собирать монеты и избегать препятствий.

Запустите GDevelop и нажмите "Создать новый проект". Из предложенных шаблонов выберите "Пустой проект" для начала с чистого листа. Введите название вашей игры, например, "Мой Первый Платформер", и выберите папку для сохранения проекта.

После создания проекта вы увидите главный интерфейс GDevelop. Основные элементы, с которыми мы будем работать:

Редактор сцен — центральная область для визуального размещения объектов

Список объектов — панель справа для управления игровыми элементами

Редактор событий — место, где мы создадим логику игры

Давайте создадим нашу первую сцену:

Нажмите правой кнопкой мыши на "Сцены" в проекте и выберите "Добавить сцену". Назовите её "Уровень 1". Нажмите "Добавить новый объект" на панели объектов. Выберите "Спрайт" для создания графического объекта. Назовите его "Игрок" и нажмите "Применить".

Теперь добавим анимации нашему персонажу. В редакторе анимаций нажмите "Добавить анимацию" и загрузите изображение персонажа (можно использовать встроенные ресурсы GDevelop, нажав на "Открыть библиотеку ресурсов"). Создайте несколько анимаций: "Idle" (в покое), "Run" (бег) и "Jump" (прыжок).

Далее создадим платформы, по которым будет перемещаться наш персонаж:

Добавьте новый объект типа "Спрайт" и назовите его "Платформа". Загрузите или создайте изображение платформы. Разместите несколько платформ на сцене, формируя уровень.

Самое интересное начинается при создании игровой логики через события. Откройте редактор событий, нажав на вкладку "События" внизу экрана. Добавим основные события для нашей игры:

Событие Условие Действие Движение игрока вправо Клавиша "Стрелка вправо" нажата Добавить силу к Игроку (500 пикс/сек, 0°) Движение игрока влево Клавиша "Стрелка влево" нажата Добавить силу к Игроку (500 пикс/сек, 180°) Прыжок Клавиша "Пробел" нажата И Игрок касается Платформы Добавить силу к Игроку (900 пикс/сек, 270°) Анимация бега Игрок движется по горизонтали Сменить анимацию Игрока на "Run" Анимация покоя Игрок не движется Сменить анимацию Игрока на "Idle"

Не забудьте включить гравитацию для игры! В свойствах сцены найдите раздел "Физика" и активируйте опцию "Гравитация". Установите значение около 1000 пикселей в секунду.

Протестируйте вашу игру, нажав на кнопку "Запустить предпросмотр" вверху экрана. Ваш персонаж уже должен двигаться, прыгать и взаимодействовать с платформами! 🚀

Дмитрий Волков, руководитель кружка программирования Помню случай с Максимом, 14-летним подростком, который пришёл на занятия с чёткой целью — сделать игру как у его любимого ютубера. Он никогда раньше не программировал и был уверен, что это займёт месяцы. Я предложил ему GDevelop, и мы начали работу над клоном популярной мобильной игры. Ключевым моментом стал день, когда Максим самостоятельно реализовал систему очков и таблицу рекордов. "Это же как настоящая игра!" — его восторгу не было предела. После трёх недель работы он не только завершил проект, но и добавил собственные механики, которых не было в оригинале. Самое важное — он преодолел барьер "я не смогу" и понял, что создание игр доступно каждому. Сейчас Максим помогает другим новичкам в нашем кружке и даже начал изучать JavaScript для более продвинутых проектов в GDevelop.

Добавление графики, звуков и интерактивности в проект

Наш платформер уже имеет базовую механику, но ему не хватает привлекательности и глубины. Давайте добавим графические элементы, звуковые эффекты и больше интерактивности, чтобы превратить наш проект в настоящую игру.

Начнем с улучшения визуальной составляющей. GDevelop позволяет добавлять фоновые изображения, которые создают атмосферу и контекст для игрового мира.

Создайте новый объект типа "Спрайт" и назовите его "Фон". Загрузите подходящее фоновое изображение (например, лесной или городской пейзаж). Установите свойство "Z-Order" на -1, чтобы фон отображался позади других объектов. Измените размер изображения, чтобы оно заполняло всю сцену.

Для создания ощущения глубины добавим эффект параллакса — когда разные слои фона движутся с различной скоростью:

Создайте несколько слоев фона (дальние горы, ближние холмы, деревья). В редакторе событий добавьте события для перемещения каждого слоя. Для дальних объектов используйте медленную скорость (например, 10 пикселей в секунду). Для ближних объектов — более высокую скорость (50-100 пикселей в секунду).

Теперь добавим коллекционные предметы — монеты, которые игрок будет собирать:

Создайте новый объект "Монета" с анимацией вращения. Разместите монеты по уровню в интересных и иногда труднодоступных местах. В редакторе событий добавьте правило: если Игрок сталкивается с Монетой, увеличить счетчик на 1 и удалить Монету. Создайте текстовый объект для отображения счета на экране.

Звуковые эффекты значительно улучшают игровой опыт. Добавим основные звуки:

Звук прыжка (срабатывает, когда игрок нажимает пробел)

Звук сбора монеты (воспроизводится при столкновении с монетой)

Фоновая музыка (запускается автоматически при старте уровня)

Для добавления звука в GDevelop:

Нажмите "Управление проектом" → "Аудио файлы". Добавьте нужные звуковые файлы (поддерживаются форматы .mp3, .wav, .ogg). В редакторе событий используйте действие "Воспроизвести звук" с соответствующими условиями.

Чтобы наша игра стала более увлекательной, добавим врагов и препятствия:

Создайте объект "Враг" с подходящей анимацией. Добавьте события для патрулирования врага (движение от одной точки к другой). Создайте правило: если Игрок касается Врага сбоку, игра перезапускается. Если Игрок приземляется на Врага сверху, Враг уничтожается.

Для завершения уровня добавим финишную точку:

Создайте объект "Финиш" (например, дверь или флаг). Добавьте событие: если Игрок касается Финиша И количество собранных монет >= требуемого, перейти к следующему уровню.

Не забудьте про интерфейс — добавьте экран паузы, кнопки управления для мобильных устройств и индикаторы прогресса. GDevelop позволяет создавать полноценный UI с кнопками, ползунками и другими элементами интерфейса, которые сделают вашу игру более профессиональной. 🎯

Как опубликовать свою первую GDevelop игру в интернете

Ваша первая игра готова, и теперь вы хотите поделиться ею с миром! GDevelop предлагает несколько способов публикации, от простого размещения в интернете до загрузки в магазины приложений. Рассмотрим каждый из них подробно.

Наиболее простой и быстрый способ — публикация игры в виде веб-приложения. Это позволит любому пользователю играть в вашу игру через браузер без необходимости установки. Для этого:

В главном меню GDevelop выберите "Файл" → "Экспортировать проект". Выберите опцию "Веб (HTML5)". Нажмите "Экспорт" и выберите папку для сохранения файлов игры.

После экспорта вы получите набор HTML, CSS и JavaScript файлов. Их можно разместить на любом хостинге или использовать сервисы специально для игр:

GDevelop Game Hosting — встроенный сервис, позволяющий опубликовать игру прямо из редактора.

itch.io — популярная платформа для инди-игр с удобным интерфейсом загрузки.

GameJolt — сообщество игроков и разработчиков с функциями социальных сетей.

Newgrounds — культовый сайт с многолетней историей для игр и анимации.

Рассмотрим публикацию на GDevelop Game Hosting, так как это наиболее интегрированный и простой вариант:

Убедитесь, что вы вошли в аккаунт GDevelop. Выберите "Файл" → "Публиковать игру". Введите название, описание и загрузите скриншоты игры. Выберите "Опубликовать сейчас".

Через несколько минут вы получите ссылку, которой можно поделиться с друзьями или в социальных сетях. Ваша игра теперь доступна всему миру! 🌎

Если вы хотите опубликовать игру в магазинах приложений, GDevelop позволяет экспортировать проект для Android и iOS:

Для Android: выберите "Экспортировать" → "Android" и следуйте инструкциям. Для iOS: выберите "Экспортировать" → "iOS" (потребуется компьютер Mac и аккаунт разработчика Apple).

Публикация в Google Play Store или Apple App Store требует дополнительной регистрации и оплаты аккаунта разработчика (около $25 для Google Play и $99 в год для Apple). Также вам понадобится подготовить маркетинговые материалы: иконку приложения, скриншоты, видео и описание.

Независимо от выбранного способа публикации, не забудьте протестировать свою игру перед релизом. Попросите друзей и семью проверить игру на различных устройствах, чтобы убедиться, что все работает корректно.

После публикации активно продвигайте свое творение: делитесь ссылками в социальных сетях, на форумах разработчиков и в сообществах геймеров. Каждый отзыв поможет вам улучшить игру и стать лучше как разработчик. Помните, что даже крупные студии начинали с малого — ваша первая игра может стать началом успешной карьеры в индустрии разработки игр!

Создание собственной игры в GDevelop — это не просто увлекательное хобби, но и первый шаг к пониманию принципов интерактивных приложений, геймдизайна и визуального программирования. Вы прошли путь от установки программы до публикации готового продукта, освоив по дороге множество навыков, применимых и за пределами разработки игр. Главное, что теперь вы знаете — барьер входа в мир создания игр гораздо ниже, чем многие думают. Вооружившись терпением, творческим мышлением и этим руководством, вы можете создавать миры, в которые будут погружаться другие люди. И кто знает, может быть, ваша следующая игра станет началом чего-то большего?

Читайте также