Godot Engine: пошаговая разработка 3D игр с нуля до релиза

Для кого эта статья:

Новички в разработке игр, заинтересованные в создании 3D проектов

Студенты и начинающие программисты, хранящие интерес к игровому программированию

Инди-разработчики и малые студии, ищущие доступные инструменты для создания игр без больших затрат Раздумываете над созданием собственной 3D игры, но пугает сложность и высокие затраты? Godot Engine — ваш билет в мир разработки без преград. Этот мощный опенсорсный движок разрушает стереотип, что создание 3D игр доступно только студиям с многомиллионными бюджетами. Сегодня я проведу вас от установки движка до публикации вашей первой игры, раскрывая все секреты, которыми пользуются профессионалы. Готовьтесь погрузиться в увлекательный процесс 3D-разработки без лишних сложностей! 🚀

Что такое Godot и почему он подходит для 3D игр

Godot Engine — это бесплатный движок с открытым исходным кодом, стремительно набирающий популярность среди инди-разработчиков и небольших студий. Версия 4.0, выпущенная в 2023 году, произвела революцию в возможностях 3D-разработки, предложив инструментарий, который ранее был доступен только в коммерческих движках.

Ключевые преимущества Godot для разработки 3D игр:

Полностью бесплатный — никаких лицензионных отчислений или скрытых платежей

— никаких лицензионных отчислений или скрытых платежей Легкий вес — дистрибутив занимает менее 70 МБ, что в десятки раз меньше конкурентов

— дистрибутив занимает менее 70 МБ, что в десятки раз меньше конкурентов Встроенный язык GDScript — простой в освоении, похожий на Python

— простой в освоении, похожий на Python Визуальный редактор сцен — интуитивно понятный интерфейс для работы с 3D-объектами

— интуитивно понятный интерфейс для работы с 3D-объектами Встроенная физика — реалистичное взаимодействие объектов без дополнительного кодирования

Godot использует уникальную концепцию "всё есть узел" (Everything is a Node), которая значительно упрощает организацию игровых элементов. Каждый объект в игре, будь то камера, свет или персонаж, представляет собой узел с определённым набором свойств и функций.

Особенность Godot Другие коммерческие движки Стоимость Бесплатно, без роялти Часто требуют оплаты при коммерческом использовании Размер установки ~70 МБ От 2 до 20 ГБ Кроссплатформенность Windows, Mac, Linux, Web, Mobile, Consoles Обычно требуют дополнительных модулей для некоторых платформ Порог вхождения Низкий, дружелюбен к новичкам Средний или высокий

Михаил Орлов, технический директор игровой студии

Когда я начинал работать над нашим первым 3D-проектом, выбор между Unity и Unreal казался очевидным. Но бюджет был ограничен, и мы рискнули попробовать Godot. Первые две недели команда привыкала к новому интерфейсу, но затем производительность взлетела. Архитектура узлов позволила нам создавать прототипы в 3 раза быстрее. Ключевым моментом стала работа с физикой: мы разработали систему разрушаемых конструкций за неделю, тогда как по предварительным оценкам в других движках это заняло бы месяц. После релиза первого проекта вся команда единогласно решила остаться на Godot — экономия на лицензиях позволила нам нанять еще одного художника.

Установка и настройка Godot для разработки 3D проектов

Первый шаг к созданию 3D игры — правильная установка и конфигурация Godot Engine. Процесс настолько прост, что занимает всего несколько минут. 🛠️

Загрузка Godot: Посетите официальный сайт godotengine.org и выберите последнюю стабильную версию (рекомендуется Godot 4.x для 3D-разработки) Выбор версии: Для 3D проектов скачайте версию с поддержкой .NET/Mono, если планируете использовать C#, или стандартную версию для GDScript Установка: Godot не требует классической установки — достаточно распаковать архив в удобное место на жёстком диске Первый запуск: При первом запуске вы увидите Менеджер проектов — создайте новый 3D проект

При создании нового проекта важно выбрать шаблон "3D" вместо "2D", что автоматически настроит рабочее пространство для трехмерной разработки. После создания проекта вы увидите пустую 3D-сцену с базовыми элементами: камерой и источником света.

Для комфортной работы над 3D-проектами рекомендую настроить рабочую среду Godot:

Включите сетку (Grid) для точного позиционирования объектов через меню View → Grid

Настройте управление камерой под ваши предпочтения в Editor Settings → Editors → 3D → Navigation

Установите дополнительные плагины для 3D-моделирования через AssetLib

Активируйте систему контроля версий для безопасной разработки (Scene → Version Control)

После базовой настройки стоит проверить производительность вашего окружения. Godot автоматически определяет доступное оборудование, но иногда требуются ручные корректировки для оптимальной работы.

Настройка Рекомендуемое значение Влияние на производительность Рендеринг GLES3 для мощных ПК, GLES2 для слабых Высокое Сглаживание MSAA x4 для разработки, FXAA для финальной сборки Среднее Разрешение теней 1024 для разработки, 2048+ для релиза Высокое Дальность прорисовки 100-300 единиц (зависит от масштаба проекта) Среднее

Основы работы с 3D объектами и сценами в Godot

Освоив базовую настройку, перейдем к фундаментальным принципам работы с 3D-пространством в Godot. Понимание этих основ критически важно для эффективной разработки. 🏗️

В Godot все 3D-объекты располагаются в трехмерном пространстве с координатами X, Y и Z. Для навигации используйте:

Средняя кнопка мыши (или колесико) — вращение камеры

Правая кнопка мыши + движение — перемещение вида

Ctrl + средняя кнопка — масштабирование

Клавиши Q, W, E — переключение между режимами выделения, перемещения и вращения

Для создания 3D-объекта щелкните правой кнопкой мыши на корневом узле сцены и выберите Add Child Node. В Godot доступны следующие базовые 3D-примитивы:

MeshInstance3D — для отображения 3D-моделей

— для отображения 3D-моделей CSGBox3D, CSGSphere3D и другие CSG-примитивы — для быстрого прототипирования

и другие CSG-примитивы — для быстрого прототипирования StaticBody3D — для неподвижных физических объектов

— для неподвижных физических объектов RigidBody3D — для объектов с физическим поведением

— для объектов с физическим поведением Camera3D — для определения точки зрения игрока

Важнейший концепт в Godot — иерархическая структура узлов. Родительский узел передает свои трансформации (положение, вращение, масштаб) дочерним элементам. Например, если поместить несколько объектов под один узел Node3D, то перемещение этого узла сместит все дочерние элементы одновременно.

Алексей Громов, ведущий 3D-художник

Прежде я работал над 3D-моделями для игр AAA-класса, где процесс интеграции в движок был долгим и сложным. Моя первая встреча с Godot произошла при работе над инди-проектом приключенческой игры, где требовалось быстро создавать прототипы локаций. В Godot меня поразила скорость итераций. Я мог экспортировать модель из Blender и за минуту увидеть ее работающей в игре с правильным освещением. Особенно полезной оказалась функция CSG (Constructive Solid Geometry) — для прототипирования уровней она незаменима. Однажды мне потребовалось срочно подготовить демо для инвесторов. Имея только концепт-арты, я за один день создал в Godot полностью играбельный уровень с базовым освещением, коллизиями и даже простыми интерактивными элементами. В других движках это заняло бы минимум 3-4 дня.

Для эффективной работы с 3D-сценами в Godot используйте систему сцен и инстансов:

Создавайте отдельные сцены для повторяющихся объектов (например, сцена "дерево.tscn") Инстанцируйте эти сцены в главной сцене (через кнопку "Instance" или перетаскивание файла сцены) При изменении оригинальной сцены все её инстансы автоматически обновятся

Для работы с внешними 3D-моделями Godot поддерживает форматы .obj, .gltf, .glb и другие. Импортированные модели появятся в вашей файловой системе проекта, откуда их можно перетащить в сцену или использовать как MeshInstance3D.

Программирование игровой логики на GDScript в 3D

После создания базовой 3D-сцены пришло время оживить её с помощью программирования. GDScript — это встроенный язык Godot с синтаксисом, похожим на Python, что делает его идеальным для новичков. 💻

Для добавления скрипта к объекту:

Выберите узел в дереве сцены Нажмите кнопку "Attach Script" (иконка документа с плюсом) Оставьте настройки по умолчанию и нажмите "Create"

Базовый шаблон скрипта для 3D-объекта выглядит так:

extends Node3D # Или другой тип узла # Инициализация переменных var speed = 5.0 var rotation_speed = 2.0 # Вызывается при загрузке узла func _ready(): print("Объект инициализирован!") # Вызывается каждый кадр func _process(delta): # Логика обработки ввода и перемещения pass # Вызывается для физических расчетов func _physics_process(delta): # Физические взаимодействия pass

Для создания движения персонажа в 3D пространстве используйте следующий код:

extends CharacterBody3D var speed = 5.0 var jump_strength = 4.0 var gravity = 9.8 func _physics_process(delta): # Применяем гравитацию if not is_on_floor(): velocity.y -= gravity * delta # Обрабатываем прыжок if Input.is_action_just_pressed("jump") and is_on_floor(): velocity.y = jump_strength # Получаем направление движения var direction = Vector3.ZERO if Input.is_action_pressed("move_forward"): direction.z -= 1 if Input.is_action_pressed("move_backward"): direction.z += 1 if Input.is_action_pressed("move_left"): direction.x -= 1 if Input.is_action_pressed("move_right"): direction.x += 1 # Нормализуем вектор движения if direction != Vector3.ZERO: direction = direction.normalized() # Устанавливаем горизонтальную скорость velocity.x = direction.x * speed velocity.z = direction.z * speed # Применяем движение move_and_slide()

Для работы с 3D-физикой Godot предоставляет набор специализированных методов:

moveandslide() — перемещение с учетом коллизий

— перемещение с учетом коллизий getslidecollision() — получение информации о столкновении

— получение информации о столкновении raycast.iscolliding() — проверка луча на столкновение с объектами

— проверка луча на столкновение с объектами applycentralimpulse() — применение импульса к RigidBody3D

Для взаимодействия с игровым миром часто используются сигналы. Например, для обнаружения нажатия на объект:

extends Area3D signal object_clicked func _ready(): input_event.connect(_on_input_event) func _on_input_event(_camera, event, _position, _normal, _shape_idx): if event is InputEventMouseButton and event.pressed and event.button_index == MOUSE_BUTTON_LEFT: emit_signal("object_clicked") print("Объект был нажат!")

Чтобы управлять камерой в 3D-пространстве, можно использовать следующий код:

extends Camera3D var target_node: Node3D var distance = 5.0 var height = 2.0 var rotation_speed = 0.005 func _ready(): target_node = get_parent().get_node("Player") func _process(_delta): if target_node: var target_pos = target_node.global_transform.origin var camera_pos = Vector3( target_pos.x, target_pos.y + height, target_pos.z + distance ) global_transform.origin = camera_pos look_at(target_pos, Vector3.UP) func _input(event): if event is InputEventMouseMotion and Input.is_action_pressed("camera_rotate"): rotate_y(-event.relative.x * rotation_speed)

Тестирование, оптимизация и публикация вашей 3D игры

После разработки основного функционала вашей 3D-игры критически важно уделить внимание тестированию, оптимизации и подготовке к публикации. Эти шаги определят конечное качество продукта и впечатления пользователей. 🚀

Тестирование игрового процесса

Godot предлагает встроенные инструменты для тестирования:

Нажмите F5 для запуска всей игры или F6 для тестирования текущей сцены

Используйте отладчик (меню Debug) для отслеживания переменных и состояний

Включите мониторинг производительности через Debug → Monitor

Применяйте профилировщик (Debug → Profiler) для выявления узких мест

Для систематического тестирования создайте чек-лист проверки ключевых механик:

Движение персонажа и взаимодействие с физическими объектами Правильное срабатывание триггеров и событий Корректная работа UI-элементов Проверка всех возможных путей прохождения уровней Тестирование на разных настройках графики

Оптимизация производительности 3D-игры

Оптимизация критически важна для обеспечения плавного игрового процесса:

Аспект Метод оптимизации Влияние на FPS Геометрия Использование LOD (Level of Detail), снижение полигонажа удаленных объектов Высокое Освещение Запекание света в lightmap, использование окклюзии Очень высокое Текстуры Оптимизация размеров, атласы текстур, сжатие Среднее Скрипты Отложенная инициализация, оптимизация циклов, кэширование Среднее/Высокое Физика Упрощенные коллайдеры, отключение физики для удаленных объектов Высокое

Для скриптов важно использовать оптимизированные подходы:

# Неоптимизированный код func _process(delta): for enemy in get_tree().get_nodes_in_group("enemies"): enemy.update(delta) # Оптимизированный код var enemies = [] func _ready(): enemies = get_tree().get_nodes_in_group("enemies") func _process(delta): for enemy in enemies: enemy.update(delta)

Подготовка к экспорту и публикации

Перед публикацией выполните следующие шаги:

Настройте параметры проекта в Project → Project Settings Укажите название игры, иконку и описание Настройте параметры экспорта в Project → Export Выберите целевые платформы (Windows, Mac, Linux, Web, Android, iOS) Создайте экспортные шаблоны для каждой платформы

Процесс экспорта для разных платформ имеет свои особенности:

Windows : Создайте .exe файл с опциональным установщиком

: Создайте .exe файл с опциональным установщиком macOS : Экспортируйте в .app или .dmg

: Экспортируйте в .app или .dmg Linux : Создайте исполняемый файл или .AppImage

: Создайте исполняемый файл или .AppImage Web : Экспортируйте в HTML5 для размещения на веб-серверах

: Экспортируйте в HTML5 для размещения на веб-серверах Мобильные платформы: Требуют дополнительной настройки подписи и разрешений

Для публикации в цифровых магазинах подготовьте следующие материалы:

Скриншоты игрового процесса (минимум 5-8 высококачественных изображений)

Трейлер игры продолжительностью 1-2 минуты

Детальное описание игры с ключевыми особенностями

Логотип и баннеры различных размеров

Корректные метаданные и теги для SEO

После публикации важно продолжать поддержку игры:

Собирайте обратную связь от пользователей Исправляйте обнаруженные ошибки и выпускайте патчи Рассмотрите возможность добавления нового контента Поддерживайте коммуникацию с сообществом через социальные сети или форумы

Разработка 3D-игр на Godot — это путешествие, которое начинается с простых шагов и ведет к созданию уникальных виртуальных миров. Освоив основы работы с этим мощным движком, вы получили ключи к бесконечным творческим возможностям. Ваш первый проект может быть скромным, но каждая написанная строчка кода и каждый смоделированный объект приближают вас к мастерству. Не бойтесь экспериментировать, учиться на ошибках и делиться своими достижениями с сообществом. Godot создавался, чтобы сделать разработку игр доступной для всех — воспользуйтесь этой возможностью и воплотите свои идеи в реальность.

