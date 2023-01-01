GameMaker Studio 2: создайте первую игру за 30 минут с нуля

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Для кого эта статья:

Новички в разработке игр, ищущие простые инструменты для старта

Любители геймдева, заинтересованные в создании 2D-игр

Студенты и самостоятельные обучающиеся, желающие повысить свои навыки в программировании и геймдизайне Создать собственную игру — мечта многих, но воплощение ее в жизнь часто кажется непреодолимой стеной технических сложностей. Когда я впервые заинтересовался разработкой игр, меня поразило разнообразие инструментов и технологий. Среди них GameMaker Studio 2 выделяется как идеальный стартовый трамплин для новичков, позволяющий превратить творческие идеи в интерактивные миры без многолетнего изучения программирования. Давайте вместе создадим вашу первую игру и откроем дверь в увлекательный мир геймдева! 🎮

Что такое GameMaker Studio 2 и почему он подходит для новичков

GameMaker Studio 2 — это профессиональная среда разработки 2D-игр, созданная компанией YoYo Games. Этот инструмент завоевал признание как среди инди-разработчиков, так и крупных студий благодаря своему интуитивному интерфейсу и мощным возможностям. На платформе были созданы такие хиты, как Undertale, Hotline Miami и Hyper Light Drifter — игры, собравшие миллионы поклонников по всему миру. 🏆

Ключевое преимущество GameMaker Studio 2 для новичков — возможность создавать игры без глубоких знаний программирования. Система Drag-and-Drop (D&D) позволяет разрабатывать игровую логику визуально, перетаскивая блоки действий и соединяя их между собой. При этом, когда вы будете готовы к более сложным проектам, в вашем распоряжении будет GameMaker Language (GML) — полноценный скриптовый язык программирования.

Александр Петров, преподаватель геймдизайна Когда я начинал свой путь в разработке игр, я перепробовал множество движков. Unity казался слишком сложным, Construct 2 — слишком ограниченным. GameMaker Studio стал для меня золотой серединой. Помню свой первый проект — простой платформер с котом-героем. Я был поражён, когда всего за выходные смог создать рабочий прототип с анимациями, врагами и даже простенькими диалогами! Эта маленькая победа дала мне уверенность продолжать. Сегодня я работаю над коммерческими проектами и преподаю геймдизайн, но всегда рекомендую новичкам начинать именно с GameMaker.

GameMaker Studio 2 предлагает несколько редакций, различающихся по функционалу и стоимости:

Редакция Особенности Лучше всего подходит для Free Trial Ограниченная версия, работа до 30 дней Знакомства с интерфейсом и базовыми возможностями Creator Основной функционал, публикация на ПК Начинающих разработчиков и хобби-проектов Developer Расширенный функционал, публикация на ПК и мобильных платформах Инди-разработчиков с серьёзными намерениями Console Полный функционал, включая консоли PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Профессиональных разработчиков и студий

Основные преимущества GameMaker Studio 2 для новичков:

Низкий порог входа — интуитивный интерфейс и визуальное программирование

— интуитивный интерфейс и визуальное программирование Кросс-платформенная разработка — создавайте игру один раз и публикуйте на разных устройствах

— создавайте игру один раз и публикуйте на разных устройствах Обширное сообщество — огромное количество туториалов, форумов и готовых ресурсов

— огромное количество туториалов, форумов и готовых ресурсов Встроенные инструменты — редакторы спрайтов, тайлсетов, анимаций и звуков

— редакторы спрайтов, тайлсетов, анимаций и звуков Масштабируемость — от простых 2D-игр до сложных проектов с продвинутой физикой и сетевым режимом

Установка и настройка GameMaker Studio 2 на вашем компьютере

Процесс установки GameMaker Studio 2 достаточно прост, но требует внимательности при выборе подходящей версии. Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам быстро начать работу с этой платформой. 💻

Шаги для установки GameMaker Studio 2:

Посетите официальный сайт YoYo Games (yoyogames.com) и перейдите в раздел загрузок Создайте аккаунт YoYo (если у вас его ещё нет) — он потребуется для активации продукта Выберите подходящую редакцию (для начала рекомендую Trial или Creator) Скачайте установщик под вашу операционную систему (Windows или macOS) Запустите установщик и следуйте инструкциям на экране После установки запустите GameMaker Studio 2 и войдите в свой аккаунт YoYo При первом запуске вам будет предложено активировать выбранную лицензию

Системные требования GameMaker Studio 2 достаточно демократичны, что делает его доступным для большинства современных компьютеров:

Компонент Минимальные требования Рекомендуемые требования Операционная система Windows 7 или macOS 10.13 (High Sierra) Windows 10/11 или macOS 11+ (Big Sur и новее) Процессор Intel Core i3 или AMD A8 Intel Core i5/i7 или AMD Ryzen 5/7 Оперативная память 4 GB RAM 8+ GB RAM Графика DirectX 11 совместимая Дискретная видеокарта с 2+ GB VRAM Свободное место 3 GB 5+ GB (для проектов и ресурсов)

После установки рекомендую выполнить несколько важных настроек для комфортной работы:

Настройка рабочего пространства — расположите панели и окна в удобном для вас порядке (Preferences > General)

— расположите панели и окна в удобном для вас порядке (Preferences > General) Выбор темы интерфейса — светлая или тёмная (Preferences > General > Theme)

— светлая или тёмная (Preferences > General > Theme) Настройка автосохранения — установите интервал автосохранения проекта (Preferences > General > Autosave)

— установите интервал автосохранения проекта (Preferences > General > Autosave) Проверка обновлений — убедитесь, что у вас установлена последняя версия (Help > Check for Updates)

— убедитесь, что у вас установлена последняя версия (Help > Check for Updates) Подключение к GitHub — настройте интеграцию с системой контроля версий (Tools > Source Control)

Если у вас возникают проблемы с установкой или запуском, обратите внимание на распространённые ошибки и их решения:

Проблемы с активацией лицензии — проверьте подключение к интернету и правильность учётных данных YoYo

Ошибки запуска — убедитесь, что ваш компьютер соответствует системным требованиям

Проблемы с отображением — обновите драйверы графического адаптера

Медленная работа — закройте ресурсоёмкие программы, работающие в фоновом режиме

Интерфейс GameMaker Studio 2: основные элементы управления

Первое знакомство с интерфейсом GameMaker Studio 2 может показаться сложным, но стоит потратить время на изучение основных элементов — и разработка станет значительно эффективнее. Интерфейс организован логично, с учётом рабочего процесса создания игры. 🖥️

Давайте рассмотрим основные компоненты интерфейса GameMaker Studio 2:

Workspace (Рабочая область) — центральная часть экрана, где происходит основная работа (редактирование комнат, спрайтов, кода) Resource Tree (Дерево ресурсов) — обычно находится слева, содержит все ресурсы вашего проекта (спрайты, объекты, комнаты и т.д.) Properties (Панель свойств) — обычно справа, отображает свойства выбранного ресурса Main Toolbar (Главная панель инструментов) — верхняя панель с основными функциями (сохранение, запуск игры, отладка) Status Bar (Строка состояния) — нижняя панель с информацией о текущем состоянии проекта

Ключевые ресурсы, с которыми вы будете работать:

Sprites (Спрайты) — графические изображения для вашей игры

— графические изображения для вашей игры Sounds (Звуки) — аудиоресурсы (музыка, эффекты)

— аудиоресурсы (музыка, эффекты) Objects (Объекты) — игровые сущности, содержащие логику поведения

— игровые сущности, содержащие логику поведения Rooms (Комнаты) — игровые уровни или экраны

— игровые уровни или экраны Scripts (Скрипты) — функции, написанные на GML для повторного использования

— функции, написанные на GML для повторного использования Tilesets (Наборы тайлов) — наборы графических элементов для создания уровней

— наборы графических элементов для создания уровней Paths (Пути) — заданные траектории движения

— заданные траектории движения Timelines (Временные шкалы) — последовательности событий, привязанные ко времени

Иван Сорокин, игровой разработчик Я до сих пор помню своё замешательство при первом открытии GameMaker. Столько кнопок, панелей и опций! Первым моим инстинктом было закрыть программу и найти что-то попроще. Но я решил дать себе неделю. Каждый день я осваивал одну новую функцию — сегодня спрайты, завтра объекты, послезавтра события. Через семь дней я уже свободно перемещался по интерфейсу и создал свою первую игру — простой арканоид. Этот опыт научил меня важному правилу: не пытайтесь изучить всё сразу. Осваивайте GameMaker Studio 2 постепенно, компонент за компонентом, и вскоре вы удивитесь, как быстро сможете воплощать свои идеи в играх.

Особое внимание стоит уделить системе событий в объектах — это основа игровой логики в GameMaker Studio 2:

Create Event — выполняется при создании экземпляра объекта

— выполняется при создании экземпляра объекта Step Event — выполняется каждый кадр (здесь размещается основная игровая логика)

— выполняется каждый кадр (здесь размещается основная игровая логика) Draw Event — отвечает за отрисовку объекта

— отвечает за отрисовку объекта Collision Event — срабатывает при столкновении с другим объектом

— срабатывает при столкновении с другим объектом Keyboard/Mouse Events — реагируют на ввод пользователя

— реагируют на ввод пользователя Alarm Events — таймеры для отложенного выполнения действий

Для эффективной работы с интерфейсом запомните эти полезные комбинации клавиш:

Ctrl+S — сохранить проект

— сохранить проект F5 — запустить игру

— запустить игру F6 — запустить игру в режиме отладки

— запустить игру в режиме отладки F7 — компилировать проект без запуска

— компилировать проект без запуска Ctrl+Tab — переключение между открытыми вкладками

— переключение между открытыми вкладками Alt+0 — переключение между режимами D&D и GML в объектах

— переключение между режимами D&D и GML в объектах Ctrl+Shift+F — поиск по всему проекту

Создаём простую 2D-игру в GameMaker Studio 2 за 30 минут

Теперь, когда мы разобрались с основами, давайте создадим простую, но полноценную игру — космический шутер, в котором игрок управляет кораблём и уничтожает астероиды. Этот проект демонстрирует ключевые механики GameMaker Studio 2 и даёт вам практический опыт разработки. 🚀

Начнём с создания нового проекта:

Откройте GameMaker Studio 2 и выберите "New Project" Выберите шаблон "Empty" для чистого проекта Укажите имя проекта (например, "SpaceShooter") и место сохранения Нажмите "Create" для создания проекта

Шаг 1: Создание спрайтов

Для начала нам нужны базовые спрайты. В реальном проекте вы можете нарисовать их сами или использовать готовые ресурсы.

Правой кнопкой по папке "Sprites" в Resource Tree и выберите "Create Sprite" Создайте три спрайта: sprplayer (корабль игрока), sprasteroid (астероид) и spr_bullet (пуля) Для простоты можно нарисовать геометрические фигуры: треугольник для корабля, круг для астероида и маленький квадрат для пули Для каждого спрайта установите Origin (точку привязки) в центр (Center)

Шаг 2: Создание объектов

Теперь создадим игровые объекты с базовой логикой:

Правой кнопкой по папке "Objects" и выберите "Create Object" Создайте три объекта: objplayer, objasteroid и obj_bullet Назначьте каждому соответствующий спрайт в свойствах объекта

Шаг 3: Программирование поведения игрока

Для объекта obj_player добавим события и код:

Добавьте Create Event и вставьте код (режим GML): speed = 0; direction = 0; Добавьте Step Event и вставьте код:

gml Скопировать код // Поворот корабля if (keyboard_check(vk_left)) image_angle += 5; if (keyboard_check(vk_right)) image_angle -= 5; // Ускорение if (keyboard_check(vk_up)) { motion_add(image_angle, 0.2); if (speed > 5) speed = 5; // Ограничение скорости } // Замедление if (!keyboard_check(vk_up)) { speed *= 0.98; } // Перемещение по экрану (wrap around) move_wrap(true, true, 0);

Добавьте Keyboard Event (Space key pressed) и вставьте код:

gml Скопировать код // Создание пули var bullet = instance_create_layer(x, y, "Instances", obj_bullet); bullet.direction = image_angle; bullet.speed = 10;

Шаг 4: Программирование пули

Для объекта obj_bullet:

Добавьте Create Event и вставьте код: alarm[0] = 60; // Пуля исчезнет через 60 кадров Добавьте Alarm 0 Event и вставьте код: instance_destroy(); // Уничтожение пули Добавьте Collision Event с obj_asteroid и вставьте код:

gml Скопировать код with(other) { instance_destroy(); // Уничтожение астероида // Создание 2 астероидов поменьше (если размер позволяет) if (sprite_width > 30) { for (var i = 0; i < 2; i++) { var new_asteroid = instance_create_layer(x, y, "Instances", obj_asteroid); new_asteroid.sprite_index = spr_asteroid; new_asteroid.image_xscale = 0.5; new_asteroid.image_yscale = 0.5; new_asteroid.speed = random_range(1, 3); new_asteroid.direction = random(360); } } } instance_destroy(); // Уничтожение пули

Шаг 5: Программирование астероидов

Для объекта obj_asteroid:

Добавьте Create Event и вставьте код:

gml Скопировать код speed = random_range(0.5, 2); direction = random(360); image_angle = random(360);

Добавьте Step Event и вставьте код: image_angle += 1; // Вращение Добавьте Step Event (Begin Step) и вставьте код: move_wrap(true, true, 0); // Перемещение по экрану

Шаг 6: Создание игровой комнаты

Правой кнопкой по папке "Rooms" и выберите "Create Room" Установите размер комнаты (например, 1024x768) Разместите в комнате объект obj_player (один экземпляр в центре) Разместите несколько экземпляров obj_asteroid по комнате

Шаг 7: Запуск и тестирование

Нажмите F5 для запуска игры Управляйте кораблём с помощью стрелок и стреляйте пробелом Уничтожайте астероиды и наблюдайте, как они разделяются на более мелкие

Поздравляю! Вы создали простой, но полноценный космический шутер в GameMaker Studio 2. Теперь вы можете расширить его, добавив счёт очков, жизни игрока, звуковые эффекты, анимации и многое другое. 🎉

Дальнейшие шаги и ресурсы для обучения в GameMaker Studio 2

Создав свою первую игру, вы только начали путешествие в мир разработки игр с GameMaker Studio 2. Чтобы продолжить развитие, воспользуйтесь следующими ресурсами и рекомендациями для углубления своих знаний и навыков. 📚

Ключевые направления для дальнейшего изучения:

Язык GML — освойте полноценное программирование на GameMaker Language

— освойте полноценное программирование на GameMaker Language Game Design — изучите принципы создания увлекательного игрового процесса

— изучите принципы создания увлекательного игрового процесса Pixel Art и анимация — научитесь создавать привлекательную графику

— научитесь создавать привлекательную графику Звуковой дизайн — добавляйте музыку и звуковые эффекты

— добавляйте музыку и звуковые эффекты UI/UX дизайн — создавайте интуитивные меню и интерфейсы

— создавайте интуитивные меню и интерфейсы Оптимизация — улучшайте производительность ваших игр

— улучшайте производительность ваших игр Публикация — изучите процесс выпуска игры на различных платформах

Официальные ресурсы от YoYo Games:

GameMaker Manual — полная документация со справочной информацией

— полная документация со справочной информацией GameMaker Marketplace — готовые ассеты, расширения и шаблоны

— готовые ассеты, расширения и шаблоны YoYo Games Blog — новости, обновления и туториалы

— новости, обновления и туториалы GameMaker Community — форумы для обсуждения и помощи

Сообщества и обучающие платформы:

Reddit r/gamemaker — активное сообщество разработчиков на GameMaker

— активное сообщество разработчиков на GameMaker Discord GameMaker Kitchen — чаты для обсуждения и помощи

— чаты для обсуждения и помощи YouTube — каналы Shaun Spalding, HeartBeast, FriendlyCosmonaut

— каналы Shaun Spalding, HeartBeast, FriendlyCosmonaut Udemy — курсы по GameMaker Studio 2 для разных уровней

— курсы по GameMaker Studio 2 для разных уровней itch.io — платформа с множеством игр на GameMaker и исходными кодами

Типичный план обучения и развития в GameMaker Studio 2:

Этап Навыки и проекты Примерные сроки Начальный Базовый интерфейс, простые игры (арканоид, платформер), основы D&D 1-2 месяца Средний Программирование на GML, сложная игровая логика, работа с данными 3-6 месяцев Продвинутый Продвинутые алгоритмы, шейдеры, оптимизация, крупные проекты 6-12+ месяцев Профессиональный Коммерческие проекты, работа в команде, публикация на разных платформах 1-2+ года

Рекомендуемые проекты для отработки навыков (в порядке возрастания сложности):

Pong или Breakout — для понимания базовой физики и столкновений Платформер — для изучения гравитации, прыжков и движения персонажа Top-Down Shooter — для работы с врагами, стрельбой и ИИ Головоломка — для создания сложной игровой логики RPG — для работы с инвентарём, диалогами и сохранениями Rogue-like — для процедурной генерации и прогрессии

Эффективные привычки для совершенствования навыков:

Выделяйте минимум 30 минут ежедневно на практику

Участвуйте в гейм-джемах (Ludum Dare, GM48) для ограниченной по времени разработки

Анализируйте исходный код других проектов

Ведите девлог или блог, документируя свой прогресс

Публикуйте свои игры, даже незавершённые, для получения обратной связи

Помогайте новичкам в сообществе — обучение других укрепляет собственные знания

Помните, что разработка игр — это марафон, а не спринт. Постепенно наращивайте сложность проектов, экспериментируйте с различными жанрами и механиками, и со временем вы сможете воплотить в жизнь свои самые амбициозные идеи. Игровая индустрия ценит уникальный взгляд и творческий подход, и GameMaker Studio 2 даёт вам инструменты для их реализации. 🎮

Создание первой игры в GameMaker Studio 2 — это только начало вашего творческого пути. Каждый проект, каждая строка кода и каждая преодолённая проблема делают вас сильнее как разработчика. Не бойтесь экспериментировать, учиться на ошибках и черпать вдохновение у других. Помните: самые успешные инди-игры часто создаются не огромными бюджетами, а страстью, креативностью и упорством. С каждым проектом ваш инструментарий будет расширяться, а идеи — становиться смелее. Кто знает, может быть, следующий инди-хит, покоривший миллионы игроков, создадите именно вы!

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