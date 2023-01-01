logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Gamedev
arrow
GameMaker Studio 2: создайте первую игру за 30 минут с нуля
Соберите ИИ-ассистента, который будет работать за вас
Мини-курс для новичков за749 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
Gamedev
arrow
GameMaker Studio 2: создайте первую игру за 30 минут с нуля
бесплатно
Как вести личный бюджет, чтобы начать копить
ИИ-помощник за0 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
Gamedev
arrow
GameMaker Studio 2: создайте первую игру за 30 минут с нуля
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
Gamedev
arrow
GameMaker Studio 2: создайте первую игру за 30 минут с нуля
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
Gamedev
arrow
GameMaker Studio 2: создайте первую игру за 30 минут с нуля
Улучшите резюме, чтобы быстрее найти работу
Секреты для поиска работы за990 ₽
Перейти

GameMaker Studio 2: создайте первую игру за 30 минут с нуля

#Основы геймдева  #Game Design  #Идея и концепт игры  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Новички в разработке игр, ищущие простые инструменты для старта
  • Любители геймдева, заинтересованные в создании 2D-игр

  • Студенты и самостоятельные обучающиеся, желающие повысить свои навыки в программировании и геймдизайне

    Создать собственную игру — мечта многих, но воплощение ее в жизнь часто кажется непреодолимой стеной технических сложностей. Когда я впервые заинтересовался разработкой игр, меня поразило разнообразие инструментов и технологий. Среди них GameMaker Studio 2 выделяется как идеальный стартовый трамплин для новичков, позволяющий превратить творческие идеи в интерактивные миры без многолетнего изучения программирования. Давайте вместе создадим вашу первую игру и откроем дверь в увлекательный мир геймдева! 🎮

Что такое GameMaker Studio 2 и почему он подходит для новичков

GameMaker Studio 2 — это профессиональная среда разработки 2D-игр, созданная компанией YoYo Games. Этот инструмент завоевал признание как среди инди-разработчиков, так и крупных студий благодаря своему интуитивному интерфейсу и мощным возможностям. На платформе были созданы такие хиты, как Undertale, Hotline Miami и Hyper Light Drifter — игры, собравшие миллионы поклонников по всему миру. 🏆

Ключевое преимущество GameMaker Studio 2 для новичков — возможность создавать игры без глубоких знаний программирования. Система Drag-and-Drop (D&D) позволяет разрабатывать игровую логику визуально, перетаскивая блоки действий и соединяя их между собой. При этом, когда вы будете готовы к более сложным проектам, в вашем распоряжении будет GameMaker Language (GML) — полноценный скриптовый язык программирования.

Александр Петров, преподаватель геймдизайна

Когда я начинал свой путь в разработке игр, я перепробовал множество движков. Unity казался слишком сложным, Construct 2 — слишком ограниченным. GameMaker Studio стал для меня золотой серединой. Помню свой первый проект — простой платформер с котом-героем. Я был поражён, когда всего за выходные смог создать рабочий прототип с анимациями, врагами и даже простенькими диалогами! Эта маленькая победа дала мне уверенность продолжать. Сегодня я работаю над коммерческими проектами и преподаю геймдизайн, но всегда рекомендую новичкам начинать именно с GameMaker.

GameMaker Studio 2 предлагает несколько редакций, различающихся по функционалу и стоимости:

Редакция Особенности Лучше всего подходит для
Free Trial Ограниченная версия, работа до 30 дней Знакомства с интерфейсом и базовыми возможностями
Creator Основной функционал, публикация на ПК Начинающих разработчиков и хобби-проектов
Developer Расширенный функционал, публикация на ПК и мобильных платформах Инди-разработчиков с серьёзными намерениями
Console Полный функционал, включая консоли PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Профессиональных разработчиков и студий

Основные преимущества GameMaker Studio 2 для новичков:

  • Низкий порог входа — интуитивный интерфейс и визуальное программирование
  • Кросс-платформенная разработка — создавайте игру один раз и публикуйте на разных устройствах
  • Обширное сообщество — огромное количество туториалов, форумов и готовых ресурсов
  • Встроенные инструменты — редакторы спрайтов, тайлсетов, анимаций и звуков
  • Масштабируемость — от простых 2D-игр до сложных проектов с продвинутой физикой и сетевым режимом
Пошаговый план для смены профессии

Установка и настройка GameMaker Studio 2 на вашем компьютере

Процесс установки GameMaker Studio 2 достаточно прост, но требует внимательности при выборе подходящей версии. Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам быстро начать работу с этой платформой. 💻

Шаги для установки GameMaker Studio 2:

  1. Посетите официальный сайт YoYo Games (yoyogames.com) и перейдите в раздел загрузок
  2. Создайте аккаунт YoYo (если у вас его ещё нет) — он потребуется для активации продукта
  3. Выберите подходящую редакцию (для начала рекомендую Trial или Creator)
  4. Скачайте установщик под вашу операционную систему (Windows или macOS)
  5. Запустите установщик и следуйте инструкциям на экране
  6. После установки запустите GameMaker Studio 2 и войдите в свой аккаунт YoYo
  7. При первом запуске вам будет предложено активировать выбранную лицензию

Системные требования GameMaker Studio 2 достаточно демократичны, что делает его доступным для большинства современных компьютеров:

Компонент Минимальные требования Рекомендуемые требования
Операционная система Windows 7 или macOS 10.13 (High Sierra) Windows 10/11 или macOS 11+ (Big Sur и новее)
Процессор Intel Core i3 или AMD A8 Intel Core i5/i7 или AMD Ryzen 5/7
Оперативная память 4 GB RAM 8+ GB RAM
Графика DirectX 11 совместимая Дискретная видеокарта с 2+ GB VRAM
Свободное место 3 GB 5+ GB (для проектов и ресурсов)

После установки рекомендую выполнить несколько важных настроек для комфортной работы:

  • Настройка рабочего пространства — расположите панели и окна в удобном для вас порядке (Preferences > General)
  • Выбор темы интерфейса — светлая или тёмная (Preferences > General > Theme)
  • Настройка автосохранения — установите интервал автосохранения проекта (Preferences > General > Autosave)
  • Проверка обновлений — убедитесь, что у вас установлена последняя версия (Help > Check for Updates)
  • Подключение к GitHub — настройте интеграцию с системой контроля версий (Tools > Source Control)

Если у вас возникают проблемы с установкой или запуском, обратите внимание на распространённые ошибки и их решения:

  • Проблемы с активацией лицензии — проверьте подключение к интернету и правильность учётных данных YoYo
  • Ошибки запуска — убедитесь, что ваш компьютер соответствует системным требованиям
  • Проблемы с отображением — обновите драйверы графического адаптера
  • Медленная работа — закройте ресурсоёмкие программы, работающие в фоновом режиме

Интерфейс GameMaker Studio 2: основные элементы управления

Первое знакомство с интерфейсом GameMaker Studio 2 может показаться сложным, но стоит потратить время на изучение основных элементов — и разработка станет значительно эффективнее. Интерфейс организован логично, с учётом рабочего процесса создания игры. 🖥️

Давайте рассмотрим основные компоненты интерфейса GameMaker Studio 2:

  1. Workspace (Рабочая область) — центральная часть экрана, где происходит основная работа (редактирование комнат, спрайтов, кода)
  2. Resource Tree (Дерево ресурсов) — обычно находится слева, содержит все ресурсы вашего проекта (спрайты, объекты, комнаты и т.д.)
  3. Properties (Панель свойств) — обычно справа, отображает свойства выбранного ресурса
  4. Main Toolbar (Главная панель инструментов) — верхняя панель с основными функциями (сохранение, запуск игры, отладка)
  5. Status Bar (Строка состояния) — нижняя панель с информацией о текущем состоянии проекта

Ключевые ресурсы, с которыми вы будете работать:

  • Sprites (Спрайты) — графические изображения для вашей игры
  • Sounds (Звуки) — аудиоресурсы (музыка, эффекты)
  • Objects (Объекты) — игровые сущности, содержащие логику поведения
  • Rooms (Комнаты) — игровые уровни или экраны
  • Scripts (Скрипты) — функции, написанные на GML для повторного использования
  • Tilesets (Наборы тайлов) — наборы графических элементов для создания уровней
  • Paths (Пути) — заданные траектории движения
  • Timelines (Временные шкалы) — последовательности событий, привязанные ко времени

Иван Сорокин, игровой разработчик

Я до сих пор помню своё замешательство при первом открытии GameMaker. Столько кнопок, панелей и опций! Первым моим инстинктом было закрыть программу и найти что-то попроще. Но я решил дать себе неделю. Каждый день я осваивал одну новую функцию — сегодня спрайты, завтра объекты, послезавтра события. Через семь дней я уже свободно перемещался по интерфейсу и создал свою первую игру — простой арканоид. Этот опыт научил меня важному правилу: не пытайтесь изучить всё сразу. Осваивайте GameMaker Studio 2 постепенно, компонент за компонентом, и вскоре вы удивитесь, как быстро сможете воплощать свои идеи в играх.

Особое внимание стоит уделить системе событий в объектах — это основа игровой логики в GameMaker Studio 2:

  • Create Event — выполняется при создании экземпляра объекта
  • Step Event — выполняется каждый кадр (здесь размещается основная игровая логика)
  • Draw Event — отвечает за отрисовку объекта
  • Collision Event — срабатывает при столкновении с другим объектом
  • Keyboard/Mouse Events — реагируют на ввод пользователя
  • Alarm Events — таймеры для отложенного выполнения действий

Для эффективной работы с интерфейсом запомните эти полезные комбинации клавиш:

  • Ctrl+S — сохранить проект
  • F5 — запустить игру
  • F6 — запустить игру в режиме отладки
  • F7 — компилировать проект без запуска
  • Ctrl+Tab — переключение между открытыми вкладками
  • Alt+0 — переключение между режимами D&D и GML в объектах
  • Ctrl+Shift+F — поиск по всему проекту

Создаём простую 2D-игру в GameMaker Studio 2 за 30 минут

Теперь, когда мы разобрались с основами, давайте создадим простую, но полноценную игру — космический шутер, в котором игрок управляет кораблём и уничтожает астероиды. Этот проект демонстрирует ключевые механики GameMaker Studio 2 и даёт вам практический опыт разработки. 🚀

Начнём с создания нового проекта:

  1. Откройте GameMaker Studio 2 и выберите "New Project"
  2. Выберите шаблон "Empty" для чистого проекта
  3. Укажите имя проекта (например, "SpaceShooter") и место сохранения
  4. Нажмите "Create" для создания проекта

Шаг 1: Создание спрайтов

Для начала нам нужны базовые спрайты. В реальном проекте вы можете нарисовать их сами или использовать готовые ресурсы.

  1. Правой кнопкой по папке "Sprites" в Resource Tree и выберите "Create Sprite"
  2. Создайте три спрайта: sprplayer (корабль игрока), sprasteroid (астероид) и spr_bullet (пуля)
  3. Для простоты можно нарисовать геометрические фигуры: треугольник для корабля, круг для астероида и маленький квадрат для пули
  4. Для каждого спрайта установите Origin (точку привязки) в центр (Center)

Шаг 2: Создание объектов

Теперь создадим игровые объекты с базовой логикой:

  1. Правой кнопкой по папке "Objects" и выберите "Create Object"
  2. Создайте три объекта: objplayer, objasteroid и obj_bullet
  3. Назначьте каждому соответствующий спрайт в свойствах объекта

Шаг 3: Программирование поведения игрока

Для объекта obj_player добавим события и код:

  1. Добавьте Create Event и вставьте код (режим GML): speed = 0; direction = 0;
  2. Добавьте Step Event и вставьте код:
gml
Скопировать код
// Поворот корабля
if (keyboard_check(vk_left)) image_angle += 5;
if (keyboard_check(vk_right)) image_angle -= 5;

// Ускорение
if (keyboard_check(vk_up)) {
motion_add(image_angle, 0.2);
if (speed > 5) speed = 5; // Ограничение скорости
}

// Замедление
if (!keyboard_check(vk_up)) {
speed *= 0.98;
}

// Перемещение по экрану (wrap around)
move_wrap(true, true, 0);
  1. Добавьте Keyboard Event (Space key pressed) и вставьте код:
gml
Скопировать код
// Создание пули
var bullet = instance_create_layer(x, y, "Instances", obj_bullet);
bullet.direction = image_angle;
bullet.speed = 10;

Шаг 4: Программирование пули

Для объекта obj_bullet:

  1. Добавьте Create Event и вставьте код: alarm[0] = 60; // Пуля исчезнет через 60 кадров
  2. Добавьте Alarm 0 Event и вставьте код: instance_destroy(); // Уничтожение пули
  3. Добавьте Collision Event с obj_asteroid и вставьте код:
gml
Скопировать код
with(other) {
instance_destroy(); // Уничтожение астероида
// Создание 2 астероидов поменьше (если размер позволяет)
if (sprite_width > 30) {
for (var i = 0; i < 2; i++) {
var new_asteroid = instance_create_layer(x, y, "Instances", obj_asteroid);
new_asteroid.sprite_index = spr_asteroid;
new_asteroid.image_xscale = 0.5;
new_asteroid.image_yscale = 0.5;
new_asteroid.speed = random_range(1, 3);
new_asteroid.direction = random(360);
}
}
}
instance_destroy(); // Уничтожение пули

Шаг 5: Программирование астероидов

Для объекта obj_asteroid:

  1. Добавьте Create Event и вставьте код:
gml
Скопировать код
speed = random_range(0.5, 2);
direction = random(360);
image_angle = random(360);
  1. Добавьте Step Event и вставьте код: image_angle += 1; // Вращение
  2. Добавьте Step Event (Begin Step) и вставьте код: move_wrap(true, true, 0); // Перемещение по экрану

Шаг 6: Создание игровой комнаты

  1. Правой кнопкой по папке "Rooms" и выберите "Create Room"
  2. Установите размер комнаты (например, 1024x768)
  3. Разместите в комнате объект obj_player (один экземпляр в центре)
  4. Разместите несколько экземпляров obj_asteroid по комнате

Шаг 7: Запуск и тестирование

  1. Нажмите F5 для запуска игры
  2. Управляйте кораблём с помощью стрелок и стреляйте пробелом
  3. Уничтожайте астероиды и наблюдайте, как они разделяются на более мелкие

Поздравляю! Вы создали простой, но полноценный космический шутер в GameMaker Studio 2. Теперь вы можете расширить его, добавив счёт очков, жизни игрока, звуковые эффекты, анимации и многое другое. 🎉

Дальнейшие шаги и ресурсы для обучения в GameMaker Studio 2

Создав свою первую игру, вы только начали путешествие в мир разработки игр с GameMaker Studio 2. Чтобы продолжить развитие, воспользуйтесь следующими ресурсами и рекомендациями для углубления своих знаний и навыков. 📚

Ключевые направления для дальнейшего изучения:

  • Язык GML — освойте полноценное программирование на GameMaker Language
  • Game Design — изучите принципы создания увлекательного игрового процесса
  • Pixel Art и анимация — научитесь создавать привлекательную графику
  • Звуковой дизайн — добавляйте музыку и звуковые эффекты
  • UI/UX дизайн — создавайте интуитивные меню и интерфейсы
  • Оптимизация — улучшайте производительность ваших игр
  • Публикация — изучите процесс выпуска игры на различных платформах

Официальные ресурсы от YoYo Games:

  • GameMaker Manual — полная документация со справочной информацией
  • GameMaker Marketplace — готовые ассеты, расширения и шаблоны
  • YoYo Games Blog — новости, обновления и туториалы
  • GameMaker Community — форумы для обсуждения и помощи

Сообщества и обучающие платформы:

  • Reddit r/gamemaker — активное сообщество разработчиков на GameMaker
  • Discord GameMaker Kitchen — чаты для обсуждения и помощи
  • YouTube — каналы Shaun Spalding, HeartBeast, FriendlyCosmonaut
  • Udemy — курсы по GameMaker Studio 2 для разных уровней
  • itch.io — платформа с множеством игр на GameMaker и исходными кодами

Типичный план обучения и развития в GameMaker Studio 2:

Этап Навыки и проекты Примерные сроки
Начальный Базовый интерфейс, простые игры (арканоид, платформер), основы D&D 1-2 месяца
Средний Программирование на GML, сложная игровая логика, работа с данными 3-6 месяцев
Продвинутый Продвинутые алгоритмы, шейдеры, оптимизация, крупные проекты 6-12+ месяцев
Профессиональный Коммерческие проекты, работа в команде, публикация на разных платформах 1-2+ года

Рекомендуемые проекты для отработки навыков (в порядке возрастания сложности):

  1. Pong или Breakout — для понимания базовой физики и столкновений
  2. Платформер — для изучения гравитации, прыжков и движения персонажа
  3. Top-Down Shooter — для работы с врагами, стрельбой и ИИ
  4. Головоломка — для создания сложной игровой логики
  5. RPG — для работы с инвентарём, диалогами и сохранениями
  6. Rogue-like — для процедурной генерации и прогрессии

Эффективные привычки для совершенствования навыков:

  • Выделяйте минимум 30 минут ежедневно на практику
  • Участвуйте в гейм-джемах (Ludum Dare, GM48) для ограниченной по времени разработки
  • Анализируйте исходный код других проектов
  • Ведите девлог или блог, документируя свой прогресс
  • Публикуйте свои игры, даже незавершённые, для получения обратной связи
  • Помогайте новичкам в сообществе — обучение других укрепляет собственные знания

Помните, что разработка игр — это марафон, а не спринт. Постепенно наращивайте сложность проектов, экспериментируйте с различными жанрами и механиками, и со временем вы сможете воплотить в жизнь свои самые амбициозные идеи. Игровая индустрия ценит уникальный взгляд и творческий подход, и GameMaker Studio 2 даёт вам инструменты для их реализации. 🎮

Создание первой игры в GameMaker Studio 2 — это только начало вашего творческого пути. Каждый проект, каждая строка кода и каждая преодолённая проблема делают вас сильнее как разработчика. Не бойтесь экспериментировать, учиться на ошибках и черпать вдохновение у других. Помните: самые успешные инди-игры часто создаются не огромными бюджетами, а страстью, креативностью и упорством. С каждым проектом ваш инструментарий будет расширяться, а идеи — становиться смелее. Кто знает, может быть, следующий инди-хит, покоривший миллионы игроков, создадите именно вы!

Читайте также

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Кто создал GameMaker Studio?
1 / 5

Василий Долгов

геймдизайнер

Свежие материалы
Советы по защите аккаунта в Fortnite
6 сентября 2024
Майнинг криптовалюты дома: юридические аспекты и практические шаги
6 сентября 2024
Что делать, если ваш аккаунт в Fortnite взломан?
6 сентября 2024

Загрузка...