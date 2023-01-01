GameMaker Studio 2: создайте первую игру за 30 минут с нуля#Основы геймдева #Game Design #Идея и концепт игры
Для кого эта статья:
- Новички в разработке игр, ищущие простые инструменты для старта
- Любители геймдева, заинтересованные в создании 2D-игр
Студенты и самостоятельные обучающиеся, желающие повысить свои навыки в программировании и геймдизайне
Создать собственную игру — мечта многих, но воплощение ее в жизнь часто кажется непреодолимой стеной технических сложностей. Когда я впервые заинтересовался разработкой игр, меня поразило разнообразие инструментов и технологий. Среди них GameMaker Studio 2 выделяется как идеальный стартовый трамплин для новичков, позволяющий превратить творческие идеи в интерактивные миры без многолетнего изучения программирования. Давайте вместе создадим вашу первую игру и откроем дверь в увлекательный мир геймдева! 🎮
Что такое GameMaker Studio 2 и почему он подходит для новичков
GameMaker Studio 2 — это профессиональная среда разработки 2D-игр, созданная компанией YoYo Games. Этот инструмент завоевал признание как среди инди-разработчиков, так и крупных студий благодаря своему интуитивному интерфейсу и мощным возможностям. На платформе были созданы такие хиты, как Undertale, Hotline Miami и Hyper Light Drifter — игры, собравшие миллионы поклонников по всему миру. 🏆
Ключевое преимущество GameMaker Studio 2 для новичков — возможность создавать игры без глубоких знаний программирования. Система Drag-and-Drop (D&D) позволяет разрабатывать игровую логику визуально, перетаскивая блоки действий и соединяя их между собой. При этом, когда вы будете готовы к более сложным проектам, в вашем распоряжении будет GameMaker Language (GML) — полноценный скриптовый язык программирования.
Александр Петров, преподаватель геймдизайна
Когда я начинал свой путь в разработке игр, я перепробовал множество движков. Unity казался слишком сложным, Construct 2 — слишком ограниченным. GameMaker Studio стал для меня золотой серединой. Помню свой первый проект — простой платформер с котом-героем. Я был поражён, когда всего за выходные смог создать рабочий прототип с анимациями, врагами и даже простенькими диалогами! Эта маленькая победа дала мне уверенность продолжать. Сегодня я работаю над коммерческими проектами и преподаю геймдизайн, но всегда рекомендую новичкам начинать именно с GameMaker.
GameMaker Studio 2 предлагает несколько редакций, различающихся по функционалу и стоимости:
|Редакция
|Особенности
|Лучше всего подходит для
|Free Trial
|Ограниченная версия, работа до 30 дней
|Знакомства с интерфейсом и базовыми возможностями
|Creator
|Основной функционал, публикация на ПК
|Начинающих разработчиков и хобби-проектов
|Developer
|Расширенный функционал, публикация на ПК и мобильных платформах
|Инди-разработчиков с серьёзными намерениями
|Console
|Полный функционал, включая консоли PlayStation, Xbox, Nintendo Switch
|Профессиональных разработчиков и студий
Основные преимущества GameMaker Studio 2 для новичков:
- Низкий порог входа — интуитивный интерфейс и визуальное программирование
- Кросс-платформенная разработка — создавайте игру один раз и публикуйте на разных устройствах
- Обширное сообщество — огромное количество туториалов, форумов и готовых ресурсов
- Встроенные инструменты — редакторы спрайтов, тайлсетов, анимаций и звуков
- Масштабируемость — от простых 2D-игр до сложных проектов с продвинутой физикой и сетевым режимом
Установка и настройка GameMaker Studio 2 на вашем компьютере
Процесс установки GameMaker Studio 2 достаточно прост, но требует внимательности при выборе подходящей версии. Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам быстро начать работу с этой платформой. 💻
Шаги для установки GameMaker Studio 2:
- Посетите официальный сайт YoYo Games (yoyogames.com) и перейдите в раздел загрузок
- Создайте аккаунт YoYo (если у вас его ещё нет) — он потребуется для активации продукта
- Выберите подходящую редакцию (для начала рекомендую Trial или Creator)
- Скачайте установщик под вашу операционную систему (Windows или macOS)
- Запустите установщик и следуйте инструкциям на экране
- После установки запустите GameMaker Studio 2 и войдите в свой аккаунт YoYo
- При первом запуске вам будет предложено активировать выбранную лицензию
Системные требования GameMaker Studio 2 достаточно демократичны, что делает его доступным для большинства современных компьютеров:
|Компонент
|Минимальные требования
|Рекомендуемые требования
|Операционная система
|Windows 7 или macOS 10.13 (High Sierra)
|Windows 10/11 или macOS 11+ (Big Sur и новее)
|Процессор
|Intel Core i3 или AMD A8
|Intel Core i5/i7 или AMD Ryzen 5/7
|Оперативная память
|4 GB RAM
|8+ GB RAM
|Графика
|DirectX 11 совместимая
|Дискретная видеокарта с 2+ GB VRAM
|Свободное место
|3 GB
|5+ GB (для проектов и ресурсов)
После установки рекомендую выполнить несколько важных настроек для комфортной работы:
- Настройка рабочего пространства — расположите панели и окна в удобном для вас порядке (Preferences > General)
- Выбор темы интерфейса — светлая или тёмная (Preferences > General > Theme)
- Настройка автосохранения — установите интервал автосохранения проекта (Preferences > General > Autosave)
- Проверка обновлений — убедитесь, что у вас установлена последняя версия (Help > Check for Updates)
- Подключение к GitHub — настройте интеграцию с системой контроля версий (Tools > Source Control)
Если у вас возникают проблемы с установкой или запуском, обратите внимание на распространённые ошибки и их решения:
- Проблемы с активацией лицензии — проверьте подключение к интернету и правильность учётных данных YoYo
- Ошибки запуска — убедитесь, что ваш компьютер соответствует системным требованиям
- Проблемы с отображением — обновите драйверы графического адаптера
- Медленная работа — закройте ресурсоёмкие программы, работающие в фоновом режиме
Интерфейс GameMaker Studio 2: основные элементы управления
Первое знакомство с интерфейсом GameMaker Studio 2 может показаться сложным, но стоит потратить время на изучение основных элементов — и разработка станет значительно эффективнее. Интерфейс организован логично, с учётом рабочего процесса создания игры. 🖥️
Давайте рассмотрим основные компоненты интерфейса GameMaker Studio 2:
- Workspace (Рабочая область) — центральная часть экрана, где происходит основная работа (редактирование комнат, спрайтов, кода)
- Resource Tree (Дерево ресурсов) — обычно находится слева, содержит все ресурсы вашего проекта (спрайты, объекты, комнаты и т.д.)
- Properties (Панель свойств) — обычно справа, отображает свойства выбранного ресурса
- Main Toolbar (Главная панель инструментов) — верхняя панель с основными функциями (сохранение, запуск игры, отладка)
- Status Bar (Строка состояния) — нижняя панель с информацией о текущем состоянии проекта
Ключевые ресурсы, с которыми вы будете работать:
- Sprites (Спрайты) — графические изображения для вашей игры
- Sounds (Звуки) — аудиоресурсы (музыка, эффекты)
- Objects (Объекты) — игровые сущности, содержащие логику поведения
- Rooms (Комнаты) — игровые уровни или экраны
- Scripts (Скрипты) — функции, написанные на GML для повторного использования
- Tilesets (Наборы тайлов) — наборы графических элементов для создания уровней
- Paths (Пути) — заданные траектории движения
- Timelines (Временные шкалы) — последовательности событий, привязанные ко времени
Иван Сорокин, игровой разработчик
Я до сих пор помню своё замешательство при первом открытии GameMaker. Столько кнопок, панелей и опций! Первым моим инстинктом было закрыть программу и найти что-то попроще. Но я решил дать себе неделю. Каждый день я осваивал одну новую функцию — сегодня спрайты, завтра объекты, послезавтра события. Через семь дней я уже свободно перемещался по интерфейсу и создал свою первую игру — простой арканоид. Этот опыт научил меня важному правилу: не пытайтесь изучить всё сразу. Осваивайте GameMaker Studio 2 постепенно, компонент за компонентом, и вскоре вы удивитесь, как быстро сможете воплощать свои идеи в играх.
Особое внимание стоит уделить системе событий в объектах — это основа игровой логики в GameMaker Studio 2:
- Create Event — выполняется при создании экземпляра объекта
- Step Event — выполняется каждый кадр (здесь размещается основная игровая логика)
- Draw Event — отвечает за отрисовку объекта
- Collision Event — срабатывает при столкновении с другим объектом
- Keyboard/Mouse Events — реагируют на ввод пользователя
- Alarm Events — таймеры для отложенного выполнения действий
Для эффективной работы с интерфейсом запомните эти полезные комбинации клавиш:
- Ctrl+S — сохранить проект
- F5 — запустить игру
- F6 — запустить игру в режиме отладки
- F7 — компилировать проект без запуска
- Ctrl+Tab — переключение между открытыми вкладками
- Alt+0 — переключение между режимами D&D и GML в объектах
- Ctrl+Shift+F — поиск по всему проекту
Создаём простую 2D-игру в GameMaker Studio 2 за 30 минут
Теперь, когда мы разобрались с основами, давайте создадим простую, но полноценную игру — космический шутер, в котором игрок управляет кораблём и уничтожает астероиды. Этот проект демонстрирует ключевые механики GameMaker Studio 2 и даёт вам практический опыт разработки. 🚀
Начнём с создания нового проекта:
- Откройте GameMaker Studio 2 и выберите "New Project"
- Выберите шаблон "Empty" для чистого проекта
- Укажите имя проекта (например, "SpaceShooter") и место сохранения
- Нажмите "Create" для создания проекта
Шаг 1: Создание спрайтов
Для начала нам нужны базовые спрайты. В реальном проекте вы можете нарисовать их сами или использовать готовые ресурсы.
- Правой кнопкой по папке "Sprites" в Resource Tree и выберите "Create Sprite"
- Создайте три спрайта: sprplayer (корабль игрока), sprasteroid (астероид) и spr_bullet (пуля)
- Для простоты можно нарисовать геометрические фигуры: треугольник для корабля, круг для астероида и маленький квадрат для пули
- Для каждого спрайта установите Origin (точку привязки) в центр (Center)
Шаг 2: Создание объектов
Теперь создадим игровые объекты с базовой логикой:
- Правой кнопкой по папке "Objects" и выберите "Create Object"
- Создайте три объекта: objplayer, objasteroid и obj_bullet
- Назначьте каждому соответствующий спрайт в свойствах объекта
Шаг 3: Программирование поведения игрока
Для объекта obj_player добавим события и код:
- Добавьте Create Event и вставьте код (режим GML):
speed = 0; direction = 0;
- Добавьте Step Event и вставьте код:
// Поворот корабля
if (keyboard_check(vk_left)) image_angle += 5;
if (keyboard_check(vk_right)) image_angle -= 5;
// Ускорение
if (keyboard_check(vk_up)) {
motion_add(image_angle, 0.2);
if (speed > 5) speed = 5; // Ограничение скорости
}
// Замедление
if (!keyboard_check(vk_up)) {
speed *= 0.98;
}
// Перемещение по экрану (wrap around)
move_wrap(true, true, 0);
- Добавьте Keyboard Event (Space key pressed) и вставьте код:
// Создание пули
var bullet = instance_create_layer(x, y, "Instances", obj_bullet);
bullet.direction = image_angle;
bullet.speed = 10;
Шаг 4: Программирование пули
Для объекта obj_bullet:
- Добавьте Create Event и вставьте код:
alarm[0] = 60; // Пуля исчезнет через 60 кадров
- Добавьте Alarm 0 Event и вставьте код:
instance_destroy(); // Уничтожение пули
- Добавьте Collision Event с obj_asteroid и вставьте код:
with(other) {
instance_destroy(); // Уничтожение астероида
// Создание 2 астероидов поменьше (если размер позволяет)
if (sprite_width > 30) {
for (var i = 0; i < 2; i++) {
var new_asteroid = instance_create_layer(x, y, "Instances", obj_asteroid);
new_asteroid.sprite_index = spr_asteroid;
new_asteroid.image_xscale = 0.5;
new_asteroid.image_yscale = 0.5;
new_asteroid.speed = random_range(1, 3);
new_asteroid.direction = random(360);
}
}
}
instance_destroy(); // Уничтожение пули
Шаг 5: Программирование астероидов
Для объекта obj_asteroid:
- Добавьте Create Event и вставьте код:
speed = random_range(0.5, 2);
direction = random(360);
image_angle = random(360);
- Добавьте Step Event и вставьте код:
image_angle += 1; // Вращение
- Добавьте Step Event (Begin Step) и вставьте код:
move_wrap(true, true, 0); // Перемещение по экрану
Шаг 6: Создание игровой комнаты
- Правой кнопкой по папке "Rooms" и выберите "Create Room"
- Установите размер комнаты (например, 1024x768)
- Разместите в комнате объект obj_player (один экземпляр в центре)
- Разместите несколько экземпляров obj_asteroid по комнате
Шаг 7: Запуск и тестирование
- Нажмите F5 для запуска игры
- Управляйте кораблём с помощью стрелок и стреляйте пробелом
- Уничтожайте астероиды и наблюдайте, как они разделяются на более мелкие
Поздравляю! Вы создали простой, но полноценный космический шутер в GameMaker Studio 2. Теперь вы можете расширить его, добавив счёт очков, жизни игрока, звуковые эффекты, анимации и многое другое. 🎉
Дальнейшие шаги и ресурсы для обучения в GameMaker Studio 2
Создав свою первую игру, вы только начали путешествие в мир разработки игр с GameMaker Studio 2. Чтобы продолжить развитие, воспользуйтесь следующими ресурсами и рекомендациями для углубления своих знаний и навыков. 📚
Ключевые направления для дальнейшего изучения:
- Язык GML — освойте полноценное программирование на GameMaker Language
- Game Design — изучите принципы создания увлекательного игрового процесса
- Pixel Art и анимация — научитесь создавать привлекательную графику
- Звуковой дизайн — добавляйте музыку и звуковые эффекты
- UI/UX дизайн — создавайте интуитивные меню и интерфейсы
- Оптимизация — улучшайте производительность ваших игр
- Публикация — изучите процесс выпуска игры на различных платформах
Официальные ресурсы от YoYo Games:
- GameMaker Manual — полная документация со справочной информацией
- GameMaker Marketplace — готовые ассеты, расширения и шаблоны
- YoYo Games Blog — новости, обновления и туториалы
- GameMaker Community — форумы для обсуждения и помощи
Сообщества и обучающие платформы:
- Reddit r/gamemaker — активное сообщество разработчиков на GameMaker
- Discord GameMaker Kitchen — чаты для обсуждения и помощи
- YouTube — каналы Shaun Spalding, HeartBeast, FriendlyCosmonaut
- Udemy — курсы по GameMaker Studio 2 для разных уровней
- itch.io — платформа с множеством игр на GameMaker и исходными кодами
Типичный план обучения и развития в GameMaker Studio 2:
|Этап
|Навыки и проекты
|Примерные сроки
|Начальный
|Базовый интерфейс, простые игры (арканоид, платформер), основы D&D
|1-2 месяца
|Средний
|Программирование на GML, сложная игровая логика, работа с данными
|3-6 месяцев
|Продвинутый
|Продвинутые алгоритмы, шейдеры, оптимизация, крупные проекты
|6-12+ месяцев
|Профессиональный
|Коммерческие проекты, работа в команде, публикация на разных платформах
|1-2+ года
Рекомендуемые проекты для отработки навыков (в порядке возрастания сложности):
- Pong или Breakout — для понимания базовой физики и столкновений
- Платформер — для изучения гравитации, прыжков и движения персонажа
- Top-Down Shooter — для работы с врагами, стрельбой и ИИ
- Головоломка — для создания сложной игровой логики
- RPG — для работы с инвентарём, диалогами и сохранениями
- Rogue-like — для процедурной генерации и прогрессии
Эффективные привычки для совершенствования навыков:
- Выделяйте минимум 30 минут ежедневно на практику
- Участвуйте в гейм-джемах (Ludum Dare, GM48) для ограниченной по времени разработки
- Анализируйте исходный код других проектов
- Ведите девлог или блог, документируя свой прогресс
- Публикуйте свои игры, даже незавершённые, для получения обратной связи
- Помогайте новичкам в сообществе — обучение других укрепляет собственные знания
Помните, что разработка игр — это марафон, а не спринт. Постепенно наращивайте сложность проектов, экспериментируйте с различными жанрами и механиками, и со временем вы сможете воплотить в жизнь свои самые амбициозные идеи. Игровая индустрия ценит уникальный взгляд и творческий подход, и GameMaker Studio 2 даёт вам инструменты для их реализации. 🎮
Создание первой игры в GameMaker Studio 2 — это только начало вашего творческого пути. Каждый проект, каждая строка кода и каждая преодолённая проблема делают вас сильнее как разработчика. Не бойтесь экспериментировать, учиться на ошибках и черпать вдохновение у других. Помните: самые успешные инди-игры часто создаются не огромными бюджетами, а страстью, креативностью и упорством. С каждым проектом ваш инструментарий будет расширяться, а идеи — становиться смелее. Кто знает, может быть, следующий инди-хит, покоривший миллионы игроков, создадите именно вы!
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