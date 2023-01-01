Cocos2d: создаем первую 2D-игру с нуля – пошаговое руководство

Для кого эта статья:

Новички в разработке игр

Люди, заинтересованные в программировании и создании 2D-игр

Студенты и начинающие разработчики, желающие освоить Cocos2d и геймдев Мир разработки игр часто кажется непреодолимой вершиной для новичков, но существуют инструменты, способные превратить этот путь в увлекательное приключение. Cocos2d – как раз такой проводник в игровую индустрию! Этот фреймворк открывает двери в мир 2D-разработки даже тем, кто вчера только написал свою первую строчку кода. Готовы создать свой первый платформер, головоломку или аркаду? Давайте шаг за шагом пройдем этот путь вместе, превращая ваши идеи в играбельные проекты! 🎮

Что такое Cocos2d и почему он популярен у новичков

Cocos2d – это открытый фреймворк для разработки 2D-игр, который завоевал сердца многих начинающих разработчиков своей доступностью и мощностью. Изначально созданный для Python, сегодня он имеет несколько вариаций, включая Cocos2d-x (C++), Cocos2d-JS (JavaScript) и Cocos Creator (визуальный редактор). Эта экосистема предлагает богатый набор инструментов для создания игр практически под все популярные платформы: iOS, Android, Windows, macOS и даже веб.

Почему же Cocos2d стал таким привлекательным выбором для новичков? Во-первых, он бесплатный и открытый, что снимает финансовый барьер для входа. Во-вторых, он обладает простой и интуитивно понятной архитектурой, основанной на сценах и слоях. В-третьих, у него обширное и дружелюбное сообщество, готовое помочь с решением любых проблем.

Алексей Корнеев, технический директор игровой студии Я отчетливо помню свой первый опыт с Cocos2d. Это было в 2015 году, когда я решил перейти от веб-разработки к созданию мобильных игр. У меня был небольшой опыт программирования на JavaScript, но никакого представления о разработке игр. Я выбрал Cocos2d-JS именно потому, что мог использовать знакомый язык. Моя первая игра была простой головоломкой "Три в ряд". Я думал, что это займет месяц, а в итоге потратил всего две недели! Фреймворк настолько упростил работу с анимациями и взаимодействием объектов, что я мог сосредоточиться на геймплее и дизайне уровней. Сейчас наша студия выпустила уже 12 игр на Cocos2d, и я до сих пор рекомендую его всем новичкам в нашей команде.

Давайте сравним Cocos2d с другими популярными движками для лучшего понимания его позиции на рынке:

Фреймворк Сложность освоения Поддерживаемые языки Платформы Стоимость Cocos2d Низкая-Средняя JavaScript, C++, Lua iOS, Android, Web, Windows, macOS Бесплатно Unity Средняя C# Все основные Бесплатно с ограничениями Godot Низкая-Средняя GDScript, C#, C++ Все основные Бесплатно Unreal Engine Высокая C++, Blueprint Все основные Бесплатно с отчислениями

Как видно из таблицы, Cocos2d представляет оптимальный баланс между доступностью, функциональностью и гибкостью, особенно для 2D-проектов и мобильных игр. Именно поэтому многие инди-разработчики и малые студии выбирают его для своих первых коммерческих проектов.

Установка и настройка среды разработки Cocos2d

Прежде чем погрузиться в увлекательный мир создания игр, необходимо правильно настроить рабочее окружение. Для примера, я покажу процесс установки Cocos Creator – наиболее дружественной к новичкам версии Cocos2d с визуальным редактором. 🛠️

Шаг 1: Скачивание и установка

Перейдите на официальный сайт Cocos Creator (cocos.com/en/creator) Выберите "Download" и скачайте версию, соответствующую вашей операционной системе Запустите установщик и следуйте инструкциям на экране По завершении установки запустите Cocos Creator

Шаг 2: Настройка первого проекта

В стартовом окне выберите "New Project" Выберите шаблон "Empty Project" для начала с чистого листа Укажите название проекта и путь для сохранения Нажмите "Create" для создания проекта

После этих шагов вы увидите интерфейс редактора Cocos Creator, который состоит из нескольких ключевых областей:

Scene Editor – центральная область для визуального редактирования сцен

– центральная область для визуального редактирования сцен Hierarchy – панель с иерархией объектов в сцене

– панель с иерархией объектов в сцене Properties – панель свойств выбранного объекта

– панель свойств выбранного объекта Assets – панель для управления ресурсами проекта

– панель для управления ресурсами проекта Console – консоль для отладочных сообщений

Для разработки с использованием Cocos2d-x (C++) или Cocos2d-JS процесс будет немного сложнее и потребует установки дополнительных компонентов.

Версия Cocos2d Необходимые компоненты Рекомендуемый редактор кода Сложность настройки Cocos Creator Только установщик Встроенный Низкая Cocos2d-JS Node.js, Python, Git VS Code, WebStorm Средняя Cocos2d-x C++ компилятор, CMake, Python Visual Studio, XCode Высокая

Для начинающих я настоятельно рекомендую стартовать с Cocos Creator – он значительно упрощает процесс разработки благодаря визуальному редактору и встроенной поддержке JavaScript/TypeScript. Когда вы освоитесь с базовыми концепциями, переход к другим версиям будет намного проще.

Елена Сергеева, преподаватель курсов игровой разработки На моих курсах я часто вижу, как студенты сталкиваются с техническими сложностями еще на этапе настройки среды разработки. Особенно это касается Cocos2d-x, где необходимо корректно настроить множество зависимостей. Помню случай с группой начинающих разработчиков, которые пытались установить Cocos2d-x на Windows. Половина из них столкнулась с ошибками компиляции из-за некорректно настроенного окружения. Мы потратили целый день, разбираясь с переменными среды, путями и компиляторами. После этого я изменила программу курса, начиная с Cocos Creator, и проблемы практически исчезли. Студенты сразу переходили к творческой части процесса, а не боролись с техническими нюансами. Когда они позже переходили к C++ версии, у них уже было достаточно понимания архитектуры, чтобы справиться с дополнительной сложностью.

Важно помнить: создайте отдельную папку для всех ваших проектов Cocos2d и используйте систему контроля версий, например Git. Это поможет отслеживать изменения и предотвратит потерю данных в случае технических проблем.

Создаем первую простую игру: структура и основные классы

Теперь, когда среда разработки готова, давайте создадим простую игру, чтобы понять базовые принципы работы с Cocos2d. Для примера мы сделаем классическую игру, где игрок управляет персонажем и собирает монеты, избегая препятствий. 🕹️

В основе архитектуры Cocos2d лежит концепция сцен (Scenes), слоев (Layers) и спрайтов (Sprites). Сцена представляет собой отдельный экран в игре (например, главное меню или уровень), слои позволяют организовать элементы на сцене (например, фон, персонажи, интерфейс), а спрайты – это визуальные объекты (персонажи, предметы).

Шаг 1: Создание игровой сцены

В Cocos Creator создадим новую сцену (File > New Scene) и назовем ее "GameScene". Структура простой игровой сцены обычно включает:

Background Layer – слой для фоновых изображений

– слой для фоновых изображений Game Layer – слой для игрового процесса (персонаж, враги, предметы)

– слой для игрового процесса (персонаж, враги, предметы) UI Layer – слой для интерфейса (счет, кнопки, индикаторы)

Для JavaScript-версии Cocos2d код создания такой структуры выглядит примерно так:

GameScene.js

JS Скопировать код var GameScene = cc.Scene.extend({ onEnter: function() { this._super(); // Создаем фоновый слой var backgroundLayer = new BackgroundLayer(); this.addChild(backgroundLayer, 0); // Создаем игровой слой var gameLayer = new GameLayer(); this.addChild(gameLayer, 1); // Создаем UI слой var uiLayer = new UILayer(); this.addChild(uiLayer, 2); } });

Шаг 2: Добавление персонажа

Далее добавим игрового персонажа. В Cocos2d персонажи и другие визуальные элементы представлены в виде спрайтов.

GameLayer.js

JS Скопировать код var GameLayer = cc.Layer.extend({ player: null, ctor: function() { this._super(); // Создаем спрайт персонажа this.player = new cc.Sprite("assets/player.png"); this.player.setPosition(cc.winSize.width / 2, cc.winSize.height / 4); this.addChild(this.player); // Добавляем обработчик управления this.addTouchListener(); // Запускаем игровую логику this.scheduleUpdate(); return true; }, update: function(dt) { // Здесь будет логика движения персонажа, // обработка столкновений и другие игровые механики }, addTouchListener: function() { // Настройка сенсорного/клавиатурного управления } });

Шаг 3: Основные классы и концепции Cocos2d

Для эффективной работы с Cocos2d необходимо понимать его ключевые классы:

cc.Director – управляет сменой сцен и игровым циклом

– управляет сменой сцен и игровым циклом cc.Scene – контейнер для слоев

– контейнер для слоев cc.Layer – контейнер для спрайтов и других элементов

– контейнер для спрайтов и других элементов cc.Sprite – базовый класс для визуальных объектов

– базовый класс для визуальных объектов cc.Action – базовый класс для анимаций и действий

– базовый класс для анимаций и действий cc.EventListener – обработчики пользовательского ввода

Шаг 4: Управление геймплеем

Для создания динамичной игры необходимо добавить логику управления и игровой цикл:

JS Скопировать код addTouchListener: function() { var listener = cc.EventListener.create({ event: cc.EventListener.TOUCH_ONE_BY_ONE, swallowTouches: true, onTouchBegan: function(touch, event) { var target = event.getCurrentTarget(); var location = touch.getLocation(); // Перемещаем персонажа к точке касания target.player.runAction( cc.MoveTo.create(0.5, cc.p(location.x, target.player.y)) ); return true; } }); cc.eventManager.addListener(listener, this); }, update: function(dt) { // Создаем новые монеты и препятствия this.spawnCoinsAndObstacles(dt); // Проверяем столкновения this.checkCollisions(); // Обновляем счет this.updateScore(dt); }

Такая структура позволяет легко расширять функциональность игры, добавляя новые элементы и механики, при этом сохраняя код организованным и понятным.

Для начинающих разработчиков важно понимать, что Cocos2d следует парадигме Entity-Component-System, где игровые объекты (entities) содержат компоненты (components), определяющие их поведение. Это обеспечивает гибкость и переиспользуемость кода.

Работа с графикой, физикой и звуком в Cocos2d

После создания базовой структуры игры, пришло время добавить визуальную привлекательность, физические взаимодействия и звуковое сопровождение. Эти элементы превратят ваш проект из простого прототипа в полноценную игру. 🎨

Работа с графикой

Cocos2d предлагает богатый набор инструментов для работы с графикой, от простых спрайтов до сложных анимаций:

Спрайты и текстуры: Загрузка изображений и создание спрайтов

Загрузка изображений и создание спрайтов Спрайтовые листы (Sprite Sheets): Оптимизация производительности путем объединения изображений

Оптимизация производительности путем объединения изображений Анимации: Создание покадровых анимаций и переходов

Создание покадровых анимаций и переходов Эффекты и частицы: Добавление визуальных эффектов

Пример работы с анимацией в Cocos2d:

JS Скопировать код // Создаем спрайт персонажа var player = new cc.Sprite("#player_idle_1.png"); // Создаем анимацию бега из спрайтового листа var runAnimation = new cc.Animation(); for (var i = 1; i <= 8; i++) { runAnimation.addSpriteFrame( cc.SpriteFrameCache.getInstance().getSpriteFrame("player_run_" + i + ".png") ); } runAnimation.setDelayPerUnit(0.1); // 10 кадров в секунду // Создаем действие из анимации var runAction = cc.RepeatForever.create( cc.Animate.create(runAnimation) ); // Запускаем анимацию на спрайте player.runAction(runAction);

Физика в играх

Физический движок Cocos2d (Box2D или Chipmunk) позволяет создавать реалистичные взаимодействия между объектами:

Тела (Bodies): Физические представления объектов

Физические представления объектов Формы (Shapes): Коллайдеры для определения границ объектов

Коллайдеры для определения границ объектов Соединения (Joints): Связи между телами

Связи между телами Силы и импульсы: Взаимодействия между телами

Пример интеграции физики в игру:

JS Скопировать код // Инициализируем физический мир this.space = new cp.Space(); this.space.gravity = cp.v(0, -350); // Гравитация направлена вниз // Создаем физическое тело для персонажа var playerBody = new cp.Body(5, cp.momentForBox(5, 48, 64)); playerBody.setPos(cp.v(100, 100)); this.space.addBody(playerBody); // Создаем форму (коллайдер) var playerShape = new cp.BoxShape(playerBody, 48, 64); playerShape.setElasticity(0.5); playerShape.setFriction(0.5); this.space.addShape(playerShape); // Связываем физическое тело с визуальным представлением this.player.setBody(playerBody); // В методе update обновляем физику update: function(dt) { this.space.step(dt); }

Звук и музыка

Аудио-компонент Cocos2d предоставляет возможности для работы со звуковыми эффектами и фоновой музыкой:

Загрузка аудио: Поддержка форматов MP3, WAV, OGG

Поддержка форматов MP3, WAV, OGG Воспроизведение звуков: Одновременное проигрывание нескольких звуковых эффектов

Одновременное проигрывание нескольких звуковых эффектов Управление музыкой: Фоновая музыка с возможностью зацикливания

Фоновая музыка с возможностью зацикливания Настройка громкости: Независимые уровни громкости для музыки и эффектов

Пример работы со звуком:

JS Скопировать код // Предзагрузка звуков cc.audioEngine.preloadEffect("sounds/jump.mp3"); cc.audioEngine.preloadEffect("sounds/coin.mp3"); cc.audioEngine.preloadMusic("sounds/background_music.mp3"); // Воспроизведение фоновой музыки cc.audioEngine.playMusic("sounds/background_music.mp3", true); // true означает зацикливание // Воспроизведение звукового эффекта при прыжке onPlayerJump: function() { cc.audioEngine.playEffect("sounds/jump.mp3"); }

Для оптимальной производительности в мобильных играх важно следовать некоторым рекомендациям:

Аспект Рекомендация Причина Графика Использовать спрайтовые листы Сокращение количества текстур и draw-вызовов Физика Ограничивать количество динамических тел Физические расчеты требовательны к процессору Звук Сжимать аудио-файлы Снижение объема занимаемой памяти Анимации Использовать кеширование и пулы объектов Уменьшение утечек памяти и сборок мусора

Cocos2d также предлагает встроенные инструменты для профилирования производительности, которые помогут выявить узкие места в вашей игре и оптимизировать их для достижения плавного геймплея даже на слабых устройствах.

Публикация и монетизация игр, созданных на Cocos2d

Когда ваша первая игра на Cocos2d готова, наступает ответственный момент выпуска ее в мир и, возможно, начала зарабатывать на своем творении. Этот процесс включает несколько ключевых этапов: подготовку сборки, публикацию в магазинах приложений и интеграцию методов монетизации. 💰

Подготовка игры к публикации

Перед публикацией необходимо выполнить ряд подготовительных шагов:

Оптимизация ресурсов: Сжатие текстур, аудио и других ассетов Тестирование на целевых устройствах: Проверка производительности и отсутствия ошибок Подготовка маркетинговых материалов: Иконки, скриншоты, видео геймплея Настройка сборки: Конфигурация параметров сборки для каждой платформы

В Cocos Creator процесс сборки выглядит следующим образом:

Откройте панель Build (Menu > Project > Build) Выберите целевую платформу (Android, iOS, Web, etc.) Настройте параметры сборки (имя пакета, версия, ориентация экрана) Нажмите "Build" для создания сборки

Публикация в магазинах приложений

Основные шаги публикации различаются в зависимости от платформы:

Google Play Store (Android): Создайте аккаунт разработчика (25$ единоразово) Подготовьте APK или AAB файл Заполните информацию о приложении и загрузите маркетинговые материалы Настройте цены и доступность Отправьте на проверку (обычно занимает несколько дней)

Apple App Store (iOS): Зарегистрируйтесь в Apple Developer Program (99$ в год) Создайте сертификаты и профили подготовки Подготовьте сборку через Xcode Используйте App Store Connect для загрузки и настройки приложения Отправьте на проверку (может занять до 7 дней)



Дмитрий Валерьев, независимый разработчик игр Мой первый опыт публикации игры на Cocos2d был настоящим приключением! Я разработал простую головоломку "Cosmic Puzzles" и решил выпустить ее одновременно на Android и iOS. Android-версия прошла проверку Google Play быстро, всего за 2 дня. А вот с App Store получилась настоящая драма. Первую версию отклонили из-за "недостаточной функциональности" – оказывается, мои 50 уровней головоломок не произвели впечатление на ревьюера. Мне пришлось срочно добавлять дополнительные режимы и улучшать пользовательский интерфейс. Через два месяца после релиза игра приносила около $200 в месяц – в основном благодаря рекламе. Это было не много, но для первого проекта и для подтверждения концепции более чем достаточно. Главное, чему я научился: тщательно изучайте требования магазинов приложений заранее и закладывайте дополнительное время на возможные отказы и доработки.

Стратегии монетизации

Существует несколько основных моделей монетизации мобильных игр:

Модель монетизации Описание Подходит для Сложность интеграции в Cocos2d Платное приложение (Premium) Пользователь платит один раз при установке Игр с высоким качеством и уникальным контентом Низкая (настройка только в магазинах) Реклама (Ad-supported) Бесплатная игра с показом рекламы Казуальных игр с широкой аудиторией Средняя (требует интеграции SDK) Внутриигровые покупки (IAP) Продажа внутриигровых предметов или валюты Игр с долгосрочным вовлечением Высокая (требует проектирования экономики) Подписка Регулярная плата за доступ к контенту Игр с постоянным обновлением контента Высокая (требует бэкенд-интеграции) Гибридная Комбинация нескольких моделей Большинства современных игр Высокая

Для интеграции рекламы в игру на Cocos2d можно использовать специальные плагины или SDK от популярных рекламных сетей:

AdMob (Google) – один из самых популярных вариантов для мобильных игр

– один из самых популярных вариантов для мобильных игр Unity Ads – хорошо работает даже с играми не на Unity

– хорошо работает даже с играми не на Unity AppLovin – хорошие показатели монетизации для казуальных игр

Пример интеграции AdMob в Cocos2d JavaScript:

JS Скопировать код // Инициализация AdMob sdkbox.PluginAdMob.init(); // Настройка тестовых устройств (для разработки) sdkbox.PluginAdMob.setTestDevices(["YOUR_TEST_DEVICE_ID"]); // Загрузка межстраничной рекламы sdkbox.PluginAdMob.cache("interstitial"); // Показ рекламы после завершения уровня gameOver: function() { if (sdkbox.PluginAdMob.isAvailable("interstitial")) { sdkbox.PluginAdMob.show("interstitial"); } // Показываем экран конца игры this.showGameOverScreen(); }

Для внутриигровых покупок (IAP) Cocos2d предлагает плагин SDKBOX IAP, который упрощает интеграцию с платежными системами Google Play и App Store:

JS Скопировать код // Инициализация IAP sdkbox.IAP.init(); // Регистрация слушателя событий sdkbox.IAP.setListener({ onSuccess: function(product) { // Обработка успешной покупки cc.log("Purchase successful: " + product.name); // Выдаем игроку купленный контент }, onFailure: function(product, msg) { // Обработка неудачной покупки cc.log("Purchase failed: " + msg); }, // другие обработчики событий }); // Вызов покупки purchaseItem: function(itemId) { sdkbox.IAP.purchase(itemId); }

При разработке стратегии монетизации важно найти баланс между доходом и пользовательским опытом. Слишком агрессивная монетизация может оттолкнуть игроков, в то время как слишком мягкая не позволит окупить разработку.

Cocos2d предлагает все необходимые инструменты для интеграции различных моделей монетизации, и выбор конкретной стратегии зависит от типа вашей игры и целевой аудитории.

Освоив Cocos2d, вы получаете мощный инструмент для воплощения любых творческих идей в мире 2D-разработки. Путь от первого «Hello World» до публикации игры в магазинах может показаться долгим, но каждый шаг этого путешествия – бесценный опыт. Помните, что успешные проекты редко создаются с первой попытки. Экспериментируйте с механиками, прислушивайтесь к отзывам игроков и постоянно совершенствуйте свои навыки. И кто знает – возможно, именно ваша следующая игра на Cocos2d станет тем хитом, который покорит миллионы пользователей по всему миру. Главное – начать!

